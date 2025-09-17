የ 12 ምርጥ Proxy አገልግሎት አቅራቢዎች በ 2025

የ IP ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮክሲ ፎቶዎች የፕሮ የድር መቁረጥ, የግል ውሂብ መቁረጥ, እና የኮምፒውተር ምርምር ለንግድ ባለሙያዎች, የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች, እና መተግበሪያዎች ይበልጥ አስፈላጊ ናቸው. የ proxy servers እነዚህን እንቅስቃሴዎች ውስጥ አስፈላጊነት ይጫወታሉ, ተጠቃሚዎች ከብዙ IPs ላይ ጥያቄዎችን ለማስተናገድ, የግልነት ለመጠበቅ, እና የጂኦሪጂናል ማረፊያ መስፈርቶች ለመርዳት ይችላሉ. አንድ proxy አቅራቢ ይምረጡ, ነገር ግን, አንድ ተስማሚ ሥራ ሊሆን ይችላል. የ ገበያ ከባድ መሣሪያዎች, basic tools to sophisticated, enterprise-level solutions ጀምሮ አማራጮች ጋር ተስማሚ ነው. ይህ ጽሑፍ በ 2025 ውስጥ ምርጥ የ 12 የፕሮክሲ ደንበኞች አቅራቢዎች ጥንካሬ ተለዋዋጭ ያቀርባል. የእኛን ዋጋ, አፈጻጸም, ባህሪያት እና የቴክኒክ መደበኛዎችን ይመልከቱ, እርስዎ የግል የድር መቁረጫ መፍጠር ወይም በከፍተኛ ደረጃ የግል መረጃ ማከማቻ ፕሮጀክቶች ለመቆጣጠር የግል ፍላጎቶችዎን ለማግኘት ትክክክለኛ መፍትሔን ለመምረጥ ይረዳል. Best Proxy Providers – Quick Look ምርጥ Proxy አቅራቢዎች - Quick Look Oxylabs – በአጠቃላይ ለንግድ እና በከፍተኛ ደረጃ ፕሮጀክቶች ምርጥ የፕሮክሲ ደንበኞች. Decodo (ex Smartproxy) – የተሻለ መረብ ጋር የተሻለ ገንዘብ ዋጋ. Webshare – ነፃ proxy አገልግሎቶች ጋር ከፍተኛ ትክክለኛ አገልግሎት. Bright Data – የተሻለ አጠቃቀሞች ለማግኘት የፕሪሚየም ፕሮክስ አገልግሎት. SOAX – የሞባይል እና የ ISP ፕሮክስቶች ውስጥ ጠንካራ እና ጠንካራ ማጣሪያዎች. IPRoyal – በይፋ pay-as-you-go አማራጮች ጋር አንድ budget-friendly አቅራቢ. NetNut – የ ISP-Sourced Statistical Residential Proxy እና ከፍተኛ ፍጥነት. Rayobyte – ዘመናዊ አቅርቦት ጋር ተስማሚ proxy አገልግሎት. ScraperAPI – የ API-based proxy server providers. PacketStream – አንድ ultra-low-cost አቅራቢ በይነገጽ አጠቃቀም ሞዴል ላይ የተመሰረተ ነው. ProxyEmpire – የተሻለ ማጣሪያ እና geo-targeting ችሎታዎችን ይሰጣል. Infatica – የኮክሲ አገልግሎቶች ላይ ጠንካራ ግምገማዎችን ያካትታል. How We Selected the Best Proxy Server Providers ምርጥ የ Proxy Server አቅራቢዎች እንዴት ይምረጡ የእኛን ዝርዝር ሁሉንም በጣም አስፈላጊ ግምገማዎች እና የሙከራ ውጤቶች ጋር የተመሠረተ ባህሪያት विश्लेषण ያካትታል, እርስዎ በአሁኑ የ proxy server ገበያ ፍጹም ምስል ያገኛሉ. እዚህ እያንዳንዱ አቅራቢን እንዴት ያካትታል: የፕሮክሲ አይነት: ከባድ የድር መጎብኘት ከባድ የፕሮክሲ አይነት ከባድ የፕሮክሲ ፕሮጀክቶች ከባድ የፕሮክሲ አይነት ከባድ ከባድ የፕሮክሲ የፕሮጀክቶች ከባድ የፕሮጀክቶች ከባድ የፕሮጀክቶች ከባድ የፕሮጀክቶች ከባድ የፕሮጀክቶች ከባድ የፕሮጀክቶች ከባድ የፕሮጀክቶች ከባድ የፕሮጀክቶች ከባድ የፕሮጀክቶች ይሰጣሉ. የፒስ ፓውኖች መጠን እና የተለያዩነት: በዓለም አቀፍ ጥራት ጋር ትልቅ IP ፓውኖች የተሻለ proxy ሮታሽን እና ዝቅተኛ ማረጋገጫ ፍጥነት ያቀርባል. pricing: የ pricing structures, hidden fees, minimum commitments, and value propositions ይመዝገቡ. ውጤታማነት: ፍጥነት, የክፍያ ጊዜ, እና ውጤታማነት ፍጥነት እና ውሂብ ጥራት እንደ ማራኪዎች አስፈላጊ ናቸው. ነጻ ፈተናዎች እና ተስማሚነት: ነጻ ፈተናዎች እና ተስማሚነት ፖሊሲዎች የተለያዩ አገልግሎቶች በመሞከር ጊዜ አቅራቢው ደህንነት እና ትክክለኛነት ጥንካሬ ያቀርባል. ደንበኞች ድጋፍ: የተለያዩ ድጋፍ ቻይናዎች ላይ መልስ ጊዜዎች, የቴክኒካዊ ባለሙያነት እና የሽያጭ ፍላጎት ይመዝገቡ. የምስክር ወረቀት: በ G2 እና Trustpilot እንደ ፕላስቲኮች ላይ ደንበኞች ግምገማዎች, እና የ IPs ላይ የቴክኒካዊ አግኝተዋል. Best Proxy Service Providers in 2025 ምርጥ የ Proxy አገልግሎት አቅራቢዎች በ 2025 1. የኦክሲዮን የኦክሲዮን ቦታዎች: 195+ አገሮች Free Trial: የ 7 ቀናት የሙከራ ለፈጠራ ንግዶች ድጋፍ: የ 24/7 support with dedicated account managers Extras: የመኖሪያ / ISP / ሞባይል / datacenter proxies, Web Scraper API, conformity focus Oxylabs በዓለም ላይ የተሻለ የፕሮክሲ ደንበኞች ጋር በጣም የተመሰረተ አቅራቢዎች መካከል አንዱ ነው, የንግድ ኩባንያዎች በከፍተኛ መጠን ውሂብ አጠቃቀም ላይ ደንበኞች ናቸው. የፕሮክሲ ደንበኞች በ DataCenter, Mobile, ISP, and residential proxy networks ያካትታል, ተጠቃሚዎች በስፋት የተለያዩ ጥቅም ሁኔታዎች ላይ አስተማማማኝ መዋቅር ያቀርባል. ከ 175 ሚሊዮን የ IPs በጉዳት ጋር, አገልግሎቱ የፕሮክሲ ደንበኞች እና ትክክለኛነት ያረጋግጣል. ይህ ደግሞ የንግድ ደንበኞች ለ መለያ አስተዳዳሪዎችን ያካትታል ከፍተኛ-ጥራት ድጋፍ ስርዓት እና ጠንካራ ኢንዱስትሪ ይሰጣል. የ Web Scraper API እና ከፍተኛ-ጥፋት አማራጮች ተስማሚነት ያካትታል, እንዲሁም ኩባንያው ትክክለኛነት ላይ ተስማሚነት ያደርጋል. Oxylabs አቅርቦት በ Pay-as-you-go ፕሮግራም ላይ በ $ 4 ለ GB ብቻ ይጀምራል, በከፍተኛ መጠን ለ ወርቅ ፓኬቶች ትንሽ ይቀንሳሉ. ከ 0.10 ዶላር ለ GB ወይም 0.80 ዶላር ለ IP ይጀምራል. ከ $ 1.60 ለ IP. እርስዎ የ 7 ቀናት ነፃ የሙከራ መግዛት ወይም የ 5 IPs ጋር ነፃ የፕላስቲክ መግዛት ይችላሉ. መኖሪያ ቤት Proxy የ Data Center Proxy Server አጠቃቀም የ ISP ፕሮጀክቶች መኖሪያ ቤት Proxy አግኙን: Broad proxy lineup (DC, ISP, ተንቀሳቃሽ, የመኖሪያ proxy) በዓለም አቀፍ ጥራት (175M+ IPs, 195+ ቦታዎች) ጥሩ የድር መቁረጥ API አግኙን: ከፍተኛ ጥናት Curve 2. Decodo (ወደቱ Smartproxy) Decodo (ወደቱ Smartproxy) ቦታዎች: 195+ አገሮች ውስጥ የመኖሪያ ፕሮክሲዎች; ISP እና datacenter በፈጠራ አካባቢዎች; ተንቀሳቃሽ በከፍተኛ ጥቅል ላይ ነጻ ፈተና: 3 ቀናት የመኖሪያ ፈተና + 14 ቀናት የክፍያ ፖሊሲ ድጋፍ: 24/7 የመስመር ላይ ቻት, ኢሜይል, ጥንካሬ ማረጋገጫ Extras: browser extensions, API, sticky sessions, rotation presets, መተግበሪያ መተግበሪያዎች Decodo, የቀድሞው እንደ Smartproxy ይታወቃል, መጠን እና ተስማሚነት የሚፈልጉ ተጠቃሚዎች አንድ ታዋቂ ምርጫ ነው. ከ 125 ሚሊዮን የ IPs አውታረ መረብ በአካባቢው, datacenter, ISP, እና ተንቀሳቃሽ proxy ያካትታል, ይህም የተለያዩ መጠን እና የተለያዩ ደረጃዎች መካከል ፕሮጀክቶች ለማግኘት ተስማሚ ነው. አገልግሎት በጣም ተስማሚ ነገር ግን በተወሰኑ, ትልቅ-ጥራት መቁረጥ ተግባር ለማግኘት ተስማሚ ነው. የምስክር ወረቀት: የፕሮጀክት ማረጋገጫ እና የፕሮጀክት ማረጋገጫ እና የፕሮጀክት ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀክቶች ማረጋገጫ እና የፕሮጀ Decodo የመኖሪያ ፕሮክሲዎች በ $ 1.50 per GB ጀምሮ ይጀምራል, ከ $ 3.00 እስከ $ 2.25 per GB ጀምሮ ይጀምራል. የ ISP ፕሮክሲዎች በ IP ላይ ከ $ 0.27 ጀምሮ ይጀምራል, የ datacenter ፕሮክሲ ደንበኞች በ IP ወይም per GB ብቻ ከ $ 0.026 ጀምሮ ይጀምራል, እና የሞባይል ፕሮክሲዎች በ $ 4.50 per GB ጀምሮ ይጀምራል. አግኙን: የመኖሪያ ቤት, የሞባይል, datacenter ወይም ISP proxy ንድፍ የ GB ክፍያዎች እና በጣም ቀላል ክፍያዎች አጠቃቀም ቀላል dashboard እና rotation presets አግኙን: አንዳንድ የተሻሻለው የንግድ ባህሪያት ከከፍተኛ ፕሮግራሞች 3. ቪዲዮዎች ቪዲዮዎች መኖሪያ ቤት: Global Coverage ነፃ የሙከራ: ነጻ ደረጃ – 10 datacenter IPs Support: Ticket-based help desk + Self-Service Knowledge Base (ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ-ወደ) መተግበሪያዎች: Rotating / static servers, API access Webshare ፈጣን እና ትክክለኛነት ለመጀመር የሚፈልጉ ሰዎች አንድ ተስማሚ አማራጮች ነው. ነፃ ደረጃ 10 datacenter proxy ጋር 1GB የሽያጭ በየዓመቱ ይሰጣል, ስለዚህ በከፍተኛ ፕሮጀክቶች ለመውሰድ በፊት ለመሞከር ቀላል ነው. የፕሮፕላስቲክ ከ 80 ሚሊዮን በላይ አድራሻዎች ጋር ትልቅ የ IP ፓስፖርት ይሰጣል, እና በአካባቢው እና ውሂብ ማዕከል የፕሮክሲዎች ይሰጣሉ. የ static ወይም rotating sessions እንደ ባህሪያት, እና አንድ ተስማሚ API በመጠቀም ተጠቃሚዎች የፕሮክሲዎችን በእርግጥ ዝቅተኛ ፍላጎት ጋር ማንኛውም መቁረጥ ወይም አውቶማቲክ ተግባር ውስጥ ያካትታል. የክፍያ ክፍያዎች ከ 1,40 ዶላር በባባባር ለሽያጭ ፕሮክሲዎች ይጀምራል, እና ከ 0,225 ዶላር ከ 0,30 ዶላር በባባባር ለሽያጭ ክፍያዎች ይገኛሉ. Datacenter proxy servers ከ 0,0179 ዶላር በባባር ለሽያጭ ክፍያዎች ይጀምራል. አግኙን: የ DataCenter Proxy Servers (የ DataCenter Proxy Servers) የተሻለ ነው ነጻ ፓነል: 10 ዲሲ ፕሮክስ + 1GB / ወር ቀላል ዋጋ ሞዴሎች አግኙን: የንግድ ደንበኞች ጋር ተመሳሳይ ተመሳሳይነት 4. ብርሃን መረጃ ብርሃን መረጃ ቦታዎች: 195+ አገሮች Free Trial: የ 7 ቀናት የሙከራ ለፈጠራ ንግዶች ድጋፍ: 24/7 ድጋፍ, የተመሠረተ ውጤታማ አስተዳዳሪዎች Extras: Proxy Manager, datasets marketplace, ከፍተኛ የጂኦ-አርጋሚንግ የ Bright Data መሳሪያዎች እና መሳሪያዎች እንደ መሳሪያዎች ጋር ተስማሚ ነው. የእርስዎን የቤት መሳሪያዎች – Plus ISP, mobile, and data center proxy servers – Proxy Manager እና datasets እንደ መሳሪያዎች ጋር ተስማሚ ነው. የቴክኖሎጂ እና የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች (ኤስኤን / ኤስኤን / ISP-level targeting, straight-shot dashboards, and a compliance-first logic that facilitates risk-conscious use cases.Best of all, the uptime and success reports sit near the top of the industry benchmarks. የ Bright Data የመኖሪያ የፕሮክሲዎች ከ $5.88 per GB ይጀምራል እና ከ $3.57 per GB እስከ ይሸፍናል. ISP የፕሮክሲዎች ከ $12.75 per GB, የሞባይል ከ $60 per GB ይጀምራል, እና datacenter አማራጮች ከ $0.90 per IP ወይም $0.12 per GB ይጀምራል. የ 7 ቀናት ነፃ ፈተና ደግሞ የንግድ መለያዎች ላይ ይገኛል. አግኙን: የፕሮክሲ ፓውንድ (150M+ የመኖሪያ, 72M+ ተንቀሳቃሽ) ጥንካሬ መሣሪያዎች: Proxy Manager, No-code collectors, APIs Geo-Targeting እና Enterprise Compliance ባህሪያት አግኙን: የሽያጭ ዋጋ 5. ሻጋታ ሻጋታ ቦታዎች: ዓለም አቀፍ (አንድ አገሮች) Free Trial: በ pricing page ላይ ይገኛል Starter Trial ድጋፍ: Live Chat እና ኢሜይል Extras: የመኖሪያ, ተንቀሳቃሽ, ISP, እና datacenter proxy ለ multi-layer credits; granular geo filters SOAX በይፋ የ IP ፓውል የቤት, ISP, ተንቀሳቃሽ, እና ውሂብ ማዕከል ፕሮክሲዎች ያካትታል - ሁሉም ተስማሚ የክሬዲት ሥርዓት እና ማጣሪያዎች ጋር ተስማሚ ሊሆን ይችላል እና በቀላሉ በ local-level መቆጣጠሪያዎች ውስጥ መግዛት ይችላሉ. የ SOAX የሥራ ጊዜ እና የጉብኝት አስተማማኝነት ጋር, ተጠቃሚዎች በአካባቢው ውሂብ ኢኮስቲሜቶች (የሽያጭ ዋጋ ወይም የሽያጭ ፈተና እንደ) ይጠቀማሉ. የእነርሱ መሣሪያዎች - ሮታሽን አማራጮች, ተስማሚ sesions, ከተማ ደረጃ ማጣሪያዎች - ከ powerlifting ይልቅ ትክክለኛነት ለማግኘት የተዘጋጀ ናቸው. SOAX በአካባቢው, ተንቀሳቃሽ, እና ISP ፕሮክሲዎች ከ $3.60 per GB ይጀምራል, እና ከፍተኛ መጠን ፕሮግራሞች ከ $2 per GB ይጀምራል. ተንቀሳቃሽ ፕሮክሲዎች ከ $7.50 per GB ይጀምራል, እና datacenter አማራጮች በፓኬት ላይ የተወሰነ የተወሰነ ዋጋዎች ይጀምራል. አግኙን: የሞባይል እና ISP Proxy አቅርቦት ተንቀሳቃሽ rotation እና sticky sessions Per-GB ዋጋዎች አግኙን: ከፍተኛ የ GB ክፍያዎች በ entry-tier ዝቅተኛ ብጁ ባህሪያት 6. ኢሜይል ኢሜይል ቦታዎች: ዓለም አቀፍ (30M+ IPs የሚታወቀው) ነጻ ፈተና: ምንም የግል ፈተና, ነገር ግን pay-as-you-go እና promos አሉ ድጋፍ: Live Chat እና ኢሜይል ድጋፍ Extras: Pay-as-you-go plans, infinite usage rollover (“ይሁለቱም-አቀንቀን” ትራፊክ) የ IPRoyal ለወንዶች ወይም ለወንዶች ለወንዶች የሚፈልጉ ጥንካሬ ፍላጎት የሚፈልጉ የ modular አማራጭ ነው. የ proxy አቅርቦት – የመኖሪያ, የ ISP, ተንቀሳቃሽ, እና datacenter – ጋር ተስማሚ የክፍያ እና ተስማሚ ሰዓቶች እና የሽያጭ እንደ ባህሪያት ጋር ተስማሚ ነው. የፕላስቲክ ፍጥነት እና የፕላስቲክ ጊዜ በዚህ ዋጋ ደረጃ ላይ በጣም ታዋቂ ናቸው. የፕላስቲክ የንግድ ደረጃ አይሆንም, የፕላስቲክ ይጠቀማል እና አስተማማኝ ነው - በተለይም ዝቅተኛ ደንበኞች መቁረጥ አካባቢዎች ለ. የ IPRoyal የመኖሪያ ፕሮክሲዎች ለ GB ለ $ 3.50, የ ISP ፕሮክሲዎች ለ GB ለ $ 8 ይጀምራል, የሞባይል ለ $ 117 ይጀምራል, እና የ DataCenter ፕሮክሲዎች ለ IP ለ $ 1.80 ይጀምራል. የ Pay-as-you-go ሞዴል የሽያጭ ይቀየራል, እና አንዳንድ promos ተጨማሪ ክፍያዎች ይቀንሳሉ. ይህ አነስተኛ ቡድን ወይም እያንዳንዱ መተግበሪያዎች ለ ተስማሚ አማራጭ ነው. አግኙን: ጥንካሬ ጥንካሬ ጥንካሬ ጥንካሬ ጥንካሬ የ Wide Proxy Mix እና Long Sticky Sessions ምንም የሽያጭ አማራጮች አግኙን: የ Enterprise Tools ከ top-tier Rivals በላይ ቀላል ምርጥ ዝርዝሮች በአብዛኛው ጊዜ የኮምፖሬሽን ጋር የተገናኙ ናቸው 7. አግኙን አግኙን ቦታዎች: ዓለም አቀፍ ጥራት (85M + IPs) ነጻ ፈተና: የዲሞ / ፈተና ይገኛል (የተግበሪያ በኩል) ድጋፍ: 24/7 ድጋፍ, SLAs ለንግድ ደረጃዎች Extras: ISP-based static residential proxies, custom routing ቴክኖሎጂ NetNut የእኛን ትክክለኛነት ያደርጋል – እነርሱ የ ISP የተመሠረተ, የ stable residential proxies ይሰጣሉ, P2P ን አስቸጋሪነት ለመጠበቅ. የእኛን ትክክለኛ, በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመሠረተ ፓውንድ ለረጅም, በተደጋጋጋሚ ሰከንዶች ያረጋግጣል. እነርሱ የ uptime መስፈርቶች እና በተደጋጋጋሚ መተግበሪያዎች ጋር ያካትታሉ, NetNut በዓለም አቀፍ መጨረሻ ገጽታዎች ላይ ትክክለኛነት እና ተስማሚነት ለማግኘት የሚፈልጉ ተጠቃሚዎች ለረጅም ጊዜ ነው. NetNut የ stable residential proxies በ $1.59 per GB ላይ ይጀምራል, እና የንግድ ቦርሳዎች በ direct sales በኩል ይገኛሉ. Datacenter and ISP pricing varies depending on volume, while global coverage ensures consistent connectivity. A trial is available on request to test service performance. አግኙን: የ ISP-Sourced Static Residential Proxy አጠቃቀም ለብዙ ሰዓቶች ለስላሳ መሳሪያዎች ትክክለኛ ነው 24/7 ድጋፍ እና API መተግበሪያ አግኙን: የሽያጭ ዋጋ ከሌሎች ጓደኛዎች በላይ የ Network ከ Bright Data ወይም Oxylabs በላይ አነስተኛ 8. ራዲሎች ራዲሎች ቦታዎች: ዓለም አቀፍ ጥራት (10M+ IPs) ነጻ የሙከራ: 2 ቀናት የሙከራ ይገኛል የ 24/7 ደንበኞች ድጋፍ Extras: Pay-as-you-go layers, static ISP proxies, እና የ IP replacement guarantees ጋር DC proxies Rayobyte በዩናይትድ ስዊዘርላንድ የፕሮክሲ አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም ጋር ተመሳሳይ ነው - ይህ አንድ datacenter ባለሙያ እንደጀመረ ነገር ግን አሁን የቤት, ISP, እና የሞባይል ጥቅሎች ውስጥ ያካትታል. ውጤት: አንድ አቅራቢ ከ SEO scraping ወደ lead gene እና ዋጋ መከታተል ሁሉ ለ. Rayobyte ለስላሳ የፕሮክሲ ሬይቶች ለ IP ክፍያዎችን ይሰጣል. ያልተገደበ ሬይቶች, የጂኦ ማጣሪያዎች, እና ቀላል የክፍያ ሞዴል ያካትታል. Rayobyte ከ 15 ዶላር በ GB, በ ISP ከ 1.82 ዶላር በ IP ወር, እና የሞባይል ፓነሎች መጠን መሠረት ከፍተኛ ዋጋዎች ይሰጣሉ. Datacenter ፓነሎች በሽያጭ ክፍያዎች ውስጥ ያካትታል. ከ 2 ቀናት የሞባይል ፓነሎች በሽያጭ ክፍያዎች በሽያጭ ክፍያዎች ጋር ይጀምራል. አግኙን: የ DataCenter Proxy Pool ጋር ተንቀሳቃሽ ፕሮግራሞች የመኖሪያ እና የሞባይል ውፍረት ጠንካራ ድጋፍ ቀጥተኛ ማረጋገጫ እና onboarding አግኙን: የመኖሪያ ፓስፖርት ከላይ-ጥራት ባለሙያዎች በላይ አነስተኛ አንዳንድ ግምገማዎች በተመሳሳይ ደረጃዎች ላይ ተለዋዋጭ ፍጥነት ያውቃሉ 9. አግኙን አግኙን ቦታዎች: በ API በኩል ዓለም አቀፍ የ IP ጥቅል ነፃ ፈተና: 1000 ነጻ ፈተና ፍላጎት ድጋፍ: ኢሜይል እና ማህበራዊ ፎቶዎች; ማረጋገጫ እና SDKs ይገኛል Extras: Automate IP Rotation, የተመሠረተ CAPTCHA መተግበሪያ, አማራጭ JavaScript rendering ScraperAPI የ IPs ይሰጣል - ይህ ለእርስዎ ለ proxy, rotation, header, እና CAPTCHA ትክክለኛነት ያደርጋል. ተጠቃሚዎች በአብዛኛው ቋንቋዎች ውስጥ የ SDKs ጋር, በአብዛኛው አጠቃቀም መተግበሪያዎችን ያቀርባሉ. የፕላስቲክ የ retries, አገናኝ ደረጃ መተግበሪያዎች, እናም JS-rendered ገጾች ያደርጋል - ፈጣን ስፕሪት ወይም ዲኒካዊ scraping ለ ተስማሚ. ScraperAPI በየዓመቱ ከ 1,000 ነጻ ጥያቄዎች ጋር የተመሠረተ ዋጋ ሞዴል ይጠቀማል. ለ 100,000 ጥያቄዎች የተመሠረተ ክፍያዎች በ $ 49 ላይ ይጀምራል, እና በአጠቃቀም ላይ የተመሠረተ ከፍተኛ ደረጃዎች መጠን ይጠቀማል. አግኙን: የ IP rotation, CAPTCHAs, እና headers ራስ-ሰር ይጠቀማል መተግበሪያዎች እና SDKs ጋር መተግበሪያዎች የመጀመሪያው የ Pay-as-you-go እና ነፃ የሙከራ መስፈርቶች አግኙን: ምንም በቀጥታ የፕሮክሲ ቁጥጥር (የ API ብቻ ይሰራል) የ Proxy መጠቀም አይችልም, የ Proxy መጠቀም አይችልም 10. የ PacketStream የ PacketStream ቦታዎች: በ API በኩል ዓለም አቀፍ የ IP ጥቅል ነፃ ፈተና: 1000 ነጻ ፈተና ፍላጎት ድጋፍ: ኢሜይል እና ማህበራዊ ፎቶዎች; ማረጋገጫ እና SDKs ይገኛል Extras: Automate IP Rotation, የተመሠረተ CAPTCHA መተግበሪያ, አማራጭ JavaScript rendering ScraperAPI ብቻ የእርስዎን IPs ያቀርባል አይደለም - እርስዎ ለ proxy, rotation, header, እና CAPTCHA ትክክለኛነት ያደርጋል. ይህ የ IP Infrastructure መቆጣጠሪያ አይሆንም, የ coding እና ውሂብ ላይ ያተኮሩ የሚፈልጉ ከሆነ ፈጣን ትክክለኛነት አማራጭ ነው. ተጠቃሚዎች በአብዛኛው ቋንቋዎች ውስጥ የ SDKs ጋር, በአብዛኛው አጠቃቀም መተግበሪያዎችን ያቀርባሉ. የፕላስቲክ የ retries, አገናኝ ደረጃ መተግበሪያዎች, እናም JS-rendered ገጾች ያደርጋል - ፈጣን ስፕሪት ወይም ዲኒካዊ scraping ለ ተስማሚ. PacketStream በ Peer to Peer Bandwidth-sharing ሞዴል በመጠቀም ለ 1GB ዶላር ይሸፍናል. ምንም ትዕዛዞች ወይም ትዕዛዞች አሉ, ቀላል መቁረጥ ወይም ሙከራ ለማግኘት የክፍያ ተስማሚ መፍትሔ ነው. አግኙን: በጣም ዝቅተኛ የሽያጭ Bandwidth-Share ሞዴል የ $1 / GB ክፍያዎች Peer-to-peer የመኖሪያ ቤት አግኙን: ለንግድ አቅራቢዎች በላይ አነስተኛ IP ፓውኖች ዝቅተኛ ጥንካሬ ኢንዱስትሪዎች ለስላሳ ነው 11. አግኝቷል አግኝቷል ቦታዎች: ዓለም አቀፍ (170-195 አገሮች ያካትታል) ነጻ ፈተና: አነስተኛ የክፍያ ፈተና (እን.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.ኤ.) ድጋፍ: Live Chat እና ኢሜይል እርዳታ Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover data, API access ProxyEmpire ትክክለኛነት ይጫወታሉ: የእርስዎ የሥራ ሂደት በግል ከተማዎች, ASNs, ወይም ISPs ከ ውሂብ ያስፈልጋል ከሆነ, ይህ አቅራቢ ይህን መቆጣጠሪያ ይሰጣል. የመኖሪያ, ተንቀሳቃሽ, እና datacenter proxyes ያተኮሩ ናቸው, ነገር ግን የክፍያ መሣሪያዎች እና የግል ውሂብ ላይ ራስ-ሰር መጫወት ናቸው. የፕላስቲክ መሳሪያ ፓነል, የ API መዳረሻ እና ከሁለት አገሮች ውስጥ ትክክለኛነት ጋር, ይህ ገበያ ኢንተርኔት እና ትክክለኛነት ትክክለኛነት አስፈላጊ ሁኔታዎች ላይ ጥሩ ተስማሚ ነው. ProxyEmpire የፕሮክሲ ክፍያዎች ከ 15 ዶላር በ GB በላይ ይጀምራል, እና የሞባይል የፕሮክሲ ክፍያዎች ከ 60 ዶላር በ GB በላይ ይጀምራል, እና የ DataCenter አማራጮች በ IP ክፍያ ላይ የተመሠረተ ናቸው. አግኙን: የ City- እና ASN-level ማጣሪያዎች ጋር የተመሠረተ ትኩረት መኖሪያ ቤት, የሞባይል እና datacenter proxy ንድፍ የ Rollover Data ፖሊሲ አግኙን: ዝቅተኛ መጠን ላይ ከፍተኛ ዋጋዎች የ Network Size ከ Bright Data ወይም Oxylabs በላይ አነስተኛ 12. አስደናቂ አስደናቂ ቦታዎች: የዓለም አቀፍ የ IP ጥቅል (የሽያጭ በገበያዎች ላይ ሚሊዮን የ IPs ዝርዝር ይሰጣል) ነፃ የሙከራ: የሙከራ አማራጮች በ request ድጋፍ: 24/7 ድጋፍ እና ማረጋገጫ Extras: Proxy Gateways, Session stickiness, API & SDK መዋቅር Infatica በዓለም አቀፍ ትክክለኛነት ጋር ተስማሚ የሽያጭ ሞዴሎች ጋር ተስማሚ ነው. የእኛን አገልግሎት የቤት, የ ISP, ተንቀሳቃሽ, እና datacenter proxyዎች ያካትታል - ሁሉም በ Gateway Endpoints በመጠቀም መተግበሪያዎችን እና የሽያጭ ማጣሪያዎችን ይረዳል. አንድ ተስማሚ ትኩረት የሙዚቃ አስተዳደር ነው: ተለዋዋዋጭ ትኩረት ጊዜዎች, ዝርዝሮች / Gateway አማራጮች, እና Developers APIs ለክፍያ ፍላጎት የሚፈልጉ workflows ለ ተስማሚ ያደርጋሉ. Infatica የመኖሪያ ፕሮክሲዎች በ 12 ዶላር በ GB, datacenter proxy servers በ 0.50 ዶላር በ IP በየዓመቱ, እና ተንቀሳቃሽ ፕሮክሲዎች በ 30 ዶላር በ GB በላይ ይጀምራል. የሙቀት ዝርዝሮች ይገኛሉ, እና ብጁ ኢንተርኔት ዋጋዎችን ማዘጋጀት ይችላሉ. አግኙን: 100+ አገሮች ውስጥ የዓለም አቀፍ አውታረ መረብ የመኖሪያ ቤት, ሞባይል, datacenter proxy servers ይሰጣል 24/7 Live ቻት እና ተንቀሳቃሽ ቅናሽ አግኙን: የ IP አዝማሚያ ከባድ ባለሙያዎች የሽያጭ ክፍያዎች ከባድ ክፍያዎች ከባድ ክፍያዎች ከባድ ክፍያዎች ከባድ ክፍያዎች ከባድ ክፍያዎች ከባድ ክፍያዎች Best Proxy Provider Comparison ምርጥ Proxy አቅራቢዎች \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs የኦክሲዮን የኦክሲዮን Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo አግኙን አግኙን Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare ቪዲዮዎች ቪዲዮዎች Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data ብርሃን መረጃ ብርሃን መረጃ Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX ሻጋታ ሻጋታ Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal ኢሜይል ኢሜይል Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut አግኙን አግኙን Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte ራዲሎች ራዲሎች Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API አግኝቷል አግኝቷል Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream የ PacketStream የ PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire አግኝቷል አግኝቷል Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica አስደናቂ አስደናቂ Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services የ Proxy አገልግሎቶች እንዴት ይጠቀማሉ? አንድ ነፃ የፕሮክሲ በመጠቀም አግኝቷል, ነገር ግን ይህ በጣም ጠንካራ ሁኔታ ነው. ነጻ የፕሮክሲ መተግበሪያዎች አብዛኛውን ጊዜ የማይታመን እና በጣም የማይታመን ናቸው. በ 2025 arXiv ጽሑፍ ውስጥ የተመሠረተ አንድ ጨምሮ የተለያዩ ጥናት ውስጥ ምርምር, በከፍተኛ ደረጃ በ 34,5% ብቻ ነፃ የፕሮክሲ መተግበሪያዎች ተጫዋቾች ናቸው, ብዙዎች በከፍተኛ ደህንነት ጥቅሞች ጋር ተጫዋቾች ናቸው. ዋና ጠንካራ ሁኔታዎች ያካትታል: Instability & Unreliability: ነጻ ፕሮሲዎች በአብዛኛው ጊዜ offline ይሆናል, በጣም ቀላል ናቸው, እና በአብዛኛው ጊዜ ፈጣን ማረጋገጫ እና መተግበሪያ ጣቢያዎች. ብዙ ነጻ ፕሮክሲዎች ከባድ ናቸው. የእርስዎ ውሂብ, መግቢያ መታወቂያዎች እና ተስማሚ መረጃ ጨምሮ, መተባበር ሊሆን ይችላል, ወይም የእርስዎን መሣሪያን ከባድ ሶፍትዌር ጋር ተስማሚ ሊሆን ይችላል. ከፍተኛ Block Rates: እነርሱ በአጠቃላይ የተጠቃሚ ናቸው እና ብዙ ሰዎች ጥቅም ላይ ናቸው, ነፃ የፕሮክሲዎች በአብዛኛው ጊዜ ጥቁር ዝርዝሮች ላይ ይገኛሉ, እነርሱ ማንኛውም አስፈላጊ መረጃ ማከማቻ ተግባር ለማግኘት ምንም ጥቅም ላይ ይሆናል. አንድ ባለሙያ, የሽያጭ የፕሮክሲ አገልግሎቶች በዋናነት, አፈጻጸም, እና, በጣም አስፈላጊው, ደህንነት ውስጥ ኢንቨስትመንት ነው. Conclusion መጨረሻው የፕሮክሲ አቅራቢን ለመምረጥ ትክክለኛ ነው, የፕሮክሲ አቅራቢዎች በፕሮክሲ አቅራቢዎች እና የፕሮክሲ አቅራቢዎች በፕሮክሲ አቅራቢዎች እና የፕሮክሲ አቅራቢዎች በ 2025 ውስጥ ይሰጣሉ, እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ እያንዳንዱ. የንግድ ደረጃ ፕሮጀክቶች ውስጥ, የክፍያ አንድ አነስተኛ ፍላጎት ነው, Oxylabs እና Bright Data በተመሳሳይ መጠን እና አፈጻጸም ያቀርባል. የእርስዎን ጥንካሬ ተጠቃሚዎች ለ Decodo እና IPRoyal ባህሪያት እና ትክክለኛ ጥንካሬ ጥንካሬ ጥንካሬ ያቀርባል. የ Webshare ፈጣን መግቢያ ለማግኘት የሚፈልጉ መተግበሪያዎች ለ Webshare ቀላል መዳረሻ እና ነፃ proxy ደንበኞች ምክንያት ወደ proxy ቦታ ይሰጣል. በመጨረሻም, ምርጥ አማራጮች የእርስዎን ልዩ ፍላጎቶች, budget, እና ፕሮጀክቱ መጠን ላይ ላይ ያካትታል. እኛ በእርግጥ እባክዎን ለማረጋገጥ ነፃ ፈተናዎች እና መደበኛ ነጻ ፕሮግራሞች ለማምጣት እባክዎን ለማረጋገጥ ይመዝገቡ. የ proxy ኢንዱስትሪ በአብዛኛው ጊዜ ልማት ላይ ነው, እና የቅርብ ጊዜ መሣሪያዎች እና ባህሪያት መረጃ ማረጋገጫ ለማረጋገጥ አስፈላጊ ነው የእርስዎን ውሂብ አጠቃቀም እርምጃዎች ውጤታማ እና ውጤታማ ይሆን. የ FAQ ምርጥ Proxy አቅራቢ እንዴት ነው? ምርጥ የ proxy አቅራቢ ሥራ ላይ የተወሰነ ነው, ስለዚህ የእኛን ከፍተኛ ግምገማዎች ከባድ ወይም ከባድ ፕሮጀክቶች እና ምርጥ ዋጋ ለማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች. የኦክሲዮን አግኙን ማንኛውን የ Proxy አይነት ለድር scraping ይፈልጋሉ? አብዛኞቹ የ Data Center Proxies በፍጥነት እና ዝቅተኛ ነው, ነገር ግን በእርግጠኝነት የተጠበቁ ጣቢያዎች ለመቁረጥ የተሻለ ናቸው. የድር ጣቢያ scraping የሽያጭ ፕሮጀክቶች ወሳኝ ነው? ታዋቂ አቅራቢዎች ከከፍተኛ ዋጋዎች ከከፍተኛ አፈጻጸም, ትልቅ እና ቀላል የ IP ፓውኖች, የተሻለ ደንበኞች ድጋፍ, እና ከፍተኛ ባህሪያት ይሰጣሉ, ሁሉም ትልቅ መጠን ወይም አስቸጋሪ ፕሮጀክቶች አስፈላጊ ናቸው. የመኖሪያ እና datacenter proxy መካከል ልዩነት ምን ነው? የመኖሪያ የፕሮክሲዎች ትራፊክ በኩል እውነተኛ የመኖሪያ መሣሪያዎች በመርዳት, እነርሱን ለስላሳ ተጠቃሚዎች ይመልከቱ. የ Datacenter የፕሮክሲዎች በዲት ካርዶች ውስጥ የተመሠረተ IPs ናቸው; እነርሱ በፍጥነት እና ደንበኛ ናቸው ነገር ግን ደግሞ ቀላል ማረጋገጫ እና ለመግዛት ይቻላል. መግዛት በፊት Proxy አገልግሎቶች መሞከር ይችላሉ? አዎ, አብዛኞቹ ታዋቂ proxy አቅራቢዎች ነፃ ፈተና, መደበኛ ነጻ ፓነል, ወይም ገንዘብ ተንቀሳቃሽ ዋስትና ይሰጣሉ, እርስዎ የእርስዎን አገልግሎት ለመሞከር እና የእርስዎን ፕሮጀክቱ የተሻለ ነው ከሆነ መውሰድ ይችላሉ. ለምሳሌ, ከ Webshare ከ ነፃ proxy ደንበኞች ከ 10 IPs ለረጅም ጊዜ ይችላሉ.