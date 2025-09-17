ProviderBest for IP poolProxy typesLocationsStart priceFree version /trialOxylabsEnterprise, groß angelegtes Scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-Day trial, 5 kostenlose IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-Day trialWebshareErschwinglicher Eintritt, Personalisierung80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 kostenlose DC-Proxy-SitzungenBright DataPremium Enterprise-Option150M+Residential, datacenter-Spezialist, ISP+190$0.12 Web-Scraping, öffentliche Datenextraktion und automatisierte Forschung werden für Unternehmen, Analysten und Entwickler zunehmend notwendig. Proxy-Server spielen bei diesen Aktivitäten eine entscheidende Rolle, indem sie es Benutzern ermöglichen, Anfragen über mehrere IPs zu verteilen, Anonymität aufrechtzuerhalten und Geolocation-Beschränkungen zu umgehen. Die Auswahl eines Proxy-Anbieters kann jedoch eine komplexe Aufgabe sein.Der Markt ist mit Optionen gesättigt, die von bloßen Knochen, grundlegenden Tools bis hin zu anspruchsvollen Lösungen auf Unternehmensebene reichen. Wir werden ihre Preise, Leistung, Funktionen und ethischen Standards untersuchen, um Ihnen zu helfen, die richtige Lösung für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu wählen, unabhängig davon, ob Sie einen persönlichen Web-Scraper von Grund auf bauen oder ein groß angelegtes Datenerfassungsprojekt verwalten. Best Proxy Providers – Quick Look Die besten Proxy-Anbieter – Quick Look Oxylabs – Allgemein die besten Proxy-Server für Unternehmen und Großprojekte. Decodo (ex Smartproxy) – Bester Wert für Geld mit einem robusten Netzwerk. Webshare – Ein sehr erschwinglicher Service mit kostenlosen Proxy-Servern. Bright Data – Ein Premium-Proxy-Dienst für skalierbare fortgeschrittene Operationen. SOAX – Stark in mobilen und ISP-Proxies mit leistungsstarker Filterung. IPRoyal – Ein budgetfreundlicher Anbieter mit flexiblen Pay-as-you-go Optionen. NetNut – ISP-basierte statische Wohnproxies und hohe Geschwindigkeiten. Rayobyte – Ein flexibler Proxy-Dienst mit ethischem Sourcing. ScraperAPI – API-basierte Proxy-Server Anbieter PacketStream – Ein extrem kostengünstiger Anbieter, der auf einem Bandbreite-Sharing-Modell basiert. ProxyEmpire – bietet erweiterte Filter- und Geo-Targeting-Funktionen. Infatica – Ein vielseitiger Proxy-Dienst mit einem starken Schwerpunkt auf ethischen Praktiken. How We Selected the Best Proxy Server Providers Wie wir die besten Proxy-Server-Anbieter ausgewählt haben Unsere Liste kombiniert alle wichtigsten Kriterien und Testergebnisse mit einer eingehenden Feature-Analyse, um sicherzustellen, dass Sie ein vollständiges Bild vom aktuellen Proxy-Server-Markt erhalten. Proxy-Typen: Wir priorisierten Anbieter, die mehrere Proxy-Typen (residential, datacenter, mobile, ISP) anbieten, um Anwendungsfälle von grundlegendem Webbrowsing bis hin zu komplexen Datenextraktionsprojekten abzudecken. Poolgröße und Vielfalt: Größere IP-Pools mit globaler Abdeckung bieten eine bessere Proxy-Rotation und niedrigere Detektionsraten. Preisgestaltung: Wir analysierten Preisstrukturen, versteckte Gebühren, Mindestverpflichtungen und Wertvorschläge. Leistung: Metriken wie Geschwindigkeit, Betriebszeit und Erfolgsquote sind entscheidend für Effizienz und Datenqualität. Kostenlose Testversionen und Zugänglichkeit: Kostenlose Testversionen und Rückerstattungsrichtlinien deuten auf das Vertrauen des Anbieters hin und reduzieren das Engagementrisiko beim Testen verschiedener Dienste. Kundensupport: Wir haben Reaktionszeiten, technisches Know-how und Verfügbarkeit über verschiedene Supportkanäle ausgewertet. Ethische Compliance: Wir haben den Ruf der Anbieter, Kundenbewertungen auf Plattformen wie G2 und Trustpilot und ihr Engagement für die ethische Beschaffung von IPs berücksichtigt. Best Proxy Service Providers in 2025 Die besten Proxy-Dienstleister im Jahr 2025 1. Oxygene Oxygene Standorte: 195+ Länder Kostenlose Testversion: 7-tägige Testversion für verifizierte Unternehmen 24/7 Support mit dedizierten Account Managern Extras: Rotation von Residential/ISP/mobile/datacenter-Proxies, Web Scraper API, Compliance Focus Oxylabs ist einer der etablierten Anbieter mit den besten Proxy-Servern auf dem Markt, der von Unternehmen für die groß angelegte Datenerfassung vertraut wird. Sein Portfolio umfasst Rechenzentrum-, Mobil-, ISP- und Wohn-Proxy-Netzwerke, was den Nutzern eine zuverlässige Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungsfällen bietet. Es bietet auch eine starke Infrastruktur und ein erstklassiges Support-System, das auch Account-Manager für Geschäftskunden enthält.Die Web Scraper API und erweiterte Targeting-Optionen fügen Flexibilität hinzu, während der Fokus des Unternehmens auf Compliance es für Organisationen eignet, die Leistung mit transparenter Nutzung ausgleichen müssen. Oxylabs Angebote Beginnend bei nur $ 4 pro GB auf einem pay-as-you-go-Plan, mit monatlichen Paketen sinken leicht für höhere Volumina. beginnt bei $ 0,10 pro GB oder $ 0,80 pro IP, während Beginnen Sie bei 1,60 € pro IP. sind bei $ 9 pro GB verfügbar, und Sie können auch eine 7-tägige kostenlose Testversion erhalten oder kostenlose Proxies mit 5 IPs beanspruchen, um Oxylabs selbst auszuprobieren. Wohngemeinschaft Proxy Datacenter Proxy Server ISP Proxys Mobile Proxys Die Pros: Breite Proxy-Linieup (DC, ISP, mobile, Wohnproxies) Weltweite Abdeckung (175M+ IPs, 195+ Standorte) Ausgezeichnete Web Scraping API Die Cons: Höhere Lernkurve 2. Decodo (früher Smartproxy) Decodo (früher Smartproxy) Standorte: Wohngebäude in 195+ Ländern; ISP und Rechenzentrum in ausgewählten Regionen; Mobil in wachsender Abdeckung Kostenlose Testversion: 3-Tage Residential Trial + 14-Tage-Rückerstattungspolitik Support: 24/7 Live Chat, E-Mail, umfangreiche Dokumentation Extras: Browser-Erweiterungen, API, klebrige Sitzungen, Rotationsvoreinstellungen Decodo, früher bekannt als Smartproxy, ist zu einer beliebten Wahl für Benutzer geworden, die ein Gleichgewicht zwischen Skala und Zugänglichkeit wünschen. Sein Netzwerk von über 125 Millionen IPs umfasst Wohn-, Rechenzentrum-, ISP- und mobile Proxys, was es für Projekte unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Komplexität geeignet macht. Die Leistung ist konsequent stark, mit fast 99 Prozent Erfolgsraten.Funktionen wie City-Level-Targeting, klebrige Sitzungen und Rotationsvorsätze sind großartig für feinere Steuerung, während Integrationen wie Browser-Erweiterungen und eine saubere API es in verschiedenen Szenarien sehr flexibel machen.Kombiniert mit einem einfachen Dashboard, ist es eine Plattform, die für einzelne Entwickler und größere professionelle Teams funktioniert. Decodos Wohnproxys beginnen bei 1,50 US-Dollar pro GB, wobei monatliche Pläne von 3,00 US-Dollar bis 2,25 US-Dollar pro GB variieren, abhängig vom Volumen. ISP-Proxys beginnen bei 0,27 US-Dollar pro IP, Datacenter-Proxyserver bei nur 0,026 US-Dollar pro IP oder GB und mobile Proxys beginnen bei 4,50 US-Dollar pro GB. Die Pros: Breite Mischung aus Wohn-, Mobil-, Datacenter- oder ISP-Proxies Wettbewerbsfähige Preise pro GB und sehr klare Ebenenpreise Einfach zu bedienendes Dashboard und Rotationsvorgaben Die Cons: Einige erweiterte Enterprise-Features hinter höheren Plänen 3. Webshare Webshare Standort: globale Abdeckung Kostenlose Testversion: Kostenlose Ebene – 10 Datacenter-IPs Support: Ticket-basierter Helpdesk + Self-Service Knowledge Base Extras: Rotative / statische Server, API-Zugriff Webshare ist eine praktische Option für diejenigen, die schnell und erschwinglich anfangen möchten. Seine kostenlose Ebene bietet Ihnen 10 Datacenter-Proxies mit 1 GB Traffic pro Monat, so dass es einfach ist, zu experimentieren, bevor Sie sich für größere Pläne verpflichten. Die Plattform bietet einen umfangreichen IP-Pool von mehr als 80 Millionen Adressen mit Residenz- und Datacenter-Proxies.Funktionen wie statische oder rotierende Sitzungen und eine zugängliche API helfen Benutzern, Proxies mit minimalem Aufwand in alle Scraping- oder Automatisierungsaufgaben zu integrieren. Bezahlte Pläne haben einen attraktiven Preis, beginnend mit $ 1,40 pro GB für Wohnproxies, und statische Wohnoptionen sind von $ 0,225 bis $ 0,30 pro IP. Datacenter-Proxy-Server beginnen bei $ 0,0179 pro IP. Webshare ist auch einer der wenigen seriösen kostenlosen Proxy-Dienste, die eine dauerhafte kostenlose Ebene für jeden anbieten können. Die Pros: Sehr erschwingliche Datacenter-Proxy-Server für Selbstbedienung Kostenloser Plan: 10 DC Proxies + 1 GB pro Monat Klare Preismodelle Die Cons: Begrenzte Anpassungsfähigkeit im Vergleich zu Unternehmenskonkurrenten 4. Helle Daten Helle Daten Standorte: 195+ Länder Kostenlose Testversion: 7-tägige Testversion für verifizierte Unternehmen Support: 24/7 Support, engagierte Erfolgsmanager Extras: Proxy Manager, Marktplatz für Datensätze, erweiterte Geo-Targeting Wenn Ihr Ziel vollständiges, unternehmerisches Crawling ist, bietet Bright Data sowohl die Skalierung als auch die Werkzeuge.Ihre riesige Wohnmenge – plus ISP-, mobile und Rechenzentrums-Proxy-Server – verbindet sich mit Tools wie Proxy Manager und Datensätzen, um Ihnen präzise Kontrolle über Scraping-Flows zu geben. Zu den fortschrittlichen Funktionen zählen die Zielgruppe auf Stadt/ASN/ISP-Ebene, Dashboards mit direkten Aufnahmen und eine Compliance-First-Logik, die Risikobewußte Anwendungsfälle erleichtert. Bright Data Residential Proxies beginnen bei 5,88 US-Dollar pro GB und steigen bei größeren Volumina auf 3,57 US-Dollar pro GB. ISP-Proxies werden bei 12,75 US-Dollar pro GB, mobile Proxies bei 60 US-Dollar pro GB und Datacenter-Optionen beginnen bei etwa 0,90 US-Dollar pro IP oder 0,12 US-Dollar pro GB. Eine 7-tägige kostenlose Testversion ist auch für verifizierte Business-Konten verfügbar. Die Pros: Massiver Proxy-Pool (150M+ Wohnraum, 72M+ Mobil) Rich Tooling: Proxy Manager, keine Code-Sammler, APIs Geo-Targeting und Enterprise Compliance Features Die Cons: Premium Preispunkte 5. Sox Sox Standorte: Global (viele Länder) Kostenlose Testversion: Starter-Testversion über die Preisseite verfügbar Support: Live Chat und E-Mail Extras: Mehrstufige Credits für Wohn-, Mobil-, ISP- und Datacenter-Proxies; granuläre Geo-Filter Ihr umfangreicher IP-Pool umfasst Wohn-, ISP-, Mobil- und Rechenzentrum-Proxies – alle mit einem einheitlichen Kredit-System und Filtern zugänglich, die es Ihnen ermöglichen, die lokale Steuerung problemlos einzuschalten. Mit Forderungen nach starker Betriebszeit und Routenstabilität eignet sich SOAX für Anwender, die sich auf lokalisierte Datenökosysteme (wie Einzelhandelspreisung oder Werbetests) konzentrieren. SOAX bietet Wohn-, Mobil- und ISP-Proxies ab etwa 3,60 US-Dollar pro GB, wobei höhere Volumenpläne auf rund 2 US-Dollar pro GB fallen. Die Pros: Starke mobile und ISP-Proxy-Abdeckung Flexible Rotation und klebrige Sitzungen Transparente Preise pro GB Die Cons: Höhere Pro-GB-Raten bei Eintrittsebenen Weniger Customisierungsmerkmale 6. IPRoyal IPRoyal Standorte: Global (Werbung für 30M+ IPs) Kostenlose Testversion: Keine formelle Prüfung, aber Pay-as-you-go und Promo gibt es Support: Live Chat und E-Mail Support Extras: Pay-as-you-go Pläne, unendliche Nutzung Rollover (“never-expiring” Traffic) IPRoyal ist die modulare Wahl für kleine Teams oder Freiberufler, die Agilität wünschen, ohne sich in Verträge zu verriegeln.Sein Proxy-Inventar – Wohn-, ISP-, Mobil- und Rechenzentrum – passt gut zu flexiblem Abrechnen und Funktionen wie klebrige Sitzungen und Traffic, der nie abläuft. Obwohl es nicht in der Unternehmensklasse ist, ist die Plattform nutzbar und zuverlässig - vor allem für weniger feindliche Scraping-Umgebungen. IPRoyals Wohnproxies beginnen bei 3,50 US-Dollar pro GB, ISP-Proxies bei rund 8 US-Dollar pro GB, mobile Proxies bei 117 US-Dollar pro Monat und Datacenter-Proxies bei 1,80 US-Dollar pro IP monatlich. Die Pros: Budgetfreundlich mit flexiblen Rechnungsmodellen Wide Proxy Mix und lange Sticky Sessions Unverzögerte Verkehrsoption Die Cons: Enterprise Tools leichter als Top-Level-Rivalen Die besten Rabatte sind oft mit Promotionen verbunden 7. Netzwerke Netzwerke Standorte: globale Abdeckung (85M+ IPs) Kostenlose Testversion: Demo / Testversion verfügbar (über Kontakt) Support: 24/7 Support, SLAs für Unternehmensebenen Extras: ISP-basierte statische Wohnproxies, benutzerdefinierte Routing-Technologie NetNut zeichnet sich durch Zuverlässigkeit aus – sie bieten ISP-basierte statische Proxies, die die Instabilität von P2P vermeiden. Ihr massiver, global verteilter Pool sorgt für lange, ununterbrochene Sitzungen – perfekt für das Scrapen von Workflows, die IP-Churn nicht tolerieren können. Sie unterstützen es mit Uptime-Ansprüchen und threading-freundlichen APIs, was NetNut zu einem Go-to für Benutzer macht, die sich nach Sitzungskonsistenz sehnen und Resilienz über globale Endpunkte hinweg schrauben. NetNuts statische Wohnproxies beginnen bei 1,59 US-Dollar pro GB, mit Enterprise-Bündeln, die über den direkten Verkauf verfügbar sind. Datacenter- und ISP-Preise variieren je nach Volumen, während globale Abdeckung eine konsistente Konnektivität gewährleistet. Die Pros: ISP-basierte statische Residential Proxies Persistente Sitzungen ideal für lange Scraping-Aufgaben 24/7 Support und API-Integration Die Cons: Eintrittspreise höher als bei einigen Rivalen Netzwerk kleiner als Bright Data oder Oxylabs 8. Rayobytes Rayobytes Standorte: Weltweite Abdeckung (10M+ IPs) Kostenlose Testversion: 2-Tage Testversion verfügbar 24/7 Kundensupport Extras: Pay-as-you-go-Ebenen, statische ISP-Proxies und DC-Proxies mit IP-Ersatzgarantien Rayobyte ähnelt einem Schweizer Armee-Messer der Proxy-Nutzung – es begann als Datacenter-Spezialist, wickelt sich aber jetzt in Wohn-, ISP- und mobile Schichten. Ein Vorteil: Rayobyte bietet IP-Ersatz für problematische Datacenter-Proxy-Threads.Fügen Sie unbegrenzte Threads, Geo-Filter und ein einfaches Abrechnungsmodell hinzu, und Sie haben ein Toolkit bereit für Bounce-sensitive Aufgaben. Rayobyte bietet Wohnproxies ab etwa 15 US-Dollar pro GB, ISP ab 1,82 US-Dollar pro IP monatlich und mobile Pläne mit höheren Preisen je nach Volumen. Datacenter-Proxies sind in die flexiblen Pay-as-You-Go-Pläne enthalten. Eine 2-tägige Testversion ist verfügbar, um mit minimalem Engagement zu beginnen. Die Pros: Großer Proxy-Pool für Rechenzentren mit flexiblen Plänen Starke Unterstützung für Wohn- und Mobilerweiterung Klare Dokumentation und Onboarding Die Cons: Wohnpool kleiner als Top-Level-Konkurrenten Einige Bewertungen erwähnen variable Geschwindigkeiten auf Einstiegsplänen 9. Scraperin Scraperin Standorte: Weltweite IP-Abdeckung über API Kostenlose Testversion: 1000 kostenlose Testanfragen Support: E-Mail- und Community-Foren; Dokumentation und SDKs verfügbar Extras: Automatische IP-Rotation, eingebautes CAPTCHA-Handling, optionales JavaScript-Rendering ScraperAPI übermittelt Ihnen keine IPs – es gibt Ihnen einen vereinfachten Endpunkt, der die Proxy-, Rotations-, Header- und CAPTCHA-Handlung für Sie ausführt. Die Nutzer genießen eine nahezu sofortige Integration, insbesondere mit SDKs in gemeinsamen Sprachen.Die Plattform bewältigt Retries, Länder-Level-Targeting und sogar JS-Rendered-Seiten – perfekt für schnelles Skripting oder dynamisches Scraping. Die Nutzer genießen eine nahezu sofortige Integration, insbesondere mit SDKs in gemeinsamen Sprachen.Die Plattform bewältigt Retries, Länder-Level-Targeting und sogar JS-Rendered-Seiten – perfekt für schnelles Skripting oder dynamisches Scraping. PacketStream berechnet $ 1 pro GB über sein Peer-to-Peer-Bandbreiten-Sharing-Modell. Es gibt keine Verträge oder Verpflichtungen, was es zu einer kostengünstigen Lösung für leichte Scraping oder Tests macht. Die Pros: Extrem kostengünstiges Bandbreiten-Sharing-Modell Transparenter Preis bei $1 / GB Peer-to-peer Wohngemeinschaft Die Cons: kleinerer IP-Pool als Enterprise Providers Weniger geeignet für Compliance-Schwerindustrie 11. ProxyEmpire ProxyEmpire Standorte: Global (170–195 Länder Abdeckung) Kostenlose Testversion: Kleine bezahlte Testversion (z. B. $ 2 für Probenverkehr) Support: Live Chat und E-Mail Hilfe Extras: Feinkörnerfilterung (geo/ASN), Rollover-Daten, API-Zugriff ProxyEmpire spielt auf Präzision: Wenn Ihr Workflow Daten von bestimmten Städten, ASNs oder ISPs erfordert, gibt Ihnen dieser Anbieter diese Kontrolle. Mit einem sauberen Dashboard, API-Zugang und Abdeckung in fast zweihundert Ländern ist es eine gute Wahl für Marktintelligenz und gezielte Scraping-Bedürfnisse, in denen die Standortgläubigkeit der Schlüssel ist. Die Pläne von ProxyEmpire beginnen bei etwa 15 US-Dollar pro GB für Wohnproxies, mit Volumenrabatten verfügbar. Mobile Proxies werden höher geschätzt, beginnend bei 60 US-Dollar pro GB, und Datacenteroptionen basieren auf der IP-Zuweisung. Die Pros: Advanced Targeting mit City- und ASN-Level-Filtern Mischung aus Wohn-, Mobil- und Datacenter-Proxies Transparente Rollover-Datenpolitik Die Cons: Höhere Preise bei niedrigeren Volumina Netzwerkgröße kleiner als Bright Data oder Oxylabs 12. Unglücklicher Unglücklicher Locations: Global IP coverage (vendor lists millions of IPs across regions) Kostenlose Testversion: Testoptionen auf Anfrage 24/7 Support und Dokumentation Extras: Proxy-Gateways, Session Stickiness, API & SDK Integration Infatica balanciert globale Verfügbarkeit mit flexiblen Verkehrsmodellen.Sein Service umfasst Wohn-, statische ISP-, mobile und Datacenter-Proxies – alle zugänglich über Gateway-Endpunkte bereitgestellt, die die Nutzung verwalten und filtern. Ein Schwerpunkt ist das Sitzungsmanagement: Variable Klebezeiten, Liste/Gateway-Optionen und Entwickler-APIs machen es praktisch für Workflows, die Konsistenz benötigen, ohne Skalierung zu opfern. Infatica-Residenz-Proxy-Server beginnen bei 12 US-Dollar pro GB, Datacenter-Proxy-Server bei etwa 0,50 US-Dollar pro IP pro Monat und mobile Proxy-Services beginnen bei ungefähr 30 US-Dollar pro GB. Volumenrabatte sind verfügbar und eine maßgeschneiderte Unternehmenspreisung kann arrangiert werden. Die Pros: Globales Netzwerk in über 100 Ländern Bietet Wohn-, Mobil-, Datacenter-Proxy-Server an 24/7 Live Chat und flexible Abrechnung Die Cons: kleinerer IP-Pool als die führenden Wettbewerber Eintrittspreise nicht so wettbewerbsfähig wie Budget-Rivalen Best Proxy Provider Comparison Der beste Proxy-Anbieter im Vergleich \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs Oxygene Oxygene Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Decodierung Decodierung Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Helle Daten Helle Daten Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Sox Sox Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRoyal IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Netzwerke Netzwerke Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Rayobytes Rayobytes Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Scraper Feuer Scraper Feuer Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Der PacketStream Der PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire ProxyEmpire ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Unglücklicher Unglücklicher Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Warum Sie keine kostenlosen Proxy-Dienste verwenden sollten Während die Idee, einen kostenlosen Proxy zu verwenden, verlockend sein mag, ist es eine Praxis, die erhebliche Risiken mit sich bringt. Freie Proxys werden oft unethisch hergestellt und sind sehr instabil. Forschung aus verschiedenen Studien, einschließlich einer in einem 2025 arXiv-Papier zitierten, zeigt, dass im Durchschnitt nur etwa 34.5% der kostenlosen Proxy-Server aktiv bleiben, wobei viele schwerwiegende Sicherheitslücken haben. Instabilität & Unzuverlässigkeit: Kostenlose Proxys gehen häufig offline, sind extrem langsam und werden oft schnell von Ziel-Websites erkannt und blockiert. Sicherheitsanfälligkeiten: Viele kostenlose Proxys sind bösartig. Ihre Daten, einschließlich Anmeldeinformationen und sensiblen Informationen, können abgefangen werden oder Ihr Gerät kann mit Malware infiziert werden. Hohe Blockraten: Weil sie öffentlich sind und von unzähligen Personen verwendet werden, werden kostenlose Proxys oft schwarz aufgelistet, was sie für jede ernsthafte Datenerhebung unbrauchbar macht. Ein professioneller, bezahlter Proxy-Dienst ist eine Investition in Zuverlässigkeit, Leistung und vor allem Sicherheit. Conclusion Schlussfolgerung Die Auswahl des richtigen Proxy-Anbieters hängt von der Projektgröße, den Zielwebsites und dem Budget ab. Die in diesem Leitfaden überprüften Anbieter repräsentieren das Beste, das der Markt 2025 zu bieten hat, jeder mit seiner eigenen Wertvorschlag. Für Projekte auf Unternehmensebene, bei denen das Budget ein zweitrangiges Anliegen ist, bieten Oxylabs und Bright Dataellose Skala und Leistung. Für wertbewusste Benutzer bieten Decodo und IPRoyal eine fantastische Balance von Funktionen und Erschwinglichkeit. Für Entwickler, die einen schnellen Zugang suchen, ist Webshare der klare Gewinner, der aufgrund der niedrigen Preisleiste und kostenlosen Proxy-Server einen einfachen Zugang zum Proxy-Raum bietet. Letztendlich hängt die beste Wahl von Ihren spezifischen Bedürfnissen, Ihrem Budget und dem Umfang Ihres Projekts ab. Wir empfehlen dringend, kostenlose Testversionen und dauerhafte kostenlose Pläne zu nutzen, um Dienste zu testen, bevor Sie sich einem Plan verpflichten. FAQ Was ist der beste Proxy-Anbieter überhaupt? Der beste Proxy-Anbieter hängt von der Aufgabe ab, daher sind unsere Top-Empfehlungen für größere oder kompliziertere Projekte und Für diejenigen, die den besten Preis für den Preis suchen. Oxygene Decodierung Welchen Proxy-Typ sollte ich für das Web-Scraping wählen? Für die meisten Residential Proxies sind die beste Wahl, da sie von echten Menschen mit echten IP-Adressen stammen, die weniger wahrscheinlich blockiert werden. Web Scraping Sind teure Proxys es wert? Hochwertige Proxys von seriösen Anbietern bieten in der Regel überlegene Leistung, größere und saubere IP-Pools, besseren Kundensupport und erweiterte Funktionen, die für große oder schwierige Projekte unerlässlich sind. Was ist der Unterschied zwischen Residential und Datacenter Proxies? Residential Proxy-Proxys führen den Datenverkehr über reale Wohngeräte, so dass sie als legitime Benutzer erscheinen. Datacenter-Proxies sind IPs, die in Rechenzentren gehostet werden; sie sind schneller und billiger, sind aber auch einfacher zu erkennen und zu blockieren. Kann ich Proxy-Dienste vor dem Kauf ausprobieren? Ja, die meisten seriösen Proxy-Anbieter bieten eine kostenlose Testversion, einen dauerhaften kostenlosen Plan oder eine Geld-zurück-Garantie an, sodass Sie ihren Service testen und feststellen können, ob er für Ihr Projekt geeignet ist.