Os 12 mellores provedores de servizos de proxy en 2025

ProvedorBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, scraping en grande escala175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareEntrada accesible, personalización80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 proxy gratuíto DCOpciónBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter especializado, ISP+190$0.12/GB –$5.88/GB O rascado web, a extracción de datos públicos e a investigación automatizada son cada vez máis necesarios para as empresas, os analistas e os desenvolvedores.Os servidores proxy xogan un papel crítico nestas actividades ao permitir aos usuarios distribuír solicitudes a través de múltiples IPs, manter o anonimato e eludir as restricións de xeolocalización. A elección dun provedor de proxy, con todo, pode ser unha tarefa complexa.O mercado está saturado con opcións que van desde ferramentas básicas a solucións sofisticadas a nivel empresarial. Este artigo está aquí para proporcionarlle unha comparación en profundidade dos 12 mellores provedores de servidores proxy en 2025.Examinaremos o seu prezo, rendemento, características e estándares éticos para axudarche a escoller a solución correcta para as túas necesidades específicas, xa sexa que esteas construíndo un rascador web persoal desde cero ou xestionando un proxecto de recollida de datos a gran escala. Best Proxy Providers – Quick Look Os mellores provedores de proxy - Quick Look Oxylabs - En xeral, os mellores servidores proxy para empresas e proxectos a gran escala. Decodo (ex Smartproxy) – Mellor valor para o diñeiro cunha rede robusta. Webshare – Un servizo moi accesible con servidores proxy gratuítos. Bright Data: un servizo proxy premium para operacións avanzadas escalables. SOAX - Forte en proxies móbiles e ISP con poderosa filtración. IPRoyal – Un provedor amigable co orzamento con opcións flexibles de pago como vai. NetNut – proxies estáticas residenciais e altas velocidades provistas de ISP. Rayobyte – Un servizo de proxy flexible con adquisición ética. ScraperAPI - Provedores de servidores proxy baseados en API. PacketStream - Un provedor de baixo custo construído sobre un modelo de compartición de ancho de banda. ProxyEmpire - Ofrece capacidades avanzadas de filtración e geo-targeting. Infatica – Un servizo de proxy versátil con forte énfase nas prácticas éticas. How We Selected the Best Proxy Server Providers Como eliximos os mellores provedores de servidores proxy A nosa lista combina todos os criterios máis importantes e resultados de probas con análise de características en profundidade para garantir que obteña a imaxe máis completa do mercado actual de servidores proxy. Tipos de proxy: Priorizamos provedores que ofrecen varios tipos de proxy (residencial, centro de datos, móbil, ISP) para cubrir casos de uso desde a navegación web básica a proxectos complexos de extracción de datos. Tamaño e diversidade da piscina: as piscinas de IP máis grandes con cobertura global ofrecen mellor rotación de proxy e taxas de detección máis baixas. Prezo: Analizamos estruturas de prezos, taxas ocultas, compromisos mínimos e propostas de valor. Desempeño: As métricas como a velocidade, o tempo de funcionamento e a taxa de éxito son críticas para a eficiencia e a calidade dos datos. Probas gratuítas e accesibilidade: as políticas de probas gratuítas e de reembolso indican a confianza do provedor e reducen o risco de compromiso ao probar diferentes servizos. Soporte ao cliente: avaliamos os tempos de resposta, a experiencia técnica e a dispoñibilidade a través de diferentes canles de soporte. Compliance ética: Consideramos a reputación dos provedores, as valoracións dos clientes en plataformas como G2 e Trustpilot, e o seu compromiso coa adquisición ética de IPs. Best Proxy Service Providers in 2025 Os mellores provedores de servizos de proxy en 2025 1. Oxidacións Oxidacións Lugares: 195+ países Proba gratuíta: proba de 7 días para empresas verificadas Soporte: soporte 24/7 con xestores de contas dedicados Extras: proxies residenciais / ISP / móbil / centro de datos rotativos, API de rascado web, foco de cumprimento Oxylabs é un dos provedores máis establecidos con mellores servidores proxy no mercado, confiado por empresas para a recollida de datos a gran escala. O seu portfolio cobre centros de datos, móbiles, ISP e redes proxy residenciais, dando aos usuarios unha base fiable para unha ampla variedade de casos de uso. Tamén ofrece unha infraestrutura forte e un sistema de soporte de primeira clase que tamén inclúe xestores de contas para clientes empresariais.A API de Web Scraper e as opcións avanzadas de segmentación engaden flexibilidade, mentres que o foco da empresa no cumprimento fai que sexa axeitado para organizacións que necesitan equilibrar o rendemento co uso transparente. Ofertas de oxidación A partir de só $ 4 por GB nun plan pay-as-you-go, cos paquetes mensuais caendo lixeiramente para volumes máis altos. comezar por $ 0,10 por GB ou $ 0,80 por IP, mentres A partir de $ 1,60 por IP. están dispoñibles a $ 9 por GB, e tamén pode obter unha proba gratuíta de 7 días ou reclamar proxies gratuítos con 5 IPs para probar Oxylabs vostede mesmo. Proxectos residenciais Servidores Proxy Proxectos ISP Proxectos móbiles Proxecto: Ampla liña de proxies (DC, ISP, móbil, proxies residenciais) Cobertura global (175M+ IPs, 195+ localizacións) Excelente API de rascado web Os cons: Curva de aprendizaxe superior 2. Decodo (anteriormente Smartproxy) Decodo (anteriormente Smartproxy) Lugares: proxies residenciais en máis de 195 países; ISP e datacenters en rexións seleccionadas; móbiles en crecente cobertura Proba gratuíta: 3 días de proba residencial + política de reembolso de 14 días Soporte: 24/7 chat en directo, correo electrónico, ampla documentación Extras: extensións do navegador, API, sesións pegajosas, preset de rotación Decodo, anteriormente coñecido como Smartproxy, converteuse nunha opción popular para os usuarios que queren un equilibrio de escala e accesibilidade. A súa rede de máis de 125 millóns de IPs abrangue residenciais, centros de datos, ISP e proxies móbiles, o que o fai axeitado para proxectos de diferentes tamaños e diferentes niveis de complexidade. O rendemento é consistentemente forte, con taxas de éxito rexistradas preto do 99%. características como a segmentación a nivel da cidade, as sesións pegajosas e os presets de rotación son excelentes para un control máis fino, mentres que integracións como as extensións do navegador e unha API limpa fan que sexa moi flexible en varios escenarios. Os proxies residenciais de Decodo comezan en $ 1,50 por GB, con plans mensuais que van desde $ 3,00 ata $ 2,25 por GB dependendo do volume. proxies ISP comezan en $ 0,27 por IP, servidores proxy de centros de datos en só $ 0,026 por IP ou por GB, e proxies móbiles comezan en $ 4,50 por GB. Tamén ofrecen unha proba de 3 días con 100MB de proxies residenciais. Proxecto: Ampla combinación de proxies residenciais, móbiles, de centro de datos ou ISP Taxas competitivas por GB e prezos de nivel moi claros Fácil de usar dashboard e presets de rotación Os cons: Algunhas características empresariais avanzadas detrás de plans máis altos 3. webshare webshare Localización: cobertura global Proba gratuíta: nivel gratuíto - 10 IPs do centro de datos Soporte: escritorio de axuda baseado en billetes + base de coñecementos de auto-servizo Extras: Servidores rotativos / estáticos, acceso API Webshare é unha opción práctica para aqueles que queren comezar de forma rápida e accesible. O seu nivel gratuíto dálle 10 proxies de centro de datos con 1 GB de tráfico por mes, polo que é fácil de experimentar antes de comprometerse con plans máis grandes. A plataforma ofrece un gran conxunto de IP de máis de 80 millóns de enderezos, con proxies residenciais e de centros de datos dispoñibles.Funcións como sesións estáticas ou rotativas, e unha API accesible axudan aos usuarios a integrar proxies en calquera tarefa de rascado ou automatización con esforzo esencialmente mínimo. Os plans pagos teñen prezos atractivos, a partir de $ 1,40 por GB para proxies residenciais, e as opcións residenciais estáticas están dispoñibles de $ 0,225 a $ 0,30 por IP. Servidores proxy de Datacenter comezan a partir de $ 0,0179 por IP. Webshare tamén é un dos poucos servizos proxy gratuítos de reputación que ofrecen un nivel gratuíto permanente para quen poida probar. Proxecto: Servidores proxy de centro de datos moi accesibles para o auto-servizo Plan gratuíto: 10 proxies DC + 1GB / mes Modelos de prezos claros Os cons: Limited customizability compared to enterprise competitors 4. Datos brillantes Datos brillantes Lugares: 195+ países Proba gratuíta: proba de 7 días para empresas verificadas Soporte: soporte 24/7, xestores de éxito dedicados Extras: Proxy Manager, mercado de conxuntos de datos, geo-targeting avanzado Se o seu obxectivo é o crawling de clase empresarial, Bright Data ofrece tanto a escala como as ferramentas.A súa enorme multitude residencial - ademais de servidores proxy de ISP, móbiles e centros de datos - combina con ferramentas como Proxy Manager e conxuntos de datos para darlle un control preciso sobre os fluxos de rascado. As características avanzadas inclúen a orientación a nivel de cidade / ASN / ISP, taboleiros de imaxe directa e unha lóxica de cumprimento primeiro que facilita casos de uso conscientes do risco. Os proxies residenciais de Bright Data comezan en $ 5,88 por GB e redúcense a $ 3,57 por GB con volumes máis grandes. proxies ISP están a prezo de $ 12,75 por GB, móbiles a partir de $ 60 por GB, e opcións de centro de datos comezan en torno a $ 0,90 por IP ou $ 0,12 por GB. Unha proba gratuíta de 7 días tamén está dispoñible para contas empresariais verificadas. Proxecto: Piscina de proxies masiva (150M+ residencial, 72M+ móbil) Ferramentas ricas: xestor de proxy, colectores sen código, APIs Geo-targeting e características de cumprimento empresarial Os cons: Punto de prezo 5. SOAX SOAX Lugares: Global (moitos países) Proba gratuíta: Proba de inicio dispoñible a través da páxina de prezos Soporte: Chat en directo e correo electrónico Extras: créditos de varios niveis para proxies residenciais, móbiles, ISP e centros de datos; filtros xeográficos granulares O seu extenso pool de IP abarca proxies residenciais, ISP, móbiles e centros de datos - todos accesibles cun sistema de crédito unificado e filtros que permiten que chame ao control de nivel local con facilidade. With claims of strong uptime and route stability, SOAX suits users tapping into localized data ecosystems (like retail pricing or ad testing). Their tools – rotation options, sticky sessions, city-level filters – are made for precision rather than powerlifting. SOAX ofrece proxies residenciais, móbiles e ISP a partir de aproximadamente $ 3,60 por GB, con plans de maior volume caendo a preto de $ 2 por GB. Proxies móbiles comezan a partir de aproximadamente $ 7,50 por GB, mentres que as opcións de centro de datos son prezadas por separado dependendo do paquete. Proxecto: Cobertura de proxies móbiles e ISP Sesións flexibles e rotativas Prezo transparente por GB Os cons: Taxas máis altas por GB nos niveis de entrada Menos caracteres personalizados 6. Iberoamérica Iberoamérica Localizacións: Global (publicados 30M+ IPs) Proba gratuíta: Non hai xuízo formal, pero hai pagos e promocións Soporte: Chat en directo e axuda por correo electrónico Extras: plans Pay-as-you-go, rollover de uso infinito (“tráfico nunca expirando”) IPRoyal is the modular choice for small teams or freelancers wanting agility without locking into contracts. Its proxy inventory – residential, ISP, mobile, and datacenter – pairs well with flexible billing and features like sticky sessions and traffic that never expires. Aínda que non é de clase empresarial, a plataforma é usable e fiable - especialmente para ambientes de rascado menos hostís. Os proxies residenciais de IPRoyal comezan por US $ 3,50 por GB, proxies de ISP a partir de preto de US $ 8 por GB, proxies móbiles a partir de US $ 117 por mes e proxies de datacenter a US $ 1,80 por IP mensualmente. Proxecto: Orzamento amigable con modelos de facturación flexibles Wide proxy mix e longas sesións adhesivas Opcións de tráfico sen caducidade Os cons: Ferramentas empresariais máis lixeiras que os rivais de nivel superior Os mellores descontos adoitan estar ligados a promocións 7. Netexa Netexa Localizacións: cobertura global (85M+ IPs) Free Trial: Demo/trial available (via contact) Support: 24/7 support, SLAs for enterprise tiers Extras: proxies residenciais estáticas baseadas en ISP, tecnoloxía de enrutamento personalizado NetNut destaca pola súa fiabilidade: ofrecen proxies residenciais estáticas provistas de ISP, evitando a inestabilidade de P2P. O seu enorme pool distribuído globalmente asegura sesións longas e ininterrompidas - perfecto para raspar fluxos de traballo que non poden tolerar o churn de IP. Eles o apoian con reclamacións de tempo de execución e APIs amigables, facendo de NetNut unha opción para os usuarios que buscan a consistencia da sesión e a resiliencia en todos os puntos finais globais. Os proxies residenciais estáticos de NetNut comezan en $ 1,59 por GB, con conxuntos empresariais dispoñibles a través de vendas directas. os prezos do Datacenter e do ISP varían en función do volume, mentres que a cobertura global asegura unha conectividade consistente. Proxecto: Proxectos residenciais estáticos ISP-sourced Sesións persistentes ideais para tarefas de rascado longas 24/7 support and API integration Os cons: Entry pricing higher than some rivals Redes máis pequenas que Bright Data ou Oxylabs 8. Rayobyte Raíña Localizacións: cobertura global (10M+ IPs) Proba gratuíta: 2 días de proba dispoñible Servizo de Atención ao Cliente 24/7 Extras: Pay-as-you-go, proxies ISP estáticos e proxies DC con garantías de substitución de IP Rayobyte resembles a Swiss Army knife of proxy use – it began as a datacenter specialist but now wraps in residential, ISP, and mobile layers. The result: one provider for everything from SEO scraping to lead gen and price tracking. One perk: Rayobyte offers IP replacements for problematic datacenter proxy threads. Add unlimited threads, geo filters, and a straightforward billing model, and you’ve got a toolkit ready for bounce-sensitive tasks. Rayobyte ofrece proxies residenciais a partir de preto de US $ 15 por GB, ISP a partir de US $ 1,82 por IP mensual, e plans móbiles a prezos máis altos dependendo do volume. Proxecto: Big datacenter proxy pool con plans flexibles Apoio á expansión residencial e móbil Clear documentation and onboarding Os cons: Piscina residencial máis pequena que os competidores de primeiro nivel Algunhas revisións mencionan velocidades variables nos plans de nivel de entrada 9. Escorpión Escorpión Localizacións: cobertura IP mundial a través de API Proba gratuíta: 1000 peticións de proba gratuítas Soporte: Foros de correo electrónico e comunidade; documentación e SDK dispoñibles Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering ScraperAPI non lle entrega IPs - dálle un punto final simplificado que fai o manexo de proxección, rotación, cabeciña e CAPTCHA para vostede. Users enjoy near-immediate integration, especially with SDKs in common languages. The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. ScraperAPI usa un modelo de prezo baseado en solicitudes con 1.000 solicitudes gratuítas por mes. Os plans pagos comezan en $ 49 para 100.000 solicitudes, e escalas máis altas baseadas no uso. Proxecto: Xestiona automaticamente a rotación de IP, CAPTCHAs e cabeceiras Developer-first with API integration and SDKs Pay-as-you-go e proba gratuíta dispoñible Os cons: Non hai control de proxy directo (funciona só a través da API) Limitado a tarefas de rascado, non o uso xeral de proxy 10. PacketStreamEditar PacketStreamEditar Localizacións: cobertura IP mundial a través de API Free Trial: 1,000 free request trial Soporte: Foros de correo electrónico e comunidade; documentación e SDK dispoñibles Extras: rotación automática de IP, manexo de CAPTCHA incorporado, renderización JavaScript opcional ScraperAPI non só lle entrega IPs - dálle un punto final simplificado que fai o manexo de proxección, rotación, cabeciña e CAPTCHA para vostede. Os usuarios gozan de integración case inmediata, especialmente con SDKs en idiomas comúns. A plataforma xestiona retries, segmentación a nivel de país e mesmo páxinas con renderización JS - perfecto para scripting rápido ou rascado dinámico. PacketStream cobra $ 1 por GB a través do seu modelo de compartición de ancho de banda peer-to-peer. Non hai contratos ou compromisos, o que o fai unha solución barata para o rascado lixeiro ou a proba. Proxecto: Modelo de compartición de ancho de banda de baixo custo Prezo transparente en $1 / GB Proxectos residenciais peer-to-peer Os cons: Poboación IP máis pequena que os provedores empresariais Less suitable for compliance-heavy industries 11. Proxeccións Proxeccións Lugares: Global (170-195 países cubertos) Proba gratuíta: Proba de pequeno custo (por exemplo, $ 2 para o tráfico de mostra) Soporte: Chat en directo e axuda por correo electrónico Extras: filtración de granos finos (geo/ASN), datos de rollover, acceso á API ProxyEmpire plays to precision: if your workflow demands data from specific cities, ASNs, or ISPs, this provider gives you that control. Residential, mobile, and datacenter proxies are supported, but the hallmark features are the filtering tools and automatic rollover of unused data. Cun taboleiro limpo, acceso á API e cobertura en case douscentos países, é un bo lugar para a intelixencia do mercado e as necesidades de rascado dirixidas onde a fidelidade á localización é clave. ProxyEmpire’s plans start at around $15 per GB for residential proxies, with volume discounts available. Mobile proxies are priced higher, starting near $60 per GB, and datacenter options are based on IP allocation. Small paid trials let you test the service before committing to larger packages. Proxecto: Targeting avanzado con filtros de nivel de cidade e ASN Mix de proxies residenciais, móbiles e de centro de datos Política de datos transparentes Os cons: Prezo máis alto en volumes máis baixos Network size smaller than Bright Data or Oxylabs 12. Infatizacións Infatizacións Localizacións: cobertura IP global (o vendedor enumera millóns de IP en todas as rexións) Proba gratuíta: opcións de proba a petición Soporte 24/7 e documentación Extras: gateways de proxy, stickiness de sesión, API e integración SDK Infatica equilibra a dispoñibilidade global con modelos de tráfico flexibles.O seu servizo abrangue proxies residenciais, ISP estáticos, móbiles e centros de datos - todos dispoñibles a través de puntos finais de gateway que axudan a xestionar e filtrar o uso. A focal point is session management: variable sticky durations, list/gateway options, and developer APIs make it practical for workflows that need consistency without sacrificing scale. Infatica residential proxies start at $12 per GB, datacenter proxy servers at around $0.50 per IP per month, and mobile proxies from roughly $30 per GB. Volume discounts are available, and custom enterprise pricing can be arranged. Trial packages are offered to help users evaluate service before full deployment. Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Os proxies gratuítos son a miúdo adquiridos de forma non ética e son altamente inestables. A investigación de varios estudos, incluíndo un citado nun artigo de 2025 arXiv, mostra que, en media, só uns 34.5% dos servidores proxy gratuítos permanecen activos, con moitos con graves fallos de seguridade. Inestabilidade e pouco fiabilidade: os proxies gratuítos adoitan estar fóra de liña, son extremadamente lentos e moitas veces son detectados e bloqueados rapidamente polos sitios web de destino. Vulnerabilidades de seguridade: Moitos proxies libres son maliciosos.Os seus datos, incluíndo credenciais de inicio de sesión e información sensible, poden ser interceptados, ou o seu dispositivo pode estar infectado con malware. Altas taxas de bloqueo: Debido a que son públicas e utilizadas por innumerables persoas, os proxies gratuítos adoitan estar en lista negra, o que os fai inútiles para calquera tarefa de recollida de datos seria. Un servizo proxy profesional e de pago é un investimento en fiabilidade, rendemento e, o máis importante, seguridade. Conclusion Conclusión A elección do provedor de proxy correcto depende da escala do proxecto, os sitios web de destino e o orzamento.Os provedores revisados nesta guía representan o mellor que o mercado ten que ofrecer en 2025, cada un coa súa propia proposta de valor. For enterprise-level projects where budget is a secondary concern, Oxylabs and Bright Data offer unmatched scale and performance. For value-conscious users, Decodo and IPRoyal provide a fantastic balance of features and affordability. For developers seeking quick access, Webshare is the clear winner, offering easy entry to the proxy space due to low price bar and free proxy servers. En última instancia, a mellor elección depende das súas necesidades específicas, do orzamento e da escala do proxecto. Recomendamos aproveitar as probas gratuítas e os plans gratuítos permanentes para probar servizos antes de comprometerse a un plan. A industria de proxy está en constante evolución, e manterse informado sobre as últimas ferramentas e recursos é clave para garantir que os seus esforzos de recollida de datos permanezan eficaces e eficientes. FAQ What's the best proxy provider overall? O mellor provedor de proxy depende da tarefa, polo que as nosas principais recomendacións son para proxectos máis grandes ou máis complexos e Para os que buscan o mellor prezo. Oxidacións Decodificación Que tipo de proxy debería escoller para o rascado web? Para a maioría Tarefas, proxies residenciais son a mellor opción xa que son provenientes de persoas reais usando enderezos IP reais, que son menos propensos a ser bloqueados. Páxina web de Scraping Os proxies caros valen a pena? Os proxies de prezos máis altos de provedores de boa reputación normalmente ofrecen un rendemento superior, piscinas de IP maiores e máis limpas, mellor soporte ao cliente e recursos avanzados, todos eles esenciais para proxectos a gran escala ou difíciles. Cal é a diferenza entre proxies residenciais e de centro de datos? Os proxies residenciais encamiñan o tráfico a través de dispositivos residenciais reais, o que os fai aparecer como usuarios lexítimos.Proxies do centro de datos son IPs aloxados en centros de datos; son máis rápidos e máis baratos, pero tamén son máis fáciles de detectar e bloquear. Podo probar os servizos de proxy antes de comprar? Si, a maioría dos provedores de proxy de boa reputación ofrecen unha proba gratuíta, un plan gratuíto permanente ou unha garantía de devolución do diñeiro, permitíndolle probar o seu servizo e determinar se é o correcto para o seu proxecto.