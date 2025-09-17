ProviderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebsharePříznivý vstup, přizpůsobení80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 free proxy DC sessionBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter specialist, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GB Proxy servery hrají v těchto činnostech klíčovou roli tím, že umožňují uživatelům distribuovat požadavky přes více IP adres, udržovat anonymitu a obcházet omezení geolokace. Výběr poskytovatele proxy však může být složitý úkol. Trh je nasycen možnostmi od barevných, základních nástrojů až po sofistikovaná řešení na úrovni podniku. Tento článek je zde, abychom vám poskytli důkladné srovnání 12 nejlepších poskytovatelů proxy serverů v roce 2025.Budeme zkoumat jejich ceny, výkon, funkce a etické standardy, které vám pomohou vybrat správné řešení pro vaše specifické potřeby, ať už stavíte osobní webový škrabák od nuly nebo spravujete velký projekt sběru dat. Best Proxy Providers – Quick Look Nejlepší poskytovatelé proxy – Quick Look Oxylabs – Celkově nejlepší proxy servery pro podniky a velké projekty. Decodo (ex Smartproxy) – Nejlepší hodnota za peníze s robustní sítí. Webshare – vysoce cenově dostupná služba s bezplatnými proxy servery. Bright Data – prémiová proxy služba pro škálovatelné pokročilé operace. SOAX – silný v mobilních a ISP proxy s výkonným filtrováním. IPRoyal – přátelský k rozpočtu poskytovatel s flexibilními možnostmi platby. NetNut – ISP-sourced statické proxy a vysoké rychlosti. Rayobyte – flexibilní proxy služba s etickým sourcingem. ScraperAPI – poskytovatel proxy serveru založený na API. PacketStream – ultra nízkonákladový poskytovatel postavený na modelu sdílení šířky pásma. ProxyEmpire – Nabízí pokročilé možnosti filtrování a geo-targetingu. Infatica – univerzální proxy služba se silným důrazem na etické postupy. How We Selected the Best Proxy Server Providers Jak vybrat nejlepšího poskytovatele proxy serverů Náš seznam kombinuje všechna nejdůležitější kritéria a výsledky testů s důkladnou analýzou funkcí, abyste získali co nejúplnější přehled o aktuálním trhu proxy serverů. Typy proxy: Dali jsme přednost poskytovatelům, kteří nabízejí více typů proxy (residenční, datacenter, mobilní, ISP), aby pokryli případy použití od základního procházení webu až po složité projekty extrakce dat. Velikost a rozmanitost bazénu: Větší IP bazény s globálním pokrytím nabízejí lepší rotaci proxy a nižší rychlost detekce. Ceník: Analyzovali jsme cenové struktury, skryté poplatky, minimální závazky a hodnotové návrhy. Výkonnost: Metriky, jako je rychlost, provozní doba a míra úspěchu, jsou klíčové pro efektivitu a kvalitu dat. Bezplatné zkušební verze a přístupnost: Bezplatné zkušební verze a politiky vrácení peněz naznačují důvěru poskytovatele a snižují riziko závazku při testování různých služeb. Zákaznická podpora: Hodnotili jsme časy reakce, technické znalosti a dostupnost prostřednictvím různých kanálů podpory. Etická shoda: Zvažovali jsme pověst poskytovatelů, hodnocení zákazníků na platformách, jako jsou G2 a Trustpilot, a jejich závazek k etickému získávání IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Nejlepší poskytovatelé proxy služeb v roce 2025 1. Oxylázy Oxylázy Místa: 195+ zemí Bezplatná zkušební verze: 7denní zkušební verze pro ověřené firmy Podpora: 24/7 podpora se specializovanými manažery účtů Extras: Rotativní proxy pro rezidenční / ISP / mobilní / datacenter, Web Scraper API, zaměření na dodržování předpisů Oxylabs je jedním z nejvíce zavedených poskytovatelů s nejlepšími proxy servery na trhu, kterému podniky důvěřují pro sběr dat ve velkém měřítku. Jeho portfolio pokrývá datacenter, mobilní, ISP a obytné proxy sítě, což poskytuje uživatelům spolehlivý základ pro širokou škálu případů použití. Nabízí také silnou infrastrukturu a špičkový podpůrný systém, který také zahrnuje správce účtů pro obchodní klienty. API Web Scraper a pokročilé možnosti cílení přidávají flexibilitu, zatímco zaměření společnosti na dodržování předpisů je vhodné pro organizace, které potřebují vyvážit výkon s transparentním používáním. Oxytocin nabízí počínaje pouhými $ 4 za GB na plánu pay-as-you-go, s měsíčními balíčky mírně klesají pro vyšší objemy. začíná na $ 0,10 za GB nebo $ 0,80 za IP, zatímco Začíná od 1,60 USD za IP. jsou k dispozici za $ 9 za GB, a můžete také získat 7denní bezplatnou zkušební verzi nebo požádat o bezplatné proxy s 5 IP, abyste vyzkoušeli Oxylabs sami. Rezidenční proxy Datacenter proxy servery ISP proxy Mobilní proxy Pro jsou: Široký proxy lineup (DC, ISP, mobilní, rezidenční proxy) Globální pokrytí (175M+ IPs, 195+ lokalit) Vynikající web scraping API Koně : Vyšší vzdělávací křivka 2. Decodo (dříve Smartproxy) Decodo (dříve Smartproxy) Umístění: rezidenční proxy v 195+ zemích; ISP a datacenter ve vybraných regionech; mobilní v rostoucím pokrytí Bezplatná zkušební doba: 3denní zkušební doba + 14denní vrácení peněz Podpora: 24/7 live chat, e-mail, rozsáhlá dokumentace Extras: Rozšíření prohlížeče, API, lepicí relace, rotační přednastavení Decodo, dříve známý jako Smartproxy, se stal populární volbou pro uživatele, kteří chtějí rovnováhu mezi měřítkem a přístupností. Jeho síť více než 125 milionů adres IP pokrývá obytné, datové centrum, ISP a mobilní proxy, takže je vhodný pro projekty různých velikostí a různých úrovní složitosti. Výkon je důsledně silný, s téměř 99 % úspěšností.Funkce, jako je cílení na úrovni města, lepkavé relace a přednastavení otáčení, jsou skvělé pro jemnější ovládání, zatímco integrace, jako jsou rozšíření prohlížeče a čisté rozhraní API, je velmi flexibilní v různých scénářích. Rezidenční proxy společnosti Decodo začínají na 1,50 USD za GB, měsíční plány se pohybují od 3,00 USD až po 2,25 USD za GB v závislosti na objemu. ISP proxy začínají na 0,27 USD za IP, datacenter proxy servery začínají na pouhých 0,026 USD za IP nebo za GB a mobilní proxy začínají na 4,50 USD za GB. Pro jsou: Široká kombinace rezidenčních, mobilních, datacenterových nebo ISP proxy Konkurenční sazby na GB a velmi jasné úrovněné ceny Snadno použitelný dashboard a rotační přednastavení Koně : Některé pokročilé podnikové funkce za vyššími plány 3. Webshare Webshare Umístění: Globální pokrytí Bezplatná zkušební verze: 10 datacenter IPs Podpora: Pomocný stůl na základě vstupenek + znalostní základna pro samoobsluhu Extras: rotační/statické servery, přístup k API Webshare je praktickou volbou pro ty, kteří chtějí začít rychle a cenově dostupně. Jeho bezplatná úroveň vám dává 10 datacenter proxy s 1GB provozu za měsíc, takže je snadné experimentovat předtím, než se zavázáte k větším plánům. Platforma nabízí rozsáhlý IP bazén s více než 80 miliony adres, s dostupnými proxy pro bydlení i datová centra.Funkce, jako jsou statické nebo rotační relace a přístupné API, pomáhají uživatelům integrovat proxy do jakýchkoliv úkolů škrábání nebo automatizace s minimálním úsilím. Placené plány jsou cenově atraktivní, počínaje 1,40 USD za GB pro proxy pro bydlení a statické možnosti pro bydlení jsou k dispozici od 0,225 USD do 0,30 USD za IP. Datacenter proxy servery začínají tak nízko, jak 0,0179 USD za IP. Webshare je také jednou z mála renomovaných bezplatných proxy služeb, které nabízejí trvalou bezplatnou úroveň pro každého, kdo to vyzkouší. Pro jsou: Velmi cenově dostupné datacenter proxy servery pro samoobsluhu Bezplatný plán: 10 DC proxy + 1 GB/měsíc Jasné cenové modely Koně : Omezená přizpůsobitelnost ve srovnání s podnikovými konkurenty 4. Jasná data Jasná data Místa: 195+ zemí Bezplatná zkušební verze: 7denní zkušební verze pro ověřené firmy Podpora: 24/7 podpora, oddaní úspěšní manažeři Extras: Proxy Manager, trh datových souborů, pokročilé geo-targeting Pokud je vaším cílem plnohodnotné procházení podnikové úrovně, Bright Data poskytuje jak měřítko, tak nástroje.Jejich kolosální rezidenční dav – plus proxy servery ISP, mobilních a datových center – páry s nástroji, jako je Správce proxy a datové sady, které vám poskytují přesnou kontrolu nad toky škrábání. Pokročilé funkce zahrnují cílení na úrovni města/ASN/ISP, přímé tabulky a logiku shody na prvním místě, která usnadňuje případy používání vědomých rizik. Rezidenční proxy společnosti Bright Data začínají na 5,88 USD za GB a rozšiřují se na 3,57 USD za GB s větším objemem. ISP proxy jsou k dispozici od 12,75 USD za GB, mobilní od 60 USD za GB a možnosti datacentra začínají kolem 0,90 USD za IP nebo 0,12 USD za GB. Pro jsou: Obrovský proxy bazén (150M+ rezidenční, 72M+ mobilní) Bohaté nástroje: Správce proxy, sběratelé bez kódu, API Geo-targeting a Enterprise Compliance funkce Koně : Cenový bod Premium 5. SOAX SOAX Místa: celosvětově (mnoho zemí) Bezplatná zkušební verze: Zkušební verze Starter dostupná prostřednictvím cenové stránky Podpora: Live chat a e-mail Extras: Multi-tiered kredity pro rezidenční, mobilní, ISP a datacenter proxies; granulární geo filtry SOAX vyniká, když potřebujete geo-specifické nebo mobilní těžké cílení.Jejich rozsáhlý IP pool zahrnuje proxy pro bydlení, ISP, mobilní a datová centra – všechny přístupné s jednotným úvěrovým systémem a filtry, které vám umožňují snadno ovládat místní úroveň. S tvrzením o silné provozní době a stabilitě trasy se SOAX hodí pro uživatele, kteří využívají lokalizované datové ekosystémy (jako je maloobchodní cenování nebo testování reklam). SOAX nabízí proxy pro bydlení, mobilní zařízení a poskytovatele internetového připojení, které začínají zhruba od 3,60 USD za GB, přičemž plány s vyšším objemem klesají na přibližně 2 USD za GB. Mobilní proxy začínají přibližně od 7,50 USD za GB, zatímco možnosti datacenteru jsou ceněny odděleně v závislosti na balíčku. Pro jsou: Silné mobilní a ISP proxy pokrytí Flexibilní rotace a sedací soupravy Transparentní cena za GB Koně : Vyšší sazby na GB na vstupních úrovních Méně vlastností personalizace 6. IPRoyal IPRoyal Umístění: Globální (zveřejněno 30M+ IP) Bezplatná zkušební verze: Žádná formální zkouška, ale existují platby a propagační akce Podpora: Live chat a emailová podpora Extras: Pay-as-you-go plány, nekonečné využití rollover (“nikdy-expiring” provoz) IPRoyal je modulární volbou pro malé týmy nebo freelancery, kteří chtějí agilitu bez uzavírání smluv. Jeho proxy inventář – rezidenční, ISP, mobilní a datacenter – se skvěle kombinuje s flexibilním fakturováním a funkcemi, jako jsou lepivé relace a provoz, který nikdy nevyprší. I když to není podniková třída, platforma je použitelná a spolehlivá - zejména pro méně nepřátelské prostředí škrábání. Rezidenční proxy společnosti IPRoyal začínají na 3,50 USD za GB, proxy ISP začínají na 8 USD za GB, proxy pro mobilní telefony začínají na 117 USD za měsíc a proxy pro datová centra začínají na 1,80 USD za IP měsíčně.Jejich model pay-as-you-go umožňuje přeložit provoz a příležitostné propagační akce dále snižují náklady. Pro jsou: Rozpočtově přívětivé s flexibilními modely fakturace Wide proxy mix a dlouhé lepicí relace Možnost nekončícího provozu Koně : Enterprise nástroje lehčí než top-tier soupeři Nejlepší slevy jsou často vázány na propagační akce 7. síť síť Umístění: Globální pokrytí (85M+ IPs) Bezplatná zkušební verze: Demo / zkušební verze k dispozici (prostřednictvím kontaktu) Podpora: 24/7 podpora, SLA pro podnikové úrovně Extras: Statické proxy pro bydlení založené na ISP, technologie přizpůsobení směrování NetNut vyniká spolehlivostí – nabízejí ISP-založené statické proxy, které se vyhýbají nestabilitě P2P. Jejich masivní, globálně distribuovaný bazén zajišťuje dlouhé, nepřerušené relace – ideální pro škrábání pracovních postupů, které nemohou tolerovat IP churn. Zálohují to s tvrzením o aktuálním čase a rozhraními přívětivých API, což činí NetNut pro uživatele, kteří touží po konzistenci relace a odstraňování odolnosti v globálních koncových bodech. Statické proxy pro domácnosti NetNut začínají na 1,59 USD za GB, s podnikovými balíčky k dispozici prostřednictvím přímého prodeje. Datacenter a ISP ceny se liší v závislosti na objemu, zatímco globální pokrytí zajišťuje konzistentní připojení. Pro jsou: Statické rezidenční proxy z ISP Přetrvávající sezení ideální pro dlouhé úkoly 24/7 podpora a API integrace Koně : Vstupní ceny vyšší než u některých konkurentů Síť menší než Bright Data nebo Oxylabs 8. Rayobyte Rayobyte Místa: Globální pokrytí (10M+ IPs) Bezplatné zkušební období: 2denní zkušební období 24/7 zákaznická podpora Extras: Pay-as-you-go úrovně, statické ISP proxy a DC proxy s zárukami náhrady IP Rayobyte se podobá švýcarské armádě nože proxy použití – to začalo jako datacenter specialista, ale nyní se zabývá obytné, ISP a mobilní vrstvy. Jedna výhoda: Rayobyte nabízí náhrady IP pro problematické proxy prameny datacenteru.Přidejte neomezené prameny, geofiltry a jednoduchý fakturační model a máte nástroj připravený pro úkoly citlivé na odraz. Rayobyte nabízí proxy pro bydlení od přibližně 15 USD za GB, ISP od 1,82 USD za IP měsíčně a mobilní plány s vyšší cenou v závislosti na objemu. Proxy Datacenter jsou zahrnuty do flexibilních plánů pay-as-you-go. Pro jsou: Velký datacenter proxy pool s flexibilními plány Silná podpora pro rezidenční a mobilní expanzi Jasná dokumentace a onboarding Koně : Bytový bazén menší než konkurenti nejvyšší úrovně Některé recenze zmiňují proměnné rychlosti na plánech vstupní úrovně 9. Škrábání Škrábání Lokalizace: celosvětové pokrytí IP prostřednictvím API Bezplatná zkušební verze: 1000 bezplatných žádostí Podpora: E-mailové a komunitní fóra; dostupná dokumentace a SDK Extras: Automatická rotace IP, zabudovaná manipulace s CAPTCHA, volitelné renderování JavaScript ScraperAPI vám neposkytuje IP adresy – poskytuje vám zjednodušený koncový bod, který provádí proxy, rotaci, hlavičku a zvládání CAPTCHA pro vás. Uživatelé si užívají téměř okamžitou integraci, zejména s SDK ve společných jazycích.Platforma se zabývá retry, cílením na úrovni země a dokonce i stránkami s JS - ideální pro rychlé skriptování nebo dynamické škrábání. ScraperAPI používá model stanovování cen založený na požadavcích s 1 000 bezplatnými požadavky za měsíc. Placené plány začínají na 49 USD za 100 000 požadavků a vyšší úrovně měří na základě použití. Pro jsou: Řeší rotaci IP, CAPTCHA a hlavičky automaticky Developer-first s integrací API a SDK Pay-as-you-go a bezplatná zkušební verze k dispozici Koně : Žádná přímá kontrola proxy (funguje pouze prostřednictvím API) Omezení na škrabání úkolů, nikoli obecné používání proxy 10. PacketStream PacketStream Lokalizace: celosvětové pokrytí IP prostřednictvím API Bezplatná zkušební verze: 1000 bezplatných žádostí Podpora: E-mailové a komunitní fóra; dostupná dokumentace a SDK Extras: Automatická rotace IP, zabudovaná manipulace s CAPTCHA, volitelné renderování JavaScript ScraperAPI vám neposkytuje pouze IP adresy – poskytuje vám zjednodušený koncový bod, který pro vás provádí proxy, rotaci, hlavičku a zvládání CAPTCHA. Uživatelé si užívají téměř okamžitou integraci, zejména s SDK ve společných jazycích.Platforma se zabývá retry, cílením na úrovni země a dokonce i stránkami s JS - ideální pro rychlé skriptování nebo dynamické škrábání. PacketStream účtuje 1 USD za GB prostřednictvím svého modelu sdílení šířky pásma peer-to-peer. Neexistují žádné smlouvy ani závazky, což z něj činí rozpočtově přívětivé řešení pro lehké škrábání nebo testování. Pro jsou: Extrémně nízkonákladový model sdílení šířky pásma Transparentní cena za 1 USD/GB Peer-to-peer rezidenční proxy Koně : Menší IP pool než podnikové poskytovatele Méně vhodné pro těžká průmyslová odvětví 11. Proxy Empire Proxy Empire Umístění: Globální (170–195 zemí pokrytí) Bezplatná zkušební verze: Malá placená zkušební verze (např. 2 dolary za vzorkový provoz) Podpora: Live chat a e-mailová pomoc Extras: Fine-grained filtrování (geo/ASN), rollover data, přístup k API ProxyEmpire hraje na přesnost: pokud váš pracovní postup vyžaduje data z konkrétních měst, ASN nebo ISP, tento poskytovatel vám dává tuto kontrolu. Proxy pro bydlení, mobilní a datacenter jsou podporovány, ale charakteristickými funkcemi jsou filtrační nástroje a automatické převedení nepoužitých dat. S čistým ovládacím panelem, přístupem k rozhraní API a pokrytím téměř dvěma stovkami zemí se dobře hodí pro potřeby tržní inteligence a cíleného škrábání, kde je klíčem věrnost umístění. Plány ProxyEmpire začínají přibližně na 15 USD za GB pro místní proxy, s dostupnými slevami na objem. Mobilní proxy jsou cenově vyšší, počínaje téměř 60 USD za GB a možnosti datacenter jsou založeny na přidělení IP. Malé placené zkoušky vám umožní otestovat službu předtím, než se zavážíte k většímu balíčku. Pro jsou: Pokročilé cílení s filtry na úrovni města a ASN Kombinace rezidenčních, mobilních a datacenterových proxy Transparentní politika převodu údajů Koně : Ceny vyšší u nižších objemů Velikost sítě menší než Bright Data nebo Oxylabs 12. Neúspěšná Neúspěšná Umístění: Globální pokrytí IP (prodejce uvádí miliony IP adres v různých regionech) Bezplatná zkušební verze: zkušební možnosti na vyžádání 24/7 podpora a dokumentace Extras: Proxy brány, Session stickiness, API & SDK integrace Infatica vyvažuje globální dostupnost s flexibilními modely provozu.Jejich služby zahrnují proxy pro rezidenční, statické ISP, mobilní a datacenter – všechny jsou přístupně nasazeny prostřednictvím brány koncových bodů, které pomáhají spravovat a filtrovat používání. Jedním z klíčových bodů je řízení relací: variabilní trvání lepidla, možnosti seznamu / brány a rozhraní API pro vývojáře je praktické pro pracovní postupy, které vyžadují konzistenci, aniž by se obětovalo měřítko. Rezidenční proxy společnosti Infatica začínají na 12 USD za GB, proxy servery datacenteru na přibližně 0,50 USD za IP za měsíc a mobilní proxy od přibližně 30 USD za GB. Pro jsou: Globální síť ve více než 100 zemích Nabídka proxy serverů pro mobilní a datacenter 24/7 live chat a flexibilní fakturace Koně : Menší IP pool než přední konkurenti Vstupní ceny nejsou tak konkurenceschopné jako rozpočtové konkurenty Best Proxy Provider Comparison Porovnání nejlepších poskytovatelů proxy Volné proxy jsou často získávány neeticky a jsou vysoce nestabilní. Výzkum z různých studií, včetně jedné citované v dokumentu arXiv z roku 2025, ukazuje, že v průměru zůstává aktivní pouze asi 34,5 % volných proxy serverů, přičemž mnoho z nich má závažné bezpečnostní nedostatky. Nestabilita a nespolehlivost: Bezplatné proxy jsou často offline, jsou extrémně pomalé a často jsou rychle detekovány a blokovány cílovými webovými stránkami. Bezpečnostní zranitelnosti: Mnoho bezplatných proxy programů je škodlivých. Vaše data, včetně přihlašovacích údajů a citlivých informací, mohou být zachycena nebo může být vaše zařízení infikováno malwarem. Vysoká míra blokování: Vzhledem k tomu, že jsou veřejné a používají je nespočet jednotlivců, jsou volné proxy často na černé listině, což je činí zbytečnými pro jakýkoli vážný úkol sběru dat. Profesionální, placená proxy služba je investicí do spolehlivosti, výkonu a, co je nejdůležitější, zabezpečení. Conclusion Závěr Výběr správného poskytovatele proxy závisí na rozsahu projektu, cílových webových stránkách a rozpočtu. Pro projekty podnikové úrovně, kde je rozpočet druhotným problémem, Oxylabs a Bright Data nabízejí bezkonkurenční rozsah a výkon. Pro hodnotově vědomé uživatele poskytují Decodo a IPRoyal fantastickou rovnováhu funkcí a cenové dostupnosti. Pro vývojáře, kteří hledají rychlý přístup, je Webshare jasným vítězem, který nabízí snadný vstup do proxy prostoru díky nízké cenové liště a bezplatným proxy serverům. V konečném důsledku nejlepší volba závisí na vašich specifických potřebách, rozpočtu a rozsahu projektu.Důrazně doporučujeme využít bezplatných zkušebních programů a trvalých bezplatných plánů k testování služeb před přijetím plánu.Proxy průmysl se neustále vyvíjí a zůstat informován o nejnovějších nástrojích a funkcích je klíčem k zajištění toho, aby vaše snahy o shromažďování dat zůstaly efektivní a efektivní. FAQ Jaký je nejlepší proxy poskytovatel? Nejlepší poskytovatel proxy závisí na úkolu, takže naše nejlepší doporučení jsou pro větší nebo složitější projekty a Pro ty, kteří hledají nejlepší cenu. Oxylázy Dekódování Jaký typ proxy si vybrat pro webové škrábání? Pro většinu Proxy jsou nejlepší volbou, protože jsou odvozeny od skutečných lidí pomocí skutečné IP adresy, které jsou méně pravděpodobné, že budou zablokovány. Webové škrabky Stojí za to drahé proxy? Vyšší ceny proxy od renomovaných poskytovatelů obvykle nabízejí vynikající výkon, větší a čistší IP bazény, lepší zákaznickou podporu a pokročilé funkce, které jsou nezbytné pro velké nebo obtížné projekty. Jaký je rozdíl mezi rezidenčními a datacentrálními proxy? Rezidenční proxy směrují provoz prostřednictvím skutečných rezidenčních zařízení, což je činí legitimními uživateli. Datacenter proxy jsou IP adresy hostované v datových centrech; jsou rychlejší a levnější, ale jsou také jednodušší detekovat a blokovat. Mohu před nákupem vyzkoušet proxy služby? Ano, většina renomovaných poskytovatelů proxy nabízí bezplatnou zkušební verzi, trvalý bezplatný plán nebo záruku vrácení peněz, což vám umožní vyzkoušet jejich službu a zjistit, zda je vhodná pro váš projekt.