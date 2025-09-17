12 អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម proxy ល្អបំផុតក្នុងឆ្នាំ 2025

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រព័ន្ធ ការកាត់បន្ថយទិន្នន័យសាធារណៈនិងការស្រាវជ្រាវដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺជាការចាំបាច់ជាងមុនសម្រាប់អាជីវកម្មអនុម័តនិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេ ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ proxy នេះអាចជាសកម្មភាពរឹងមាំ។ អតិថិជននៅទីផ្សារនេះមានលក្ខណៈពិសេសពីឧបករណ៍មូលដ្ឋានទៅនឹងដំណោះស្រាយកម្រិតខ្ពស់របស់សហគ្រាស។ សៀវភៅនេះគឺនៅទីនេះដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការប្រៀបធៀបពិសេសនៃក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផ្គត់ផ្គង់ផ្គត់ផ្គង់ផ្គត់ផ្គង់ proxy ដ៏ល្អបំផុត 12 នៅឆ្នាំ 2025 ។ យើងនឹងពិនិត្យមើលតម្លៃ, ការអនុវត្ត, លក្ខណៈពិសេសនិងតម្រូវការអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេដើម្បីជួយអ្នកជ្រើសរើសដំណោះស្រាយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់តម្រូវការពិសេសរបស់អ្នក, ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបង្កើតកញ្ចក់បណ្តាញផ្ទាល់ខ្លួនពីមូលដ្ឋានឬគ្រប់គ្រងគម្រោងការប្រមូលទិន្នន័យទំហំធំ។ Best Proxy Providers – Quick Look អ្នកផ្គត់ផ្គង់ proxy ល្អបំផុត - Quick Look Oxylabs – កម្មវិធី proxy ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មនិងគម្រោងធំទូលាយ។ Decodo (ex Smartproxy) – តម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់ប្រាក់ជាមួយនឹងបណ្តាញដ៏ស្រស់ស្អាត។ Webshare – សេវាកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាមួយនឹងសេវាកម្ម proxy ដោយឥតគិតថ្លៃ។ Bright Data – សេវាកម្ម proxy អតិបរមាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការខ្ពស់ដែលអាចកាត់បន្ថយ។ SOAX – Strong នៅលើ proxy ទូរស័ព្ទចល័តនិង ISP ជាមួយនឹងការបញ្ជាប្រសិទ្ធិភាពខ្លាំង។ IPRoyal – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលងាយស្រួលក្នុងតម្លៃជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសការទូទាត់ដែលមានភាពងាយស្រួល។ NetNut – ISP-sourced static residential proxy និងល្បឿនលឿន។ Rayobyte – សេវាកម្ម proxy ដែលមានភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជាជីវៈ។ ScraperAPI - អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម proxy ដែលមានមូលដ្ឋានលើ API ។ PacketStream – អ្នកផ្គត់ផ្គង់តម្លៃទាបបំផុតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងលើគំរូផ្លាស់ប្តូរទំហំទូលាយ។ ProxyEmpire – ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការបម្រើនិង geo-targeting ។ Infatica – សេវាកម្ម proxy ដែលមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្តោតលើការអនុវត្តអាសអាភាស។ How We Selected the Best Proxy Server Providers តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម proxy ល្អបំផុត សៀវភៅរបស់យើងរួមបញ្ចូលទាំងតម្រូវការសំខាន់បំផុតនិងការធ្វើតេស្តផលិតផលជាមួយនឹងការវិភាគលក្ខណៈពិសេសទូលំទូលំទូលាយដើម្បីធានាឱ្យអ្នកទទួលបានរូបភាពពេញលេញបំផុតនៃទីផ្សារ proxy ឥឡូវនេះ។ នេះគឺដូច្នេះយើងបានប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់: ប្រភេទផ្គត់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គត់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ ទំហំនិងកម្រិតខុសគ្នា: កម្រិតខុសគ្នានៃ IP ដែលមានទំហំទូលំទូលាយទូទាំងពិភពលោកផ្តល់ជូននូវការជួសជុល proxy ល្អបំផុតនិងកម្រិតខុសគ្នានៃការកាត់បន្ថយ។ តម្លៃ: យើងបានប្រៀបធៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀបរៀប ការអនុវត្ត: វិមាត្រដូចជាល្បឿន, ពេលវេលានិងទំហំជោគជ័យគឺជាការសំខាន់សម្រាប់ប្រសិទ្ធិភាពនិងគុណភាពទិន្នន័យ។ ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃនិងអត្ថប្រយោជន៍: ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃនិងគោលនយោបាយការទូទាត់បង្ហាញពីការជឿទុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់និងកាត់បន្ថយជោគជ័យរបស់អ្នកនៅពេលធ្វើតេស្តសេវាកម្មផ្សេងទៀត។ ការគាំទ្រអតិថិជន: យើងបានកំណត់ពេលវេលានៃការឆ្លើយតប, ការជំនាញវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសនិងសមត្ថភាពនៅទូទាំងការគាំទ្រផ្សេងៗគ្នា។ គោលបំណងវិជ្ជាជីវៈ: យើងបានពិនិត្យឡើងវិញឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់, ពិនិត្យឡើងវិញរបស់អតិថិជននៅលើបណ្តាញដូចជា G2 និង Trustpilot, និងគោលបំណងរបស់ពួកគេសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈ។ Best Proxy Service Providers in 2025 អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម proxy ល្អបំផុតក្នុងឆ្នាំ 2025 1. ប្រេង Oxylab ប្រេង Oxylab ទីតាំង: 195+ ប្រទេស ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ: ការធ្វើតេស្ត 7 ថ្ងៃសម្រាប់អាជីវកម្មដែលបានត្រួតពិនិត្យ ការគាំទ្រ: ការគាំទ្រ 24/7 ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីឯកទេស លក្ខណៈពិសេស: ការ rotating residential / ISP / mobile / datacenter proxy, Web Scraper API, ការផ្តោតលើការអនុវត្ត Oxylabs គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពជាច្រើនបំផុតដែលមានសេវាកម្ម proxy ល្អបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារដែលត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសហគ្រាសសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យទំហំធំ។ ការផ្គត់ផ្គង់របស់វារួមបញ្ចូលទាំងបណ្តាញ datacenter, mobile, ISP និង proxy residential ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវមូលដ្ឋានដែលអាចជឿទុកចិត្តសម្រាប់ប្រភេទទំហំទូលំទូលាយនៃការប្រើប្រាស់។ ជាមួយនឹងច្រើនជាង 175 លាន IPs នៅលើការ rotating, សេវាកម្មនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយនិងធានាឱ្យមានភាពរឹងមាំ។ វាគឺជាការផ្តល់ជូននូវវិជ្ជាជីវៈខ្លាំងនិងប្រព័ន្ធគាំទ្រដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីសម្រាប់អតិថិជនអាជីវកម្ម។ API Web Scraper និងលក្ខណៈពិសេសតម្រូវការតម្រូវការខ្ពស់ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួល, ខណៈពេលដែលការផ្តោតលើការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននេះធ្វើឱ្យវាជាការសមរម្យសម្រាប់សហគ្រាសដែលត្រូវការកំណត់គុណភាពជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឆាប់រហ័ស។ Oxylabs ការផ្តល់ជូន ការចាប់ផ្តើមនៅតែ $ 4 ក្នុងមួយ GB នៅលើគម្រោង pay-as-you-go, ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយប្រចាំខែសម្រាប់ទំហំខ្ពស់។ ការចាប់ផ្តើមនៅ $ 0.10 ក្នុងមួយ GB ឬ $ 0.80 ក្នុងមួយ IP ។ ចាប់ផ្តើមពី $ 1.60 ក្នុងមួយ IP ។ អ្នកអាចទទួលបានការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ 7 ថ្ងៃឬតម្រូវការ proxy ដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយ 5 IPs ដើម្បីធ្វើតេស្ត Oxylabs ដោយខ្លួនឯង។ សកម្មភាព proxy ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Proxy Server ក្រុមហ៊ុន ISP Proxy ទូរស័ព្ទ Proxy លក្ខខណ្ឌ: ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ proxy (DC, ISP, mobile, residential proxy) ការបណ្តុះបណ្តាលទូទាំងពិភពលោក (175M+ IPs, 195+ តំបន់) Web Scraping API ដែលល្អឥតខ្ចោះ លក្ខខណ្ឌ: ការអប់រំខ្ពស់ 2. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Decodo (ប្រហែលជា Smartproxy) ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Decodo (ប្រហែលជា Smartproxy) ទីតាំង: អ្នកផ្គត់ផ្គង់បរិស្ថាននៅក្នុង 195+ ប្រទេស; អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មនិងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅក្នុងតំបន់ដែលបានជ្រើសរើស; ទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងការកម្រិតខ្ពស់ ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ: ការធ្វើតេស្តរយៈពេល 3 ថ្ងៃ + គោលបំណងទូទាត់ 14 ថ្ងៃ ការគាំទ្រ: 24 / 7 សាកលវិទ្យាល័យ, អេឡិចត្រូនិ, វិញ្ញាបនប័ត្រទូទៅ លក្ខណៈពិសេស: លក្ខណៈពិសេសបង្វិល, API, session, rotation presets កុំព្យូទ័រ Decodo, ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Smartproxy, បានក្លាយជាជម្រើសពេញនិយមសម្រាប់អ្នកប្រើដែលចង់កម្រិតខ្ពស់និងភាពងាយស្រួល។ កុំព្យូទ័ររបស់វាដែលមានអ៊ីនធឺណិតច្រើនជាង 125 លានដំណោះស្រាយរួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងស្រុក, កុំព្យូទ័រទិន្នន័យ, អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទូរស័ព្ទចល័តដែលធ្វើឱ្យវាសមរម្យសម្រាប់គម្រោងដែលមានទំហំផ្សេងគ្នានិងកម្រិតខ្ពស់។ សេវាកម្មនេះមានភាពងាយស្រួលខ្ពស់ប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធិភាពខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការងារកម្រិតទូលំទូលាយ លក្ខណៈពិសេសដូចជាការកំណត់តម្រូវការនៅទូទាំងទីក្រុង, ការកំណត់ដំណោះស្រាយនិងការផ្លាស់ប្តូរជាមុនគឺល្អបំផុតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងល្អបំផុត, ខណៈពេលដែលការរួមបញ្ចូលដូចជាការបន្ថែមទាញយកនិង API ស្អាតធ្វើឱ្យវាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តផ្សេងៗគ្នា។ រួមជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលមានភាពងាយស្រួលវាជាបណ្តាញដែលធ្វើការសម្រាប់អ្នកដំណើរការផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមអ្នកជំនាញធំជាងគេ។ Decodo’s residential proxies start at $1.50 per GB, with monthly plans ranging from $3.00 down to $2.25 per GB depending on volume. ISP proxies begin at $0.27 per IP, datacenter proxy servers at just $0.026 per IP or per GB, and mobile proxies start at $4.50 per GB. They also offer a 3-day trial with 100MB of residential proxies. លក្ខខណ្ឌ: Wide mix of residential, mobile, datacenter, or ISP proxies តម្លៃទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ Dashboard និង Rotation Pre-Sets លក្ខខណ្ឌ: អ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួននៅខាងក្រោមគម្រោងខ្ពស់ជាងនេះ 3. Webshare ហ្វេសប៊ុក តំបន់: Global Coverage ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ: កម្រិតឥតគិតថ្លៃ – 10 IPs datacenter ការគាំទ្រ: កុំព្យូទ័រការគាំទ្រ + កុំព្យូទ័រការគាំទ្រដោយខ្លួនឯង ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយ: Rotating/static servers, API access Webshare គឺជាជម្រើសងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្តើមយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានតម្លៃថ្លៃ។ កម្រិតដោយឥតគិតថ្លៃរបស់វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ 10 proxy ជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូន 1GB ក្នុងមួយខែ, ដូច្នេះវាបានធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការសាកល្បងមុនពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងធំជាងគេ។ គោលបំណងនេះបានធ្វើឱ្យវាមានប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមតូច។ The platform offers a sizable IP pool of more than 80 million addresses, with both residential and datacenter proxies available. Features like static or rotating sessions, and an accessible API help users integrate proxies into any scraping or automation tasks with essentially minimal effort. ការទូទាត់ទូទាត់មានតម្លៃខ្ពស់ចាប់ផ្តើមពី $ 1.40 ក្នុងមួយ GB សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃផ្ទៃ។ លក្ខខណ្ឌ: ផ្ញើអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិត ការផ្គត់ផ្គង់ដោយឥតគិតថ្លៃ: 10 proxy DC + 1GB / ខែ លក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈពិសេស លក្ខខណ្ឌ: សមត្ថភាពកែច្នៃប្រឌិតទាបប្រៀបធៀបទៅនឹងអាជីវកម្មអាជីវកម្ម 4. ទិន្នន័យស្រស់ស្អាត ទិន្នន័យស្រស់ស្អាត ទីតាំង: 195+ ប្រទេស ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ: ការធ្វើតេស្ត 7 ថ្ងៃសម្រាប់អាជីវកម្មដែលបានត្រួតពិនិត្យ ការគាំទ្រ: ការគាំទ្រ 24 / 7, អ្នកគ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈ លក្ខណៈពិសេស: Proxy Manager, datasets marketplace, advanced geo-targeting ប្រសិនបើគោលបំណងរបស់អ្នកគឺការកាត់បន្ថយទំហំពេញលេញដែលមានគុណភាពសហគ្រាស Bright Data ផ្តល់នូវការកាត់បន្ថយទំហំនិងឧបករណ៍។ ការកាត់បន្ថយទំហំទូលំទូលំទូលំទូលាយរបស់ពួកគេ - លើសពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម proxy របស់ ISP, ទូរស័ព្ទចល័តនិងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ - រួមជាមួយឧបករណ៍ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រង proxy Manager និងកំណត់ទិន្នន័យដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវអំពីការកាត់បន្ថយ។ លក្ខណៈពិសេសដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរួមបញ្ចូលទាំងការកំណត់តម្រូវការនៅទីក្រុង / ASN / ISP ដែលមានតម្រូវការទាញយកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួននិងលក្ខណៈពិសេសដំបូងដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រសិនបើការប្រើប្រាស់មានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិនបើមានគុណភាពប្រសិន ក្រុមហ៊ុន Bright Data បានចាប់ផ្តើមពី $ 5.88 ក្នុងមួយ GB និងកើនឡើងទៅ $ 3.57 ក្នុងមួយ GB នៅពេលដែលទំហំធំជាងគេ។ ក្រុមហ៊ុន ISP បានចាប់ផ្តើមពី $ 12.75 ក្នុងមួយ GB, ទូរស័ព្ទចល័តពី $ 60 ក្នុងមួយ GB និងតម្រូវការមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យចាប់ផ្តើមនៅជុំវិញ $ 0.90 ក្នុងមួយ IP ឬ $ 0.12 ក្នុងមួយ GB ។ ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ 7 ថ្ងៃគឺអាចរកបានសម្រាប់គណនីអាជីវកម្មដែលបានត្រួតពិនិត្យផងដែរ។ លក្ខខណ្ឌ: កុំព្យូទ័រ proxy កុំព្យូទ័រ (150M+ residential, 72M+ mobile) ឧបករណ៍ល្អឥតគិតថ្លៃ: Proxy Manager, No-code collectors, APIs Geo-targeting និង Enterprise Compliance ។ លក្ខខណ្ឌ: អតិថិជន អតិថិជន 5. សត្វ សត្វ តំបន់: ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក (ប្រទេសជាច្រើន) ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ: ការធ្វើតេស្តចាប់ផ្តើមអាចរកបានតាមទំព័រតម្លៃ ការគាំទ្រ: Live Chat និង Email លក្ខណៈពិសេស: គុណសម្បត្តិជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអាកាសធាតុ, ទូរស័ព្ទដៃ, អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអាកាសធាតុ (ISP) និងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ (Data Center Proxy) ។ SOAX មានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលអ្នកត្រូវតម្រូវឱ្យមានតម្រូវការតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវឱ្យមានតម្រូវការ។ ជាមួយនឹងការតម្រូវការនៃពេលវេលាប្រតិបត្តិការនិងស្ថេរភាពដំណើរការល្អឥតខ្ចោះ, SOAX អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យកន្លែង (ដូចជាការតម្លៃលក់លក់ឬការធ្វើតេស្តអាសយដ្ឋាន) ។ ឧបករណ៍របស់ពួកគេ - ការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការ, ការធ្វើតេស្តខុសគ្នានៃទីក្រុង - ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវជាងការ powerlifting ។ SOAX ផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ proxy ទិសដៅ, ទូរស័ព្ទចល័តនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម ISP ដែលចាប់ផ្តើមពីប្រហែល $ 3.60 ក្នុងមួយ GB, ជាមួយនឹងការរចនាទំហំខ្ពស់ជាងនេះបានកាត់បន្ថយទៅប្រហែល $ 2 ក្នុងមួយ GB ។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ proxy ទូរស័ព្ទចល័តចាប់ផ្តើមពីប្រហែល $ 7.50 ក្នុងមួយ GB, ខណៈពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ datacenter ត្រូវបានតម្លៃដោយខ្លួនឯងដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ។ ការសាកល្បងការចាប់ផ្តើមអាចរកបានដោយផ្ទាល់តាមទំព័រតម្លៃរបស់ពួកគេ។ លក្ខខណ្ឌ: ការបណ្តុះបណ្តាល proxy និង ISP ការដោះស្រាយនិងការដោះស្រាយដែលមានភាពងាយស្រួល តម្លៃទិន្នន័យ per-GB លក្ខខណ្ឌ: ទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំ លក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈពិសេស 6. IPRoyal IPRoyal អាសយដ្ឋាន: Global (អាសយដ្ឋាន IPs 30M+ ដែលបានអនុម័ត) ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ: គ្មានការធ្វើតេស្តជាផ្លូវការប៉ុន្តែ pay-as-you-go និង promos មាន ការគាំទ្រ: Live chat និងការគាំទ្រអ៊ីម៉ែល លក្ខណៈពិសេស: គម្រោង Pay-as-you-go, ប្រតិបត្តិការទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យ IPRoyal is the modular choice for small teams or freelancers wanting agility without locking into contracts. Its proxy inventory – residential, ISP, mobile, and datacenter – pairs well with flexible billing and features like sticky sessions and traffic that never expires. ទោះបីជាវេទិកានេះមិនមែនជាកម្រិតអាជីវកម្មប៉ុន្តែវេទិកានេះគឺអាចប្រើបាននិងមានសុវត្ថិភាព - ជាពិសេសសម្រាប់បរិស្ថាន scraping មិនមែនធ្យម។ ក្រុមហ៊ុន IPRoyal បានចាប់ផ្តើមពី $ 3.50 ក្នុងមួយ GB, អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ផ្គង់ លក្ខខណ្ឌ: គំរូគំរូគំរូគំរូគំរូគំរូគំរូគំរូគំរូគំរូគំរូ Wide proxy mix និងកំណត់រយៈពេលវែង ជម្រើសការដឹកជញ្ជូនមិនចុងបញ្ចប់ លក្ខខណ្ឌ: ឧបករណ៍អាជីវកម្មដែលមានភាពងាយស្រួលជាងអ្នកជួញដូរខ្ពស់ ការកំណត់ល្អបំផុតដែលជាធម្មតាត្រូវបានទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជូន 7. ហេតុនេះ ហេតុនេះ ការបណ្តាញទូទាំងពិភពលោក (85M+ IPs) ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ: ការធ្វើតេស្ត / ការធ្វើតេស្តអាចរកបាន (តាមរយៈការទាក់ទង) ការគាំទ្រ: ការគាំទ្រ 24 / 7, SLAs សម្រាប់កម្រិតអាជីវកម្ម លក្ខណៈពិសេស: ISP-based static residential proxies, ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា routing NetNut ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយមានអត្ថប្រយោជន៍ - ពួកគេផ្តល់ជូននូវការផ្លាស់ប្តូរផ្ទះដែលមានប្រយោជន៍ពី ISP ដោយគ្មានការជឿទុកចិត្តនៃ P2P ។ ការផ្លាស់ប្តូរទូលំទូលំទូលាយនៅទូទាំងពិភពលោករបស់ពួកគេធានាឱ្យមានប្រយោជន៍រយៈពេលវែងនិងមិនគិតថ្លៃ - ជាការល្អឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការកាត់បន្ថយដំណើរការការងារដែលមិនអាចជឿទុកចិត្ត IP churn ។ ពួកគេជួយឱ្យវាជាមួយនឹងការតភ្ជាប់ពេលវេលានិង API ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលដែលធ្វើឱ្យ NetNut ជាដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកប្រើដែលចង់កម្រិតខំប្រឹងប្រឹងប្រែងនិងកាត់បន្ថយភាពរឹងប្រែងនៅទូទាំងតំបន់បញ្ចប់ពិភពលោក។ ក្រុមហ៊ុន NetNut បានផ្តល់សេវាកម្មរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធ លក្ខខណ្ឌ: ISP-sourced Statistical Residential Proxy របស់អ្នក សកម្មភាពរឹងមាំល្អឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សកម្មភាពរឹងមាំរឹងមាំ ការគាំទ្រ 24/7 និងការរួមបញ្ចូល API លក្ខខណ្ឌ: តំលៃតម្រូវការខ្ពស់ជាងអ្នកជួញដូរ កុំព្យូទ័រធំជាង Bright Data ឬ Oxylabs 8. យោបល់ Rayobyte តំបន់: ការបណ្តាញទូទាំងពិភពលោក (10M+ IPs) ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ: ការធ្វើតេស្ត 2 ថ្ងៃអាចរកបាន Support: 24/7 customer support Extras: Pay-as-you-go tiers, static ISP proxies, and DC proxies with IP replacement guarantees Rayobyte មានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជាការប្រើប្រាស់ proxy ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៅប្រទេសស៊េរី - វាត្រូវបានចាប់ផ្តើមជាអ្នកជំនាញក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងកម្រិតបរិស្ថាន, អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទចល័ត។ លទ្ធផល: អ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងពីការកាត់បន្ថយអ៊ីនធឺណិតនិងការរក្សាទុកតម្លៃ។ Rayobyte ផ្តល់ជូននូវការផ្លាស់ប្តូរ IP សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ proxy datacenter ដែលមានបញ្ហា។ បន្ថែមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ proxy, geo filters, និងម៉ូដែលទូទាត់យ៉ាងងាយស្រួលហើយអ្នកមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។ Rayobyte ផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ proxy ទិសដៅពីប្រហែល $ 15 ក្នុងមួយ GB, អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតពី $ 1.82 ក្នុងមួយខែក្នុងមួយ IP, និងគម្រោងទូរស័ព្ទដៃដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះដោយផ្អែកលើទំហំ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ proxy Datacenter ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងគម្រោង pay-as-you-go ដែលមានភាពងាយស្រួល។ ការធ្វើតេស្ត 2 ថ្ងៃអាចធ្វើបានដើម្បីចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលទាប។ លក្ខខណ្ឌ: មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យធំទូលំទូលាយ proxy pool ជាមួយនឹងការរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានភាពងាយស្រួល ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្ទះនិងការផ្លាស់ប្តូរចល័ត វិញ្ញាបនប័ត្រនិង onboarding លក្ខខណ្ឌ: កញ្ចប់កញ្ចប់កញ្ចប់កញ្ចប់កញ្ចប់កញ្ចប់កញ្ចប់កញ្ចប់កញ្ចប់កញ្ចប់កញ្ចប់ មួយចំនួននៃការពិនិត្យមើលឃើញល្បឿនផ្សេងគ្នានៅលើដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយ 9. ហ្វេសប៊ុក ហ្វេសប៊ុក Locations: Worldwide IP coverage via API ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ: 1000 ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ ការគាំទ្រ: អាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងសង្គម; វិញ្ញាបនប័ត្រនិង SDKs ដែលអាចរកបាន លក្ខណៈពិសេស: ការ rotating IP ដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ការដោះស្រាយ CAPTCHA បានបង្កើតឡើង, ការបង្ហាញ JavaScript ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ScraperAPI doesn’t hand you IPs – it gives you a simplified endpoint that does the proxying, rotating, header, and CAPTCHA handling for you. It’s a fast-track option if you want to focus on coding and data, not IP infrastructure. អ្នកប្រើប្រាស់រីករាយជាមួយការរួមបញ្ចូលយ៉ាងឆាប់រហ័ស, ជាពិសេសជាមួយនឹង SDKs នៅក្នុងភាសាធម្មតា។ ប្លាស្ទិចគ្រប់គ្រងការធ្វើតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្តតេស្ត។ ScraperAPI បានប្រើម៉ូដែលទូទាត់ទូទាត់ដែលមានទូទាត់ទូទាត់ដែលមានទូទាត់ទូទាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ 1,000 ក្នុងមួយខែ។ គម្រោងទូទាត់ចាប់ផ្តើមពី $ 49 សម្រាប់ទូទាត់ទូទាត់ 100,000 និងកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះដោយផ្អែកលើការប្រើប្រាស់។ គម្រោងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទូទាត់ទូទាត់ទូទូទាត់ជាងការទូទាត់ទូទូទាត់។ លក្ខខណ្ឌ: ការដោះស្រាយ IP rotation, CAPTCHAs និង headers ដោយស្វ័យប្រវត្តិ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជាលើកដំបូងជាមួយការរួមបញ្ចូល API និង SDKs Pay-as-you-go and free trial available លក្ខខណ្ឌ: មិនមានការគ្រប់គ្រង proxy ដោយផ្ទាល់ (ធ្វើការតែតាមរយៈ API) ការប្រើប្រាស់ proxy ដែលមិនមែនជាទូទៅ 10. ការ PacketStream PacketStream តំបន់: ការបណ្តាញ IP នៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈ API ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ: 1000 ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ ការគាំទ្រ: អាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងសង្គម; វិញ្ញាបនប័ត្រនិង SDKs ដែលអាចរកបាន លក្ខណៈពិសេស: ការ rotating IP ដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ការដោះស្រាយ CAPTCHA បានបង្កើតឡើង, ការបង្ហាញ JavaScript ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ScraperAPI មិនគ្រាន់តែផ្ញើអ្នក IPs - វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកន្លែងចុងក្រោយដែលមានភាពងាយស្រួលដែលធ្វើការផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើផ្ញើ។ Users enjoy near-immediate integration, especially with SDKs in common languages. The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. PacketStream ត្រូវបានទូទាត់ $ 1 ក្នុងមួយ GB ដោយសារតែគំរូផ្លាស់ប្តូរទំហំទំហំទំហំទំហំ peer-to-peer របស់វា។ មិនមានការគណនីឬគោលបំណងណាមួយដែលធ្វើឱ្យវាជាដំណោះស្រាយដែលងាយស្រួលសម្រាប់ការកាត់បន្ថយទំហំឬការធ្វើតេស្ត។ តម្លៃរបស់វាមិនទោះបីជាការប្រើប្រាស់។ លក្ខខណ្ឌ: ម៉ូដែលផ្គត់ផ្គង់ទម្រង់ទម្រង់ទម្រង់ទម្រង់ទម្រង់ទម្រង់ទម្រង់ទម្រង់ទម្រង់ តម្លៃទូទៅនៅ $1 / GB Peer-to-peer residential proxies លក្ខខណ្ឌ: Smaller IP pool than enterprise providers Less suitable for compliance-heavy industries 11. ProxyEmpire ប្លាស្ទិច តំបន់: ទូទាំងពិភពលោក (170-195 ប្រទេសការបណ្តាញ) ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ: ការធ្វើតេស្តទូទាត់តូច (ដូចជា $ 2 សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនគំរូ) ការគាំទ្រ: Live chat និងអ៊ីម៉ែលជួយ Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover data, API access ProxyEmpire plays to precision: if your workflow demands data from specific cities, ASNs, or ISPs, this provider gives you that control. Residential, mobile, and datacenter proxies are supported, but the hallmark features are the filtering tools and automatic rollover of unused data. With a clean dashboard, API access, and coverage across nearly two-hundred countries, it’s a good fit for market intelligence and targeted scraping needs where location fidelity is key. ProxyEmpire’s plans start at around $15 per GB for residential proxies, with volume discounts available. Mobile proxies are priced higher, starting near $60 per GB, and datacenter options are based on IP allocation. Small paid trials let you test the service before committing to larger packages. Pros: ការកំណត់គោលបំណងដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹងកម្រិតទីក្រុងនិង ASN ការផ្លាស់ប្តូរនៃ proxy residential, mobile និង datacenter វិញ្ញាបនប័ត្រ Rollover Data លក្ខខណ្ឌ: តម្លៃខ្ពស់នៅទំហំទាប Network size smaller than Bright Data or Oxylabs 12. យោបល់ Infatica តំបន់: ការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ: ការធ្វើតេស្តតាមបំណង ការគាំទ្រ: 24 / 7 ការគាំទ្រនិងឯកសារ លក្ខណៈពិសេស: gateways proxy, session stickiness, API & SDK integration Infatica គោលបំណងកំណត់អត្ថប្រយោជន៍ទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងម៉ូដែលការដឹកជញ្ជូនដែលមានភាពងាយស្រួល។ សេវាកម្មរបស់ពួកគេរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកផ្គត់ផ្គង់អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍។ គោលបំណងគឺជាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ: ពេលវេលាដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន, ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធ Infatica proxy residential ចាប់ផ្តើមពី $ 12 ក្នុងមួយ GB, datacenter proxy servers នៅជុំវិញ $ 0.50 ក្នុងមួយ IP ក្នុងមួយខែ, និង proxy ទូរស័ព្ទចល័តចាប់ផ្តើមពីប្រហែល $ 30 ក្នុងមួយ GB ។ ការកាត់បន្ថយទំហំអាចរកបាន, និង pricing enterprise ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយផ្ទាល់ខ្លួន។ កញ្ចប់ការធ្វើតេស្តត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីជួយអ្នកប្រើប្រាស់សាកល្បងសេវាកម្មមុនពេលការដំឡើងពេញលេញ។ លក្ខខណ្ឌ: សេវាកម្មបណ្តាញទូទាំងប្រទេស 100+ ការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម proxy ទូរស័ព្ទចល័តនិង datacenter 24 / 7 ការធ្វើតេស្តផ្ទាល់និងការធ្វើតេស្តដែលមានអារម្មណ៍ លក្ខខណ្ឌ: Smaller IP pool than leading competitors តម្លៃអ៊ីនធឺណិតមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងដូចគ្នានៃអតិថិជនអតិថិជន Best Proxy Provider Comparison អ្នកផ្គត់ផ្គង់ proxy ល្អបំផុត \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs ប្រេង Oxylab ប្រេង Oxylab Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo ដំណឹង ដំណឹង Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare ហ្វេសប៊ុក Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data ទិន្នន័យស្រស់ស្អាត ទិន្នន័យស្រស់ស្អាត Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX សត្វ សត្វ Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRoyal អាសយដ្ឋាន Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut ហេតុនេះ ហេតុនេះ Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte យោបល់ យោបល់ Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API ហ្វេសប៊ុក ហ្វេសប៊ុក Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream ការ PacketStream ការ PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire ប្លាស្ទិច ប្លាស្ទិច Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica យោបល់ យោបល់ Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Why You Shouldn't Use Proxy Services ដោយឥតគិតថ្លៃ ទោះបីជាគំនិតនៃការប្រើប្រាស់ proxy ដោយឥតគិតថ្លៃអាចជឿទុកចិត្តទេប៉ុន្តែវាជាការអនុវត្តដែលមានសុវត្ថិភាពសំខាន់។ proxy ដោយឥតគិតថ្លៃជាធម្មតាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមិនគោលនយោបាយនិងមិនមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងខ្លាំង។ ការស្រាវជ្រាវពីការស្រាវជ្រាវផ្សេងគ្នានេះរួមទាំងការមួយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅ arXiv ឆ្នាំ 2025 បានបង្ហាញថាមានប្រហែល 34,5% នៃសេវាកម្ម proxy ដោយឥតគិតថ្លៃតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាច្រើនមានការបាត់បង់សុវត្ថិភាពសំខាន់។ ការបាត់បង់សំខាន់រួមមាន: មិនមានភាពងាយស្រួលនិងមិនមានភាពងាយស្រួល: ការផ្លាស់ប្តូរដោយឥតគិតថ្លៃជាធម្មតានៃការផ្លាស់ប្តូរដោយឥតគិតថ្លៃជាធម្មតានៃការផ្លាស់ប្តូរដោយឥតគិតថ្លៃជាធម្មតានៃការផ្លាស់ប្តូរដោយឥតគិតថ្លៃជាធម្មតានៃការផ្លាស់ប្តូរដោយឥតគិតថ្លៃ។ លក្ខណៈពិសេសនៃការសុវត្ថិភាព: កម្រិតខ្ពស់ជាច្រើននៃ proxy ដោយឥតគិតថ្លៃគឺមានគុណសម្បត្តិ។ ទិន្នន័យរបស់អ្នក, រួមទាំងវិញ្ញាបនប័ត្រការចុះឈ្មោះនិងទិន្នន័យដែលមានគុណសម្បត្តិ, អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយឬឧបករណ៍របស់អ្នកអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយកម្រិតខ្ពស់។ High Block Rates: Because they are public and used by countless individuals, free proxies are often blacklisted, making them useless for any serious data collection task. សេវាកម្ម proxy ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងទូទាត់គឺជាការវិនិយោគក្នុងភាពអាចជឿទុកចិត្ត, ការសម្តែងនិងសំខាន់បំផុតនៃការសុវត្ថិភាព។ រក្សាថានៅពេលវេលា។ Conclusion លទ្ធផល ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ proxy ដែលត្រឹមត្រូវត្រូវបានផ្អែកលើទំហំគម្រោងគេហទំព័រគោលបំណងនិងតម្លៃ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបានពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងឧបករណ៍នេះជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ល្អបំផុតដែលទីផ្សារអាចផ្តល់ជូនក្នុងឆ្នាំ 2025 ។ សម្រាប់គម្រោងកម្រិតអាជីវកម្មដែលមានការផ្តល់សេវាកម្មជាតម្រូវការខុសគ្នានេះ Oxylabs និង Bright Data ផ្តល់នូវកម្រិតខុសគ្នានិងសមត្ថភាពមិនគួរឱ្យជឿ។ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានគុណភាពគុណភាព, Decodo និង IPRoyal ផ្តល់នូវការអនុម័តដ៏អស្ចារ្យនៃលក្ខណៈពិសេសនិងភាពងាយស្រួល។ សម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលកំពុងស្វែងរកការចូលយ៉ាងឆាប់រហ័ស, Webshare គឺជាអ្នកឈ្នះយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលផ្តល់ជូននូវការចូលយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងកន្លែង proxy ដោយសារតែតម្លៃទាបនិងសេវាកម្ម proxy ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការជ្រើសរើសល្អបំផុតត្រូវបានផ្អែកលើតម្រូវការពិសេសរបស់អ្នក, តម្លៃ, និងទំហំគម្រោងរបស់អ្នក។ យើងផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងណាស់ដើម្បីប្រើការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃនិងគម្រោងដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីធ្វើតេស្តសេវាកម្មមុនពេលធ្វើតេស្តគម្រោង។ ឧស្សាហកម្ម proxy មានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងបន្តិចហើយការរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍និងលក្ខណៈពិសេសថ្មីបំផុតគឺជាគោលដៅដើម្បីធានាឱ្យការរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកមានប្រសិទ្ធិភាពនិងមានប្រសិទ្ធិភាព។ ការ FAQ តើវាជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ proxy ដែលល្អបំផុត? អ្នកផ្គត់ផ្គង់ proxy ល្អបំផុតត្រូវបានផ្អែកលើការងារ, ដូច្នេះការណែនាំដំបូងរបស់យើងគឺ សម្រាប់គម្រោងធំទូលំទូលាយឬច្រើនជាងនេះនិង សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកតម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់តម្លៃ។ ប្រេង Oxylab ដំណឹង ប្រភេទ proxy ដែលខ្ញុំត្រូវជ្រើសសម្រាប់ការ scraping លើបណ្តាញ? សម្រាប់ភាគច្រើន ការធ្វើតេស្ត, proxy residential គឺជាការជ្រើសរើសល្អបំផុតដូច្នេះពួកគេត្រូវបាននាំចេញពីមនុស្សពិតប្រាកដដែលប្រើអាសយដ្ឋាន IP ដែលពិតប្រាកដមិនមែនអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ proxy datacenter គឺឆាប់រហ័សនិងមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពល្អបំផុតសម្រាប់ការកាត់បន្ថយគេហទំព័រដែលមិនមានការពារ។ ហ្វេសប៊ុក តើ proxy ដែលមានតម្លៃមានតម្លៃទេ? ជាទូទៅ proxy ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផ្តល់នូវសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងមុន, កុំព្យូទ័រ IP ដែលមានទំហំខ្ពស់និងគុណភាពខ្ពស់ជាងមុន, ការគាំទ្រអតិថិជនល្អប្រសើរជាងមុននិងលក្ខណៈពិសេសខ្ពស់ដែលទាំងអស់នេះគឺជាការសំខាន់សម្រាប់គម្រោងធំទូលំទូលាយឬមានភាពងាយស្រួល។ តើអ្វីទៅជាការផ្សេងគ្នានៅក្នុងការរក្សាទុកមជ្ឈមណ្ឌលនិងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ? ការធ្វើដំណើរការតាមរយៈឧបករណ៍ផ្ទះពិតប្រាកដដែលធ្វើឱ្យពួកគេមើលទៅជាអ្នកប្រើដែលមានសិទ្ធិភាព។ ការធ្វើដំណើរការតាមរយៈប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Datacenter គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ IP ដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ។ ពួកគេមានល្បឿនលឿននិងមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនប៉ុន្តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកឃើញនិងកាត់បន្ថយ។ តើខ្ញុំអាចធ្វើការជាមួយសេវាកម្ម proxy មុនពេលទិញទេ? ទោះបីជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម proxy ដែលមានគុណភាពជាច្រើនផ្តល់សេវាកម្មការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ, ការផ្ដល់សេវាកម្មដោយឥតគិតថ្លៃជាទូទៅ, ឬការធានារ៉ាប់រងប្រាក់, ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើតេស្តសេវាកម្មរបស់ពួកគេនិងកំណត់ថាតើវាជាសេវាកម្មដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់គម្រោងរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍អ្នកអាចទទួលបានសេវាកម្ម proxy ដោយឥតគិតថ្លៃពី Webshare ជាមួយនឹង 10 IPs ក្នុងអំឡុងពេលវេលា។