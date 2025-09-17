12 најбољих прокси провајдера у 2025

ПонуђачBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareAffordable entry, customization80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 free proxy DC sessionsBright DataPremium enterprise features150M+Residential, datacenter, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBDays Proxy Веб скрапинг, екстракција јавних података и аутоматизовано истраживање су све неопходније за предузећа, аналитичаре и програмере. Прокси сервери играју кључну улогу у овим активностима тако што омогућавају корисницима да дистрибуирају захтеве преко више ИП-а, одржавају анонимност и заобилазе ограничења геолокације. Избор прокси провајдера, међутим, може бити сложен задатак. тржиште је засићено опцијама које се крећу од голих костију, основних алата до софистицираних, решења на нивоу предузећа. Овај чланак је овде да вам пружи детаљну поређење 12 најбољих проки сервера провајдера у 2025. ћемо испитати њихове цене, перформансе, карактеристике и етичке стандарде како би вам помогли да изаберете право решење за ваше специфичне потребе, без обзира да ли градите лични веб скрепер од нуле или управљате великим пројектом прикупљања података. Best Proxy Providers – Quick Look Најбољи прокси провајдери – Брзи поглед Окилабс – Опште најбољи проки сервери за предузећа и великих пројеката. Decodo (ex Smartproxy) – Најбоља вредност за новац са робусном мрежом. Вебсхаре – високо приступачна услуга са бесплатним проки серверима. Bright Data – Premium proxy usluga za proširive napredne operacije. СОАКС - Снажан у мобилним и ИСП проксима са снажним филтрирањем. ИПРоиал – Провајдер који је пријатељски према буџету са флексибилним опцијама плаћања као што идете. НетНут – ISP-оријентисани статички стамбени прокси и високе брзине. Rayobyte – Fleksibilna proxy usluga sa etičkim nabavkom. СцраперАПИ – прокси серверски провајдер заснован на АПИ-у. ПацкетСтреам – ултра-ниско-коштани провајдер изграђен на моделу дељења пропусног простора. ПрокиЕмпире – Нуди напредне могућности филтрирања и географског циљања. Инфатика – Универзална прокси услуга са јаким нагласком на етичке праксе. How We Selected the Best Proxy Server Providers Како смо изабрали најбоље прокси сервере Наша листа комбинује све најважније критеријуме и резултате теста са детаљном анализом функција како бисте осигурали да добијете најкомплетнију слику о тренутном тржишту прокси сервера. Типови прокија: Приоритизовали смо провајдере који нуде више типова прокија (резиденцијални, центар података, мобилни, ИСП) како би покрили случајеве коришћења од основног прегледања веб-сајта до сложених пројеката екстракције података. Величина и разноликост базена: Већи ИП базени са глобалним покривањем нуде бољу ротацију прокија и нижу стопу откривања. Цена: Анализирали смо структуре цена, скривене накнаде, минималне обавезе и предлоге вредности. Перформансе: Метрике као што су брзина, време рада и стопа успеха су критичне за ефикасност и квалитет података. Бесплатне пробе и приступачност: Бесплатне пробе и политике повраћаја указују на поверење провајдера и смањују ризик од ангажовања приликом тестирања различитих услуга. Подршка клијентима: Оценили смо време одговора, техничку експертизу и доступност преко различитих канала подршке. Етичка усклађеност: Узели смо у обзир репутацију провајдера, прегледе купаца на платформама као што су Г2 и Трустпилот, и њихову посвећеност етичком набавци ИП-а. Best Proxy Service Providers in 2025 Најбољи прокси провајдери у 2025 1. оксидација оксидација Локације: 195+ земаља Бесплатна пробна верзија: 7-дневна пробна верзија за проверене компаније Подршка: 24/7 подршка са посвећеним менаџерима налога Ектрас: Ротациони резиденцијални / ИСП / мобилни / прокси центри података, Веб Сцрапер АПИ, фокус на усклађеност Оксилабс је један од најистакнутијих провајдера са најбољим проки серверима на тржишту, којем предузећа верују за прикупљање података великих размера. Његов портфолио покрива мреже проки центара података, мобилних уређаја, ИСП-а и стамбених прокија, пружајући корисницима поуздану основу за широк спектар случајева коришћења. Такође нуди снажну инфраструктуру и врхунски систем подршке који такође укључује менаџере налога за пословне клијенте. API Веб Сцрапер и напредне опције циљања додају флексибилност, док је фокус компаније на усклађеност погодан за организације које требају балансирати перформансе са транспарентном употребом. Оксидативне понуде starting at just $4 per GB on a pay-as-you-go plan, with monthly packages dropping slightly for higher volumes. почети од $ 0.10 по ГБ или $ 0.80 по ИП, док Почиње од $ 1.60 по ИП. доступни су за $ 9 по ГБ, а можете добити и 7-дневни бесплатни пробни период или тражити бесплатне проксије са 5 ИП-ова да бисте сами пробали Окилабс. Резиденцијални прокси Datacenter proxy сервери ИСП Прокси Мобилни прокси Прос : Широк прокси линијум (ДЦ, ИСП, мобилни, резиденцијални прокси) Глобална покривеност (175М+ ИПс, 195+ локација) Одлично веб скрапинг API Конс : Виша крива учења 2. Децодо (раније Смартпроки) Децодо (раније Смартпроки) Локације: стамбени прокси у 195+ земаља; ИСП и дата центри у одабраним регионима; мобилни у растућој покривености Бесплатна пробна верзија: 3-дневна резиденцијална пробна верзија + 14-дневна политика повраћаја новца Подршка: 24/7 уживо ћаскање, е-пошта, обимна документација Ектрас: проширења претраживача, АПИ, лепљиве сесије, пресетови ротације Decodo, раније познат као Smartproxy, постао је популаран избор за кориснике који желе равнотежу скале и приступачности. Његова мрежа од преко 125 милиона ИП-ова покрива стамбене, центри података, ИСП и мобилне прокси-ове, што га чини погодном за пројекте различитих величина и различитих нивоа сложености. Перформансе су конзистентно јаке, са успешним стопама скоро 99%.Функције као што су циљање на нивоу града, лепљиве сесије и пресетови ротације су одлични за финију контролу, док интеграције као што су проширења прегледача и чист АПИ чине га веома флексибилним у различитим сценаријама.У комбинацији са једноставним таблом, то је платформа која ради и за појединачне програмере и за веће професионалне тимове. Decodo’s residential proxies start at $1.50 per GB, with monthly plans ranging from $3.00 down to $2.25 per GB depending on volume. ISP proxies begin at $0.27 per IP, datacenter proxy servers at just $0.026 per IP or per GB, and mobile proxies start at $4.50 per GB. They also offer a 3-day trial with 100MB of residential proxies. Прос : Широка мешавина стамбених, мобилних, дата центара или ИСП прокси-а Конкурентне стопе по ГБ и врло јасна нивоа цена Једноставан за коришћење тастер и ротациони пресети Конс : Неке напредне корпоративне карактеристике иза виших планова 3. Webshare Webshare Locations: Global coverage Бесплатна пробна верзија: Бесплатно ниво - 10 ИП центара података Подршка: Стол за помоћ на бази карте + база знања о самопослузи Ектрас: Ротациони / статички сервери, АПИ приступ Webshare je praktična opcija za one koji žele da počnu brzo i pristupačno.Njegova besplatna razina vam daje 10 proxy centra podataka sa 1GB saobraćaja mesečno, tako da je lako eksperimentisati pre nego što se obaveže na veće planove.Ova pristupačna ulazna tačka je učinila posebno popularnom među pojedinačnim programerima i malim timovima. Платформа нуди велику ИП базу од више од 80 милиона адреса, са и стамбеним и прокси центрима података на располагању.Функције као што су статичне или ротирајуће сесије, и приступачан АПИ помажу корисницима да интегришу прокси у било које задатке огреботина или аутоматизације са у суштини минималним напором. Paid plans are attractively priced, starting with $1.40 per GB for residential proxies, and static residential options are available from $0.225 to $0.30 per IP. Datacenter proxy servers start as low as $0.0179 per IP. Webshare is also one of the few reputable free proxy services to offer a permanent free tier for anyone to try. Прос : Врло приступачни прокси сервери за центри за податке за самопослугу Besplatan plan: 10 DC proxy + 1GB/mesec Јасни модели цена Конс : Ограничена прилагодљивост у поређењу са корпоративним конкурентима 4. Светли подаци Светли подаци Локације: 195+ земаља Бесплатна пробна верзија: 7-дневна пробна верзија за проверене компаније Подршка: 24/7 подршка, посвећени менаџери успеха Екстрас: Проки Менаџер, тржиште сетова података, напредно гео-циљање Ако је ваш циљ пуни стек, претраживање предузећа, Бригхт Дата пружа и скалу и алатке. Њихов огроман стамбени маф - плус ИСП, мобилни и прокси сервери за податке - парови са алатима као што су Проки Манагер и сетови података да вам дају прецизну контролу над токовима претраживања. Напредне карактеристике укључују циљање на нивоу града / АСН / ИСП-а, тастере са директним снимањем и логику усклађености која олакшава случајеве употребе који су свесни ризика. Bright Data-ovi proxy uređaji za stanovanje počinju od 5,88 dolara po gigabajtu i smanjuju se na 3,57 dolara po gigabajtu uz veće količine. ISP proxy uređaji se kreću od 12,75 dolara po gigabajtu, mobilni uređaji od 60 dolara po gigabajtu, a opcije datacentra počinju oko 0,90 dolara po IP-u ili 0,12 dolara po gigabajtu. Прос : Масивни прокси базен (150М+ стамбени, 72М+ мобилни) Богати алати: Проки Менаџер, колектори без кода, АПИ Geo-targeting i enterprise compliance karakteristike Конс : Премиум Цена Поинт 5. Сок Сок Locations: Global (many countries) Бесплатна пробна верзија: Стартер пробна верзија доступна преко странице за цене Podrška: Live chat i email Extras: Multi-tiered credits for residential, mobile, ISP, and datacenter proxies; granular geo filters SOAX одликује када вам је потребно гео-специфично или мобилно тешко циљање. Њихов експанзивни ИП базен обухвата стамбене, ИСП, мобилне и прокси центре за податке - све то је доступно са јединственим системом кредита и филтерима који вам омогућавају да лако укључите контролу на локалном нивоу. Са тврдњама о снажном времену рада и стабилности руте, СОАКС одговара корисницима који користе локализоване екосистеме података (као што су малопродајно цене или тестирање огласа). Њихови алати - опције ротације, лепљиве сесије, филтери на нивоу града - направљени су за прецизност, а не за подизање снаге. СоАКС нуди стамбене, мобилне и ИСП проксије почевши од око 3,60 долара по ГБ, са плановима за већи волумен који падају на око 2 долара по ГБ. Мобилни проксији почињу од око 7,50 долара по ГБ, док се опције центара података цене одвојено у зависности од пакета. Прос : Снажна мобилна и ИСП прокси покривеност Флексибилна ротација и лепљиве сесије Транспарентна цена по ГБ Конс : Више стопе по ГБ на улазним нивоима Fewer customization features 6. ИПРОЈАЛ ИПРОЈАЛ Локације: Глобал (рекламирани 30М+ ИПс) Бесплатна проба: Нема формалног суђења, али постоје плаћање као што идете и промоције Podrška: Live chat i e-mail podrška Ектрас: Планови плаћања као што идете, бесконачни пренос употребе (“неуспешан” саобраћај) IPRoyal је модуларни избор за мале тимове или фрееланцере који желе агилност без закључавања у уговорима. Његов прокси инвентар - стамбени, ИСП, мобилни и датацентар - добро спаја са флексибилним фактурирањем и функцијама као што су лепљиве сесије и саобраћај који никада не истече. Иако није корпоративна класа, платформа је корисна и поуздана - посебно за мање непријатељска окружења за гребање. IPRoyal-ovi proxy stanovi počinju od 3,50 dolara po GB, proxy ISP-ovi od oko 8 dolara po GB, mobilni od 117 dolara mesečno, a proxy centri podataka od 1,80 dolara po IP-u mesečno.Njihov model „pay-as-you-go“ omogućava prelazak saobraćaja, a povremene promocije dodatno smanjuju troškove. Прос : Пријатељски буџет са флексибилним моделима фактурисања Wide proxy mix and long sticky sessions Неискоришћена опција саобраћаја Конс : Enterprise tools lighter than top-tier rivals Најбољи попусти често везани за промоције 7. мреже мреже Locations: Global coverage (85M+ IPs) Бесплатна пробна верзија: Демо / пробна верзија доступна (преко контакта) Podrška: 24/7 podrška, SLA za preduzeća nivoa Ектрас: Статички резиденцијални прокси засновани на ИСП-у, технологија прилагођеног рутирања НетНут се истиче по поузданости - они нуде ИСП-ове, статичке стамбене проксије, избегавајући нестабилност П2П. Њихов масивни, глобално дистрибуирани базен осигурава дуге, непрекидне сесије - савршен за гребање радних токова који не могу толерисати ИП цхурн. Они га подржавају са тврдњама о времену рада и АПИ-има који су пријатељски за мрље, чинећи НетНут идеалним за кориснике који жуде за конзистентношћу сесије и смањују отпорност на глобалне крајње тачке. NetNut-ovi statički proxy stanovi počinju od 1,59 dolara po GB, a paketi za preduzeća dostupni su putem direktne prodaje. Cene za Datacenter i ISP se razlikuju u zavisnosti od volumena, dok globalna pokrivenost obezbeđuje doslednu povezanost. Прос : ISP-оријентисани статички резиденцијални прокси Перзистентне сесије идеалне за дуге задатке гребања 24/7 support and API integration Конс : Улазна цена већа од неких ривала Мрежа мања од светлих података или оксилаба 8. Рајби Rayobyte Локације: Глобална покривеност (10М+ ИПс) Бесплатна пробна верзија: 2 дана пробне верзије доступне Podrška: 24/7 korisnička podrška Ектрас: Паи-а-иоу-гоо нивои, статички ИСП прокси и ДЦ прокси са гаранцијама замене ИП-а Реиобите личи на швајцарски војни нож за употребу прокси-а - почео је као специјалиста за центри за податке, али сада се укључује у стамбене, ИСП и мобилне слојеве. Један предност: Раиобите нуди ИП замене за проблематичне прокси жице у центрима података. Додајте неограничене жице, географске филтере и једноставан модел обрачуна, а имате алатку спремну за задатке осетљиве на одбијање. Rayobyte offers residential proxies from about $15 per GB, ISP from $1.82 per IP monthly, and mobile plans priced higher depending on volume. Datacenter proxies are included in the flexible pay-as-you-go plans. A 2-day trial is available to get started with minimal commitment. Прос : Велики прокси базен за датаценте са флексибилним плановима Strong support for residential and mobile expansion Clear documentation and onboarding Конс : Стамбени базен мањи од врхунских конкурената Some reviews mention variable speeds on entry-level plans 9. Штрајк Штрајк Локације: Глобална IP покривеност преко API-ја Free Trial: 1,000 free request trial Подршка: Е-пошта и форуми заједнице; доступна документација и СДК Ектрас: Аутоматска ротација ИП-а, уграђено ЦАПТЦХА руковање, опционално ЈаваСцрипт рендеринг СцраперАПИ вам не преноси ИП-ове - даје вам поједностављену крајњу тачку која ради проксирање, ротацију, заглављање и ЦАПТЦХА руковање за вас. Корисници уживају у готово непосредној интеграцији, посебно са СДК-има на уобичајеним језицима.Платформа се бави ретријерима, циљањем на нивоу земље, па чак и страницама са ЈС рендером - савршено за брзо скриптирање или динамичко гребање. СцраперАПИ користи модел цене заснован на захтевима са 1.000 бесплатних захтјева месечно. Плаћени планови почињу од $ 49 за 100.000 захтјева, а веће нивое скале засноване на употреби. Pros: Automatski rukuje IP rotacijom, CAPTCHA-ima i naslovima Програмер-први са API интеграцијом и СДК-има Pay-as-you-go and free trial available Конс : Нема директне контроле прокија (ради само преко АПИ-ја) Ограничено на скраћивање задатака, а не општу употребу прокија 10. Пацкетстрим Пацкетстрим Локације: Глобална IP покривеност преко API-ја Бесплатна пробна верзија: 1000 бесплатних пробних захтева Support: Email and community forums; documentation and SDKs available Ектрас: Аутоматска ротација ИП-а, уграђено ЦАПТЦХА руковање, опционално ЈаваСцрипт рендеринг СцраперАПИ вам не преноси само ИП-ове - даје вам поједностављену крајњу тачку која ради проксирање, ротацију, заглављање и ЦАПТЦХА руковање за вас. Users enjoy near-immediate integration, especially with SDKs in common languages. The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. PacketStream charges $1 per GB through its peer-to-peer bandwidth-sharing model. There are no contracts or commitments, making it a budget-friendly solution for light scraping or testing. The price remains consistent regardless of usage. Прос : Изузетно јефтин модел дељења пропусног опсега Транспарентна цена од $1/GB Peer-to-peer rezidencijalni proxy Конс : Мањи ИП пул од предузетничких провајдера Manje pogodan za teške industrije usaglašenosti 11. ПроксиЕмпире ПроксиЕмпире Локације: Глобално (покривање 170–195 земаља) Free Trial: Small paid trial (e.g., $2 for sample traffic) Podrška: Live chat i e-mail pomoć Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover data, API access ProxyEmpire se bavi preciznošću: ako vaš tok posla zahteva podatke iz određenih gradova, ASN-ova ili ISP-ova, ovaj provajder vam daje tu kontrolu. Са чистом таблом, приступом АПИ-ју и покривеношћу у скоро двеста земаља, добро се уклапа у потребе интелигенције тржишта и циљаног скрапирања где је лојалност локације кључна. ProxyEmpire’s plans start at around $15 per GB for residential proxies, with volume discounts available. Mobile proxies are priced higher, starting near $60 per GB, and datacenter options are based on IP allocation. Small paid trials let you test the service before committing to larger packages. Прос : Напредно циљање са филтерима на нивоу града и АСН Mix of residential, mobile, and datacenter proxies Transparentna politika rollover podataka Cons: Виша цена у нижим количинама Величина мреже мања од Bright Data или Oxylabs 12. Infatica незадовољство Locations: Global IP coverage (vendor lists millions of IPs across regions) Free Trial: Trial options via request Support: 24/7 support and documentation Extras: Proxy gateways, session stickiness, API & SDK integration Infatica balances global availability with flexible traffic models. Their service spans residential, static ISP, mobile, and datacenter proxies – all accessibly deployed via gateway endpoints that help manage and filter usage. Фокусна тачка је управљање сесијама: променљива трајање, опције листе / капије и АПИ програмера чине га практичним за радне токове који захтевају конзистентност без жртвовања скале. Infatica residential proxies start at $12 per GB, datacenter proxy servers at around $0.50 per IP per month, and mobile proxies from roughly $30 per GB. Volume discounts are available, and custom enterprise pricing can be arranged. Trial packages are offered to help users evaluate service before full deployment. Прос : Globalna mreža preko 100+ zemalja Нуди стамбени, мобилни, прокси сервери за центри података 24/7 live chat and flexible billing Cons: Мањи ИП базен од водећих конкурената Улазна цена није тако конкурентна као буџетски ривали Best Proxy Provider Comparison Best Proxy Provider Comparison \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs оксидација оксидација Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Декодирање Декодирање Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Светли подаци Светли подаци Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX SOAX SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal ИПРОЈАЛ IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut мреже NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Рајби Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Сцрапер API Сцрапер API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Пацкетстрим Пацкетстрим Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire ПроксиЕмпире ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica незадовољство незадовољство Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Зашто не бисте требали користити бесплатне прокси услуге Иако идеја о коришћењу бесплатног прокси-а може бити примамљива, то је пракса која носи значајне ризике. Бесплатни прокси-и често се изводе неетички и веома су нестабилни. Истраживања из различитих студија, укључујући и једну цитирану у папиру из 2025. године, показују да у просеку само око 34.5% бесплатних прокси сервера остаје активно, а многи имају озбиљне сигурносне недостатке. Нестабилност и непоузданост: Бесплатни прокси често иду ван мреже, изузетно су спори и често брзо откривају и блокирају циљне веб странице. Bezbednosne ranjivosti: Mnogi besplatni proksi su zlonamerni. Vaši podaci, uključujući poverilice za prijavu i osetljive informacije, mogu biti presretani, ili vaš uređaj može biti zaražen malverom. Високе стопе блокова: Пошто су јавне и користе их безброј појединаца, бесплатни прокси често су на црној листи, што их чини бескорисним за било који озбиљан задатак прикупљања података. Profesionalna, plaćena proxy usluga je investicija u pouzdanost, performanse i, što je najvažnije, bezbednost. Conclusion Закључак Избор правог прокси провајдера зависи од скале пројекта, циљних веб страница и буџета. провајдери прегледани у овом водичу представљају најбоље које тржиште има да понуди у 2025. години, сваки са сопственом предлогом вредности. За пројекте на нивоу предузећа у којима је буџет секундарна брига, Оксилабс и Бригхт Дата нуде неупоредиву скалу и перформансе. За кориснике који су свјесни вредности, Децодо и ИПРоиал пружају фантастичну равнотежу карактеристика и приступачности. За програмере који траже брз приступ, Вебсхаре је јасан победник, нудећи једноставан улаз у проки простор због ниске цијене и бесплатних проки сервера. Na kraju krajeva, najbolji izbor zavisi od vaših specifičnih potreba, budžeta i veličine projekta. Preporučujemo da iskoristite besplatne probne verzije i trajne besplatne planove za testiranje usluga pre nego što se obavežete za plan. FAQ Који је најбољи прокси провајдер уопште? Најбољи прокси провајдер зависи од задатка, тако да су наше најбоље препоруке за веће или сложеније пројекте и За оне који траже најбољу вредност за цену. Oxylabs Декодирање Which proxy type should I choose for web scraping? За већину Задаци, стамбени прокси су најбољи избор јер су изворни од стварних људи који користе стварну ИП адресу, која је мање вероватно да ће бити блокирана. Веб Скрапинг Да ли су скупи прокси вреди? Yes, in many cases. Higher-priced proxies from reputable providers typically offer superior performance, larger and cleaner IP pools, better customer support, and advanced features, all of which are essential for large-scale or difficult projects. Која је разлика између резиденцијалних и прокси центара података? Стамбени прокси рутирају саобраћај кроз стварне стамбене уређаје, чинећи их легитимним корисницима. Прокси центара података су ИП-ови који се хостују у центрима података; они су бржи и јефтинији, али су такође лакше открити и блокирати. Da li mogu da isprobam proxy usluge pre kupovine? Да, већина реномираних прокси провајдера нуди бесплатну пробу, трајни бесплатан план или гаранцију за повратак новца, што вам омогућава да тестирате њихову услугу и утврдите да ли је она права за ваш пројекат.