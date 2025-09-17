ResiderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshare비싼 입구, 사용자 정의80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 free proxy DC 세션Bright DataPremium enterprise features150M+Residential, datacenter specialist, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBData 웹 스크래핑, 공개 데이터 추출 및 자동화 된 연구는 비즈니스, 분석가 및 개발자에게 점점 더 필요합니다.프록시 서버는 사용자가 여러 IP를 통해 요청을 배포하고 익명성을 유지하고 지리적 위치 제한을 피할 수 있도록함으로써 이러한 활동에서 중요한 역할을합니다. 그러나 프록시 공급자를 선택하는 것은 복잡한 작업이 될 수 있습니다.The market is saturated with options ranging from bare-bones, basic tools to sophisticated, enterprise-level solutions. 이 문서는 2025 년에 12 개의 최고의 프록시 서버 공급 업체에 대한 심층적 인 비교를 제공하기 위해 여기에 있습니다.우리는 가격, 성능, 기능 및 윤리적 기준을 검토하여 개인 웹 스크래퍼를 처음부터 구축하거나 대규모 데이터 수집 프로젝트를 관리하든 특정 요구 사항에 맞는 올바른 솔루션을 선택하는 데 도움이됩니다. Best Proxy Providers – Quick Look 최고의 프록시 공급자 - Quick Look Oxylabs – 일반적으로 기업 및 대규모 프로젝트를위한 최고의 프록시 서버. Decodo (ex Smartproxy) - 강력한 네트워크로 최고의 가치가 있습니다. Webshare – 무료 프록시 서버와 함께 매우 저렴한 서비스. Bright Data – 확장 가능한 고급 운영을 위한 프록시 서비스. SOAX - 강력한 필터링을 가진 모바일 및 ISP 프록시에서 강력합니다. IPRoyal – 유연한 pay-as-you-go 옵션을 제공하는 예산 친화적 인 공급 업체. NetNut – ISP 소스의 정적 주거 프록시 및 고속. Rayobyte – 윤리적 인 소싱과 유연한 프록시 서비스. ScraperAPI - API 기반 프록시 서버 공급자. PacketStream - 대역폭 공유 모델을 기반으로 한 매우 저렴한 공급 업체. ProxyEmpire - 고급 필터링 및 지리적 타겟팅 기능을 제공합니다. Infatica – 윤리적 관행에 중점을 둔 다용도 프록시 서비스. How We Selected the Best Proxy Server Providers 최고의 프록시 서버 공급자를 선택하는 방법 우리의 목록은 모든 가장 중요한 기준과 테스트 결과와 심층적 인 기능 분석을 결합하여 현재 프록시 서버 시장에 대한 가장 완전한 이미지를 얻을 수 있도록합니다. 프록시 유형: 우리는 기본적인 웹 브라우징에서 복잡한 데이터 추출 프로젝트에 이르기까지 사용 사례를 다루기 위해 여러 프록시 유형 (거주, 데이터 센터, 모바일, ISP)을 제공하는 공급자를 우선시했습니다. Pool 크기 및 다양성: 글로벌 범위가있는 더 큰 IP 폴드는 더 나은 프록시 회전과 낮은 탐지율을 제공합니다. 가격 : 우리는 가격 구조, 숨겨진 수수료, 최소 약속 및 가치 제안을 분석했습니다. 성능: 속도, 가동 시간 및 성공률과 같은 매개 변수는 효율성 및 데이터 품질에 중요합니다. 무료 시험 및 접근성: 무료 시험 및 환불 정책은 제공자의 신뢰를 나타내고 다른 서비스를 테스트 할 때 약속의 위험을 줄입니다. 고객 지원: 우리는 응답 시간, 기술 전문 지식 및 다양한 지원 채널을 통한 가용성을 평가했습니다. 윤리적 준수: 우리는 공급자의 명성, G2 및 Trustpilot와 같은 플랫폼에 대한 고객 리뷰, 그리고 IP의 윤리적 인 소싱에 대한 그들의 헌신을 고려했습니다. Best Proxy Service Providers in 2025 2025 년 최고의 프록시 서비스 제공 업체 1. 산소 산소 위치: 195+ 국가 무료 평가판 : 검증 된 비즈니스를위한 7 일 평가판 지원: 전용 계정 관리자와 함께 24/7 지원 Extras: Rotating residential/ISP/mobile/datacenter proxies, Web Scraper API, compliance focus Oxylabs는 시장에서 최고의 프록시 서버를 가진 가장 확립 된 공급 업체 중 하나이며, 대규모 데이터 수집을 위해 기업이 신뢰합니다. 그 포트폴리오는 데이터 센터, 모바일, ISP 및 주거 프록시 네트워크를 다루며 사용자에게 다양한 사용 사례에 대한 신뢰할 수있는 기초를 제공합니다. 또한 강력한 인프라와 비즈니스 고객을위한 계정 관리자를 포함하는 최고 수준의 지원 시스템을 제공합니다.Web Scraper API와 고급 타겟팅 옵션은 유연성을 추가하며 회사의 준수에 중점을두고 성능과 투명한 사용을 균형 잡아야하는 조직에 적합합니다. Oxylabs 제안 pay-as-you-go 계획에서 GB 당 $ 4에서 시작하여 월간 패키지는 더 높은 볼륨을 위해 약간 떨어집니다. GB 당 $0.10 또는 IP 당 $0.80에서 시작하십시오. IP당 1.60달러부터 시작합니다. GB 당 $ 9에서 사용할 수 있으며 7 일 무료 시험을받을 수도 있고 5 개의 IP가있는 무료 프록시를 요청하여 Oxylabs를 직접 시도 할 수 있습니다. Residential Proxy 부근의 호텔 Datacenter Proxy 서버 ISP 프록시 모바일 proxies 프로 : 넓은 프록시 라인업 (DC, ISP, 모바일, 주거 프록시) 글로벌 커버십 (175M+ IP, 195+ 위치) 좋은 웹 스크래핑 API 콘스 : 더 높은 학습 곡선 2. Decodo (이전의 Smartproxy) Decodo (이전의 Smartproxy) 위치: 195 개국 이상의 주거 프록시; ISP 및 데이터 센터 특정 지역; 모바일 커버십 증가 무료 시험: 3 일 거주 시험 + 14 일 환불 정책 지원: 24/7 라이브 채팅, 이메일, 광범위한 문서 Extras: 브라우저 확장, API, 스티커 세션, 회전 미리 설정 이전에 Smartproxy로 알려진 Decodo는 규모와 접근성의 균형을 원하는 사용자들에게 인기있는 선택이되었습니다. 125 백만 개가 넘는 IP 네트워크는 주거, 데이터 센터, ISP 및 모바일 프록시를 포함하여 다양한 크기와 복잡도 수준의 프로젝트에 적합합니다. 성능은 지속적으로 강력하며 성공률은 거의 99 %에 달합니다.도시 수준의 타겟팅, 접착 세션 및 회전 프리셋과 같은 기능은 더 세련된 제어를 위해 훌륭하지만 브라우저 확장과 깨끗한 API와 같은 통합은 다양한 시나리오에서 매우 유연합니다. Decodo의 주거 프록시는 GB당 $1.50에서 시작하며 월간 플랜은 볼륨에 따라 $3.00에서 GB당 $2.25까지 다양합니다. ISP 프록시는 IP당 $0.27에서 시작하며, 데이터 센터 프록시 서버는 IP당 또는 GB당 $0.026에서 시작하며 모바일 프록시는 GB당 $4.50에서 시작합니다. 프로 : 가정용, 모바일, 데이터 센터 또는 ISP 프록시의 광범위한 조합 경쟁력있는 GB당 가격과 매우 명확한 계층화된 가격 사용하기 쉬운 대시보드 및 회전 프리셋 콘스 : 일부 고급 기업 기능은 더 높은 계획 뒤에 3. 웹쇼핑 웹쇼핑 위치: Global Coverage 무료 시험: 무료 계층 – 10 데이터 센터 IPs 지원: 티켓 기반 도움말 데스크 + 자기 서비스 지식 기반 Extras: Rotating/static servers, API 액세스 Webshare는 빠르고 저렴하게 시작하기를 원하는 사람들을위한 실용적인 옵션입니다.이 무료 레벨은 매월 1GB의 트래픽을 가진 10 개의 데이터 센터 프록시를 제공하므로 더 큰 계획에 헌신하기 전에 실험하기가 쉽습니다.이 접근 가능한 입력 포인트는 개별 개발자와 소규모 팀들 사이에서 특히 인기를 얻었습니다. 이 플랫폼은 거주 및 데이터 센터 프록시와 함께 80 백만 개 이상의 주소의 대규모 IP 폴리를 제공합니다.Static 또는 rotating 세션과 접근 가능한 API와 같은 기능은 사용자가 기본적으로 최소한의 노력으로 프록시를 모든 스크래핑 또는 자동화 작업에 통합하도록 도와줍니다. 유료 계획은 주거 프록시의 경우 GB당 $1.40에서 시작하며, 정적 주거 옵션은 IP당 $0.225에서 $0.30까지 제공됩니다.Data Center 프록시 서버는 IP당 $0.0179부터 시작합니다.Webshare는 또한 누군가가 시도할 수 있는 영구적 무료 레벨을 제공하는 몇 안되는 무료 프록시 서비스 중 하나입니다. Pros: 매우 저렴한 데이터 센터 프록시 서버 자체 서비스 무료 플랜: 10 DC 프록시 + 1GB/month 명확한 가격 모델 콘스 : 기업 경쟁자에 비해 제한된 사용자 정의 가능성 4. 밝은 데이터 밝은 데이터 위치: 195+ 국가 무료 평가판 : 검증 된 비즈니스를위한 7 일 평가판 지원: 24/7 지원, 헌신적인 성공 관리자 엑스트라: 프록시 매니저, 데이터 세트 시장, 고급 지리적 타겟팅 귀하의 목표가 전체 스택, 엔터프라이즈 수준의 크래킹이라면 Bright Data는 규모와 도구를 모두 제공합니다.그들의 거대한 주거 군중 - ISP, 모바일 및 데이터 센터 프록시 서버 - 프록시 관리자 및 데이터 세트와 같은 도구와 함께 스크래핑 흐름을 정확하게 제어 할 수 있습니다. 고급 기능에는 도시/ASN/ISP 수준의 타겟팅, 똑바로 촬영하는 대시보드, 그리고 위험에 의식하는 사용 사례를 촉진하는 준수 첫 번째 논리가 포함됩니다. Bright Data의 주거 프록시는 GB당 5.88달러에서 시작하여 GB당 3.57달러로 확장되며, ISP 프록시는 GB당 12.75달러, GB당 60달러에서 모바일으로, 데이터 센터 옵션은 IP당 0.90달러 또는 GB당 0.12달러로 시작합니다. 프로 : 거대한 프록시 풀 (150M+ 주거, 72M+ 모바일) 부유한 도구: 프록시 관리자, 코드 수집기, API Geo-targeting 및 enterprise compliance 기능 콘스 : 프리미엄 가격 포인트 5. 소아스 소아스 위치 : 세계 (많은 국가) 무료 시험: 가격 페이지를 통해 시작 시험 지원: 라이브 채팅 및 이메일 Extras: Residential, Mobile, ISP, and datacenter proxies를 위한 다층 크레딧; granular geo filters SOAX는 지리적 특정 또는 모바일 무거운 타겟팅을 필요로 할 때 우수합니다.Their expansive IP pool spans residential, ISP, mobile, and data center proxies – all accessible with a unified credit system and filters that let you dial into local-level control with ease. 강력한 가동 시간 및 경로 안정성에 대한 주장으로 SOAX는 지역화 된 데이터 생태계 (소매 가격 또는 광고 테스트와 같은)를 이용하는 사용자에게 적합합니다.Their tools – rotation options, sticky sessions, city-level filters – are made for precision rather than powerlifting. SOAX는 가정용, 모바일 및 ISP 프록시를 GB당 약 $3.60에서 시작하며, 더 높은 볼륨 계획은 GB당 약 $2로 떨어집니다.모바일 프록시는 GB당 약 $7.50에서 시작하며, 데이터 센터 옵션은 패키지에 따라 별도로 가격을 지불합니다. 프로 : 강력한 모바일 및 ISP 프록시 커버 유연한 회전 및 접착 세션 투명한 per-GB 가격 콘스 : entry tier에서 높은 per-GB 요금 더 적은 customization features 6. 아이패드 아이패드 위치: 글로벌 (30M+ IPs 광고) 무료 시험 : 공식적인 시험은 없지만 pay-as-you-go 및 프로모션은 존재합니다. 지원: 라이브 채팅 및 이메일 지원 Extras: Pay-as-you-go 계획, 무한한 사용 롤오버 (“never-expiring” 트래픽) IPRoyal은 계약에 잠겨 있지 않고 유연성을 원하는 소규모 팀이나 프리랜서를위한 모듈 선택입니다.그의 프록시 인프라 - 주거, ISP, 모바일 및 데이터 센터 - 유연한 청구와 접착 세션과 결코 만료되지 않는 트래픽과 같은 기능과 잘 어울립니다. 성공률과 가동 시간은이 가격 지점에서 상당히 존경받을 수 있습니다.그러나 엔터프라이즈 수준은 아니지만 플랫폼은 사용 가능하고 신뢰할 수 있습니다 - 특히 적대적 인 스크래핑 환경을 위해. IPRoyal의 주거 프록시는 GB당 $3.50, ISP 프록시는 GB당 약 $8, 모바일은 월당 $117, 데이터 센터 프록시는 IP당 월당 $1.80로 시작합니다. 프로 : 예산 친화적 인 유연한 청구 모델 넓은 프록시 믹스와 긴 스티커 세션 결코 만료되지 않는 교통 옵션 콘스 : 엔터프라이즈 도구는 최고 수준의 라이벌보다 가볍습니다. 최고의 할인은 종종 프로모션과 연결됩니다. 7. 네트워크 네트워크 위치: 글로벌 범위 (85M+ IPs) 무료 시험: 데모/시험 사용할 수 있습니다 (contact를 통해) 지원: 24/7 지원, 엔터프라이즈 레벨을 위한 SLA Extras: ISP 기반의 정적 주거 프록시, 사용자 지정 라우팅 기술 NetNut은 안정성으로 뛰어들며 ISP 소스의 정적 인 주거 프록시를 제공하여 P2P의 불안정성을 피합니다.Their massive, globally distributed pool ensures long, uninterrupted sessions - perfect for scraping workflows that can't tolerate IP churn. 그들은 오프타임 주장과 스레딩 친화적 인 API로 그것을 백업하여 NetNut을 세션 일관성을 갈망하고 글로벌 엔드포인트에 걸쳐 탄력성을 긁는 사용자를위한 가치가 있습니다. NetNut의 정적 주거 프록시는 GB당 $1.59에서 시작하며, 엔터프라이즈 뱅크는 직접 판매를 통해 이용할 수 있습니다.데이터 센터 및 ISP 가격은 볼륨에 따라 달라지며, 글로벌 범위는 일관된 연결성을 보장합니다. 프로 : ISP-sourced static residential proxies에 대한 리뷰 보기 지속적인 세션은 긴 스크래핑 작업에 이상적입니다. 24/7 지원 및 API 통합 콘스 : 일부 경쟁자보다 더 높은 입장 가격 Bright Data 또는 Oxylabs보다 작은 네트워크 8. 레이아웃 레이아웃 위치: 글로벌 커버십 (10M+ IPs) 무료 평가판: 2일 무료 평가판 24/7 고객 지원 Extras: Pay-as-you-go 계층, 정적 ISP 프록시, 및 IP 대체 보증을 가진 DC 프록시 Rayobyte는 프록시 사용의 스위스 군대 칼과 비슷합니다 - 그것은 데이터 센터 전문가로 시작했지만 이제 주거, ISP 및 모바일 계층에 포장됩니다. 하나의 장점 : Rayobyte는 문제 데이터 센터 프록시 스레드에 대한 IP 대체 기능을 제공합니다.무제한 스레드, 지리 필터 및 간단한 청구 모델을 추가하십시오.And you have a toolkit ready for bounce-sensitive tasks. Rayobyte는 주거 프록시를 GB당 약 $15에서 제공하고, ISP는 IP 당 월 $1.82에서 제공하며, 모바일 플랜은 볼륨에 따라 가격이 더 높습니다. Datacenter 프록시는 유연한 pay-as-you-go 플랜에 포함되어 있습니다. 프로 : 유연한 계획을 갖춘 대형 데이터 센터 프록시 풀 거주 및 모바일 확장에 대한 강력한 지원 명확한 문서화 및 onboarding 콘스 : Residential pool smaller than top-tier competitors (최고급 경쟁자보다 작은 주택 수영장) 일부 리뷰는 엔트리 레벨 계획에서 변화하는 속도를 언급합니다. 9. 스크래치 스크래치 위치: API를 통해 전 세계 IP 커버링 무료 시험: 1,000 무료 시험 요청 지원: 이메일 및 커뮤니티 포럼; 문서 및 SDK 엑스트라: 자동 IP 회전, 내장된 CAPTCHA 처리, 선택적인 JavaScript 렌더링 ScraperAPI는 IP를 전달하지 않습니다 – 그것은 당신을 위해 프록시, 회전, 헤더 및 CAPTCHA를 처리하는 간단한 엔드포인트를 제공합니다.It is a fast-track option if you want to focus on coding and data, not IP infrastructure. 사용자는 거의 즉각적인 통합을 즐기며, 특히 일반 언어의 SDK와 함께 플랫폼은 리트리, 국가 수준의 타겟팅, 심지어 JS 렌더링 페이지를 처리합니다.The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. ScraperAPI는 매월 1,000개의 무료 요청을 제공하는 요청 기반 가격 모델을 사용합니다.당신의 지불 계획은 100,000건의 요청에 대해 $49에서 시작하며, 사용에 따라 더 높은 레벨을 규모합니다.이 접근 방식은 원료 대역폭 대신 결과에 대해 지불 할 수 있습니다. 프로 : IP 회전, CAPTCHA 및 헤더를 자동으로 처리 API 통합 및 SDK를 가진 개발자 최초 Pay-as-you-go 및 무료 평가판 이용 가능 콘스 : 직접 프록시 제어 없음 (API를 통해서만 작동) 일반적인 프록시 사용이 아닌 스크래핑 작업에 제한 10. 패키지 스트림 패키지 스트림 위치: API를 통해 전 세계 IP 커버링 무료 시험: 1,000 무료 시험 요청 지원: 이메일 및 커뮤니티 포럼; 문서 및 SDK 엑스트라: 자동 IP 회전, 내장된 CAPTCHA 처리, 선택적인 JavaScript 렌더링 PacketStream은 peer-to-peer 대역폭 공유 모델을 통해 GB 당 $1을 청구합니다. 계약이나 약속이 없으므로 가벼운 스크래핑이나 테스트를위한 예산 친화적 인 솔루션입니다. 프로 : 극도로 저렴한 대역폭 공유 모델(Extremely Low Cost Bandwidth-Sharing Model) 투명한 가격 $1/GB Peer-to-peer Residential 근처 오락거리 콘스 : 엔터프라이즈 공급자보다 작은 IP 풀 compliance-heavy industries에 적합하지 않음 11. 프록시 프록시 위치: 글로벌 (170-195 국가 커버) 무료 시험: 소규모 유료 시험 (예를 들어, 샘플 트래픽에 대해 $ 2) 지원: 라이브 채팅 및 이메일 도움말 Extras: Fine-grained filtration (geo/ASN), rollover data, API 액세스 ProxyEmpire는 정밀도를 제공합니다 : 작업 흐름이 특정 도시, ASN 또는 ISP의 데이터를 요구하는 경우,이 공급자는 그 제어를 제공합니다.Residential, mobile, and datacenter proxies are supported, but the hallmark features are the filtering tools and automatic rollover of unused data. 깨끗한 대시보드, API 액세스 및 거의 200 개국의 범위로, 위치 충실성이 핵심 인 시장 정보 및 타겟팅 스크래핑 요구 사항에 적합합니다. ProxyEmpire의 계획은 주거 프록시의 경우 GB당 약 15 달러로 시작하며 볼륨 할인이 제공됩니다. 모바일 프록시는 GB당 약 60 달러에서 시작하여 가격이 더 높으며 데이터 센터 옵션은 IP 할당을 기반으로합니다. 프로 : 도시 및 ASN 수준의 필터를 사용한 고급 타겟팅 Residential, Mobile, and Datacenter Proxy의 조합 투명한 롤오버 데이터 정책 콘스 : 낮은 볼륨에서 더 높은 가격 Bright Data 또는 Oxylabs보다 작은 네트워크 크기 12. 불행한 불행한 위치: 글로벌 IP 커버링 (판매업체는 여러 지역에 걸쳐 수백만 개의 IP를 나열) 무료 시험: 요청에 따라 시험 옵션 지원: 24/7 지원 및 문서 엑스트라: 프록시 게이트웨이, 세션 stickiness, API & SDK 통합 Infatica는 유연한 트래픽 모델과 글로벌 가용성을 균형화합니다.Their service spans residential, static ISP, mobile, and datacenter proxies – all accessiblely deployed via gateway endpoints that help manage and filter usage. 초점은 세션 관리입니다 : 변화하는 접착 시간, 목록 / 게이트웨이 옵션 및 개발자 API는 규모를 희생하지 않고 일관성을 필요로하는 워크플로우에 실용적입니다. Infatica 주거 프록시는 GB당 $12에서 시작하며, 데이터 센터 프록시 서버는 IP당 월당 약 $0.50에서 시작하며 모바일 프록시는 GB당 약 $30에서 시작합니다.Volume 할인은 사용할 수 있으며, 사용자 지정 기업 가격은 배포하기 전에 사용자가 서비스를 평가할 수 있도록 시험 패키지가 제공됩니다. 프로 : 100개국 이상의 글로벌 네트워크 가정용, 모바일, 데이터 센터 프록시 서버 24/7 라이브 채팅 및 유연한 청구 콘스 : 주요 경쟁자보다 작은 IP 풀 입장 가격은 예산 경쟁자만큼 경쟁력이 없습니다. Best Proxy Provider Comparison 최고의 프록시 공급자 비교 \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs 산소 산소 Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo 데코드 데코드 Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare 웹쇼핑 웹쇼핑 Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data 밝은 데이터 밝은 데이터 Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX 소아스 소아스 Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal 아이패드 아이패드 Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut 네트워크 네트워크 Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte 레이아웃 레이아웃 Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API 스크래퍼 API 스크래퍼 API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream 패키지 스트림 패키지 스트림 Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire 프록시 프록시 Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica 불행한 불행한 Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services 무료 프록시 서비스를 사용해서는 안되는 이유 무료 프록시를 사용하는 아이디어는 유혹적일 수 있지만, 이는 상당한 위험을 초래하는 실천입니다. 무료 프록시는 종종 비 윤리적 인 소스와 매우 불안정합니다. 2025 arXiv 논문에서 언급 한 연구를 포함한 다양한 연구의 연구에 따르면 평균적으로 무료 프록시 서버의 약 34.5 %만이 활성 상태로 남아 있으며 많은 사람들이 심각한 보안 결함을 가지고 있습니다. 불안정성 & 불안정성: 무료 프록시는 종종 오프라인으로 이동하고 매우 느리며 종종 타겟 웹 사이트에 의해 신속하게 탐지되고 차단됩니다. 보안 취약점: 많은 무료 프록시가 악성입니다. 로그인 인증서와 민감한 정보를 포함한 데이터가 캡처되거나 장치가 악성 코드에 감염 될 수 있습니다. 높은 블록 비율 : 그들은 공개적이며 수많은 개인에 의해 사용되기 때문에 무료 프록시는 종종 블랙리스트에 포함되어 있으며 심각한 데이터 수집 작업에 사용할 수 없습니다. 전문적인 유료 프록시 서비스는 신뢰성, 성능 및 가장 중요한 것은 보안에 대한 투자입니다. Conclusion 결론 올바른 프록시 공급자를 선택하는 것은 프로젝트 규모, 대상 웹사이트 및 예산에 따라 달라집니다.이 가이드에서 검토한 공급자는 2025년 시장이 제공할 수 있는 최선을 나타냅니다. 예산이 두 번째 문제인 기업 수준의 프로젝트에서 Oxylabs와 Bright Data는 비교할 수 없는 규모와 성능을 제공합니다. 가치 의식 사용자를 위해 Decodo와 IPRoyal는 기능과 저렴성의 환상적인 균형을 제공합니다. 빠른 액세스를 원하는 개발자를 위해 Webshare는 저렴한 가격 바와 무료 프록시 서버로 인해 프록시 공간에 쉽게 액세스 할 수있는 명확한 승자입니다. 궁극적으로, 최선의 선택은 귀하의 특정 요구, 예산 및 프로젝트 규모에 따라 달라집니다.우리는 무료 시험 및 영구 무료 계획을 이용하여 계획에 참여하기 전에 서비스를 테스트하는 것이 좋습니다.프록시 업계는 지속적으로 진화하고 있으며 최신 도구와 기능에 대해 최신 정보를 유지하는 것이 귀하의 데이터 수집 노력을 효과적이고 효율적으로 유지하는 데 중요합니다. FAQ 전체적으로 최고의 프록시 공급자는 무엇입니까? 최고의 프록시 공급자는 작업에 달려 있으므로 우리의 최고 권장 사항은 더 크거나 더 복잡한 프로젝트와 가격에 가장 좋은 가치를 찾는 사람들을 위해. 산소 데코드 웹 스크래핑을 위해 어떤 프록시 유형을 선택해야합니까? 대부분의 경우 작업, 주거 프록시는 실제 IP 주소를 사용하여 실제 사람들로부터 소스가되었기 때문에 최선의 선택입니다.Datacenter 프록시는 빠르고 저렴하지만 보호되지 않은 사이트를 스크래핑하는 데 더 적합합니다. WEB 스크래치 비싼 프록시가 가치가 있습니까? 평판 좋은 공급자로부터 높은 가격의 프록시는 일반적으로 우수한 성능, 더 크고 깨끗한 IP 폴더, 더 나은 고객 지원 및 고급 기능을 제공하며, 이는 대규모 또는 어려운 프로젝트에 필수적입니다. 주거 및 데이터 센터 프록시의 차이점은 무엇입니까? 데이터 센터 프록시는 데이터 센터에서 호스팅되는 IP이며, 빠르고 저렴하지만 감지 및 차단하기 쉽습니다. 구매하기 전에 프록시 서비스를 시도할 수 있습니까? 예, 대부분의 권위있는 프록시 공급자는 무료 시험, 영구 무료 계획 또는 환불 보증을 제공하여 서비스를 테스트하여 프로젝트에 적합한지 여부를 결정할 수 있습니다.예를 들어, 무제한 시간 동안 10 개의 IP로 Webshare에서 무료 프록시 서버를 얻을 수 있습니다.