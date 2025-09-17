ProviderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, scraping la scară largă175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareIntroducere accesibilă, personalizarePersonal80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 proxy-uri gratuite DCOpțiunea Bright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter specializat, ISP+190$0.12/GB Scraping-ul web, extragerea datelor publice și cercetarea automatizată sunt din ce în ce mai necesare pentru întreprinderi, analiști și dezvoltatori. serverele proxy joacă un rol critic în aceste activități, permițând utilizatorilor să distribuie solicitări pe mai multe IP-uri, să mențină anonimatul și să eludeze restricțiile de geolocalizare. Alegerea unui furnizor de proxy, cu toate acestea, poate fi o sarcină complexă. piața este saturată cu opțiuni variind de la oase goale, instrumente de bază la soluții sofisticate, la nivel de întreprindere. Acest articol este aici pentru a vă oferi o comparație aprofundată a celor mai buni 12 furnizori de servere proxy în 2025. Vom examina prețurile, performanța, caracteristicile și standardele etice pentru a vă ajuta să alegeți soluția potrivită pentru nevoile dvs. specifice, indiferent dacă construiți un scraper web personal de la zero sau gestionați un proiect de colectare a datelor la scară largă. Best Proxy Providers – Quick Look Cel mai bun furnizor de proxy – Quick Look Oxylabs – În general, cele mai bune servere proxy pentru întreprinderi și proiecte la scară mare. Decodo (ex Smartproxy) – Cea mai bună valoare pentru bani cu o rețea robustă. Webshare – Un serviciu foarte accesibil cu servere proxy gratuite. Bright Data – Un serviciu proxy premium pentru operațiuni avansate scalabile. SOAX – puternic în proxy-uri mobile și ISP cu filtrare puternică. IPRoyal – Un furnizor prietenos cu bugetul cu opțiuni flexibile de plată. NetNut – Proxy-uri rezidențiale statice și viteze mari furnizate de ISP. Rayobyte – Un serviciu proxy flexibil cu sourcing etic. ScraperAPI – furnizori de servere proxy bazate pe API. PacketStream – Un furnizor de costuri extrem de scăzute construit pe un model de partajare a lățimii de bandă. ProxyEmpire – Oferă capabilități avansate de filtrare și geo-targeting. Infatica – Un serviciu proxy versatil cu un accent puternic pe practicile etice. How We Selected the Best Proxy Server Providers Cum alegem cei mai buni furnizori de servere proxy Lista noastră combină toate cele mai importante criterii și rezultatele testelor cu o analiză aprofundată a caracteristicilor pentru a vă asigura că obțineți cea mai completă imagine a pieței actuale a serverelor proxy. Tipuri de proxy: Am acordat prioritate furnizorilor care oferă mai multe tipuri de proxy (rezidențiale, datacenter, mobile, ISP) pentru a acoperi cazuri de utilizare de la navigare web de bază la proiecte complexe de extragere a datelor. Dimensiunea și diversitatea bazinului: bazinele IP mai mari cu acoperire globală oferă o rotație mai bună a proxy-ului și rate mai scăzute de detectare. Prețuri: Am analizat structurile de prețuri, taxele ascunse, angajamentele minime și propunerile de valoare. Performanță: Metricile precum viteza, timpul de funcționare și rata de succes sunt critice pentru eficiență și calitatea datelor. Încercări gratuite și accesibilitate: Încercările gratuite și politicile de rambursare indică încrederea furnizorului și reduc riscul de angajament atunci când testați diferite servicii. Asistență pentru clienți: Am evaluat timpul de răspuns, expertiza tehnică și disponibilitatea pe diferite canale de asistență. Conformitatea etică: Am luat în considerare reputația furnizorilor, recenziile clienților pe platforme precum G2 și Trustpilot și angajamentul lor față de achiziționarea etică a IP-urilor. Best Proxy Service Providers in 2025 Cei mai buni furnizori de servicii proxy în 2025 1. oxigenul oxigenul Locații: 195+ țări Teste gratuite: proba de 7 zile pentru firmele verificate Suport: 24/7 cu manageri de conturi dedicate Extras: Proxy-uri rezidențiale/ISP/mobile/datacenter rotative, API Web Scraper, accent pe conformitate Oxylabs este unul dintre cei mai bine stabiliți furnizori cu cele mai bune servere proxy de pe piață, de încredere de către întreprinderi pentru colectarea de date la scară largă. Portofoliul său acoperă rețelele de proxy de centru de date, mobile, ISP și rezidențiale, oferind utilizatorilor o bază fiabilă pentru o gamă largă de cazuri de utilizare. Cu peste 175 de milioane de IP-uri în rotație, serviciul este conceput pentru a minimiza blocurile și pentru a asigura coerența. De asemenea, oferă o infrastructură puternică și un sistem de asistență de primă clasă care include și manageri de cont pentru clienții de afaceri. API-ul Web Scraper și opțiunile avansate de direcționare adaugă flexibilitate, în timp ce accentul companiei pe conformitate îl face potrivit pentru organizațiile care trebuie să echilibreze performanța cu utilizarea transparentă. Oferte de oxigenare începând de la doar 4 dolari pe GB pe un plan pay-as-you-go, cu pachete lunare care scad ușor pentru volume mai mari. începe la 0,10 dolari pe GB sau 0,80 dolari pe IP, în timp ce Începe de la 1,60 dolari pe IP. sunt disponibile la 9 dolari pe GB, și puteți obține, de asemenea, o încercare gratuită de 7 zile sau să solicitați proxy-uri gratuite cu 5 IP-uri pentru a încerca Oxylabs singur. Proxii rezidențiali Datacenter pentru serverele proxy Proxii ISP Proxy mobilă pentru : Gama largă de proxy-uri (DC, ISP, mobile, proxy-uri rezidențiale) Acoperire globală (175M+ IP-uri, 195+ locații) Excelent web scraping API Conștiință : Curbă de învățare superioară 2. Decodo (fostul Smartproxy) Decodo (fostul Smartproxy) Locații: Proxy-uri rezidențiale în 195+ țări; ISP și centre de date în regiuni selectate; mobil în acoperire în creștere Teste gratuite: Teste rezidențiale de 3 zile + politica de rambursare de 14 zile Suport: 24/7 live chat, e-mail, documentație extinsă Extras: extensii de browser, API, sesiuni lipicioase, preseturi de rotație Decodo, cunoscut anterior sub numele de Smartproxy, a devenit o alegere populară pentru utilizatorii care doresc un echilibru între scară și accesibilitate. Rețeaua sa de peste 125 de milioane de IP-uri cuprinde proxy-uri rezidențiale, centre de date, ISP și mobile, făcându-l potrivit pentru proiecte de diferite dimensiuni și diferite niveluri de complexitate. Performanța este în mod constant puternică, cu rate de succes aproape de 99%. Caracteristici cum ar fi direcționarea la nivel de oraș, sesiuni lipicioase și preseturi de rotație sunt excelente pentru un control mai fin, în timp ce integrările, cum ar fi extensiile browser-ului și o API curată, o fac foarte flexibilă în diferite scenarii. Proxy-urile rezidențiale de la Decodo încep de la 1,50 dolari pe GB, cu planuri lunare variind de la 3,00 dolari până la 2,25 dolari pe GB, în funcție de volum. Proxy-urile ISP încep de la 0,27 dolari pe IP, serverele proxy din centre de date la doar 0,026 dolari pe IP sau pe GB, iar proxy-urile mobile încep de la 4,50 dolari pe GB. pentru : O combinație largă de proxy-uri rezidențiale, mobile, de centru de date sau ISP Tarife competitive pe GB și prețuri foarte clare Tabloul de bord ușor de utilizat și preseturile de rotație Conștiință : Unele caracteristici avansate ale întreprinderii din spatele planurilor mai înalte 3. Webshare Webshare Localizare: Acoperire globală Teste gratuite: nivel gratuit – 10 IP-uri de datacenter Suport: birou de ajutor bazat pe bilete + bază de cunoștințe de auto-serviciu Extras: Serverele rotative/statice, accesul la API Webshare este o opțiune practică pentru cei care doresc să înceapă rapid și la prețuri accesibile. Nivelul său gratuit vă oferă 10 proxy-uri de centru de date cu 1 GB de trafic pe lună, astfel încât este ușor să experimentați înainte de a vă angaja în planuri mai mari. Platforma oferă un portofoliu mare de IP de peste 80 de milioane de adrese, cu proxy-uri rezidențiale și de centru de date disponibile. Caracteristici precum sesiuni statice sau rotative și o API accesibilă ajută utilizatorii să integreze proxy-uri în orice sarcină de răzuire sau automatizare cu un efort minim. Planurile plătite au prețuri atractive, începând cu 1,40 dolari pe GB pentru proxy-urile rezidențiale, iar opțiunile rezidențiale statice sunt disponibile de la 0,225 dolari la 0,30 dolari pe IP. Serverele proxy Datacenter încep de la 0,0179 dolari pe IP. Webshare este, de asemenea, unul dintre puținele servicii proxy gratuite de renume care oferă un nivel gratuit permanent pentru oricine să încerce. pentru : Servere proxy foarte accesibile pentru self-service Plan gratuit: 10 proxy-uri DC + 1GB / lună Modele de prețuri clare Conștiință : Capacitate limitată de personalizare în comparație cu concurenții întreprinderilor 4. date luminoase date luminoase Locații: 195+ țări Teste gratuite: proba de 7 zile pentru firmele verificate Suport: 24/7 suport, manageri de succes dedicați Extras: Proxy Manager, piața seturilor de date, geo-targeting avansat În cazul în care obiectivul dvs. este crawling-ul la nivel de întreprindere, Bright Data oferă atât scară, cât și instrumente.Marea lor mulțime rezidențială - plus servere proxy ISP, mobile și centre de date - se împerechează cu instrumente precum Proxy Manager și seturi de date pentru a vă oferi un control precis asupra fluxurilor de răzuire. Caracteristicile avansate includ direcționarea la nivel de oraș / ASN / ISP, tablouri de bord cu imagini directe și o logică de conformitate care facilitează cazurile de utilizare conștiente de risc. Proxy-urile rezidențiale de la Bright Data încep de la 5,88 dolari pe GB și scad până la 3,57 dolari pe GB cu volume mai mari. Proxy-urile ISP sunt prețate de la 12,75 dolari pe GB, mobile de la 60 dolari pe GB, iar opțiunile de centru de date încep de la aproximativ 0,90 dolari pe IP sau 0,12 dolari pe GB. O încercare gratuită de 7 zile este, de asemenea, disponibilă pentru conturile de afaceri verificate. pentru : Piscină proxy masivă (150M+ rezidențială, 72M+ mobilă) Instrumente bogate: Proxy Manager, colectoare fără cod, API-uri Geo-targeting și caracteristici de conformitate întreprindere Conștiință : Punctul de preț Premium 5. SOAX SOAX Locații: Global (multe țări) Teste gratuite: Teste de start disponibile prin intermediul paginii de prețuri Suport: Live chat și e-mail Extras: credite multi-nivel pentru proxy-uri rezidențiale, mobile, ISP și centre de date; filtre geo granulare SOAX excelează atunci când aveți nevoie de direcționare geo-specifică sau mobilă grea.Poolul lor IP extins cuprinde proxy-uri rezidențiale, ISP, mobile și centre de date - toate accesibile cu un sistem unificat de credit și filtre care vă permit să apelați la control la nivel local cu ușurință. Cu pretenții de stabilitate puternică a timpului de funcționare și a rutelor, SOAX se potrivește utilizatorilor care utilizează ecosisteme de date localizate (cum ar fi prețurile de vânzare cu amănuntul sau testarea anunțurilor). SOAX oferă proxy-uri rezidențiale, mobile și ISP, începând de la aproximativ 3,60 USD pe GB, cu planuri de volum mai mare care scad la aproximativ 2 USD pe GB. Proxy-urile mobile încep de la aproximativ 7,50 USD pe GB, în timp ce opțiunile de centru de date sunt prețate separat în funcție de pachet. pentru : Acoperire mobilă puternică și ISP proxy Rotații flexibile și sesiuni lipicioase Prețuri transparente per GB Conștiință : Ratele per-GB mai mari la nivelurile de intrare Mai puține caracteristici de personalizare 6. ipocrităţii ipocrităţii Locații: Global (Advertised 30M+ IPs) Free Trial: Nu există un proces formal, dar există plăți și promoții Suport: Live chat și asistență prin e-mail Extras: Planificări Pay-as-you-go, rollover de utilizare infinit („traficul care nu expiră niciodată”) IPRoyal este alegerea modulară pentru echipele mici sau freelancerii care doresc agilitate fără a se bloca în contracte. inventarul său proxy - rezidențial, ISP, mobil și datacenter - se îmbină bine cu facturarea flexibilă și caracteristici cum ar fi sesiunile lipicioase și traficul care nu expiră niciodată. Rata de succes și timpul de funcționare sunt destul de respectabile la acest punct de preț.În timp ce nu este de nivel de întreprindere, platforma este ușor de utilizat și de încredere - mai ales pentru mediile de răzuire mai puțin ostile. Proxy-urile rezidențiale ale IPRoyal încep de la 3,50 dolari pe GB, proxy-urile ISP încep de la aproximativ 8 dolari pe GB, proxy-urile mobile încep de la 117 dolari pe lună și proxy-urile centrelor de date încep de la 1,80 dolari pe lună pe IP. Modelul lor pay-as-you-go permite trecerea traficului, iar promoțiile ocazionale reduc și mai mult costurile. pentru : Buget prietenos cu modele flexibile de facturare Wide proxy mix și sesiuni lungi Opțiune de trafic fără expirare Conștiință : Instrumente Enterprise mai ușoare decât rivalii de top Cele mai bune reduceri sunt adesea legate de promoții 7. rețea rețea Locații: Acoperire globală (85M+ IP) Test gratuit: Demo / test disponibil (prin contact) Suport: 24/7 pentru întreprinderi, SLA-uri Extras: Proxy-uri rezidențiale statice bazate pe ISP, tehnologie de rutare personalizată NetNut se remarcă prin fiabilitate – oferă proxy-uri rezidențiale statice bazate pe ISP, evitând instabilitatea P2P. Piscina lor masivă, distribuită la nivel global, asigură sesiuni lungi, neîntrerupte – perfecte pentru scraping fluxuri de lucru care nu pot tolera IP churn. Acestea o susțin cu revendicări de timp de funcționare și API-uri prietenoase cu firele, făcând NetNut un punct de plecare pentru utilizatorii care doresc consistența sesiunii și scraping reziliență în toate punctele finale globale. Proxy-urile rezidențiale statice de la NetNut încep de la 1,59 USD pe GB, cu pachete pentru întreprinderi disponibile prin vânzări directe. Datacenter și ISP prețurile variază în funcție de volum, în timp ce acoperirea globală asigură o conectivitate consecventă. pentru : Proxy-uri rezidențiale statice furnizate de ISP Sesiuni persistente ideale pentru sarcini lungi de răzuire Asistență 24/7 și integrare API Conștiință : Prețurile de intrare mai mari decât unele rivale Rețea mai mică decât Bright Data sau Oxylabs 8. Răspunde Răspunde Locații: Acoperire globală (10M+ IP) Teste gratuite: 2 zile de încercare disponibile Asistență 24/7 pentru clienți Extras: Pay-as-you-go, proxy-uri ISP statice și proxy-uri DC cu garanții de înlocuire a IP Rayobyte seamănă cu un cuțit al armatei elvețiene de utilizare a proxy-ului - a început ca specialist în centre de date, dar acum se înfășoară în straturi rezidențiale, ISP și mobile. Un avantaj: Rayobyte oferă înlocuitori IP pentru firele proxy problematice din centrul de date.Adăugați firele nelimitate, filtre geo și un model simplu de facturare și aveți un set de instrumente gata pentru sarcinile sensibile la respingere. Rayobyte oferă proxy-uri rezidențiale de la aproximativ 15 dolari pe GB, ISP-uri de la 1,82 dolari pe lună pe IP și planuri mobile cu prețuri mai mari în funcție de volum. Proxy-urile Datacenter sunt incluse în planurile flexibile pay-as-you-go. pentru : Datacenter Proxy Pool cu planuri flexibile Sprijin puternic pentru extinderea rezidențială și mobilă Documentație clară și onboarding Conștiință : Piscină rezidențială mai mică decât concurenții de top Unele recenzii menționează viteze variabile pe planurile de nivel de intrare 9. Scraperă Scraperă Locații: Acoperire IP la nivel mondial prin intermediul API Proba gratuită: 1000 de cereri de încercare gratuite Suport: E-mail și forumuri comunitare; documentație și SDK-uri disponibile Extras: rotație IP automată, manipulare CAPTCHA încorporată, rendering JavaScript opțional ScraperAPI nu vă transmite IP-uri – vă oferă un punct final simplificat care face procesarea proxy-ului, rotirea, header-ul și CAPTCHA-ul pentru dvs. Este o opțiune rapidă dacă doriți să vă concentrați pe codificare și date, nu pe infrastructura IP. Utilizatorii se bucură de integrare aproape imediată, în special cu SDK-uri în limbi comune. platforma se ocupă de retriptare, direcționare la nivel de țară și chiar pagini cu render JS - perfect pentru scripting rapid sau scraping dinamic. ScraperAPI utilizează un model de stabilire a prețurilor bazat pe cerere, cu 1.000 de cereri gratuite pe lună. Planurile plătite încep de la $49 pentru 100.000 de cereri, iar nivelurile mai mari se bazează pe utilizare. Această abordare vă permite să plătiți pentru rezultate, mai degrabă decât lățimea de bandă brută. pentru : Se ocupă automat de rotația IP, CAPTCHA și anteturi Developer-first cu integrarea API și SDK-uri Pay-as-you-go și probă gratuită disponibilă Conștiință : Nu există control direct al proxy-ului (funcționează numai prin API) Limitat la activitățile de răzuire, nu la utilizarea generală a proxy-ului 10. PacketStream PacketStream Locații: Acoperire IP la nivel mondial prin intermediul API Proba gratuită: 1000 de cereri de încercare gratuite Suport: E-mail și forumuri comunitare; documentație și SDK-uri disponibile Extras: rotație IP automată, manipulare CAPTCHA încorporată, rendering JavaScript opțional ScraperAPI nu vă transmite doar IP-uri – vă oferă un punct final simplificat care face procesarea proxy, rotirea, header-ul și CAPTCHA pentru dvs. Este o opțiune rapidă dacă doriți să vă concentrați pe codificare și date, nu pe gestionarea infrastructurii IP. Utilizatorii se bucură de integrare aproape imediată, în special cu SDK-uri în limbi comune. platforma se ocupă de retriptare, direcționare la nivel de țară și chiar pagini cu render JS - perfect pentru scripting rapid sau scraping dinamic. PacketStream percepe o taxă de 1 USD pe GB prin modelul său de partajare a lățimii de bandă peer-to-peer. Nu există contracte sau angajamente, făcându-l o soluție prietenoasă cu bugetul pentru răzuirea ușoară sau testarea. pentru : Model extrem de ieftin de partajare a lățimii de bandă Prețuri transparente la 1 USD/GB Proxii rezidențiali peer-to-peer Conștiință : O bază de IP mai mică decât furnizorii de întreprinderi Mai puțin potrivite pentru industriile grele de conformitate 11. Proxyimperiul Proxyimperiul Locații: Global (170-195 țări acoperite) Teste gratuite: Teste mici plătite (de exemplu, $ 2 pentru traficul de mostră) Sprijin: Live chat și ajutor prin e-mail Extras: filtrare fină (geo/ASN), date de rollover, acces API ProxyEmpire joacă cu precizie: dacă fluxul de lucru necesită date de la anumite orașe, ASN-uri sau ISP-uri, acest furnizor vă oferă acest control. proxy-uri rezidențiale, mobile și centre de date sunt acceptate, dar caracteristicile distinctive sunt instrumentele de filtrare și rollover-ul automat al datelor neutilizate. Cu un tablou de bord curat, acces la API și acoperire în aproape două sute de țări, este o potrivire bună pentru nevoile de informații de piață și scraping țintit în cazul în care fidelitatea locației este cheia. Planurile ProxyEmpire încep de la aproximativ 15 dolari pe GB pentru proxy-urile rezidențiale, cu reduceri de volum disponibile. Proxy-urile mobile sunt prețate mai mult, începând de la aproape 60 de dolari pe GB, iar opțiunile centrelor de date se bazează pe alocarea IP. Teste mici plătite vă permit să testați serviciul înainte de a vă angaja la pachete mai mari. pentru : Direcționare avansată cu filtre la nivel de oraș și ASN Mix de proxy-uri rezidențiale, mobile și de datacenter Politica transparentă privind transferul de date Conștiință : Prețuri mai mari la volume mai mici Dimensiunea rețelei mai mică decât Bright Data sau Oxylabs 12. infatică infatică Locații: acoperire IP globală (furnizorul enumeră milioane de IP-uri în diferite regiuni) Încercare gratuită: Opțiuni de încercare la cerere Asistență 24/7 și documentare Extras: gateway-uri proxy, stickiness de sesiune, API & integrare SDK Infatica echilibrează disponibilitatea globală cu modele flexibile de trafic. Serviciul lor cuprinde proxy-uri rezidențiale, ISP statice, mobile și centre de date - toate implementate în mod accesibil prin intermediul punctelor terminale de poartă care ajută la gestionarea și filtrarea utilizării. Un punct focal este gestionarea sesiunilor: durate de lipire variabile, opțiuni de listă / poartă și API-uri pentru dezvoltatori îl fac practic pentru fluxurile de lucru care necesită coerență fără a sacrifica scara. Proxy-urile rezidențiale Infatica încep de la 12 USD pe GB, serverele proxy pentru centre de date la aproximativ 0,50 USD pe IP pe lună și proxy-urile mobile încep de la aproximativ 30 USD pe GB. pentru : Rețea globală în peste 100 de țări Oferă servere proxy rezidențiale, mobile, datacenter 24/7 live chat și facturare flexibilă Conștiință : O bază IP mai mică decât principalii concurenți Prețurile de intrare nu sunt la fel de competitive ca rivalii bugetului Best Proxy Provider Comparison Cel mai bun furnizor de proxy 

Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No 

Why You Shouldn't Use Free Proxy Services De ce nu ar trebui să folosiți serviciile proxy gratuite În timp ce ideea de a folosi un proxy gratuit poate fi tentantă, este o practică care implică riscuri semnificative. Proxy-urile gratuite sunt adesea provenite din surse neetice și sunt extrem de instabile. Cercetările din diverse studii, inclusiv unul citat într-o lucrare arXiv din 2025, arată că, în medie, doar aproximativ 34,5% din serverele proxy gratuite rămân active, cu multe cu deficiențe grave de securitate. Instabilitate și nesiguranță: Proxy-urile gratuite merg adesea offline, sunt extrem de lente și sunt adesea detectate rapid și blocate de site-urile țintă. Vulnerabilități de securitate: Multe proxy-uri gratuite sunt rău intenționate. Datele dvs., inclusiv datele de conectare și informațiile sensibile, pot fi interceptate sau dispozitivul dvs. poate fi infectat cu malware. Rate ridicate de blocare: Pentru că sunt publice și folosite de nenumărate persoane, proxy-urile gratuite sunt adesea listate în negru, făcându-le inutile pentru orice sarcină serioasă de colectare a datelor. Un serviciu proxy profesionist și plătit este o investiție în fiabilitate, performanță și, cel mai important, securitate. Conclusion Concluzie Alegerea furnizorului de proxy potrivit depinde de scara proiectului, de site-urile țintă și de buget.Furnizorii revizuiți în acest ghid reprezintă cele mai bune pe care piața le are de oferit în 2025, fiecare cu propria sa propunere de valoare. Pentru proiectele la nivel de întreprindere în care bugetul este o preocupare secundară, Oxylabs și Bright Data oferă scară și performanță de neegalat. Pentru utilizatorii conștienți de valoare, Decodo și IPRoyal oferă un echilibru fantastic de caracteristici și accesibilitate. Pentru dezvoltatorii care caută acces rapid, Webshare este câștigătorul clar, oferind acces ușor la spațiul proxy datorită barei de preț scăzute și serverelor proxy gratuite. În cele din urmă, cea mai bună alegere depinde de nevoile dvs. specifice, de buget și de amploarea proiectului. Vă recomandăm cu tărie să profitați de încercările gratuite și de planurile gratuite permanente pentru a testa serviciile înainte de a vă angaja într-un plan. FAQ Care este cel mai bun furnizor de proxy? Cel mai bun furnizor de proxy depinde de sarcină, deci recomandările noastre de top sunt pentru proiecte mai mari sau mai complexe și Pentru cei care caută cea mai bună valoare pentru preț. oxigenul Decodificare Ce tip de proxy ar trebui să aleg pentru scraping web? Pentru majoritatea Proxy-urile rezidențiale sunt cea mai bună alegere, deoarece sunt provenite de la persoane reale care utilizează adrese IP reale, care sunt mai puțin susceptibile de a fi blocate. Site-ul scraping Sunt proxy-urile scumpe în valoare de ea? Proxy-urile cu prețuri mai mari de la furnizori reputați oferă, de obicei, performanțe superioare, bazine IP mai mari și mai curate, suport mai bun pentru clienți și caracteristici avansate, toate acestea fiind esențiale pentru proiecte mari sau dificile. Care este diferența dintre proxy-urile rezidențiale și datacenter? Proxy-urile rezidențiale direcționează traficul prin dispozitive rezidențiale reale, făcându-le să apară ca utilizatori legitimi. Proxy-urile centrului de date sunt IP-uri găzduite în centre de date; acestea sunt mai rapide și mai ieftine, dar sunt, de asemenea, mai ușor de detectat și blocat. Pot încerca serviciile proxy înainte de a cumpăra? Da, majoritatea furnizorilor de proxy de renume oferă o încercare gratuită, un plan gratuit permanent sau o garanție de returnare a banilor, permițându-vă să testați serviciul lor și să determinați dacă este potrivit pentru proiectul dvs. De exemplu, puteți obține servere proxy gratuite de la Webshare cu 10 IP-uri pentru o perioadă nelimitată de timp.