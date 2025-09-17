أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أندرويد أند يلعب خرائط بروكس دورًا حاسمًا في هذه النشاطات من خلال السماح للمستخدمين بتوزيع طلبات على العديد من IPs، والحفاظ على الهوية، والتغلب على قيود الوضع الجغرافي. يمكن أن يكون اختيار منتج منتج، ومع ذلك، مهمة معقدة.السوق مليئة بالعديد من الخيارات تتراوح بين الأدوات الأساسية والأدوات الأساسية إلى الحلول المعقدة على المستوى المؤسسي. هذا المقال هو هنا لتوفير لك مقارنة مفصلة من أفضل 12 مزودي خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات خادمات Best Proxy Providers – Quick Look أفضل شركات بروكس - Quick Look Oxylabs – أفضل خادمات بروكس للشركات والمشاريع الكبيرة بشكل عام. Decodo (ex Smartproxy) – أفضل قيمة للأسهم مع شبكة قوية. Webshare – خدمة معقولة للغاية مع خادمات بروكس مجانية. البيانات الشهيرة – خدمة بروكس عالية الجودة لتطوير العمليات المتقدمة. SOAX – قوي في منتديات الهاتف المحمول و ISP مع تسجيل قوي. IPRoyal – خدمة ملائمة للكلفة مع خيارات الدفع الجيدة. NetNut – ISP-sourced استراتيجية المنازل والسرعة العالية. Rayobyte – خدمة بروكس مرنة مع التسويق الأخلاقي. ScraperAPI – API-based proxy server providers (موردي البريد الإلكتروني) PacketStream – خدمة تكلفة أقل تكلفة تم بناؤها على نموذج تقسيم مساحة الحجم. ProxyEmpire – يوفر القدرة المتقدمة على التخزين والتطوير الجغرافي. Infatica – خدمة بروكس متعددة الأغراض مع التركيز القوي على الممارسات الأخلاقية. How We Selected the Best Proxy Server Providers كيف نختار أفضل خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي خريجي تجمع قائمةنا جميع المعايير الأكثر أهمية ونتائج الاختبارات مع تحليل الميزات المتعمقة لضمان الحصول على صورة كاملة من سوق خادم الحاسب الآلي الحالي. أنواع البريد الإلكتروني: ألقينا أهمية للمستخدمين الذين يقدمون العديد من أنواع البريد الإلكتروني (المنشآت المنزلية، مركز البيانات، الهاتف المحمول، ISP) لتغطية الحالات الاستخدامية من البريد الإلكتروني الأساسية إلى مشاريع استخراج البيانات المعقدة. حجم القنصلية والتنوع: القنصلية IP الكبيرة مع تغطية عالميًا توفر تحولًا أفضل للشركة وارتفاع أسعار اكتشافها. أسعار: تم تحليل الهياكل السعرية، والرسوم المفتوحة، والتزامات الحد الأدنى، والتوصيات القيمة. الأداء: المعايير مثل السرعة، وقت التشغيل، ومعدل النجاح مهمة لفعالية وجودة البيانات. اختبارات مجانية وسهولة الوصول: سياسات الاختبارات المجانية والعودة تظهر ثقة الموردين وتقليل مخاطر التزامك عند اختبار خدمات مختلفة. دعم العملاء: قمنا بتقييم ساعات الاستجابة، والخبرة التقنية، والتوفر عبر قنوات الدعم المختلفة. الامتثال الأخلاقي: اعتبرنا سمعة الموردين، وتقييمات العملاء على منصات مثل G2 وTrustpilot، وعدم التزامهم بتسويق IP على الصعيد الأخلاقي. Best Proxy Service Providers in 2025 أفضل شركات خدمات بروكس في عام 2025 1. الأكسجين الأكسجين المواقع: 195 دولة اختبار مجاني: اختبار 7 أيام للشركات المختبرة الدعم: الدعم 24/7 مع مدير حساب خاص الخصائص: تحويل الملفات المحلية / ISP / الهاتفية / مركز البيانات ، API Web Scraper ، التركيز على الامتثال Oxylabs هي واحدة من أفضل الموردين مع أفضل خادمات بروكس في السوق، والمؤمنة من قبل الشركات لجمع البيانات على نطاق واسع. ملفها يغطي مراكز البيانات والهواتف المحمولة والشركات المتخصصة في شبكات بروكس، ويمنح المستخدمين أساسا موثوقاً للعديد من حالات الاستخدام. كما أنها توفر البنية التحتية القوية وتقنية الدعم العالية التي تشمل أيضًا مديري الحسابات للعملاء التجارية. API Web Scraper وإمكانيات التركيز المتقدمة تضاف إلى مرونة، في حين أن التركيز الشركة على الامتثال يجعلها مناسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى توازن الأداء مع الاستخدام المباشر. Oxytocin تقدم بدءًا من 4 دولارًا لكل غيغابايت على خطة "مكافأة مثلك" ، مع التخفيضات الشهرية قليلاً لعدد أكبر من المجموعات. تبدأ في 0.10 دولار لكل جيجابايت أو 0.80 دولار لكل IP ، في حين تبدأ من 1.60 دولار لكل IP. تتوفر على 9 دولار لكل غيغابايت، ويمكنك أيضًا الحصول على تجربة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام أو طلب بروكس مجاني مع 5 IPs لتجربة Oxylabs نفسك. المناطق المتاخمة مركز البيانات Proxy Server ISP Proxy متصفح Proxy الوسائل : مجموعة واسعة من منتديات (DC، ISP، المحمول، منتديات سكنية) تغطية عالمية (175M+ IPs، 195+ المواقع) إصدار Web Scraping API رائع كونز : جبهة التعلم العالي 2. Decodo (بالتالي Smartproxy) Decodo (بالتالي Smartproxy) المواقع: منتديات سكنية في 195+ بلدا؛ ISP ومركز البيانات في المناطق المحددة؛ الهواتف المحمولة في ارتفاع الكفاءة اختبار مجاني: اختبار 3 أيام سكنية + سياسة الامتثال 14 يومًا الدعم: 24/7 الدردشة الحية، البريد الإلكتروني، وثائق واسعة الخصائص: توزيعات المتصفح، API، جلسات موقوتة، إعدادات مبدئية أصبحت Decodo، المعروفة سابقًا باسم Smartproxy، خيارًا مقبولًا للمستخدمين الذين يرغبون في التوازن بين الكفاءة والتوفر.تتمتع شبكة أكثر من 125 مليون إلكترونيًا بأشكال سكنية، ومراكز البيانات، وموردي الخدمات الإلكترونية، مما يجعلها مناسبة لمشاريع مختلفة من الحجم ودرجات مختلفة من التكلفة.الخدمة متوفرة بشكل متزايد ولكن قوية بما يكفي لتنفيذ المهام الكبيرة المستمرة. إن الأداء قوي بشكل مستمر ، مع نسبة النجاح المسبقة بالقرب من 99٪.الميزة مثل التركيز على مستوى المدينة ، والأنشطة المرتبطة ، والخطوات المرتبطة هي رائعة لسيطرة أفضل ، في حين أن التكاملات مثل توزيع المتصفح و API نظيف يجعلها مرنة للغاية في سياقات مختلفة.جمعها مع منصة أداة بسيطة ، وهي منصة تعمل لكل من التطبيقات الفردية والشركات المهنية الكبيرة. تبدأ بروكسل المنازل بنسبة 1.50 دولار لكل غيغابايت، مع خطط شهرية تتراوح من 3.00 دولار إلى 2.25 دولار لكل غيغابايت، اعتمادًا على حجم.بروكسل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل الوسائل : مزيج واسع من مراكز البيانات المحلية والهواتف المحمولة أو ISP أسعار متنافسة لكل غيغابات وارتفاع أسعار واضح للغاية أسهل استخدام لوحة المراقبة ونتائج التحول كونز : بعض ميزات الشركات المتقدمة خلف خطط أعلى 3. Webshare Webshare المواقع: تغطية عالمية تجربة مجانية: مستوى مجاني – 10 IPs datacenter الدعم: مكتب الدعم المعتمد على التذاكر + قاعدة المعرفة الذاتية الخصائص: خادمات التحويل/الخلفية، الوصول إلى API Webshare هو خيارًا عمليًا لأولئك الذين يرغبون في البدء بسرعة وسهولة الوصول. يمنحك مستوى مجاني 10 بروكسلًا من مركز البيانات مع 1 جيجابايت من حركة المرور شهريًا، لذلك يجعل من السهل تجاربها قبل التزامها بخطط أكبر. يقدم المنصة مجموعة كبيرة من أكثر من 80 مليون عنوان IP ، مع الملفات المتاحة لكل من المناطق المحيطة ومركز البيانات.الميزة مثل جلسات ثابتة أو تتحرك ، و API متوفر يساعد المستخدمين في دمج الملفات المتاحة في أي مهام إزالة أو تثبيت باستخدام أقل تكلفة. وتتراوح الأسعار المدفوعة بشكل مثير للجدل، بدءًا من 1.40 دولارًا لكل غيغابات للبرمجيات المعيارية، وتتوفر خيارات المعيارية المعيارية من 0.225 دولارًا إلى 0.30 دولارًا لكل IP. الوسائل : محركات Proxy Datacenter للخدمة الذاتية برنامج مجاني: 10 بروكس DC + 1GB / شهر نموذج أسعار واضح كونز : الحد الأدنى من التخصيصات مقارنة مع منافسي الشركات 4. بيانات رائعة بيانات رائعة المواقع: 195 دولة اختبار مجاني: اختبار 7 أيام للشركات المختبرة الدعم: الدعم 24/7، المديرين الناجحين Extras: Proxy Manager, Marketplace Datasets, Advanced Geo-Targeting إذا كان هدفك هو الكشف عن الكمبيوتر بأكملها، فإن Bright Data يوفر كميات الكمبيوتر وأدوات المساعدة.لكن هؤلاء الكمبيوترين المحليين الضخمين - بالإضافة إلى خادمات الخدمة الإلكترونية والهواتف المحمولة وخدمات مركز البيانات - يرتبطون مع أدوات مثل Proxy Manager ومجموعات البيانات لتزويدك بالسيطرة على تدفق الكمبيوتر. وتشمل الميزات المتقدمة التركيز على مستوى المدينة/ASN/ISP، ومقاطع الأقمار الصناعية المباشرة، واللوجستية التوافقية الأولى التي تسهل الحالات الاستخدامية المتواضعة مع المخاطر. تبدأ بروكسل سكنية من Bright Data بنسبة 5.88 دولارًا لكل غيغابايت، وتتوسع إلى 3.57 دولارًا لكل غيغابايت مع حجم أكبر. يبدأ سعر بروكسل سكنية من 12.75 دولارًا لكل غيغابايت، وتبدأ سعر سكنية من 60 دولارًا لكل غيغابايت، وتبدأ خيارات مركز البيانات بنسبة 0.90 دولارًا لكل غيغابايت أو 0.12 دولار لكل غيغابايت. الوسائل : حوض منتظم ضخم (150M+ سكنية، 72M+ محمول) أدوات غنية: Proxy Manager, no-code collectors, APIs ميزات الهدف الجغرافي والتوافق المؤسسي كونز : سعر سعر نقطة 5. السوكس السوكس المواقع: العالم (عدد من البلدان) اختبار مجاني: اختبار مبكر متاح عبر صفحة الأسعار الدعم: الدردشة الحية و البريد الإلكتروني الخصائص: الخصائص متعددة الأبعاد للمستخدمين المحليين والهاتفين والخدمات الإلكترونية ومركز البيانات، والتركيزات الجغرافية الحجمية تتميز SOAX عندما تحتاج إلى التركيز الجغرافي المحدد أو الهاتف المحمول، حيث تتوفر مجموعة واسعة من المجموعات IP التي تتراوح بين مستخدمي الإنترنت والمستخدمين المحمول والمستخدمين والمستخدمين في مراكز البيانات - كلها متاحة باستخدام نظام إداري متكامل ومركبات تسمح لك بإدخال التحكم على المستوى المحلي بسهولة. مع ادعاءات بأن الوقت الوحيد الوحيد وستؤدي إلى استقرار الطريق، SOAX يستطيع المستخدمين الاستفادة من بيئات البيانات المحلية (مثل أسعار التجزئة أو اختبار الإعلانات). توفر SOAX بروكس للمسافرين والمستخدمين المحليين والمستخدمين على الإنترنت بدءًا من حوالي 3.60 دولارًا لكل غيغابات، مع خطط زيادة حجمها تراجع إلى حوالي 2 دولارًا لكل غيغابات. الوسائل : كفاءة الهواتف المحمولة و ISP Proxy انعكاسات الارتفاع والانتقال إلى جلسات تقييم الأسعار per-GB كونز : أعلى أسعار لكل GB في مستويات الدخول أقل ميزات التخصيص 6. IPRoyal IPRoyal المواقع: عالميا (إعلانات 30M+ IPs) تجربة مجانية: لا محاولة رسمية، ولكن الدفع مثل المدى والفرص موجودة الدعم: الدعم في الشاشة والمساعدة عبر البريد الإلكتروني الخصائص: خطط Pay-as-you-go، إعادة تدوير الاستخدام غير المحدود (“لا تنتهي” حركة المرور) IPRoyal هو خيارًا متكاملًا للأفراد الصغار أو المتطوعين الذين يريدون القدرة على التفكير دون إلقاء القبض على عقود. على الرغم من أنه ليس على مستوى المؤسسة ، فإن منصة هي قابلة للاستخدام والموثوقة - خاصة بالنسبة لمناطق الحفر الأقل عدوانية. تبدأ بروكس IPRoyal في 3.50 دولار لكل غيغابايت ، بروكس ISP من حوالي 8 دولار لكل غيغابايت ، محمول من 117 دولار لكل شهر ، و بروكس مركز البيانات في 1.80 دولار لكل غيغابايت شهريا. الوسائل : مكافحة التضخم مع نموذج حسابات مرنة Wide Proxy Mix و Long Sticky Sessions خيار حركة المرور التي لا تنتهي كونز : أدوات الشركات أسهل من المنافسين الأصغر سنا أفضل التخفيضات غالبا ما تكون مرتبطة بفرص الترويج 7. شبكة شبكة المواقع: تغطية عالمية (85M+ IPs) اختبار مجاني: Demo / اختبار متاح (من خلال الاتصال) الدعم: الدعم 24/7، SLAs لدرجات الأعمال الخصائص: بروكسيات سكنية ثابتة تعتمد على ISP، تكنولوجيا التسويق المخصصة يميز NetNut عن غيره من الائتمان - يقدمون رسائل بروكسية سياحية ذات مصدر من ISP ، مما يمنع عدم الاستقرار من P2P. يضمن مجموعة كبيرة من الائتمانات التي يتم توزيعها في جميع أنحاء العالم جلسات طويلة وغير متكررة - مثالية لتقليل تدفقات العمل التي لا تستطيع تحمل IP. إنهم يدعمون ذلك مع ادعاءات الوقت المألوف والمواقع الذكية ، مما يجعل NetNut حلول مناسبة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى اتساع جلساتهم وتقليل الوقاية في جميع الأماكن النهائية العالمية. تبدأ بطاقات NetNut Statistical Residential Proxy بنسبة 1.59 دولار لكل غيغابايت، مع بطاقات الشركات المتاحة من خلال المبيعات المباشرة. تختلف أسعار Datacenter وISP اعتمادا على الكمية، في حين تتيح الكفاءة العالمية الاتصال المستمر. الوسائل : ISP-sourced Static Residential Proxy الجلسات المستمرة مثالية للأنشطة الطويلة 24/7 الدعم والتكامل مع API كونز : أسعار الدخول أعلى من بعض المنافسين شبكة أقل من البيانات الشهيرة أو Oxylabs 8. رامي رامي المواقع: تغطية عالمية (10M+ IPs) اختبار مجاني: اختبار 2 أيام متاح خدمة العملاء 24/7 الخصائص: أساليب Pay-as-you-go، وموظفات ISP استراتيجية، وموظفات DC مع ضمانات بديل IP تبدو Rayobyte شبيهة بقطع صاروخ في الجيش السويسري من استخدام بروكس - بدأت كمتخصص في مركز البيانات ولكن الآن يغطي في طبقات المساكنة والشركات المتعددة الجنسيات والهاتف المحمول. مزايا واحدة: يقدم Rayobyte بدلاً من IP لمواصفات مركز البيانات المحددة. ارفع عن الملفات غير المحددة، والبيانات الجغرافية، ونموذج حساب بسيط، ولديك مجموعة من الأدوات جاهزة للأنشطة ذات الصلة بالخسائر. يقدم Rayobyte بروكسيلات سكنية من حوالي 15 دولار لكل جيجابايت ، ISP من 1.82 دولار لكل IP شهريا ، و خطط الهاتف المحمول ترتفع أسعارها اعتمادا على الكمية. الوسائل : مركز بيانات واسعة النطاق مع خطط مرنة الدعم القوي لمزيد من التوسع المعياري والمحرك وثائق واضحة و onboarding Cons: قاعدة سكنية أقل من منافسيها الأصليين بعض التقييمات تذكر السرعات المتغيرة على خطط المستقبل 9. الكرملين الكرملين المواقع: تغطية IP العالمية من خلال API اختبار مجاني: 1000 طلب اختبار مجاني الدعم: ورشات البريد الإلكتروني والمجتمع، وثائق و SDK متوفرة الخصائص: تحويل IP تلقائي، معالجة CAPTCHA المدمجة، تحويل جاكرتا إلزامي ScraperAPI doesn’t hand you IPs – it gives you a simplified endpoint that does the proxying, rotating, header, and CAPTCHA handling for you. It’s a fast-track option if you want to focus on coding and data, not IP infrastructure. Users enjoy near-immediate integration, especially with SDKs in common languages. The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. يستخدم ScraperAPI نموذج أسعار بناء على الطلب مع 1000 طلب مجاني كل شهر. تبدأ الخطة المدفوعة في 49 دولار لكل 100،000 طلب، وتتراوح المستويات أعلى بناء على الاستخدام. Pros: يستخدم IP rotation، CAPTCHA، و headers تلقائياً Developer-first with API integration and SDKs Pay-as-you-go و اختبار مجاني متاح كونز : لا توفير التحكم المركزي المباشر (عمل فقط من خلال API) Limited to scraping tasks, not general proxy use 10. PacketStream PacketStream المواقع: تغطية IP العالمية من خلال API Free Trial: 1,000 free request trial الدعم: ورشات البريد الإلكتروني والمجتمع، وثائق و SDK متوفرة الخصائص: تحويل IP تلقائي، معالجة CAPTCHA المدمجة، تحويل جاكرتا إلزامي ScraperAPI لا يوفر لك فقط IPs - فإنه يوفر لك نقطة انطلاق بسيطة تتيح لك التعامل مع الرسائل، والتركيز، والضغط، و CAPTCHA. يستمتع المستخدمون بدمج تقريبًا، وخاصة مع SDKs في اللغات المعتادة.البرنامج يتعامل مع التحديثات، والتركيز على المستوى البلد، وحتى الصفحات التي تم إنشاؤها من قبل JS - مثالية للكتابة السريعة أو إزالة ديناميكية. يجلب PacketStream 1 دولار لكل غيغابايت من خلال نموذج مشاركة مساحة البنية التحتية بين الطرفين. لا توجد عقود أو التزامات، مما يجعلها حلًا ملائمًا للبيانات أو الاختبارات. الوسائل : نموذج مشترك منخفض التكلفة Transparent pricing at $1/GB منتجات Peer-to-Peer Residential كونز : مجموعة IP أقل من الموردين المؤسسيين أقل مناسبة للصناعات الضاربة 11. ProxyEmpire ProxyEmpire Locations: Global (170–195 countries coverage) اختبار مجاني: اختبار صغير مدفوع (على سبيل المثال، $ 2 على حركة العين) Support: Live chat and email help Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover data, API access يلعب ProxyEmpire على الكفاءة: إذا كان تدفق العمل الخاص بك يتطلب البيانات من مدن محددة، ASNs، أو ISPs، هذا المورد يمنحك هذا التحكم. مع نافذة نظيفة، والتوصل إلى API، وتغطية تقريبًا إلى ما يقرب من مائة بلد، فإنها مناسبة جيدة للبيانات السوقية ومتطلبات التخطيط المستهدفة حيث الوثوقية في الموقع هي المفتاح. تبدأ خطط ProxyEmpire في حوالي 15 دولارًا لكل غيغابات للبرمجيات المحلية، مع تخفيضات الكمية المتاحة. سعر البرمجيات المحمولة أعلى، بدءًا من حوالي 60 دولارًا لكل غيغابات، وتعتمد خيارات مركز البيانات على تخصيص IP. الوسائل : Advanced targeting with city- and ASN-level filters مزيج من محطات المنازل والمحركات المحمولة ومركز البيانات سياسة الوصول إلى البيانات المباشرة كونز : أسعار أعلى في حجم أقل حجم الشبكة أقل من Bright Data أو Oxylabs 12. الغضب الغضب المواقع: تغطية IP العالمية (الشركة تتحدد ملايين IP في جميع أنحاء المنطقة) اختبار مجاني: خيارات الاختبار على الطلب الدعم: 24/7 الدعم والمستندات الخصائص: محطات بروكس، تثبيت الجلسة، API & SDK التكامل توازن Infatica الوصول العالمي مع نموذجات حركة المرور المرغوب فيها، وتشمل الخدمات المتاحة للمستخدمين المحليين والمستقلين والموظفين المحليين والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين. A focal point is session management: variable sticky durations, list/gateway options, and developer APIs make it practical for workflows that need consistency without sacrificing scale. تبدأ بروكسل المنازل في Infatica بنسبة 12 دولارًا لكل غيغابايت، وخدمات بروكسل مركز البيانات بنسبة حوالي 0.50 دولارًا لكل IP شهريًا، وبرمجيات بروكسل المنازل بنسبة حوالي 30 دولارًا لكل غيغابايت. الوسائل : شبكة عالمية في أكثر من 100 دولة يوفر محركات بروكس للمستخدمين المحليين ومستخدمي Datacenter Proxy 24/7 الدردشة الحية والرقابة المرغوب فيها كونز : مجموعة IP أقل من المنافسين الرائدين أسعار الدخول ليست تنافسية مثل المنافسين في الميزانية Best Proxy Provider Comparison أفضل خدمة Proxy مقارنة \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs الأكسجين الأكسجين Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo دكتوراه دكتوراه Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data بيانات رائعة بيانات رائعة Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX السوكس السوكس Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRoyal IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut شبكة شبكة Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte رامي رامي Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API زهرة API زهرة API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream PacketStream PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire ProxyEmpire ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica الغضب الغضب Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services لماذا لا تستخدم خدمات بروكس مجانية على الرغم من أن فكرة استخدام منتج مجاني قد تكون مثيرة للجدل، إلا أن هذا هو الممارسة التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة. في كثير من الأحيان ينتج منتج مجاني بشكل غير أخلاقي ومثيرة للجدل. أبحاث من مختلف الدراسات، بما في ذلك واحدة تم عرضها في كتاب arXiv 2025، تشير إلى أن في المتوسط، لا يزال هناك ما يصل إلى 34.5 في المائة من خادمات منتج مجاني فعالة، مع العديد منها نقصات أمنية خطيرة. عدم الاستقرار والموثوقية: غالبًا ما تنتقل الموردات المجانية إلى خارج الإنترنت، وتتوقف بشكل كبير، وغالبًا ما يتم اكتشافها بسرعة وتغلقها مواقع الويب الأساسية. الضعف الأمني: العديد من البروكسيلات الحرة مجهولة. قد يتم اختراق البيانات الخاصة بك، بما في ذلك بيانات التسجيل والمعلومات ذات الصلة، أو قد يكون جهازك مصاب بالبرمجيات الضارة. معدل البلوك العالي: لأنها مفتوحة ومستخدمة من قبل العديد من الأفراد ، غالبا ما يتم تسجيل الملفات المجانية في القائمة السوداء ، مما يجعلها غير مفيدة لأي مهام جمع البيانات الخطيرة. خدمة بروكس المدفوعة المهنية هي استثمار في الائتمان والقدرة على التشغيل والأهم من ذلك، والسلامة. Conclusion النتيجة يعتمد اختيار المورد المناسب على نطاق المشروع، ومواقع الويب المستهدفة، والبنوك، ويعكس الموردين الذين تم مراجعتهم في هذه الدليل أفضل ما لديه السوق لتوفير في عام 2025، كل منها مع مشروع القيمة الخاصة بها. بالنسبة للمشاريع على المستوى المؤسسي حيث يعتبر الميزانية مشكلة ثنائية، توفر Oxylabs و Bright Data مقياس ومهارات غير متوقعة. بالنسبة للمستخدمين الذين يعانون من القيمة، توفر Decodo و IPRoyal توازن رائع من الميزات والتكلفة. بالنسبة للمطورين الذين يبحثون عن الوصول السريع ، فإن Webshare هو الفائز واضح ، والذي يتيح الوصول السريع إلى مساحة بروكس بسبب صفحة السعر المنخفضة وخدمات بروكس مجانية. في نهاية المطاف ، يعتمد الخيار الأفضل على احتياجاتك المحددة ، والبنوك ، والنطاق للمشروع.نوصي بشدة الاستفادة من الاختبارات المجانية والتخطيطات المجانية الدائمة لتجربة الخدمات قبل التعاقد مع خطة.تطوير صناعة المرشحين مستمر ، والبقاء على خبرة حول أحدث الأدوات والميزات هو مفتاح لضمان استمرار جهود جمع البيانات فعالة وفعالة. FAQ ما هو أفضل خدمة proxy في جميع أنحاء العالم؟ The best proxy provider depends on the task, so our top recommendations are for bigger or more complicated projects and بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أفضل قيمة للأسعار. الأكسجين دكتوراه ما هو النوع من بروكس يجب أن أختاره لتسجيل الويب؟ لأكثر من الملفات المنزلية هي الخيار الأفضل لأنها مصدرة من الأشخاص الحقيقيين باستخدام عنوان IP الحقيقي، والتي من الأقل عرضة للتوقف. شبكة scraping هل تستحق المبيعات الكبيرة؟ نعم، في كثير من الحالات.البرمجيات الأكثر تكلفة من الموردين المعروفين عادة ما توفر أداء أعلى، وملابس IP أكبر وشفافة، ودعم العملاء أفضل، ومميزات متقدمة، وكلها ضرورية للمشاريع الكبيرة أو الصعبة. ما الفرق بين مراكز بيانات ومراكز بيانات؟ ويقوم بترجمة حركة المرور عبر الأجهزة المنزلية الحقيقية، مما يجعلها تبدو مستخدمًا حقيقيًا. هل يمكنني تجربة خدمة proxy قبل الشراء؟ نعم، يقدم معظم شركات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات منتجات