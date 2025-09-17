Usługa ResiderBest for IP poolProxy typesLocationsStart priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 darmowych IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebsharePrzystępne wejście, personalizacja80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 darmowe sesje proxy DCBright DataPremium Enterprise Options150M+Residential, datacenter, ISP+190$0.12/GB/day Skrapanie stron internetowych, wyodrębnianie danych publicznych i automatyczne badania są coraz bardziej niezbędne dla firm, analityków i programistów. serwery proxy odgrywają kluczową rolę w tych działaniach, umożliwiając użytkownikom rozprowadzanie żądań na wielu adresach IP, utrzymując anonimowość i omijając ograniczenia geolokalizacji. Wybór dostawcy proxy może być jednak skomplikowanym zadaniem. rynek jest nasycony opcjami, począwszy od prostych, podstawowych narzędzi po zaawansowane rozwiązania na poziomie przedsiębiorstwa. Ten artykuł jest tutaj, aby zapewnić Ci dogłębne porównanie 12 najlepszych dostawców serwerów proxy w 2025 roku.Będziemy badać ich ceny, wydajność, funkcje i standardy etyczne, aby pomóc Ci wybrać właściwe rozwiązanie dla Twoich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy budujesz osobisty skraparz internetowy od podstaw, czy zarządzasz dużym projektem zbierania danych. Best Proxy Providers – Quick Look Najlepszy dostawca proxy – Quick Look Oxylabs – Ogólnie najlepsze serwery proxy dla przedsiębiorstw i dużych projektów. Decodo (ex Smartproxy) – Najlepsza wartość za pieniądze z solidną siecią. Webshare – bardzo przystępna usługa z darmowymi serwerami proxy. Bright Data – Usługa proxy premium dla skalowalnych zaawansowanych operacji. SOAX – silny w proxy mobilne i ISP z potężną filtracją. IPRoyal – dostawca przyjazny dla budżetu z elastycznymi opcjami płatności. NetNut – statyczne proxy mieszkalne i wysokie prędkości pochodzące od ISP. Rayobyte – elastyczna usługa proxy z etycznym pozyskiwaniem. ScraperAPI – dostawca serwerów proxy opartych na API. PacketStream – usługodawca o bardzo niskim koszcie zbudowany na modelu dzielenia się przepustowością. ProxyEmpire – oferuje zaawansowane funkcje filtrowania i geo-targetingu. Infatica – wszechstronna usługa proxy z silnym naciskiem na praktyki etyczne. How We Selected the Best Proxy Server Providers Jak wybrać najlepszego dostawcę serwerów proxy Nasza lista łączy wszystkie najważniejsze kryteria i wyniki testów z dogłębną analizą funkcji, aby upewnić się, że masz pełny obraz bieżącego rynku serwerów proxy. Typy proxy: Priorytetowo wybieraliśmy dostawców oferujących wiele typów proxy (domowe, centrum danych, mobilne, ISP) w celu pokrycia przypadków użytkowania od podstawowej przeglądania stron internetowych po złożone projekty wydobycia danych. Rozmiar i różnorodność puli: Większe puli IP z globalnym zasięgiem oferują lepszą rotację proxy i niższe wskaźniki wykrywania. Ceny: Analizowaliśmy struktury cenowe, ukryte opłaty, zobowiązania minimalne i propozycje wartości. Wydajność: Wskaźniki takie jak szybkość, czas pracy i wskaźnik sukcesu są kluczowe dla wydajności i jakości danych. Bezpłatne wersje próbne i dostępność: Bezpłatne wersje próbne i polityki zwrotu pieniędzy wskazują na zaufanie dostawcy i zmniejszają ryzyko zaangażowania podczas testowania różnych usług. Obsługa klienta: Ocenialiśmy czas reakcji, wiedzę techniczną i dostępność w różnych kanałach wsparcia. Zgodność etyczna: uwzględniliśmy reputację dostawców, opinie klientów na platformach takich jak G2 i Trustpilot oraz ich zaangażowanie w etyczne pozyskiwanie IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Najlepsi dostawcy usług proxy w 2025 roku 1. Oksylady Oksylady Lokalizacje: 195+ krajów Bezpłatna wersja próbna: 7-dniowy okres próbny dla sprawdzonych firm Wsparcie: 24/7 z dedykowanymi menedżerami kont Dodatki: Obracające się proxy mieszkalne/ISP/mobile/datacenter, Web Scraper API, skupienie na zgodności Oxylabs jest jednym z najbardziej zaawansowanych dostawców z najlepszymi serwerami proxy na rynku, zaufanym przez przedsiębiorstwa do gromadzenia danych na dużą skalę. Jego portfolio obejmuje centra danych, urządzenia przenośne, dostawców usług internetowych i sieci proxy mieszkalne, dając użytkownikom niezawodną podstawę dla szerokiej gamy przypadków użytkowania. Oferuje również silną infrastrukturę i system wsparcia najwyższej klasy, który obejmuje również menedżerów kont dla klientów biznesowych. API Web Scraper i zaawansowane opcje ukierunkowania dodają elastyczności, podczas gdy koncentracja firmy na zgodności sprawia, że nadaje się dla organizacji, które muszą zrównoważyć wydajność z przejrzystym użyciem. Oksylab oferuje Począwszy od zaledwie 4 USD za GB w planie pay-as-you-go, a miesięczne pakiety spadają nieco dla wyższych objętości. zaczyna się od 0,10 USD za GB lub 0,80 USD za IP, podczas gdy Począwszy od 1,60 USD za IP. są dostępne za $ 9 za GB, a także możesz uzyskać 7-dniową bezpłatną próbę lub ubiegać się o bezpłatne proxy z 5 adresami IP, aby spróbować Oxylabs samodzielnie. Proxy mieszkaniowe Serwery Proxy Datacenter Proxy ISP Proxy mobilne Pro dla: Szeroki asortyment proxy (DC, ISP, proxy mobilne, mieszkalne) Globalny zasięg (175M+ IPs, 195+ lokalizacji) Doskonały Web Scraping API Koniecznie : Wyższa krzywa uczenia się 2. Decodo (dawniej Smartproxy) Decodo (dawniej Smartproxy) Lokalizacje: Proxy mieszkalne w 195+ krajach; dostawcy usług internetowych i centra danych w wybranych regionach; mobilne w rosnącym zasięgu Bezpłatny okres próbny: 3-dniowy okres próbny + 14-dniowa polityka zwrotu pieniędzy Wsparcie: 24/7 czat na żywo, e-mail, bogata dokumentacja Extras: Rozszerzenia przeglądarki, API, sesje klejowe, predefiniowanie rotacji Decodo, wcześniej znany jako Smartproxy, stał się popularnym wyborem dla użytkowników, którzy chcą zrównoważyć skalę i dostępność. Jego sieć ponad 125 milionów adresów IP obejmuje mieszkalne, centra danych, ISP i proxy mobilne, dzięki czemu nadaje się do projektów o różnych rozmiarach i różnych poziomach złożoności. Wydajność jest konsekwentnie silna, a wskaźniki sukcesu są bliskie 99%.Funkcje takie jak ukierunkowanie na poziomie miasta, klejące się sesje i predefiniowanie rotacji są doskonałe do lepszego sterowania, podczas gdy integracje takie jak rozszerzenia przeglądarki i czyste API sprawiają, że jest bardzo elastyczny w różnych scenariuszach.W połączeniu z prostą tablicą kontrolną, jest to platforma, która działa zarówno dla poszczególnych programistów, jak i większych profesjonalnych zespołów. Proxy mieszkalne firmy Decodo zaczynają się od 1,50 USD za GB, a miesięczne plany wahają się od 3,00 USD do 2,25 USD za GB w zależności od objętości. Proxy ISP zaczynają się od 0,27 USD za IP, serwery proxy centrum danych zaczynają się od 0,026 USD za IP lub za GB, a proxy mobilne zaczynają się od 4,50 USD za GB. Pro dla: Szeroka mieszanka mieszkaniowych, mobilnych, centrów danych lub proxy ISP Konkurencyjne stawki na GB i bardzo jasne poziomowane ceny Łatwy w obsłudze dashboard i rotacyjne predefiniowanie Koniecznie : Niektóre zaawansowane funkcje przedsiębiorstwa za wyższymi planami 3. Webshare Webshare Lokalizacja: Global Coverage Bezpłatna wersja próbna: darmowy poziom – 10 centrów danych IP Wsparcie: Biuro pomocy oparte na bilecie + baza wiedzy o samoobsłudze Dodatki: serwery obrotowe/statyczne, dostęp API Webshare jest praktyczną opcją dla tych, którzy chcą zacząć szybko i niedrogie. jego darmowy poziom daje 10 proxy centrum danych z 1 GB ruchu miesięcznie, więc sprawia, że łatwo jest eksperymentować przed zobowiązaniem się do większych planów. Platforma oferuje duży zbiór adresów IP liczący ponad 80 milionów adresów, z dostępnymi zarówno domowymi, jak i centrami danych.Funkcje takie jak sesje statyczne lub rotacyjne oraz dostępny API pomagają użytkownikom zintegrować proxy w dowolne zadania skrapienia lub automatyzacji z zasadniczo minimalnym wysiłkiem. Płatne plany są atrakcyjnie cenione, zaczynając od 1,40 USD za GB dla proxy mieszkalnych, a statyczne opcje mieszkalne są dostępne od 0,225 USD do 0,30 USD za IP. serwery proxy Datacenter zaczynają się od 0,0179 USD za IP. Pro dla: Bardzo przystępne serwery proxy do samodzielnej obsługi Darmowy plan: 10 proxy DC + 1 GB / miesiąc Jasne modele cenowe Koniecznie : Ograniczona dostosowalność w porównaniu z konkurencją przedsiębiorstw 4. Jasne dane Jasne dane Lokalizacje: 195+ krajów Bezpłatna wersja próbna: 7-dniowy okres próbny dla sprawdzonych firm Wsparcie: 24/7 wsparcie, dedykowani menedżerowie sukcesu Extras: Proxy Manager, rynek zbiorów danych, zaawansowane geo-targeting Jeśli Twoim celem jest pełen pakiet, skanowanie klasy korporacyjnej, Bright Data dostarcza zarówno skalę, jak i narzędzia. Ich kolosalny mob mieszkalny – a także serwery proxy ISP, mobilne i centrum danych – są połączone z narzędziami, takimi jak Proxy Manager i zestawy danych, aby dać Ci precyzyjną kontrolę nad przepływami skrapania. Zaawansowane funkcje obejmują ukierunkowanie na poziomie miasta / ASN / ISP, tablicy kontrolne z bezpośrednim ujęciem i logikę zgodności, która ułatwia przypadki wykorzystania świadomego ryzyka. Proxy domowe firmy Bright Data zaczynają się od 5,88 USD za GB i zmniejszają się do 3,57 USD za GB przy większych objętościach. Proxy ISP kosztują od 12,75 USD za GB, mobilne od 60 USD za GB, a opcje centrum danych zaczynają się od około 0,90 USD za IP lub 0,12 USD za GB. 7-dniowa bezpłatna wersja próbna jest również dostępna dla zweryfikowanych kont biznesowych. Pro dla: Masywny basen proxy (150M+ mieszkalny, 72M+ mobilny) Bogate narzędzia: Proxy Manager, zbieracze bez kodów, API Geo-targeting i cechy zgodności przedsiębiorstw Koniecznie : Punkty cenowe Premium 5. SOAX SOAX Lokalizacja: Global (wiele krajów) Bezpłatna wersja próbna: wersja próbna dostępna za pośrednictwem strony cenowej Obsługa: Live chat i e-mail Dodatki: Wielowarstwowe kredyty dla proxy dla domów, urządzeń przenośnych, dostawców usług internetowych i centrów danych; granularne filtry geograficzne SOAX wyróżnia się, gdy potrzebujesz ukierunkowania geospecificznego lub mobilnego. Ich rozbudowany basen IP obejmuje mieszkalne, ISP, mobilne i proxy centrów danych - wszystkie dostępne dzięki zjednoczonemu systemowi kredytowemu i filtrom, które pozwalają łatwo włączyć kontrolę na poziomie lokalnym. Dzięki roszczeniom o silnej stabilności czasu pracy i trasy, SOAX pasuje do użytkowników korzystających z lokalnych ekosystemów danych (takich jak wycena detaliczna lub testowanie reklam). SOAX oferuje proxy mieszkalne, mobilne i ISP zaczynające się od około 3,60 USD za GB, a plany o wyższej objętości spadają do około 2 USD za GB. Proxy mobilne zaczynają się od około 7,50 USD za GB, podczas gdy opcje centrum danych są cenione oddzielnie w zależności od pakietu. Pro dla: Silna obsługa telefonów komórkowych i ISP Elastyczna rotacja i sesje klejące Przejrzysta cena per-GB Koniecznie : Wyższe stawki na GB na poziomach wejściowych Mniej funkcji personalizacyjnych 6. IPRoyal IPRoyal Lokalizacje: Globalne (reklamowało się 30M+ IP) Bezpłatna próba: nie ma formalnego procesu, ale istnieją płatności i promocje Wsparcie: czat na żywo i pomoc e-mail Extras: plany Pay-as-you-go, nieograniczony przepływ ruchu („nie wygasający” ruch) IPRoyal to modułowy wybór dla małych zespołów lub freelancerów, którzy chcą zwinności bez zamykania się w umowach. jego zapas proxy – mieszkalny, ISP, mobilny i centrum danych – pasuje dobrze z elastycznym rozliczaniem i funkcjami, takimi jak klejące się sesje i ruch, który nigdy nie wygasa. Chociaż nie jest to klasy przedsiębiorstwa, platforma jest użyteczna i niezawodna - zwłaszcza dla mniej wrogich środowisk skrapienia. Proxy mieszkalne firmy IPRoyal zaczynają się od 3,50 USD za GB, proxy ISP zaczynają się od około 8 USD za GB, proxy mobilne zaczynają się od 117 USD za miesiąc, a proxy centrum danych zaczynają się od 1,80 USD za IP miesięcznie. Pro dla: Budżetowy z elastycznymi modelami rozliczeniowymi Wielki mix proxy i długie sesje klejowe Opcja ruchu bez wygaśnięcia Koniecznie : Narzędzia przedsiębiorstwa lżejsze niż konkurenci najwyższej klasy Najlepsze rabaty często związane z promocjami 7. sieć sieć Lokalizacja: Globalne pokrycie (85M+ IPs) Bezpłatna wersja próbna: demo / wersja próbna dostępna (za pośrednictwem kontaktu) Wsparcie: 24/7 wsparcie, SLA dla przedsiębiorstw Extras: statyczne proxy mieszkalne oparte na ISP, technologia routingu niestandardowego NetNut wyróżnia się niezawodnością – oferują statyczne proxy mieszkalne pochodzące od ISP, unikając niestabilności P2P. Ich masywny, globalnie rozproszony basen zapewnia długie, nieprzerwane sesje – idealne do skrapania przepływów pracy, które nie tolerują churn IP. Opierają się one na roszczeniach dotyczących czasu pracy i przyjaznych dla sieci API, co sprawia, że NetNut jest idealnym miejscem dla użytkowników, którzy pragną spójności sesji i wyczerpania odporności w globalnych punktach końcowych. Statyczne proxy mieszkalne NetNut zaczynają się od 1,59 USD za GB, z pakietami dla przedsiębiorstw dostępnymi za pośrednictwem sprzedaży bezpośredniej. Ceny Datacenter i ISP różnią się w zależności od objętości, podczas gdy globalne pokrycie zapewnia spójną łączność. Pro dla: Statyczne proxy mieszkalne pochodzące od ISP Trwałe sesje idealne do długich zadań skrapienia Wsparcie 24/7 i integracja z API Koniecznie : Ceny wstępne wyższe od niektórych konkurentów Sieć mniejsza niż Bright Data lub Oxylabs 8. Rayobycie Rayobycie Lokalizacja: Globalne pokrycie (10M+ IPs) Bezpłatna wersja próbna: dostępna na 2 dni Obsługa klienta 24/7 Dodatki: Pay-as-you-go, statyczne proxy ISP i proxy DC z gwarancjami zastąpienia IP Rayobyte jest podobny do szwajcarskiego noża do używania proxy – zaczął jako specjalista ds. centrów danych, ale teraz obejmuje warstwy mieszkalne, ISP i mobilne. Rayobyte oferuje zastępstwa IP dla problematycznych przewodów proxy centrum danych. Dodaj nieograniczone przewody, filtry geograficzne i prosty model rozliczeniowy, a masz zestaw narzędzi gotowy do zadań wrażliwych na odrzucenie. Rayobyte oferuje proxy mieszkalne od około 15 USD za GB, ISP od 1,82 USD za IP miesięcznie, a plany mobilne są wyższe w zależności od objętości. Pro dla: Duży pool proxy w centrum danych z elastycznymi planami Silne wsparcie dla ekspansji mieszkaniowej i mobilnej Dokumentacja i onboarding Koniecznie : Basen mieszkalny mniejszy od konkurentów najwyższej klasy Niektóre recenzje wspominają o zmiennych prędkościach na planach na poziomie wejściowym 9. skrapać skrapać Lokalizacja: Światowy zasięg IP za pośrednictwem API Bezpłatna wersja próbna: 1000 darmowych wniosków Obsługa: forum e-mailowe i społecznościowe; dostępna dokumentacja i SDK Dodatki: Automatyczna rotacja IP, wbudowane zarządzanie CAPTCHA, opcjonalne renderowanie JavaScript ScraperAPI nie przekazuje Ci adresów IP – daje uproszczony punkt końcowy, który wykonuje obsługę proxy, rotacji, nagłówka i CAPTCHA dla Ciebie. Użytkownicy korzystają z niemal natychmiastowej integracji, zwłaszcza z SDK w językach powszechnych. platforma obsługuje retryby, ukierunkowanie na poziomie kraju, a nawet strony wyświetlane w JS – idealne do szybkiego skryptowania lub dynamicznego skrapowania. ScraperAPI wykorzystuje model cenowy oparty na żądaniach z 1000 darmowymi żądaniami miesięcznie. Płatne plany zaczynają się od 49 USD za 100 000 żądań, a wyższe poziomy skalują w oparciu o użycie. Pro dla: Automatycznie obsługuje rotację IP, CAPTCHA i nagłówki Developer-first z integracją API i SDK Pay-as-you-go i bezpłatna wersja próbna Koniecznie : Brak bezpośredniej kontroli proxy (działa tylko za pośrednictwem API) Ograniczone do skrapienia zadań, a nie ogólnego korzystania z proxy 10. PacketStream PacketStream Lokalizacja: Światowy zasięg IP za pośrednictwem API Bezpłatna wersja próbna: 1000 darmowych wniosków Obsługa: forum e-mailowe i społecznościowe; dostępna dokumentacja i SDK Dodatki: Automatyczna rotacja IP, wbudowane zarządzanie CAPTCHA, opcjonalne renderowanie JavaScript ScraperAPI nie tylko przekazuje Ci adresy IP – daje uproszczony punkt końcowy, który wykonuje obsługę proxy, rotacji, nagłówka i CAPTCHA dla Ciebie. Użytkownicy korzystają z niemal natychmiastowej integracji, zwłaszcza z SDK w językach powszechnych. platforma obsługuje retryby, ukierunkowanie na poziomie kraju, a nawet strony wyświetlane w JS – idealne do szybkiego skryptowania lub dynamicznego skrapowania. PacketStream pobiera opłatę w wysokości 1 USD za GB za pośrednictwem modelu dzielenia się przepustowością peer-to-peer. Nie ma żadnych umów ani zobowiązań, co czyni go przyjaznym dla budżetu rozwiązaniem do lekkiego skrapienia lub testowania. Pro dla: Ekstremalnie niskokosztowy model udostępniania przepustowości Przejrzysta cena w USD/GB Peer-to-peer lokalizacje mieszkalne Koniecznie : Mniejszy IP pool niż dostawcy biznesowi Mniej odpowiednie dla przemysłu ciężkiego 11. ProxyPrzemoc ProxyPrzemoc Lokalizacje: Global (170–195 krajów pokrycia) Bezpłatny okres próbny: mały płatny okres próbny (np. 2 USD za ruch próbny) Wsparcie: Live chat i pomoc e-mail Dodatki: filtracja drobnoziarnista (geo/ASN), dane rollover, dostęp API ProxyEmpire działa precyzyjnie: jeśli przepływ pracy wymaga danych z określonych miast, ASN lub dostawców usług internetowych, ten dostawca daje ci tę kontrolę. Proxy dla mieszkań, urządzeń przenośnych i centrów danych są obsługiwane, ale cechami charakterystycznymi są narzędzia do filtrowania i automatyczne przeniesienie nieużywanych danych. Dzięki czystej tablicy kontrolnej, dostępowi do API i zasięgu w prawie dwustu krajach, jest to dobre rozwiązanie dla potrzeb w zakresie informacji rynkowych i ukierunkowanego skrapowania, w których wiarygodność lokalizacji jest kluczowa. Plany ProxyEmpire zaczynają się od około 15 USD za GB dla proxy mieszkalnych, z dostępnymi zniżkami na objętość. Proxy mobilne są wyższe, zaczynając od blisko 60 USD za GB, a opcje centrum danych są oparte na alokacji IP. Małe płatne próby pozwalają przetestować usługę przed zaangażowaniem się w większe pakiety. Pro dla: Zaawansowane ukierunkowanie z filtrami na poziomie miasta i ASN Mieszkanie, mobilny i datacenter proxy Przejrzysta polityka rollover danych Koniecznie : Wyższe ceny w niższych ilościach Rozmiar sieci mniejszy niż Bright Data lub Oxylabs 12. nieszczęśliwy nieszczęśliwy Lokalizacje: Globalne zasięg IP (sprzedawca wymienia miliony IP w różnych regionach) Bezpłatna wersja próbna: Opcje próbne na żądanie Wsparcie: 24/7 wsparcie i dokumentacja Dodatki: bramy proxy, mocowanie sesji, integracja API i SDK Infatica równoważy globalną dostępność z elastycznymi modelami ruchu. ich usługa obejmuje proxy mieszkalne, statyczne ISP, mobilne i centra danych – wszystkie dostępne za pośrednictwem punktów końcowych bramy, które pomagają zarządzać i filtrować korzystaniem. Kluczowym punktem jest zarządzanie sesjami: zmienny czas trwania kleju, opcje listy / bramy i API dewelopera sprawiają, że jest to praktyczne dla przepływów pracy, które wymagają spójności bez poświęcania skali. Infatica proxy mieszkalne zaczynają się od 12 USD za GB, serwery proxy centrum danych od około 0,50 USD za IP miesięcznie, a proxy mobilne od około 30 USD za GB. Objętościowe rabaty są dostępne, a niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw można zaaranżować. pakiety próbne są oferowane, aby pomóc użytkownikom ocenić usługę przed pełnym wdrożeniem. Best Proxy Provider Comparison Porównanie najlepszych dostawców proxy

Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial
Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs
Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial
Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies
Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial
SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial
IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited
NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial
Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited
Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits
PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No
ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No
Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No

Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Dlaczego nie powinieneś korzystać z darmowych usług proxy Chociaż pomysł używania darmowego proxy może być kuszący, jest to praktyka, która niesie ze sobą znaczne ryzyko. Darmowe proxy są często pochodzenia nieetyczne i są bardzo niestabilne. Badania z różnych badań, w tym jeden cytowany w artykule arXiv z 2025 roku, pokazują, że średnio tylko około 34,5% darmowych serwerów proxy pozostaje aktywnych, z wieloma poważnymi wadami bezpieczeństwa. Niestabilność i niezawodność: darmowe proxy często są offline, są bardzo powolne i często są szybko wykrywane i blokowane przez witryny docelowe. Wiele darmowych proxy jest szkodliwych. Twoje dane, w tym dane logowania i poufne informacje, mogą zostać przechwycone lub Twoje urządzenie może być zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. Wysokie stawki bloków: Ponieważ są one publiczne i używane przez niezliczone osoby, darmowe proxy są często na czarnej liście, co czyni je bezużytecznymi dla jakiegokolwiek poważnego zadania zbierania danych. Profesjonalna, płatna usługa proxy to inwestycja w niezawodność, wydajność i, co najważniejsze, bezpieczeństwo. Conclusion konkluzji Wybór odpowiedniego dostawcy usług proxy zależy od skali projektu, docelowych stron internetowych i budżetu. dostawcy przeglądani w tym przewodniku reprezentują najlepsze, które rynek ma do zaoferowania w 2025 roku, każdy z własną propozycją wartości. W przypadku projektów na poziomie przedsiębiorstwa, w których budżet jest drugorzędnym problemem, Oxylabs i Bright Data oferują niezrównaną skalę i wydajność. Dla użytkowników świadomych wartości, Decodo i IPRoyal zapewniają fantastyczną równowagę funkcji i przystępności cenowej. Dla programistów poszukujących szybkiego dostępu, Webshare jest oczywistym zwycięzcą, oferując łatwy dostęp do przestrzeni proxy ze względu na niski próg cenowy i darmowe serwery proxy. Ostatecznie najlepszy wybór zależy od Twoich specyficznych potrzeb, budżetu i skali projektu. Zalecamy korzystanie z bezpłatnych próbnych i stałych bezpłatnych planów, aby przetestować usługi przed zaangażowaniem się w plan. Przemysł proxy stale się rozwija, a pozostawanie na bieżąco z najnowszymi narzędziami i funkcjami jest kluczem do zapewnienia, że Twoje wysiłki w zakresie zbierania danych pozostają skuteczne i wydajne. FAQ Jaki jest najlepszy dostawca proxy? Najlepszy dostawca proxy zależy od zadania, więc nasze najlepsze zalecenia są dla większych lub bardziej skomplikowanych projektów; oraz Dla tych, którzy szukają najlepszej ceny. Oksylady Dekodowanie Jaki typ proxy wybrać do skrobania stron internetowych? Dla większości Proxy domowe są najlepszym wyborem, ponieważ pochodzą one od prawdziwych osób korzystających z prawdziwego adresu IP, który jest mniej prawdopodobny do zablokowania. Strony internetowe Scraping Czy drogie proxy są tego warte? Wyższe ceny proxy od renomowanych dostawców zazwyczaj oferują wyższą wydajność, większe i czystsze puli IP, lepszą obsługę klienta i zaawansowane funkcje, które są niezbędne dla dużych lub trudnych projektów. Jaka jest różnica między rezydencjami a centrami danych? Proxy mieszkalne przekierowują ruch za pośrednictwem rzeczywistych urządzeń mieszkalnych, sprawiając, że wydają się być legalnymi użytkownikami. Proxy centrum danych to adresy IP hostowane w centrach danych; są szybsze i tańsze, ale są również łatwiejsze do wykrycia i zablokowania. Czy mogę wypróbować usługi proxy przed zakupem? Tak, większość renomowanych dostawców usług proxy oferuje bezpłatną próbę, stały darmowy plan lub gwarancję zwrotu pieniędzy, co pozwala przetestować ich usługę i ustalić, czy jest ona odpowiednia dla Twojego projektu.