2025年に最も優れたプロキシサービスプロバイダー12

Web スクラップ、公開データ抽出、自動調査はビジネス、アナリスト、開発者にとってますます必要とされています。プロキシサーバーは、ユーザーが複数の IP にリクエストを配布し、匿名性を維持し、地理的位置制限を回避することを可能にすることにより、これらの活動において重要な役割を果たします。 しかし、プロキシ・プロバイダーを選ぶことは複雑な課題になる可能性があります. The market is saturated with options ranging from bare-bones, basic tools to sophisticated, enterprise-level solutions. この記事は、2025年のトップ12のプロキシサーバプロバイダーの詳細な比較を提供するためにここにあります。我々は、彼らの価格、パフォーマンス、機能、倫理的基準を検討し、あなたがあなたの特定のニーズに適した正しいソリューションを選択するのに役立ちます、あなたがゼロから個人用のウェブスクレーパーを構築しているか、または大規模なデータ収集プロジェクトを管理しているかどうか。 Best Proxy Providers – Quick Look 最高のプロキシプロバイダー - Quick Look Oxylabs – 企業および大規模なプロジェクトのための総合的に最高のプロキシサーバー。 Decodo (ex Smartproxy) - 強力なネットワークで最高の価格です。 Webshare – 無料のプロキシサーバーで非常に手頃な価格のサービス。 Bright Data - 拡張可能な高度な操作のためのプレミアムプロキシサービス。 SOAX - 強力なフィルタリングを備えたモバイルおよびISPプロキシで強力です。 IPRoyal – 柔軟な pay-as-you-go オプションを持つ予算フレンドリーなプロバイダー。 NetNut – ISP ソースの静的住宅プロキシと高速。 Rayobyte – 倫理的なソーシングを持つ柔軟なプロキシサービス。 ScraperAPI - APIベースのプロキシサーバプロバイダー。 PacketStream - 帯域幅共有モデルに基づいて構築された超低コストプロバイダー。 ProxyEmpire – 高度なフィルタリングと地理的ターゲティング機能を提供します。 Infatica – 倫理的慣行に強力な重点を置く多様なプロキシサービス。 How We Selected the Best Proxy Server Providers 最も優れたプロキシサーバープロバイダーを選択する方法 当社のリストでは、すべての最も重要な基準とテスト結果と詳細な機能分析を組み合わせて、現在のプロキシサーバ市場の最も完全なイメージを得ることができます。 プロキシタイプ:私たちは、複数のプロキシタイプ(住宅、データセンター、モバイル、ISP)を提供するプロキシプロバイダーを優先して、基本的なウェブブラウジングから複雑なデータ抽出プロジェクトまで、使用ケースをカバーしました。 プールのサイズと多様性:グローバルカバーを持つより大きなIPプールは、より良いプロキシ回転とより低い検出率を提供します。 価格設定:価格構造、隠された手数料、最低限のコミットメント、価値提案を分析しました。 パフォーマンス: スピード、オプタイム、および成功率などのメトリクスは、効率性とデータの品質にとって重要です。 無料の試用とアクセシビリティ:無料の試用と返金ポリシーは、プロバイダの信頼を示し、さまざまなサービスをテストする際のコミットメントリスクを減らします。 顧客サポート:応答時間、技術的な専門知識、およびさまざまなサポートチャンネルにおける可用性を評価しました。 倫理的コンプライアンス:当社は、プロバイダーの評判、G2やTrustpilotなどのプラットフォームの顧客レビュー、およびIPの倫理的な調達へのコミットメントを考慮しました。 Best Proxy Service Providers in 2025 2025年のベストプロキシサービスプロバイダー 1. オキシリン オキシリン 場所:195+カ国 無料トライアル:検証済み企業のための7日間のトライアル サポート: 24/7 専用のアカウントマネージャーによるサポート Extras: Rotating residential/ISP/mobile/datacenter proxies, Web Scraper API, compliance focus Oxylabsは、大規模なデータ収集のための企業によって信頼されている、市場で最高のプロキシサーバーを備えた最も確立されたプロキシプロバイダーの1つです。そのポートフォリオは、データセンター、モバイル、ISP、住宅プロキシネットワークをカバーし、ユーザーに幅広い種類の使用ケースに信頼できる基盤を提供します。 また、ビジネスクライアント向けのアカウントマネージャーも含む強力なインフラストラクチャとトップクラスのサポートシステムを提供しています。Web Scraper APIと高度なターゲティングオプションは柔軟性を追加し、コンプライアンスに焦点を当てた同社は、パフォーマンスと透明な使用をバランスを取る必要がある組織に適しています。 Oxylabs オファー pay-as-you-goプランではGBあたりわずか4ドルで開始し、月間パッケージはより高いボリュームでわずかに下がります。 GBあたり0.10ドル、IPあたり0.80ドルから始める。 IPごとに1.60ドルから始まります。 1GBあたり9ドルで利用可能で、7日間の無料試用も受けるか、5IPの無料プロキシを要求してOxyLabsを自分で試すこともできます。 住宅プロキシ Datacenter Proxy サーバー ISPプロキシ モバイルプロキシ プロ: 幅広いプロキシラインナップ(DC、ISP、モバイル、住宅プロキシ) グローバルカバー (175M+ IPs, 195+ Locations) 優れたWeb Scraping API Cons: トップ > Higher Learning Curve 2. デコード(以前はスマートプロキシ) デコード(以前はスマートプロキシ) 場所:195カ国以上における住宅プロキシ、特定地域におけるISPおよびデータセンター、拡大するモバイルカバー 無料試用: 3日間の住宅試用 + 14 日間の返金ポリシー サポート:24/7ライブチャット、メール、広範なドキュメント Extras: Browser extensions, API, sticky sessions, rotation presets ブラウザの拡張機能 以前はSmartproxyとして知られていたDecodoは、スケールとアクセシビリティのバランスをとりたいユーザーにとって人気のある選択肢となっています。そのネットワークは、住宅、データセンター、ISP、およびモバイルプロキシをカバーし、異なるサイズと複雑さの異なるレベルのプロジェクトに適しています。 パフォーマンスは一貫して強力で、ほぼ成功率は99%近くです。都市レベルのターゲティング、粘着性の高いセッション、および回転のプレセットなどの機能は、より優れた制御のための素晴らしいですが、ブラウザー拡張子やクリーン APIなどの統合は、さまざまなシナリオで非常に柔軟になります。 Decodoの住宅プロキシはGBあたり$1.50で始まり、月額プランはGBあたり$3.00から$2.25までとなっています。ISPプロキシはIPあたり$0.27で始まり、データセンタープロキシサーバーはIPあたりわずか$0.026で始まり、モバイルプロキシはGBあたり$4.50で始まります。 プロ: 住宅、モバイル、データセンター、または ISP プロキシの幅広い組み合わせ 競争力のあるGBごとの価格と非常に明確な階層価格 使いやすいダッシュボードとローテーションプレセット コンソ: より高い計画の背後にあるいくつかの高度なエンタープライズ機能 3. Webshare Webshare 場所:グローバルカバー 無料トライアル:Free Tier – 10 Datacenter IPs サポート:チケットベースのヘルプデスク+セルフサービスの知識ベース Extras: Rotating/static servers, API access Webshare は、迅速かつ手頃な価格で開始したい人のための実用的なオプションです。無料のレベルでは、1 か月あたり 1 GB のトラフィックを持つ 10 つのデータセンタープロキシを提供しますので、より大きな計画にコミットする前に実験するのが簡単です。 プラットフォームは、住宅およびデータセンタープロキシの両方で利用可能な8000万以上のアドレスの膨大なIPプールを提供しています。静的または回転セッションなどの機能、およびアクセス可能なAPIは、ユーザーが基本的に最小限の努力でプロキシをスキャンや自動化タスクに統合するのに役立ちます。 有料プランは魅力的な価格で、住宅プロキシのためのGBあたり1.40ドルから始まり、静的住宅オプションはIPあたり0.225ドルから0.30ドルまで利用できます Datacenterのプロキシサーバーは、IPあたり0.0179ドルから始まります。 プロ: 非常に安価なデータセンター プロキシ サーバー 自己サービス 無料プラン:10DCプロキシ + 1GB/month 明確な価格モデル コンソ: エンタープライズの競争相手に比べて限られたカスタマイズ性 4. 明るいデータ 明るいデータ 場所:195+カ国 無料トライアル:検証済み企業のための7日間のトライアル サポート:24/7サポート、専用の成功マネージャー Extras: Proxy Manager、DataSets Marketplace、Advanced Geo-Targeting あなたの目標がフルスタック、エンタープライズグレードのクロールである場合、Bright Dataは、スケールとツールの両方を提供します。彼らの巨大な住宅モブ - さらにISP、モバイル、およびデータセンタープロキシサーバー - プロキシマネージャーやデータセットのようなツールとペアで、クロールフローの正確な制御を提供します。 高度な機能には、都市/ASN/ISP レベルのターゲティング、シンプルなダッシュボード、およびリスク意識の高い使用ケースを容易にするコンプライアンスファースト ロジックが含まれます。 Bright Dataの住宅プロキシは、GBあたり5.88ドルから始まり、より大きなボリュームでGBあたり3.57ドルまで拡大します。ISPプロキシは、GBあたり12.75ドル、GBあたり60ドルからモバイルで、データセンターオプションはIPあたり0.90ドルまたはGBあたり0.12ドルから始まります。 プロ: 大規模なプロキシプール(150M+住宅、72M+モバイル) 豊富なツール:プロキシマネージャー、ノーコードコレクター、API Geo-targetingとエンタープライズコンプライアンス コンソ: プレミアム価格ポイント 5. ソックス ソックス 場所:グローバル(多くの国) 無料トライアル:Starter trial available via pricing page サポート:Live Chat & Email Extras: Multi-tiered credits for residential, mobile, ISP, and datacenter proxies; granular geo filters (住宅、モバイル、ISP、およびデータセンタープロキシ) SOAXは、地理的に特定のターゲティングやモバイルに重いターゲティングが必要な場合に最適です。その広範なIPプールは、住宅、ISP、モバイル、およびデータセンタープロキシをカバーします - すべて統一されたクレジットシステムとフィルターでアクセスし、簡単にローカルレベルのコントロールにチャットできます。 強力なオープンタイムとルート安定性の主張により、SOAXは、ローカライズされたデータエコシステム(小売価格設定や広告テストなど)を活用するユーザーに適しています。 SOAX は、住宅用、モバイル用、ISP プロキシを GB 毎に約 3.60 ドルから提供し、より高いボリュームプランは GB 毎に約 2 ドルにまで下がります。 プロ: 強力なモバイルおよびISPプロキシカバー 柔軟な回転と粘着セッション 透明な価格 per-GB コンソ: 入力レベルにおける高いper-GBの割合 より少ないカスタマイズ特性 6. IPROYAL IPROYAL 場所:グローバル(広告されている 30M+ IPs) Free Trial: No formal trial, but pay-as-you-go and promos サポート:ライブチャットとメールサポート Extras: Pay-as-you-go plans, infinite usage rollover (“never-expiring” traffic) IPRoyalは、契約を閉じ込めずにスピードを求める小さなチームやフリーランサーのためのモジュラーな選択です。そのプロキシ・インベントリ - 住宅、ISP、モバイル、およびデータセンター - は、柔軟な請求と粘着性のセッションや永遠に終了しないトラフィックなどの機能とよく匹敵します。 成功率とオープンタイムはこの価格点でかなり尊敬されますが、エンタープライズクラスではありませんが、プラットフォームは使用可能で信頼性があります - 特に敵対的なスクラップ環境では。 IPRoyalの住宅プロキシはGBあたり3.50ドル、ISPプロキシはGBあたり約8ドル、モバイルは月あたり117ドル、データセンタープロキシは月あたり1.80ドルです。 プロ: 柔軟な請求モデルによる予算フレンドリー Wide Proxy Mix と Long Sticky Sessions 無期限トラフィックオプション コンソ: Enterprise Tools トップレベルのライバルより軽い 最高の割引はしばしばプロモーションに結びつく 7. ネット ネット 場所:グローバルカバー(85M+ IPs) 無料トライアル:Demo/trial available (via contact) Support: 24/7 support, SLAs for enterprise tiers Extras: ISPベースの静的住宅プロキシ、カスタムルーティング技術 NetNut は信頼性に優れています - 彼らは ISP ソースの静的住宅プロキシを提供し、P2P の不安定性を回避します。 彼らはアップタイムの主張とトレードフレンドリーなAPIでそれをバックアップし、NetNutはセッションの一貫性を求め、グローバルエンドポイントで抵抗性を削減するユーザーのためのゴールデンウィークになります。 NetNut の静的住宅プロキシは GB ごとに $ 1.59 から始まり、企業バンドルは直接販売を通じて利用できます。 Datacenter および ISP の価格はボリュームに応じて異なりますが、グローバルカバーは一貫した接続性を保証します。 プロ: ISP-sourced static residential proxy Persistent Sessions Ideal for Long Scraping Task(長いスカッピングタスクに最適) 24/7 support and API integration コンソ: いくつかのライバルより高い入場価格 Bright Data や Oxylabs より小さいネットワーク 8. ラジオ ラジオ 場所:グローバルカバー (10M+ IPs) 無料トライアル:2日間利用可能 24/7 顧客サポート Extras: Pay-as-you-go レイヤー、静的 ISP プロキシ、および IP 交換保証付き DC プロキシ Rayobyteはプロキシ使用のスイス軍のナイフに似ています - データセンターの専門家として始まりましたが、現在は住宅、ISP、およびモバイル層に包まれています。 1つの利点:Rayobyteは、問題のあるデータセンタープロキシ・トレイドのIPの置き換えを提供しています. Add unlimited threads, geo filters, and a simple billing model, and you have a toolkit ready for bounce-sensitive tasks. Rayobyteは、1 GBあたり約15ドルから住宅プロキシ、IPあたり月額1.82ドルからISP、およびボリュームに応じてより高価格のモバイルプランを提供しています. Datacenterプロキシは柔軟なpay-as-you-goプランに含まれています。 プロ: 柔軟なプランを持つ大規模なデータセンタープロキシプール 住宅およびモバイル拡張の強力なサポート 明確な文書化とオンボード化 コンソ: トップレベルのライバルより小さい住宅プール Some reviews mention variable speeds on entry-level plans. いくつかのレビューは、入門レベルのプランで変動速度を言及します。 9. スラッパー スラッパー 場所: API による世界的な IP カバー 無料試用: 1000 無料試用リクエスト サポート:メールおよびコミュニティフォーラム; ドキュメントおよび SDK が利用可能 Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering オプション ScraperAPI は IP を送信しません - それはプロキシング、ロータリング、ヘッダー、CAPTCHA 処理をあなたのために行う簡素化されたエンドポイントを提供します。 ユーザーは、特に一般的な言語のSDKで、ほぼ直ちに統合を楽しんでいます. プラットフォームは、リトリ、国レベルのターゲティング、さらにはJS renderedページを処理します - 迅速なスクリプトやダイナミックなスクラップに最適です。 ScraperAPI は、毎月 1,000 件の無料リクエストを含むリクエストベースの価格モデルを使用しています。有料プランは、100,000 件のリクエストに対して $49 で開始し、使用量に基づいてより高いレベルをスケールします。 プロ: IP ローテーション、CAPTCHA、およびヘッダーを自動的に処理する API 統合と SDK の開発者ファースト Pay-as-you-go 無料試用 コンソ: 直接のプロキシコントロールなし(APIのみで動作) 削除タスクに限定され、一般的なプロキシ使用ではありません。 10. パッケストリーム パッケストリーム 場所: API による世界的な IP カバー Free Trial: 1,000 free request trial Support: Email and community forums; documentation and SDKs available Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering オプション ScraperAPI は IP を送信するだけでなく、プロキシ、ロータリング、ヘッダー、CAPTCHA を処理する簡素化されたエンドポイントを提供します。 ユーザーは、特に一般的な言語のSDKで、ほぼ直ちに統合を楽しんでいます. プラットフォームは、リトリ、国レベルのターゲティング、さらにはJS renderedページを処理します - 迅速なスクリプトやダイナミックなスクラップに最適です。 PacketStreamは、ピアツーピアの帯域幅共有モデルを通じてGBあたり1ドルを請求しています. 契約や約束はなく、軽いスカッピングやテストのための予算に優しいソリューションです。 Pros: 極めて低コストの帯域幅共有モデル 価格は1ドル/GB Peer-to-peer Residential プロキシ コンソ: Smaller IP pool than enterprise providers コンプライアンス重い産業に最適 11. ProxyEmpire プロキシ 場所:グローバル(170～195カ国カバー) 無料トライアル:小型有料トライアル(サンプルトラフィックで2ドル) サポート:ライブチャットとメールサポート Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover data, API access ProxyEmpire は正確性で遊びます: あなたのワークフローが特定の都市、ASN、または ISP からのデータを要求する場合、このプロバイダーはあなたにそのコントロールを提供します。 クリーンなダッシュボード、APIアクセス、およびほぼ200カ国にわたるカバーにより、市場インテリジェンスと位置忠誠性が重要なターゲットスクラップのニーズに適しています。 ProxyEmpireのプランは、住宅プロキシのための約15GBで始まり、ボリューム割引が利用可能です。モバイルプロキシの価格は、GBあたり約60ドルから始まり、データセンターオプションはIP割り当てに基づいています。 プロ: 都市レベルおよびASNレベルのフィルターによる高度なターゲティング 住宅、モバイル、およびデータセンタープロキシの組み合わせ 透明なロールアウトデータ政策 コンソ: 価格は低い量で Bright Data または Oxylabs より小さいネットワークサイズ 12. 不幸 不幸 Locations: Global IP coverage (vendor lists millions of IPs across regions) 無料トライアル: Trial options on request Support: 24/7 support and documentation Extras: Proxy Gateways, Session Stickiness, API & SDK インテグレーション Infatica balances global availability with flexible traffic models. \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No

Why You Shouldn't Use Free Proxy Services なぜ無料のプロキシサービスを使わないのか フリープロキシを使用するという考えは誘惑的かもしれませんが、重要なリスクを伴う実践です. フリープロキシはしばしば非倫理的に調達され、非常に不安定です. 2025 arXiv 論文で引用された 1 つを含むさまざまな研究の研究は、平均して、フリープロキシサーバの約 34.5% だけがアクティブであり、多くは深刻なセキュリティの欠陥を持っています。 不安定性と信頼性:無料プロキシはしばしばオフラインになり、非常に遅く、しばしばターゲットウェブサイトによって迅速に検出されブロックされます。 セキュリティの脆弱性: 多くのフリープロキシは悪意を持っています. ログイン認証と機密情報を含むデータはキャプチャされ、またはあなたのデバイスがマルウェアに感染する可能性があります。 高ブロックレート:それらは公開され、無数の個人によって使用されているため、無料プロキシはしばしばブラックリストに置かれ、深刻なデータ収集タスクでは役に立たない。 プロフェッショナルで有料なプロキシサービスは、信頼性、パフォーマンス、そして最も重要なセキュリティへの投資です。 Conclusion 結論 適切なプロキシプロバイダーの選択は、プロジェクトの規模、ターゲットウェブサイト、および予算によって異なります。このガイドでレビューされたプロキシプロバイダーは、市場が2025年に提供する最高のものを表しています。 予算が二次的な問題である企業レベルのプロジェクトでは、OxylabsとBright Dataは比類のない規模とパフォーマンスを提供します。 価値観的なユーザーにとって、DecodoとIPRoyalは、機能と手頃な価格の素晴らしいバランスを提供します。 迅速なアクセスを求める開発者にとって、Webshareは、低価格のバーと無料のプロキシサーバーのおかげで、プロキシ空間への容易なアクセスを提供する明確な勝者です。 最終的には、最良の選択は、あなたの特定のニーズ、予算、プロジェクトの規模に依存します. We highly recommend taking advantage of free trials and permanent free plans to test services before committing to a plan. The proxy industry is continuously evolving, and staying informed about the latest tools and features is key to ensuring your data collection efforts remain effective and efficient. プロキシ業界は絶えず進化し、最新のツールと機能について情報を保持することは、あなたのデータ収集努力が効果的で効率的であることを保証するための鍵です。 FAQ 全体的に最高のプロキシプロバイダーは何ですか? 最高のプロキシプロバイダーはタスクに依存しますので、私たちのトップの勧告は より複雑なプロジェクトや、 価格に最適な価値を求める人 オキシリン デコード Web Scraping でどの Proxy を選ぶべきですか? ほとんどの場合 タスク、住宅プロキシは、実際のIPアドレスを使用して実際の人々からソースされたので、ブロックされる可能性が低いため、最良の選択です。 ウェブスクラップ 高価なプロキシは価値がありますか? 信頼できるプロキシは通常、優れたパフォーマンス、より大きなクリーンなIPプール、より良い顧客サポート、および高度な機能を提供し、これらはすべて大規模または困難なプロジェクトに不可欠です。 住宅およびデータセンタープロキシの違いは何ですか? 住宅プロキシは、実際の住宅デバイスを通じてトラフィックをルーティングし、正当なユーザーとして現れるようにします。データセンタープロキシは、データセンターにホストされているIPです。 購入前にプロキシサービスを試すことはできますか? はい、ほとんどの信頼できるプロキシプロバイダーは無料試用、永続的な無料プラン、または返金保証を提供し、サービスをテストし、プロジェクトに適しているかどうかを判断することができます。