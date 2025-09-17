12 Pembekal Perkhidmatan Proxy Terbaik pada 2025

ProviderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, scraping skala besar175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebsharePenghantaran berpatutan, penyesuaian berpatutan80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 proxy percuma DCBright DataOptionPremium Enterprise150M+Residential, datacenter pakar, ISP+190$0.12/GB – $5.88 Web scraping, pengeluaran data awam, dan penyelidikan automatik semakin diperlukan untuk perniagaan, penganalisis, dan pemaju. pelayan proxy memainkan peranan penting dalam aktiviti ini dengan membolehkan pengguna untuk mendistribusikan permintaan di pelbagai IP, mengekalkan anonimiti, dan mengelakkan sekatan geolokasi. Memilih pembekal proxy, bagaimanapun, boleh menjadi tugas yang rumit. pasaran dipenuhi dengan pilihan yang berkisar daripada tulang telanjang, alat asas kepada penyelesaian yang canggih, peringkat syarikat. Artikel ini di sini untuk memberi anda perbandingan mendalam 12 pembekal pelayan proxy terbaik pada tahun 2025.Kami akan mengkaji harga, prestasi, ciri-ciri, dan piawaian etika mereka untuk membantu anda memilih penyelesaian yang betul untuk keperluan spesifik anda, sama ada anda membina web scraper peribadi daripada awal atau menguruskan projek pengumpulan data skala besar. Best Proxy Providers – Quick Look Pembekal Proxy Terbaik – Quick Look Oxylabs – Secara keseluruhan, pelayan proxy terbaik untuk projek perniagaan dan skala besar. Decodo (ex Smartproxy) – Nilai terbaik untuk wang dengan rangkaian yang kukuh. Webshare – Perkhidmatan yang sangat berpatutan dengan pelayan proxy percuma. Bright Data – Perkhidmatan proxy premium untuk operasi lanjutan yang boleh diperluas. SOAX – Kuat dalam proksi mudah alih dan ISP dengan penapisan yang kuat. IPRoyal – Pembekal ramah anggaran dengan pilihan bayaran yang fleksibel. NetNut – proxy kediaman statik dan kelajuan tinggi berasaskan ISP. Rayobyte – Perkhidmatan proxy yang fleksibel dengan sumber etika. ScraperAPI – penyedia server proxy berasaskan API. PacketStream – Pembekal kos ultra rendah yang dibina pada model perkongsian lebar band. ProxyEmpire – Menawarkan penapisan lanjutan dan keupayaan geo-targeting. Infatica – Perkhidmatan proxy yang serbaguna dengan penekanan yang kuat kepada amalan etika. How We Selected the Best Proxy Server Providers Bagaimana Kami Memilih Pembekal Server Proxy Terbaik Senarai kami menggabungkan semua kriteria yang paling penting dan hasil ujian dengan analisis ciri mendalam untuk memastikan anda mendapat gambaran yang paling lengkap mengenai pasaran pelayan proxy semasa. Jenis proxy: Kami memberi keutamaan kepada pembekal yang menawarkan pelbagai jenis proxy (residential, datacenter, mobile, ISP) untuk meliputi kes penggunaan dari penjelajahan web asas kepada projek ekstraksi data yang kompleks. Saiz dan kepelbagaian kolam: kolam IP yang lebih besar dengan cakupan global menawarkan rotasi proxy yang lebih baik dan kadar pengesanan yang lebih rendah. Harga: Kami menganalisis struktur harga, yuran tersembunyi, komitmen minimum, dan proposisi nilai. Prestasi: Metrik seperti kelajuan, uptime, dan kadar kejayaan adalah penting untuk kecekapan dan kualiti data. Ujian percuma dan aksesibiliti: Ujian percuma dan dasar bayaran balik menunjukkan kepercayaan pembekal dan mengurangkan risiko komitmen anda apabila menguji perkhidmatan yang berbeza. Sokongan pelanggan: Kami menilai masa tanggapan, kepakaran teknikal, dan ketersediaan melalui saluran sokongan yang berbeza. Kepatuhan Etika: Kami mempertimbangkan reputasi pembekal, ulasan pelanggan pada platform seperti G2 dan Trustpilot, dan komitmen mereka kepada pembelian etika IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Pembekal Perkhidmatan Proxy Terbaik pada 2025 1. Oksidasi Oksidasi Lokasi: 195+ negara Ujian percuma: Ujian 7 hari untuk perniagaan yang disahkan Sokongan: Sokongan 24/7 dengan pengurus akaun berdedikasi Extras: Rotasi proxy perumahan / ISP / mudah alih / pusat data, API Web Scraper, tumpuan kepatuhan Oxylabs adalah salah satu penyedia yang paling mapan dengan pelayan proxy terbaik di pasaran, dipercayai oleh syarikat-syarikat untuk pengumpulan data skala besar. Portfolionya meliputi pusat data, mudah alih, ISP, dan rangkaian proxy kediaman, memberikan pengguna asas yang boleh dipercayai untuk pelbagai kes penggunaan. Dengan lebih daripada 175 juta IP dalam rotasi, perkhidmatan ini direka untuk meminimalkan blok dan memastikan konsistensi. Ia juga menawarkan infrastruktur yang kukuh dan sistem sokongan kelas atas yang juga termasuk pengurus akaun untuk pelanggan perniagaan. API Web Scraper dan opsyen penargetan lanjutan menambah fleksibiliti, manakala tumpuan syarikat kepada pematuhan menjadikannya sesuai untuk organisasi yang perlu menyeimbangkan prestasi dengan penggunaan yang transparan. Oksigen menawarkan bermula pada hanya $ 4 setiap GB pada pelan pay-as-you-go, dengan pakej bulanan turun sedikit untuk jumlah yang lebih tinggi. bermula pada $0.10 setiap GB atau $0.80 setiap IP, manakala bermula daripada $ 1.60 setiap IP. boleh didapati pada $ 9 setiap GB, dan anda juga boleh mendapatkan percubaan percuma 7 hari atau mengklaim proxy percuma dengan 5 IP untuk mencuba Oxylabs sendiri. proxy kediaman Perkhidmatan Proxy Server Perkhidmatan ISP Telefon bimbit proxy untuk : Rangkaian proxy yang luas (DC, ISP, telefon bimbit, proxy perumahan) Penyampaian global (175M+ IP, 195+ lokasi) Web Scraping API yang baik Rujukan : Kurva pembelajaran yang lebih tinggi 2. Decodo (sebelumnya Smartproxy) Decodo (sebelumnya Smartproxy) Lokasi: proxy kediaman di 195+ negara; ISP dan pusat data di kawasan-kawasan yang dipilih; mobile dalam jangkauan yang semakin meningkat Percubaan percuma: percubaan tempatan 3 hari + dasar bayaran balik 14 hari Sokongan: 24/7 live chat, e-mel, dokumen yang meluas Ekstrak: ekstensi pelayar, API, sesi lipat, preset rotasi Decodo, yang sebelum ini dikenali sebagai Smartproxy, telah menjadi pilihan popular bagi pengguna yang mahu keseimbangan skala dan ketersediaan. Rangkaian lebih daripada 125 juta IP meliputi proxy perumahan, pusat data, ISP, dan mudah alih, menjadikannya sesuai untuk projek-projek berukuran yang berbeza dan pelbagai tahap kerumitan. Performance is consistently strong, with reported success rates near 99%. Features like city-level targeting, sticky sessions, and rotation presets are great for finer control, while integrations such as browser extensions and a clean API make it very flexible in various scenarios. Combined with a straightforward dashboard, it’s a platform that works for both individual developers and bigger professional teams. Proxy kediaman Decodo bermula pada $ 1.50 setiap GB, dengan pelan bulanan yang berkisar daripada $ 3.00 sehingga $ 2.25 setiap GB bergantung kepada volume. proxy ISP bermula pada $ 0.27 setiap IP, pelayan proxy pusat data bermula pada hanya $ 0.026 setiap IP atau setiap GB, dan proxy mudah alih bermula pada $ 4.50 setiap GB. untuk : Campuran yang luas daripada proksi kediaman, mudah alih, pusat data, atau ISP Harga per GB yang kompetitif dan harga yang sangat jelas Mudah digunakan dashboard dan preset rotasi Rujukan : Beberapa ciri-ciri perniagaan canggih di sebalik rancangan yang lebih tinggi 3. Bahagian Web Bahagian Web Lokasi : Penyampaian Global Percubaan Percuma: Tingkat Percuma – 10 IP pusat data Sokongan: meja bantuan berasaskan tiket + pangkalan pengetahuan perkhidmatan sendiri Extras: Pelayan Rotasi / Statik, Akses API Webshare adalah pilihan praktikal bagi mereka yang ingin memulakan dengan cepat dan berpatutan. tahap percuma memberikan anda 10 proksi pusat data dengan 1GB lalu lintas sebulan, jadi ia mudah untuk bereksperimen sebelum berkomitmen kepada rancangan yang lebih besar. Platform ini menawarkan pulau IP yang besar dengan lebih daripada 80 juta alamat, dengan kedua-dua proxy kediaman dan pusat data boleh didapati. ciri-ciri seperti sesi statik atau berputar, dan API yang boleh diakses membantu pengguna mengintegrasikan proxy ke dalam apa-apa tugas scraping atau automation dengan sedikit usaha. Pelan berbayar mempunyai harga yang menarik, bermula dengan $1.40 setiap GB untuk proxy kediaman, dan pilihan kediaman statis boleh didapati dari $0.225 hingga $0.30 setiap IP. Server proxy Datacenter bermula pada $0.0179 setiap IP. Webshare juga merupakan salah satu daripada beberapa perkhidmatan proxy percuma yang boleh diandalkan untuk menawarkan tahap percuma kekal bagi sesiapa sahaja untuk mencuba. untuk : Server proxy pusat data yang sangat terjangkau untuk perkhidmatan mandiri Paket percuma: 10 proksi DC + 1GB / bulan Model harga yang jelas Rujukan : Penyesuaian terhad berbanding pesaing korporat 4. Data yang cerah Data yang cerah Lokasi: 195+ negara Ujian percuma: Ujian 7 hari untuk perniagaan yang disahkan Sokongan: Sokongan 24/7, pengurus kejayaan yang berdedikasi Extras: Pengurus proxy, pasaran set data, geo-targeting lanjutan Sekiranya matlamat anda adalah penuh, penjelajahan kelas syarikat, Bright Data memberikan kedua-dua skala dan alat. rombongan kediaman mereka yang besar - ditambah ISP, telefon bimbit, dan pelayan proxy pusat data - pasangan dengan alat-alat seperti Proxy Manager dan set data untuk memberi anda kawalan yang tepat terhadap aliran penjelajahan. Ciri-ciri lanjutan termasuk penargetan peringkat bandar / ASN / ISP, dashboard langsung, dan logik pematuhan pertama yang memudahkan kes penggunaan yang sedar risiko. Proxy kediaman Bright Data bermula pada $5.88 per GB dan meluas sehingga $3.57 per GB dengan jumlah yang lebih besar. proxy ISP harga dari $12.75 per GB, mudah alih dari $60 per GB, dan pilihan pusat data bermula kira-kira $0.90 per IP atau $0.12 per GB. Ujian percuma 7 hari juga boleh didapati untuk akaun perniagaan yang disahkan. untuk : Kolam proxy besar (150M+ perumahan, 72M+ mudah alih) Alat yang kaya: Pengurus proxy, pengumpul tanpa kod, API Geo-targeting dan ciri-ciri pematuhan enterprise Rujukan : Tag: harga titik 5. SOAX SOAX Lokasi: Global (banyak negara) Ujian percuma: Ujian permulaan boleh didapati melalui halaman harga Sokongan: Live chat dan e-mel Extras: Kredit pelbagai peringkat untuk proxy kediaman, mudah alih, ISP, dan pusat data; geo-filter granular SOAX cemerlang apabila anda memerlukan penargetan geo-spesifik atau mudah alih. kolam IP yang meluas mereka merangkumi proksi pusat data, ISP, mudah alih dan pusat data – semua boleh diakses dengan sistem kredit yang bersatu dan penapis yang membolehkan anda menukar ke kawalan peringkat tempatan dengan mudah. Dengan mengklaim stabiliti masa beroperasi dan laluan yang kuat, SOAX sesuai untuk pengguna yang menggunakan ekosistem data tempatan (seperti harga runcit atau pengujian iklan). alat-alat mereka - pilihan rotasi, sesi tegak, penapis peringkat bandar - dibuat untuk ketepatan bukannya powerlifting. SOAX menawarkan proxy perumahan, mudah alih, dan ISP bermula pada kira-kira $ 3.60 setiap GB, dengan pelan volume yang lebih tinggi jatuh kepada kira-kira $ 2 setiap GB. proxy mudah alih bermula pada kira-kira $ 7.50 setiap GB, manakala opsyen pusat data dibayar secara berasingan bergantung kepada paket. percubaan Starter boleh didapati secara langsung melalui halaman harga mereka. untuk : Penyampaian proxy dan proxy ISP Rotasi yang fleksibel dan sesi pelekat Harga percuma per-GB Rujukan : kadar per-GB yang lebih tinggi di peringkat kemasukan Kurang ciri-ciri customization 6. IPRoyal IPRoyal Lokasi: Global (diiklankan 30M+ IP) Ujian percuma: Tiada ujian rasmi, tetapi pay-as-you-go dan promos wujud Sokongan: Live chat dan sokongan e-mel Extras: Pelan Pay-as-you-go, rollover penggunaan yang tidak terhingga (“trafik yang tidak pernah tamat tempoh”) IPRoyal adalah pilihan modular untuk pasukan kecil atau freelancers yang menginginkan kelincahan tanpa mengunci kontrak. persediaan proxy - kediaman, ISP, mudah alih, dan pusat data - digabungkan dengan baik dengan pengiraan fleksibel dan ciri-ciri seperti sesi dan trafik yang tidak pernah tamat. Kadar kejayaan dan uptime agak terhormat pada titik harga ini.Walaupun ia bukan kelas perniagaan, platform ini boleh digunakan dan boleh dipercayai - terutamanya untuk persekitaran pemotongan yang kurang bermusuhan. Proxy kediaman IPRoyal bermula pada $3.50 per GB, proxy ISP bermula pada kira-kira $8 per GB, proxy telefon bimbit bermula pada $117 sebulan, dan proxy pusat data bermula pada $1.80 per IP sebulan. model pay-as-you-go mereka membolehkan trafik untuk dipindahkan, dan promosi kadang-kadang mengurangkan kos lagi. untuk : Budget-friendly dengan model pengiraan yang fleksibel Wide proxy mix dan sesi yang panjang Pilihan trafik yang tidak tamat Rujukan : Alat Enterprise lebih ringan daripada saingan peringkat teratas Diskaun terbaik sering dikaitkan dengan promosi 7. rangkaian rangkaian Lokasi: Penyampaian global (85M+ IPs) Percubaan percuma: Demo / percubaan tersedia (melalui hubungan) Sokongan: Sokongan 24/7, SLA untuk peringkat enterprise Extras: Proxy kediaman statik berasaskan ISP, teknologi laluan tersuai NetNut menonjol untuk kebolehpercayaan - mereka menawarkan proxy kediaman statik berasaskan ISP, mengelakkan ketidakstabilan P2P. Pool mereka yang besar, didistribusikan di seluruh dunia memastikan sesi yang panjang dan tidak terganggu - sempurna untuk memotong aliran kerja yang tidak boleh mentolerir IP churn. Mereka menyokongnya dengan tuntutan uptime dan API yang mesra thread, menjadikan NetNut satu go-to untuk pengguna yang menginginkan konsistensi sesi dan merosakkan ketahanan di seluruh titik akhir global. Proxy kediaman statik NetNut bermula pada $1.59 setiap GB, dengan bundel perniagaan boleh didapati melalui jualan langsung. harga Datacenter dan ISP berbeza bergantung kepada jumlah, manakala cakupan global memastikan sambungan yang konsisten. percubaan boleh didapati atas permintaan untuk menguji prestasi perkhidmatan. untuk : ISP-source statik proxy kediaman Sesi yang berterusan ideal untuk tugas-tugas yang panjang 24/7 support and API integration Rujukan : Harga masuk lebih tinggi daripada sesetengah pesaing Rangkaian yang lebih kecil daripada Bright Data atau Oxylabs 8. rayuan rayuan Lokasi: Penyampaian Global (10M+ IPs) Ujian percuma: Ujian 2 hari boleh didapati Sokongan pelanggan 24/7 Extras: Pay-as-you-go, proxy ISP statis, dan proxy DC dengan jaminan penggantian IP Rayobyte menyerupai pisau tentera Swiss penggunaan proxy - ia bermula sebagai pakar pusat data tetapi kini merangkumi lapisan perumahan, ISP, dan mudah alih. Satu kelebihan: Rayobyte menawarkan penggantian IP untuk benang proxy pusat data yang bermasalah. tambahkan benang tidak terhad, penapis geo, dan model pengiraan mudah, dan anda mempunyai set alat yang siap untuk tugas-tugas yang sensitif. Rayobyte menawarkan proxy kediaman dari kira-kira $15 per GB, ISP dari $1.82 per IP sebulan, dan pelan mudah alih harga lebih tinggi bergantung kepada jumlah. proxy Datacenter termasuk dalam pelan fleksibel pay-as-you-go. Ujian 2 hari tersedia untuk memulakan dengan komitmen minimum. untuk : Datacenter proxy pool besar dengan pelan yang fleksibel Sokongan yang kuat untuk pengembangan perumahan dan mudah alih Dokumen yang jelas dan onboarding Rujukan : Rangkaian perumahan yang lebih kecil daripada pesaing peringkat atas Sesetengah ulasan menyebutkan kelajuan yang berubah pada pelan peringkat kemasukan 9. Scraperapi Scraperapi Lokasi: Penyampaian IP di seluruh dunia melalui API Ujian percuma: 1000 permintaan percuma percubaan Sokongan: E-mel dan forum komuniti; dokumen dan SDK boleh didapati Extras: Rotasi IP automatik, pengendalian CAPTCHA terbina dalam, pengendalian JavaScript opsional ScraperAPI tidak menghantar IP kepada anda – ia memberi anda titik akhir yang disederhanakan yang melakukan pengendalian proxy, rotasi, tajuk, dan CAPTCHA untuk anda. Pengguna menikmati integrasi hampir segera, terutamanya dengan SDK dalam bahasa biasa. platform ini menangani retries, penargetan peringkat negara, dan juga halaman yang dihasilkan oleh JS - sempurna untuk skrip cepat atau scraping dinamik. ScraperAPI menggunakan model harga berasaskan permintaan dengan 1,000 permintaan percuma sebulan. Rancangan berbayar bermula pada $ 49 untuk 100,000 permintaan, dan skala peringkat yang lebih tinggi berdasarkan penggunaan. pendekatan ini membolehkan anda membayar untuk hasil bukannya lebar band kasar. untuk : Handles IP rotation, CAPTCHAs, and headers automatically Pengembang pertama dengan integrasi API dan SDK Pay-as-you-go dan percubaan percuma yang tersedia Rujukan : Tiada kawalan proxy langsung (berfungsi hanya melalui API) Terhad kepada tugas-tugas pemusnahan, bukan penggunaan proxy umum 10. Perkhidmatan PacketStream Perkhidmatan PacketStream Lokasi: Penyampaian IP di seluruh dunia melalui API Ujian percuma: 1000 permintaan percuma percubaan Sokongan: E-mel dan forum komuniti; dokumen dan SDK boleh didapati Extras: Rotasi IP automatik, pengendalian CAPTCHA terbina dalam, pengendalian JavaScript opsional ScraperAPI tidak hanya menghantar IP kepada anda – ia memberi anda titik akhir yang disederhanakan yang melakukan pengendalian proxy, rotasi, tajuk, dan CAPTCHA untuk anda. Pengguna menikmati integrasi hampir segera, terutamanya dengan SDK dalam bahasa biasa. platform ini menangani retries, penargetan peringkat negara, dan juga halaman yang dihasilkan oleh JS - sempurna untuk skrip cepat atau scraping dinamik. PacketStream charges $1 per GB through its peer-to-peer bandwidth-sharing model. There are no contracts or commitments, making it a budget-friendly solution for light scraping or testing. The price remains consistent regardless of usage. untuk : Model perkongsian bandwidth kos yang sangat rendah Harga percuma pada $1 / GB Perkhidmatan perumahan peer-to-peer Rujukan : Kumpulan IP yang lebih kecil daripada penyedia enterprise Less suitable for compliance-heavy industries 11. ProxyKerajaan ProxyKerajaan Lokasi: Global (170-195 negara yang diliputi) Ujian percuma: Ujian percuma berbayar kecil (contohnya, $ 2 untuk trafik sampel) Sokongan: Live chat dan bantuan e-mel Ekstrak: Penapisan biji halus (geo / ASN), data rollover, akses API ProxyEmpire plays to precision: if your workflow demands data from specific cities, ASNs, or ISPs, this provider gives you that control. Residential, mobile, and datacenter proxies are supported, but the hallmark features are the filtering tools and automatic rollover of unused data. Dengan papan panduan yang bersih, akses API, dan cakupan di hampir dua ratus negara, ia sesuai untuk kecerdasan pasaran dan keperluan pemusnahan yang disasarkan di mana kesetiaan lokasi adalah kunci. ProxyEmpire’s plans start at around $15 per GB for residential proxies, with volume discounts available. Mobile proxies are priced higher, starting near $60 per GB, and datacenter options are based on IP allocation. Small paid trials let you test the service before committing to larger packages. untuk : Penargetan lanjutan dengan penapis peringkat bandar dan ASN Campuran proksi pusat peribadi, mudah alih dan pusat data Kebijakan rollover data yang transparan Rujukan : Harga yang lebih tinggi pada volume yang lebih rendah Ukuran rangkaian yang lebih kecil daripada Bright Data atau Oxylabs 12. Infatik Infatik Lokasi: Penangkapan IP global (penjual senarai berjuta-juta IP di seluruh rantau) Percubaan percuma: Pilihan percubaan atas permintaan Sokongan 24/7 dan dokumentasi Extras: gateway proxy, ketegangan sesi, API & integrasi SDK Infatica menyeimbangkan ketersediaan global dengan model trafik yang fleksibel. perkhidmatan mereka merangkumi proxy kediaman, ISP statik, mudah alih, dan pusat data - semua diletakkan dengan mudah melalui titik akhir gateway yang membantu menguruskan dan menapis penggunaan. Titik fokus ialah pengurusan sesi: durasi yang berubah-ubah, pilihan senarai / pintu gerbang, dan API pengembang menjadikannya praktikal untuk aliran kerja yang memerlukan konsistensi tanpa mengorbankan skala. Infatica proxy kediaman bermula pada $ 12 setiap GB, server proxy pusat data pada kira-kira $ 0.50 setiap IP sebulan, dan proxy mudah alih dari kira-kira $ 30 setiap GB. diskaun volume boleh didapati, dan harga korporat tersuai boleh diatur. paket percubaan ditawarkan untuk membantu pengguna menilai perkhidmatan sebelum penyebaran penuh. untuk : Rangkaian global di 100+ negara Menyediakan pelayan proxy residential, mobile, dan datacenter 24/7 live chat dan pengiraan yang fleksibel Rujukan : Kumpulan IP yang lebih kecil daripada pesaing terkemuka Harga masuk tidak kompetitif seperti pesaing bajet Best Proxy Provider Comparison Pembekal Proxy Terbaik \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs Oksidasi Oksidasi Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Dekod Dekod Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Bahagian Web Bahagian Web Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Data yang cerah Data yang cerah Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX SOAX SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRoyal IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut rangkaian rangkaian Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte rayuan rayuan Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Penyerahan api Penyerahan api Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Perkhidmatan PacketStream Perkhidmatan PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire ProxyKerajaan ProxyKerajaan Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Infatik Infatik Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Walaupun idea menggunakan proxy percuma mungkin menggoda, ia merupakan amalan yang membawa risiko yang besar. proxy percuma sering didapati tidak beretika dan sangat tidak stabil. Penyelidikan daripada pelbagai kajian, termasuk yang dinyatakan dalam kertas arXiv 2025 menunjukkan bahawa rata-rata, hanya kira-kira 34.5% daripada pelayan proxy percuma tetap aktif, dengan ramai yang mempunyai kelemahan keselamatan yang teruk. Ketidakstabilan & Ketidakpercayaan: Proxy percuma kerap keluar, sangat lambat, dan sering dikesan dengan cepat dan dihalang oleh laman web sasaran. Kerentanan Keselamatan: Banyak proxy percuma adalah berbahaya. data anda, termasuk pengenalan log masuk dan maklumat sensitif, boleh disita, atau peranti anda boleh dijangkiti dengan malware. Kadar blok yang tinggi: Kerana mereka adalah awam dan digunakan oleh orang ramai, proxy percuma sering disenaraikan hitam, menjadikannya tidak berguna untuk apa-apa tugas pengumpulan data yang serius. Perkhidmatan proxy profesional dan berbayar adalah pelaburan dalam kebolehpercayaan, prestasi dan, yang paling penting, keselamatan. Conclusion Kesimpulan Memilih pembekal proxy yang betul bergantung kepada skala projek, tapak web sasaran, dan bajet. pembekal yang disemak dalam panduan ini mewakili yang terbaik pasaran mempunyai untuk menawarkan pada tahun 2025, masing-masing dengan cadangan nilai tersendiri. Untuk projek peringkat syarikat di mana bajet adalah masalah sekunder, Oxylabs dan Data Bright menawarkan skala dan prestasi yang tidak tertandingi. Bagi pengguna yang sedar nilai, Decodo dan IPRoyal menyediakan keseimbangan ciri-ciri yang menakjubkan dan ketersediaan. Bagi pengembang yang mencari akses cepat, Webshare adalah pemenang yang jelas, menawarkan kemasukan mudah ke ruang proxy kerana bar harga yang rendah dan pelayan proxy percuma. Pada akhirnya, pilihan terbaik bergantung kepada keperluan spesifik anda, bajet, dan skala projek.Kami sangat mengesyorkan untuk mengambil keuntungan daripada percubaan percuma dan rancangan percuma kekal untuk menguji perkhidmatan sebelum berkomitmen kepada rancangan. faq Apakah penyedia proxy terbaik secara keseluruhan? Pembekal proxy terbaik bergantung kepada tugas, jadi cadangan teratas kami adalah untuk projek-projek yang lebih besar atau lebih rumit dan untuk mereka yang mencari nilai terbaik untuk harga. Oksidasi Dekod Apakah jenis proxy yang perlu saya pilih untuk web scraping? Bagi kebanyakan Tugas, proxy kediaman adalah pilihan terbaik kerana mereka berasal daripada orang sebenar menggunakan alamat IP sebenar, yang kurang cenderung untuk dihalang. proxy pusat data adalah lebih cepat dan lebih murah tetapi lebih sesuai untuk memotong tapak yang tidak dilindungi. laman web scraping Adakah proxy yang mahal bernilai? Proxy yang lebih tinggi daripada pembekal yang boleh dipercayai biasanya menawarkan prestasi yang lebih baik, pulau IP yang lebih besar dan lebih bersih, sokongan pelanggan yang lebih baik, dan ciri-ciri canggih, yang semua penting untuk projek-projek besar atau sukar. Apakah perbezaan antara proxy residential dan datacenter? Proxy kediaman mengarahkan trafik melalui peranti kediaman sebenar, menjadikan mereka kelihatan sebagai pengguna sah. proxy pusat data adalah IP yang dihoskan di pusat data; mereka lebih cepat dan lebih murah tetapi juga lebih mudah untuk dideteksi dan disekat. Bolehkah saya mencuba perkhidmatan proxy sebelum membeli? Ya, kebanyakan pembekal proxy terkemuka menawarkan percubaan percuma, pelan percuma kekal, atau jaminan wang kembali, yang membolehkan anda menguji perkhidmatan mereka dan menentukan sama ada ia sesuai untuk projek anda.