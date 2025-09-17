2025 में 12 सर्वश्रेष्ठ प्रॉक्सी सेवा प्रदाता

निवास के लिए सर्वश्रेष्ठ आईपी पूलप्रोक्सी प्रकारस्थितिआधारित मूल्यमुक्त संस्करण / परीक्षणOxylabsEnterprise, बड़े पैमाने पर स्क्रैपिंग175M+निवास, मोबाइल, डेटा सेंटर, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-दिन परीक्षण, 5 मुफ्त आईपीएसDecodoआधारित मूल्य मुफ्त प्रॉक्सी सीज़ें125M+निवास, मोबाइल, डेटा सेंटर, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-दिन परीक्षणWebshareआधारित प्रवेश, अनुकूलन80M+निवास, मोबाइल, डेटा सेंटर195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 मुफ्त डीसी प्रॉक्सी सीज़ेंसBright डेटा वेब स्क्रैपिंग, सार्वजनिक डेटा खींचना और स्वचालित अनुसंधान व्यवसायों, विश्लेषकों और डेवलपर्स के लिए अधिक से अधिक आवश्यक हैं. प्रॉक्सी सर्वर इन गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को कई आईपी पर अनुरोध वितरित करने की अनुमति मिलती है, गुमनामता बनाए रखती है, और भौगोलॉजीकरण प्रतिबंधों को पार कर सकती है। एक प्रॉक्सी प्रदाता चुनना, हालांकि, एक जटिल कार्य हो सकता है. बाजार खुले हड्डियों, बुनियादी उपकरणों से लेकर परिष्कृत, उद्यम स्तर के समाधान तक विकल्पों से भरपूर है। हम उनकी कीमतों, प्रदर्शन, सुविधाओं और नैतिक मानकों की जांच करेंगे ताकि आप अपनी विशिष्ट जरूरतों के लिए सही समाधान चुन सकें, चाहे आप शून्य से एक व्यक्तिगत वेब स्क्रैपर का निर्माण कर रहे हों या एक बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह परियोजना का प्रबंधन कर रहे हों। Best Proxy Providers – Quick Look सर्वश्रेष्ठ प्रॉक्सी प्रदाता - त्वरित देखो Oxylabs – व्यवसाय और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए सामान्य रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रॉक्सी सर्वर। Decodo (ex Smartproxy) – एक मजबूत नेटवर्क के साथ पैसे के लिए सबसे अच्छा मूल्य। Webshare – मुफ्त प्रॉक्सी सर्वर के साथ एक बहुत सस्ती सेवा। उज्ज्वल डेटा – स्केलेबल उन्नत संचालन के लिए एक प्रीमियम प्रॉक्सी सेवा। SOAX – शक्तिशाली फ़िल्टरिंग के साथ मोबाइल और ISP प्रॉक्सी में मजबूत। IPRoyal – flexible pay-as-you-go options के साथ एक बजट के अनुकूल प्रदाता। NetNut – आईएसपी-आधारित स्थिर आवासीय प्रॉक्सी और उच्च गति। Rayobyte – नैतिक प्रावधान के साथ एक लचीला प्रॉक्सी सेवा। ScraperAPI – API आधारित प्रॉक्सी सर्वर प्रदाता। PacketStream – एक सुपर कम लागत प्रदाता बैंडविड्थ साझाकरण मॉडल पर बनाया गया है। ProxyEmpire – उन्नत फ़िल्टरिंग और geo-targeting क्षमताओं की पेशकश करता है। Infatica – नैतिक प्रथाओं पर एक मजबूत जोर के साथ एक बहुमुखी प्रॉक्सी सेवा। How We Selected the Best Proxy Server Providers कैसे हमने सर्वश्रेष्ठ प्रॉक्सी सर्वर प्रदाताओं का चयन किया हमारी सूची सभी सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों और परीक्षण परिणामों को गहराई से सुविधा विश्लेषण के साथ जोड़ती है ताकि आप वर्तमान प्रॉक्सी सर्वर बाजार की पूरी तस्वीर प्राप्त कर सकें। प्रॉक्सी प्रकार: हमने मूल वेब ब्राउज़िंग से लेकर जटिल डेटा निकासी परियोजनाओं तक उपयोग के मामलों को कवर करने के लिए कई प्रॉक्सी प्रकार (निवास, डेटा सेंटर, मोबाइल, आईएसपी) की पेशकश करने वाले प्रदाताओं को प्राथमिकता दी। पूल का आकार और विविधता: वैश्विक कवरेज के साथ बड़े आईपी पूल बेहतर प्रॉक्सी रोटेशन और कम पता लगाने की दर प्रदान करते हैं। मूल्य निर्धारण: हमने मूल्य संरचनाओं, छिपे हुए शुल्क, न्यूनतम प्रतिबद्धताओं और मूल्य प्रस्तावों का विश्लेषण किया। प्रदर्शन: गति, अपटाइम और सफलता दर जैसे माप दक्षता और डेटा की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुफ्त परीक्षण और सुलभता: मुफ्त परीक्षण और वापसी नीतियां प्रदाता के विश्वास को इंगित करती हैं और विभिन्न सेवाओं का परीक्षण करते समय आपकी प्रतिबद्धता जोखिम को कम करती हैं। ग्राहक सहायता: हमने विभिन्न सहायता चैनलों में प्रतिक्रिया समय, तकनीकी विशेषज्ञता और उपलब्धता का मूल्यांकन किया। नैतिक अनुपालन: हमने प्रदाता की प्रतिष्ठा, G2 और Trustpilot जैसे प्लेटफार्मों पर ग्राहक समीक्षाओं, और आईपी के नैतिक प्रावधान के लिए उनके प्रतिबद्धता पर विचार किया। Best Proxy Service Providers in 2025 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रॉक्सी सेवा प्रदाता 1. ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्थान: 195+ देशों नि: शुल्क परीक्षण: सत्यापित कंपनियों के लिए 7 दिनों का परीक्षण समर्थन: समर्पित खाता प्रबंधकों के साथ 24/7 समर्थन अतिरिक्त: रेटेड आवासीय / आईएसपी / मोबाइल / डेटा सेंटर प्रॉक्सी, वेब स्क्रैपर एपीआई, अनुपालन केंद्र Oxylabs बाजार में सर्वश्रेष्ठ प्रॉक्सी सर्वर के साथ सबसे स्थापित प्रदाताओं में से एक है, बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह के लिए उद्यमों द्वारा भरोसा किया जाता है. इसकी पोर्टफोलियो डेटा सेंटर, मोबाइल, आईएसपी, और आवासीय प्रॉक्सी नेटवर्क को कवर करता है, उपयोगकर्ताओं को उपयोग के मामले की एक विस्तृत विविधता के लिए एक विश्वसनीय नींव देता है. रोटेशन में 175 मिलियन से अधिक आईपी के साथ, सेवा को ब्लॉक को कम करने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह एक मजबूत बुनियादी ढांचे और एक शीर्ष-स्तरीय समर्थन प्रणाली भी प्रदान करता है जिसमें व्यावसायिक ग्राहकों के लिए खाता प्रबंधक भी शामिल हैं. वेब स्क्रैपर एपीआई और उन्नत लक्षित करने के विकल्प लचीलापन जोड़ते हैं, जबकि कंपनी के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करना इसे उन संगठनों के लिए उपयुक्त बनाता है जिन्हें प्रदर्शन और पारदर्शी उपयोग को संतुलित करने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन की पेशकश एक pay-as-you-go योजना पर केवल $ 4 प्रति जीबी से शुरू करें, जबकि उच्च मात्रा के लिए मासिक पैकेज थोड़ा कम हो जाते हैं। $ 0.10 प्रति जीबी या $ 0.80 प्रति आईपी पर शुरू करें, जबकि IP प्रति $ 1.60 से शुरू करें। $ 9 प्रति जीबी पर उपलब्ध हैं, और आप अपने आप को Oxylabs का प्रयास करने के लिए 7 दिनों के मुफ्त परीक्षण या 5 आईपी के साथ मुफ्त प्रॉक्सी का दावा भी कर सकते हैं। निवास प्रोजेक्ट्स Datacenter Proxy सर्वर आईएसपी प्रोसेस मोबाइल प्रोसेस के लिए: Broad proxy lineup (डीसी, आईएसपी, मोबाइल, आवासीय प्रॉक्सी) वैश्विक कवरेज (175M+ आईपी, 195+ स्थान) उत्कृष्ट वेब स्क्रैपिंग API केस : उच्च सीखने की Curve 2. Decodo (पूर्व में Smartproxy) Decodo (पूर्व में Smartproxy) स्थान: 195+ देशों में आवासीय प्रॉक्सी; चयनित क्षेत्रों में आईएसपी और डेटा सेंटर; बढ़ती कवरेज में मोबाइल नि: शुल्क परीक्षण: 3 दिन आवासीय परीक्षण + 14 दिन वापसी नीति समर्थन: 24/7 लाइव चैट, ईमेल, व्यापक दस्तावेज अतिरिक्त: ब्राउज़र एक्सटेंशन, एपीआई, चिपकने वाली सत्र, रोटेशन पूर्वावलोकन Decodo, जिसे पहले Smartproxy के रूप में जाना जाता था, उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है जो पैमाने पर संतुलन और सुलभता चाहते हैं. 125 मिलियन से अधिक आईपी के अपने नेटवर्क को आवासीय, डेटा सेंटर, आईएसपी, और मोबाइल प्रॉक्सी में शामिल किया गया है, जिससे यह विभिन्न आकारों और विभिन्न जटिलता के विभिन्न स्तरों के परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है. सेवा अत्यधिक सुलभ है लेकिन चल रहे बड़े पैमाने पर स्क्रैपिंग कार्यों के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है. प्रदर्शन लगातार मजबूत है, लगभग 99 प्रतिशत सफलता दर के साथ। शहर के स्तर पर लक्षित करने, चिपकने वाली सत्रों और रोटेशन पूर्वावलोकन जैसे सुविधाएं बेहतर नियंत्रण के लिए महान हैं, जबकि ब्राउज़र एक्सटेंशन और एक साफ एपीआई जैसे एकीकरण इसे विभिन्न परिदृश्यों में बहुत लचीला बनाते हैं। Decodo के आवासीय प्रॉक्सी प्रति जीबी $ 1.50 से शुरू होते हैं, जिसमें $ 3.00 से $ 2.25 प्रति जीबी तक मासिक योजनाएं होती हैं, मात्रा के आधार पर. ISP प्रॉक्सी प्रति आईपी $ 0.27 से शुरू होती हैं, डेटा सेंटर प्रॉक्सी सर्वर प्रति आईपी या जीबी प्रति केवल $ 0.026 से शुरू होते हैं, और मोबाइल प्रॉक्सी प्रति जीबी $ 4.50 से शुरू होती हैं. वे 100MB आवासीय प्रॉक्सी के साथ एक 3-दिन का परीक्षण भी प्रदान करते हैं. के लिए: आवासीय, मोबाइल, डेटा सेंटर या आईएसपी प्रॉक्सी का व्यापक मिश्रण प्रति जीबी प्रति प्रति प्रतिस्पर्धी दरें और बहुत स्पष्ट स्तरित मूल्य आसानी से उपयोग करने वाले डैशबोर्ड और रोटेशन प्रीसेट केस : कुछ उन्नत उद्यम विशेषताएं उच्च योजनाओं के पीछे 3. Webshare के लिए Webshare के लिए स्थान: वैश्विक कवरेज मुफ्त परीक्षण: मुफ्त स्तर – 10 डेटा सेंटर आईपी समर्थन: टिकट-आधारित सहायता डेस्क + स्वयं सेवा ज्ञान आधार अतिरिक्त: रोटेशन / स्थैतिक सर्वर, एपीआई एक्सेस Webshare उन लोगों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प है जो जल्दी और सस्ती तरीके से शुरू करना चाहते हैं. इसके मुफ्त स्तर आपको प्रति माह 1 जीबी ट्रैफ़िक के साथ 10 डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं, इसलिए यह बड़े योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले प्रयोग करना आसान बनाता है. यह पहुंच योग्य प्रवेश बिंदु इसे व्यक्तिगत डेवलपर्स और छोटे टीमों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय बना दिया है. प्लेटफ़ॉर्म 80 मिलियन से अधिक पते के एक विशाल आईपी पूल की पेशकश करता है, दोनों आवासीय और डेटा सेंटर प्रॉक्सी उपलब्ध हैं. स्टीटिक या रोटेशन सत्र जैसे सुविधाएं, और एक सुलभ एपीआई उपयोगकर्ताओं को किसी भी स्क्रैपिंग या ऑटोमेशन कार्यों में प्रॉक्सी को कम से कम प्रयास के साथ एकीकृत करने में मदद करता है। भुगतान किए गए योजनाएं आकर्षक कीमतें हैं, आवासीय प्रॉक्सी के लिए प्रति जीबी $ 1.40 से शुरू होती हैं, और स्थिर आवासीय विकल्प प्रति आईपी $ 0.225 से $ 0.30 तक उपलब्ध हैं। के लिए: स्व-सेवा के लिए बहुत सस्ती डेटा सेंटर प्रॉक्सी सर्वर मुफ्त योजना: 10 डीसी प्रॉक्सी + 1 जीबी / महीने स्पष्ट मूल्य मॉडल केस : उद्यम प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सीमित अनुकूलनशीलता 4. चमकदार डेटा चमकदार डेटा स्थान: 195+ देशों नि: शुल्क परीक्षण: सत्यापित कंपनियों के लिए 7 दिनों का परीक्षण समर्थन: 24/7 समर्थन, समर्पित सफलता प्रबंधकों अतिरिक्त: प्रॉक्सी प्रबंधक, डेटासेट मार्केटप्लेस, उन्नत geo-targeting यदि आपका लक्ष्य पूर्ण-स्टैक, उद्यम-स्तरीय क्रैकिंग है, तो ब्रैच डेटा दोनों पैमाने और टूलिंग प्रदान करता है। उनके विशाल आवासीय मोड - प्लस आईएसपी, मोबाइल और डेटा सेंटर प्रॉक्सी सर्वर - प्रॉक्सी प्रबंधक और डेटा सेट जैसे उपकरणों के साथ जोड़ते हैं जो आपको क्रैकिंग प्रवाहों पर सटीक नियंत्रण देते हैं। उन्नत सुविधाओं में शहर / एएसएन / आईएसपी स्तर के लक्ष्यों, सीधे-शॉट डैशबोर्ड, और अनुपालन-पहले तर्क शामिल हैं जो जोखिम-जागरूक उपयोग मामलों को आसान बनाता है। Bright Data के आवासीय प्रॉक्सी प्रति जीबी $ 5.88 से शुरू होते हैं और बड़े मात्रा के साथ $ 3.57 प्रति जीबी तक बढ़ते हैं. ISP प्रॉक्सी प्रति जीबी $ 12.75 से शुरू होते हैं, मोबाइल प्रति जीबी $ 60 से शुरू होते हैं, और डेटा सेंटर विकल्प प्रति आईपी $ 0.90 या प्रति जीबी $ 0.12 से शुरू होते हैं. सत्यापित व्यावसायिक खातों के लिए एक 7-दिन का मुफ्त परीक्षण भी उपलब्ध है. के लिए: विशाल प्रॉक्सी पूल (150M + आवासीय, 72M + मोबाइल) अमीर उपकरण: प्रॉक्सी प्रबंधक, कोई कोड संग्रहक, एपीआई Geo-targeting और Enterprise Compliance विशेषताएं केस : मूल्य बिंदु 5. सोएक्स सोएक्स स्थान: वैश्विक (कई देशों में) मुफ्त परीक्षण: मूल्य पृष्ठ के माध्यम से उपलब्ध स्टार्टर परीक्षण समर्थन: लाइव चैट और ईमेल अतिरिक्त: आवासीय, मोबाइल, आईएसपी और डेटा सेंटर प्रॉक्सी के लिए बहु-स्तरीय क्रेडिट; granular geo filters SOAX उत्कृष्ट है जब आपको भौगोलिक विशिष्ट या मोबाइल भारी लक्षित करने की आवश्यकता होती है. उनका विस्तारित आईपी पूल आवासीय, आईएसपी, मोबाइल और डेटा सेंटर प्रॉक्सी तक फैलता है - सभी एक एकीकृत क्रेडिट सिस्टम और फिल्टर के साथ सुलभ हैं जो आपको आसानी से स्थानीय स्तर पर नियंत्रण में कॉल करने की अनुमति देते हैं। मजबूत अपटाइम और मार्ग स्थिरता के दावों के साथ, SOAX उपयोगकर्ताओं को स्थानीय डेटा पारिस्थितिकी तंत्र (जैसे खुदरा मूल्य निर्धारण या विज्ञापन परीक्षण) का उपयोग करने के लिए उपयुक्त है। SOAX आवासीय, मोबाइल और आईएसपी प्रॉक्सी की पेशकश करता है, जो प्रति जीबी लगभग $ 3.60 से शुरू होता है, जबकि उच्च मात्रा की योजनाएं प्रति जीबी लगभग $ 2 तक गिरती हैं। के लिए: मजबूत मोबाइल और ISP प्रॉक्सी कवरेज लचीला रोटेशन और चिपकने वाली सत्र पारदर्शी प्रति-जीबी मूल्य केस : प्रवेश स्तर पर उच्च प्रति-जीबी दरें कम अनुकूलन विशेषताएं 6. आयरलैंड आयरलैंड स्थान: वैश्विक (30M + IPs विज्ञापन) मुफ्त परीक्षण: कोई औपचारिक परीक्षण नहीं है, लेकिन भुगतान-जैसे-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप-आप समर्थन: लाइव चैट और ईमेल सहायता अतिरिक्त: Pay-as-you-go योजनाएं, अंतहीन उपयोग रोलओवर (“नहीं समाप्त” ट्रैफ़िक) IPRoyal छोटी टीमों या फ्रीलांसरों के लिए मॉड्यूलर विकल्प है जो अनुबंधों में लॉक किए बिना गतिशीलता चाहते हैं. इसकी प्रॉक्सी सूची - आवासीय, आईएसपी, मोबाइल, और डेटा सेंटर - लचीला बिलिंग और चिपकने वाली सत्रों और ट्रैफ़िक जैसे सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से जोड़ती है जो कभी समाप्त नहीं होती है। सफलता दर और अपटाइम इस मूल्य बिंदु पर काफी सम्मानित हैं. हालांकि यह उद्यम-स्तरीय नहीं है, मंच उपयोगी और विश्वसनीय है - विशेष रूप से कम शत्रुतापूर्ण स्क्रैपिंग वातावरण के लिए। IPRoyal के आवासीय प्रॉक्सी प्रति जीबी $ 3.50 से शुरू होते हैं, आईएसपी प्रॉक्सी प्रति जीबी $ 8 से शुरू होते हैं, मोबाइल प्रति महीने $ 117 से शुरू होते हैं, और डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रति आईपी $ 1.80 से शुरू होते हैं। के लिए: लचीले बिलिंग मॉडल के साथ बजट के अनुकूल विशाल प्रॉक्सी मिक्स और लंबी चिपकने वाली सत्र कभी खत्म नहीं होने वाली ट्रैफ़िक विकल्प केस : एंटरप्राइज़ टूल शीर्ष स्तर के प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में हल्के सर्वश्रेष्ठ छूट अक्सर प्रचार से जुड़े होते हैं 7. नेटवर्क नेटवर्क स्थान: वैश्विक कवरेज (85M + आईपी) नि: शुल्क परीक्षण: डेमो / परीक्षण उपलब्ध है (संपर्कों के माध्यम से) समर्थन: 24/7 समर्थन, उद्यम स्तरों के लिए एसएलएएस अतिरिक्त: आईएसपी-आधारित स्थिर आवासीय प्रॉक्सी, कस्टम राउटिंग तकनीक NetNut विश्वसनीयता के लिए बाहर निकलता है - वे ISP-आधारित, स्थिर आवासीय प्रॉक्सी प्रदान करते हैं, P2P की अस्थिरता से बचते हैं। वे इसे अपटाइम दावों और थ्रेडिंग-अनुकूल एपीआई के साथ बैकअप करते हैं, जो NetNut को वैश्विक अंत बिंदुओं पर सत्र स्थिरता और स्क्रैपिंग प्रतिरोधीता की इच्छा रखने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक Go-to बनाता है। NetNut की स्थिर आवासीय प्रॉक्सी प्रति जीबी $ 1.59 से शुरू होती है, जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से उद्यम बंडल उपलब्ध होते हैं. Datacenter और ISP की कीमतें मात्रा के आधार पर भिन्न होती हैं, जबकि वैश्विक कवरेज लगातार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है. सेवा प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए अनुरोध पर एक परीक्षण उपलब्ध है. के लिए: ISP-Sourced Static Residential Proxy लंबे समय तक स्क्रैपिंग कार्यों के लिए आदर्श निरंतर सत्र 24/7 समर्थन और एपीआई एकीकरण केस : कुछ प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में उच्च प्रवेश मूल्य नेटवर्क Bright Data या Oxylabs की तुलना में छोटा है 8. रेडिएट रेडिएट स्थान: वैश्विक कवरेज (10M+ आईपी) नि: शुल्क परीक्षण: 2 दिन का परीक्षण उपलब्ध है 24/7 ग्राहक सहायता अतिरिक्त: Pay-as-you-go परतें, स्थैतिक आईएसपी प्रॉक्सी, और आईपी प्रतिस्थापन गारंटी के साथ डीसी प्रॉक्सी Rayobyte एक स्विट्जरलैंड सेना के प्रॉक्सी उपयोग के चाकू की तरह दिखता है - यह एक डेटा सेंटर विशेषज्ञ के रूप में शुरू हुआ, लेकिन अब आवासीय, आईएसपी, और मोबाइल परतों में शामिल है। एक लाभ: Rayobyte समस्याग्रस्त डेटा सेंटर प्रॉक्सी थ्रेड के लिए आईपी प्रतिस्थापन प्रदान करता है. असीमित थ्रेड, जियो फिल्टर, और एक सरल बिलिंग मॉडल जोड़ें, और आपके पास रिटर्न संवेदनशील कार्यों के लिए एक टूलकिट तैयार है। Rayobyte प्रति जीबी के बारे में $ 15 से आवासीय प्रॉक्सी की पेशकश करता है, प्रति आईपी प्रति माह $ 1.82 से आईएसपी, और मोबाइल योजनाओं की कीमतें मात्रा के आधार पर अधिक हैं। के लिए: लचीला योजनाओं के साथ बड़े डेटा सेंटर प्रॉक्सी पूल आवासीय और मोबाइल विस्तार के लिए मजबूत समर्थन स्पष्ट दस्तावेज और onboarding केस : शीर्ष स्तर के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में छोटे आवासीय पूल कुछ समीक्षाएं प्रारंभिक स्तर की योजनाओं पर परिवर्तनीय गति का उल्लेख करती हैं 9. स्क्रैप स्क्रैप स्थान: API के माध्यम से वैश्विक आईपी कवरेज मुफ्त परीक्षण: 1000 मुफ्त अनुरोध परीक्षण समर्थन: ईमेल और सामुदायिक मंच; दस्तावेज और एसडीके उपलब्ध अतिरिक्त: स्वचालित आईपी रोटेशन, अंतर्निहित CAPTCHA प्रबंधन, वैकल्पिक जावास्क्रिप्ट रेंज ScraperAPI आपको आईपी नहीं देता है - यह आपको एक सरल एंडपॉइंट देता है जो आपके लिए प्रॉक्सी, रोटेशन, हेडर और कैप्चका प्रबंधन करता है. यह एक त्वरित ट्रैक विकल्प है यदि आप आईपी बुनियादी ढांचे के बजाय कोडिंग और डेटा पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. उपयोगकर्ताओं को लगभग तुरंत एकीकरण का आनंद लेता है, खासकर आम भाषाओं में एसडीके के साथ. प्लेटफ़ॉर्म रिट्री, देश स्तर पर लक्षित करना, और यहां तक कि जेएस रेंज पेज भी संभालता है - त्वरित स्क्रिप्टिंग या गतिशील स्क्रैपिंग के लिए आदर्श। ScraperAPI प्रति माह 1,000 मुफ्त अनुरोधों के साथ एक अनुरोध-आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग करता है। 100,000 अनुरोधों के लिए भुगतान किए गए योजनाएं $ 49 पर शुरू होती हैं, और उपयोग के आधार पर उच्च स्तर स्केल। के लिए: स्वचालित रूप से आईपी रोटेशन, CAPTCHAs, और हेडर को संभालता है एपीआई एकीकरण और एसडीके के साथ डेवलपर्स-प्रथम Pay-as-you-go और मुफ्त परीक्षण उपलब्ध है केस : कोई प्रत्यक्ष प्रॉक्सी नियंत्रण (केवल एपीआई के माध्यम से काम करता है) स्क्रैपिंग कार्यों पर सीमित, सामान्य प्रॉक्सी उपयोग नहीं 10. पैकेजिंग पैकेजिंग स्थान: API के माध्यम से वैश्विक आईपी कवरेज मुफ्त परीक्षण: 1000 मुफ्त अनुरोध परीक्षण समर्थन: ईमेल और सामुदायिक मंच; दस्तावेज और एसडीके उपलब्ध अतिरिक्त: स्वचालित आईपी रोटेशन, अंतर्निहित CAPTCHA प्रबंधन, वैकल्पिक जावास्क्रिप्ट रेंज ScraperAPI आपको केवल आईपी नहीं देता है - यह आपको एक सरल एंडपॉइंट देता है जो आपके लिए प्रॉक्सी, रोटेशन, हेडर और कैप्चका प्रबंधन करता है. यह एक त्वरित ट्रैक विकल्प है यदि आप आईपी बुनियादी ढांचे का प्रबंधन नहीं करते हैं, लेकिन कोडिंग और डेटा पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उपयोगकर्ताओं को लगभग तुरंत एकीकरण का आनंद लेता है, खासकर आम भाषाओं में एसडीके के साथ. प्लेटफ़ॉर्म रिट्री, देश स्तर पर लक्षित करना, और यहां तक कि जेएस रेंज पेज भी संभालता है - त्वरित स्क्रिप्टिंग या गतिशील स्क्रैपिंग के लिए आदर्श। PacketStream अपने peer-to-peer बैंडविड्थ साझा करने के मॉडल के माध्यम से प्रति जीबी $ 1 शुल्क लेता है. कोई अनुबंध या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जिससे यह हल्के स्क्रैपिंग या परीक्षण के लिए एक बजट अनुकूल समाधान बन जाता है. मूल्य उपयोग के बावजूद लगातार रहता है. के लिए: अत्यधिक कम लागत वाले बैंडविड्थ साझाकरण मॉडल कीमत $ 1 / GB Peer-to-peer आवासीय प्रॉक्सी केस : उद्यम प्रदाताओं की तुलना में छोटी आईपी पूल अनुपालन भारी उद्योगों के लिए कम उपयुक्त 11. प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट स्थान: वैश्विक (170-195 देशों की कवरेज) नि: शुल्क परीक्षण: छोटे भुगतान परीक्षण (उदाहरण के लिए, नमूना ट्रैफ़िक के लिए $ 2) समर्थन: लाइव चैट और ईमेल सहायता अतिरिक्त: पतली अनाज फ़िल्टरिंग (जीओ / एएसएन), रोलवेयर डेटा, एपीआई एक्सेस ProxyEmpire सटीकता के लिए खेलता है: यदि आपके कार्य प्रवाह को विशिष्ट शहरों, एएसएन, या आईएसपी से डेटा की आवश्यकता होती है, तो यह प्रदाता आपको उस नियंत्रण देता है। लगभग दो सौ देशों में एक साफ डैशबोर्ड, एपीआई पहुंच और कवरेज के साथ, यह बाजार जागरूकता और लक्षित स्क्रैपिंग आवश्यकताओं के लिए एक अच्छा फिट है जहां स्थान वफादारी महत्वपूर्ण है। ProxyEmpire की योजनाएं आवासीय प्रॉक्सी के लिए प्रति जीबी के बारे में $ 15 से शुरू होती हैं, जिसमें वॉल्यूम छूट उपलब्ध होती हैं। मोबाइल प्रॉक्सी की कीमतें उच्च होती हैं, प्रति जीबी के बारे में $ 60 से शुरू होती हैं, और डेटा सेंटर विकल्प आईपी आवृत्ति पर आधारित होते हैं। के लिए: शहर और ASN स्तर के फिल्टर के साथ उन्नत लक्षित करना आवासीय, मोबाइल और डेटा सेंटर प्रॉक्सी का मिश्रण पारदर्शी रोलवेयर डेटा नीति केस : कम मात्रा में उच्च कीमत नेटवर्क का आकार Bright Data या Oxylabs से छोटा है 12. अपमानजनक अपमानजनक स्थान: वैश्विक आईपी कवरेज (प्रदाता क्षेत्रों में लाखों आईपी सूचीबद्ध करता है) मुफ्त परीक्षण: अनुरोध पर परीक्षण विकल्प समर्थन: 24/7 समर्थन और दस्तावेज अतिरिक्त: प्रॉक्सी गेटवे, सत्र stickiness, एपीआई और एसडीके एकीकरण Infatica वैश्विक उपलब्धता को लचीले ट्रैफ़िक मॉडल के साथ संतुलित करता है. उनकी सेवाएं आवासीय, स्थैतिक आईएसपी, मोबाइल और डेटा सेंटर प्रोक्सिप्स तक फैलती हैं - सभी gateway endpoints के माध्यम से सुलभ रूप से तैनात हैं जो उपयोग को प्रबंधित करने और फ़िल्टर करने में मदद करते हैं। एक फोकस बिंदु सत्र प्रबंधन है: परिवर्तनीय चिपकने की अवधि, सूची / गेटवे विकल्प, और डेवलपर्स एपीआई इसे कार्य प्रवाहों के लिए व्यावहारिक बनाते हैं जिनके लिए क्रमशःता की आवश्यकता होती है। Infatica आवासीय प्रॉक्सी प्रति जीबी $ 12 से शुरू होते हैं, डेटा सेंटर प्रॉक्सी सर्वर प्रति आईपी प्रति महीने $ 0.50 के आसपास होते हैं, और मोबाइल प्रॉक्सी प्रति जीबी लगभग $ 30 से शुरू होते हैं। के लिए: 100+ देशों में वैश्विक नेटवर्क आवासीय, मोबाइल, डेटा सेंटर प्रॉक्सी सर्वर प्रदान करता है 24/7 लाइव चैट और लचीला बिल केस : प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में छोटी आईपी पूल प्रवेश मूल्य बजट प्रतिद्वंद्वियों के रूप में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं Best Proxy Provider Comparison सर्वश्रेष्ठ प्रॉक्सी प्रदाता तुलना \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services क्यों आपको मुफ्त प्रॉक्सी सेवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए जबकि एक मुफ्त प्रॉक्सी का उपयोग करने का विचार प्रेरणादायक हो सकता है, यह एक ऐसा अभ्यास है जो महत्वपूर्ण जोखिम लेता है. मुफ्त प्रॉक्सी अक्सर अनैतिक रूप से संसाधित होते हैं और अत्यधिक अस्थिर होते हैं. विभिन्न अध्ययनों से अनुसंधान, जिसमें 2025 arXiv लेख में उद्धृत एक भी शामिल है, दिखाता है कि औसतन, केवल 34.5% मुफ्त प्रॉक्सी सर्वर सक्रिय रहते हैं, जिनमें से कई गंभीर सुरक्षा दोष होते हैं. मुख्य खतरों में शामिल हैं: अस्थिरता और अविश्वसनीयता: मुफ्त प्रॉक्सी अक्सर ऑफ़लाइन जाते हैं, बहुत धीरे-धीरे होते हैं, और अक्सर लक्षित वेबसाइटों द्वारा जल्दी से पता लगाया जाता है और अवरुद्ध किया जाता है। सुरक्षा कमजोरियां: कई मुफ्त प्रॉक्सी बुराई हैं. आपके डेटा, लॉगिन मान्यताओं और संवेदनशील जानकारी सहित, अवरुद्ध हो सकते हैं, या आपके डिवाइस को मैलवेयर से संक्रमित किया जा सकता है. उच्च ब्लॉक दरें: क्योंकि वे सार्वजनिक हैं और अनगिनत व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, मुफ्त प्रॉक्सी अक्सर ब्लैकलिस्ट किए जाते हैं, जिससे उन्हें किसी भी गंभीर डेटा संग्रह कार्य के लिए उपयोगी नहीं होता है। एक पेशेवर, भुगतान प्रॉक्सी सेवा विश्वसनीयता, प्रदर्शन और, सबसे महत्वपूर्ण बात, सुरक्षा में एक निवेश है। Conclusion निष्कर्ष सही प्रॉक्सी प्रदाता का चयन परियोजना के पैमाने, लक्षित वेबसाइटों और बजट पर निर्भर करता है. इस गाइड में समीक्षा किए गए प्रदाता 2025 में बाजार की पेशकश करने के लिए सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक अपने मूल्य प्रस्ताव के साथ। उद्यम स्तर के परियोजनाओं के लिए जहां बजट एक माध्यमिक चिंता है, Oxylabs और Bright Data अद्वितीय पैमाने पर और प्रदर्शन प्रदान करते हैं। मूल्य जागरूक उपयोगकर्ताओं के लिए, Decodo और IPRoyal सुविधाओं और किफायतीता का एक शानदार संतुलन प्रदान करते हैं। त्वरित पहुंच की तलाश में डेवलपर्स के लिए, Webshare स्पष्ट विजेता है, जो कम कीमत बार और मुफ्त प्रॉक्सी सर्वर के कारण प्रॉक्सी स्थान में आसान प्रवेश प्रदान करता है। अंत में, सबसे अच्छा विकल्प आपकी विशिष्ट जरूरतों, बजट और परियोजना के आकार पर निर्भर करता है. हम निश्चित रूप से एक योजना के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले सेवाओं का परीक्षण करने के लिए मुफ्त परीक्षण और स्थायी मुफ्त योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह देते हैं. प्रॉक्सी उद्योग लगातार विकसित हो रहा है, और नवीनतम उपकरणों और सुविधाओं के बारे में जानकारी रखना डेटा संग्रह प्रयासों को प्रभावी और कुशल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है. FAQ के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रॉक्सी प्रदाता क्या है? सबसे अच्छा प्रॉक्सी प्रदाता कार्य पर निर्भर करता है, इसलिए हमारी शीर्ष सिफारिशें हैं बड़े या अधिक जटिल परियोजनाओं के लिए जो कीमत के लिए सबसे अच्छा मूल्य की तलाश में हैं। ऑक्सीजन डिकोड मैं वेब स्क्रैपिंग के लिए किस प्रकार के प्रॉक्सी का चयन करना चाहिए? ज्यादातर के लिए कार्य, आवासीय प्रॉक्सी सबसे अच्छा विकल्प हैं क्योंकि वे वास्तविक आईपी पते का उपयोग करके वास्तविक लोगों से स्रोत हैं, जो अवरुद्ध होने की संभावना कम हैं। WEB स्क्रैपिंग क्या महंगी प्रोसेस इसके लायक हैं? हाँ, कई मामलों में। प्रतिष्ठित प्रदाताओं से उच्च कीमत वाले प्रॉक्सी आमतौर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन, बड़े और साफ आईपी पूल, बेहतर ग्राहक सहायता और उन्नत सुविधाएं प्रदान करते हैं, जो बड़े पैमाने पर या कठिन परियोजनाओं के लिए आवश्यक हैं। आवासीय और डेटा सेंटर प्रॉक्सी के बीच अंतर क्या है? आवासीय प्रॉक्सी वास्तविक आवासीय उपकरणों के माध्यम से ट्रैफ़िक मार्गदर्शन करते हैं, जिससे उन्हें वैध उपयोगकर्ताओं के रूप में दिखाई देते हैं. डेटा सेंटर प्रॉक्सी डेटा सेंटर में होस्ट किए गए आईपी हैं; वे तेजी से और सस्ता हैं, लेकिन पता लगाने और ब्लॉक करने में भी आसान हैं। क्या मैं खरीदने से पहले प्रॉक्सी सेवाओं का प्रयास कर सकता हूं? हां, अधिकांश प्रतिष्ठित प्रॉक्सी प्रदाता मुफ्त परीक्षण, एक स्थायी मुफ्त योजना, या पैसे वापस गारंटी प्रदान करते हैं, जिससे आप अपनी सेवा का परीक्षण कर सकते हैं और निर्धारित कर सकते हैं कि क्या यह आपके परियोजना के लिए सही है।