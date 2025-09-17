ProvidersBest for IP poolProxy typesLocationsStart priceFree version / trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareAffordable entry, customization80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 free proxy DC sessionBright DataPremium option150M+Residential, datacenter specialist, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBData Proxy, APAR Web scraping, public data extraction, at automated research ay higit pa kailangan para sa mga negosyo, analysts, at developer. Proxy servers ay may isang kritikal na papel sa mga aktibidad na nagpapahintulot ng mga gumagamit na mag-distribusyon ng mga request sa iba't-ibang IPs, panatilihin ang anonimidad, at pag-aalis ang mga limitasyon ng geolocation. Gayunpaman, ang pagpili ng isang proxy provider ay maaaring maging isang karaniwang trabaho. Ang merkado ay nabuksan ng mga pagpipilian mula sa mga basikal na mga tool hanggang sa sophisticated, enterprise-level solutions. Ang artikulong ito ay dito upang magbigay sa iyo ng isang pangunahing pagitan ng 12 pinakamahusay na provider ng proxy server sa 2025. Kami ay i-examine ang kanilang mga presyo, pagganap, mga tampok, at mga etikal na mga patakaran upang makatulong sa iyo upang piliin ang parehong solusyon para sa iyong espesyal na mga pangangailangan, kung ikaw ay bumuo ng isang personal na web scraper mula sa huli o paghahanap ng isang malalaking proyekto ng pag-collect ng data. Best Proxy Providers – Quick Look Ang pinakamahusay na Proxy Providers - Quick Look Oxylabs – Sa kabuuan, ang pinakamahusay na proxy servers para sa enterprise at malaking mga proyekto. Decodo (ex Smartproxy) – Ang pinakamahusay na halaga para sa pera na may isang malakas na network. Webshare – Ang isang mahalagang serbisyo na may libreng proxy servers. Bright Data – Isang premium proxy serbisyo para sa scalable advanced operations. SOAX - Matatagpuan sa mga proxy sa mobile at ISP na may malakas na filter. IPRoyal – Ang isang budget-friendly provider na may flexible pay-as-you-go options. NetNut – ISP-source static residential proxies at mataas na bilis. Rayobyte – Ang isang flexible proxy service na may etikal na sourcing. ScraperAPI – API-based proxy server providers. PacketStream – Ang isang ultra-low-cost provider na binuo sa isang modelo ng bandwidth-sharing. ProxyEmpire - Nag-aalok ng advanced filtering at geo-targeting mga kakayahan. Infatica – Ang isang versatile proxy serbisyo na may mataas na pag-aalok sa mga etikal na karanasan. How We Selected the Best Proxy Server Providers Paano Kami Piliin ang Best Proxy Server Providers Ang aming listahan ay binubuo ng lahat ng mga pangunahing mga criteria at mga resulta ng test na may pangunahing pag-analysis ng mga tampok upang magbibigay-daan sa iyo ang pinakamababang imahe ng kasalukuyang merkado ng proxy server. Mga uri ng proxy: Nag-priorize namin ang mga provider na nag-aalok ng maraming uri ng proxy (residential, datacenter, mobile, ISP) upang matugunan ang mga kaso ng paggamit mula sa pangunahing web browsing sa mga kompleksong proyekto ng pag-extraction ng data. Ang size at diversity ng pool: Ang mas mataas na IP pools na may global coverage ay nag-aalok ng mas mahusay na rotation ng proxy at mas mababang rate ng pag-detection. Pricing: Nag-analisa namin ang mga pag-pricing structure, mga hidden fee, minimum commitments, at value propositions. Performance: Ang mga metrikong tulad ng speed, uptime, at rate ng pagganap ay kritikal para sa efficiency at kalidad ng data. Free trials at accessibility: Free trials at reimbursement policies ay nagpapakita ng pag-iisip ng provider at i-reduced ang iyong risk ng commitment kapag pagsubok ng iba't ibang mga serbisyo. Customer support: Nag-evaluate ang mga oras ng reaksyon, technical expertise, at availability sa lahat ng iba't ibang mga channel ng suporta. Ethical Compliance: Nakatanggap namin ang reputasyon ng provider, mga review ng customer sa mga platform tulad ng G2 at Trustpilot, at ang kanilang commitment sa ethical sourcing ng IPs. Best Proxy Service Providers in 2025 Ang pinakamahusay na Proxy Service Providers sa 2025 1. ang oxymoron ang oxymoron Mga lokasyon: 195+ mga bansa Free Trial: 7 araw na pagsubok para sa verified mga negosyo Support: 24/7 suporta sa mga dedicated account managers Extras: Rotating residential/ISP/mobile/datacenter proxies, Web Scraper API, compliance focus Ang Oxylabs ay isa sa mga pinakamalaking provider na may mga pinakamahusay na proxy servers sa merkado, na ibinigay ng mga kumpanya para sa larong-scale data collection. Ang kanyang portfolio ay binubuo ng datacenter, mobile, ISP, at residential proxy networks, na nagbibigay ng mga gumagamit ng isang reliable foundation para sa isang iba't-ibang iba't-ibang mga kaso ng paggamit. Sa higit sa 175 milyong IP sa rotation, ang serbisyo ay dinisenyo upang i-minimize ang mga block at magbigay ng konsistensiya. Nag-aalok din ito ng isang malakas na infrastructure at isang top-class na sistema ng suporta na naglalaman din ng account managers para sa mga negosyo na kliyente. Ang Web Scraper API at advanced targeting mga opsyon magbigay ng flexibility, habang ang pag-focus ng kumpanya sa compliance ay gumagawa ito para sa mga organisasyon na kailangan ng balanse performance sa transparansiya ng paggamit. Ang Oxylabs ay nag-aalok nagsisimula sa lamang ng $ 4 bawat GB sa isang plano ng pay-as-you-go, na may mga buwanang mga pakete ay humaba nang madalas para sa mas mataas na volumes. magsisimula sa $0.10 bawat GB o $0.80 bawat IP, habang nagsisimula mula sa $ 1.60 bawat IP. ay magagamit sa $ 9 bawat GB, at maaari kang makakuha ng isang 7-day free trial o claim ng libreng proxy na may 5 IPs upang subukan ang Oxylabs iyong sarili. Mga Proxy Mga Proxy Server Mga Proxy Mga Proxy Para sa: Broad proxy lineup (DC, ISP, mobile, residential proxies) Global coverage (175M+ IPs, 195+ mga lokasyon) Maganda ang Web Scraping API Ang mga cons: Higit pang learning curve 2. Decodo (si Smartproxy) ay isang Decodo (si Smartproxy) ay isang Lokasyon: Residential proxies sa 195+ mga bansa; ISP at datacenter sa mga selected mga rehiyon; mobile sa mas mataas na coverage Free Trial: 3 araw residential trial + 14 araw refund policy Support: 24/7 live chat, email, extensive documentation Extras: mga extension ng browser, API, sticky sessions, rotation presets Ang Decodo, na kilala bilang Smartproxy, ay naging isang popular na pagpipilian para sa mga gumagamit na nais ng isang balanse ng scale at accessibility. Ang kanyang network ng higit sa 125 milyong IPs ay naglalaman ng residential, datacenter, ISP, at mobile proxy, na nagpapakita ito para sa mga proyekto ng iba't ibang mga antas at iba't ibang antas ng kompleksidad. Ang pagganap ay patuloy na malakas, na may karaniwang mga rate ng pagganap na malapit sa 99%. Mga tampok tulad ng targeting sa layunin ng lungsod, sticky sessions, at mga presets ng rotation ay mahusay na para sa mas mahusay na kontrol, habang integrasyon tulad ng mga extension ng browser at isang clean API ay nagbibigay ng ito ng mahusay na flexibility sa iba't ibang mga scenario. Ibinibigay sa isang simpleng dashboard, ito ay isang platform na gumagana para sa parehong mga individual na developer at mas malaking mga propesyonal na mga team. Ang mga residential proxy ng Decodo ay nagsisimula sa $ 1,50 bawat GB, na may mga buwanang mga plano mula sa $ 3,00 hanggang $ 2,25 bawat GB depende sa volume. ISP proxy ay nagsisimula sa $ 0,27 bawat IP, datacenter proxy servers sa lamang $ 0,026 bawat IP o bawat GB, at mobile proxy ay nagsisimula sa $ 4,50 bawat GB. Para sa: Wide mix ng residential, mobile, datacenter, o ISP proxies Ang mga competitive rate per-GB at isang napaka-kakaiba na mga presyo Easy-to-use dashboard at rotation presets Ang mga cons: Ang ilang mga advanced enterprise features sa ilalim ng mas mataas na mga plano 3. Mga Webshare Mga Webshare Lokasyon: Global coverage Free Trial: Free tier – 10 datacenter IPs Support: Ticket-based help desk + self-service knowledge base Extras: Rotating/static servers, API access Webshare ay isang praktikal na opsyon para sa mga taong nais na magsimula mabilis at malamang. Ang kanyang libreng layer ay nagbibigay sa iyo ng 10 datacenter proxies na may 1GB ng traffic bawat buwan, kaya ito ay nagbibigay-daan ito ng madaling pag-experiment bago ang pag-iisip sa mas mataas na mga plano. Ang platform ay nag-aalok ng isang malaking IP pool ng higit sa 80 milyong addresses, na may parehong residential at datacenter proxy na magagamit. Mga tampok tulad ng static o rotating sessions, at isang accessible API ay tumutulong sa mga gumagamit na mag-integrate proxy sa anumang scraping o automation tasks sa karaniwang minimum na pagsasanay. Ang mga bayad na mga plano ay magandang presyo, nagsisimula sa $ 1,40 bawat GB para sa residential proxy, at ang mga static residential mga opsyon ay magagamit mula sa $ 0,225 hanggang $ 0,30 bawat IP. Datacenter proxy servers nagsisimula sa madala na $ 0,0179 bawat IP. Webshare ay din isa sa ilang mga reputable libreng proxy serbisyo na nag-aalok ng isang permanenteng libreng layer para sa lahat upang subukan. Para sa: Mga Proxy Server para sa Self-Service Free plan: 10 DC proxies + 1GB / buwan Clear na mga modelo ng presyo Ang mga cons: Limitadong customizability sa pagitan ng enterprise competitors 4. Mga lumang data Mga lumang data Mga lokasyon: 195+ mga bansa Free Trial: 7 araw na pagsubok para sa verified mga negosyo Support: 24/7 suporta, dedicated na mga managers ng pagganap Extras: Proxy Manager, datasets marketplace, advanced geo-targeting Kung ang iyong target ay full-stack, enterprise-grade crawling, Bright Data ay nagbibigay ng parehong scale at tooling. Ang kanilang kolosal na residential mob - plus ISP, mobile, at data center proxy servers - mga parehong na may mga tool tulad ng Proxy Manager at datasets upang magbibigay sa iyo ng presyonal na kontrol sa scraping flows. Ang mga advanced na mga tampok ay naglalaman ng targeting sa lungsod/ASN/ISP-level, mga dashboard na direct-shot, at isang logic na nag-compliance-first na nagpapahintulot sa mga kaso ng paggamit na may pangangailangan. Best of all, ang uptime at pag-success reports ay malapit sa tuktok ng mga benchmarks sa industriya. Ang mga residential proxy ng Bright Data ay nagsisimula sa $ 5.88 bawat GB at mag-scale sa $ 3.57 bawat GB na may mas mataas na mga volumes. ISP proxy ay nagsisimula mula sa $ 12.75 bawat GB, mobile mula sa $ 60 bawat GB, at mga opsyon ng datacenter ay nagsisimula sa paligid ng $ 0.90 bawat IP o $ 0.12 bawat GB. Ang isang 7-day free trial ay magagamit din para sa verified business accounts. Para sa: Massive proxy pool (150M+ residential, 72M+ mobile) Rich tooling: Proxy Manager, walang code collectors, APIs Geo-targeting at enterprise compliance mga tampok Ang mga cons: Ang mga premium price points 5. ang sox ang sox Lokasyon: Global (mga bansa) Free Trial: Starter trial ay magagamit sa pamamagitan ng pricing page Mga pahinang tumuturo sa Live Chat at Email Extras: Multi-layer credits para sa residential, mobile, ISP, at datacenter proxies; granular geo filters Ang SOAX ay nagkakahalaga kapag kailangan mo ng geo-specific o mobile-heavy targeting. Ang kanilang extensive IP pool ay binubuo ng residential, ISP, mobile, at data center proxies - ang lahat ay magagamit sa isang unified credit system at mga filter na nagbibigay-daan sa iyo upang i-dial sa local-level control na madaling. Sa pamamagitan ng mga claim ng malakas na uptime at stability ng ruta, SOAX ay matatagpuan sa mga gumagamit na gumamit sa localized data ecosystems (tulad ng retail pricing o ad testing). Ang kanilang mga tool - rotation options, sticky sessions, city-level filters - ay ginawa para sa precision hindi powerlifting. Ang SOAX ay nag-aalok ng residential, mobile, at ISP proxies na nagsisimula sa halos $ 3.60 bawat GB, na may mga plano ng mas mataas na volume na umabot sa halos $ 2 bawat GB. Mobile proxies nagsisimula mula sa halos $ 7.50 bawat GB, habang ang mga opsyon ng datacenter ay na-priced separately depende sa package. Para sa: Magandang mobile at ISP proxy coverage Flexible rotation at sticky sessions Transparent na mga presyo per-GB Ang mga cons: Higit pang mga rate per-GB sa entry tier Mga Karagdagang Customization 6. Ipinanganak Ipinanganak Lokasyon: Global (30M+ IPs na inihayag) Free Trial: Walang formal trial, ngunit pay-as-you-go at mga promos ay mayroon Support: Live chat at email support Extras: Pay-as-you-go mga plano, infinite usage rollover (“never-expiring” traffic) Ang IPRoyal ay ang modular na pagpipilian para sa mga maliit na mga team o freelancers na naghahanap ng agility nang walang pag-lock sa mga kontrata. Ang kanyang proxy inventory - residential, ISP, mobile, at datacenter - ay matatagpuan na may flexible billing at mga tampok tulad ng sticky sessions at traffic na hindi lumabas. Kahit na ito ay hindi enterprise-grade, ang platform ay usable at reliable - lalo na para sa mas mababa na hostile scraping environment. Ang mga residential proxy ng IPRoyal ay nagsisimula sa $ 3.50 bawat GB, proxy ng ISP mula sa paligid ng $ 8 bawat GB, mobile mula sa $ 117 bawat buwan, at datacenter proxy sa $ 1.80 bawat IP bawat buwan. Ang kanilang pay-as-you-go modelo ay nagbibigay-daan upang i-roll ang traffic, at karaniwang mga promos ay mas mababa ang gastos. Ito ay isang fleksibong opsyon para sa mas maliit na mga team o mga individual na developer. Para sa: Budget-friendly sa pamamagitan ng flexible billing models Wide proxy mix at long sticky sessions Unlimited na pagpipilian ng traffic Ang mga cons: Enterprise tools mas madaling kaysa sa top-tier rivals Ang mga pinakamahusay na discount ay karaniwang bundok sa mga promosyon 7. ang net ang net Lokasyon: Global coverage (85M+ IPs) Free Trial: Demo / trial ay magagamit (via contact) Support: 24/7 suporta, SLAs para sa enterprise layers Extras: ISP-based static residential proxies, custom routing technology Ang NetNut ay nagkakahalaga sa reliability - nag-aalok sila ng ISP-source, static residential proxies, pag-aalis ang instability ng P2P. Ang kanilang malakas, globally distributed pool ay nagbibigay ng mahabang, uninterrupted sessions - perpekto para sa scraping workflows na hindi maaaring suportahan ang IP churn. Nag-backup ito sa mga claim ng uptime at threading-friendly APIs, gumawa ng NetNut isang go-to para sa mga gumagamit na nangangailangan ng consistency session at scraping resilience sa lahat ng mga global endpoints. Ang mga static residential proxies ng NetNut ay nagsisimula sa $1.59 bawat GB, na may mga bundle ng enterprise na magagamit sa pamamagitan ng direct sales. Datacenter at ISP na mga presyo ay nagkakaiba sa volume, habang ang global coverage ay nagbibigay ng konsistensiya ng konektividad. Ang isang pagsubok ay magagamit sa pamamagitan ng request upang i-test ang pagganap ng serbisyo. Para sa: ISP-sourced static residential proxies Persistent sessions ideal para sa mga mahabang pag-scraping tasks 24/7 suporta at integrasyon ng API Cons: Ang entry price ay mas mataas kaysa sa ilang mga rivals Ang network ay mas maliit kaysa sa Bright Data o Oxylabs 8. sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Lokasyon: Global coverage (10M+ IPs) Free Trial: 2 araw na pagsubok ay magagamit Pag-aalok ng 24/7 Customer Support Extras: Pay-as-you-go layers, static ISP proxies, at DC proxies na may IP replacement guarantees Rayobyte ay tulad ng isang Swiss Army knife ng paggamit ng proxy - ito ay nagsisimula bilang isang datacenter na espesyalista ngunit ngayon ay binubuo sa residential, ISP, at mobile layers. Ang resulta: isang provider para sa lahat mula sa SEO scraping sa lead gen at price tracking. One perks: Rayobyte ay nag-aalok ng mga substitute ng IP para sa mga problemang proxy threads ng datacenter. Magdagdag ng walang limitasyon ng threads, geo filters, at isang simpleng model ng billing, at ikaw ay may isang toolkit na maghanda para sa mga trabaho na sensitibo sa bounce. Rayobyte ay nag-aalok ng residential proxies mula sa halos $ 15 bawat GB, ISP mula sa $ 1.82 bawat IP buwan, at mga plano ng mobile na mas mataas na presyo depende sa volume. Datacenter proxies ay binubuo sa flexible pay-as-you-go mga plano. Ang isang 2-day trial ay magagamit upang magsimula sa isang minimum na pag-engage. Para sa: Large datacenter proxy pool na may flexible mga plano Strong suporta para sa residential at mobile expansion Mga dokumentasyon at onboarding Ang mga cons: Residential pool smaller than top-tier competitors Some reviews mention variable speeds on entry-level plans 9. Mga Scraper ScraperAPI Lokasyon: Worldwide IP coverage sa pamamagitan ng API Free Trial: 1,000 free request trial Support: Email at mga forum ng komunidad; dokumentasyon at mga SDK ay magagamit Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering Ang ScraperAPI ay hindi nagbibigay sa iyo ng mga IP - ito ay nagbibigay sa iyo ng isang simpleng endpoint na gumagawa ng proxy, rotation, header, at CAPTCHA handling para sa iyo. Ang mga gumagamit ay gumagamit ng halos instant integration, lalo na sa mga SDK sa mga pangkalahatang mga wika. Ang platform ay nagtatrabaho sa retries, country-level targeting, at kahit JS-rendered mga pahina - perpekto para sa mabilis na scripting o dynamic scraping. Ang ScraperAPI ay gumagamit ng isang demand-based pricing model na may 1,000 free requests bawat buwan. Ang mga bayad na mga plano ay nagsisimula sa $ 49 para sa 100,000 requests, at ang mas mataas na mga layer ay lumikha batay sa paggamit. Ang mga gumagamit ay gumagamit ng halos instant integration, lalo na sa mga SDK sa mga pangkalahatang mga wika. Ang platform ay nagtatrabaho sa retries, country-level targeting, at kahit JS-rendered mga pahina - perpekto para sa mabilis na scripting o dynamic scraping. Ang PacketStream ay nagkakahalaga ng $ 1 bawat GB sa pamamagitan ng kanyang peer-to-peer bandwidth-sharing model. Walang kontrata o kompromiso, na nagbibigay ng isang budget-friendly na solusyon para sa light scraping o testing. Ang presyo ay patuloy na hindi bababa sa paggamit. Para sa: Extremely low-cost bandwidth-sharing model Mga presyo sa $1 / GB Mga Peer-to-Peer Residential Proxy Ang mga cons: Smaller IP pool than enterprise providers Less suitable for compliance-heavy industries 11. ProxyEmpire Mga Proxy Lokasyon: Global (170-195 bansa coverage) Free Trial: Maliliit na bayaran trial (e.g., $ 2 para sa sample traffic) Support: Live chat and email help Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover data, API access ProxyEmpire ay gumagana sa presyon: kung ang iyong workflow ay nangangailangan ng data mula sa anumang mga lungsod, ASN, o ISP, ang provider na ito ay nagbibigay sa iyo na kontrol. Residential, mobile, at datacenter proxies ay sumusuporta, ngunit ang mga halimbawa ay ang mga tool ng filter at automatic rollover ng hindi ginagamit na data. With a clean dashboard, API access, and coverage across nearly two-hundred countries, it’s a good fit for market intelligence and targeted scraping needs where location fidelity is key. Ang mga plano ng ProxyEmpire ay nagsisimula sa paligid ng $ 15 bawat GB para sa residential proxies, na may mga discount sa volume na magagamit. Mobile proxies ay nag-priced mas mataas, nagsisimula sa paligid ng $ 60 bawat GB, at mga pagpipilian ng datacenter ay batay sa IP allocation. Small-paid trials ay nagbibigay-daan sa iyo upang i-test ang serbisyo bago mag-engage sa mas mataas na mga pakete. Para sa: Advanced targeting na may city- at ASN-level filters Paggamit ng mga residential, mobile, at datacenter proxies Ang transparency ng rollover data Ang mga cons: Magandang presyo sa mas mababang volumes Ang network size ay mas maliit kaysa sa Bright Data o Oxylabs 12. Infatika Infatica Lokasyon: Global IP coverage (ang vendor ay naglalarawan ng milyon-milyong IP sa lahat ng mga rehiyon) Free Trial: Mga opsyon ng trial sa pamamagitan ng request Suporta: 24/7 suporta at dokumento Extras: Proxy gateways, session stickiness, API & SDK integration Infatica balances global availability sa pamamagitan ng flexible traffic models. Ang kanilang serbisyo ay binubuo ng residential, static ISP, mobile, at datacenter proxies - ang lahat ay malakas na inilapat sa pamamagitan ng gateway endpoints na tumutulong sa pamamahala at filter ng paggamit. Ang isang pangunahing punto ay ang pamamahala ng sesyon: ang mga variable durations, mga opsyon ng listahan / gateway, at mga developer APIs ay nagbibigay-daan ito para sa mga workflows na kailangan ng konsistensiya nang walang pag-sacrifice ng scale. Infatica residential proxy ay nagsisimula sa $ 12 bawat GB, datacenter proxy servers sa paligid ng $ 0.50 bawat IP bawat buwan, at mobile proxy mula sa halos $ 30 bawat GB. Volume discount ay magagamit, at custom enterprise pricing ay maaaring mag-aralan. Trial packages ay inihayag upang makatulong sa mga gumagamit sa pagbabago ng serbisyo bago ang buong pag-implementasyon. Para sa: Global network sa 100+ bansa Nag-aalok ng residential, mobile, datacenter proxy servers 24/7 live chat at flexible billing Ang mga cons: Ang IP pool ay mas maliit kaysa sa mga pangunahing competitors Ang mga presyo ng entry ay hindi tulad ng mga competitive budget rivals Best Proxy Provider Comparison Ang pinakamahusay na Proxy Provider \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs ang oxymoron ang oxymoron Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo ang decoding ang decoding Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Mga Webshare Mga Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Mga lumang data Mga lumang data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX ang sox ang sox Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Ipinanganak Ipinanganak Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut ang net ang net Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Pagkakaiba ng API Pagkakaiba ng API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Mga PacketStream Mga PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Mga Proxy Mga Proxy Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Infatika Infatika Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Habang ang ideya ng paggamit ng isang libreng proxy ay maaaring maging pangangailangan, ito ay isang kasosyo na naglalaman ng malaking mga resiko. Ang libreng proxy ay karaniwang natuklasan nang hindi etikal at ay napaka-stable. Ang pananaliksik mula sa iba't-ibang mga pananaliksik, kabilang ang isa na inilathala sa isang 2025 arXiv paper, ay nagpapakita na sa average, lamang tungkol sa 34.5% ng mga libreng proxy servers ay magkaroon ng aktibo, na may maraming mga malalim na kaligtasan. Ang mga pangunahing kaligtasan ay: Instability & Unreliability: Free proxy ay karaniwang off-line, ay napakasakit, at karaniwang mabilis na nakikita at na-blocked sa pamamagitan ng target na mga website. Security Vulnerabilities: Maraming free proxy ay malicious. Ang iyong data, kabilang ang mga login credentials at sensitibo na impormasyon, ay maaaring i-intercept, o ang iyong device ay maaaring naka-infect sa malware. High Block Rates: Dahil ang mga ito ay publikong at ginagamit ng maraming mga tao, ang mga libreng proxy ay karaniwang blacklisted, na nagbibigay-daan sa mga ito para sa anumang malubhang pag-aralan ng data. Ang isang propesyonal na, pag-pay proxy service ay isang investment sa reliability, pagganap, at, karamihan sa seguridad. Conclusion Conclusion Piliin ang parehong proxy provider depende sa skala ng proyekto, target websites, at budget. Ang mga provider na tinatanggap sa guideline na ito ay nagpapakita ng pinakamahusay na market na may mag-aalok sa 2025, bawat isa sa kanyang sarili na proposal ng halaga. Para sa mga proyekto sa antas ng enterprise kung saan ang budget ay isang sekunder na problema, ang Oxylabs at Bright Data ay nag-aalok ng unmatched scale at pagganap. Para sa value-conscious mga gumagamit, ang Decodo at IPRoyal ay nagbibigay ng isang magandang balanse ng mga tampok at affordability. Para sa mga developer na naghahanap ng mabilis na pag-access, ang Webshare ay ang maliliit na winner, na nag-aalok ng madaling pag-access sa proxy space dahil sa mababang presyo bar at libreng proxy servers. Sa katunayan, ang pinakamahusay na pagpipilian ay depende sa iyong mga espesyal na mga pangangailangan, budget, at skala ng proyekto. Nagrekomendado namin na gamitin ang mga libreng trials at permanente libreng mga plano upang i-test ang mga serbisyo bago ang pag-iisip sa isang plano. Ang industriya ng proxy ay patuloy na lumikha, at pag-iisip tungkol sa mga pinakabagong mga tool at mga tampok ay ang pangunahing tagapagkakaiba upang matatagpuan ang iyong mga pagsasama ng data na magkakasama at efficient. ang faq Ano ang pinakamahusay na proxy provider sa lahat? Ang pinakamahusay na proxy provider depende sa trabaho, kaya ang aming mga pangunahing rekomendasyon ay Para sa mas malaking o mas malakas na mga proyekto at Para sa mga naghahanap ng pinakamahusay na halaga para sa presyo. ang oxymoron ang decoding Anong uri ng proxy ang dapat mong piliin para sa web scraping? Para sa mga Ang mga residential proxies ay ang pinakamahusay na pagpipilian dahil ang mga ito ay inihahanda mula sa mga real na mga tao na gumagamit ng tunay na IP address, na hindi mas mababa sa pag-block. ang web scraping Ang mga mahal na proxy ay hinihintay? Ang mas mataas na presyo ng proxy mula sa mga reputable provider ay karaniwang nag-aalok ng mas mataas na pagganap, mas mataas at mas cleaner IP pools, mas mahusay na suporta sa customer, at advanced na mga tampok, lahat ng mga bagay na kailangan para sa mga malaking o malubhang mga proyekto. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng residential at datacenter proxies? Ang residential proxy ay itinuro ng traffic sa pamamagitan ng mga real residential device, na nagpapakita sila bilang mga legitimado na gumagamit. Datacenter proxy ay mga IP na naka-host sa data centers; sila ay mas mabilis at mas madali ngunit din ay mas madaling i-detect at i-block. Mayroon ba ako ng proxy services bago ang pagbili? Siyempre, ang karamihan sa mga reputable proxy providers ay nag-aalok ng isang libreng trial, isang permanentong libreng plano, o isang cash-back garantiya, na nagbibigay-daan sa iyo upang i-test ang kanilang serbisyo at malaman kung ito ay ang parehong katumbas para sa iyong proyekto.