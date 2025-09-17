Rastreamento da Web, extração de dados públicos e pesquisa automatizada são cada vez mais necessárias para empresas, analistas e desenvolvedores. servidores proxy desempenham um papel crítico nestas atividades, permitindo que os usuários distribuam solicitações em vários IPs, mantenham o anonimato e contornam as restrições de geolocalização. Escolher um provedor de proxy, no entanto, pode ser uma tarefa complexa.O mercado está saturado com opções que vão desde ferramentas básicas a soluções sofisticadas e de nível empresarial. Este artigo está aqui para fornecer uma comparação aprofundada dos 12 melhores provedores de servidor proxy em 2025.Examinaremos seus preços, desempenho, recursos e padrões éticos para ajudá-lo a escolher a solução certa para suas necessidades específicas, quer você esteja construindo um web scraper pessoal do zero ou gerenciando um projeto de coleta de dados em grande escala. Best Proxy Providers – Quick Look Melhores Provedores de Proxy – Quick Look Oxylabs – Geralmente os melhores servidores proxy para empresas e projetos de grande escala. Decodo (ex Smartproxy) – Melhor valor por dinheiro com uma rede robusta. Webshare – Um serviço altamente acessível com servidores proxy gratuitos. Bright Data – Um serviço proxy premium para operações avançadas escaláveis. SOAX – Forte em proxies móveis e ISP com filtragem poderosa. IPRoyal – Um provedor amigável ao orçamento com opções de pagamento flexíveis. NetNut – Proxies residenciais estáticas e de alta velocidade fornecidas pelo ISP. Rayobyte – Um serviço de proxy flexível com fornecimento ético. ScraperAPI – provedores de servidor proxy baseados em API. PacketStream – Um provedor de baixo custo construído sobre um modelo de compartilhamento de largura de banda. ProxyEmpire – Oferece filtragem avançada e capacidades de geo-targeting. Infatica – Um serviço de proxy versátil com uma forte ênfase em práticas éticas. How We Selected the Best Proxy Server Providers Como escolher os melhores provedores de proxy Nossa lista combina todos os critérios mais importantes e resultados de testes com análise aprofundada de recursos para garantir que você obtenha a imagem mais completa do mercado atual de servidores proxy. Tipos de proxy: Nós priorizamos provedores que oferecem vários tipos de proxy (residencial, data center, móvel, ISP) para cobrir casos de uso, desde a navegação básica na web até projetos complexos de extração de dados. Tamanho e diversidade da piscina: piscinas IP maiores com cobertura global oferecem melhor rotação de proxy e taxas de detecção mais baixas. Preços: Analisamos estruturas de preços, taxas ocultas, compromissos mínimos e proposições de valor. Desempenho: métricas como velocidade, tempo de funcionamento e taxa de sucesso são críticas para a eficiência e a qualidade dos dados. Teste gratuito e acessibilidade: as políticas de avaliação gratuita e de reembolso indicam a confiança do provedor e reduzem o risco de compromisso ao testar diferentes serviços. Suporte ao cliente: avaliamos os tempos de resposta, a experiência técnica e a disponibilidade em vários canais de suporte. Conformidade ética: consideramos a reputação dos provedores, as avaliações dos clientes em plataformas como a G2 e a Trustpilot e o seu compromisso com a aquisição ética de IPs. Best Proxy Service Providers in 2025 Os melhores provedores de serviços de proxy em 2025 1. Oxigênio Oxigênio Localização: 195+ países Teste grátis: teste de 7 dias para empresas verificadas Suporte 24/7 com gerentes de contas dedicados Extras: Proxies residenciais/ISP/móveis/datacenter rotativas, API do Web Scraper, foco de conformidade O Oxylabs é um dos provedores mais estabelecidos com os melhores servidores proxy no mercado, confiável pelas empresas para a coleta de dados em grande escala. Seu portfólio cobre datacenter, mobile, ISP e redes proxy residenciais, dando aos usuários uma base confiável para uma ampla variedade de casos de uso. Com mais de 175 milhões de IPs em rotação, o serviço é projetado para minimizar blocos e garantir consistência. Ele também oferece uma infraestrutura forte e um sistema de suporte de primeira classe que também inclui gerentes de contas para clientes empresariais.A API do Web Scraper e opções avançadas de segmentação adicionam flexibilidade, enquanto o foco da empresa em conformidade o torna adequado para organizações que precisam equilibrar o desempenho com o uso transparente. Oxigênio oferece A partir de apenas US $ 4 por GB em um plano pay-as-you-go, com pacotes mensais caindo ligeiramente para volumes mais altos. começar em US $ 0,10 por GB ou US $ 0,80 por IP, enquanto A partir de US$ 1,60 por IP. estão disponíveis por US $ 9 por GB, e você também pode obter um teste gratuito de 7 dias ou reivindicar proxy grátis com 5 IPs para tentar Oxylabs você mesmo. Residência Proximo Servidores Proxy do Datacenter ISP Proxies Proxies móveis Por favor : Ampla linha de proxy (DC, ISP, móvel, proxy residencial) Cobertura global (175M+ IPs, 195+ localizações) Excelente Web Scraping API Os cons: Curva de aprendizagem superior 2. Decodo (anteriormente chamado de Smartproxy) Decodo (anteriormente chamado de Smartproxy) Localizações: Proxies residenciais em 195+ países; ISP e data center em regiões selecionadas; cobertura móvel em crescimento Teste gratuito: 3 dias de avaliação residencial + política de reembolso de 14 dias Suporte: 24/7 chat ao vivo, e-mail, documentação extensa Extras: Extensões do navegador, API, sessões adesivas, predefinições de rotação Decodo, anteriormente conhecido como Smartproxy, tornou-se uma escolha popular para usuários que querem um equilíbrio de escala e acessibilidade. Sua rede de mais de 125 milhões de IPs abrange residências, datacenters, ISPs e proxies móveis, tornando-o adequado para projetos de diferentes tamanhos e diferentes níveis de complexidade. O desempenho é consistentemente forte, com taxas de sucesso quase 99%.Funções como direcionamento em nível de cidade, sessões adesivas e predefinições de rotação são ótimas para um controle mais fino, enquanto integrações como extensões de navegador e uma API limpa tornam-no muito flexível em vários cenários. Os proxy residenciais da Decodo começam em US $ 1,50 por GB, com planos mensais que variam de US $ 3,00 para US $ 2,25 por GB, dependendo do volume. proxy ISP começam em US $ 0,27 por IP, servidores proxy de data center começam em US $ 0,026 por IP ou por GB, e proxy móveis começam em US $ 4,50 por GB. Eles também oferecem um teste de 3 dias com 100 MB de proxy residencial. Por favor : Ampla mistura de proxy residencial, móvel, data center ou ISP Taxas competitivas por GB e preços muito claros Fácil de usar painel de controle e predefinição de rotação Os cons: Algumas características empresariais avançadas por trás de planos mais altos 3. Webshare Webshare Localização: cobertura global Teste Grátis: Nível Grátis – 10 IPs de data center Suporte: Escritório de ajuda baseado em bilhetes + base de conhecimento de autoatendimento Extras: Servidores rotativos/estáticos, acesso à API O Webshare é uma opção prática para aqueles que querem começar de forma rápida e acessível. Seu nível gratuito dá-lhe 10 proxies de datacenter com 1GB de tráfego por mês, por isso é fácil experimentar antes de se comprometer com planos maiores. A plataforma oferece um grande pool de IP de mais de 80 milhões de endereços, com proxies residenciais e de data center disponíveis.Funções como sessões estáticas ou rotativas e uma API acessível ajudam os usuários a integrar proxies em qualquer tarefa de rascunho ou automação com esforço essencialmente mínimo. Os planos pagos têm preços atraentes, começando com US $ 1,40 por GB para proxies residenciais, e as opções residenciais estáticas estão disponíveis de US $ 0,225 a US $ 0,30 por IP. Os servidores proxy do Datacenter começam a partir de US $ 0,0179 por IP. Por favor : Servidores proxy de datacenter muito acessíveis para autoatendimento Plano gratuito: 10 proxy DC + 1GB/mês Modelos de preços claros Os cons: Capacidade de personalização limitada em comparação com concorrentes empresariais 4. Bright Data Dados brilhantes Localização: 195+ países Teste grátis: teste de 7 dias para empresas verificadas Suporte: Suporte 24/7, gerentes de sucesso dedicados Extras: Proxy Manager, mercado de conjuntos de dados, geo-targeting avançado Se o seu objetivo for a pilha completa, o crawling de classe empresarial, o Bright Data fornece a escala e as ferramentas.O seu gigantesco grupo residencial – mais servidores proxy ISP, móveis e de data center – emparelhado com ferramentas como o Proxy Manager e conjuntos de dados para dar-lhe controle preciso sobre os fluxos de rascunho. As funcionalidades avançadas incluem a segmentação em nível de cidade/ASN/ISP, painéis diretos e uma lógica de conformidade em primeiro lugar que facilita casos de uso conscientes do risco. Os proxy residenciais da Bright Data começam em US $ 5,88 por GB e diminuem para US $ 3,57 por GB com volumes maiores. proxy ISP são preços a partir de US $ 12,75 por GB, móvel a partir de US $ 60 por GB, e opções de data center começam em torno de US $ 0,90 por IP ou US $ 0,12 por GB. Uma avaliação gratuita de 7 dias também está disponível para contas de negócios verificadas. Por favor : Grande piscina de proxy (150M+ residencial, 72M+ móvel) Ferramentas ricas: gerenciador de proxy, coletores sem código, APIs Características de geo-targeting e conformidade empresarial Os cons: Prémios Pontos 5. SOAX SOAX Localização: Global (muitos países) Teste Grátis: Teste Starter disponível através da página de preços Suporte: Chat ao vivo e e-mail Extras: Créditos multi-tier para proxies residenciais, móveis, ISP e datacenters; filtros geo granulares O SOAX se destaca quando você precisa de direcionamento geo-específico ou pesado para dispositivos móveis.O seu vasto pool de IP abrange proxies residenciais, ISP, móveis e data centers - todos acessíveis com um sistema de crédito unificado e filtros que permitem que você toque em controle de nível local com facilidade. Com reivindicações de tempo de funcionamento forte e estabilidade de rotação, a SOAX é adequada para usuários que usam ecossistemas de dados localizados (como preços de varejo ou testes de anúncios). A SOAX oferece proxies residenciais, móveis e ISP a partir de cerca de US $ 3,60 por GB, com planos de maior volume caindo para cerca de US $ 2 por GB. Proxies móveis começam a partir de cerca de US $ 7,50 por GB, enquanto as opções de data center são preços separadamente dependendo do pacote. Por favor : Cobertura de proxy e ISP Sessões flexíveis e rotativas Preço transparente por GB Os cons: Taxas mais elevadas por GB nos níveis de entrada Menos características de customização 6. IPRoyal IPRoyal Localizações: Global (anunciados 30M+ IPs) Trial grátis: Não há julgamento formal, mas existem pagamentos e promoções Suporte: Chat ao vivo e e-mail Extras: planos Pay-as-you-go, rollover de uso infinito (“não expirando” tráfego) O IPRoyal é a escolha modular para pequenas equipes ou freelancers que querem agilidade sem fechar em contratos. Seu inventário de proxy – residencial, ISP, móvel e data center – combina bem com faturamento flexível e recursos como sessões apertadas e tráfego que nunca expira. Embora não seja de classe empresarial, a plataforma é usável e confiável – especialmente para ambientes de arranque menos hostis. Os proxies residenciais da IPRoyal começam por US $ 3,50 por GB, os proxies do ISP começam por cerca de US $ 8 por GB, os proxies móveis começam por US $ 117 por mês e os proxies do datacenter começam por US $ 1,80 por IP por mês. Por favor : Orçamento amigável com modelos de faturação flexíveis Wide proxy mix e sessões longas Never-expiring traffic option Os cons: Ferramentas empresariais mais leves do que rivais de topo Os melhores descontos são frequentemente vinculados a promoções 7. Neto Neto Localização: cobertura global (85M+ IPs) Trial gratuito: Demo/trial disponível (via contato) Suporte: Suporte 24/7, SLAs para níveis corporativos Extras: Proxy residencial estático baseado em ISP, tecnologia de roteamento personalizado O NetNut destaca-se pela confiabilidade – eles oferecem proxy residenciais estáticos fornecidos pelo ISP, evitando a instabilidade do P2P. Seu pool maciço, distribuído globalmente garante sessões longas e ininterruptas – perfeito para raspar fluxos de trabalho que não podem tolerar o churn IP. Eles o apoiam com reivindicações de tempo de funcionamento e APIs amigáveis, tornando o NetNut uma opção para os usuários que desejam consistência de sessão e resiliência em todos os endpoints globais. NetNut’s static residential proxies start at $1.59 per GB, with enterprise bundles available through direct sales. Datacenter and ISP pricing varies depending on volume, while global coverage ensures consistent connectivity. A trial is available upon request to test service performance. Pros: Proxies residenciais estáticas provenientes de ISP Sessões persistentes ideais para tarefas longas 24/7 support and API integration Cons: Entry pricing higher than some rivals Network smaller than Bright Data or Oxylabs 8. Raízes Raízes Localização: cobertura global (10M+ IPs) Teste gratuito: 2 dias de avaliação disponível Suporte ao cliente 24/7 Extras: Pay-as-you-go tiers, static ISP proxies, and DC proxies with IP replacement guarantees Rayobyte resembles a Swiss Army knife of proxy use – it began as a datacenter specialist but now wraps in residential, ISP, and mobile layers. The result: one provider for everything from SEO scraping to lead gen and price tracking. One perk: Rayobyte offers IP replacements for problematic datacenter proxy threads. Add unlimited threads, geo filters, and a straightforward billing model, and you’ve got a toolkit ready for bounce-sensitive tasks. A Rayobyte oferece proxies residenciais a partir de cerca de US $ 15 por GB, ISP a partir de US $ 1,82 por IP por mês, e planos móveis com preços mais altos dependendo do volume. Por favor : Big datacenter proxy pool com planos flexíveis Forte apoio à expansão residencial e móvel Clear documentation and onboarding Os cons: Residential pool smaller than top-tier competitors Algumas revisões mencionam velocidades variáveis em planos de nível de entrada 9. ScraperAPI ScraperAPI Locations: Worldwide IP coverage via API Free Trial: 1,000 free request trial Suporte: e-mail e fóruns da comunidade; documentação e SDKs disponíveis Extras: rotação automática de IP, gerenciamento integrado de CAPTCHA, renderização opcional do JavaScript ScraperAPI doesn’t hand you IPs – it gives you a simplified endpoint that does the proxying, rotating, header, and CAPTCHA handling for you. It’s a fast-track option if you want to focus on coding and data, not IP infrastructure. Users enjoy near-immediate integration, especially with SDKs in common languages. The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. O ScraperAPI usa um modelo de preços baseado em solicitações com 1.000 solicitações gratuitas por mês. Os planos pagos começam em US $ 49 para 100.000 solicitações, e os níveis mais altos são escalados com base no uso. Por favor : Gerencia rotação IP, CAPTCHAs e cabeçalhos automaticamente Developer-first com integração de API e SDKs Pay-as-you-go e teste gratuito disponível Os cons: Sem controle de proxy direto (funciona apenas através da API) Limited to scraping tasks, not general proxy use 10. PacketStream PacketStream Locations: Worldwide IP coverage via API Free Trial: 1,000 free request trial Suporte: e-mail e fóruns da comunidade; documentação e SDKs disponíveis Extras: rotação automática de IP, gerenciamento integrado de CAPTCHA, renderização opcional do JavaScript ScraperAPI doesn’t just hand you IPs – it gives you a simplified endpoint that does the proxying, rotating, header, and CAPTCHA handling for you. It’s a fast-track option if you want to focus on coding and data, not managing IP infrastructure. Os usuários desfrutam de integração quase imediata, especialmente com SDKs em idiomas comuns.A plataforma lida com retries, direcionamento a nível de país e até páginas com renderização JS – perfeito para scripting rápido ou rascunho dinâmico. PacketStream cobra US$ 1 por GB através de seu modelo de compartilhamento de largura de banda peer-to-peer. Não há contratos ou compromissos, tornando-se uma solução econômica para o rascunho leve ou testes. Por favor : Extremely low-cost bandwidth-sharing model Transparent pricing at $1/GB Peer-to-peer residential proxies Cons: Pólo IP menor do que os provedores empresariais Less suitable for compliance-heavy industries 11. Proxímetro Proxímetro Localização: Global (170-195 países cobertos) Free Trial: Small paid trial (e.g., $2 for sample traffic) Suporte: Live chat e ajuda por e-mail Extras: filtragem de grãos finos (geo/ASN), dados de rollover, acesso à API ProxyEmpire plays to precision: if your workflow demands data from specific cities, ASNs, or ISPs, this provider gives you that control. Residential, mobile, and datacenter proxies are supported, but the hallmark features are the filtering tools and automatic rollover of unused data. Com um painel de controle limpo, acesso à API e cobertura em quase duzentos países, é um bom lugar para a inteligência de mercado e necessidades de rascunho direcionadas, onde a fidelidade da localização é fundamental. Os planos do ProxyEmpire começam em torno de US $ 15 por GB para proxy residenciais, com descontos de volume disponíveis. Proxy móveis são preços mais altos, começando em torno de US $ 60 por GB, e as opções de data center são baseadas na alocação de IP. Pequenos ensaios pagos permitem que você teste o serviço antes de se comprometer com pacotes maiores. Por favor : Advanced targeting with city- and ASN-level filters Mix of residential, mobile, and datacenter proxies Transparent rollover data policy Os cons: Pricing higher at lower volumes Network size smaller than Bright Data or Oxylabs 12. Infatica Infatica Localização: cobertura IP global (o vendedor lista milhões de IPs em várias regiões) Teste gratuito: Opções de teste por solicitação Suporte 24/7 e documentação Extras: gateways de proxy, stickiness de sessão, integração de API e SDK Infatica balances global availability with flexible traffic models. Their service spans residential, static ISP, mobile, and datacenter proxies – all accessibly deployed via gateway endpoints that help manage and filter usage. Um ponto focal é o gerenciamento de sessões: durações de adesão variáveis, opções de lista/gateway e APIs de desenvolvedores tornam-no prático para fluxos de trabalho que precisam de consistência sem sacrificar a escala. Os proxy residenciais da Infatica começam por US $ 12 por GB, os servidores proxy de datacenters por cerca de US $ 0,50 por IP por mês e os proxy móveis começam por cerca de US $ 30 por GB. Há descontos de volume disponíveis e preços corporativos personalizados podem ser organizados. Por favor : Rede global em mais de 100 países Offers residential, mobile, datacenter proxy servers Chat ao vivo 24/7 e faturamento flexível Os cons: Smaller IP pool than leading competitors Preços de entrada não tão competitivos quanto os concorrentes do orçamento Best Proxy Provider Comparison Melhores provedores de proxy \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Dados brilhantes Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Raízes Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No INFATICA Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Oxylabs Oxylabs Oxigênio Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Decodificação Decodificação Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Dados brilhantes Dados brilhantes Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX SOAX SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRoyal IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut NetNut Neto Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Raízes Raízes Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Escorpião de Fogo Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream PacketStream PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Proxímetro ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica INFATICA INFATICA Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Por que você não deve usar serviços de proxy gratuitos Embora a idéia de usar um proxy gratuito possa ser tentadora, é uma prática que carrega riscos significativos. Os proxy gratuitos são muitas vezes criados de forma antiética e são altamente instáveis. Pesquisas de vários estudos, incluindo um citado em um artigo arXiv de 2025, mostram que, em média, apenas cerca de 34,5% dos servidores proxy gratuitos permanecem ativos, com muitos com falhas de segurança graves. Os principais perigos incluem: Instabilidade e não confiabilidade: os proxy gratuitos freqüentemente ficam offline, são extremamente lentos e são frequentemente detectados e bloqueados rapidamente por sites-alvo. Vulnerabilidades de segurança: Muitos proxy gratuitos são maliciosos. seus dados, incluindo credenciais de login e informações sensíveis, podem ser interceptados, ou seu dispositivo pode ser infectado com malware. High Block Rates: Because they are public and used by countless individuals, free proxies are often blacklisted, making them useless for any serious data collection task. Um serviço proxy profissional e pago é um investimento em confiabilidade, desempenho e, o mais importante, segurança. Conclusion CONCLUSÃO A escolha do provedor de proxy certo depende da escala do projeto, dos sites-alvo e do orçamento.Os provedores revisados neste guia representam o melhor que o mercado tem a oferecer em 2025, cada um com sua própria proposta de valor. Para projetos de nível empresarial onde o orçamento é uma preocupação secundária, Oxylabs e Bright Data oferecem escala e desempenho inigualáveis. Para usuários conscientes do valor, o Decodo e o IPRoyal oferecem um fantástico equilíbrio de recursos e acessibilidade. Para os desenvolvedores que procuram acesso rápido, o Webshare é o vencedor claro, oferecendo acesso fácil ao espaço proxy devido à barra de preços baixa e servidores proxy gratuitos. Em última análise, a melhor escolha depende de suas necessidades específicas, orçamento e escala do projeto. Recomendamos fortemente aproveitar as avaliações gratuitas e planos permanentes gratuitos para testar serviços antes de se comprometer com um plano.A indústria de proxy está em constante evolução, e manter-se informado sobre as últimas ferramentas e recursos é fundamental para garantir que seus esforços de coleta de dados permaneçam eficazes e eficientes. FAQs What's the best proxy provider overall? O melhor provedor de proxy depende da tarefa, então nossas principais recomendações são para projetos mais complexos e Para quem procura o melhor preço. Oxigênio Decodificação Que tipo de proxy devo escolher para o web scraping? Para a maioria Proxies residenciais são a melhor escolha, pois são provenientes de pessoas reais usando endereços IP reais, que são menos propensos a serem bloqueados. Site do Scraping Are expensive proxies worth it? Yes, in many cases. Higher-priced proxies from reputable providers typically offer superior performance, larger and cleaner IP pools, better customer support, and advanced features, all of which are essential for large-scale or difficult projects. Qual é a diferença entre proxy residencial e datacenter? Os proxies residenciais roteiam o tráfego através de dispositivos residenciais reais, tornando-os aparentes como usuários legítimos.Proxies do Datacenter são IPs hospedados em data centers; eles são mais rápidos e baratos, mas também são mais fáceis de detectar e bloquear. Posso usar o proxy antes de comprar? Sim, a maioria dos provedores de proxy respeitáveis oferecem um teste gratuito, um plano gratuito permanente ou uma garantia de reembolso, permitindo que você teste seu serviço e determine se ele é adequado para o seu projeto.