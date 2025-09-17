د 2025 کال کې د 12 غوره پروکس خدمتونو عرضه کوونکي

د ریموډر لپاره د IP پوډر لپاره د پروسیټ ډولونو لپاره غوره ریموډرټیشنټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټیټ د ویب scraping، د عامو ډاټا استخراج، او اتومات څیړنې د سوداګرۍ، تحلیلونکو، او پراختیا لپاره ډیر اړتیا لري. د پروکسي سرورونه د دې فعالیتونو کې د دې وړاندیز کوي چې کاروونکو ته اجازه ورکوي چې د ډیرو IPs په پرتله پوښتنو ته توزیع کړي، د انیمیشن ساتل کړي، او د جغرافیایی موقعیت محدودیتونو له لارې. په هرصورت، د پروسیس سپلائر غوره کول ممکن یو پیچلي کار وي. د بازار د انتخاباتو څخه د بکسونو، د اساسي وسایلو څخه د پیچلي، د شرکت په کچه د حلونو پورې لګښت لري. دا مقاله دلته دی چې تاسو ته د 2025 کې د 12 غوره پروسیس سرور سپلائرونو په عمده پرتله وړاندې کوي. موږ به د دوی د بيه، فعالیت، ځانګړتیاوو او اخلاقي معیارونو په څارنه کې مرسته وکړي ترڅو تاسو ته ستاسو د ځانګړي اړتیاوو لپاره د مناسب حل غوره کړي، که څه هم تاسو د شخصي ویب scraper څخه جوړ یا د لوی ډاټا د راټولولو پروژې مدیریت کوي. Best Proxy Providers – Quick Look غوره پروکس عرضه کوونکي - Quick Look Oxylabs - په عمومي توګه د شرکتونو او لوی پروژو لپاره غوره پروسیس سرورونه. Decodo (ex Smartproxy) - سره د قوي شبکې سره د پیسو لپاره غوره ارزښت. Webshare – د وړیا پروکس سرورونو سره یو ډیر ارزانه خدمت. رڼا ډاټا - د پرمختللي فعالیتونو لپاره د پیاوړتیا وړ پروکس خدمت. SOAX - په ګرځنده او ISP پروکسونو کې قوي، سره قوي فلټر کولو. IPRoyal – سره د انعطاف pay-as-you-go اختیارات يو د بیلګې دوستانه عرضه. NetNut - د ISP-sourced سټیک محلي پروکس او لوړ سرعت. Rayobyte – یو انعطاف پروکس خدمت سره اخلاقي سرچينې. ScraperAPI - API پر بنسټ پروکس سرور عرضه کوونکي. PacketStream - د بیلابیلو بیلابیلو عرضه چې د بیلابیلو بیلابیلو شریکولو ماډل پر جوړ شوی دی. ProxyEmpire - د پرمختللي فلټر کولو او جغرافیایی هدف کولو وړتیاوې وړاندې کوي. Infatica – یو پراخ پروکسي خدمت چې د اخلاقي عملونو ته قوي تمرکز کوي. How We Selected the Best Proxy Server Providers څنګه موږ د غوره پروکس سرور عرضه کوونکي غوره کوو زموږ لیست د ټولو مهمو معیارونو او ازموینې پايلې سره د ځانګړتیاوو په عمده تحلیل سره یوځای کوي ترڅو تاسو د اوسني پروکس سرور بازار په بشپړ ډول انځور ترلاسه کړئ. دلته څنګه موږ د هر پلورونکي تبادله کوو: د پروسیټ ډولونه: موږ د پروسیټ ډولونو (د سټیشن، ډاټا سینټ، ګرځنده، ISP) وړاندې کولو عرضه کوونکي ته ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو د پوډر اندازه او تنوع: د نړۍ د پوښونو سره لوی IP پوډرونه ښه پروسیس rotation او ټیټ څارنې کچه وړاندې کوي. بيه: موږ د بيه جوړښتونه، مخکښ لګښتونه، د کمېسيون تعهدونه، او ارزښتونه تحلیل کړ. د موثریت: د سرعت، د فعالیت وخت، او د بریالیتوب کچه د اغیزمنې او د معلوماتو کیفیت لپاره مهم دي. وړیا آزموینې او ګټورتیا: وړیا آزموینې او واپسی سیاستونه د پلورونکي د اعتماد په اشارې کوي او د مختلفو خدمتونو ازموینې په وخت کې ستاسو د تعقیب خطر کموي. د مشتريانو د ملاتړ: موږ د ځواب وختونه، تخنیکي تخصص، او د مختلفو ملاتړ چینلونو په اړه د وړتیا تبادلې. اخلاقي تعقیب: موږ د عرضه کوونکي د شهرت، د پلټنې لکه G2 او Trustpilot په اړه د مشتریانو نظرونه، او د IPs اخلاقي سرچینې ته د هغوی د تعقیب په اړه نظرونه ونیسئ. Best Proxy Service Providers in 2025 د 2025 کال کې غوره پروکس خدمتونو عرضه کوونکي 1. د اکسیډر د اکسیډر ځایونه: 195 + هیوادونو وړیا آزموینې: د تصدیق شوي شرکتونو لپاره د 7 ورځو آزموینې سپارښتنه: د 24/7 سپارښتنه سره د اختصاصي حساب مدیریت اضافي: د سړکونو / ISP / ګرځنده / د معلوماتو مرکز پروکسونه، Web Scraper API، د مطابقت تمرکز Oxylabs د بازار کې غوره پروسیس سرورونو سره تر ټولو تصدیق شوي پروګرامونو څخه یو دی، د ډاټا سینټ، ګرځنده، ISP، او سټیشن پروسیس نیټلونو کې د شرکتونو د ډاټا سیسټمونو لپاره اعتماد لري، د کاروونکو لپاره د پراخه کچه کاروونکو لپاره د اعتماد وړ بنسټ ورکوي. د 175 ملیون IPs څخه زيات په ریتولو کې، د خدمت د بلوکونو کمولو او تعقیب کولو لپاره ډیزاین شوی. دا هم یو قوي انټرنېټ او د لوړ کیفیت ملاتړ سیستم وړاندې کوي چې د سوداګرۍ مشتریانو لپاره حساب مدیرونه هم شامل دي. د Web Scraper API او پرمختللي هدف کولو انتخابونه انعطاف وړتیا اضافه کوي، په داسې حال کې چې د شرکت د مطابقت په اړه تمرکز کوي دا د سازمانونو لپاره مناسب دی چې اړتیا لري چې د فعالیت او شفاف استعمال سره توازن کړي. Oxylabs وړاندیزونه په pay-as-you-go پلان کې یوازې د 4 ډالرو لپاره د GB څخه پیل کیږي، د میاشتنی بستهونو لپاره د لوړ حجمونو لپاره په چټکۍ سره کم شي. په 0.10 ډالرو لپاره د GB یا 0.80 ډالرو لپاره IP پیل کړئ، په داسې حال کې په هر IP $ 1.60 څخه پیل کیږي. په هر GB کې د 9 ډالرو کې شتون لري، او تاسو کولی شئ د 7 ورځو وړیا آزموینې ترلاسه کړئ یا د 5 IPs سره وړیا پروسیسونه ته اړتیا لرئ چې خپل ځان Oxylabs هڅه وکړئ. د محلي پروګرامونه Datacenter پروکس سرورونه د ISP پروکسونه د ګرځنده proxies د پرو: په پراخه کچه پروکسین (DC، ISP، د ګرځنده، د سټیشن پروکس) د نړۍ د پوښونو (175M + IPs، 195 + ځایونه) ښه Web Scraping API د نندارتون: د عالي زده کړې curve 2. Decodo (د مخکښ Smartproxy) Decodo (د مخکښ Smartproxy) موقعیتونه: په 195+ هیوادونو کې د سټیشن پروکسونه؛ د ISP او د ډاټا سینټر په انتخاب شوي سيمو کې؛ د ګرځنده پوښونو په پراخه کچه وړیا آزموینې: د 3 ورځو د سټیشن آزموینې + د 14 ورځو وړاندیز پالیسی ملاتړ: 24/7 په ژوند کې چټک، ایمیل، پراخه سندونه اضافي: د براؤزر پراختیا، API، د پوښونو سیشنونه، rotation presets Decodo، چې مخکې د Smartproxy په نوم په نوم دی، د کاروونکو لپاره یو مشهور انتخاب دی چې د کچه او وړتیا توازن ته اړتیا لري. د 125 ملیون IPs څخه زیات د دې شبکې د سټیشن، ډاټا سینټ، ISP، او ګرځنده پروکسونو لخوا پراختیا کوي، دا د مختلف اندازه او مختلف کچه پیچیدو پروژو لپاره مناسب دی. د خدمت ډیر وړتیا لري مګر د اوسني، لوی کچه scraping کارونو لپاره قوي دی. د کړنو په دوامداره توګه قوي دی، د نږدې 99٪ د بریالیتوب کچه سره. ځانګړتیاوې لکه د ښار په کچه هدف، ښکلي سیسټمونه، او د ریتولو مخکښونه د ښه کنترول لپاره ښه دي، په داسې حال کې چې انټرنټونه لکه د براؤزر پراختیا او یو پاک API دا په مختلفو سټینرونو کې ډیر انعطاف لري. سره یو ساده ډیزاین بورډ، دا یو پلیټ فارم دی چې د انفرادي پراختیا او لوی مسلکي ټیمونو لپاره هم کار کوي. د Decodo د سټیشن پروکسونه د GB په اړه د 1.50 ډالرو څخه پیل کیږي، د میاشتنی پلانونه د 3.00 ډالرو څخه د GB په اړه د 2.25 ډالرو ته وده ورکوي. د ISP پروکسونه د IP په اړه د 0.27 ډالرو څخه پیل کیږي، د ډاټا سینټر پروکس سرورونه د IP یا GB په اړه یوازې د 0.026 ډالرو څخه پیل کیږي، او د ګرځنده پروکسونه د GB په اړه د 4.50 ډالرو څخه پیل کیږي. دوی د 100MB سټیشن پروکسونه سره د 3 ورځو آزموینې وړاندیز کوي. د پرو: د سټیشن، ګرځنده، د ډاټا سینټ یا ISP پروکسونو پراخ ترکیب مسلکي نرخونه per-GB او ډېر واضح کچه بيه د کارولو لپاره آسانه ډیزاین بورډ او rotation presets د نندارتون: ځینې پرمختللي تصدۍ ځانګړتیاوې د لوړ پروګرامونو پیژندل 3. د Webshare د Webshare ځای: د نړۍ پوښښ وړیا آزموینې: وړیا کچه - 10 د ډاټا سینټر IPs د ملاتړ: د ټکټ بیلګې پر بنسټ د مدد ډیسک + ځان خدمتونو د معلوماتو بیس اضافي: Rotating / سټیک سرورونه، API لاس رسی Webshare ده د هغه خلکو لپاره چې غواړم چې په چټکۍ سره او ارزانه توګه پیل کړئ. د دې وړیا کچه تاسو ته 10 ډاټا سینټر پروکسونه وړاندې کوي چې په میاشت کې 1GB ترافیک لري، نو دا د لوی پروګرامونو ته وده ورکولو مخکې تجربې آسانه کوي. دا لاس رسی ځای د انفرادي پروګرامانو او کوچني ټیمونو ترمنځ په ځانګړې توګه مشهور شوی دی. د پلیټ فارمټ د 80 ملیون څخه زيات پته IP پوډر وړاندیز کوي، د سټیشن او ډاټا سینټ پروکسونو سره. ځانګړتیاوې لکه سټیک یا rotating سیشنونه، او د لاس رسی API کاروونکو سره مرسته کوي چې د پروکسونه د هر کټګوریو یا اتومات کولو کارونو سره په عمده توګه د لږ تر لږه هڅو سره یوځای کړي. د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه. د پرو: د ځان خدمت لپاره د ډاټا سینټ پروکس سرورونه ډیر ارزانه وړیا پلان: 10 ډي سي پروکس + 1GB / میاشت د چټک قیمت موډلونه د نندارتون: د شرکتونو د رقابتیانو په پرتله محدود customizability 4. ښکلي معلوماتو ښکلي معلوماتو ځایونه: 195 + هیوادونو وړیا آزموینې: د تصدیق شوي شرکتونو لپاره د 7 ورځو آزموینې د سپارلو: 24/7 ملاتړ، مسلکي موفقیت مدیرونه Extras: پروکس مدیر، د ډاټا سیټ بازار، پرمختللي جغرافیایی هدف که ستاسو هدف د بشپړ کڅوړه، د شرکت ټولګي کټګوریو دی، Bright Data د کټګوریو او وسایلو سره یوځای کوي. د دوی لوی سټیشن ټیم - د ISP، ګرځنده او ډاټا سینټ پروکس سرورونه - سره د وسایلو لکه پروکس مدیر او ډاټا سیټونه چې تاسو ته د کټګوریو جریانونو په اړه دقیق کنترول ورکړي. پرمختللي ځانګړتیاوې شامل دي د ښار / ASN / ISP کچه هدف، په مستقیم ډول ډیزاین بورډونه، او د مطابقت لومړی منطق چې د خطر مخکښ کاروونکو په صورت کې آسانه کوي. تر ټولو ښه، د فعالیت وخت او د بریالیتوب راپورونه د صنعت مقناطیسي مقناطیسي په لوړه کې وي. د Bright Data د سټیشن پروکسونه د GB په اړه د 5.88 ډالرو څخه پیل کیږي او د لوی حجمونو سره د GB په اړه د 3.57 ډالرو ته وده ورکوي. د ISP پروکسونه د GB په اړه د 12.75 ډالرو څخه، د ګرځنده په اړه د 60 ډالرو څخه پیل کیږي، او د ډاټا سینټر اختیارات د IP په اړه د 0.90 ډالرو یا د GB په اړه د 0.12 ډالرو څخه پیل کیږي. د 7 ورځو وړیا آزموینې هم د تصدیق شوي سوداګرۍ حسابونو لپاره شتون لري. د پرو: د لوی پروکس پوډر (150M + سټیشن، 72M + ګرځنده) د ګټور وسایلو: پروکس مدیر، د کوډ جمعونکي، APIs Geo-targeting او Enterprise تعقیب ځانګړتیاوې د نندارتون: د بیلابیلو قیمت Point 5. SOAX SOAX ځایونه: Global (د ډیری هیوادونو) وړیا آزموینې: د سپارلو آزموینې د قیمت پاڼه له لارې شتون لري ملاتړ: په ژوند کې چټک او ایمیل اضافي: د سټیشن، ګرځنده، ISP، او د ډاټا سینټ پروکسونو لپاره د څو کچه کریډیټونه؛ د ګرځنده جیو فلټرونه SOAX غوره کوي کله چې تاسو اړتیا لرئ د جغرافیایی ځانګړنو یا د ګرځنده وزن هدف کولو ته. د دوی پراخ IP پوډل د سټیشن، ISP، ګرځنده او ډاټا سینټ پروکسونو څخه پراختیا کوي - ټول د یوځای کریډیټ سیسټم او فلټر سره لاس رسیږي چې تاسو کولی شئ په آسانه توګه د ځای په سطحه کنترول کې کلیک وکړئ. د قوي فعالیت وخت او د روټیټ ثبات سره، SOAX کاروونکو لپاره مناسب دی چې د محلي ډاټا اکوسیسټمونو (چې د خرڅلاو قیمتونو یا اعلانونو ازمايښت) څخه ګټه واخلئ. د دوی وسایلو - rotation options، sticky sessions، city-level filters - د بریښنا په پرتله د دقت لپاره جوړ شوي دي. SOAX د سټیشن، ګرځنده او د ISP پروکسونه وړاندې کوي چې د GB په اړه د 3.60 ډالرو څخه پیل کیږي، د لوړ حجم پلانونه د GB په اړه د 2 ډالرو ته وده ورکوي. د ګرځنده پروکسونه د GB په اړه د 7.50 ډالرو څخه پیل کیږي، او د ډاټا سینټر اختیارات به د پیکیج پورې اړه لري. د پیل کولو ازموینې په مستقیم ډول د قیمت پاڼه له لارې شتون لري. د پرو: قوي ګرځنده او ISP پروکس پوښښ انعطاف rotation او sticky سیشنونه Transparent per-GB بيه د نندارتون: د انټرنېټ ټایرونو کې د هر GB لوړ نرخونه د customization ځانګړتیاوې لږ 6. د IPRoyal د IPRoyal ځایونه: Global (د 30M + IPs اعلان شوي) وړیا آزموینې: نه رسمي آزموینې، مګر د پیسو په توګه تاسو ته لاړ شئ او پرومو موجود دي ملاتړ: په ژوند کې چټک او ایمیل ملاتړ اضافي: د پیسو-as-you-go پلانونه، د کارولو په پایله کې رول اوور (“نه ختم” ترافیک) IPRoyal د کوچني ټیمونو یا freelancers لپاره ماډول انتخاب دی چې په قراردادونو کې د مخنیوی وړتیا ته اړتیا لري. د پروکسي انټرنټ - د سټیشن، ISP، ګرځنده او ډاټا سینټ - سره د انعطاف حسابولو او ځانګړتیاوې لکه د پوښونو سیشنونه او ترافیک چې هیڅکله ختم نه وي. د بریالیتوب کچه او د اپ ټیم په دې بيه کې په پرتله مناسب دي. که څه هم دا د شرکت ټولګي نه ده، د پلیټ فارم د کارول وړ او قابل اعتماد دی - په ځانګړې توګه د لږ تر ناقانونه scraping چاپیریالونو لپاره. د IPRoyal د سټیشن پروکسونه د GB په اړه $ 3.50 څخه پیل کیږي، د ISP پروکسونه د GB په اړه $ 8 څخه پیل کیږي، د ګرځنده پروکسونه د میاشت په اړه $ 117 څخه پیل کیږي، او د ډاټا سینټر پروکسونه د IP په اړه $ 1.80 ته پیل کیږي. د دوی د پلټنې په توګه تاسو ته اجازه ورکوي چې د ترافیک بدل کړئ، او ځینې پروګرامونه د لګښت کم کړي. دا د کوچني ټیمونو یا انفرادي پراختیا لپاره یو انعطاف انتخاب دی. د پرو: د مالیې دوستانه سره انعطاف فایبر ماډلونه د پراخه پروکسی مکس او اوږد پوښونه سیشنونه د غیر پایلې ترافیک انتخاب د نندارتون: د Enterprise Tools په پرتله د Top-tier رقابتیانو په پرتله رڼا غوره تخفیفونه معمولا د پرومو په تړاو کې دي 7. د شبکې د شبکې ځایونه: د نړۍ پوښښ (85M + IPs) وړیا آزموینې: ډیمو / آزموینې شتون لري (د تماس له لارې) د 24/7 ملاتړ، د شرکتونو لپاره د SLAs Extras: د ISP پر بنسټ د سټیک سټیشن پروکسونه، custom routing تکنالوژۍ NetNut د باور وړتیا لپاره ښکاره کوي - دوی د ISP سرچینې، سټیک سټیشن پروکسونه وړاندې کوي، د P2P غیر ثبات څخه مخنیوی کوي. د دوی لوی، په ټوله نړۍ کې توزیع شوي پوډر اوږد، غیر متوقف سیشنونه تضمین کوي - د کار فورمه کوډ کولو لپاره مناسب دی چې د IP چیرن وړاندیز نه کوي. دوی دا سره د اپتیم ادعاونه او threading دوستانه APIs ملاتړ کوي، د NetNut لپاره د کاروونکو لپاره د سیشن تعقیب او د نړۍ د پایپ پټونو په اړه مقاومت لرونکي لپاره یو ګټه ورکړي. د NetNut سټیک سټیشن پروکسونه په هر GB کې د 1.59 ډالرو څخه پیل کیږي، د کارپوریشن بکسونه د مستقیم خرڅلاو له لارې شتون لري. د Datacenter او ISP قیمتونه د حجم پورې اړه لري، په داسې حال کې چې د نړیوال پوښښ تضمین کوي چې د کنکشن وړتیا لري. د خدمتونو د فعالیت د ازموینه کولو لپاره د غوښتنې په صورت کې شتون لري. د پرو: د ISP-sourced سټیک محلي پروکسونه persistent sessions د اوږد scraping کارونو لپاره مناسب 24/7 ملاتړ او API انډول د نندارتون: د انټرنېټ نرخ د ځینې رقابتیانو څخه لوړ د شبکې د Bright Data یا Oxylabs څخه کوچني 8. ریموټ ریموټ ځایونه: د نړۍ پوښښ (10M + IPs) وړیا آزموینې: د 2 ورځو آزموینې شتون لري 24/7 د مشتريانو د ملاتړ اضافي: د IP بدلولو تضمین سره د Pay-as-you-go کچه، سټیک ISP پروکسونه، او DC پروکسونه Rayobyte د سویس ارتش د پروکس کارولو چاقو په څیر شتون لري - دا د ډاټا سینټر متخصص په توګه پیل شو، مګر اوس د سټیشن، ISP، او ګرځنده کټګوریو کې پوښل کیږي. د پایلې: د SEO scraping څخه د ژن او بيه څارنې لپاره هر څه لپاره یو عرضه. یو ګټور: Rayobyte د ډاټا سینټر پروکس ټریډونو لپاره د IP بدلونونه وړاندې کوي. د غیر محدود ټریډونه، جیو فلټرونه، او یو ساده د حساب کولو ماډل اضافه کړئ، او تاسو د بونس حساس کارونو لپاره یو وسایلو کڅوړه لري. Rayobyte د سټیشن پروکسز څخه د 15 ډالرو څخه د GB، د ISP څخه د 1.82 ډالرو څخه د IP په میاشت کې وړاندې کوي، او د ګرځنده سیسټمونه د حجم په اړه د لوړ قیمتونو په اړه. د Datacenter پروکسز د انعطاف pay-as-you-go سیسټمونو کې شامل دي. د 2 ورځو آزموینې وړاندیز شوی دی چې د لږ تر لږه تعهد سره پیل شي. د پرو: لوی ډاټا سینټر پروسی بیلون سره انعطاف پلانونه د سټیشن او ګرځنده پراختیا لپاره قوي ملاتړ د واضح سند او onboarding د نندارتون: د سټیشن بیلګه د ترټولو غوره رقابتیانو څخه کوچنی ځینې نظرونه په انټرنیټ کچه پلانونو کې د بدلون وړ سرعت اشاره کوي 9. د نندارتون د نندارتون ځایونه: د API له لارې د نړۍ د IP پوښښ وړیا آزموینې: 1000 وړیا درخواست آزموینې ملاتړ: ایمیل او ټولنیز فورمونه؛ سندونه او SDKs شتون لري اضافي: اتوماتیک IP rotation، داخل CAPTCHA مدیریت، اختیاري جاواسکرپټ rendering ScraperAPI تاسو ته IPs نه ورکوي - دا تاسو ته یو ساده پای ته ورکوي چې د پروسیجن، rotation، header، او CAPTCHA د کارولو لپاره ستاسو لپاره کار کوي. دا یو چټک پیژندنې اختیار دی که تاسو غواړئ د IP انستافورټ نه د کوډ کولو او ډاټا لپاره تمرکز وکړئ. د کاروونکي په عمومي ډول د انټرنېټ څخه خوند واخلئ، په ځانګړي ډول د عمومي زبانونو کې SDKs سره. د پلیټ فارم د retries، د هیواد په کچه هدف، او حتی د JS-Rendered صفحات په کارولو سره مرسته کوي - د تیلو سکرپټ کولو یا د ډینیمیک سکریپ کولو لپاره مناسب. PacketStream د 1 ډالرو لپاره د ګیګ بیلګې ټیټ کولو ماډل له لارې د ګیګ بیلګې ټیټ کولو لپاره د 1 ډالرو لګښت لري. هیڅ قرارداد یا تعهد نلري، دا د رڼا scraping یا ازمايښت لپاره د بیلګې دوستانه حل کوي. د بیلګې په توګه، د کارولو په اړه د بیلګې په پرتله. د پرو: د ټیټ لګښت باندیډیډ شریکولو ماډل Transparent قیمت په $1 / GB د پیاوړي-to-peer سړکونه د نندارتون: د Enterprise Providers په پرتله کوچني IP پوډر د اړتياوو صنعتونو لپاره لږ مناسب 11. د پروګرام د پروګرام ځایونه: نړیوال (170-195 هیوادونو پوښښ) وړیا آزموینې: کوچني ورکړل آزموینې (د مثال په توګه، د نمونې ترافیک لپاره 2 $) ملاتړ: په ژوند کې چیټ او ایمیل مرسته اضافي: د Fine-grained فلټر کولو (Geo / ASN)، rollover معلوماتو، API لاس رسی ProxyEmpire د دقت سره لوبوي: که ستاسو د کار د جریان د ځانګړي ښارونو، ASNs، یا ISPs څخه ډاټا ته اړتیا لري، دا عرضه تاسو ته دا کنترول ورکوي. د سټیشن، ګرځنده، او د ډاټا سینټر پروکسونه ملاتړ شوي دي، مګر د ځانګړتیاوې د فلټر کولو وسایلو او د غیر استعمال شوي ډاټاونو اتومات رولولو دي. سره یو پاک ډیزاین بورډ، API لاس رسی، او په تقريبا 200 هیوادونو کې پوښښ، دا د بازار د معلوماتو او هدفي scraping اړتياوو لپاره ښه مناسب دی چې په هغه ځایونو کې چې موقعیت دی مهم دی. د ProxyEmpire پلانونه د سټیشن پروکسونو لپاره په اړه د 15 ډالرو څخه پیل کیږي، د حجم وړاندیزونه شتون لري. د ګرځنده پروکسونه د 60 ډالرو په اړه د ګرځنده پروکسونو لپاره ډیر ارزښت لري، او د ډاټا سینټر اختیارات د IP تادیاتو پر بنسټ دي. کوچني ادا شوي آزموینې تاسو ته اجازه ورکوي چې د لوی پینګونو ته اړتياوو مخکې د خدمت چمتو کړئ. د پرو: د ښار او ASN کچه فیلترونو سره پرمختللي هدفونه د سټیشن، ګرځنده، او د ډاټا سینټر پروکسونه Transparent rollover معلوماتو پالیسۍ د نندارتون: په کم حجمونو کې لوړ قیمت د شبکې اندازه د Bright Data یا Oxylabs څخه کوچني 12. ناامیدنه ناامیدنه ځایونه: د نړۍ د IP پوښښ (د پلورونکي په مختلفو سيمو کې میلیونونه IPs لیست کوي) وړیا آزموینې: د غوښتنې له لارې آزموینې انتخابونه د 24/7 ملاتړ او سند اضافي: پروکس ګاټاونه، سیشن stickiness، API & SDK انټرنټ Infatica د نړۍ وړتیا سره انعطاف ترافیک ماډلونه توازن کوي. د دوی خدمتونه د سټیټیک ISP، ګرځنده او ډاټا سینټ پروکسونو ته وده ورکوي - \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No

Why You Shouldn't Use Free Proxy Services ولې تاسو باید وړیا پروکس خدمتونه کاروي په داسې حال کې چې د وړیا پروسیټ کارولو تصور ممکن سمه وي، دا یو عملی دی چې مهم خطرونه لري. وړیا پروسیټونه ډیری وختونه غیر اخلاقي سرچینه شوي دي او ډیر غیر ثابت دي. د مختلفو مطالعاتو څخه څیړنې، په شمول یو چې د 2025 arXiv کاغذ کې اشاره شوي دي، ښيي چې په منځنۍ توګه، یوازې د وړیا پروسیټ سرورونو په اړه 34.5٪ فعال دي، د ډیری ډیری ډیری سخت امنیت غلطیونه لري. اصلي خطرونه شامل دي: Instability & Unreliability: د وړیا پروکسونه اغیزمنه offline دي، ډیر روژه دي، او اغيزمنه په چټکۍ سره د هدف سایټونو لخوا کشف شوي او بلاک شوي دي. ډیری وړیا پروکسونه بدبخت دي. ستاسو ډاټا، په شمول د لاس ریکارډونه او حساس معلومات، کولی شي مخکښ شي، یا ستاسو د ډاټا ممکن د مالورورور سره مخکښ وي. لوړ بلوک نرخونه: ځکه چې دوی عام دي او د بیلابیلو افرادو لخوا کارول کیږي، د وړیا پروکسونه اغیزمنه تور لیست شوي دي، دوی د هر مهمې ډاټا جمع کولو کار لپاره غیر مفید دي. د مسلکي، د پلټنې وړ پروسیس خدمتونه د اعتبار، فعالیت، او تر ټولو مهم، د امنیت په اړه د سرمایه ده. دا په ذهن کې لري. Conclusion د پایلو د مناسب پروکس سپلائر غوره کول د پروژې کچه، هدف سایټونه، او بودجه پورې اړه لري. د دې لارښود کې څیړنه شوي سپلائرونه د 2025 کال کې د بازار وړاندیز وړاندیز کوي، په هر کې د خپل ارزښت پیشنهاد لري. د سوداګرۍ کچه پروژو لپاره چې بودجه یو ثانوي ستونزه ده، Oxylabs او Bright Data د بیلابیلو کچه او کړنو وړاندې کوي. د ارزښت معلوماتو کاروونکو لپاره، Decodo او IPRoyal د ځانګړتیاوو او ارزښت وړتيا توازن وړاندې کوي. د پرمختلونکو لپاره چې چټک لاس رسی لرو، Webshare د واضح ګټور دی، د کم قیمت بار او وړیا پروکسي سرورونو له امله د پروکسي فضا ته آسانه لاس رسی وړاندې کوي. په پایله کې، د غوره انتخاب ستاسو د ځانګړي اړتیاوو، بودجه، او پروژې کچه پورې اړه لري. موږ د وړیا آزموینې او دائمی وړیا پلانونو څخه ګټه واخلئ ترڅو د خدمتونو ازمايښت لپاره مخکې د پروګرام ته وده ورکړئ. د پروګرام صنعت په دوامداره توګه پرمختګ کوي، او د وروستیو وسایلو او ځانګړتیاوو په اړه د معلوماتو د جمع کولو هڅو اغیزمن او اغیزمن وي. د FAQ په ټولیزه توګه غوره پروکس سپلائر کونکي دی؟ غوره پروکس سپلائر د کار بستره ده، نو زموږ ترټولو سپارښتنه دي د لوی یا پیچلي پروژو لپاره او for those seeking the best value for the price. د اکسیډر ډیزاین د ویب scraping لپاره کوم پروسیټ ډول باید غوره شي؟ د ډیری کارونه، د سټیشن پروکسونه غوره انتخاب دي ځکه چې دوی له حقیقي خلکو څخه کارول کیږي چې د حقیقي IP پته کارونه کاروي، کوم چې د بلاکولو کم احتمال لري. د Datacenter پروکسونه چټک او ارزانه دي، مګر د غیر محافظت شوي سایټونو راټولولو لپاره ډیر مناسب دي. د Web Scraping آیا ارزانه پروګرامونه دا ارزانه دي؟ بله، په ډیری صورتونو کې. د معتبر پلورونکو څخه لوړ قیمت پروکسونه عموما د لوړ کړنو، لوی او پاک IP پوښونه، ښه پیرودونکي ملاتړ، او پرمختللي ځانګړتیاوې وړاندې کوي، کوم چې د لوی یا سخت پروژې لپاره اړین دي. د سټیشن او د ډاټا سینټ پروکسونو ترمنځ څه فرق دی؟ د سټیشن پروکسونه د حقیقي سټیشن ډیزاینونو له لارې ترافیک روښانه کوي، دوی د حقایق کاروونکو په توګه ښکاري. د ډاټا سینټر پروکسونه د ډاټا سینټرونو کې میزبان IPs دي؛ دوی چټک او ارزانه دي، مګر هم په اسانۍ سره کشف او بلاک شي. زه کولی شئ د پلټنې مخکې د پروسیس خدمتونو تجربې وکړم؟ بله، ډیری معتبر پروکسیز عرضه کوونکي د وړیا آزموینې، د دائمی وړیا پلان، یا د پیسو واپس تضمین وړاندې کوي، تاسو ته اجازه ورکوي چې د خپلو خدمتونو ازمايښت کړئ او څومره چې دا ستاسو د پروژې لپاره مناسب وي. د مثال په توګه، تاسو کولی شئ د 10 IPs سره د Webshare څخه وړیا پروکسیز سرورونه د غیر محدود وخت لپاره ترلاسه کړئ.