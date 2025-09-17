ProviderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version /trialOxylabsEnterprise, gwo-scraping175M+Residential, mobil, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 gratis IPsDecodoBest valè pou lajan125M+Residential, mobil, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareEntrè ki pi bon mache, Customization80M+Residential, mobil, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 gratis sesyon DC proxyBright Done opsyon Premium Enterprise150M+Residential, datacenter espesyalis, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GB Web scraping, ekstraksyon done piblik, ak rechèch otomatik se plis ak plis nesesè pou biznis, analitik, ak devlopè. sèvè proxy jwe yon wòl kritik nan aktivite sa yo pa pèmèt itilizatè yo distribye demann sou plizyè IPs, kenbe anonimite, ak elimine restriksyon yo geolokasyon. Chwazi yon founisè proxy, sepandan, ka yon travay konplèks. Pwodwi a se sere ak opsyon ki varye soti nan bòn-bòn, zouti prensipal nan solisyon sofistike, nivo antrepriz. Paj sa a se isit la yo bay ou yon konparezon enpòtan nan 12 pi bon founisè sèvè proxy nan 2025. Nou pral egzamine pri yo, pèfòmans, karakteristik ak estanda etik yo ede w chwazi solisyon an dwat pou bezwen espesifik ou, si ou se bati yon scraper entènèt pèsonèl soti nan zèb oswa jere yon pwojè koleksyon done gwo-scale. Best Proxy Providers – Quick Look Pi bon founisè proxy - Quick Look Oxylabs – Anjeneral pi bon serveurs proxy pou antrepriz ak pwojè gwo. Decodo (ex Smartproxy) – Pi bon valè pou lajan ak yon rezo robust. Webshare – Yon sèvis trè abòdab ak sèvè proxy gratis. Bright Data – Yon sèvis proxy prim pou operasyon avanse skalab. SOAX – Fòs nan proxy mobil ak ISP ak filtre pwisan. IPRoyal – Yon founisè budjè-zanmitay ak fleksib opsyon pay-as-you-go. NetNut – ISP-sous estati proxy rezidansyèl ak vitès segondè. Rayobyte – Yon sèvis proxy fleksib ak sourcing etik. ScraperAPI – founisè sèvè proxy ki baze sou API. PacketStream – Yon founisè ultra ki ba pri ki bati sou yon modèl pataje bandwidth. ProxyEmpire – ofri fonksyon avanse filtre ak geo-targeting. Infatica – Yon sèvis proxy versatile ak yon gwo enpòtan sou pratik etik. How We Selected the Best Proxy Server Providers Ki jan nou chwazi pi bon founisè sèvè proxy List nou an konbine tout kritè ki pi enpòtan ak rezilta tès ak analiz fonksyon an detay pou asire w ke ou jwenn imaj la pi konplè sou mache a nan sèvè proxy kounye a. Isit la se ki jan nou evalye chak founisè: Tip Proxy: Nou prioritize founisè ki ofri plizyè kalite proxy (rezidansyèl, datacenter, mobil, ISP) yo kouvri ka itilize soti nan navigasyon baz sou entènèt nan pwojè ekstraksyon done konplèks. Pòl gwosè & diversite: Pòl IP pi gwo ak kouvèti mondyal ofri pi bon rotasyon proxy ak pi ba pousantaj deteksyon. Pricing: Nou analize estrikti pri, frè kache, kominikasyon minimòm, ak pwopozisyon valè. pèfòmans: Mètrik tankou vitès, tan opòtinite ak pousantaj siksè yo kritik pou efikasite ak bon jan kalite done. Gratis tès ak aksèbilite: Gratis tès ak refòm politik yo sanble konfyans nan founisè ak diminye risk kominikasyon ou lè tès sèvis diferan. sipò kliyan: Nou evalye tan repons, ekspè teknik, ak disponiblite atravè diferan chanèl sipò. Konpòtman etik: Nou konsidere repitasyon founisè, revize kliyan sou platfòm tankou G2 ak Trustpilot, ak angaje yo nan sourcing etik nan IPs. Best Proxy Service Providers in 2025 Pi bon founisè sèvis proxy nan 2025 1. Oksijèn Oksijèn Lokasyon: 195+ peyi Gratis tès: 7 jou tès pou biznis verifye sipò: 24/7 sipò ak manadjè kont dedye Extras: Rotating rezidansyèl / ISP / mobil / datacenter proxies, Web Scraper API, konsantre sou konformite Oxylabs se youn nan founisè yo ki pi etabli ak pi bon sèvè proxy nan mache a, konfyans pa antrepriz pou kolekte done gwo-scale. Portfolio li kouvri rezo datacenter, mobil, ISP, ak rezidansyèl proxy, bay itilizatè yo yon fondasyon serye pou yon gwo varyete de ka itilize. Avèk plis pase 175 milyon IP nan rotasyon, sèvis la fèt yo minimize blòk ak asire konsistans. Li ofri tou yon enfrastrikti fò ak yon sistèm sipò top-class ki gen ladan tou kont manadjè pou kliyan biznis. API a Web Scraper ak opsyon avanse targeting ajoute fleksibilite, pandan y ap konsantre konpayi an sou konformite fè li apwopriye pou òganizasyon ki bezwen balans pèfòmans ak itilize transparan. Oxylabs ofri kòmanse nan jis $ 4 pou chak GB sou yon plan pay-as-you-go, ak pakè chak mwa diminye yon ti kras pou volim ki pi wo. kòmanse nan $ 0.10 pou chak GB oswa $ 0.80 pou chak IP, pandan kòmanse nan $ 1.60 pou chak IP. yo disponib nan $ 9 pou chak GB, epi ou ka tou jwenn yon 7 jou gratis tès oswa revele gratis proxy ak 5 IP yo eseye Oxylabs tèt ou. Residansyèl Proxy Datacenter sèvè proxy Pwojè ISP Telefòn Proxy Pou: Broad proxy lineup (DC, ISP, mobil, rezidansyèl proxies) Global kouvèti (175M + IPs, 195 + kote) Ekselan Web Scraping API Kontra: Kourb ap aprann pi wo 2. Decodo (anvan yon Smartproxy) Decodo (anvan yon Smartproxy) Locations: Residansyèl proxies nan 195+ peyi; ISP ak datacenter nan rejyon selekte; mobil nan ogmante kouvèti Gratis Egzamen: 3 jou rezidansyèl tès + 14 jou retansyon politik sipò: 24/7 live chat, imel, dokiman extensif Extras: Extensions navigatè, API, sesyon kle, presets rotasyon Decodo, anvan li te ye kòm Smartproxy, te vin yon chwa popilè pou itilizatè ki vle yon balans nan skalasyon ak aksèbilite. Rezo a li nan plis pase 125 milyon IP kouvri rezidansyèl, datacenter, ISP, ak mobil proxies, fè li apwopriye pou pwojè nan diferan gwosè ak diferan nivo konplèksite. Sèvis la se trè aksè men ase pouvwa pou kontinyèl, gwo-scraping travay. pèfòmans se konsistentman fò, ak rapòte pousantaj siksè prèske 99%. Karakteristik tankou objektif nivo vil, sesyon kle, ak presets rotasyon se gwo pou kontwole pi bon, pandan y ap entegre tankou extensions navigatè ak yon API limyè fè li trè fleksib nan varyete senaryo. Konbine ak yon tablo a senp, li se yon platfòm ki travay pou tou de devlopè endividyèl ak ekip pwofesyonèl pi gwo. Proxy rezidansyèl nan Decodo kòmanse nan $ 1,50 pou chak GB, ak plan chak mwa soti nan $ 3,00 jiska $ 2,25 pou chak GB depann sou volim. Proxy ISP kòmanse nan $ 0,27 pou chak IP, serveurs proxy sant done nan jis $ 0,026 pou chak IP oswa pou chak GB, ak proxy mobil kòmanse nan $ 4,50 pou chak GB. Yo ofri tou yon tès 3 jou ak 100MB nan proxy rezidansyèl. Pou: Wide mix nan rezidansyèl, mobil, datacenter, oswa ISP proxies Konpetitif pri pou chak GB ak pri trè klè nivo Fasil yo sèvi ak dashboard ak presets rotasyon Kontra: Yon kèk karakteristik avanse antrepriz nan dèyè plan ki pi wo 3. Pwodwi pou Pwodwi pou Lokasyon: Global kouvèti Gratis tès: gratis nivo – 10 datacenter IPs sipò: Help desk ki baze sou tikè + baz konesans self-service Extras: Rotasyon / estati sèvè, aksè API Webshare se yon opsyon pratik pou moun ki vle kòmanse byen vit ak ase. Nivo gratis li bay ou 10 datacenter proxies ak 1GB nan trafik pou chak mwa, se konsa li fasil fè eksperyans anvan angaje nan plan pi gwo. Sa a aksè aksè pwen te fè li espesyalman popilè nan mitan devlopè endividyèl ak ekip ti. Platfòm la ofri yon gwo pwason IP nan plis pase 80 milyon adrès, ak tou de rezidansyèl ak datacenter proxies disponib. Karakteristik tankou estatik oswa rotating sesyon, ak yon aksè API ede itilizatè entegre proxies nan nenpòt travay scraping oswa otomatik ak esansyèlman minimòm efò. Plan peye yo pri atraksyonèl, kòmanse nan $ 1,40 pou chak GB pou proxy rezidan, ak opsyon rezidan estatik yo disponib nan $ 0,225 a $ 0,30 pou chak IP. Datacenter sèvè proxy kòmanse nan $ 0,0179 pou chak IP. Webshare se tou youn nan kèk sèvis proxy gratis repitasyon yo ofri yon nivo gratis permanan pou nenpòt moun yo eseye. Pou: trè abòdab datacenter proxy sèvè pou self-service Gratis plan: 10 DC proxies + 1GB / mwa Modèl pri klè Kontra: Limite Customizability konpare ak konpetitè antrepriz 4. Done Bright Done Bright Lokasyon: 195+ peyi Gratis tès: 7 jou tès pou biznis verifye sipò: 24/7 sipò, dedye manadjè siksè Extras: Proxy Manadjè, datasets mache, avanse geo-targeting Si objektif ou se tout-stack, enterprise-grade crawling, Bright Data bay tou de skalasyon ak zouti. kolosal yo rezidansyèl mob - plis ISP, mobil, ak sèvè proxy sant done - pafè ak zouti tankou Proxy Manager ak dataset bay ou kontwòl presizyon sou scraping flux. Karakteristik avanse gen ladan City / ASN / ISP-nivo targeting, dashboards dirèkteman, ak yon konformite-premye logik ki fasilite risk-conscious itilizasyon ka yo. Pi bon nan tout, rapò yo opòtinite ak siksè rete prèske tèt la nan referans endistri a. Proxies rezidansyèl nan Bright Data kòmanse nan $ 5.88 pou chak GB ak skalasyon desann nan $ 3.57 pou chak GB ak volim pi gwo. Proxies ISP se pri soti nan $ 12.75 pou chak GB, mobil soti nan $ 60 pou chak GB, ak opsyon datacenter kòmanse sou $ 0.90 pou chak IP oswa $ 0.12 pou chak GB. Yon tès gratis 7 jou ki disponib tou pou kont biznis verifye. Pou: Massive proxy pisin (150M + rezidansyèl, 72M + mobil) Zouti rich: Proxy Manager, pa gen okenn kolekteur kòd, APIs Geo-targeting ak enterprise konformite karakteristik Kontra: Priz Priz Pwensipal 5. Sox nan Sox nan Lokasyon: Global (nan anpil peyi) Gratis Trial: Starter Trial ki disponib nan paj pri sipò: Live chat ak imel Extras: Multi-layer kredi pou rezidansyèl, mobil, ISP, ak datacenter proxies; granular geo filtè SOAX ekselan lè ou bezwen geo-spesifik oswa mobil-gwo targeting. Pòl IP ekspansif yo kouvri rezidansyèl, ISP, mobil, ak sant done proxies - tout aksè ak yon sistèm kredi inifòm ak filtè ki pèmèt ou touche nan lokal-nivo kontwòl ak fasilite. Pa revele yon tan kout ak estabilite wout, SOAX se apwopriye pou itilizatè lè l sèvi avèk ekosistèm done lokal (tankou pri reta oswa tès piblisite). Zouti yo - opsyon rotasyon, sesyon kle, filtè nan nivo vil - yo te fè pou presizyon anvan powerlifting. SOAX ofri rezidansyèl, mobil, ak ISP proxies kòmanse nan apeprè $ 3.60 pou chak GB, ak plan volim pi wo ba nan apeprè $ 2 pou chak GB. Proxy mobil kòmanse nan apeprè $ 7.50 pou chak GB, pandan ke opsyon datacenter yo pri separe depann sou pake a. Tès Starter yo disponib dirèkteman nan paj pri yo. Pou: Pwofesyonèl mobil ak ISP proxy kouvri Fleksib rotasyon ak sesyon kle Transparan per-GB pri Kontra: Pwoteji pi wo pou chak GB nan nivo antrepriz Menm karakteristik Customization 6. Pwoteksyon Pwoteksyon Lokasyon: Global (reklame 30M + IPs) Gratis pwosesis: Pa gen okenn pwosesis fòmasyon, men pay-as-you-go ak promos egziste Support: Live chat and email assistance Extras: Pay-as-you-go plan, infinite itilizasyon rollover ( "pa janm-expiring" trafik) IPRoyal se chwa modilè pou ekip ti oswa freelancers ki vle agility san yo pa bloke nan kontra yo. Inventè proxy li yo - rezidansyèl, ISP, mobil, ak datacenter - pafè byen ak faksisman fleksib ak karakteristik tankou sesyon kle ak trafik ki pa janm fini. Siksè pousantaj yo ak opòtinite yo trè respektiv nan pwen sa a pri. Malgre ke li pa antrepriz-klas, platfòm la se itilize ak serye - espesyalman pou anviwònman scraping mwens. IPRoyal a rezidansyèl proxies kòmanse nan $ 3.50 pou chak GB, ISP proxies soti nan apeprè $ 8 pou chak GB, mobil soti nan $ 117 pou chak mwa, ak datacenter proxies nan $ 1.80 pou chak IP chak mwa. Modèl pay-as-you-go yo pèmèt trafik yo rale sou, ak occasional pwomosyon an plis redwi pri. Li se yon opsyon fleksib pou ekip pi piti oswa devlopè endividyèl. Pou: Budjè-zanmitay ak modèl frè fleksib Wide mikse proxy ak long sesyon kle Opsyon trafik ki pa kouvri Kontra: Zouti Enterprise pi limyè pase rivyè tèt Pi bon rabè souvan ki gen rapò ak pwomosyon 7. Règleman Règleman Lokasyon: Global kouvèti (85M + IPs) Gratis Egzamen: Demo / Egzamen ki disponib (pa kontakte) sipò: 24/7 sipò, SLA pou nivo antrepriz Extras: ISP ki baze sou proxy estati rezidansyèl, Custom routing teknoloji NetNut distile pou fiabilite - yo ofri ISP-sous, statik residential proxies, evite instabilite nan P2P. Pòl masiv, globalman distribiye asire long, sesyon ininterrupted - pafè pou rasin flux travay ki pa kapab tolere IP churn. Yo sipòte li ak revendications optime ak threading-friendly APIs, fè NetNut yon go-to pou itilizatè ki vle konsistans sesyon ak rasin rezistans atravè endpoints mondyal. NetNut estati proxy rezidansyèl kòmanse nan $ 1.59 pou chak GB, ak pakèt antrepriz disponib nan lavant dirèk. Datacenter ak ISP pri varye depann sou volim, pandan y ap kouvèti mondyal asire koneksyon konsistan. Yon tès disponib sou demann yo tès pèfòmans sèvis. Pou: ISP-sourced statik rezidansyèl proxies Persistant sesyon ideyal pou travay scraping long 24/7 sipò ak API entegre Kontra: Pri entwodiksyon pi wo pase kèk rivyè Yon rezo ki pi piti pase Bright Data oswa Oxylabs 8. Règleman Règleman Lokasyon: Global kouvèti (10M + IPs) Gratis Tès: 2 jou tès ki disponib Sèvi: 24 / 7 sipò kliyan Extras: Pay-as-you-go nivo, statik ISP proxies, ak DC proxies ak garanti ranplasman IP Rayobyte sanble yon Switzerland Army kouch nan itilize proxy - li te kòmanse kòm yon espesyalis datacenter, men kounye a enkli nan rezidansyèl, ISP, ak mobil layers. Rezilta a: yon founisè pou tout bagay soti nan SEO scraping nan lead gen ak tracking pri. Yon avantaj: Rayobyte ofri ranplasman IP pou problematik datacenter proxy fil. Ajoute filtè san limit, filtè geo, ak yon modèl frè senp, epi ou gen yon pakè zouti pare pou travay resan. Rayobyte ofri proxy rezidansyèl soti nan apeprè $ 15 pou chak GB, ISP soti nan $ 1.82 pou chak IP chak mwa, ak plan mobil pri pi wo depann sou volim. Datacenter proxy yo enkli nan plan yo fleksib pay-as-you-go. Yon tès 2 jou ki disponib pou kòmanse ak minimòm angaje. Pou: Big datacenter proxy pisin ak plan fleksib Fasil sipò pou ekspansyon rezidansyèl ak mobil Dokiman klè ak onboarding Kontra: Pòl rezidansyèl pi piti pase konpetitè ki pi wo Yon kèk revizyon rele vitès varyab sou plan yo nivo antrepriz 9. Kreyòl Ayisyen Kreyòl Ayisyen Lokasyon: Global IP kouvèti atravè API Gratis Tès: 1000 gratis demann tès sipò: E-mail ak foròm kominote; dokiman ak SDK disponib Extras: Otomatik rotasyon IP, entegre CAPTCHA manipilasyon, opsyonèl JavaScript rendu ScraperAPI pa bay ou IPs - li bay ou yon anviwònman senp ki fè proxy, rotating, header, ak CAPTCHA manipilasyon pou ou. Li se yon opsyon rapò si ou vle konsantre sou kodaj ak done, pa enfrastrikti IP. itilizatè jwi entegre prèske imedyatman, espesyalman ak SDKs nan lang komen. Platfòm la sove retrips, targeting nan nivo peyi, e menm paj JS-rendered - pafè pou rapid scripting oswa dinamik scraping. ScraperAPI sèvi ak yon modèl pri ki baze sou demann ak 1,000 demann gratis pou chak mwa. Plan peye kòmanse nan $ 49 pou 100,000 demann, ak nivo pi wo ki baze sou itilizasyon. Sa a apwòch pèmèt ou peye pou rezilta anviwònman anviwònman. Pou: Kòmanse rotasyon IP, CAPTCHAs, ak header otomatikman Developer-first ak API entegre ak SDKs Pay-as-you-go ak tès gratis ki disponib Kontra: Pa gen okenn kontwòl proxy dirèkteman (fè sèlman atravè API) Limite nan rasaj travay, pa itilize nan proxy jeneral 10. PakètStream PakètStream Lokasyon: Global IP kouvèti atravè API Gratis Tès: 1000 gratis demann tès sipò: E-mail ak foròm kominote; dokiman ak SDK disponib Extras: Otomatik rotasyon IP, entegre CAPTCHA manipilasyon, opsyonèl JavaScript rendu ScraperAPI pa sèlman bay ou IPs - li bay ou yon anviwònman senp ki fè proxy, rotating, header, ak CAPTCHA manipilasyon pou ou. Li se yon opsyon rapò si ou vle konsantre sou kodaj ak done, pa jesyon enfrastrikti IP. Users enjoy near-immediate integration, especially with SDKs in common languages. The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. PacketStream chaje $ 1 pou chak GB atravè modèl parayj bandwidth peer-to-peer li yo. Pa gen okenn kontra oswa komèsan, fè li yon solisyon pri-friendly pou grate limyè oswa tès. Pri a rete konsistent san yo pa gen pwoblèm lè l sèvi avèk. Pou: Extremely low-cost bandwidth-sharing modèl Transparan pri nan $1 / GB Peer-to-peer rezidansyèl proxy Kontra: Pòl IP pi piti pase founisè antrepriz Menm apwopriye pou endistri grav konformite 11. ProxyEmpire nan ProxyEmpire nan Lokasyon: Global (170-195 peyi kouvri) Gratis Trial: Petèt trial peye (pou egzanp, $ 2 pou trafik echantiyon) sipò: Live chat ak e-mail sipò Extras: Filtrasyon nan grain fin (geo / ASN), done rollover, aksè API ProxyEmpire jwe ak presizyon: si pwogrè travay ou mande done soti nan vil spesifik, ASNs, oswa ISP, founisè sa a bay ou kontwòl sa a. Residansyèl, mobil, ak datacenter proxies yo sipòte, men karakteristik yo karakteristik yo se zouti filtre ak otomatik rollover nan done ki pa itilize. Ak yon tablo tablo, aksè API, ak kouvèti nan prèske 200 peyi, li se yon bon apwopriye pou intelijan mache a ak bezwen scraping oryante kote fidèlite kote se kle. Pwojè yo nan ProxyEmpire kòmanse nan apeprè $ 15 pou chak GB pou proxies rezidansyèl, ak rabè volim disponib. Proxy mobil yo pri pi wo, kòmanse nan prèske $ 60 pou chak GB, ak opsyon datacenter ki baze sou alokasyon IP. Petèt tès peye pèmèt ou tès sèvis la anvan angaje nan pake pi gwo. Pou: Avanse targeting ak City- ak ASN nivo filtè Mix nan rezidansyèl, mobil, ak datacenter proxies Transparan politik sou transfè done Kontra: Pri ki pi wo nan volim ki pi ba Yon rezo ki pi piti pase Bright Data oswa Oxylabs 12. Enfòmasyon Enfòmasyon Locations: Global IP kouvèti (vendè a lis milyon de IP atravè rejyon) Gratis tès: Opsyon tès sou demann sipò: 24/7 sipò ak dokiman Extras: Gateways proxy, Session stickiness, API & SDK entegre Infatica balanse disponiblite mondyal ak modèl trafik fleksib. Sèvis yo kouvri rezidansyèl, estatik ISP, mobil, ak datacenter proxies - tout aksè deplase atravè Gateway Endpoints ki ede jere ak filtre itilizasyon. Yon pwen fòs se jesyon sesyon: varyab durations kle, opsyon lis / Gateway, ak devlopè APIs fè li pratik pou kouri travay ki bezwen konsistans san yo pa sacrifice skalasyon. Infatica rezidansyèl proxies kòmanse nan $ 12 pou chak GB, datacenter proxy sèvè nan apeprè $ 0.50 pou chak IP pou chak mwa, ak mobil proxies soti nan apeprè $ 30 pou chak GB. Rabat volim yo disponib, ak pri Custom enterprise ka aranjman. pakè tès yo ofri ede itilizatè evalye sèvis anvan deplwaman plen. Pou: Global rezo nan plis pase 100 peyi Ofri rezidansyèl, mobil, datacenter proxy sèvè 24/7 live chat ak frè fleksib Kontra: Pòl IP pi piti pase dirijan konpetitè yo Pricing entèlijans pa kòm konpetitif kòm rivyè budjè Best Proxy Provider Comparison Pi bon provider proxy konpare \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Pou sa ou pa ta dwe itilize gratis sèvis proxy Proxy gratis yo souvan sourced pa etik ak yo trè enstab. Rechèch soti nan plizyè etid, ki gen ladan youn sitye nan yon papye 2025 arXiv, montre ke nan mwayen an, sèlman sou 34.5% nan sèvè proxy gratis rete aktif, ak anpil gen erè sekirite grav. Dèg yo prensipal yo gen ladan: Instabilite & Enfòmasyon: gratis proxy yo souvan ale offline, yo trè lontan, ak yo souvan byen vit detekte ak bloke pa sit wèb objektif. Sòti nan sekirite: Anpil gratis proxy yo malveye. Done ou, ki gen ladan enskripsyon ak enfòmasyon sensitif, ka intercepte, oswa aparèy ou ka enfekte ak malware. High Block Rates: Paske yo piblik epi yo itilize pa kantite moun, gratis proxy yo souvan blacklisted, fè yo inutil pou nenpòt travay koleksyon done seri. Yon pwofesyonèl, peye sèvis proxy se yon envestisman nan fiabilite, pèfòmans, ak, pi enpòtan, sekirite. Kite sa a nan tèt ou. Conclusion Konklisyon Chwazi founisè a proxy ki dwat depann sou gwosè pwojè a, sit wèb objektif, ak budgèt. founisè yo revize nan gid sa a reprezante pi bon mache a ofri nan 2025, chak ak pwopozisyon valè pwòp li yo. Pou pwojè nivo antrepriz kote budjè se yon pwoblèm sekondè, Oxylabs ak Bright Done ofri echèl ak pèfòmans ki pa gen konpetans. Pou itilizatè ki konsantre sou valè, Decodo ak IPRoyal bay yon balans fantasyèl nan karakteristik ak ase. For developers seeking quick access, Webshare is the clear winner, offering easy entry to the proxy space due to low price bar and free proxy servers. Nan fen a, chwa ki pi bon depann sou bezwen espesifik ou, budgèt, ak gwosè pwojè. Nou rekòmande trè yo sèvi ak tès gratis ak plan gratis permanan yo tès sèvis anvan angaje nan yon plan. Endistri a proxy se kontinyèlman devlope, ak rete enforme sou zouti yo ak karakteristik yo dènye se kle nan asire efikasite ak efikasite efò kolekte done ou. FAQ nan Ki sa ki pi bon founisè proxy nan tout antye? Pi bon founisè proxy depann sou travay la, se konsa rekòmandasyon tèt nou yo se Pou pwojè pi gwo oswa plis konplike ak Pou moun ki ap chèche pou pi bon valè pou pri a. Oksijèn Dekò Ki kalite proxy mwen ta chwazi pou web scraping? Pou pifò Task, proxy rezidansyèl yo pi bon chwa paske yo soti nan moun reyèl lè l sèvi avèk adrès IP reyèl, ki se mwens yo bloke. Datacenter proxy yo pi vit ak pi bon mache, men yo pi bon apwopriye pou rasin sit pa pwoteje. Web Scraping nan Èske proxy chè se vo? Si, nan anpil ka. Proxy ki pi wo pri soti nan founisè repitasyon tipikman ofri pèfòmans ki pi wo, pisin IP pi gwo ak pi bon, pi bon sipò kliyan, ak karakteristik avanse, ki tout esansyèl pou pwojè gwo oswa difisil. Ki sa ki diferans ant rezidansyèl ak datacenter proxies? Proxy rezidansyèl routaj trafik atravè aparèy reyèl rezidansyèl, fè yo parèt kòm itilizatè legitim. Datacenter proxy yo IP ki sitiye nan sant done; yo pi vit ak pi bon mache, men yo tou pi fasil detekte ak bloke. Èske mwen ka eseye sèvis proxy anvan achte? Se poutèt sa, pi fò nan founisè proxy repitasyon ofri yon tès gratis, yon plan gratis permanan, oswa yon garanti retounen lajan, ki pèmèt ou tès sèvis yo ak detèmine si li se apwopriye pou pwojè ou. Pou egzanp, ou ka jwenn gratis serveurs proxy soti nan Webshare ak 10 IP pou yon tan san limit.