12 Beste Proxy Diensverskaffers in 2025

Webskraping, openbare data-uittreksel en outomatiese navorsing word toenemend nodig vir besighede, analiste en ontwikkelaars. Proxy-servers speel 'n kritieke rol in hierdie aktiwiteite deur gebruikers in staat te stel om versoekings oor verskeie IP's te versprei, anonimiteit te handhaaf en geolokaliseringsbeperkings te omseil. Om 'n proxy-verskaffer te kies, kan egter 'n komplekse taak wees.Die mark is vol opsies wat wissel van blote bene, basiese gereedskap tot gesofistikeerde oplossings op maatskappyvlak. Hierdie artikel is hier om jou 'n diepgaande vergelyking van die 12 beste proxy-serversverskaffers in 2025 te bied.Ons sal hul prys, prestasie, funksies en etiese standaarde ondersoek om jou te help kies die regte oplossing vir jou spesifieke behoeftes, of jy nou 'n persoonlike webskraper van die nul af bou of 'n groot skaal data-insamelingsprojek bestuur. Best Proxy Providers – Quick Look Die beste proxy verskaffers - Quick Look Oxylabs – Algehele beste proxy bedieners vir maatskappye en groot projekte. Decodo (ex Smartproxy) – Beste waarde vir geld met 'n robuuste netwerk. Webshare – 'n hoogs bekostigbare diens met gratis proxy bedieners. Bright Data – 'n premium proxy diens vir skaalbare gevorderde bedrywighede. SOAX – Sterk in mobiele en ISP-proksies met kragtige filtering. IPRoyal – 'N begrotingsvriendelike verskaffer met fleksibele betaal-as-you-go opsies. NetNut – ISP-gebaseerde statische residentiële proxies en hoë spoed. Rayobyte – 'N Fleksibele proxy diens met etiese sourcing. ScraperAPI – API-gebaseerde proxy server verskaffers. PacketStream – 'n ultra-lae koste verskaffer gebou op 'n bandbreedte-deling model. ProxyEmpire – Bied gevorderde filtering en geo-targeting vermoëns. Infatica – 'N Algemene proxy diens met 'n sterk klem op etiese praktyke. How We Selected the Best Proxy Server Providers Hoe ons die beste proxy server verskaffers gekies het Ons lys kombineer al die belangrikste kriteria en toetsresultate met diepgaande kenmerkanalise om te verseker dat u die volledige beeld van die huidige proxy-serversmark kry. Proxy tipes: Ons het voorrang gegee aan verskaffers wat verskeie proxy tipes bied (residentiële, datacenter, mobiele, ISP) om gebruik gevalle te dek, van basiese webbrowsing tot komplekse data-uittreksie projekte. Pool grootte en diversiteit: groter IP-poele met globale dekking bied beter proxy rotasie en laer opsporingskoers. Prysing: Ons het prysstrukture, verborge fooie, minimumverbintenisse en waardevoorstellen geanalyseer. Prestasie: Metrics soos spoed, uptime en suksespercentage is noodsaaklik vir doeltreffendheid en data kwaliteit. Gratis proe en toeganklikheid: Gratis proe en terugbetalingsbeleid dui op die verskaffer se vertroue en verminder jou verbintenisrisiko wanneer jy verskillende dienste toets. Kliëntondersteuning: Ons het reaksie tyd, tegniese kundigheid en beskikbaarheid oor verskillende ondersteuningskanale geëvalueer. Etiese ooreenstemming: Ons het die reputasie van verskaffers, kliëntebeoordelings op platforms soos G2 en Trustpilot, en hul toewyding aan etiese aankoop van IP's oorweeg. Best Proxy Service Providers in 2025 Die beste proxy diensverskaffers in 2025 1. Oksilasies Oksilasies Lokaal: 195+ lande Gratis proefversie: 7-daagse proefversie vir geverifieerde besighede Ondersteuning: 24/7 ondersteuning met toegewyde rekeningbestuurders Extras: Roteer residentiële / ISP / mobiele / datacenter-proksies, Web Scraper API, ooreenstemming fokus Oxylabs is een van die mees gevestigde verskaffers met die beste proxy-servers op die mark, vertrou deur ondernemings vir groot skaal data-insameling. Sy portefeulje dek datacenter, mobiele, ISP en residensiële proxy-netwerke, wat gebruikers 'n betroubare basis vir 'n wye verskeidenheid van gebruik gevalle gee. Met meer as 175 miljoen IP's in rotasie, is die diens ontwerp om blokke te verminder en konsekwentheid te verseker. Dit bied ook 'n sterk infrastruktuur en 'n topklasse ondersteuningstelsel wat ook rekeningbestuurders vir besigheidskliente insluit. die Web Scraper API en gevorderde teiken opsies voeg fleksibiliteit by, terwyl die maatskappy se fokus op naleving dit geskik maak vir organisasies wat prestasie met transparante gebruik moet balanseer. Oxygen aanbiedings Begin by slegs $ 4 per GB op 'n betaal-as-jy-go-plan, met maandelikse pakkette wat 'n bietjie val vir hoër volumes. begin by $ 0,10 per GB of $ 0,80 per IP, terwyl Begin vanaf $ 1,60 per IP. is beskikbaar vir $ 9 per GB, en jy kan ook 'n 7-daagse gratis proefproses kry of gratis proxy's met 5 IP's eis om Oxylabs self te probeer. Residensiële Proxy Datacenter proxy bedieners ISP Proxies Mobiele Proxy Die Pro: Wide proxy lineup (DC, ISP, mobiele, residensiële proxy) Globale dekking (175M+ IP's, 195+ plekke) Goeie web skraap API Die Cons: Hoër leer curve 2. Decodo (voorheen Smartproxy) Decodo (voorheen Smartproxy) Lokasies: Residentiële proxies in 195+ lande; ISP en datacenter in geselekteerde streke; mobiele in groeiende dekking Free Trial: 3-day residential trial + 14-day refund policy Ondersteuning: 24/7 live chat, e-pos, uitgebreide dokumentasie Extras: Browser-uitbreidings, API's, kleef sessies, rotasievoorkeure Decodo, voorheen bekend as Smartproxy, het 'n gewilde keuse geword vir gebruikers wat 'n balans van skaal en toeganklikheid wil hê. Sy netwerk van meer as 125 miljoen IP's spandeer residentiële, datasentrum, ISP's en mobiele proxy's, wat dit geskik maak vir projekte van verskillende groottes en verskillende vlakke van kompleksiteit. Prestasie is konsekwent sterk, met gerapporteerde suksesratio's naby 99%. Funksie soos stedelike teiken, kleverige sessies en rotasievoorkeure is uitstekend vir subtieler beheer, terwyl integrasies soos leseruitbreidings en 'n skoon API dit baie fleksibel maak in verskillende scenario's. Decodo’s residential proxies start at $1.50 per GB, with monthly plans ranging from $3.00 down to $2.25 per GB depending on volume. ISP proxies begin at $0.27 per IP, datacenter proxy servers at just $0.026 per IP or per GB, and mobile proxies start at $4.50 per GB. They also offer a 3-day trial with 100MB of residential proxies. Die Pro: Wye mengsel van residensiële, mobiele, datacenter of ISP-proksie Mededingende tariewe per GB en baie duidelike gehalteprys Maklik te gebruik dashboard en rotasie voorkeure Die Cons: Sommige gevorderde ondernemingskenmerke agter hoër planne 3. Die webshare Die webshare Lokasie: Global Coverage Gratis proefproses: Gratis vlak - 10 datacenter IP's Ondersteuning: Ticket-gebaseerde help desk + self-diens kennisbasis Extras: Rotatiewe/statiese bedieners, API toegang Webshare is 'n praktiese opsie vir diegene wat vinnig en bekostigbaar wil begin. Sy gratis vlak gee jou 10 datacenter-proxy's met 1 GB verkeer per maand, so dit maak dit maklik om te eksperimenteer voordat dit aan groter planne verbind. Die platform bied 'n beduidende IP-pool van meer as 80 miljoen adresse, met beide residentiële en datacenter-proxy's beskikbaar. Kenmerke soos statiese of roterende sessies, en 'n toeganklike API help gebruikers om proxy's te integreer in enige skraap- of outomatiese take met in wese minimale moeite. Betaalde planne is aantreklik geprys, begin met $ 1,40 per GB vir residentiële proxy, en statische residentiële opsies is beskikbaar van $ 0,225 tot $ 0,30 per IP. Datacenter proxy bedieners begin as laag as $ 0,0179 per IP. Webshare is ook een van die min gerespekteerde gratis proxy dienste om 'n permanente gratis vlak te bied vir almal om te probeer. Die Pro: Baie bekostigbare datacenter proxy-servers vir self-diens Gratis plan: 10 DC proxy + 1GB / maand Duidelike prysmodelle Die Cons: Beperkte aanpasbaarheid in vergelyking met korporatiewe mededingers 4. Briljante data Briljante data Lokaal: 195+ lande Gratis proefversie: 7-daagse proefversie vir geverifieerde besighede Ondersteuning: 24/7 ondersteuning, toegewyde suksesbestuurders Extras: Proxy Manager, datasets markplek, gevorderde geo-targeting As u doelwit volle-stack, enterprise-grade crawling is, lewer Bright Data beide die skaal en die gereedskap. hul kolossale residensiële skare - plus ISP, mobiele en datacenter-proxy-servers - koppel met gereedskap soos Proxy Manager en datasets om u presiese beheer oor skraapstrome te gee. Geavanceerde funksies sluit in stad / ASN / ISP-vlak targeting, reguit skerm dashboards, en 'n ooreenstemming-eerste logika wat risiko-bewuste gebruik gevalle vergemaklik. Bright Data se residensiële proxies begin by $ 5,88 per GB en skaal af tot $ 3,57 per GB met groter volume. ISP-proxies is vanaf $ 12,75 per GB, mobiele vanaf $ 60 per GB, en datacenter opsies begin rondom $ 0,90 per IP of $ 0,12 per GB. 'N 7-daagse gratis proefversie is ook beskikbaar vir geverifieerde besigheidskonto's. Die Pro: Massiewe proxy poel (150M+ residentiële, 72M+ mobiele) Ryk gereedskap: Proxy Manager, geen kode versamelers, API's Geo-targeting en Enterprise Compliance funksies Die Cons: Pryspryspunte 5. Soeks Soeks Lokasie: Global (veel lande) Gratis proef: Starter proef beskikbaar via pryse bladsy Ondersteuning: Live chat en e-pos Extras: Multi-tier credits vir residentiële, mobiele, ISP, en datacenter proxies; granulêre geo filters SOAX is uitstekend wanneer jy geospesifieke of mobiele swaar-targeting benodig. hul uitgebreide IP-poel spandeer residentiële, ISP, mobiele en data-sentrum-proxy's - almal toeganklik met 'n verenigde kredietstelsel en filters wat jou toelaat om maklik in plaaslike vlak beheer te skakel. Met bewerings van sterk werk tyd en roetestabiliteit, SOAX pas gebruikers in die gebruik van gelokaliseerde data-ekosisteme (soos detailprysing of ad-tests). SOAX bied residentiële, mobiele en ISP-proxy's wat ongeveer $ 3,60 per GB begin, met hoërvolumeplanne wat op ongeveer $ 2 per GB val. Mobiele proxy's begin van ongeveer $ 7,50 per GB, terwyl datacenter opsies afsonderlik geprijs word, afhangende van die pakket. Pros: Sterk mobiele en ISP proxy dekking Fleksibele rotasie en kleef sessies Transparante pryse per GB Die Cons: Hoër per-GB tariewe by die entry-tier Minder persoonlike kenmerke 6. IPRoyal IPRoyal Lokasies: Global (reklameer 30M+ IP's) Gratis proefproses: Geen formele proefproses nie, maar betaal as jy gaan en promos bestaan Ondersteuning: Live chat en e-pos ondersteuning Extras: Betaal as jy gaan planne, oneindige gebruik rollover (“never-expiring” verkeer) IPRoyal is die modulêre keuse vir klein teams of freelancers wat veerkragtigheid wil hê sonder om in kontrakte te sluit. Sy proxy-inventaris - woonhuis, ISP, mobiele en datacenter - koppel goed met buigsaam billing en funksies soos kleefige sessies en verkeer wat nooit verval nie. Terwyl dit nie maatskappy-klas is nie, is die platform bruikbaar en betroubaar - veral vir minder vyandige skraap omgewings. IPRoyal se residensiële proxies begin by $ 3,50 per GB, ISP-proxies vanaf ongeveer $ 8 per GB, mobiele vanaf $ 117 per maand, en datacenter-proxies by $ 1,80 per IP maandliks. Die Pro: Begrotingsvriendelik met fleksibele faktuurmodelle Wide proxy mix and long sticky sessions Never-expiring traffic option Die Cons: Enterprise gereedskap ligter as top-tier mededingers Beste kortings dikwels gekoppel aan promosies 7. Netwerk Netwerk Lokasies: Globale dekking (85M+ IPs) Gratis proefversie: Demo / proefversie beskikbaar (via kontak) Ondersteuning: 24/7 ondersteuning, SLA's vir korporatiewe vlakke Extras: ISP-gebaseerde statische residensiële proxies, aangepaste routing tegnologie NetNut staan uitstekend vir betroubaarheid - hulle bied ISP-gebaseerde, statische residensiële proxy's, wat die onstabiliteit van P2P vermy. hul massiewe, wêreldwyd verspreide pool verseker lang, ononderbroke sessies - ideaal vir die skraap van werkstrome wat nie IP churn kan verdra nie. Hulle ondersteun dit met uptime-aansprake en thread-vriendelike API's, wat NetNut 'n go-to maak vir gebruikers wat sessie-ooreenstemming verlang en veerkragtigheid oor globale eindpunte skraap. NetNut se statische residensiële proxies begin by $ 1,59 per GB, met maatskappy bundels beskikbaar deur middel van direkte verkoop. Datacenter en ISP-pryse verskil afhangende van volume, terwyl globale dekking konsekwente verbindingsvermoë verseker. 'N Trial is beskikbaar op versoek om diensprestasie te toets. Pros: ISP-gebaseerde statische residentiële proxies Persistent sessies ideaal vir lang skraap take 24/7 ondersteuning en API-integrasie Die Cons: Inskrywingspryse hoër as sommige mededingers Netwerk kleiner as Bright Data of Oxylabs 8. Rayobyte Raadbyte Lokasies: Globale dekking (10M+ IPs) Gratis proefversie: 2 dag proefversie beskikbaar 24/7 ondersteuning vir kliënte Extras: Pay-as-you-go vlakke, statische ISP-proxy's en DC-proxy's met IP-vervangingsgaranties Rayobyte lyk soos 'n Swiss Army mes van proxy gebruik - dit het begin as 'n datacenter spesialis, maar nou wraps in residentiële, ISP, en mobiele lae. Een voordeel: Rayobyte bied IP-vervangings vir problematiese datacenter-proxy-drade. Voeg onbeperkte drade, geo-filters en 'n eenvoudige faktuurmodel by, en jy het 'n gereedskapskit gereed vir bounce-gevoelige take. Rayobyte offers residential proxies from about $15 per GB, ISP from $1.82 per IP monthly, and mobile plans priced higher depending on volume. Datacenter proxies are included in the flexible pay-as-you-go plans. A 2-day trial is available to get started with minimal commitment. Pros: Large datacenter proxy pool with flexible plans Sterk ondersteuning vir woon- en mobiele uitbreiding Duidelike dokumentasie en onboarding Cons: Residentiële swembad kleiner as top-tier mededingers Some reviews mention variable speeds on entry-level plans 9. Skraap Skraap Locations: Worldwide IP coverage via API Gratis proefproses: 1000 gratis versoek Ondersteuning: E-pos en gemeenskap forums; dokumentasie en SDK's beskikbaar Extras: outomatiese IP rotasie, ingeboude CAPTCHA hantering, optionele JavaScript rendering ScraperAPI gee jou nie IP's nie - dit gee jou 'n vereenvoudigde eindpunt wat die proxy, draai, header en CAPTCHA-bestuur vir jou doen. Gebruikers geniet byna onmiddellike integrasie, veral met SDK's in algemene tale. Die platform hanteer retries, land-vlak targeting, en selfs JS-gestuurde bladsye - ideaal vir vinnige scripting of dinamiese skraap. ScraperAPI gebruik 'n versoek-gebaseerde prysmodel met 1000 gratis versoek per maand. Betaalde planne begin by $ 49 vir 100.000 versoek, en hoër vlakke skaal gebaseer op gebruik. Hierdie benadering laat jou toe om te betaal vir resultate eerder as ruwe bandbreedte. Die Pro: Handhaaf IP rotasie, CAPTCHAs en kopies outomaties Developer-first with API integration and SDKs Pay-as-you-go en gratis toets beskikbaar Cons: No direct proxy control (works only through API) Limited to scraping tasks, not general proxy use 10. Packetstrome Packetstrome Lokasies: Wêreldwye IP dekking via API Gratis proefproses: 1000 gratis versoek Ondersteuning: E-pos en gemeenskap forums; dokumentasie en SDK's beskikbaar Extras: outomatiese IP rotasie, ingeboude CAPTCHA hantering, optionele JavaScript rendering ScraperAPI gee jou nie net IP's nie - dit gee jou 'n vereenvoudigde eindpunt wat die proxy, draai, kop en CAPTCHA-bestuur vir jou doen. Users enjoy near-immediate integration, especially with SDKs in common languages. The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. PacketStream betaal $ 1 per GB deur middel van sy peer-to-peer bandbreedte-delingmodel. Daar is geen kontrakte of verpligtinge nie, wat dit 'n begrotingsvriendelike oplossing vir ligte skraping of toetsing maak. Die Pro: Ekstrem goedkoop bandbreedte-delingmodel Transparante prys op $1/GB Peer-to-peer residential proxies Cons: Klein IP-pools as maatskappy verskaffers Minder geskik vir compliance-heavy industries 11. Proxybeheer Proxybeheer Lokasies: Global (170-195 lande dek) Gratis proefproses: Klein betaalde proefproses (bv. $ 2 vir monsterverkeer) Ondersteuning: Live chat en e-pos hulp Extra: Fine-grained filtering (geo / ASN), rollover data, API toegang ProxyEmpire speel na akkuraatheid: as jou werkstroom data van spesifieke stede, ASN's of ISP's vereis, gee hierdie verskaffer jou daardie beheer. Met 'n skoon dashboard, API-toegang en dekking oor byna tweehonderd lande, is dit 'n goeie pas vir markintelligensie en gerigte skraapbehoeftes waar liggingsaamheid sleutel is. ProxyEmpire se planne begin by ongeveer $ 15 per GB vir residentiële proxies, met volume-rabatte beskikbaar. Mobile proxies word hoër geprys, begin by $ 60 per GB, en datacenter opsies is gebaseer op IP-toewysing. Klein betaalde proewe laat jou toe om die diens te toets voordat jy grotere pakkette verbind. Die Pro: Geavanceerde teiken met stad- en ASN-vlak filter Mix of residential, mobile, and datacenter proxies Transparante rollover data beleid Die Cons: Pricing higher at lower volumes Netwerkgrootte kleiner as Bright Data of Oxylabs 12. Onmoontlik Onmoontlik Lokasies: Global IP dekking (verkoper lys miljoene IP's oor streke) Gratis proef: Proef opsies op versoek 24/7 ondersteuning en dokumentasie Extras: Proxy gateways, sessie stickiness, API & SDK integrasie Infatica balances global availability with flexible traffic models. Their service spans residential, static ISP, mobile, and datacenter proxies – all accessibly deployed via gateway endpoints that help manage and filter usage. 'N fokuspunt is sessie bestuur: veranderlike kleef duur, lys / gateway opsies, en ontwikkelaar API's maak dit prakties vir werkstrome wat konsekwentheid benodig sonder om skaal te offer. Infatica residential proxies start at $12 per GB, datacenter proxy servers at around $0.50 per IP per month, and mobile proxies from roughly $30 per GB. Volume discounts are available, and custom enterprise pricing can be arranged. Trial packages are offered to help users evaluate service before full deployment. \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Hoekom jy nie gratis proxy dienste moet gebruik nie Alhoewel die idee van die gebruik van 'n gratis proxy verleidelik kan wees, is dit 'n praktyk wat aansienlike risiko's dra. Gratis proxy's word dikwels oneties verkry en is hoogs onstabiel. Navorsing uit verskeie studies, insluitend een wat in 'n 2025 arXiv-papier genoem word, toon dat gemiddeld slegs ongeveer 34.5% van die gratis proxy-servers aktief bly, met baie ernstige sekuriteitslekke. Instabiliteit & Onbetroubaarheid: Gratis proxies gaan dikwels offline, is uiters stadig en word dikwels vinnig opgespoor en geblokkeer deur doelwebwerwe. Beveiligingslekke: Baie gratis proxy is kwaadwillige. jou data, insluitend login-aankondigings en sensitiewe inligting, kan afgesny word, of jou toestel kan met malware besmet word. Hoë blokkoers: Omdat hulle openbaar is en deur ontelbare individue gebruik word, word gratis proxy's dikwels swartlys, wat hulle onbruikbaar maak vir enige ernstige data-insameling taak. 'N professionele, betaalde proxy diens is 'n belegging in betroubaarheid, prestasie en, die belangrikste, sekuriteit. Conclusion Konklusie Die keuse van die regte proxy verskaffer hang af van die projek skaal, doelwebwerwe en begroting.Die verskaffers wat in hierdie gids beoordeel word, verteenwoordig die beste wat die mark in 2025 te bied het, elkeen met sy eie waardevoorstel. Vir projekte op maatskappyvlak waar begroting 'n sekondêre besorgdheid is, bied Oxylabs en Bright Data ongekende skaal en prestasie. Vir waardebewuste gebruikers bied Decodo en IPRoyal 'n fantastiese balans van funksies en bekostigbaarheid. Vir ontwikkelaars wat vinnige toegang soek, is Webshare die duidelike wenner, wat maklike toegang tot die proxy-ruimte bied as gevolg van lae prysbalk en gratis proxy-servers. Uiteindelik, die beste keuse hang af van jou spesifieke behoeftes, begroting en projek skaal. Ons beveel sterk aan om gebruik te maak van gratis proeplane en permanente gratis planne om dienste te toets voordat jy 'n plan aanvaar. Die FAQ Wat is die beste proxy provider in die algemeen? Die beste proxy verskaffer hang af van die taak, so ons top aanbevelings is vir groter of meer komplekse projekte en Vir diegene wat die beste waarde vir die prys soek. Oksilasies Dekodeer Which proxy type should I choose for web scraping? Vir die meeste Proxy's is die beste keuse, aangesien hulle afkomstig is van werklike mense wat werklike IP-adres gebruik, wat minder geneig is om geblokkeer te word. web skraap Is duur proxy die moeite werd? Hoërpryse proxies van gerespekteerde verskaffers bied gewoonlik beter prestasie, groter en skoonere IP-poele, beter kliëntondersteuning en gevorderde funksies, wat almal noodsaaklik is vir groot-schaal- of moeilike projekte. Wat is die verskil tussen residentiële en datacenter proxies? Residentiële proxies roeteer verkeer deur werklike residensiële toestelle, maak hulle lyk as wettige gebruikers. Datacenter proxies is IP's wat in datacenters gehost word; hulle is vinniger en goedkoper, maar is ook makliker om op te spoor en te blokkeer. Kan ek die proxy dienste probeer voordat ek koop? Ja, die meeste gerespekteerde proxy verskaffers bied 'n gratis toets, 'n permanente gratis plan, of 'n geld-terug-garantie, wat jou toelaat om hul diens te toets en te bepaal of dit die regte pas vir jou projek.