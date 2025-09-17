LeverandørBedste for IP poolProxy typerLokationerStartprisFree version / trialOxylabsEnterprise, stor skrabning175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-dags prøve, 5 gratis IPsDecodoBedste værdi for penge125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-dags prøveWebshareAfkommelig indgang, tilpasning80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 gratis proxy-sessioner DCBright DataPremium Enterprise-muligheder150M+Residential, datacenter-specialist, ISP+190$0.12/GB – Webskrapning, offentlig dataudvinding og automatisk forskning er i stigende grad nødvendige for virksomheder, analytikere og udviklere. Proxy-servere spiller en afgørende rolle i disse aktiviteter ved at give brugerne mulighed for at distribuere anmodninger på tværs af flere IP'er, opretholde anonymitet og omgå geolokaliseringsbegrænsninger. Markedet er mættet med muligheder, der spænder fra bare knogler, grundlæggende værktøjer til sofistikerede, enterprise-niveau løsninger. Denne artikel er her for at give dig en dybdegående sammenligning af de 12 bedste proxy-serverudbydere i 2025.Vi vil undersøge deres priser, ydeevne, funktioner og etiske standarder for at hjælpe dig med at vælge den rigtige løsning til dine specifikke behov, uanset om du bygger en personlig webskraber fra bunden eller styrer et stort dataindsamlingsprojekt. Best Proxy Providers – Quick Look De bedste proxy udbydere – Quick Look Oxylabs – Overordnet de bedste proxy servere til virksomheder og store projekter. Decodo (ex Smartproxy) – Bedste værdi for penge med et robust netværk. Webshare – En meget overkommelig service med gratis proxy servere. Bright Data – En premium proxy-tjeneste til skalerbare avancerede operationer. SOAX – Stærk i mobile og ISP-proxies med kraftfuld filtrering. IPRoyal – En budgetvenlig udbyder med fleksible pay-as-you-go muligheder. NetNut – ISP-baserede statiske boligproxies og højhastighed. Rayobyte – En fleksibel proxytjeneste med etisk sourcing. ScraperAPI – API-baserede proxy server udbydere. PacketStream – En ultra-low-cost-udbyder bygget på en båndbredde-deling model. ProxyEmpire – tilbyder avanceret filtrering og geo-targeting funktioner. Infatica – En alsidig proxy-tjeneste med en stærk vægt på etiske praksis. How We Selected the Best Proxy Server Providers Sådan vælger vi de bedste proxy server udbydere Vores liste kombinerer alle de vigtigste kriterier og testresultater med dybdegående funktionsanalyse for at sikre, at du får det fulde billede af det aktuelle proxy-marked. Proxy typer: Vi prioriterede udbydere, der tilbyder flere proxy typer (bolig, datacenter, mobil, ISP) for at dække brugssager fra grundlæggende webbrowsing til komplekse dataudvindingsprojekter. Poolstørrelse og mangfoldighed: Større IP-pools med global dækning tilbyder bedre proxy rotation og lavere detektionsrater. Prissætning: Vi analyserede prissætningsstrukturer, skjulte gebyrer, minimumsforpligtelser og værdiforslag. Ydeevne: Metrikker som hastighed, driftstid og succesrate er afgørende for effektivitet og datakvalitet. Gratis prøveperioder og tilgængelighed: Gratis prøveperioder og refunderingspolitikker indikerer leverandørens tillid og reducerer din forpligtelsesrisiko, når du tester forskellige tjenester. Kundesupport: Vi evaluerede responstider, teknisk ekspertise og tilgængelighed på tværs af forskellige supportkanaler. Ethisk overensstemmelse: Vi har overvejet leverandørers omdømme, kundeanmeldelser på platforme som G2 og Trustpilot og deres engagement i etisk indkøb af IP'er. Best Proxy Service Providers in 2025 De bedste proxy-udbydere i 2025 1. Oxygene Oxygene Steder: 195+ lande Gratis prøveperiode: 7 dages prøveperiode for verificerede virksomheder Support: 24/7 support med dedikerede kontoadministratorer Extras: Rotating residential/ISP/mobile/datacenter proxies, Web Scraper API, compliance focus Oxylabs er en af de mest etablerede udbydere med de bedste proxy-servere på markedet, som virksomhederne stoler på til stor dataindsamling. Dens portefølje dækker datacenter-, mobil-, ISP- og boligproxy-netværk, hvilket giver brugerne et pålideligt fundament for en bred vifte af brugssager. Web Scraper API og avancerede målretting muligheder tilføje fleksibilitet, mens virksomhedens fokus på overholdelse gør det velegnet til organisationer, der har brug for at balancere ydeevne med gennemsigtig brug. Oxylab tilbyder starter på kun $ 4 pr. GB på en pay-as-you-go plan, med månedlige pakker falder lidt for højere mængder. start på $ 0,10 pr. GB eller $ 0,80 pr. IP, mens Start fra $ 1,60 pr. IP. er tilgængelige for $ 9 per GB, og du kan også få en 7-dages gratis prøveperiode eller kræve gratis proxy med 5 IP'er for at prøve Oxylabs selv. Residenskabelige proxyer Datacenter proxy servere ISP Proxy Mobilt proxy For det andet: Bred proxy lineup (DC, ISP, mobil, bolig proxy) Global dækning (175M+ IPs, 195+ steder) Udmærket web scraping API af Cons: Højere læringskurve 2. Decodo (tidligere Smartproxy) Decodo (tidligere Smartproxy) Lokationer: Residential proxies i 195+ lande; ISP og datacenter i udvalgte regioner; mobil i voksende dækning Gratis prøveperiode: 3 dages boligprøveperiode + 14 dages tilbagebetalingspolitik Support: 24/7 live chat, e-mail, omfattende dokumentation Extras: Browserudvidelser, API'er, klæbemæssige sessioner, roterende forudindstillinger Decodo, tidligere kendt som Smartproxy, er blevet et populært valg for brugere, der ønsker en balance mellem skala og tilgængelighed. Dens netværk på over 125 millioner IP'er spænder over bolig-, datacenter-, ISP- og mobile proxyer, hvilket gør det velegnet til projekter af forskellig størrelse og forskellige niveauer af kompleksitet. Ydeevnen er konsekvent stærk, med rapporterede succesrater tæt på 99%.Funktioner som målretning på byniveau, klæbende sessioner og roteringsforudindstillinger er gode til finere styring, mens integrationer som browserudvidelser og en ren API gør det meget fleksibelt i forskellige scenarier. Decodos boligproxies starter på $ 1,50 pr. GB, med månedlige planer, der spænder fra $ 3,00 ned til $ 2,25 pr. GB afhængigt af volumen. ISP-proxies starter på $ 0,27 pr. IP, datacenter proxy servere på kun $ 0,026 pr. IP eller pr. GB, og mobile proxies starter på $ 4,50 pr. GB. De tilbyder også en 3-dages prøveperiode med 100 MB af boligproxies. For det andet: En bred blanding af bolig-, mobil-, datacenter- eller ISP-proxyer Konkurrencedygtige priser pr. GB og meget klare prisniveauer Nemt at bruge dashboard og roterende præsæt af Cons: Nogle avancerede virksomhedsfunktioner bag højere planer 3. Webshare Webshare Lokaliteter: Global dækning Gratis prøveperiode: Gratis niveau – 10 datacenter IP'er Støtte: Billetbaseret help desk + selvbetjeningskendskabsbase Extras: Rotation / statiske servere, API-adgang Webshare er en praktisk mulighed for dem, der ønsker at komme i gang hurtigt og overkommeligt. dets gratis niveau giver dig 10 datacenter-proxyer med 1 GB trafik om måneden, så det er nemt at eksperimentere, før du forpligter dig til større planer. Platformen tilbyder en stor IP-pool på mere end 80 millioner adresser, med både residentielle og datacenter-proxyer til rådighed.Funktioner som statiske eller roterende sessioner og en tilgængelig API hjælper brugerne med at integrere proxyer i enhver scraping eller automatisering opgave med væsentlig minimal indsats. Betalte planer er attraktivt prissat, startende med $ 1,40 pr. GB for boligproxyer, og statiske boligindstillinger er tilgængelige fra $ 0,225 til $ 0,30 pr. IP. Datacenter proxy servere starter så lavt som $ 0,0179 pr. IP. Webshare er også en af de få velrenommerede gratis proxy-tjenester, der tilbyder et permanent gratis niveau for nogen at prøve. For det andet: Meget overkommelige datacenter proxy-servere til selvbetjening Gratis plan: 10 DC proxies + 1 GB/måned Tydelige prismodeller af Cons: Begrænset tilpasningsevne i forhold til virksomhedens konkurrenter 4. Lyse data Lyse data Steder: 195+ lande Gratis prøveperiode: 7 dages prøveperiode for verificerede virksomheder Support: 24/7 support, dedikerede succesledere Extras: Proxy Manager, datasæt markedsplads, avanceret geo-targeting Hvis dit mål er full-stack, enterprise-grade crawling, leverer Bright Data både skalaen og værktøjet. Deres kolossale boligmængde - plus ISP, mobile og datacenter proxy servere - parret med værktøjer som Proxy Manager og datasæt for at give dig præcis kontrol over scraping flow. Avancerede funktioner omfatter målretning på by/ASN/ISP-niveau, direkte dashboards og en compliance-first-logik, der letter risikobevidste brugssager. Bright Data's boligproxyer starter på $ 5,88 pr. GB og skaleres ned til $ 3,57 pr. GB med større volumen. ISP-proxyer er prissat fra $ 12,75 pr. GB, mobile fra $ 60 pr. GB, og datacenterindstillinger starter omkring $ 0,90 pr. IP eller $ 0,12 pr. GB. En 7-dages gratis prøveperiode er også tilgængelig for verificerede erhvervskonti. For det andet: Massiv proxy pool (150M+ bolig, 72M+ mobil) Rige værktøjer: Proxy Manager, ingen kode samlere, API'er Geo-targeting og enterprise compliance funktioner af Cons: Præmie præmie point 5. Soaks Soaks Lokationer: Globalt (mange lande) Gratis prøveperiode: Starter prøveperiode tilgængelig via prissiden Support: Live chat og e-mail Extras: Multi-tierede kreditter til bolig-, mobil-, ISP- og datacenterproxyer; granulære geo-filtre SOAX udmærker sig, når du har brug for geo-specifik eller mobil tung målretning. Deres ekspansive IP-pool spænder over bolig-, ISP-, mobil- og datacenter-proxyer - alle tilgængelige med et samlet kreditsystem og filtre, der giver dig mulighed for at klikke ind i lokale-niveau kontrol med lethed. Med krav om stærk driftstid og rutestabilitet passer SOAX til brugere, der benytter sig af lokaliserede dataøkosystemer (som f.eks. detailprissætning eller annonceringstesting). SOAX tilbyder bolig-, mobil- og ISP-proxyer, der starter på omkring $ 3,60 pr. GB, med højere volumenplaner, der falder til omkring $ 2 pr. GB. Mobilproxyer starter på omkring $ 7,50 pr. GB, mens datacenteroptioner prissættes separat afhængigt af pakken. For det andet: Stærk mobil og ISP proxy dækning Fleksibel rotation og sticky sessioner Gennemsigtig prissætning per GB af Cons: Højere per-GB satser på entry-tier Færre brugerdefinerede funktioner 6. IPRoyal IPRoyal Lokationer: Global (reklameret 30M+ IP'er) Gratis prøveperiode: Ingen formel prøveperiode, men pay-as-you-go og promos eksisterer Support: Live chat og e-mail support Extras: Pay-as-you-go planer, uendelig brug rollover (“aldrig udløbende” trafik) IPRoyal er det modulære valg for små teams eller freelancere, der ønsker agilitet uden at låse sig ind i kontrakter. dets proxy-inventar - bolig, ISP, mobil og datacenter - parrer godt med fleksibel fakturering og funktioner som klæbende sessioner og trafik, der aldrig udløber. Selvom det ikke er i enterprise-klassen, er platformen brugbar og pålidelig - især for mindre fjendtlige scraping miljøer. IPRoyals boligproxies starter på $3,50 pr. GB, ISP-proxies fra omkring $8 pr. GB, mobile fra $117 pr. måned, og datacenterproxies på $1,80 pr. IP månedligt. Deres pay-as-you-go-model giver mulighed for at omrulle trafik, og lejlighedsvise kampagner reducerer yderligere omkostningerne. For det andet: Budgetvenligt med fleksible faktureringsmodeller Wide proxy mix og lange sticky sessioner Uendelig trafikmulighed af Cons: Enterprise-værktøjer lettere end top-tier rivaler De bedste rabatter ofte knyttet til kampagner 7. Netværket Netværket Lokationer: Global dækning (85M+ IPs) Gratis prøveperiode: Demo / prøveperiode tilgængelig (via kontakt) Understøttelse: 24/7 support, SLA'er for enterprise niveauer Extras: ISP-baserede statiske boligproxies, brugerdefineret routingteknologi NetNut skiller sig ud for pålidelighed - de tilbyder ISP-baserede, statiske boligproxyer, der undgår ustabiliteten af P2P. Deres massive, globalt distribuerede pool sikrer lange, uafbrudt sessioner - perfekt til at skrabe arbejdsprocesser, der ikke kan tolerere IP churn. De støtter det op med uptime-krav og threading-venlige API'er, hvilket gør NetNut til en go-to for brugere, der ønsker sessionskonsistens og skraber modstandsdygtighed på tværs af globale endpoints. NetNuts statiske boligproxyer starter på $1.59 pr. GB, med enterprise-pakker tilgængelige gennem direkte salg. Datacenter- og ISP-priser varierer afhængigt af volumen, mens global dækning sikrer konsekvent tilslutning. For det andet: ISP-baseret statisk boligproxy Persistente sessioner ideel til lange scraping opgaver 24/7 support og API-integration af Cons: Indgangspriser højere end nogle konkurrenter Netværk mindre end Bright Data eller Oxylabs 8. Raybyte Raybyte Lokationer: Global dækning (10M+ IPs) Gratis prøveperiode: 2 dages prøveperiode til rådighed 24/7 kundesupport Extras: Pay-as-you-go-niveauer, statiske ISP-proxies og DC-proxies med IP-udskiftningsgarantier Rayobyte ligner en schweizisk armé kniv af proxy brug – det startede som en datacenter specialist, men nu indpakker i bolig, ISP og mobile lag. En fordel: Rayobyte tilbyder IP-erstatninger for problematiske datacenter proxy-tråde. Tilføj ubegrænsede tråde, geo-filtre og en simpel faktureringsmodel, og du har et værktøjskit klar til bounce-følsomme opgaver. Rayobyte tilbyder boligproxies fra omkring $15 per GB, ISP fra $1,82 per IP månedligt, og mobilplaner prissat højere afhængigt af volumen. Datacenter-proxies er inkluderet i de fleksible pay-as-you-go planer. En 2-dages prøveperiode er tilgængelig for at komme i gang med minimal engagement. For det andet: Stor datacenter proxy pool med fleksible planer Stærk støtte til bolig- og mobiludvidelse Klar dokumentation og onboarding af Cons: Beboelsespool mindre end top-tier konkurrenter Nogle anmeldelser nævner variable hastigheder på entry-level planer 9. Skraber Skraber Lokationer: Globalt IP-dækning via API Gratis prøveperiode: 1000 gratis forespørgsler Støtte: E-mail og fællesskabsfora; dokumentation og SDK'er tilgængelige Extras: Automatisk IP rotation, indbygget CAPTCHA håndtering, valgfri JavaScript rendering ScraperAPI leverer ikke IP'er til dig - det giver dig et forenklet endpoint, der gør proxy, rotation, header og CAPTCHA-håndtering for dig. Brugerne nyder næsten øjeblikkelig integration, især med SDK'er på almindelige sprog.Platformen håndterer retries, landespecifik målretning og endda JS-renderede sider - perfekt til hurtig scripting eller dynamisk scraping. ScraperAPI bruger en forespørgselsbaseret prismodel med 1.000 gratis forespørgsler om måneden. Betalte planer starter på $ 49 for 100.000 forespørgsler, og højere niveauer skaleres baseret på brug. Denne tilgang giver dig mulighed for at betale for resultater i stedet for rå båndbredde. For det andet: Håndterer IP rotation, CAPTCHAs og overskrifter automatisk Udvikler først med API-integration og SDK'er Pay-as-you-go og gratis prøveperiode tilgængelig af Cons: Ingen direkte proxy kontrol (fungerer kun via API) Begrænset til skrabning opgaver, ikke generel proxy brug 10. af PacketStream af PacketStream Lokationer: Globalt IP-dækning via API Gratis prøveperiode: 1000 gratis forespørgsler Støtte: E-mail og fællesskabsfora; dokumentation og SDK'er tilgængelige Extras: Automatisk IP rotation, indbygget CAPTCHA håndtering, valgfri JavaScript rendering ScraperAPI leverer ikke kun IP'er til dig - det giver dig et forenklet endpoint, der gør proxy, rotering, header og CAPTCHA-håndtering for dig. Brugerne nyder næsten øjeblikkelig integration, især med SDK'er på almindelige sprog.Platformen håndterer retries, landespecifik målretning og endda JS-renderede sider - perfekt til hurtig scripting eller dynamisk scraping. PacketStream opkræver $1 pr. GB gennem sin peer-to-peer båndbredde-delingsmodel. Der er ingen kontrakter eller forpligtelser, hvilket gør det til en budgetvenlig løsning til let skrabning eller test. For det andet: Ekstremt billig båndbredde-delingsmodel Gennemsigtig pris på $1 / GB Peer-to-peer boligejendom af Cons: Mindre IP pool end enterprise udbydere Mindre egnet til overensstemmelses-tunge industrier 11. ProxyEmpire ProxyEmpire Lokationer: Globalt (170-195 lande dækning) Gratis prøveperiode: lille betalt prøveperiode (f.eks. $ 2 for stikprøve trafik) Support: Live chat og e-mail hjælp Extras: Fine-grained filtrering (geo/ASN), rollover data, API adgang ProxyEmpire spiller præcision: Hvis din arbejdsproces kræver data fra bestemte byer, ASN'er eller ISP'er, giver denne udbyder dig den kontrol. Med et rent dashboard, API-adgang og dækning over næsten to hundrede lande er det et godt valg for markedsintelligens og målrettede skrabningsbehov, hvor placeringssikkerhed er nøglen. ProxyEmpires planer starter på omkring $ 15 pr. GB for boligproxyer, med volumenrabatter til rådighed. Mobilproxyer prissættes højere, fra omkring $ 60 pr. GB, og datacenterindstillingerne er baseret på IP-allokering. For det andet: Avanceret målretning med filter på by- og ASN-niveau Blanding af bolig-, mobil- og datacenter-proxyer Gennemsigtig rollover data politik af Cons: Højere priser ved lavere volumen Netværksstørrelse mindre end Bright Data eller Oxylabs 12. Infatisk Infatisk Lokationer: Global IP-dækning (leverandøren lister millioner af IP'er på tværs af regioner) Gratis prøveperiode: Prøvemuligheder på forespørgsel 24/7 support og dokumentation Extras: Proxy gateways, session stickiness, API & SDK integration Infatica balancerer global tilgængelighed med fleksible trafikmodeller. Deres service spænder fra bolig, statisk ISP, mobil og datacenter proxies – alle tilgængeligt implementeret via gateway endpoints, der hjælper med at styre og filtrere brug. Et fokuspunkt er sessionshåndtering: variable klæbemæssige varigheder, liste/gateway-indstillinger og udvikler-API'er gør det praktisk for arbejdsprocesser, der kræver konsistens uden at ofre skalaen. Infatica residential proxies starter på $12 per GB, datacenter proxy servere på omkring $0.50 per IP per måned, og mobile proxies fra omkring $30 per GB. Volume rabatter er tilgængelige, og brugerdefinerede enterprise prissætning kan arrangeres. For det andet: Globalt netværk på tværs af 100+ lande Tilbyder bolig, mobil, datacenter proxy servere 24/7 live chat og fleksibel fakturering af Cons: Mindre IP pool end førende konkurrenter Indgangspriser ikke så konkurrencedygtige som budgetkonkurrenter Best Proxy Provider Comparison Bedste Proxy udbyder sammenligning \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs Oxygene Oxygene Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Dekodér Dekodér Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Lyse data Lyse data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Soaks Soaks Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRoyal IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Netværket Netværket Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Raybyte Raybyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Skraber ild Skraber ild Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream af PacketStream af PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire ProxyEmpire ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Infatisk Infatisk Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Hvorfor du ikke bør bruge gratis proxy tjenester Mens ideen om at bruge en gratis proxy kan være fristende, er det en praksis, der bærer betydelige risici. Gratis proxy er ofte oprindeligt uetisk og er meget ustabil. Forskning fra forskellige undersøgelser, herunder en citeret i en 2025 arXiv papir, viser, at i gennemsnit, kun omkring 34.5% af gratis proxy servere forbliver aktive, med mange med alvorlige sikkerhedsfejl. Instabilitet og upålidelighed: Gratis proxyer går ofte offline, er ekstremt langsomme og opdages ofte hurtigt og blokeres af målwebsteder. Sårbarheder: Mange gratis proxies er ondsindede.Dine data, herunder login-oplysninger og følsomme oplysninger, kan blive aflyst, eller din enhed kan blive inficeret med malware. High Block Rates: Fordi de er offentlige og bruges af utallige enkeltpersoner, er gratis proxys ofte sortlistet, hvilket gør dem ubrugelige for enhver alvorlig dataindsamling opgave. En professionel, betalt proxy-tjeneste er en investering i pålidelighed, ydeevne og vigtigst af alt sikkerhed. Conclusion Konklusionen Valget af den rigtige proxy-udbyder afhænger af projektets omfang, målwebsteder og budget. De udbydere, der gennemgås i denne vejledning, repræsenterer det bedste, markedet har at tilbyde i 2025, hver med sit eget værditilbud. For projekter på virksomhedsniveau, hvor budgettet er en sekundær bekymring, tilbyder Oxylabs og Bright Data enestående skala og ydeevne. For værdibevidste brugere giver Decodo og IPRoyal en fantastisk balance mellem funktioner og overkommelighed. For udviklere, der søger hurtig adgang, er Webshare den klare vinder, der tilbyder nem adgang til proxy-rummet på grund af lav pris og gratis proxy-servere. I sidste ende afhænger det bedste valg af dine specifikke behov, budget og projektets omfang. Vi anbefaler stærkt at drage fordel af gratis prøveperioder og permanente gratis planer for at teste tjenester, før du forpligter dig til en plan. Proxyindustrien udvikler sig konstant, og at holde sig informeret om de nyeste værktøjer og funktioner er nøglen til at sikre, at dine dataindsamlingsindsatser forbliver effektive og effektive. FAQ er Hvad er den bedste proxy-udbyder generelt? Den bedste proxy-udbyder afhænger af opgaven, så vores top anbefalinger er for større eller mere komplekse projekter og For dem, der søger den bedste pris. Oxylabs Dekodér Hvilken type proxy skal jeg vælge til web scraping? For de fleste Residential proxies er det bedste valg, da de stammer fra rigtige mennesker ved hjælp af rigtige IP-adresser, som er mindre tilbøjelige til at blive blokeret. Web skrabning Er dyre proxy værd? Højere proxy-priser fra velrenommerede udbydere tilbyder typisk overlegen ydeevne, større og renere IP-pools, bedre kundesupport og avancerede funktioner, som alle er afgørende for store eller vanskelige projekter. Hvad er forskellen mellem residential og datacenter proxies? Datacenter-proxyer er IP'er hostet i datacentre; de er hurtigere og billigere, men er også nemmere at opdage og blokere. Kan jeg prøve proxy-tjenester, før jeg køber? Ja, de fleste velrenommerede proxy-udbydere tilbyder en gratis prøveperiode, en permanent gratis plan eller en pengene-tilbage-garanti, så du kan teste deres service og afgøre, om den passer til dit projekt.