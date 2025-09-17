12 ספקי שירותי פרוקסי הטובים ביותר בשנת 2025

מסעדת ResiderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareEasy entry, customization80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 free proxy DC OptionsBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter specialist, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBData סריקת אינטרנט, חיתוך נתונים ציבוריים ומחקר אוטומטי נחוצים יותר ויותר עבור עסקים, אנליסטים ומפתחים. שרתים פרוקסיים משחקים תפקיד קריטי בפעילויות אלה על ידי האפשרות למשתמשים להפיץ בקשות על פני מספר IP, לשמור על אנונימיות ולהימנע מגבלות מיקום גיאוגרפי. הבחירה של ספק פרוקיס, עם זאת, יכולה להיות משימה מורכבת.השוק צפוף עם אפשרויות החל מאמצים עירומים, כלים בסיסיים לפתרונות מתוחכמים ברמה הארגונית. מאמר זה נמצא כאן כדי לספק לך השוואה מעמיקה של 12 ספקי השרתים הטובים ביותר ב-2025.אנו נבחן את המחירים, הביצועים, התכונות והסטנדרטים האתיים שלהם כדי לעזור לך לבחור את הפתרון הנכון לצרכים הספציפיים שלך, בין אם אתה בונה מגרד אינטרנט אישי מאפס או מנהל פרויקט איסוף נתונים בקנה מידה גדול. Best Proxy Providers – Quick Look ספקי ה- Proxy הטובים ביותר – Quick Look Oxylabs – שרתים פרוקסי הטובים ביותר לעסקים ולפרויקטים גדולים. Decodo (ex Smartproxy) – הערך הטוב ביותר עבור כסף עם רשת חזקה. Webshare – שירות זול מאוד עם שרתים פרוקי בחינם. Bright Data – שירות פרוקסי פרימיום לביצועים מתקדמים. SOAX – חזק בפרוקסים ניידים ו- ISP עם מסנן חזק. IPRoyal – ספק ידידותי לתקציב עם אפשרויות תשלום גמישות. NetNut – ISP-מקור פרוקסים סטטיים מגורים במהירות גבוהה. Rayobyte – שירות פרוקסי גמיש עם גיוס אתי. ScraperAPI – ספקי שרת פרוקסי מבוססי API. PacketStream – ספקית בעלות נמוכה מאוד המבוססת על מודל של שיתוף רוחב פס. ProxyEmpire – מציעה יכולות מתקדמות לסנן וגיאוגרפיזציה. Infatica – שירות פרוקיס רב-תכליתי עם דגש חזק על שיטות אתיות. How We Selected the Best Proxy Server Providers כיצד אנו בוחרים את ספקי ה- Proxy הטובים ביותר הרשימה שלנו משלבת את כל הקריטריונים החשובים ביותר ותוצאות הבדיקה עם ניתוח תכונות מעמיק כדי להבטיח שאתה מקבל את התמונה המלאה ביותר של שוק ה- Proxy הנוכחי. סוגים של פרוקסיים: העדיפנו ספקים המציעים סוגים שונים של פרוקסיים (בית, מרכז נתונים, נייד, ISP) כדי לכסות מקרים של שימוש, החל מחיפוש בסיסי באינטרנט ועד פרויקטים מורכבים לחילוץ נתונים. גודל ומגוון של בריכות: בריכות IP גדולות יותר עם כיסוי עולמי מציעות סיבוב פרוקסי טוב יותר ושיעורי זיהוי נמוכים יותר. מחירים: אנו ניסו מבנים מחירים, תשלומים מוסתרים, התחייבויות מינימליות והצעות ערך. ביצועים: מדדים כגון מהירות, זמן הפעלה ושיעורי הצלחה הם קריטיים עבור יעילות ואיכות הנתונים. ניסויים חינם וגישה: מדיניות ניסויים חינם והחזר כספיים מצביעים על אמון הספק ומפחית את הסיכון של התחייבות בעת בדיקה של שירותים שונים. תמיכה ללקוחות: הערכנו את זמני התגובה, המומחיות הטכנית והזמינות בכל ערוצי התמיכה השונים. תאימות אתית: לקחנו בחשבון את מוניטין הספקים, ביקורות הלקוחות על פלטפורמות כמו G2 ו-Trustpilot, ואת המחויבות שלהם לאספקת IP אתית. Best Proxy Service Providers in 2025 ספקי שירותי פרוקסי הטובים ביותר בשנת 2025 1. חמצן חמצן מיקומים: 195+ מדינות ניסיון חינם: ניסיון של 7 ימים עבור עסקים מוכחים תמיכה: 24/7 עם מנהלי חשבונות מוקדמים אטרקציות: פרוקיזים תיירותיים / ISP / ניידים / מרכז נתונים, API Web Scraper, התמקדות תאימות Oxylabs הוא אחד הספקים המוכרים ביותר עם שרתים פרוקיסיים הטובים ביותר בשוק, המאמינים על ידי חברות לאיסוף נתונים בקנה מידה גדול. הפורטפוליו שלה מכסה רשתות פרוקיסי מרכז נתונים, נייד, ISP, ומגורים, נותן למשתמשים בסיס אמין למגוון רחב של מקרים של שימוש. הוא גם מציע תשתית חזקה ומערכת תמיכה ברמה הגבוהה ביותר הכוללת גם מנהלי חשבונות ללקוחות עסקיים.ה- Web Scraper API ואפשרויות מיקוד מתקדמות מוסיפות גמישות, בעוד שהמוקד של החברה על תאימות הופך אותו מתאים לארגונים שצריכים לאזן ביצועים עם שימוש גלוי. Oxylabs הצעות החל מ- $ 4 לכל GB על תוכנית תשלום כפי שאתה הולך, עם חבילות חודשיות יורדות מעט עבור נפח גבוה יותר. החל מ- $0.10 ל-GB או מ- $0.80 ל-IP. החל מ 1.60 דולר ל-IP. הם זמינים ב- $ 9 לכל GB, ואתה יכול גם לקבל ניסיון חינם של 7 ימים או לבקש פרוקיזים חינם עם 5 IPs כדי לנסות את Oxylabs בעצמך. תושבים proxies שרת Proxy Datacenter ISP פרוקסים מכשירי Proxy בעד : מגוון רחב של פרוקסי (DC, ISP, mobile, residential proxies) כיסוי עולמי (175M+ IPs, 195+ מיקומים) מצוינת Web Scraping API קונס : קווי למידה גבוהים יותר 2. Decodo (לשעבר Smartproxy) Decodo (לשעבר Smartproxy) מיקומים: פרוסיות מגורים ב -195+ מדינות; ISP ומרכזי נתונים באזורים נבחרים; תקשורת ניידת בפיתוח ניסיון חינם: ניסיון 3 ימים + מדיניות החזר כספי 14 ימים תמיכה: 24/7 צ'אט חי, דואר אלקטרוני, תיעוד מקיף אטרקציות: הרחבות לדפדפן, API, פגישות דביקות, הגדרות קדמיות של סיבוב Decodo, הידוע בעבר בשם Smartproxy, הפך לבחירה פופולרית עבור משתמשים שרוצים איזון בין גודל וגישה. הרשת שלה של יותר מ -125 מיליון IPs מקיפה מגורים, מרכז נתונים, ISP, ו פרוקסים ניידים, מה שהופך אותו מתאים לפרויקטים בגדלים שונים ברמות שונות של מורכבות. ביצועים חזקים באופן עקבי, עם שיעורי הצלחה כמעט 99%.תכונות כגון מיקוד ברמה של העיר, מפגשים דביקים, והגדרות קדמיות של סיבוב הם נהדרים עבור שליטה מעולה, בעוד שילוב כגון הרחבות דפדפן ו API נקי עושה את זה גמיש מאוד במצבים שונים.בשילוב עם לוח מדפסת פשוט, זה פלטפורמה שעובדת עבור מפתחים בודדים צוותים מקצועיים גדולים יותר. פרוקיות מקומיות של Decodo מתחילות ב- $1.50 ל- GB, עם תוכניות חודשיות החל מ- $3.00 ל- $2.25 ל- GB בהתאם לכמות. פרוקיות ISP מתחילות ב- $0.27 ל- IP, שרתים פרוקי של מרכז נתונים מתחילים רק ב- $0.026 ל- IP או ל- GB, ופרוקיות ניידות מתחילות ב- $4.50 ל- GB. בעד : שילוב רחב של פרוקסים מגורים, ניידים, מרכז נתונים או ISP מחירי GB תחרותיים ומחירים ברורים מאוד לוח מדפסת קל לשימוש ותחזית סיבוב קונס : כמה תכונות עסקיות מתקדמות מאחורי תוכניות גבוהות יותר 3. Webshare Webshare מיקום: Global coverage ניסיון חינם: 10 IPs של מרכז נתונים תמיכה: שולחן עזרה מבוסס כרטיסים + בסיס ידע שירות עצמי תוספות: שרתים סיבוביים / סטטיים, גישה ל-API Webshare הוא אפשרות מעשית עבור אלה שרוצים להתחיל במהירות ובמחיר סביר. הרמה החינמית שלה נותנת לך 10 פרוקיסי מרכז נתונים עם 1GB של תנועה לחודש, כך שזה עושה את זה קל להתנסות לפני להתחייב לתוכניות גדולות יותר. הפלטפורמה מציעה מערך IP גדול של למעלה מ -80 מיליון כתובות, עם פרוקסים מקומיים ומרכזי נתונים זמינים.תכונות כגון ישיבה סטטית או סיבובית, ו-API נגיש עוזרים למשתמשים לשלב פרוקסים בכל משימה של סריקה או אוטומציה עם מאמץ מינימלי. תוכניות בתשלום מחזיקות במחירים אטרקטיביים, החל מ- $1.40 ל-GB עבור פרוקיות מגורים, ואפשרויות דירה סטטיות זמינות מ- $0.225 ל- $0.30 ל-IP. שרתים פרוקי Datacenter מתחילים מ- $0.0179 ל-IP. בעד : שרת פרוקסי Datacenter Proxy Server for Self-Service תוכנית חינם: 10 פרוקיסי DC + 1GB / חודש מודלים מחירים ברורים קונס : מוגבלת התאמה אישית בהשוואה למתחרים העסקיים 4. נתונים בהירים נתונים בהירים מיקומים: 195+ מדינות ניסיון חינם: ניסיון של 7 ימים עבור עסקים מוכחים תמיכה: 24/7 תמיכה, מנהלי הצלחה מוקדשים Extras: Proxy Manager, Marketplace של קבוצות נתונים, Advanced Geo-Targeting אם המטרה שלך היא צלילה מלאה, ברמה ארגונית, Bright Data מספקת את המגוון ואת הכלים.המגוון העצום שלהם - בנוסף לשרתים פרוקי ISP, נייד, ומרכז נתונים - זוגות עם כלים כגון Proxy Manager ומערכות נתונים כדי לתת לך שליטה מדויקת על זרימת הצלילה. תכונות מתקדמות כוללות מיקוד ברמה של עיר / ASN / ISP, שולחנות תצוגה ישירה, ולוגיקה של תאימות ראשונה שמקלת מקרים של שימוש מודעים לסיכון. פרוקסים מקומיים של Bright Data מתחילים ב-5.88 דולר ל-GB ומתחילים ב-3.57 דולר ל-GB עם נפח גדול יותר. פרוקסים ISP מחירים מ-12.75 דולר ל-GB, פרוקסים ניידים מ-60 דולר ל-GB, ואפשרויות מרכז נתונים מתחילות בסביבות 0.90 דולר ל-IP או 0.12 דולר ל-GB. בעד : בריכת פרוקיס ענקית (150M+ מגורים, 72M+ ניידים) כלים עשירים: מנהל פרוקסי, אספנים ללא קוד, API Geo-targeting and enterprise compliance תכונות קונס : נקודת מחיר Premium 5. סוקס סוקס מיקומים: ברחבי העולם (מדינות רבות) ניסיון חינם: ניסיון סטארט-אפ זמין דרך דף המחירים תמיכה: Live Chat & Email תוספים: קרדיטים מרובים עבור פרוקיות מקומיות, ניידות, ISP, ומרכזי נתונים; מסנני גיאוגרפיה גרניאליים SOAX מצטיין כאשר אתה צריך מיקוד גיאוגרפי או נייד כבד. בריכת ה-IP המורחבת שלהם כוללת פרוקיות מגורים, ISP, ניידים ומרכזי נתונים - כל אלה נגישים עם מערכת אשראי מאוחדת ופילטרים המאפשרים לך להתחבר לשלוט ברמה מקומית בקלות. עם טענות של זמן הפעלה חזק ויציבות נתיב, SOAX מתאים למשתמשים לנצל את מערכות נתונים מקומיות (כגון מחירים קמעונאיים או בדיקות מודעות). SOAX מציעה פרוקסים לתושבים, לטלפונים ניידים ו- ISP החל מ-3.60 דולר ל-GB, עם תוכניות גדולות יותר נופלות ל-$2 ל-GB. פרוקסים ניידים מתחילים מ-7.50 דולר ל-GB, בעוד אפשרויות מרכז נתונים מחירו בנפרד בהתאם לחבילה. בעד : כיסוי Proxy ו- ISP חזק סדנאות גמישות וסדנאות דביקות מחירי per-GB קונס : שיעורי GB גבוהים יותר ברמות הכניסה פחות תכונות אינטנסיביות 6. IPRoyal IPRoyal מיקומים: גלובלי (מפרסמים 30M+ IPs) בחינם ניסיון: אין ניסיון רשמי, אבל pay-as-you-go ו promos קיימים תמיכה: צ'אט חי ותמיכה בדואר אלקטרוני Extras: תוכניות Pay-as-you-go, rollover של שימוש אינסופי (“עולם לא נגמר” תנועה) IPRoyal היא הבחירה המודולרית עבור צוותים קטנים או פועלים חופשיים שרוצים גמישות מבלי להיסגר בהסכמים. שיעורי הצלחה ושעת הפעלה הם די מכובדים בנקודה זו במחיר.אף על פי שזה לא ברמה ארגונית, הפלטפורמה היא בשימוש ואמינה - במיוחד עבור סביבות סריקה פחות עוינות. פרוקסיילי מגורים של IPRoyal מתחילים ב- $ 3.50 ל- GB, פרוקסיילי ISP מתחילים בסביבות $ 8 ל- GB, פרוקסיילי למכשירים ניידים מתחילים ב- $ 117 לחודש, ופרוקסיילי למרכז נתונים מתחילים ב- $ 1.80 ל- IP בחודש. בעד : תקציב ידידותי עם מודלים גמישים של חיוב Wide Proxy Mix ו-Long Sticky Sessions אפשרות תנועה שאינה נגמרת קונס : כלים ארגוניים קלים יותר מאשר יריבים ברמה העליונה הנחות הטובות ביותר קשורות לעתים קרובות לקידום 7. רשת רשת מיקומים: כיסוי עולמי (85M + IPs) ניסיון חינם: דמיון / ניסיון זמין (באמצעות קשר) תמיכה: 24/7 תמיכה, SLAs עבור רמות עסקיות יתרונות: פרוסי תושבים סטטיים מבוססי ISP, טכנולוגיית מסלול מותאמת אישית NetNut מתבטאת באמינות – הם מציעים פרוקסים מגורים סטטיים מבוססי ISP, ומונעים את חוסר היציבות של P2P. המגוון העצום שלהם, המופץ ברחבי העולם, מבטיח מפגשים ארוכים ואינסופיים – מושלמים לצמצום זרימות עבודה שאינן מסוגלות לסבול IP. הם תומכים בזה עם טענות זמן הפעלה ו- API ידידותיים ל- threading, מה שהופך את NetNut למטרה עבור משתמשים שרוצים עקביות ישיבה וחיזוק התנגדות ברחבי נקודות הקצה הגלובליות. מחלקות הדואר האלקטרוני של NetNut מתחילות ב- $1.59 ל-GB, עם חבילות עסקיות זמינות באמצעות מכירות ישירות. המחירים של Datacenter ו-ISP משתנים בהתאם לכמות, בעוד כיסוי גלובלי מבטיח חיבור עקבי. בעד : ISP-Sourced Static Residential Proxy מפגשים מתמשכים אידיאליים למשימות חריטה ארוכות 24/7 תמיכה ותמיכה ב-API קונס : מחירי הכניסה גבוהים יותר מרוב המתחרים רשת קטנה יותר מאשר Bright Data או Oxylabs 8. רויאל רויאל מיקומים: כיסוי עולמי (10M+ IPs) ניסיון חינם: ניסיון של יומיים זמין תמיכה 24/7 ללקוחות אטרקציות: Pay-as-you-go levels, static ISP proxies, and DC proxies with IP replacement guarantees Rayobyte דומה לסכין הצבא השוויצרי של שימוש ב- proxy - זה התחיל כמומחה במרכז נתונים, אבל עכשיו מכסה שכבות מגורים, ISP, ומשחקים ניידים. אחד היתרונות: Rayobyte מציעה תחליפים ל-IP עבור שורות פרוקיסי מרכז נתונים בעייתיות.הוספת שורות בלתי מוגבלות, מסנני גיאוגרפיה, מודל חיוב פשוט, ויש לך ערכת כלים מוכנה עבור משימות רגישות. Rayobyte מציעה פרוקיסי תיירותיים החל מ-15 דולר ל-GB, ספקי ISP החל מ-1.82 דולר ל-IP בחודש, ותוכניות ניידות במחיר גבוה יותר בהתאם לכמות. פרוקיסי Datacenter כלולים בתוכניות תשלום גמישות. בעד : בריכת פרוקסי מרכז נתונים גדולה עם תוכניות גמישות תמיכה חזקה בהרחבת מגורים ומשחקים תיעוד ברור ו-onboarding קונס : בריכת דירות קטנה יותר מתחרות ברמה העליונה כמה ביקורות מזכירים מהירות משתנה על תוכניות ברמה הבאה 9. Scraperapi Scraperapi מיקומים: כיסוי IP עולמי באמצעות API ניסיון חינם: 1000 בקשות ניסיון חינם תמיכה: דואר אלקטרוני ופורומים בקהילה; מסמכים ו-SDK זמינים אטרקציות: סיבוב IP אוטומטי, ניהול CAPTCHA מובנה, ייצוג JavaScript אופציונלי ScraperAPI אינו מספק לך כתובות IP - זה נותן לך נקודת קצה פשוטה שעושה את הניהול של פרוסינג, סיבוב, כותרת ו- CAPTCHA בשבילך. המשתמשים נהנים מאינטגרציה כמעט מיידית, במיוחד עם SDK בשפות נפוצות.הפלטפורמה מתמודדת עם retries, מיקוד ברמה של מדינה ואפילו דפים עם ביצועים JS - מושלם עבור סקריפט מהיר או סריקת דינמית. ScraperAPI משתמש במודל מחירים מבוסס בקשה עם 1,000 בקשות חינם לחודש. תוכניות בתשלום מתחילות ב $ 49 עבור 100,000 בקשות, ודרגות גבוהות יותר על בסיס השימוש. בעד : פועלת באופן אוטומטי עם סיבוב IP, CAPTCHA ו-Header מפתחים ראשונים עם אינטגרציה עם API ו- SDK Pay-as-you-go וניסיון חינם זמין קונס : אין שליטה ישירה על פרוקסי (עובד רק באמצעות API) מוגבלת למשימות סריקה, לא לשימוש כללי ב- proxy 10. PacketStream PacketStream מיקומים: כיסוי IP עולמי באמצעות API ניסיון חינם: 1000 בקשות ניסיון חינם תמיכה: דואר אלקטרוני ופורומים בקהילה; מסמכים ו-SDK זמינים אטרקציות: סיבוב IP אוטומטי, ניהול CAPTCHA מובנה, ייצוג JavaScript אופציונלי ScraperAPI אינו מספק לך רק כתובות IP – הוא נותן לך נקודת קצה פשוטה שעושה את הניהול של פרוסינג, סיבוב, כותרת ו- CAPTCHA בשבילך. המשתמשים נהנים מאינטגרציה כמעט מיידית, במיוחד עם SDK בשפות נפוצות.הפלטפורמה מתמודדת עם retries, מיקוד ברמה של מדינה ואפילו דפים עם ביצועים JS - מושלם עבור סקריפט מהיר או סריקת דינמית. PacketStream משלמת 1 דולר ל-GB באמצעות מודל חלוקת רוחב הקו בין עמיתים. אין חוזה או התחייבות, מה שהופך אותו לפתרון ידידותי לתקציב עבור סריקה קלה או בדיקות. בעד : מודל שיתוף רוחב פס בעלות נמוכה במיוחד מחירים ברורים ב- $1/GB מגורים Peer-to-peer קונס : IP Pool קטן יותר מ- Enterprise Providers פחות מתאים לתעשיות כבדות 11. ProxyEmpireעריכה ProxyEmpireעריכה מיקומים: גלובלי (170–195 מדינות כיסוי) ניסיון חינם: ניסיון בתשלום קטן (למשל, $ 2 עבור תנועה דגימה) תמיכה: צ'אט חי ועזרה בדואר אלקטרוני אטרקציות: מסנן דגנים עדינים (geo/ASN), נתוני הפעלה, גישה ל-API ProxyEmpire משחק עם דיוק: אם זרימת העבודה שלך דורשת נתונים ממדינות ספציפיות, ASN, או ISP, ספק זה נותן לך את השליטה הזאת. עם לוח מדפסת נקי, גישה ל-API וכיסוי על פני כמעט שני מאות מדינות, הוא מתאים היטב לצרכים של אינטליגנציה בשוק וחיסול ממוקד שבו נאמנות למיקום היא המפתח. התוכניות של ProxyEmpire מתחילות בסביבות 15 דולר ל-GB עבור פרוקיות מגורים, עם הנחות נפח זמינות. פרוקיות ניידות במחירים גבוהים יותר, החל בסביבות 60 דולר ל-GB, ואפשרויות מרכז נתונים מבוססות על הפצה של IP. ניסויים בתשלום קטנים מאפשרים לך לבדוק את השירות לפני התחייבות לחבילות גדולות יותר. בעד : מיקוד מתקדם עם מסננים ברמה של עיר ו- ASN שילוב של פרוקיות מקומיות, ניידות ומרכזי נתונים מדיניות Rollover Data קונס : מחירים גבוהים עם נפח נמוך יותר גודל רשת קטן יותר מאשר Bright Data או Oxylabs 12. חוסר נוחות חוסר נוחות מיקומים: כיסוי IP גלובלי (הספק רשם מיליוני IP ברחבי האזורים) ניסיון חינם: אפשרויות ניסיון על פי בקשה תמיכה: 24/7 תמיכה ותעודות אטרקציות: שערים פרוקסיים, אטרקציות ישיבה, API & SDK אינטגרציה Infatica מאזן זמינות עולמית עם מודלים גמישים של תנועה.השירותים שלהם כוללים פרוסי ISP מגורים, סטטיים, ניידים, ומרכזי נתונים – כל אלה מופעלים בצורה נגישה באמצעות נקודות קצה שערים המסייעות בניהול ופילטריית השימוש. נקודה מרכזית היא ניהול הפגישות: אורך הדבק המשתנה, אפשרויות רשימה / שערים ו- APIs של מפתחים הופכים אותו ליעיל עבור תנועות עבודה הדורשות עקביות מבלי להקריב את הסולם. Infatica פרוקסים מקומיים מתחילים ב 12 $ ל-GB, שרתים פרוקסים של מרכז נתונים בסביבות 0.50 $ ל-IP לחודש, ו פרוקסים ניידים מתחילים בסביבות 30 $ ל-GB. הנחות נפח זמינות, ומחירי ארגונים מותאמים אישית ניתן לארגן. בעד : רשת עולמית של 100+ מדינות שירות ה-Proxy Residential, Mobile, Datacenter Server 24/7 צ'אט חי וחיוב גמיש קונס : IP Pool קטן יותר מאשר המתחרים המובילים מחירי הכניסה לא כל כך תחרותיים כמו יריבי התקציב Best Proxy Provider Comparison Proxy Providers השוואה הטובה ביותר \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs חמצן חמצן Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo דקוד דקוד Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data נתונים בהירים נתונים בהירים Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX סוקס סוקס Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRoyal IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut רשת רשת Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte רויאל רויאל Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API שריפת אש שריפת אש Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream PacketStream PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire ProxyEmpireעריכה ProxyEmpireעריכה Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica חוסר נוחות חוסר נוחות Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services מדוע לא כדאי להשתמש בשירותי פרוקסי בחינם בעוד שהרעיון של שימוש ב- proxy חופשי עשוי להיות מפתה, זוהי תרגול שמוביל לסיכונים משמעותיים. פרוקיות חופשיות הן לעתים קרובות מקורות לא אתיים והן מאוד לא יציבות. מחקרים ממחקרים שונים, כולל אחד שהוזכר במאמר arXiv של 2025, מראים כי בממוצע, רק בערך 34.5% מהשרתים הפרוקיות החופשיים נשארים פעילים, עם רבים עם פגמים אבטחה חמורים. חוסר יציבות ואי-אמינות: פרוקסים חופשיים לעתים קרובות לצאת מחוץ לאינטרנט, הם איטיים מאוד, ולעתים קרובות מתגלים במהירות ומוגבלים על ידי אתרי יעד. פגיעות אבטחה: פרוקיות חינם רבות הן זדוניות.הנתונים שלך, כולל רישיונות הכניסה ומידע רגיש, עשויים להיחטף, או שהמכשיר שלך עלול להיות נגוע בתוכנה זדונית. שיעורי בלוק גבוהים: מכיוון שהם ציבוריים ומשמשים אנשים אינספור, פרוקסים חופשיים נכללים לעתים קרובות ברשימה השחורה, מה שהופך אותם חסרי תועלת עבור כל משימה רצינית של איסוף נתונים. שירות פרוקיס מקצועי בתשלום הוא השקעה באמינות, ביצועים ובעיקר באבטחה. Conclusion מסקנה בחירת ספקי ה- proxy הנכון תלויה בקנה מידה של הפרויקט, באתרי האינטרנט היעד והתקציב.הספקים שנבדקו במדריך זה מייצגים את הטוב ביותר שיש לשוק להציע בשנת 2025, כל אחד עם הצעה ערך משלו. עבור פרויקטים ברמה ארגונית שבהם התקציב הוא עניין משני, Oxylabs ו- Bright Data מציעים גודל וביצועים חסרי תקדים. עבור משתמשים מודעים לערך, Decodo ו- IPRoyal מספקים איזון פנטסטי של תכונות וזמינות. עבור מפתחים המחפשים גישה מהירה, Webshare הוא המנצח ברור, המציע כניסה קלה לחלל ה- proxy בשל שורת המחירים הנמוכה ושרתים proxy חינם. בסופו של דבר, הבחירה הטובה ביותר תלויה בצרכים הספציפיים שלך, בתקציב, וגודל הפרויקט. אנו ממליצים מאוד לנצל ניסיון חינם ותוכניות חינם קבועות כדי לבדוק את השירותים לפני התחייבות לתוכנית. FAQ מהו ספקי ה- Proxy הטובים ביותר? ספק ה- proxy הטוב ביותר תלוי במשימה, ולכן ההמלצות המובילות שלנו הן עבור פרויקטים גדולים יותר או מורכבים יותר למי שמחפש את המחיר הטוב ביותר. חמצן דקוד איזה סוג של פרוקסי אני צריך לבחור עבור סריקת אינטרנט? עבור רוב משימות, פרוקיות מגורים הן הבחירה הטובה ביותר, שכן הן מגיעות מאנשים אמיתיים המשתמשים בכתובת IP האמיתית, אשר סביר פחות להיות חסום. אינטרנט Scraping האם פרוקסים יקרים שווים את זה? פרוקיות במחירים גבוהים יותר מספקים יוקרתיים בדרך כלל מציעות ביצועים מעולים, בריכות IP גדולות יותר ונקייה יותר, תמיכה טובה יותר ללקוחות ותכונות מתקדמות, שכל אלה חיוניים לפרויקטים גדולים או קשים. מה ההבדל בין פרוקסיית מרכז נתונים לבין פרוקסיית Residential? פרוקסיילי מגורים מעבירים את התנועה דרך מכשירים מגורים אמיתיים, מה שהופך אותם להופיע כמשתמשים לגיטימיים. פרוקסיילי Datacenter הם IPים המארחים במרכזי נתונים; הם מהירים יותר וזולים יותר, אך גם קל יותר לזהות ולחסום. האם ניתן לנסות את שירותי ה-Proxy לפני הרכישה? כן, רוב ספקי ה- proxy הידועים מציעים ניסיון חינם, תוכנית חינם קבועה או אחריות החזרה כספית, המאפשרת לך לבדוק את השירות שלהם ולקבוע אם הוא מתאים לפרוייקט שלך.