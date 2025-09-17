Οι 12 καλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών proxy το 2025

ΠρομηθευτήςBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 δωρεάν IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareΠροσιτή είσοδος, προσαρμογή80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 δωρεάν συνεδρίες DC proxyBright DataPremium enterprise features150M+Residential, data center, ISP+190$0.12/GB Οι διακομιστές proxy διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις δραστηριότητες, επιτρέποντας στους χρήστες να διανέμουν αιτήματα σε πολλαπλές διευθύνσεις IP, να διατηρούν την ανωνυμία και να παρακάμπτουν τους περιορισμούς γεωγραφικής θέσης. Η αγορά είναι κορεσμένη με επιλογές που κυμαίνονται από τα γυμνά οστά, τα βασικά εργαλεία έως τις εξελιγμένες λύσεις επιχειρηματικού επιπέδου. Αυτό το άρθρο είναι εδώ για να σας παρέχει μια σε βάθος σύγκριση των 12 καλύτερων παρόχων διακομιστών διαμεσολάβησης το 2025. θα εξετάσουμε τις τιμές, τις επιδόσεις, τα χαρακτηριστικά και τα ηθικά πρότυπα τους για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τη σωστή λύση για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, είτε δημιουργείτε ένα προσωπικό web scraper από το μηδέν είτε διαχειρίζεστε ένα μεγάλο έργο συλλογής δεδομένων. Best Proxy Providers – Quick Look Οι καλύτεροι προμηθευτές proxy – Quick Look Oxylabs – Γενικά οι καλύτεροι διακομιστές διαμεσολάβησης για επιχειρήσεις και μεγάλης κλίμακας έργα. Decodo (πρώην Smartproxy) – Καλύτερη αξία για τα χρήματα με ένα ισχυρό δίκτυο. Webshare – Μια πολύ προσιτή υπηρεσία με δωρεάν διακομιστές proxy. Bright Data – Μια υπηρεσία proxy υψηλής ποιότητας για κλιμακούμενες προηγμένες λειτουργίες. SOAX – Ισχυρό σε proxy για κινητά και ISP με ισχυρό φίλτρο. IPRoyal – Ένας φιλικός προς τον προϋπολογισμό πάροχος με ευέλικτες επιλογές πληρωμής. NetNut – στατικά οικιακά proxies και υψηλές ταχύτητες που προέρχονται από τον ISP. Rayobyte – Μια ευέλικτη υπηρεσία διαμεσολάβησης με ηθική προμήθεια. ScraperAPI – προμηθευτές διακομιστών proxy με βάση το API. PacketStream – Ένας πάροχος εξαιρετικά χαμηλού κόστους που βασίζεται σε ένα μοντέλο κοινής χρήσης εύρους ζώνης. ProxyEmpire – Προσφέρει προηγμένες δυνατότητες φιλτραρίσματος και γεω-στόχου. Infatica – Μια ευέλικτη υπηρεσία proxy με έντονη έμφαση στις ηθικές πρακτικές. How We Selected the Best Proxy Server Providers Πώς επιλέξαμε τους καλύτερους προμηθευτές proxy Η λίστα μας συνδυάζει όλα τα πιο σημαντικά κριτήρια και τα αποτελέσματα των δοκιμών με σε βάθος ανάλυση χαρακτηριστικών για να εξασφαλίσετε ότι έχετε την πληρέστερη εικόνα της τρέχουσας αγοράς διακομιστών proxy. Τύποι διαμεσολαβητών: Δίνουμε προτεραιότητα στους παρόχους που προσφέρουν πολλαπλούς τύπους διαμεσολαβητών (κατοικία, κέντρο δεδομένων, κινητό, ISP) για να καλύψουν περιπτώσεις χρήσης από τη βασική περιήγηση στο διαδίκτυο έως πολύπλοκα έργα εξόρυξης δεδομένων. Μέγεθος και ποικιλομορφία της πισίνας: Μεγαλύτερες πισίνες IP με παγκόσμια κάλυψη προσφέρουν καλύτερη περιστροφή του proxy και χαμηλότερα ποσοστά ανίχνευσης. Τιμολόγηση: Αναλύσαμε τις δομές τιμολόγησης, τα κρυφά τέλη, τις ελάχιστες δεσμεύσεις και τις προτάσεις αξίας. Απόδοση: Μετρήσεις όπως η ταχύτητα, ο χρόνος λειτουργίας και το ποσοστό επιτυχίας είναι κρίσιμες για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δεδομένων. Δωρεάν δοκιμές και προσβασιμότητα: Οι δωρεάν δοκιμές και οι πολιτικές επιστροφής χρημάτων υποδεικνύουν την εμπιστοσύνη του παρόχου και μειώνουν τον κίνδυνο δέσμευσης όταν δοκιμάζετε διαφορετικές υπηρεσίες. Υποστήριξη πελατών: Εξετάσαμε τους χρόνους απόκρισης, την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τη διαθεσιμότητα σε διάφορα κανάλια υποστήριξης. Ηθική συμμόρφωση: Εξετάσαμε τη φήμη των παρόχων, τις κριτικές των πελατών σε πλατφόρμες όπως η G2 και η Trustpilot και τη δέσμευσή τους για ηθική προμήθεια IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Οι καλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών proxy το 2025 1. Οξυγόνες Οξυγόνες Περιοχές: 195+ χώρες Δωρεάν δοκιμή: δοκιμή 7 ημερών για επαληθευμένες επιχειρήσεις Υποστήριξη: 24/7 με αφιερωμένους διαχειριστές λογαριασμών Πλεονεκτήματα: περιστρεφόμενα οικιακά / ISP / κινητά / κέντρα δεδομένων προξενεία, API Web Scraper, εστίαση συμμόρφωσης Η Oxylabs είναι ένας από τους πιο καθιερωμένους παρόχους με τους καλύτερους διακομιστές διαμεσολάβησης στην αγορά, που εμπιστεύονται οι επιχειρήσεις για τη συλλογή δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Το χαρτοφυλάκιό της καλύπτει δίκτυα κέντρων δεδομένων, κινητών, ISP και οικιακών διαμεσολαβητών, παρέχοντας στους χρήστες μια αξιόπιστη βάση για μια ευρεία ποικιλία περιπτώσεων χρήσης. Προσφέρει επίσης μια ισχυρή υποδομή και ένα κορυφαίο σύστημα υποστήριξης που περιλαμβάνει επίσης διαχειριστές λογαριασμών για επιχειρηματικούς πελάτες. το API Web Scraper και οι προηγμένες επιλογές στόχευσης προσθέτουν ευελιξία, ενώ η εστίαση της εταιρείας στη συμμόρφωση το καθιστά κατάλληλο για οργανισμούς που χρειάζονται ισορροπία απόδοσης με διαφανή χρήση. Οξυγόνες προσφορές ξεκινώντας από μόλις $ 4 ανά GB σε ένα σχέδιο pay-as-you-go, με μηνιαία πακέτα να πέφτουν ελαφρώς για υψηλότερους όγκους. αρχίζει από $0.10 ανά GB ή $0.80 ανά IP, ενώ Ξεκινώντας από $ 1,60 ανά IP. είναι διαθέσιμα για $ 9 ανά GB, και μπορείτε επίσης να πάρετε μια δωρεάν δοκιμή 7 ημερών ή να διεκδικήσετε δωρεάν proxies με 5 IPs για να δοκιμάσετε το Oxylabs μόνοι σας. Οικιστικά Προξενεία Διακομιστές Proxy Διαδικτυακοί ISP Κινητό Proxy ΠΡΟΣ : Ευρεία γραμμή proxy (DC, ISP, κινητά, οικιακά proxy) Παγκόσμια κάλυψη (175M+ IPs, 195+ τοποθεσίες) Υπέροχο Web Scraping API Ετικέτες CONS: Ανώτερη μαθησιακή καμπύλη 2. Decodo (πρώην Smartproxy) Decodo (πρώην Smartproxy) Τοποθεσίες: Residential proxies σε 195+ χώρες, ISP και data center σε επιλεγμένες περιοχές, mobile στην αυξανόμενη κάλυψη Δωρεάν δοκιμή: δοκιμή 3 ημερών + πολιτική επιστροφής χρημάτων 14 ημερών Υποστήριξη: 24/7 ζωντανή συνομιλία, email, εκτεταμένη τεκμηρίωση Πλεονεκτήματα: επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης, API, επικολλημένες συνεδρίες, προεπιλογές περιστροφής Το Decodo, γνωστό προηγουμένως ως Smartproxy, έχει γίνει μια δημοφιλής επιλογή για τους χρήστες που θέλουν μια ισορροπία κλίμακας και προσβασιμότητας. Το δίκτυό του με πάνω από 125 εκατομμύρια διευθύνσεις IP καλύπτει κατοικίες, κέντρα δεδομένων, ISP και κινητά proxy, καθιστώντας το κατάλληλο για έργα διαφόρων μεγεθών και διαφόρων επιπέδων πολυπλοκότητας. Οι επιδόσεις είναι σταθερά ισχυρές, με ποσοστά επιτυχίας σχεδόν 99%.Τα χαρακτηριστικά όπως η στόχευση σε επίπεδο πόλης, οι κολλώδεις συνεδρίες και οι προεπιλογές περιστροφής είναι εξαιρετικά για καλύτερο έλεγχο, ενώ οι ενσωματώσεις όπως οι επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης και ένα καθαρό API το καθιστούν πολύ ευέλικτο σε διάφορα σενάρια. Οι οικιακοί proxy της Decodo ξεκινούν από 1,50 δολάρια ανά GB, με μηνιαία προγράμματα που κυμαίνονται από 3,00 δολάρια έως 2,25 δολάρια ανά GB ανάλογα με τον όγκο. οι proxy ISP ξεκινούν από 0,27 δολάρια ανά IP, οι διακομιστές proxy κέντρου δεδομένων ξεκινούν από 0,026 δολάρια ανά IP ή ανά GB και οι κινητοί proxy ξεκινούν από 4,50 δολάρια ανά GB. ΠΡΟΣ : Ευρύ μείγμα οικιακών, κινητών, κέντρων δεδομένων ή proxy ISP Ανταγωνιστικές τιμές ανά GB και πολύ σαφής τιμολόγηση Εύκολο στη χρήση dashboard και προεπιλογές περιστροφής Ετικέτες CONS: Μερικά προηγμένα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά πίσω από υψηλότερα σχέδια 3. Webshare Webshare Τοποθεσία: Παγκόσμια κάλυψη Δωρεάν δοκιμή: Δωρεάν επίπεδο – 10 IPs κέντρων δεδομένων Υποστήριξη: Γραφείο βοήθειας με βάση εισιτήρια + βάση γνώσεων αυτοεξυπηρέτησης Πλεονεκτήματα: περιστρεφόμενοι / στατικοί διακομιστές, πρόσβαση API Το Webshare είναι μια πρακτική επιλογή για όσους θέλουν να ξεκινήσουν γρήγορα και οικονομικά. το δωρεάν επίπεδο του σας δίνει 10 proxy κέντρα δεδομένων με 1GB επισκεψιμότητας ανά μήνα, έτσι ώστε να είναι εύκολο να πειραματιστείτε πριν δεσμευτείτε σε μεγαλύτερα σχέδια. Η πλατφόρμα προσφέρει μια τεράστια πισίνα διευθύνσεων IP με περισσότερες από 80 εκατομμύρια διευθύνσεις, με διαθέσιμες τόσο οικιακές όσο και κέντρα δεδομένων προξενείς. Χαρακτηριστικά όπως στατικές ή περιστρεφόμενες συνεδρίες και ένα προσβάσιμο API βοηθούν τους χρήστες να ενσωματώσουν προξενείς σε οποιεσδήποτε εργασίες απόξεσης ή αυτοματοποίησης με ελάχιστη προσπάθεια. Τα πληρωμένα σχέδια έχουν ελκυστικές τιμές, ξεκινώντας από 1,40 δολάρια ανά GB για οικιακούς proxy, και οι στατικές επιλογές κατοικίας είναι διαθέσιμες από 0,225 δολάρια έως 0,30 δολάρια ανά IP. Οι διακομιστές proxy του Datacenter ξεκινούν από 0,0179 δολάρια ανά IP. ΠΡΟΣ : Πολύ προσιτοί διακομιστές proxy data center για αυτοεξυπηρέτηση Δωρεάν πακέτο: 10 proxy DC + 1GB / μήνα Καθαρά μοντέλα τιμών Ετικέτες CONS: Περιορισμένη προσαρμοστικότητα σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές των επιχειρήσεων 4. Φωτεινά δεδομένα Φωτεινά δεδομένα Περιοχές: 195+ χώρες Δωρεάν δοκιμή: δοκιμή 7 ημερών για επαληθευμένες επιχειρήσεις Υποστήριξη: 24/7 υποστήριξη, αφιερωμένοι διαχειριστές επιτυχίας Πλεονεκτήματα: Proxy Manager, αγορά δεδομένων, προηγμένη γεω-στόχευση Εάν ο στόχος σας είναι πλήρης στοίβα, κλίμακα επιχειρήσεων, Bright Data παρέχει τόσο την κλίμακα και τα εργαλεία. τεράστια μάζα κατοικιών τους - συν διακομιστές διαμεσολαβητών ISP, κινητά και κέντρα δεδομένων - ζεύγη με εργαλεία όπως Proxy Manager και σύνολα δεδομένων για να σας δώσει ακριβή έλεγχο των ροών απόξεσης. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν στόχευση σε επίπεδο πόλης/ASN/ISP, πίνακες παρακολούθησης με απευθείας λήψη και μια λογική συμμόρφωσης που διευκολύνει τις περιπτώσεις χρήσης που συνειδητοποιούν κινδύνους. Τα οικιακά proxy της Bright Data ξεκινούν από 5,88 δολάρια ανά GB και κλιμακώνονται σε 3,57 δολάρια ανά GB με μεγαλύτερους όγκους. τα proxy ISP κοστίζουν από 12,75 δολάρια ανά GB, τα κινητά από 60 δολάρια ανά GB και οι επιλογές data center ξεκινούν από περίπου 0,90 δολάρια ανά IP ή 0,12 δολάρια ανά GB. ΠΡΟΣ : Μεγάλη πισίνα διαμεσολάβησης (150M+ κατοικίες, 72M+ κινητά) Πλούσια εργαλεία: Proxy Manager, μη συλλέκτες κώδικα, API Geo-targeting και Enterprise Compliance χαρακτηριστικά Ετικέτες CONS: Σημείο τιμής 5. ΣΟΑΞ ΣΟΑΞ Τοποθεσίες: Παγκόσμια (πολλές χώρες) Δωρεάν δοκιμή: Δοκιμή εκκίνησης διαθέσιμη μέσω της σελίδας τιμών Υποστήριξη: Live chat και email Πλεονεκτήματα: Πολλαπλά επίπεδα πιστώσεων για οικιακούς, κινητούς, ISP και κέντρα δεδομένων· κοκκώδη γεωφίλτρα Η SOAX υπερέχει όταν χρειάζεστε γεω-ειδική ή κινητή βαριά στόχευση. η εκτεταμένη πισίνα IP τους περιλαμβάνει οικιακούς, ISP, κινητούς και κέντρα δεδομένων proxies - όλα προσβάσιμα με ένα ενοποιημένο σύστημα πιστοληπτικής ικανότητας και φίλτρα που σας επιτρέπουν να καλέσετε σε τοπικό επίπεδο ελέγχου με ευκολία. Με ισχυρισμούς ισχυρής σταθερότητας χρόνου λειτουργίας και διαδρομής, η SOAX ταιριάζει στους χρήστες που χρησιμοποιούν τοπικά οικοσυστήματα δεδομένων (όπως η τιμολόγηση λιανικής πώλησης ή η δοκιμή διαφημίσεων).Τα εργαλεία τους - επιλογές περιστροφής, κολλώδεις συνεδρίες, φίλτρα σε επίπεδο πόλης - είναι κατασκευασμένα για ακρίβεια και όχι για ανύψωση ισχύος. Η SOAX προσφέρει οικιακές, κινητές και ISP proxies που ξεκινούν από περίπου 3,60 δολάρια ανά GB, με τα σχέδια υψηλότερου όγκου να πέφτουν σε περίπου 2 δολάρια ανά GB. Τα κινητά proxies ξεκινούν από περίπου 7,50 δολάρια ανά GB, ενώ οι επιλογές data center τιμολογούνται ξεχωριστά ανάλογα με το πακέτο. ΠΡΟΣ : Ισχυρή κάλυψη κινητών και ISP proxy Ευέλικτη περιστροφή και κολλώδεις συνεδρίες Διαφανείς τιμές ανά GB Ετικέτες CONS: Υψηλότερες τιμές ανά GB στα εισερχόμενα επίπεδα Λιγότερα χαρακτηριστικά προσαρμογής 6. Ιππότης Ιππότης Τοποθεσίες: Παγκόσμια (διαφημίζονται 30M+ IPs) Δωρεάν δοκιμή: Δεν υπάρχει επίσημη δοκιμή, αλλά υπάρχουν pay-as-you-go και προσφορές Υποστήριξη: Live chat και email υποστήριξη Πλεονεκτήματα: Σχέδια πληρωμής όπως πηγαίνετε, ατελείωτη επαναφορά χρήσης («δεν λήγει ποτέ» κυκλοφορία) Η IPRoyal είναι η αρθρωτή επιλογή για μικρές ομάδες ή ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν ευελιξία χωρίς να κλειδώνουν σε συμβάσεις. το απόθεμα διαμεσολαβητών - οικιακό, ISP, κινητό και κέντρο δεδομένων - συνδυάζεται καλά με ευέλικτη τιμολόγηση και χαρακτηριστικά όπως κολλώδεις συνεδρίες και κυκλοφορία που δεν λήγει ποτέ. Τα ποσοστά επιτυχίας και ο χρόνος λειτουργίας είναι αρκετά αξιοσέβαστα σε αυτό το σημείο της τιμής. Ενώ δεν είναι εταιρικής κλάσης, η πλατφόρμα είναι εύχρηστη και αξιόπιστη - ειδικά για λιγότερο εχθρικά περιβάλλοντα αποσυναρμολόγησης. Οι οικιακοί proxy της IPRoyal ξεκινούν από 3,50 δολάρια ανά GB, οι proxy ISP από περίπου 8 δολάρια ανά GB, τα κινητά από 117 δολάρια ανά μήνα και οι proxy data center από 1,80 δολάρια ανά IP μηνιαίως. ΠΡΟΣ : Φιλικό προς τον προϋπολογισμό με ευέλικτα μοντέλα τιμολόγησης Wide proxy mix και μακριές συνεδρίες Μη εξαντλητική επιλογή κυκλοφορίας Ετικέτες CONS: Τα Enterprise Tools ελαφρύτερα από τους κορυφαίους ανταγωνιστές Οι καλύτερες εκπτώσεις συχνά συνδέονται με προωθητικές ενέργειες 7. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ Τοποθεσίες: Παγκόσμια κάλυψη (85M+ IPs) Δωρεάν δοκιμή: Δέσμευση / δοκιμή διαθέσιμη (μέσω επικοινωνίας) Υποστήριξη: 24/7 υποστήριξη, SLAs για επιχειρηματικά επίπεδα Πλεονεκτήματα: στατικά οικιακά proxies με βάση τον ISP, τεχνολογία προσαρμοσμένης δρομολόγησης Το NetNut ξεχωρίζει για την αξιοπιστία του – προσφέρουν στατικά οικιακά μεσάζοντα που προέρχονται από τον ISP, αποφεύγοντας την αστάθεια του P2P. Η μαζική, παγκοσμίως κατανεμημένη πισίνα τους εξασφαλίζει μακρές, αδιάλειπτες συνεδρίες – ιδανική για την απομάκρυνση ροών εργασίας που δεν μπορούν να ανεχθούν IP churn. Το υποστηρίζουν με ισχυρισμούς χρόνου λειτουργίας και φιλικά προς το threading API, καθιστώντας το NetNut ένα go-to για τους χρήστες που επιθυμούν συνέπεια συνεδρίας και εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα σε παγκόσμια τερματικά σημεία. Τα στατικά οικιακά proxy της NetNut ξεκινούν από 1,59 δολάρια ανά GB, με πακέτα για επιχειρήσεις διαθέσιμα μέσω άμεσης πώλησης. Οι τιμές του Datacenter και του ISP ποικίλλουν ανάλογα με τον όγκο, ενώ η παγκόσμια κάλυψη εξασφαλίζει συνεπή συνδεσιμότητα. ΠΡΟΣ : ISP-sourced στατικά οικιακά proxies Μόνιμες συνεδρίες ιδανικές για μακροχρόνιες εργασίες ξυρίσματος 24/7 υποστήριξη και ενσωμάτωση API Ετικέτες CONS: Τιμές εισόδου υψηλότερες από κάποιους ανταγωνιστές Δίκτυο μικρότερο από τα Bright Data ή τα Oxylabs 8. Ρέιμπιτ Ρέιμπιτ Τοποθεσίες: Παγκόσμια κάλυψη (10M+ IPs) Δωρεάν δοκιμή: Δωρεάν δοκιμή 2 ημερών 24/7 υποστήριξη πελατών Πλεονεκτήματα: Pay-as-you-go επίπεδα, στατικά proxy ISP και proxy DC με εγγυήσεις αντικατάστασης IP Rayobyte resembles a Swiss Army knife of proxy use – it began as a datacenter specialist but now wraps in residential, ISP, and mobile layers. The result: one provider for everything from SEO scraping to lead gen and price tracking. Ένα πλεονέκτημα: Το Rayobyte προσφέρει αντικαταστάσεις IP για προβληματικά proxy threads σε κέντρα δεδομένων.Προσθέστε απεριόριστα threads, γεωφίλτρα και ένα απλό μοντέλο χρέωσης και έχετε ένα εργαλείο έτοιμο για εργασίες που είναι ευαίσθητες στο bounce. Η Rayobyte προσφέρει οικιακούς proxy από περίπου 15 δολάρια ανά GB, ISP από 1,82 δολάρια ανά IP μηνιαίως και κινητά σχέδια με υψηλότερες τιμές ανάλογα με τον όγκο. ΠΡΟΣ : Μεγάλο κέντρο δεδομένων proxy pool με ευέλικτα σχέδια Ισχυρή υποστήριξη για την οικιστική και κινητή επέκταση Καθαρή τεκμηρίωση και onboarding Ετικέτες CONS: Μικρότερη από τους κορυφαίους ανταγωνιστές Μερικές κριτικές αναφέρουν μεταβλητές ταχύτητες στα σχέδια εισόδου 9. Σκορπιός Σκορπιός Τοποθεσίες: Παγκόσμια κάλυψη IP μέσω API Δωρεάν δοκιμή: 1000 δωρεάν δοκιμές Υποστήριξη: Φόρουμ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινότητας· διαθέσιμη τεκμηρίωση και SDK Πλεονεκτήματα: Αυτόματη περιστροφή IP, ενσωματωμένη επεξεργασία CAPTCHA, προαιρετική απεικόνιση JavaScript Το ScraperAPI δεν σας παραδίδει IPs – σας δίνει ένα απλοποιημένο σημείο τερματισμού που κάνει τη διαμεσολάβηση, την περιστροφή, την επικεφαλίδα και την επεξεργασία CAPTCHA για εσάς. Οι χρήστες απολαμβάνουν σχεδόν άμεση ενσωμάτωση, ειδικά με SDK σε κοινές γλώσσες.Η πλατφόρμα χειρίζεται επαναλήψεις, στόχευση σε επίπεδο χώρας και ακόμη και σελίδες με απόδοση JS – ιδανικές για γρήγορη σενάριο ή δυναμική απόξεση. Πακέτο Πακέτο Τοποθεσίες: Παγκόσμια κάλυψη IP μέσω API Δωρεάν δοκιμή: 1000 δωρεάν δοκιμές Υποστήριξη: Φόρουμ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινότητας· διαθέσιμη τεκμηρίωση και SDK Πλεονεκτήματα: Αυτόματη περιστροφή IP, ενσωματωμένη επεξεργασία CAPTCHA, προαιρετική απεικόνιση JavaScript Το ScraperAPI δεν σας παραδίδει μόνο IPs – σας δίνει ένα απλοποιημένο σημείο τερματισμού που κάνει τη διαμεσολάβηση, την περιστροφή, την κεφαλίδα και την επεξεργασία CAPTCHA για εσάς. Οι χρήστες απολαμβάνουν σχεδόν άμεση ενσωμάτωση, ειδικά με SDK σε κοινές γλώσσες.Η πλατφόρμα χειρίζεται επαναλήψεις, στόχευση σε επίπεδο χώρας και ακόμη και σελίδες με απόδοση JS – ιδανικές για γρήγορη σενάριο ή δυναμική απόξεση. Το PacketStream χρεώνει 1 δολάριο ανά GB μέσω του μοντέλου κοινής χρήσης εύρους ζώνης peer-to-peer. Δεν υπάρχουν συμβάσεις ή δεσμεύσεις, καθιστώντας την μια φιλική προς τον προϋπολογισμό λύση για ελαφριά απόξεση ή δοκιμή. ΠΡΟΣ : Εξαιρετικά χαμηλού κόστους μοντέλο κοινής χρήσης εύρους ζώνης Διαφανής τιμολόγηση στα $1/GB Peer-to-peer κατοικίες Ετικέτες CONS: Μικρότερη πισίνα IP από τους παρόχους επιχειρήσεων Λιγότερο κατάλληλο για βαριές βιομηχανίες συμμόρφωσης 11. ΠΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΚΙΝΗΤΗΣ Τοποθεσίες: Παγκόσμια (170-195 χώρες κάλυψη) Δωρεάν δοκιμή: Μικρή πληρωμένη δοκιμή (π.χ., $ 2 για την επισκεψιμότητα δείγματος) Υποστήριξη: Live chat και βοήθεια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Πλεονεκτήματα: Fine-grained φιλτράρισμα (geo/ASN), δεδομένα ροής, πρόσβαση API Το ProxyEmpire παίζει με ακρίβεια: αν η ροή εργασίας σας απαιτεί δεδομένα από συγκεκριμένες πόλεις, ASNs ή ISPs, αυτός ο πάροχος σας δίνει αυτόν τον έλεγχο. Με ένα καθαρό πίνακα εργαλείων, πρόσβαση σε API και κάλυψη σε σχεδόν διακόσιες χώρες, είναι μια καλή λύση για τις ανάγκες πληροφοριών αγοράς και στοχευμένης απόξεσης, όπου η πιστότητα της τοποθεσίας είναι το κλειδί. Τα σχέδια της ProxyEmpire ξεκινούν από περίπου 15 δολάρια ανά GB για οικιακούς proxy, με εκπτώσεις όγκου διαθέσιμες. Οι κινητές proxy κοστίζουν υψηλότερα, ξεκινώντας από περίπου 60 δολάρια ανά GB, και οι επιλογές κέντρου δεδομένων βασίζονται στην κατανομή IP. Μικρές πληρωμένες δοκιμές σας επιτρέπουν να δοκιμάσετε την υπηρεσία πριν δεσμευτείτε σε μεγαλύτερα πακέτα. ΠΡΟΣ : Προηγμένη στόχευση με φίλτρα σε επίπεδο πόλης και ASN Μείγμα οικιακών, κινητών και κέντρων δεδομένων Διαφανής πολιτική μετατροπής δεδομένων Ετικέτες CONS: Υψηλότερες τιμές σε χαμηλότερους όγκους Το μέγεθος του δικτύου είναι μικρότερο από το Bright Data ή το Oxylabs 12. ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑ Τοποθεσίες: Παγκόσμια κάλυψη IP (ο πωλητής παραθέτει εκατομμύρια IP σε διάφορες περιοχές) Δωρεάν δοκιμή: Δοκιμαστικές επιλογές κατόπιν αιτήματος Υποστήριξη: 24/7 υποστήριξη και τεκμηρίωση Πλεονεκτήματα: πύλες proxy, στερεοποίηση συνεδρίας, ενσωμάτωση API & SDK Η Infatica εξισορροπεί την παγκόσμια διαθεσιμότητα με ευέλικτα μοντέλα κυκλοφορίας.Η υπηρεσία τους περιλαμβάνει οικιακούς, στατικούς ISP, κινητούς και κέντρα δεδομένων - όλα διαθέσιμα μέσω τερματικών σημείων πύλης που βοηθούν στη διαχείριση και το φιλτράρισμα της χρήσης. Το επίκεντρο είναι η διαχείριση της συνεδρίας: οι μεταβλητές διάρκειες κολλώματος, οι επιλογές λίστας / πύλης και οι API προγραμματιστή το καθιστούν πρακτικό για τις ροές εργασίας που χρειάζονται συνέπεια χωρίς να θυσιάζουν την κλίμακα. Οι οικιακοί proxy της Infatica ξεκινούν από 12 δολάρια ανά GB, οι διακομιστές proxy του κέντρου δεδομένων από περίπου 0,50 δολάρια ανά IP ανά μήνα και οι κινητοί proxy από περίπου 30 δολάρια ανά GB. Υπάρχουν εκπτώσεις όγκου και μπορεί να ρυθμιστεί η προσαρμοσμένη τιμολόγηση της επιχείρησης. ΠΡΟΣ : Παγκόσμιο δίκτυο 100+ χωρών Προσφέρει διακομιστές proxy για κατοικίες, κινητά, κέντρα δεδομένων 24/7 ζωντανή συνομιλία και ευέλικτη χρέωση Ετικέτες CONS: Μικρότερη IP pool από τους κορυφαίους ανταγωνιστές Οι τιμές εισόδου δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές όσο οι ανταγωνιστές του προϋπολογισμού Best Proxy Provider Comparison Οι καλύτεροι προμηθευτές proxy \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs Οξυγόνες Οξυγόνες Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Αποκάλυψη Αποκάλυψη Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Φωτεινά δεδομένα Φωτεινά δεδομένα Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX ΣΟΑΞ ΣΟΑΞ Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Ιππότης Ιππότης Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Ρέιμπιτ Ρέιμπιτ Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Πυροβόλησε φωτιά Πυροβόλησε φωτιά Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Πακέτο Πακέτο Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire ΠΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΚΙΝΗΤΗΣ Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑ Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε δωρεάν υπηρεσίες proxy Ενώ η ιδέα της χρήσης ενός δωρεάν proxy μπορεί να είναι δελεαστική, είναι μια πρακτική που φέρει σημαντικούς κινδύνους. Οι δωρεάν proxy συχνά προέρχονται ανήθικα και είναι εξαιρετικά ασταθείς. Η έρευνα από διάφορες μελέτες, συμπεριλαμβανομένης μιας που αναφέρεται σε ένα έγγραφο arXiv του 2025, δείχνει ότι κατά μέσο όρο, μόνο περίπου το 34,5% των δωρεάν proxy servers παραμένουν ενεργοί, με πολλούς να έχουν σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας. Ασταθές & αναξιόπιστο: Τα δωρεάν proxy συχνά πηγαίνουν εκτός σύνδεσης, είναι εξαιρετικά αργά και συχνά ανιχνεύονται γρήγορα και μπλοκάρονται από ιστότοπους-στόχους. Ευπάθειες ασφαλείας: Πολλά δωρεάν proxy είναι κακόβουλα. τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωριστικών σύνδεσης και των ευαίσθητων πληροφοριών, μπορούν να αναχαιτιστούν ή η συσκευή σας μπορεί να μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό. Υψηλά ποσοστά μπλοκ: Επειδή είναι δημόσια και χρησιμοποιούνται από αμέτρητα άτομα, τα δωρεάν proxy συχνά βρίσκονται στη μαύρη λίστα, καθιστώντας τα άχρηστα για οποιαδήποτε σοβαρή εργασία συλλογής δεδομένων. Μια επαγγελματική, πληρωμένη υπηρεσία διαμεσολάβησης είναι μια επένδυση σε αξιοπιστία, απόδοση και, το πιο σημαντικό, ασφάλεια. Conclusion Συμπέρασμα Η επιλογή του σωστού προμηθευτή διαμεσολάβησης εξαρτάται από την κλίμακα του έργου, τους ιστότοπους-στόχους και τον προϋπολογισμό.Οι προμηθευτές που αναλύονται σε αυτόν τον οδηγό αντιπροσωπεύουν το καλύτερο που έχει να προσφέρει η αγορά το 2025, καθένας με τη δική του πρόταση αξίας. Για έργα επιχειρηματικού επιπέδου όπου ο προϋπολογισμός είναι δευτερεύουσα ανησυχία, τα Oxylabs και τα Bright Data προσφέρουν ασυναγώνιστη κλίμακα και απόδοση. Για τους χρήστες που έχουν επίγνωση της αξίας, το Decodo και το IPRoyal παρέχουν μια φανταστική ισορροπία χαρακτηριστικών και προσιτότητας. Για τους προγραμματιστές που αναζητούν γρήγορη πρόσβαση, το Webshare είναι ο σαφής νικητής, προσφέροντας εύκολη είσοδο στον χώρο proxy λόγω της χαμηλής τιμολόγησης και των δωρεάν διακομιστών proxy. Τελικά, η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από τις συγκεκριμένες ανάγκες, τον προϋπολογισμό και την κλίμακα του έργου σας. Σας συνιστούμε να επωφεληθείτε από τις δωρεάν δοκιμές και τα μόνιμα δωρεάν σχέδια για να δοκιμάσετε τις υπηρεσίες πριν δεσμευτείτε σε ένα σχέδιο. FAQ Ποιος είναι ο καλύτερος proxy provider; Ο καλύτερος πάροχος proxy εξαρτάται από το έργο, οπότε οι κορυφαίες συστάσεις μας είναι για μεγαλύτερα ή πιο περίπλοκα έργα και Για όσους αναζητούν την καλύτερη τιμή για την τιμή. Οξυγόνες Αποκάλυψη Ποιος τύπος proxy θα πρέπει να επιλέξω για web scraping; Για τις περισσότερες Οι οικιακές πρεσβείες είναι η καλύτερη επιλογή, καθώς προέρχονται από πραγματικούς ανθρώπους χρησιμοποιώντας πραγματικές διευθύνσεις IP, οι οποίες είναι λιγότερο πιθανό να μπλοκαριστούν. WEB Σκάνδαλο Αξίζουν τα ακριβά proxy; Οι υψηλότερες τιμές proxies από αξιόπιστους παρόχους συνήθως προσφέρουν ανώτερη απόδοση, μεγαλύτερες και καθαρότερες πισίνες IP, καλύτερη υποστήριξη πελατών και προηγμένα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι απαραίτητα για μεγάλα ή δύσκολα έργα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των οικιστικών και των κέντρων δεδομένων; Οι οικιακοί προμηθευτές δρομολογούν την κυκλοφορία μέσω πραγματικών οικιακών συσκευών, καθιστώντας τους να εμφανίζονται ως νόμιμοι χρήστες. οι προμηθευτές κέντρου δεδομένων είναι IP που φιλοξενούνται σε κέντρα δεδομένων. είναι ταχύτεροι και φθηνότεροι, αλλά είναι επίσης ευκολότερο να ανιχνευθούν και να αποκλειστούν. Μπορώ να δοκιμάσω τις υπηρεσίες proxy πριν αγοράσω; Ναι, οι περισσότεροι αξιόπιστοι πάροχοι proxy προσφέρουν μια δωρεάν δοκιμή, ένα μόνιμο δωρεάν πρόγραμμα ή μια εγγύηση επιστροφής χρημάτων, επιτρέποντάς σας να δοκιμάσετε την υπηρεσία τους και να καθορίσετε αν είναι κατάλληλη για το έργο σας.