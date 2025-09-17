12 Найлепшых пастаўшчыкаў проксі-сервіса ў 2025 годзе

ПрадстаўляльнікBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareАзабаўны ўдзел, персанальная пастаўка80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 бясплатных сесій DC proxyBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter, ISP+190$0.12 Web scraping, публічнае вывучэнне дадзеных і аўтаматызаваныя даследаванні становяцца ўсё больш патрэбнымі для бізнесу, аналітыкаў і распрацоўшчыкаў. Проксі-серверы гуляюць крытычную ролю ў гэтых дзейнасцях, дазваляючы карыстальнікам размясціць пажаданні па некалькіх IP-адкласах, падтрымліваць анёнімальнасць і абмяжоўваць абмежаванні геалакацыі. Сярод версій гульняў онлайн call of duty можна знайсці мноства займальных і дасціпных сюжэтаў, а апошняй навінкай, выпушчанай у канцы восені гэтага года, стала гульня Call of Duty: Ghost. Гэты артыкул ёсць тут, каб даць вам падрабязнае параўнанне 12 лепшых правайдараў проксі-сервераў у 2025 годзе. Мы будзем разглядаць іх цанаванне, перформансы, функцыі і этычныя стандарты, каб дапамагчы вам выбраць правільнае рашэнне для вашых спецыяльных патрэб, калі вы будуеце асабісты вэб-скарабар з нуля або кіраванне буйным праектам збору дадзеных. Best Proxy Providers – Quick Look Найлепшы проксі пастаўшчык - Quick Look Oxylabs – усяго лепшыя проксі-серверы для прадпрыемстваў і буйных праектаў. Decodo (ex Smartproxy) – Лепшая каштоўнасць за грошы з цвёрдай сеткай. Webshare – высока даступная паслуга з бясплатнымі проксі-серверамі. Bright Data — прэміальны проксі-сервіс для скалабельных пераданых аперацый. SOAX - Моцны ў мабільных і ISP проксі з магутным фільтрам. IPRoyal – Бюджэт-прыемны пастаўшчык з гнутымі опцыямі pay-as-you-go. NetNut – статычныя рэспубліканскія проксі і высокія хуткасці, звязаныя з ISP. Rayobyte – гнучкі проксі-сервіс з этычным закупкам. ScraperAPI — API-базавыя проксі-серверы PacketStream – ультра-бесплатны пастаўшчык, пабудаваны на мадэлі падзялення прастора. ProxyEmpire – прапануе пераданыя функцыі фільтравання і геа-ціркавання. Infatica – універсальны проксі-сервіс з цвёрдым акцэнтам на этычную практыку. How We Selected the Best Proxy Server Providers Як мы выбралі лепшых правайдараў проксі-сервера Сярод версій гульняў онлайн call of duty можна знайсці мноства займальных і дасціпных сюжэтаў, а апошняй навінкай, выпушчанай у канцы восені гэтага года, стала гульня Call of Duty: Ghost. Тыпы проксі: Мы прынёс прынёсы пастаўшчыкаў, якія прапануюць некалькі тыпаў проксі (абсталяваны, дата-цэнтр, мабільны, ISP), каб пакрыць выпадкі выкарыстання ад асноўнага браўзэравання ў вэб-сайце да складаных праектаў выдачы дадзеных. Большыя IP-полы з сусветным пакрыццём прапануюць лепшую ротацыю проксі і меншую хуткасць выяўлення. Ціна: Мы аналізавалі структуры цінаў, схаваныя падаткі, мінімальныя пагаднення і прапановы значэння. Выкананне: Метрыкі, такія як хуткасць, працоўны час і кошт поспеху, важныя для эфектыўнасці і якасці дадзеных. Бесплатныя выпрабаванні і даступнасць: Бесплатныя выпрабаванні і палітыкі аднаўлення паказваюць на довіру пастаўшчыка і зніжаюць рызыку вашага аб'яднання пры выпрабаванні розных паслуг. Мы ацэньваем часы рэагу, тэхнічны эксперымент і даступнасць па розных каналах падтрымкі. Этычная адпаведнасць: Мы разгледзілі рэпутацыю пастаўшчыка, ацэнкі кліентаў на платформах, такіх як G2 і Trustpilot, і іх аб'яву да этычнага закупкі IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Найлепшыя проксі пастаўшчыкі ў 2025 годзе 1. Оксанацыя Оксанацыя Месцы: 195+ краін Бясплатная проба: 7-дзённая проба для праверылых кампаній 24/7 падтрымка з адданымі менавітамі рахункаў Экстрасы: Ротацыйныя рэспубліканскія / ISP / мабільныя / дата-цэнтры проксі, Web Scraper API, фокус на адпаведнасці Нашы нафтаперапрацоўчыя заводы і гэтак не самыя эфектыўныя па перапрацоўцы нафты, і канкураваць на сусветным рынку яны могуць толькі праз цану на нафту. Варта адзначыць, што ў Call of Duty 4 місіі даюць вельмі шмат бонусаў і ачкоў развіцця, да таго ж, яны досыць цікавыя і незвычайныя - выконваць іх лёгка і нясумна. Оксанавыя прапановы пачынаючы з толькі $ 4 за ГБ на плаце pay-as-you-go, з месячнымі пакетамі, якія зніжаюцца лёгка для больш высокіх аб'ёмаў. пачынаючы з $ 0,10 за ГБ або $ 0,80 за IP, у той час як Пачынаецца з $ 1,60 за IP. якія даступныя за $ 9 за ГБ, і вы таксама можаце атрымаць 7-дзённую бясплатную пробу або аплаціць бясплатныя проксі з 5 IP, каб паспрабаваць Oxylabs самі. Населеныя пункты Загрузіць Proxy Server ISP працэсы Мобільныя проксі Пра гэта: Широкая лінейка проксі (DC, ISP, мабільны, жывёльны проксі) Глобальнае пакрыццё (175M + IPs, 195 + месцазнаходжання) Выдатны Web Scraping API Узнагароджанне : Вышэйшая навуковая кривая 2. Decodo (раней Smartproxy) Decodo (раней Smartproxy) Палескі ваяводскі ССМ меў 85 бібліятэк, 132 тэатральных і 45 харавых калектываў1. Бясплатная проба: 3-дзённая рэзідэнцыйная проба + 14-дзённая палітыка ўзыходжання грошай Дапамога: 24/7 чат, электронная пошта, шырокая дакументацыя Экстрасы: распрацоўкі браўзэра, API, клейкі сеансы, прэсеты ротацыі Decodo, раней вядомы як Smartproxy, стаў папулярным выбарам для карыстальнікаў, якія хочуць балансу масштабу і даступнасці. Яго сетка з больш за 125 мільёнаў IP-апісаў распаўсюджваецца на жывёл, дата-цэнтр, ISP, і мабільных проксі, што робіць яго падыходным для праектаў розных памераў і розных узроўняў складанасці. Яны паказалі, што звычайны закон Пашэна для прабоя газу ў сталым электрычным полі выконваецца толькі для кароткіх разрадных трубак, у якіх стаўленне міжэлектроднага прамежку да радыусу трубкі L/R ≤ 1. Рэжысёрныя проксі-серверы Decodo пачынаюцца з $ 1,50 за ГБ, з месячнымі планамі ад $ 3,00 да $ 2,25 за ГБ у залежнасці ад аб'ёму. ISP-проксі-серверы пачынаюцца з $ 0,27 за IP, проксі-серверы датацэнтра па толькі $ 0,026 за IP або за GB, а мабільныя проксі-серверы пачынаюцца з $ 4,50 за GB. Пра гэта: Распаўсюджаная сумяшчальнасць рэзідэнцыйных, мабільных, дата-цэнтравых або ISP-проксі Конкурентныя тарифы на ГБ і вельмі ясныя лічбавыя цэны Лепшая ў выкарыстанні табліца і ротацыйныя прэсеты Узнагароджанне : Некаторыя пераданыя прадпрыемства функцыі за вышэйшымі планамі 3. Вебшэры Вебшэры Міжнароднае пакрыццё: Global coverage Free Trial: Free Tier – 10 IPs дадзеных Падтрымка: білет-базавы стол дапамогі + база ведаў самога абслугоўвання Экстрасы: Ротацыйныя/статычныя серверы, доступ да API Гульня Call of Duty 4 - адзін з найбольш знакамітых шутэраў усіх часоў і народаў паказаць дэталёвае апісанне Фактычна, прысвечаныя такому спорту як бокс, онлайн гульні заўсёды прызнаваліся нашмат больш цікавымі чым звычайныя аднакарыстальніцкія цацкі. Платныя планы маюць прывабныя цэны, пачынаючы з $1,40 за ГБ для жывых проксі, а статычныя жывыя варыянты даступныя ад $0,225 да $0,30 за IP. Datacenter проксі-серверы пачынаюцца як нізкія, як $0,0179 за IP. Webshare таксама з'яўляецца адным з невялікіх рэпутацыйных бясплатных проксі-сервісаў, якія прапануюць пастаянны бясплатны ўзровень для тых, хто можа паспрабаваць. Пра гэта: Вельмі даступныя дата-цэнтры проксі-серверы для самаслужбы Бесплатны план: 10 DC проксі + 1 Гб / месяц Чыстыя мадэлі цінаў Узнагароджанне : Невыпадковым стала і тое, што форум пройдзе падчас конкурсных працэсаў. 4. Яркія дадзеныя Яркія дадзеныя Месцы: 195+ краін Бясплатная проба: 7-дзённая проба для праверылых кампаній 24/7 падтрымка, адданыя менеджеры поспеху Extras: Proxy Manager, DataSets Marketplace, Advanced Geo-Targeting Калі ваша мэтай з'яўляецца поўны стак, крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае крэдытнае к Сярод версій гульняў онлайн call of duty можна знайсці мноства займальных і дасціпных сюжэтаў, а апошняй навінкай, выпушчанай у канцы восені гэтага года, стала гульня Call of Duty: Ghost. Інтэрнэт-проксі Bright Data пачынаецца з $ 5,88 за ГБ і павялічваецца да $ 3,57 за ГБ з большымі аб'ёмамі. ISP-проксі пачынаюцца з $ 12,75 за ГБ, мабільныя з $ 60 за ГБ, а варыянты датацэнтра пачынаюцца каля $ 0,90 за IP або $ 0,12 за ГБ. 7-дзённая бясплатная праверка даступная таксама для праверыных бізнес-аккаунтаў. Пра гэта: Массіўны басейн проксі (150 М + жывёльны, 72 М + мабільны) Багатыя інструменты: Proxy Manager, без калектараў кодаў, API Geo-targeting і Enterprise Compliance функцыі Узнагароджанне : Прынцып прэміі 5. Соакс Соакс Глобальна (у многіх краінах) Free Trial: Starter Trial даступны на сайце працэнтаў Загрузіць Live Chat і Email Экстрасы: мульты-ступенневыя крэдыты для жывых, мабільных, ISP і дата-цэнтры проксі; гранулярныя геа-фільтры SOAX выдатна выдатна, калі вам патрэбна геа-спецыфічная або мабільная цяжкая таргетацыя. Іх экспансіўны басейн IP ахоплівае рэспубліканскія, ISP, мабільныя і проксі-цэнтры дадзеных - усе даступныя з уніфікаванай сістэмай крэдыту і фільтрамі, якія дазваляюць вам з лёгкасцю накіраваць ў лакальны ўзровень кантролю. Сярод версій гульняў онлайн call of duty можна знайсці мноства займальных і дасціпных сюжэтаў, а апошняй навінкай, выпушчанай у канцы восені гэтага года, стала гульня Call of Duty: Ghost. SOAX прапануе рэспубліканскім, мабільным і ISP-проксі, якія пачынаюцца прыкладна за $ 3,60 за ГБ, а планы павышэння аб'ёму падаюць да прыкладна $ 2 за ГБ. Мобільныя проксі пачынаюцца прыкладна за $ 7,50 за ГБ, у той час як варыянты датацэнтра працэнтуюцца асобна ў залежнасці ад пакета. Пра гэта: Сцяг мобільных і ISP-проксі Флексічныя ротацыі і стылістычныя сеансы Прадстаўляем працэнты на ГБ Узнагароджанне : Высокія кошты на ГБ на ўступных этапах Меньшая частка характарыстыкі 6. Іпрэсія Іпрэсія Локацыі: Глобальны (адвешчаны 30M + IPs) Бясплатная проба: Няма афіцыйнай пробы, але плаціць, як вы ідзеце, і прама існуюць Live chat і электронная пошта Экстрасы: планы Pay-as-you-go, бесконечная загрузка выкарыстання (“незаконны” трафік) Адзначыў А.В. Ліс і адмоўны ўплыў на нашу эканоміку нестабільнай сітуацыі ў суседняй Украіне, а таксама хістанні кошту нафты на сусветным рынку. Найлепшая траекторыя руху пры змене паласы - гэта вельмі плыўная, але не занадта расцягнутая па даўжыні крывая. IPRoyal's Residential Proxy пачынаецца з $ 3.50 за ГБ, ISP proxy з каля $ 8 за ГБ, мабільны з $ 117 за месяц, і дата-цэнтры proxy на $ 1.80 за IP месяц. Пра гэта: Бюджэтна-прыемныя з гнучкімі мадэлямі рахункаў Wide proxy mix і длинныя прыкладныя сеансы Неабходнасць трафіку Узнагароджанне : Інструменты для прадпрыемстваў лепшыя за найбуйнейшых супернікаў Найлепшыя зніжкі часта звязаны з акцыямі 7. сеткі сеткі Місцяў: Глобальнае пакрыццё (85M + IPs) Free Trial: Demo / Trial available (з кантактам) 24/7 падтрымка, SLA для прадпрыемстваў Экстрасы: Статычныя рэспубліканскія проксі на аснове ISP, тэхналогія наладных маршрутаў Онлайн гульня Point Blank злучыла ў сабе лепшыя якасці такіх гульняў, як Quak 3 і Counter-Strike, дадаўшы таксама мноства новых цікавых дэталяў. Яны забяспечваюць яго з заявамі пра навагодні час і прамысловымі APIs, робячы NetNut гандлёвым для карыстальнікаў, якія пажадаюць сутнасці сесіі і скараціць адстойлівасць на ўсіх сусветных канчатковых пунктах. Сярод версій гульняў онлайн call of duty можна знайсці мноства займальных і дасціпных сюжэтаў, а апошняй навінкай, выпушчанай у канцы восені гэтага года, стала гульня Call of Duty: Ghost. Пра гэта: Статычныя рэспубліканскія проксі Устойлівыя сеансы ідэальныя для доўгіх заданняў скарачэння 24/7 падтрымка і інтэграцыя API Узнагароджанне : Узнагароджанне вышэйшае, чым у іншых конкурентах Месца меншая за Bright Data або Oxylabs 8. Радзіма Радзіма Місцяў: Глобальнае пакрыццё (10M + IPs) Бясплатная проба: 2 дзённы пробны доступ 24/7 падтрымка кліентаў Extras: Pay-as-you-go плацяжы, статычныя проксі ISP, і DC проксі з гарантыямі замены IP Rayobyte падобна на швейцарскі армійскі нож выкарыстання проксі - ён пачаўся як спецыяліст датацэнтра, але цяпер аб'ядноўваецца ў жывёл, ІСП і мабільных пластах. Rayobyte прапануе замены IP для праблемных проксі-трэдаў датацэнтра. Додавайце нямецныя трэды, геафільтры і прастую мадэль лічбы, і вы атрымаеце інструментавы набор гатовы для заданняў, якія адчуваюць адмову. Rayobyte прапануе рэспубліканскія проксі ад каля $15 за ГБ, ISP ад $1,82 за IP месяц, і мабільныя планы павышаюцца ў залежнасці ад аб'ёму. Пра гэта: Вялікі басейн проксі-цэнтраў з гнутымі планамі Забяспечыць энергетычную бяспеку і энергетычную незалежнасць краіны Ясная дакументацыя і набор Узнагароджанне : Маленькі басейн, ніжэйшы за найбуйнейшых канкурэнтаў Некаторыя ацэнкі згадваюць пераменныя хуткасці на планах уступнага ўзроўню 9. Скрапіна Скрапіна Місцяў: Сусветны IP пакрыццё праз API Бясплатная проба: 1000 бясплатных проб Падтрымка: электронная пошта і форумы супольнасці; даступная дакументацыя і SDK Экстрасы: Аўтаматычная ротацыя IP, убудаваная кіраванне CAPTCHA, факультатыўны JavaScript rendering ScraperAPI не перадае вам IP - гэта дае вам ускладнены канчатковы пункт, які робіць працэсінг, ротацыю, заголоўку і CAPTCHA кіравання для вас. Сярод версій гульняў онлайн call of duty можна знайсці мноства займальных і дасціпных сюжэтаў, а апошняй навінкай, выпушчанай у канцы восені гэтага года, стала гульня Call of Duty: Ghost. ScraperAPI выкарыстоўвае мадэль цінавання на аснове патрабаванняў з 1000 бясплатных пажаданняў у месяц. Платныя планы пачынаюцца з $ 49 за 100 000 пажаданняў, і вышэйшыя ступені скалы на аснове выкарыстання. Пра гэта: Працуе з ротацыяй IP, CAPTCHAs і заглавленнямі аўтаматычна Распрацоўшчык-першае з API інтэграцыі і SDK Pay-as-you-go і бясплатная проба Узнагароджанне : Няма прямого кіравання проксі (працуе толькі праз API) Абмежаваны на скарачэнне задач, а не агульнае выкарыстанне проксі 10. Пакеты Пакеты Місцяў: Сусветны IP пакрыццё праз API Бясплатная проба: 1000 бясплатных проб Падтрымка: электронная пошта і форумы супольнасці; даступная дакументацыя і SDK Экстрасы: Аўтаматычная ротацыя IP, убудаваная кіраванне CAPTCHA, факультатыўны JavaScript rendering ScraperAPI не толькі перадае вам IP - гэта дае вам ускладнены канчатковы пункт, які робіць працэсінг, ротацыю, заголоўку і CAPTCHA кіравання для вас. Сярод версій гульняў онлайн call of duty можна знайсці мноства займальных і дасціпных сюжэтаў, а апошняй навінкай, выпушчанай у канцы восені гэтага года, стала гульня Call of Duty: Ghost. PacketStream плаціць $ 1 за ГБ праз мадэль падзялення спадарожнікавай прасторогі. Няма кантрактаў або павязаньняў, што робіць яго гандлёвым рашэннем для лёгкага скрапінгу або тэставання. Пра гэта: Экстремальна нізкая кошт спажывецкай мадэлі Правільны працэс у $1/GB Пераможцам тады стаў Катар. Узнагароджанне : Маленькі IP-пульс, чым прадпрыемствавыя пастаўшчыкі Менавіта для важных індустрыяў 11. Пратэсты Пратэсты Месцы: Глобальны (170–195 краін пакрыццё) Бясплатная проба: Мала плаценая проба (напрыклад, $ 2 для ўзору трафіку) Загрузіць Live Chat і Email Help Экстрасы: Фільтраванне з тонкімі зернямі (geo/ASN), дадзеныя ролу, доступ да API Для рэгістрацыі дамена кампаніям неабходна прадставіць рэгістрацыйны нумар кампаніі (business identity code або registration number), а прыватным асобам неабходна прадставіць свой ідэнтыфікацыйны код Finnish personal ID number. У якасці прыкладу такіх сетак можна прывесці facebook і vkontakte, дзе любая фізічная асоба можа падаць рэкламную аб'яву. Планы ProxyEmpire пачынаюцца з каля $ 15 за ГБ для рэзідэнцыйных проксі, з падаткамі на аб'ём даступныя. Мобільныя проксі вартацца вышэй, пачынаючы з каля $ 60 за ГБ, і варыянты датацэнтра заснаваны на вылучэнні IP. Малыя платныя пробы дазваляюць вам выпрабаваць сэрвіс, перш чым павярнуцца да большых пакетаў. Пра гэта: Дадатковыя націсніце з фільтрамі на ўзроўні горада і ASN Метка: Residential, Mobile and Datacenter Proxies Інтэрнэт-палітыка Rollover Data Узнагароджанне : Высокая ціна на меншую колькасць Размер сеткі меншы за Bright Data або Oxylabs 12. Неўзабаве Неўзабаве Локацыі: Глобальнае пакрыццё IP (прадавец запісвае мільёны IP па розных рэгіёнах) Free Trial: Простыя варыянты па заяве 24/7 падтрымка і дакументацыя Экстрасы: проксі-гатэявы, сеансавая прыкметнасць, інтэграцыя API і SDK Онлайн гульня Point Blank злучыла ў сабе лепшыя якасці такіх гульняў, як Quak 3 і Counter-Strike, дадаўшы таксама мноства новых цікавых дэталяў. Афарызм (гр. aphorismos - выказванне) - выслоўе, у якім у трапнай, лаканічнай форме выказана значная і арыгінальная думка. Infatica рэспубліканскія проксі-серверы пачынаюцца з $ 12 за ГБ, проксі-серверы датацэнтра па каля $ 0,50 за IP за месяц, і мабільныя проксі-серверы з прыкладна $ 30 за ГБ. Даступныя зніжкі аб'ёму, і нарматыўныя прадпрыемстваў ціна можа быць арганізавана. Пра гэта: Глобальная сетка 100+ краін Загрузіць Proxy Server, Datacenter, Proxy Server 24/7 чат і гнучкі рахунак Узнагароджанне : Маленькі IP басейн, чым вядучыя канкурэнты Уступныя цэны не так канкурэнтныя, як бюджэтныя канкурэнты Best Proxy Provider Comparison Найлепшы проксі пастаўшчык \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs Оксанацыя Оксанацыя Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Дэкада Дэкада Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Вебшэры Вебшэры Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Яркія дадзеныя Яркія дадзеныя Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Соакс Соакс Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Іпрэсія Іпрэсія Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut сеткі сеткі Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Радзіма Радзіма Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Сцягнуць API Сцягнуць API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Пакеты Пакеты Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Пратэсты Пратэсты Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Неўзабаве Неўзабаве Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Чаму вы не павінны выкарыстоўваць бясплатныя службы проксі Хоць ідэя выкарыстання бясплатнага проксі можа быць прывабнай, гэта практыка, якая несе значныя рызыкі. Бясплатныя проксі-серверы часта вылучаюцца неэтычна і вельмі нестабільныя. Даследаванні з розных даследаванняў, у тым ліку той, які накіраваны ў паперы 2025 arXiv, паказвае, што ў сярэднім, толькі каля 34,5% бясплатных проксі-серверы застаюцца актыўнымі, з многімі маючымі цяжкія варыянты бяспекі. Нестабільнасць і ненадзейнасць: бясплатныя проксі часта ідуць офлайн, з'яўляюцца выключна спакойнымі, і часта хутка выяўлены і заблакаваны таргетаванымі вэб-сайтамі. Іншая справа, як раскрыць душу героя... Калі мы кажам пра кіно, каб захаваць гэтую натуральнасць паўсядзённасці і выявіць драму, неабходны моцны сцэнарый. Большыя балы аддаваліся тым, хто надаваў сваім выказванням больш гармоніі, пераканаўчасці. Інфармацыя — гэта вялізнае мноства, а веды нараджаюцца знутры. Conclusion Высновы Сярод версій гульняў онлайн call of duty можна знайсці мноства займальных і дасціпных сюжэтаў, а апошняй навінкай, выпушчанай у канцы восені гэтага года, стала гульня Call of Duty: Ghost. Для праектаў на ўзроўні прадпрыемстваў, дзе бюджэт з'яўляецца сярэдняй цікавасцю, Oxylabs і Bright Data прапануюць непаўторны масштаб і выкананне. Для карыстальнікаў, якія адчуваюць каштоўнасць, Decodo і IPRoyal прапануюць фантастычны баланс функцый і даступнасці. Для распрацоўшчыкаў, якія шукаюць хуткага доступу, Webshare з'яўляецца ясным пераможцам, прапаноўваючы лёгкі ўдзел у проксі-прасце з-за нізкай цанавай лініі і бясплатных проксі-сервераў. Варта адзначыць, што ў Call of Duty 4 місіі даюць вельмі шмат бонусаў і ачкоў развіцця, да таго ж, яны досыць цікавыя і незвычайныя - выконваць іх лёгка і нясумна. FAQ Які найлепшы проксі провайдер? Найлепшы пастаўшчык проксі залежыць ад задачы, так што нашы лепшыя рэкамендацыі з'яўляюцца для большых і больш складаных праектаў; Для тых, хто шукае найлепшую каштоўнасць за кошт. Оксанацыя Дэкада Які тып проксі я магу выбраць для вэб-скарапіроўкі? Для найбольш Найлепшая траекторыя руху пры змене паласы - гэта вельмі плыўная, але не занадта расцягнутая па даўжыні крывая. Сцягнуць сайт Ці варта гэта больш коштам? Было б лепей і дэмакратычней адказаць на гэтую публікацыю, напрыклад, у рубрыцы “Адмысловае меркаванне”(«Особое мнение»), выкласці свае аргументы і выразіць нязгоду з аўтарам нашаніваўскага артыкула. Якая разнастайнасць між рэзідэнцыйнымі і дата-цэнтрамі? Фактычна, прысвечаныя такому спорту як бокс, онлайн гульні заўсёды прызнаваліся нашмат больш цікавымі чым звычайныя аднакарыстальніцкія цацкі. Можна выпрабаваць проксі-сервісы, перш чым купіць? Так, большасць рэспектаваных правайдараў проксі прапануюць бясплатную пробу, пастаянны бясплатны план або гарантыя на возврат грошай, што дазваляе вам выпрабаваць іх паслугу і вызначыць, ці гэта правільна для вашага праекта.