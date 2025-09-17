ProviderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version /trialOxylabsEnterprise, ukubwa mkubwa scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareHuduma ya bei nafuu, usindikaji80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 free proxy DC chaguziBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBData Web scraping, uchimbaji wa data ya umma, na utafiti wa automatiska ni muhimu zaidi kwa biashara, wachambuzi, na watengenezaji. seva za proxy hucheza jukumu muhimu katika shughuli hizi kwa kuruhusu watumiaji kusambaza maombi kwenye IP nyingi, kudumisha utambulisho, na kuepuka vikwazo vya geolocation. Kuchagua mtoa huduma wa proxy, hata hivyo, inaweza kuwa kazi ngumu. soko linajaa chaguo kutoka kwa mfupa, zana za msingi hadi ufumbuzi wa kifahari, kiwango cha kampuni. Makala hii iko hapa kukupa kulinganisha kwa kina wa watoa huduma bora wa proxy katika 2025.Tutaangalia bei yao, utendaji, vipengele, na viwango vya maadili ili kukusaidia kuchagua suluhisho sahihi kwa mahitaji yako maalum, kama wewe ni kujenga scraper binafsi ya wavuti kutoka mwanzo au kusimamia mradi wa kukusanya data kubwa. Best Proxy Providers – Quick Look Mtoa huduma bora wa proxy - Quick Look Oxylabs – Kwa ujumla bora proxy servers kwa ajili ya biashara na miradi kubwa. Decodo (ex Smartproxy) – thamani bora kwa pesa na mtandao mzuri. Webshare – Huduma ya bei nafuu na seva za proxy za bure. Bright Data – Huduma ya proxy ya juu kwa shughuli za juu zinazoweza kupanuliwa. SOAX – Nguvu katika proxies za mkononi na ISP na filters yenye nguvu. IPRoyal – Mtoa huduma mzuri wa bajeti na chaguo la kulipa kama unavyoenda. NetNut – proxies za makao ya static na kasi kubwa kutoka kwa ISP. Rayobyte – Huduma ya proxy ya kisasa na usambazaji wa maadili. ScraperAPI - Mtoa huduma wa proxy wa msingi wa API. PacketStream - Mtoa huduma wa bei ya chini iliyoundwa juu ya mfano wa kushiriki bandwidth. ProxyEmpire – Inatoa uwezo wa juu wa filters na geo-targeting. Infatica – Huduma ya proxy yenye ushawishi mkubwa juu ya mazoezi ya maadili. How We Selected the Best Proxy Server Providers Jinsi ya kuchagua mtoa huduma bora wa proxy Orodha yetu inashirikisha vigezo vyote muhimu na matokeo ya mtihani na uchambuzi wa kina wa kipengele ili kuhakikisha kupata picha kamili zaidi ya soko la sasa la proxy. Aina za proxy: Tumeweka kipaumbele kwa wauzaji ambao hutoa aina nyingi za proxy (mji wa makazi, kituo cha data, simu, ISP) ili kufunika matukio ya matumizi kutoka kwa kuvinjari wa mtandao wa msingi hadi miradi ya uchimbaji wa data ngumu. Ukubwa na utofauti wa pool: Pole kubwa za IP na ufikiaji wa kimataifa hutoa uongofu bora wa proxy na viwango vya chini vya kugundua. Bei: Tulichunguza miundo ya bei, ada za siri, ahadi za chini, na mapendekezo ya thamani. Ufanisi: Takwimu kama kasi, uptime, na kiwango cha mafanikio ni muhimu kwa ufanisi na ubora wa data. Majaribio ya bure na upatikanaji: Majaribio ya bure na sera za kurudi zinaonyesha imani ya mtoa huduma na kupunguza hatari yako ya kujitolea wakati wa kujaribu huduma tofauti. Msaada wa wateja: Tumefanya tathmini ya muda wa majibu, ujuzi wa kiufundi, na upatikanaji wa njia mbalimbali za msaada. Ufuatiliaji wa kimaadili: Tumeona sifa ya watoa huduma, maoni ya wateja kwenye majukwaa kama G2 na Trustpilot, na ahadi yao kwa usambazaji wa kimaadili wa IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Watoa huduma bora wa proxy mwaka 2025 1. Mafuta ya Oxymetholone Mafuta ya Oxymetholone Mikoa: Nchi za 195+ Jaribio la bure: jaribio la siku 7 kwa makampuni ya kuthibitishwa Msaada wa 24/7 na waendeshaji wa akaunti maalum Mbinu: Proxies za kurekebisha ya makazi / ISP / mkononi / datacenter, API ya Web Scraper, lengo la utimilifu Oxylabs ni mojawapo ya wauzaji waliojulikana zaidi na seva bora za proxy kwenye soko, zilizoaminika na makampuni kwa ajili ya kukusanya data kubwa. Upatikanaji wake unajumuisha kituo cha data, simu, ISP, na mitandao ya proxy ya makazi, kutoa watumiaji msingi wa kuaminika kwa kesi mbalimbali za matumizi. Na zaidi ya IP milioni 175 katika rotation, huduma hiyo imeundwa ili kupunguza vikwazo na kuhakikisha ufuatiliaji. Pia inatoa miundombinu yenye nguvu na mfumo wa usaidizi wa juu ambao pia unajumuisha wasimamizi wa akaunti kwa wateja wa biashara. API ya Web Scraper na chaguzi za juu za lengo huongeza urahisi, wakati mtazamo wa kampuni juu ya utimilifu unafanya kuwa sahihi kwa mashirika ambayo yanahitaji kulinganisha utendaji na matumizi ya uwazi. Huduma ya Oxylab kuanzia $ 4 kwa GB kwenye mpango wa kulipa kama unavyoendelea, na mikataba ya kila mwezi inapungua kidogo kwa kiasi kikubwa zaidi. kuanza kwa $ 0.10 kwa GB au $ 0.80 kwa IP, wakati Kuanza kutoka $ 1.60 kwa IP. ni inapatikana kwa $ 9 kwa GB, na unaweza pia kupata jaribio la bure la siku 7 au kuuliza proxy za bure na IP za 5 ili kujaribu Oxylabs mwenyewe. Majengo ya Proxy Huduma ya Proxy ya Data Center Proxy ya ISP Proxy ya mkononi kwa ajili ya: Utoaji wa proxy (DC, ISP, Proxy ya mkononi, ya makazi) Upatikanaji wa kimataifa (175M+ IPs, 195+ maeneo) Web Scraping API nzuri Maelezo ya Cons: Kiwango cha juu cha kujifunza 2. Decodo (ya zamani ya Smartproxy) Decodo (ya zamani ya Smartproxy) Mahali: Proxy za makazi katika nchi zaidi ya 195; ISP na datacenter katika mikoa iliyochaguliwa; mkononi katika ufikiaji wa kuongezeka Majaribio ya bure: Majaribio ya siku 3 ya makazi + sera ya malipo ya siku 14 Msaada: 24/7 live chat, barua pepe, nyaraka nyingi Mbinu: Upanuzi wa kivinjari, API, mikutano ya kuvutia, presets ya rotation Decodo, awali inayojulikana kama Smartproxy, imekuwa chaguo maarufu kwa watumiaji ambao wanataka usawa wa ukubwa na upatikanaji. Mtandao wake wa zaidi ya IP milioni 125 unajumuisha makazi, kituo cha data, ISP, na proxies za mkononi, na kuifanya iwezekanavyo kwa miradi ya ukubwa tofauti na ngazi tofauti za utata. Ufanisi ni imara, na viwango vya mafanikio karibu na 99%. vipengele kama lengo la ngazi ya jiji, mikutano ya kuvutia, na mipangilio ya awali ya mzunguko ni nzuri kwa udhibiti mzuri, wakati ushirikiano kama vile upanuzi wa kivinjari na API safi hufanya kuwa rahisi sana katika hali mbalimbali. Proxy za makazi za Decodo huanza kwa $ 1.50 kwa GB, na mipango ya kila mwezi huanza kutoka $ 3.00 hadi $ 2.25 kwa GB kulingana na wingi. proxy za ISP huanza kwa $ 0.27 kwa IP, server za proxy za datacenter huanza kwa $ 0.026 tu kwa IP au kwa GB, na proxies za mkononi huanza kwa $ 4.50 kwa GB. Pia hutoa jaribio la siku tatu na 100MB ya proxies za makazi. kwa ajili ya: Mchanganyiko mkubwa wa proxy za makazi, simu, datacenter, au ISP Bei za ushindani kwa GB na bei ya kiwango cha wazi sana Rahisi kutumia dashboard na mipangilio ya rotation Maelezo ya Cons: Baadhi ya vipengele vya juu vya biashara nyuma ya mipango ya juu 3. Huduma ya Webshare Huduma ya Webshare Mahali: Upatikanaji wa kimataifa Majaribio ya bure: kiwango cha bure - 10 data center IPs Msaada: Mstari wa msaada wa tiketi + msingi wa ujuzi wa kujitolea Vifaa vya ziada: rotating / seva za static, upatikanaji wa API Webshare ni chaguo rahisi kwa wale ambao wanataka kuanza haraka na kwa bei nafuu. kiwango chake cha bure kinakupa proxies za kituo cha data 10 na trafiki ya 1GB kwa mwezi, hivyo ni rahisi kujaribu kabla ya kujitolea kwa mipango kubwa. jukwaa hutoa pool kubwa ya IP ya anwani zaidi ya milioni 80, na proxies ya makazi na data center inapatikana. vipengele kama vile mikutano ya static au rotating, na API inayowezekana husaidia watumiaji kuunganisha proxies katika kazi yoyote ya kupiga au automatisering na jitihada za kimsingi za chini. Mipango ya kulipwa ni bei ya kuvutia, kuanzia $ 1.40 kwa GB kwa ajili ya proxies ya makazi, na chaguzi za makazi ya static zinapatikana kutoka $ 0.225 hadi $ 0.30 kwa IP. Datacenter proxy servers kuanza chini ya $ 0.0179 kwa IP. Webshare pia ni moja ya huduma chache za proxy za bure ambazo hutoa ngazi ya bure ya kudumu kwa mtu yeyote kujaribu. kwa ajili ya: Huduma za proxy za kituo cha data kwa ajili ya huduma ya kujitegemea Mpango wa bure: 10 DC proxies + 1GB / mwezi Mifano ya bei ya wazi Maelezo ya Cons: Uwezekano mdogo wa Customizability ikilinganishwa na washindani wa biashara 4. Takwimu za wazi Takwimu za wazi Mikoa: Nchi za 195+ Jaribio la bure: jaribio la siku 7 kwa makampuni ya kuthibitishwa Msaada: Msaada wa 24 / 7, viongozi wa mafanikio ya kujitolea Extras: Meneja wa Proxy, soko la seti ya data, geo-targeting ya juu Ikiwa lengo lako ni kupeleleza kikamilifu, kiwango cha makampuni, Bright Data hutoa kiwango na zana zote. Wengi wao wa makazi - pamoja na seva za proxy za ISP, simu, na kituo cha data - wanashirikiana na zana kama vile Meneja wa Proxy na seti za data ili kukupa udhibiti wa usahihi juu ya mtiririko wa kupeleleza. Vipengele vya juu vinajumuisha lengo la mji / ASN / ISP ngazi, dashboards ya moja kwa moja, na mantiki ya kufuatilia kwanza ambayo inasaidia matukio ya matumizi ya hatari. Proxy za makazi za Bright Data huanza na $ 5.88 kwa GB na kupanda hadi $ 3.57 kwa GB na idadi kubwa. proxy za ISP zina bei kutoka $ 12.75 kwa GB, za mkononi kutoka $ 60 kwa GB, na chaguzi za kituo cha data huanza karibu na $ 0.90 kwa IP au $ 0.12 kwa GB. Jaribio la bure la siku 7 pia linapatikana kwa akaunti za biashara zilizotambuliwa. kwa ajili ya: Proxy pool kubwa (150M+ ya makazi, 72M+ ya mkononi) Zana za utajiri: Mtendaji wa Proxy, wasambazaji wa hakuna, API Geo-targeting na vipengele vya utekelezaji wa biashara Maelezo ya Cons: Tazama thamani ya pointi 5. Sauti ya Sauti ya Maeneo: Kimataifa (maeneo mengi ya nchi) Majaribio ya bure: Majaribio ya mwanzo inapatikana kupitia ukurasa wa bei Msaada: Live chat na barua pepe Extras: Mikopo ya ngazi nyingi kwa ajili ya proxy za makazi, simu, ISP, na datacenter; geo filters za granular SOAX inashinda wakati unahitaji lengo la kijiografia maalum au simu za mkononi. Pwani yao ya kupanua ya IP inashughulikia proxy za makazi, ISP, simu za mkononi, na vituo vya data - zote zinaweza kupatikana na mfumo wa ushuru wa pamoja na filters ambazo zinawawezesha kuingia kwenye udhibiti wa kiwango cha eneo kwa urahisi. Kwa madai ya uptime yenye nguvu na utulivu wa njia, SOAX inatumika kwa watumiaji wanaotumia mifumo ya data ya ndani (kama bei ya kibiashara au majaribio ya matangazo). Zana zao - chaguzi za rotation, mikutano ya kuvutia, filters ya ngazi ya jiji - zinatengenezwa kwa usahihi badala ya powerlifting. SOAX inatoa proxy za makazi, za mkononi, na za ISP kuanzia karibu $ 3.60 kwa GB, na mipango ya kiasi cha juu inapungua kwa karibu $ 2 kwa GB. Proxy za mkononi huanza kutoka $ 7.50 kwa GB, wakati chaguzi za kituo cha data zinahesabiwa tofauti kulingana na mfuko. kwa ajili ya: Upatikanaji wa Proxy na Proxy wa ISP Flexible rotation na mikutano ya kifungo Bei ya wazi kwa kila GB Maelezo ya Cons: Kiwango cha juu cha kila GB kwenye ngazi za kuingia Baadhi ya vipengele vya customization 6. ya IPO ya IPO Maeneo: Kimataifa (IPs zaidi ya 30M zilizotangazwa) Jaribio la bure: Hakuna jaribio rasmi, lakini kulipa kama unavyoendelea na matangazo Msaada: Live chat na msaada wa barua pepe Extras: mipango ya kulipia kama unavyoenda, rollover ya matumizi isiyo ya mwisho (“siwezi kuishia” trafiki) IPRoyal ni chaguo la modular kwa timu ndogo au wafanyabiashara wa kujitegemea wanaotaka agility bila kufungia mikataba. Orodha yake ya proxy - makazi, ISP, simu, na datacenter - inashirikiana vizuri na utoaji wa malipo ya kukabiliana na vipengele kama vile mikutano ya kuvutia na trafiki ambayo haifai kamwe. Kiwango cha mafanikio na uptime ni heshima sana kwa hatua hii ya bei. Ingawa sio kiwango cha kampuni, jukwaa ni laini na la kuaminika - hasa kwa mazingira yasiyo ya uadui. Proxy za makazi za IPRoyal huanza kwa $ 3.50 kwa GB, proxy za ISP kutoka karibu $ 8 kwa GB, za mkononi kutoka $ 117 kwa mwezi, na proxy za kituo cha data kwa $ 1.80 kwa IP kila mwezi. Mfano wao wa kulipa kama unavyoweza kuruhusu trafiki kuongezeka, na matangazo ya mara kwa mara yanaongeza kupunguza gharama. Ni chaguo la kukabiliana kwa timu ndogo au watengenezaji binafsi. kwa ajili ya: Bajeti ya kirafiki na mifano ya malipo ya flexible Mchanganyiko wa proxy na mikutano ya muda mrefu Chaguo la usafirishaji usio na mwisho Maelezo ya Cons: Vifaa vya Enterprise ni vidogo kuliko washindani wa ngazi ya juu Malipo bora mara nyingi huunganishwa na matangazo 7. mtandao mtandao Maeneo: Upatikanaji wa Kimataifa (85M+ IPs) Jaribio la bure: Demo / jaribio la bure inapatikana (kwa kuwasiliana) Msaada: Msaada wa 24 / 7, SLAs kwa ngazi ya biashara Extras: proxies za kimya za makazi ya ISP, teknolojia ya usindikaji wa kibinafsi NetNut inaonekana kwa kuaminika - hutoa proxy za makao ya static zinazotokana na ISP, kuepuka utulivu wa P2P. Pool yao kubwa, duniani kote inahakikisha mikutano ya muda mrefu, isiyo na kuingiliwa - kamili kwa kupiga mtiririko ambao hauwezi kuvumilia churn ya IP. Wao kuungwa mkono na madai ya uptime na API za kirafiki, na kufanya NetNut kwenda kwa watumiaji ambao wanataka utaratibu wa kikao na kupunguza ujasiri katika vituo vya mwisho vya kimataifa. Proxy za makazi ya static za NetNut huanza kwa $ 1.59 kwa GB, na bundles za makampuni zinaweza kupatikana kupitia mauzo ya moja kwa moja. Datacenter na bei za ISP zinatofautiana kulingana na ukubwa, wakati upatikanaji wa kimataifa unahakikisha kuunganishwa kwa utaratibu. jaribio linapatikana kwa ombi la kujaribu utendaji wa huduma. kwa ajili ya: Upatikanaji wa ISP-source static proxy Mkutano wa kudumu unaofaa kwa kazi za muda mrefu za kuchora Msaada wa 24/7 na ushirikiano wa API Maelezo ya Cons: Bei ya kuingia ni ya juu kuliko baadhi ya washindani Mtandao mdogo kuliko data safi au Oxylabs 8. Reli ya Reli ya Maeneo: Upatikanaji wa kimataifa (10M+ IPs) Majaribio ya bure: Majaribio ya siku 2 inapatikana Msaada wa 24/7 kwa wateja Extras: Pay-as-you-go ngazi, proxies ISP static, na proxies DC na dhamana ya kubadilisha IP Rayobyte inaonekana kama mfupa wa Uswisi wa jeshi la matumizi ya proxy - ilianza kama mtaalamu wa kituo cha data lakini sasa inashughulikia ngazi za makazi, ISP, na simu. Matokeo: mtoa huduma mmoja kwa kila kitu kutoka kwa SEO scraping hadi kuongoza gen na ufuatiliaji wa bei. Moja ya faida: Rayobyte inatoa mabadiliko ya IP kwa misingi ya proxy ya kituo cha data yenye matatizo. Ongeza misingi isiyo na kikomo, filters za kijiografia, na mfano wa utoaji rahisi, na unapata kiungo cha zana tayari kwa kazi zinazohusika. Rayobyte inatoa proxies ya makazi kutoka $ 15 kwa GB, ISP kutoka $ 1.82 kwa IP kwa mwezi, na mipango ya simu yenye bei ya juu kulingana na ukubwa. Datacenter proxies ni pamoja na mipango ya flexible pay-as-you-go. Majaribio ya siku 2 inapatikana kuanza na kujitolea kidogo. kwa ajili ya: Datacenter kubwa proxy pool na mipango ya kukabiliana Msaada mkubwa kwa upanuzi wa makazi na mkononi Takwimu ya wazi na onboarding Maelezo ya Cons: Nyumba ya makazi ndogo kuliko washindani wa ngazi ya juu Baadhi ya mapitio hutaja kasi ya kubadilika kwenye mipango ya kiwango cha kwanza 9. Mchakato wa Mchakato wa Mahali: Upatikanaji wa IP Duniani kupitia API Majaribio ya bure: maombi ya bure ya 1000 Msaada: Barua pepe na vikao vya jamii; nyaraka na SDK inapatikana Mbinu: Rotation ya moja kwa moja ya IP, usindikaji wa CAPTCHA uliowekwa, rendering ya JavaScript ya chaguo ScraperAPI haina kukupa IPs - inakuja na hatua ya mwisho rahisi ambayo inafanya proxying, rotating, header, na CAPTCHA usindikaji kwa ajili yenu. Watumiaji wanafurahia ushirikiano wa karibu mara moja, hasa na SDKs katika lugha za kawaida. jukwaa linaweza kushughulikia retries, lengo la ngazi ya nchi, na hata kurasa za JS - nzuri kwa scripting ya haraka au scraping ya nguvu. ScraperAPI inatumia mfano wa bei kulingana na maombi na maombi ya bure ya 1,000 kwa mwezi. Mipango ya kulipwa huanza kwa $ 49 kwa maombi ya 100,000, na ngazi ya juu kulingana na matumizi. Njia hii inakuwezesha kulipa matokeo badala ya bandwidth ya asili. kwa ajili ya: Inashughulikia rotation ya IP, CAPTCHA, na kichwa moja kwa moja Developer-first na ushirikiano wa API na SDKs Pay-as-you-go na mtihani wa bure inapatikana Maelezo ya Cons: Hakuna udhibiti wa proxy moja kwa moja (kufanya kazi kupitia API tu) Kufungwa kwa kazi za kuchora, sio matumizi ya proxy ya jumla 10. Pakua ya Packet Pakua ya Packet Mahali: Upatikanaji wa IP Duniani kupitia API Majaribio ya bure: maombi ya bure ya 1000 Msaada: Barua pepe na vikao vya jamii; nyaraka na SDK inapatikana Mbinu: Rotation ya moja kwa moja ya IP, usindikaji wa CAPTCHA uliowekwa, rendering ya JavaScript ya chaguo ScraperAPI haina tu kukupa IPs - inakuwezesha hatua rahisi ambayo hufanya usimamizi wa proxying, rotation, header, na CAPTCHA kwako. Ni chaguo la haraka ikiwa unataka kuzingatia coding na data, sio kusimamia miundombinu ya IP. Watumiaji wanafurahia ushirikiano wa karibu mara moja, hasa na SDKs katika lugha za kawaida. jukwaa linaweza kushughulikia retries, lengo la ngazi ya nchi, na hata kurasa za JS - nzuri kwa scripting ya haraka au scraping ya nguvu. PacketStream inachukua $ 1 kwa GB kwa njia ya mfano wake wa ushiriki wa bandwidth wa peer-to-peer. Hakuna mikataba au ahadi, ambayo inafanya kuwa suluhisho rahisi kwa kupunguza au kujaribu. kwa ajili ya: Mfano wa bandwidth-sharing ya bei ya chini sana Bei ya bure kwa $1 / GB Maeneo ya Peer-to-Peer Maelezo ya Cons: IP pool ndogo kuliko wauzaji wa biashara Inafaa zaidi kwa viwanda vikubwa vya utunzaji 11. Maelezo ya Proxy Maelezo ya Proxy Mikoa: Kimataifa (170-195 nchi kufunika) Jaribio la bure: jaribio la chini la kulipwa (kwa mfano, $ 2 kwa trafiki ya sampuli) Msaada: Live chat na msaada wa barua pepe Mbinu: Fine-grained filtering (geo / ASN), data rollover, upatikanaji wa API ProxyEmpire inacheza kwa usahihi: ikiwa mchakato wako wa kazi unahitaji data kutoka kwa miji fulani, ASNs, au ISPs, mtoa huduma hii inakupa udhibiti huo. Pamoja na dashboard safi, upatikanaji wa API, na upatikanaji wa nchi karibu mia mbili, ni sahihi kwa mahitaji ya ujuzi wa soko na mahitaji ya scraping ya lengo ambapo uaminifu wa eneo ni muhimu. Mipango ya ProxyEmpire huanza kwa karibu $ 15 kwa GB kwa ajili ya proxies ya makazi, na discount ya kiasi inapatikana. proxies za mkononi zina bei ya juu, kuanzia karibu $ 60 kwa GB, na chaguzi za data center zinategemea usambazaji wa IP. majaribio madogo ya kulipwa yanawezesha kujaribu huduma kabla ya kujitolea kwa mipango kubwa. kwa ajili ya: Utaratibu wa juu na filters ya ngazi ya jiji na ASN Mchanganyiko wa proxy ya makazi, mkononi na datacenter Sera ya uwazi ya data ya rollover Maelezo ya Cons: Bei ya juu kwa kiasi cha chini Urefu wa mtandao mdogo kuliko data safi au Oxylabs 12. Udhaifu Udhaifu Mahali: Upatikanaji wa IP wa Kimataifa (mtoa orodha ya mamilioni ya IP katika mikoa) Jaribio la bure: Chaguo la jaribio kwa ombi Msaada: Msaada wa 24 / 7 na nyaraka Extras: Proxy Gateways, Session stickiness, API & SDK ushirikiano Infatica inachanganya upatikanaji wa kimataifa na mifano ya trafiki ya kukabiliana. Huduma yao inashughulikia proxy za makazi, ISP ya static, simu, na datacenter - zote zinapatikana kwa urahisi kupitia vituo vya mwisho vya Gateway ambavyo husaidia kusimamia na kupima matumizi. Kitu cha msingi ni usimamizi wa mikutano: muda wa kuvutia, chaguzi za orodha / lango, na API za watengenezaji hufanya iwe rahisi kwa taratibu za kazi ambazo zinahitaji utulivu bila kupoteza kiwango. Proxy za makazi za Infatica huanza kwa $ 12 kwa GB, seva za proxy za datacenter huanza kwa karibu $ 0.50 kwa IP kwa mwezi, na proxies za mkononi huanza kwa karibu $ 30 kwa GB. Discount ya kiasi inapatikana, na bei ya biashara ya kibinafsi inaweza kupangwa. Best Proxy Provider Comparison Usambazaji bora wa Proxy \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Kwa nini unapaswa kutumia huduma za proxy za bure Ingawa wazo la kutumia proxy ya bure inaweza kuwa ya kuvutia, ni mazoezi ambayo yanahusisha hatari kubwa. Proxy za bure mara nyingi hupatikana kwa njia isiyo ya maadili na ni ya kutisha. Utafiti kutoka kwa tafiti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na moja iliyotajwa katika makala ya 2025 arXiv, inaonyesha kwamba kwa wastani, tu kuhusu 34.5% ya seva za proxy za bure zinaendelea kuwa kazi, na wengi wana makosa makubwa ya usalama. Hatari kuu zinajumuisha: Instability & Unreliability: Proxy za bure mara nyingi huenda nje, ni polepole sana, na mara nyingi hupatikana haraka na kuzuiliwa na tovuti za lengo. Vulnerabilities ya Usalama: Proxy nyingi za bure ni mbaya. data yako, ikiwa ni pamoja na idhini za kuingia na taarifa nyeti, inaweza kupigwa, au kifaa chako kinaweza kuambukizwa na programu mbaya. Kiwango cha juu cha block: Kwa sababu ni umma na hutumiwa na watu wengi, proxy za bure mara nyingi hupatikana kwenye orodha nyeusi, na huwa haina manufaa kwa kazi yoyote kubwa ya kukusanya data. Huduma ya proxy ya kitaaluma na ya kulipwa ni uwekezaji katika kuaminika, utendaji na, muhimu zaidi, usalama. Conclusion Mwisho wa Kuchagua mtoa huduma wa proxy sahihi inategemea ukubwa wa mradi, tovuti ya lengo, na bajeti. Kwa miradi ya kiwango cha biashara ambapo bajeti ni wasiwasi wa sekondari, Oxylabs na Bright Data hutoa kiwango na utendaji usio na kiwango. Kwa watumiaji wanaofahamu thamani, Decodo na IPRoyal hutoa usawa mzuri wa vipengele na gharama nafuu. Kwa watengenezaji wanaotafuta upatikanaji wa haraka, Webshare ni mshindi wa wazi, inatoa upatikanaji rahisi wa nafasi ya proxy kutokana na bar ya bei ya chini na seva za proxy za bure. Hatimaye, chaguo bora inategemea mahitaji yako maalum, bajeti, na ukubwa wa mradi. Tunapendekeza sana kuchukua faida ya majaribio ya bure na mipango ya daima ya bure kujaribu huduma kabla ya kujitolea kwa mpango. sekta ya proxy inaendelea kubadilika, na kuwa na habari kuhusu zana na vipengele vya hivi karibuni ni muhimu ili kuhakikisha jitihada zako za kukusanya data zinakuwa na ufanisi na ufanisi. FAQ ya Nani ni mtoa huduma bora wa proxy kwa ujumla? Mtoa huduma bora wa proxy inategemea kazi, hivyo mapendekezo yetu ya juu ni kwa ajili ya miradi kubwa au ngumu zaidi na kwa wale ambao wanatafuta thamani bora kwa bei. Mafuta ya Oxymetholone Deco ya Ni aina gani ya proxy ninachopaswa kuchagua kwa scraping ya wavuti? Kwa ajili ya wengi majukumu, proxies ya makazi ni chaguo bora kwa kuwa ni chanzo kutoka kwa watu halisi kutumia anwani halisi ya IP, ambayo ni chini ya uwezekano wa kuzuiliwa. Mtandao wa Scraping Je, proxies ya gharama kubwa ni ya thamani? Kwa kawaida, proxies za bei ya juu kutoka kwa wauzaji wa kuaminika hutoa utendaji bora, pool kubwa na safi ya IP, msaada bora wa wateja, na vipengele vya juu, yote ambayo ni muhimu kwa miradi kubwa au ngumu. Ni tofauti gani kati ya proxy za eneo la makazi na data center? Proxy za makazi huongoza trafiki kupitia vifaa vya kweli vya makazi, na kufanya kuonekana kama watumiaji halali. Proxy za Datacenter ni IP zilizoshikiliwa katika vituo vya data; ni haraka na nafuu lakini pia ni rahisi kugundua na kuzuia. Ninawezaje kujaribu huduma za proxy kabla ya kununua? Ndiyo, wauzaji wengi wa proxy wanaoaminika hutoa jaribio la bure, mpango wa bure wa kudumu, au dhamana ya kurudi kwa fedha, ili uweze kujaribu huduma zao na kuamua kama ni sahihi kwa mradi wako. Kwa mfano, unaweza kupata seva za proxy za bure kutoka kwa Webshare na IP za 10 kwa muda usio na kikomo.