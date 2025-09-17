12 Labākie Proxy pakalpojumu sniedzēji 2025. gadā

Tīmekļa skrāpēšana, publisko datu iegūšana un automatizēti pētījumi arvien vairāk ir nepieciešami uzņēmumiem, analītiķiem un izstrādātājiem. Proxy serveriem ir svarīga loma šajās darbībās, ļaujot lietotājiem izplatīt pieprasījumus vairākās IP adresēs, saglabāt anonimitāti un apiet ģeolokācijas ierobežojumus. Tomēr proxy pakalpojumu sniedzēja izvēle var būt sarežģīts uzdevums. tirgus ir piesātināts ar iespējām, sākot no baltiem kauliem, pamata rīkiem līdz sarežģītiem uzņēmuma līmeņa risinājumiem. Šis raksts ir šeit, lai sniegtu jums padziļinātu salīdzinājumu par 12 labākajiem proxy serveru sniedzējiem 2025. gadā. Mēs pārbaudīsim to cenu, veiktspēju, funkcijas un ētiskos standartus, lai palīdzētu jums izvēlēties pareizo risinājumu jūsu konkrētajām vajadzībām, neatkarīgi no tā, vai jūs veidojat personīgo tīmekļa skrāpētāju no nulles vai pārvaldāt liela mēroga datu vākšanas projektu. Best Proxy Providers – Quick Look Labākie Proxy pakalpojumu sniedzēji - Quick Look Oxylabs – vislabākie proxy serveri uzņēmumiem un liela mēroga projektiem. Decodo (ex Smartproxy) – Labākā vērtība par naudu ar stabilu tīklu. Webshare – ļoti pieņemams pakalpojums ar bezmaksas proxy serveriem. Bright Data – Premium proxy pakalpojums paplašināmiem uzlabotiem darījumiem. SOAX – Spēcīgs mobilo un ISP proxies ar spēcīgu filtrēšanu. IPRoyal – budžeta draudzīgs pakalpojumu sniedzējs ar elastīgām pay-as-you-go iespējām. NetNut – ISP balstīti statiskie dzīvojamie proxies un augstas ātruma. Rayobyte – elastīgs proxy pakalpojums ar ētisku iegādi. ScraperAPI – API balstīti proxy serveru pakalpojumu sniedzēji. PacketStream – Ultra zemo izmaksu pakalpojumu sniedzējs, kas izveidots, pamatojoties uz joslas platuma koplietošanas modeli. ProxyEmpire – piedāvā uzlabotas filtrēšanas un ģeomarķēšanas iespējas. Infatica – daudzpusīgs starpniecības pakalpojums ar spēcīgu uzsvaru uz ētisko praksi. How We Selected the Best Proxy Server Providers Kā mēs izvēlējāmies labākos proxy serveru piegādātājus Mūsu saraksts apvieno visus svarīgākos kritērijus un testa rezultātus ar padziļinātu funkciju analīzi, lai nodrošinātu vispilnīgāko priekšstatu par pašreizējo proxy serveru tirgu. Proxy veidi: Mēs piešķiram prioritāti pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā vairākus proxy tipus (dzīvojamo, datu centru, mobilo, ISP), lai segtu lietošanas gadījumus no pamata tīmekļa pārlūkošanas līdz sarežģītiem datu ieguves projektiem. Baseina izmērs un daudzveidība: lielāki IP baseini ar globālu pārklājumu nodrošina labāku proxy rotāciju un zemāku atklāšanas ātrumu. Cenu noteikšana: Mēs analizējām cenu struktūras, slēptās maksas, minimālās saistības un vērtības priekšlikumus. Rādītāji, piemēram, ātrums, darbības laiks un panākumu līmenis ir izšķiroši svarīgi efektivitātei un datu kvalitātei. Bezmaksas izmēģinājumi un pieejamība: Bezmaksas izmēģinājumi un atmaksas politikas norāda uz pakalpojumu sniedzēja uzticību un samazina jūsu saistību risku, pārbaudot dažādus pakalpojumus. Klientu atbalsts: Mēs izvērtējām atbilžu laiku, tehnisko pieredzi un pieejamību dažādos atbalsta kanālos. Ētiskā atbilstība: Mēs apsveram pakalpojumu sniedzēju reputāciju, klientu atsauksmes par platformām, piemēram, G2 un Trustpilot, un viņu apņemšanos ētiski iegādāties IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Labākie proxy pakalpojumu sniedzēji 2025. gadā 1. oksitocīns oksitocīns Atrašanās vietas: 195+ valstis Bezmaksas izmēģinājuma versija: 7 dienu izmēģinājuma versija pārbaudītiem uzņēmumiem Atbalsts: 24/7 atbalsts ar īpašiem konta pārvaldītājiem Papildu priekšrocības: rotācijas rezidences / ISP / mobilo / datu centra proxies, Web Scraper API, atbilstības fokuss Oxylabs ir viens no visvairāk izveidotajiem pakalpojumu sniedzējiem ar labākajiem proxy serveriem tirgū, ko uzticas uzņēmumi liela mēroga datu vākšanai.Tā portfelis aptver datu centru, mobilo, ISP un dzīvojamo proxy tīklu, sniedzot lietotājiem uzticamu pamatu dažādiem lietojumu gadījumiem.Ar vairāk nekā 175 miljoniem IP rotācijas, pakalpojums ir paredzēts, lai samazinātu blokus un nodrošinātu konsekvenci. Tā piedāvā arī spēcīgu infrastruktūru un augstākās klases atbalsta sistēmu, kas ietver arī konta pārvaldītājus biznesa klientiem.Web Scraper API un uzlabotas mērķauditorijas iespējas palielina elastību, savukārt uzņēmuma uzmanība attiecībā uz atbilstību padara to piemērotu organizācijām, kurām ir nepieciešams līdzsvarot veiktspēju ar pārredzamu izmantošanu. Oksitocīns piedāvā sākot no tikai $ 4 par GB par pay-as-you-go plānu, ar ikmēneša pakotnēm, kas nedaudz samazinās par lielākiem apjomiem. sākot no $ 0,10 par GB vai $ 0,80 par IP, kamēr Sākot no $ 1,60 par IP. ir pieejami par $ 9 par GB, un jūs varat arī iegūt 7 dienu bezmaksas izmēģinājuma versiju vai pieprasīt bezmaksas proxies ar 5 IP, lai izmēģinātu Oxylabs pats. Mājokļu proxies Datacenter Proxy serveri ISP Proxies Mobilie proxies Pro ir: Plašs proxy klāsts (DC, ISP, mobilie, dzīvojamie proxies) Pasaules pārklājums (175M+ IP, 195+ atrašanās vietas) Lielisks Web Scraping API Koncentrācija : Augstākā mācīšanās līkne 2. Decodo (agrāk Smartproxy) Decodo (agrāk Smartproxy) Atrašanās vietas: dzīvojamie proxies vairāk nekā 195 valstīs; ISP un datu centri atsevišķos reģionos; mobilie ar pieaugošu pārklājumu Bezmaksas izmēģinājuma versija: 3 dienu izmēģinājuma versija + 14 dienu atmaksas politika Atbalsts: 24/7 tiešraide, e-pasts, plaša dokumentācija Extras: pārlūkprogrammas paplašinājumi, API, līmētās sesijas, rotācijas iestatījumi Decodo, agrāk pazīstams kā Smartproxy, ir kļuvis par populāru izvēli lietotājiem, kuri vēlas līdzsvaru starp mērogu un pieejamību. Tās tīkls, kurā ir vairāk nekā 125 miljoni IP, aptver dzīvojamo, datu centru, ISP un mobilo proxy, padarot to piemērotu dažāda lieluma un dažāda sarežģītības līmeņa projektiem. Īpašības, piemēram, pilsētas līmeņa mērķauditorija, lipīgas sesijas un rotācijas iestatījumi, ir lieliski piemēroti smalkākai vadībai, savukārt integrācijas, piemēram, pārlūkprogrammas paplašinājumi un tīrs API, padara to ļoti elastīgu dažādos scenārijos. Decodo mājokļu proxies sākas no $ 1,50 par GB, ar ikmēneša plāniem, kas svārstās no $ 3,00 līdz $ 2,25 par GB atkarībā no apjoma. ISP proxies sākas no $ 0,27 par IP, datu centra proxy serveri tikai no $ 0,026 par IP vai GB, un mobilie proxies sākas no $ 4,50 par GB. Pro ir: Plašs dzīvojamo, mobilo, datu centru vai ISP proxies maisījums Konkurētspējīgas cenas uz GB un ļoti skaidras līmeņu cenas Viegli lietojams instrumentu panelis un rotācijas iestatījumi Koncentrācija : Dažas uzlabotas uzņēmējdarbības iezīmes aiz augstākiem plāniem 3. Webshare Webshare Atrašanās vietas: Globālā pārklājums Bezmaksas izmēģinājuma versija: Bezmaksas līmenis – 10 datu centru IP Atbalsts: biļešu palīdzības birojs + pašapkalpošanās zināšanu bāze Papildu funkcijas: Rotējošie/statiskie serveri, API piekļuve Webshare ir praktiska iespēja tiem, kas vēlas sākt ātri un pieejami. tā bezmaksas līmenis dod jums 10 datu centra proxies ar 1GB datplūsmas mēnesī, tāpēc tas padara to viegli eksperimentēt, pirms apņemties lielākus plānus. Platforma piedāvā lielu IP pulu ar vairāk nekā 80 miljoniem adresi, un ir pieejami gan rezidences, gan datu centra proxies.Funkcijas, piemēram, statiskas vai rotējošas sesijas, un pieejams API palīdz lietotājiem integrēt proxies jebkuros skrāpēšanas vai automatizācijas uzdevumos ar būtībā minimālām pūlēm. Apmaksātie plāni ir pievilcīgi, sākot no $ 1,40 par GB mājokļu proxies, un statiskās mājokļu opcijas ir pieejamas no $ 0,225 līdz $ 0,30 par IP. Datacenter proxy serveri sākas tik zemu kā $ 0,0179 par IP. Webshare ir arī viens no nedaudzajiem cienījamiem bezmaksas proxy pakalpojumiem, kas piedāvā pastāvīgu bezmaksas līmeni ikvienam, lai mēģinātu. Pro ir: Ļoti pieņemami datu centra proxy serveri pašapkalpošanai Bezmaksas plāns: 10 DC proxies + 1 GB mēnesī Skaidri cenu modeļi Koncentrācija : Ierobežota pielāgošana salīdzinājumā ar uzņēmumu konkurentiem 4. Spilgti dati Spilgti dati Atrašanās vietas: 195+ valstis Bezmaksas izmēģinājuma versija: 7 dienu izmēģinājuma versija pārbaudītiem uzņēmumiem Atbalsts: 24/7 atbalsts, veltīti panākumu vadītāji Extras: Proxy Manager, datu kopu tirgus, uzlabota ģeogrāfiskā mērķauditorija Ja jūsu mērķis ir pilna slāņa, uzņēmuma līmeņa skrāpēšana, Bright Data nodrošina gan mērogu, gan rīkus. to milzīgā dzīvojamā mobilais mobilais serveris – kā arī ISP, mobilo un datu centra proxy serveri – apvieno instrumentus, piemēram, Proxy Manager un datu kopas, lai nodrošinātu precīzu kontroli pār skrāpēšanas plūsmām. Uzlabotās funkcijas ietver pilsētas/ASN/ISP līmeņa mērķauditoriju, taisnu skatu instrumentu plāksnes un atbilstības pirmā loģika, kas atvieglo riska apzinātu lietošanu. Bright Data rezidences proxies sākas no 5,88 ASV dolāriem par GB un samazinās līdz 3,57 ASV dolāriem par GB ar lielākiem apjomiem. ISP proxies maksā no 12,75 ASV dolāriem par GB, mobilo no 60 ASV dolāriem par GB, un datu centra iespējas sākas aptuveni no 0,90 ASV dolāriem par IP vai 0,12 ASV dolāriem par GB. 7 dienu bezmaksas izmēģinājuma versija ir pieejama arī pārbaudītiem biznesa kontiem. Pro ir: Masveida proxy baseins (150M+ dzīvojamo, 72M+ mobilo) Bagāts rīku klāsts: Proxy Manager, bezkodolu kolektori, API Geo-targeting un uzņēmuma atbilstības iezīmes Koncentrācija : Premium cenu punkts 5. Sojax Sojax Atrašanās vietas: Pasaulē (daudzās valstīs) Bezmaksas izmēģinājuma versija: sākotnējā izmēģinājuma versija pieejama, izmantojot cenu lapu Atbalsts: Live chat un e-pasts Extras: daudzlīmeņu kredīti mājokļu, mobilo, ISP un datu centru proxies; granulāri ģeofilteri SOAX excels when you need geo-specific or mobile-heavy targeting. Their expansive IP pool spans residential, ISP, mobile, and data center proxies – all accessible with a unified credit system and filters that let you dial into locale-level control with ease. Ar prasībām par spēcīgu darba laiku un maršruta stabilitāti, SOAX ir piemērots lietotājiem, kuri izmanto lokalizētas datu ekosistēmas (piemēram, mazumtirdzniecības cenu noteikšanu vai reklāmu testēšanu). to rīki - rotācijas iespējas, lipīgas sesijas, pilsētas līmeņa filtri - ir paredzēti precizitātei, nevis jaudas paaugstināšanai. SOAX piedāvā mājokļu, mobilo un ISP proxy pakalpojumus, sākot no aptuveni 3,60 ASV dolāriem par GB, un lielāku apjomu plāni samazinās līdz aptuveni 2 ASV dolāriem par GB. Mobilie proxy pakalpojumi sākas no aptuveni 7,50 ASV dolāriem par GB, savukārt datu centra iespējas tiek aprēķinātas atsevišķi atkarībā no paketes. Pro ir: Spēcīgs mobilo un ISP proxy pārklājums Elastīga rotācija un lipīgas sesijas Pārredzama cena par GB Koncentrācija : Augstākas likmes par GB ieejas līmeņos Mazāk personalizācijas funkcijas 6. IPRoyal IPRoyal Atrašanās vietas: Global (reklāmas 30M+ IP) Bezmaksas izmēģinājums: nav oficiāla izmēģinājuma, bet pastāv pay-as-you-go un promos Support: Live chat and email assistance Extras: Pay-as-you-go plāni, bezgalīgs lietošanas pārcelšanās (“neizbeidzot” satiksmi) IPRoyal is the modular choice for small teams or freelancers wanting agility without locking into contracts. Its proxy inventory – residential, ISP, mobile, and datacenter – pairs well with flexible billing and features like sticky sessions and traffic that never expires. Lai gan tas nav uzņēmuma līmenī, platforma ir lietojama un uzticama - it īpaši mazāk naidīgām skrāpēšanas vidēm. IPRoyal rezidences proxies sākas no $ 3,50 par GB, ISP proxies sākot no aptuveni $ 8 par GB, mobilo no $ 117 mēnesī, un datu centra proxies sākot no $ 1,80 par IP mēnesī. to pay-as-you-go modelis ļauj pārvērst datplūsmu, un gadījuma reklāmas vēl vairāk samazina izmaksas. Pro ir: Budget-friendly with flexible billing models Plašas proxy kombinācijas un garas līmes sesijas Neizbeidzama satiksmes iespēja Koncentrācija : Uzņēmējdarbības rīki ir vieglāki nekā top-tier konkurenti Labākās atlaides bieži saistītas ar akcijām 7. NetNut Tīkls Atrašanās vietas: Vispasaules pārklājums (85M+ IP) Bezmaksas izmēģinājuma versija: Demo / izmēģinājuma versija pieejama (izmantojot kontaktu) Atbalsts: 24/7 atbalsts, SLA uzņēmumu līmeņiem Extras: ISP balstīti statiskie dzīvojamie proxies, pielāgota maršrutēšanas tehnoloģija NetNut izceļas ar uzticamību – tie piedāvā ISP balstītus statiskos mājokļu proxies, izvairoties no P2P nestabilitātes. to masveida, globāli izplatīts baseins nodrošina garas, nepārtrauktas sesijas – ideāli piemērots darba plūsmu noņemšanai, kas nespēj izturēt IP churn. Viņi to atbalsta ar darbspējas prasībām un tīkla draudzīgiem API, padarot NetNut par izeju lietotājiem, kas vēlas sesijas konsekvenci un noturību visās globālajās gala vietās. NetNut statiskie mājokļu proxies sākas no $ 1,59 par GB, ar uzņēmējdarbības pakotnēm, kas pieejamas, izmantojot tiešo pārdošanu. Datacenter un ISP cenas atšķiras atkarībā no apjoma, bet globālā pārklājuma nodrošina konsekventu savienojamību. Pro ir: ISP-sourced static residential proxies Pastāvīgas sesijas, kas ir ideālas ilgstošiem skrāpēšanas uzdevumiem 24/7 atbalsts un API integrācija Koncentrācija : Ieejas cenas augstākas nekā dažiem konkurentiem Network smaller than Bright Data or Oxylabs 8. Rēzeknes Rēzeknes Atrašanās vietas: Vispasaules pārklājums (10M+ IP) Free Trial: 2-day trial available Support: 24/7 customer support Extras: Pay-as-you-go līmeņi, statiskie ISP proxies un DC proxies ar IP aizstāšanas garantijām Rayobyte atgādina Šveices armijas proxy lietošanas nazi - tas sākās kā datu centra speciālists, bet tagad iesaiņo dzīvojamos, ISP un mobilo slāņos. Viena priekšrocība: Rayobyte piedāvā IP aizstājējus problemātiskiem datu centra proxy virzieniem. Pievienojiet neierobežotus virzienus, ģeofiltrus un vienkāršu rēķinu modeli, un jums ir rīku komplekts, kas ir gatavs atkāpšanās jutīgiem uzdevumiem. Rayobyte piedāvā mājokļu proxies no apmēram 15 ASV dolāriem par GB, ISP no 1,82 ASV dolāriem par IP mēnesī, un mobilo plānu cenas ir augstākas atkarībā no apjoma. Datacenter proxies ir iekļautas elastīgajos pay-as-you-go plānos. 2 dienu izmēģinājuma versija ir pieejama, lai sāktu ar minimālu apņemšanos. Pro ir: Liels datu centra proxy baseins ar elastīgiem plāniem Strong support for residential and mobile expansion Skaidra dokumentācija un onboarding Koncentrācija : Mājokļu baseins mazāks par augsta līmeņa konkurentiem Dažas atsauksmes norāda uz mainīgiem ātrumiem izejas līmeņa plānos 9. Skrāpējumi ScraperAPI Atrašanās vietas: Vispasaules IP pārklājums, izmantojot API Free Trial: 1,000 free request trial Atbalsts: E-pasta un kopienas forumi; pieejama dokumentācija un SDK Papildu funkcijas: automātiska IP rotācija, iebūvēta CAPTCHA apstrāde, opcionāla JavaScript rādīšana ScraperAPI nesniedz jums IP adreses - tas dod jums vienkāršotu gala punktu, kas jums dara proxy, rotāciju, virsrakstu un CAPTCHA apstrādi. Lietotāji bauda gandrīz tūlītēju integrāciju, it īpaši ar SDK parastajās valodās. platforma apstrādā retries, valstu līmeņa mērķauditoriju un pat JS rādītās lapas – ideāli piemērota ātrai skriptēšanai vai dinamiskiem skrāpējumiem. ScraperAPI izmanto pieprasījumu balstītu cenu modeli ar 1000 bezmaksas pieprasījumiem mēnesī. Apmaksātie plāni sākas no $ 49 par 100 000 pieprasījumiem un augstākiem līmeņiem, pamatojoties uz lietošanu. Šī pieeja ļauj jums maksāt par rezultātiem, nevis neapstrādātu joslas platumu. Pro ir: Handles IP rotation, CAPTCHAs, and headers automatically Izstrādātājs-pirmais ar API integrāciju un SDK Pay-as-you-go and free trial available Koncentrācija : No direct proxy control (works only through API) Ierobežots ar skrāpēšanas uzdevumiem, nevis vispārēju proxy izmantošanu 10. Paklājs Paklājs Locations: Worldwide IP coverage via API Free Trial: 1,000 free request trial Support: Email and community forums; documentation and SDKs available Papildu funkcijas: automātiska IP rotācija, iebūvēta CAPTCHA apstrāde, opcionāla JavaScript rādīšana ScraperAPI ne tikai piegādā jums IP adreses - tas dod jums vienkāršotu gala punktu, kas jums nodrošina proxy, rotāciju, virsrakstu un CAPTCHA apstrādi. Lietotāji bauda gandrīz tūlītēju integrāciju, it īpaši ar SDK parastajās valodās. platforma apstrādā retries, valstu līmeņa mērķauditoriju un pat JS rādītās lapas – ideāli piemērota ātrai skriptēšanai vai dinamiskiem skrāpējumiem. PacketStream maksā $ 1 par GB, izmantojot peer-to-peer joslas platuma koplietošanas modeli. Nav līgumu vai saistību, kas padara to par budžeta draudzīgu risinājumu vieglai skrāpēšanai vai testēšanai. Pro ir: Extremely low-cost bandwidth-sharing model Pārredzama cena USD/GB Peer-to-peer dzīvojamās telpas Koncentrācija : Smaller IP pool than enterprise providers Mazāk piemērots smagajām rūpniecības nozarēm 11. Proksimērija Proksimērija Atrašanās vietas: Visā pasaulē (170–195 valstu apraksts) Free Trial: Small paid trial (e.g., $2 for sample traffic) Atbalsts: Live chat un e-pasta palīdzība Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover data, API access ProxyEmpire plays to precision: if your workflow demands data from specific cities, ASNs, or ISPs, this provider gives you that control. Residential, mobile, and datacenter proxies are supported, but the hallmark features are the filtering tools and automatic rollover of unused data. Ar tīru rokasgrāmatu, API piekļuvi un segumu gandrīz divsimt valstīs, tas ir lieliski piemērots tirgus izlūkošanas un mērķtiecīgas skrāpēšanas vajadzībām, kur vietnes uzticamība ir galvenais. ProxyEmpire plāni sākas no aptuveni 15 ASV dolāriem par GB mājokļu proxies, ar pieejamām apjoma atlaides. Mobilie proxies ir cenas augstākas, sākot no gandrīz 60 ASV dolāriem par GB, un datu centra iespējas ir balstītas uz IP piešķiršanu. Pro ir: Uzlabota mērķauditorija ar pilsētas un ASN līmeņa filtriem Mix of residential, mobile, and datacenter proxies Transparent rollover data policy Koncentrācija : Cenas augstākas zemākajos apjomos Tīkla izmērs ir mazāks nekā Bright Data vai Oxylabs 12. Infatica Neveiksmīgs Atrašanās vietas: globālā IP pārklājums (pārdevējs uzskaita miljonus IP starp reģioniem) Free Trial: Trial options via request 24/7 atbalsts un dokumentācija Extras: Proxy gateways, session stickiness, API & SDK integration Infatica līdzsvaro globālo pieejamību ar elastīgiem satiksmes modeļiem. to pakalpojumi aptver dzīvojamo, statisko ISP, mobilo un datu centru proxies – visas pieejamas, izmantojot vārtu galus, kas palīdz pārvaldīt un filtrēt izmantošanu. Viena no galvenajām problēmām ir sesiju pārvaldība: mainīgie līmes ilgumi, saraksta / vārtu opcijas un izstrādātāja API padara to praktisku darbplūsmēm, kurām nepieciešama konsekvence, nezaudējot mērogu. Infatica dzīvojamie proxies sākas no 12 ASV dolāriem par GB, datu centra proxy serveri no aptuveni 0,50 ASV dolāriem par IP mēnesī un mobilo proxies no aptuveni 30 ASV dolāriem par GB. Ir pieejamas apjoma atlaides, un var organizēt pielāgotas uzņēmējdarbības cenas. Pro ir: Globālais tīkls 100+ valstīs Mājas, mobilie un datacenter proxy serveri 24/7 tiešsaistes čats un elastīga norēķinu sistēma Cons: Mazāks IP pulss nekā vadošie konkurenti Ieejas cenas nav tik konkurētspējīgas kā budžeta konkurentiem Best Proxy Provider Comparison Labākais proxy pakalpojumu sniedzējs \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Bezmaksas proxy bieži tiek iegūti neētiski un ir ļoti nestabili. Pētījumi no dažādiem pētījumiem, tostarp viens, kas minēts 2025. gada arXiv dokumentā, liecina, ka vidēji tikai aptuveni 34,5% bezmaksas proxy serveru paliek aktīvi, un daudziem ir nopietnas drošības nepilnības. Nestabilitāte un neuzticamība: bezmaksas proxy bieži nonāk bezsaistē, ir ārkārtīgi lēni un bieži vien mērķa tīmekļa vietnes tos ātri atklāj un bloķē. Drošības neaizsargātības: Daudzi bezmaksas proxy ir ļaunprātīgi. Jūsu dati, ieskaitot pieteikšanās pierādījumus un sensitīvu informāciju, var tikt uztverti, vai arī jūsu ierīce var būt inficēta ar ļaunprātīgu programmatūru. Augstas bloķēšanas likmes: Tā kā tās ir publiski pieejamas un to izmanto neskaitāmi indivīdi, bezmaksas proxy bieži tiek iekļauti melnajā sarakstā, padarot tos bezjēdzīgus jebkuram nopietnam datu vākšanas uzdevumam. Profesionāls, maksas proxy pakalpojums ir ieguldījums uzticamībā, veiktspējā un, pats svarīgākais, drošībā. Conclusion Secinājums Izvēloties pareizo proxy pakalpojumu sniedzēju, ir atkarīgs no projekta mēroga, mērķa tīmekļa vietnēm un budžeta. šajā rokasgrāmatā pārskatītie pakalpojumu sniedzēji ir labākie, ko tirgus var piedāvāt 2025. gadā, katrs ar savu vērtības priekšlikumu. Uzņēmējdarbības līmeņa projektiem, kur budžets ir sekundāra problēma, Oxylabs un Bright Data piedāvā nepārspējamu mērogu un veiktspēju. Vērtības apzinātiem lietotājiem Decodo un IPRoyal nodrošina fantastisku funkciju un pieejamības līdzsvaru. Attīstītājiem, kas meklē ātru piekļuvi, Webshare ir skaidrs uzvarētājs, piedāvājot vieglu piekļuvi proxy telpai, pateicoties zemajai cenu joslai un bezmaksas proxy serveriem. Visbeidzot, labākā izvēle ir atkarīga no jūsu konkrētajām vajadzībām, budžeta un projekta apjoma. Mēs ļoti iesakām izmantot bezmaksas izmēģinājuma un pastāvīgus bezmaksas plānus, lai pārbaudītu pakalpojumus, pirms apņemties plānu. FAQ What's the best proxy provider overall? Labākais proxy pakalpojumu sniedzējs ir atkarīgs no uzdevuma, tāpēc mūsu top ieteikumi ir lielākus vai sarežģītākus projektus un Tiem, kas meklē vislabāko cenu. oksitocīns Dekodēšana Kuru proxy tipu man vajadzētu izvēlēties tīmekļa skrāpēšanai? For most Datacenter proxies ir ātrāki un lētāki, bet tie ir labāk piemēroti neaizsargātu vietņu nokasīšanai. tīmekļa skrāpēšana Vai dārgi proxy ir tā vērts? Daudzos gadījumos augstāki cenu proxies no cienījamiem pakalpojumu sniedzējiem parasti piedāvā augstāku veiktspēju, lielākus un tīrākus IP baseinus, labāku klientu atbalstu un uzlabotas funkcijas, kas visas ir būtiskas liela mēroga vai sarežģītiem projektiem. Kāda ir atšķirība starp dzīvojamo un datu centru proxies? Datu centra proxies ir IP, kas tiek glabāti datu centros; tie ir ātrāki un lētāki, bet ir arī vieglāk atklāt un bloķēt. Vai es varu izmēģināt proxy pakalpojumus pirms pirkšanas? Jā, lielākā daļa cienījamu proxy pakalpojumu sniedzēju piedāvā bezmaksas izmēģinājumu, pastāvīgu bezmaksas plānu vai naudu atpakaļ garantiju, kas ļauj jums pārbaudīt savu pakalpojumu un noteikt, vai tas ir piemērots jūsu projektam.