ProviderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version / trialOxylabsEnterprise, scraping skala besar175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareEksport yang terjangkau, customization80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 proxy gratis DC opsiBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter specialist, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBData Web scraping, ekstraksi data publik, dan penelitian otomatis semakin diperlukan untuk bisnis, analis, dan pengembang. server proxy memainkan peran penting dalam kegiatan ini dengan memungkinkan pengguna untuk mendistribusikan permintaan di berbagai IP, mempertahankan anonimitas, dan melewati pembatasan geolocation. Memilih penyedia proxy, bagaimanapun, dapat menjadi tugas yang rumit. pasar dipenuhi dengan opsi yang berkisar dari tulang rusuk, alat dasar hingga solusi tingkat perusahaan yang canggih. Artikel ini adalah di sini untuk memberi Anda perbandingan mendalam dari 12 penyedia server proxy terbaik pada tahun 2025. kami akan memeriksa harga, kinerja, fitur, dan standar etika mereka untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk kebutuhan spesifik Anda, apakah Anda membangun web scraper pribadi dari awal atau mengelola proyek pengumpulan data skala besar. Best Proxy Providers – Quick Look Penyedia Proxy Terbaik – Quick Look Oxylabs – Secara keseluruhan, server proxy terbaik untuk perusahaan dan proyek skala besar. Decodo (ex Smartproxy) – Nilai terbaik untuk uang dengan jaringan yang kuat. Webshare – Layanan yang sangat terjangkau dengan server proxy gratis. Bright Data – Layanan proxy premium untuk operasi lanjutan yang dapat diperluas. SOAX – Kuat dalam proxy mobile dan ISP dengan filtrasi yang kuat. IPRoyal – Penyedia yang ramah anggaran dengan opsi pembayaran yang fleksibel. NetNut – Proxy statis residential dan kecepatan tinggi yang berasal dari ISP. Rayobyte – Layanan proxy yang fleksibel dengan sumber daya etis. ScraperAPI – penyedia server proxy berbasis API. PacketStream – Sebuah penyedia ultra-biaya rendah yang dibangun pada model berbagi bandwidth. ProxyEmpire – menawarkan kemampuan penyaringan dan geo-targeting yang canggih. Infatica – Layanan proxy yang serbaguna dengan penekanan yang kuat pada praktik etika. How We Selected the Best Proxy Server Providers Cara Memilih Proxy Server Terbaik Daftar kami menggabungkan semua kriteria yang paling penting dan hasil tes dengan analisis fitur yang mendalam untuk memastikan Anda mendapatkan gambaran yang paling lengkap dari pasar proxy saat ini. Jenis proxy: Kami memprioritaskan penyedia yang menawarkan beberapa jenis proxy (residential, datacenter, mobile, ISP) untuk mencakup kasus penggunaan dari browsing web dasar hingga proyek ekstraksi data yang kompleks. Ukuran dan keragaman kolam: kolam IP yang lebih besar dengan cakupan global menawarkan rotasi proxy yang lebih baik dan tingkat deteksi yang lebih rendah. Harga: Kami menganalisis struktur harga, biaya tersembunyi, komitmen minimum, dan proposisi nilai. Kinerja: Metrik seperti kecepatan, uptime, dan tingkat keberhasilan sangat penting untuk efisiensi dan kualitas data. Uji coba gratis dan aksesibilitas: Uji coba gratis dan kebijakan pengembalian uang menunjukkan kepercayaan penyedia dan mengurangi risiko komitmen Anda saat menguji layanan yang berbeda. Dukungan pelanggan: Kami menilai waktu tanggapan, keahlian teknis, dan ketersediaan di berbagai saluran dukungan. Kepatuhan etis: Kami mempertimbangkan reputasi penyedia, ulasan pelanggan pada platform seperti G2 dan Trustpilot, dan komitmen mereka untuk pembelian etis IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Penyedia Layanan Proxy Terbaik di Tahun 2025 1. oksidasi oksidasi Lokasi: 195+ negara Uji coba gratis: uji coba 7 hari untuk bisnis yang terverifikasi Dukungan: Dukungan 24/7 dengan manajer akun khusus Extras: Rotasi proxy residential/ISP/mobile/datacenter, Web Scraper API, fokus kepatuhan Oxylabs adalah salah satu penyedia yang paling mapan dengan server proxy terbaik di pasar, dipercaya oleh perusahaan untuk pengumpulan data skala besar. portofolionya mencakup pusat data, mobile, ISP, dan jaringan proxy perumahan, memberikan pengguna dasar yang dapat diandalkan untuk berbagai kasus penggunaan. Dengan lebih dari 175 juta IP dalam rotasi, layanan ini dirancang untuk meminimalkan blok dan memastikan konsistensi. Ini juga menawarkan infrastruktur yang kuat dan sistem dukungan kelas atas yang juga mencakup manajer akun untuk klien bisnis. API Web Scraper dan opsi penargetan lanjutan menambah fleksibilitas, sementara fokus perusahaan pada kepatuhan membuatnya cocok untuk organisasi yang perlu menyeimbangkan kinerja dengan penggunaan transparan. Oksigen yang ditawarkan mulai dari hanya $ 4 per GB pada rencana pay-as-you-go, dengan paket bulanan turun sedikit untuk volume yang lebih tinggi. mulai dari $ 0,10 per GB atau $ 0,80 per IP, sementara Mulai dari $ 1,60 per IP. tersedia pada $ 9 per GB, dan Anda juga dapat mendapatkan uji coba gratis 7 hari atau mengklaim proxy gratis dengan 5 IP untuk mencoba Oxylabs sendiri. Residensi Proxy Layanan Proxy Server ISP Proxy Proxy yang Untuk : Layanan proxy yang luas (DC, ISP, proxy mobile, proxy residential) Penyebaran global (175M+ IP, 195+ lokasi) Web Scraping API yang bagus Kons : Kurva pembelajaran yang lebih tinggi 2. Decodo (sebelumnya Smartproxy) Decodo (sebelumnya Smartproxy) Lokasi: proxy perumahan di 195+ negara; ISP dan datacenter di daerah-daerah yang dipilih; mobile dalam peningkatan cakupan Uji coba gratis: Uji coba 3 hari + kebijakan pengembalian dana 14 hari Dukungan 24/7 live chat, email, dokumentasi yang luas Ekstrak: ekstensi browser, API, sesi lipstick, preset rotasi Decodo, sebelumnya dikenal sebagai Smartproxy, telah menjadi pilihan populer bagi pengguna yang menginginkan keseimbangan skala dan aksesibilitas. Jaringan lebih dari 125 juta IP meliputi proxy perumahan, pusat data, ISP, dan seluler, menjadikannya cocok untuk proyek dengan ukuran yang berbeda dan tingkat kompleksitas yang berbeda. Kinerja secara konsisten kuat, dengan tingkat kesuksesan hampir 99%. Fitur seperti penargetan tingkat kota, sesi lipstick, dan preset rotasi sangat bagus untuk kontrol yang lebih halus, sementara integrasi seperti ekstensi browser dan API bersih membuatnya sangat fleksibel dalam berbagai skenario. dikombinasikan dengan dashboard yang sederhana, itu adalah platform yang bekerja untuk pengembang individu dan tim profesional yang lebih besar. Proxy residensial Decodo dimulai pada $ 1,50 per GB, dengan rencana bulanan mulai dari $ 3,00 hingga $ 2,25 per GB tergantung pada volume. proxy ISP dimulai pada $ 0,27 per IP, server proxy pusat data hanya pada $ 0,026 per IP atau per GB, dan proxy seluler dimulai pada $ 4,50 per GB. Untuk : Kombinasi yang luas dari proxy residential, mobile, datacenter, atau ISP Harga per GB yang kompetitif dan harga tingkat yang sangat jelas Easy-to-use dashboard dan preset rotasi Kons : Beberapa fitur perusahaan lanjutan di balik rencana yang lebih tinggi 3. dengan webshare dengan webshare Lokasi: Penyimpanan Global Uji coba gratis: Layer Gratis – 10 IP pusat data Dukungan: Help desk berbasis tiket + basis pengetahuan layanan mandiri Extras: rotating/static server, akses API Webshare adalah pilihan praktis bagi mereka yang ingin memulai dengan cepat dan terjangkau. tingkat gratisnya memberi Anda 10 proxy pusat data dengan 1GB lalu lintas per bulan, sehingga memudahkan untuk bereksperimen sebelum berkomitmen pada rencana yang lebih besar. Platform ini menawarkan pulau IP yang besar dengan lebih dari 80 juta alamat, dengan proxy residential dan datacenter yang tersedia.Fitur seperti sesi statis atau rotating, dan API yang dapat diakses membantu pengguna mengintegrasikan proxy ke dalam tugas scraping atau otomatisasi dengan usaha minimal. Paket berbayar memiliki harga yang menarik, mulai dari $ 1,40 per GB untuk proxy residential, dan opsi proxy statis tersedia dari $ 0,225 hingga $ 0,30 per IP. Server proxy Datacenter mulai dari $ 0,0179 per IP. Webshare juga merupakan salah satu dari beberapa layanan proxy gratis terkemuka yang menawarkan tingkat gratis permanen bagi siapa pun untuk mencoba. Untuk : Server proxy center yang sangat terjangkau untuk self-service Paket gratis: 10 proxy DC + 1GB / bulan Model harga yang jelas Kons : Keterbatasan Customizability dibandingkan dengan kompetitor perusahaan 4. Data yang cerah Data yang cerah Lokasi: 195+ negara Uji coba gratis: uji coba 7 hari untuk bisnis yang terverifikasi Dukungan: 24/7 dukungan, manajer keberhasilan yang didedikasikan Extras: Proxy Manager, pasar datasets, geo-targeting lanjutan Jika tujuan Anda adalah full-stack, enterprise-grade crawling, Bright Data memberikan skala dan alat-alat. massa perumahan kolosal mereka – ditambah server proxy ISP, mobile, dan pusat data – berpasangan dengan alat-alat seperti Proxy Manager dan set data untuk memberi Anda kontrol yang akurat atas alur scraping. Fitur canggih termasuk kota / ASN / targeting tingkat ISP, dashboard langsung, dan logika kepatuhan pertama yang memfasilitasi kasus penggunaan yang sadar risiko. Proxy residensial dari Bright Data dimulai pada $ 5,88 per GB dan berkurang menjadi $ 3,57 per GB dengan volume yang lebih besar. proxy ISP mulai dari $ 12,75 per GB, mobile mulai dari $ 60 per GB, dan opsi pusat data mulai sekitar $ 0,90 per IP atau $ 0,12 per GB. Uji coba gratis 7 hari juga tersedia untuk akun bisnis yang terverifikasi. Untuk : Proxy pool besar (150M+ residential, 72M+ mobile) Alat yang kaya: Proxy Manager, no-code collectors, APIs Geo-targeting dan fitur kepatuhan perusahaan Kons : Poin Harga Premium 5. Soaks Soaks Lokasi: Global (banyak negara) Uji coba gratis: Uji coba awal tersedia melalui halaman harga Dukungan: Live Chat dan Email Extras: Multi-layer credits untuk proxy residential, mobile, ISP, dan datacenter; geo filter granular SOAX unggul ketika Anda membutuhkan penargetan geo-spesifik atau mobile-heavy. pulau IP mereka yang luas meliputi proxy residential, ISP, mobile, dan data center – semuanya dapat diakses dengan sistem kredit yang terintegrasi dan filter yang memungkinkan Anda menghubungkan ke kontrol tingkat lokal dengan mudah. Dengan klaim stabilitas waktu dan rute yang kuat, SOAX cocok untuk pengguna yang menggunakan ekosistem data lokal (seperti harga ritel atau pengujian iklan). alat-alat mereka – pilihan rotasi, sesi lipstick, filter tingkat kota – dibuat untuk presisi daripada powerlifting. SOAX menawarkan proxy untuk rumah, seluler, dan ISP mulai dari sekitar $ 3,60 per GB, dengan rencana volume yang lebih tinggi turun menjadi sekitar $ 2 per GB. proxy seluler dimulai dari sekitar $ 7,50 per GB, sementara opsi pusat data dibayar secara terpisah tergantung pada paket. Untuk : Layanan Proxy Mobile dan ISP Fleksibel rotasi dan sidik jari sesi Harga per-GB yang transparan Kons : Tarif per-GB yang lebih tinggi di level entry Kurang fitur customisasi 6. Ikrar Ikrar Lokasi: Global (diiklankan 30M+ IP) Uji coba gratis: Tidak ada uji coba formal, tetapi pay-as-you-go dan promos ada Dukungan live chat dan email Extras: Rencana Pay-as-you-go, rollover penggunaan yang tak terbatas (“traffic yang tidak pernah berakhir”) IPRoyal adalah pilihan modular untuk tim kecil atau freelancer yang menginginkan kelincahan tanpa mengunci kontrak. proxy inventarisnya – perumahan, ISP, mobile, dan datacenter – cocok dengan tagihan yang fleksibel dan fitur seperti sesi dan lalu lintas yang tidak pernah berakhir. Meskipun tidak kelas perusahaan, platform ini dapat digunakan dan dapat diandalkan - terutama untuk lingkungan scraping yang kurang bermusuhan. Proxy residensial IPRoyal mulai dari $ 3,50 per GB, proxy ISP mulai dari sekitar $ 8 per GB, proxy seluler mulai dari $ 117 per bulan, dan proxy pusat data mulai dari $ 1,80 per IP per bulan. model pay-as-you-go mereka memungkinkan lalu lintas untuk beralih, dan promosi sesekali mengurangi biaya lebih lanjut. Untuk : Budget friendly dengan model tagihan yang fleksibel Wide proxy mix dan long sticky sessions Pilihan lalu lintas yang tidak pernah berakhir Kons : Enterprise tools lebih ringan dari pesaing top-tier Diskon terbaik sering dikaitkan dengan promosi 7. Jaringan Jaringan Lokasi: cakupan global (85M+ IPs) Uji coba gratis: Demo / uji coba tersedia (melalui kontak) Dukungan: 24/7 dukungan, SLA untuk tingkat enterprise Extras: Proxy statis residential berbasis ISP, teknologi routing khusus NetNut menonjol untuk keandalan – mereka menawarkan proxy kediaman statis yang berasal dari ISP, menghindari ketidakstabilan P2P. Pool mereka yang besar, didistribusikan secara global memastikan sesi yang panjang dan tidak terganggu – sempurna untuk memotong alur kerja yang tidak dapat mentolerir IP churn. Mereka mendukungnya dengan klaim uptime dan API yang ramah threading, membuat NetNut menjadi tempat yang tepat bagi pengguna yang menginginkan konsistensi sesi dan memotong ketahanan di seluruh titik akhir global. Proxy residensial statis NetNut dimulai dari $1.59 per GB, dengan paket perusahaan yang tersedia melalui penjualan langsung. harga Datacenter dan ISP bervariasi tergantung pada volume, sementara cakupan global memastikan konektivitas yang konsisten. Untuk : ISP-Sourced Statistic Residential Proxy Sesi yang persisten ideal untuk tugas-tugas pemotongan yang panjang Dukungan 24/7 dan integrasi API Kons : Harga masuk lebih tinggi dari beberapa pesaing Jaringan yang lebih kecil dari Bright Data atau Oxylabs 8. Rayakan Rayakan Lokasi: Coverage Global (10M+ IPs) Uji coba gratis: Uji coba 2 hari tersedia Dukungan pelanggan 24/7 Extras: Pay-as-you-go layer, proxy ISP statis, dan proxy DC dengan jaminan penggantian IP Rayobyte mirip dengan pisau Swiss Army untuk penggunaan proxy - dimulai sebagai spesialis pusat data tetapi sekarang membungkus di lapisan perumahan, ISP, dan mobile. Satu keuntungan: Rayobyte menawarkan penggantian IP untuk thread proxy pusat data yang bermasalah. tambahkan thread tak terbatas, filter geo, dan model tagihan yang sederhana, dan Anda memiliki toolkit yang siap untuk tugas-tugas yang sensitif. Rayobyte menawarkan proxy residensial mulai dari sekitar $ 15 per GB, ISP mulai dari $ 1,82 per IP per bulan, dan paket seluler dengan harga lebih tinggi tergantung pada volume. proxy Datacenter termasuk dalam paket fleksibel pay-as-you-go. Uji coba 2 hari tersedia untuk memulai dengan komitmen minimal. Untuk : Proxy pool pusat data besar dengan rencana yang fleksibel Dukungan yang kuat untuk ekspansi perumahan dan mobile Dokumen yang jelas dan onboarding Kons : Residential pool lebih kecil dari kompetitor kelas atas Beberapa ulasan menyebutkan kecepatan variabel pada rencana entry-level 9. Scraperapi Scraperapi Lokasi: Penyimpanan IP di seluruh dunia melalui API Uji coba gratis: 1000 permohonan percobaan gratis Dukungan: Email dan forum komunitas; dokumentasi dan SDK yang tersedia Extras: Rotasi IP otomatis, pengolahan CAPTCHA built-in, rendering JavaScript opsional ScraperAPI tidak mengirimkan IP – ia memberi Anda titik akhir yang disederhanakan yang melakukan proxy, rotasi, header, dan CAPTCHA untuk Anda. Pengguna menikmati integrasi hampir langsung, terutama dengan SDK dalam bahasa umum. platform ini menangani retries, targeting tingkat negara, dan bahkan halaman yang ditampilkan dengan JS – sempurna untuk skrip cepat atau scraping dinamis. ScraperAPI menggunakan model harga berbasis permintaan dengan 1.000 permintaan gratis per bulan. Rencana berbayar dimulai pada $ 49 untuk 100.000 permintaan, dan skala tingkat yang lebih tinggi berdasarkan penggunaan. Untuk : Mengelola rotasi IP, CAPTCHA, dan header secara otomatis Developer-first dengan integrasi API dan SDK Pay-as-you-go dan uji coba gratis yang tersedia Kons : Tidak ada kontrol proxy langsung (hanya bekerja melalui API) Terbatas pada scraping tugas, bukan penggunaan proxy umum 10. PacketStream PacketStream Lokasi: Penyimpanan IP di seluruh dunia melalui API Uji coba gratis: 1000 permohonan percobaan gratis Dukungan: Email dan forum komunitas; dokumentasi dan SDK yang tersedia Extras: Rotasi IP otomatis, pengolahan CAPTCHA built-in, rendering JavaScript opsional ScraperAPI tidak hanya mengirimkan IP – ia memberi Anda titik akhir yang disederhanakan yang melakukan proxy, rotasi, header, dan pengolahan CAPTCHA untuk Anda. Pengguna menikmati integrasi hampir langsung, terutama dengan SDK dalam bahasa umum. platform ini menangani retries, targeting tingkat negara, dan bahkan halaman yang ditampilkan dengan JS – sempurna untuk skrip cepat atau scraping dinamis. PacketStream dikenakan biaya $1 per GB melalui model berbagi bandwidth peer-to-peer. Tidak ada kontrak atau komitmen, menjadikannya solusi ramah anggaran untuk pemotongan ringan atau pengujian. harga tetap konsisten terlepas dari penggunaan. Untuk : Model berbagi bandwidth yang sangat murah Harga yang transparan di $1 / GB Proxy perumahan peer-to-peer Kons : IP pool yang lebih kecil dari penyedia enterprise kurang cocok untuk industri berat 11. Proxy yang Proxy yang Lokasi: Global (mencakup 170–195 negara) Uji coba gratis: Uji coba berbayar kecil (misalnya, $ 2 untuk lalu lintas sampel) Dukungan: Live chat dan email bantuan Ekstrak: Filtrasi biji halus (geo/ASN), data rollover, akses API ProxyEmpire memainkan keakuratan: jika alur kerja Anda membutuhkan data dari kota tertentu, ASN, atau ISP, penyedia ini memberi Anda kontrol itu. proxy perumahan, seluler, dan pusat data didukung, tetapi fitur utama adalah alat filtrasi dan rollover otomatis data yang tidak digunakan. Dengan dashboard yang bersih, akses API, dan cakupan di hampir dua ratus negara, itu cocok untuk intelijen pasar dan kebutuhan scraping yang ditargetkan di mana loyalitas lokasi adalah kunci. Rencana ProxyEmpire dimulai dari sekitar $ 15 per GB untuk proxy residential, dengan diskon volume yang tersedia. proxy mobile harganya lebih tinggi, mulai sekitar $ 60 per GB, dan opsi pusat data didasarkan pada alokasi IP. uji coba berbayar kecil memungkinkan Anda menguji layanan sebelum berkomitmen untuk paket yang lebih besar. Untuk : Penargetan lanjutan dengan filter tingkat kota dan ASN Kombinasi proxy residential, mobile, dan datacenter Kebijakan rollover data yang transparan Kons : Harga yang lebih tinggi pada volume yang lebih rendah Ukuran jaringan yang lebih kecil dari Bright Data atau Oxylabs 12. Kegagalan Kegagalan Lokasi: cakupan IP global (penjual daftar jutaan IP di berbagai wilayah) Uji coba gratis: opsi uji coba atas permintaan Dukungan 24/7 dan dokumentasi Extras: Proxy gateway, Session stickiness, API & SDK integrasi Infatica menyeimbangkan ketersediaan global dengan model lalu lintas yang fleksibel. layanan mereka mencakup proxy residential, static ISP, mobile, dan datacenter – semuanya didistribusikan dengan mudah melalui gateway endpoints yang membantu mengelola dan memfilter penggunaan. Titik fokus adalah manajemen sesi: durasi lipstick yang bervariasi, opsi daftar / gateway, dan API pengembang membuatnya praktis untuk alur kerja yang membutuhkan konsistensi tanpa mengorbankan skala. Proxy residensial Infatica mulai dari $ 12 per GB, server proxy pusat data sekitar $ 0,50 per IP per bulan, dan proxy seluler mulai dari sekitar $ 30 per GB. diskon volume tersedia, dan harga perusahaan yang disesuaikan dapat diatur. paket uji coba ditawarkan untuk membantu pengguna mengevaluasi layanan sebelum implementasi penuh. Untuk : Jaringan global di 100+ negara Layanan Proxy Residential, Mobile, dan Datacenter 24/7 Live Chat dan Pembayaran Fleksibel Kons : IP pool yang lebih kecil dari pesaing terkemuka Harga entri tidak kompetitif seperti pesaing anggaran Best Proxy Provider Comparison Perbandingan Proxy Terbaik \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Mengapa Anda Harus Menggunakan Layanan Proxy Gratis Penelitian dari berbagai studi, termasuk satu yang dinyatakan dalam sebuah kertas arXiv 2025 menunjukkan bahwa rata-rata, hanya sekitar 34.5% dari server proxy gratis yang tetap aktif, dengan banyak yang memiliki kelemahan keamanan yang parah. Instabilitas & Ketidakpastian: Proxy gratis sering offline, sangat lambat, dan sering cepat terdeteksi dan diblokir oleh situs web target. Kerentanan keamanan: Banyak proxy gratis berbahaya. data Anda, termasuk kredensial login dan informasi sensitif, dapat disita, atau perangkat Anda dapat terinfeksi dengan malware. High Block Rates: Karena mereka publik dan digunakan oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, proxy gratis sering daftar hitam, membuat mereka tidak berguna untuk tugas pengumpulan data yang serius. Layanan proxy profesional dan berbayar adalah investasi dalam keandalan, kinerja, dan, yang paling penting, keamanan. Conclusion Kesimpulan Memilih penyedia proxy yang tepat tergantung pada skala proyek, situs web target, dan anggaran. penyedia yang ditinjau dalam panduan ini mewakili yang terbaik yang ditawarkan pasar pada tahun 2025, masing-masing dengan proposisi nilai mereka sendiri. Untuk proyek tingkat perusahaan di mana anggaran adalah masalah sekunder, Oxylabs dan Bright Data menawarkan skala dan kinerja yang tak tertandingi. Untuk pengguna yang sadar nilai, Decodo dan IPRoyal memberikan keseimbangan fantastis dari fitur dan terjangkau. Untuk pengembang yang mencari akses cepat, Webshare adalah pemenang yang jelas, menawarkan akses mudah ke ruang proxy karena bar harga rendah dan server proxy gratis. Pada akhirnya, pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan spesifik Anda, anggaran, dan skala proyek. Kami sangat merekomendasikan mengambil keuntungan dari uji coba gratis dan rencana gratis permanen untuk menguji layanan sebelum berkomitmen untuk rencana. industri proxy terus berkembang, dan tetap terinformasi tentang alat dan fitur terbaru adalah kunci untuk memastikan upaya pengumpulan data Anda tetap efektif dan efisien. FAQ yang Apa penyedia proxy terbaik secara keseluruhan? Penyedia proxy terbaik tergantung pada tugas, jadi rekomendasi utama kami adalah untuk proyek-proyek yang lebih besar atau lebih rumit dan Bagi mereka yang mencari harga terbaik. oksidasi Dekoding Proxy jenis apa yang harus saya pilih untuk web scraping? Untuk sebagian besar Tugas, proxy perumahan adalah pilihan terbaik karena mereka berasal dari orang-orang nyata menggunakan alamat IP nyata, yang kurang mungkin untuk diblokir. proxy Datacenter lebih cepat dan lebih murah tetapi lebih cocok untuk memindai situs yang tidak dilindungi. web scraping Apakah proxy mahal itu layak? Proxy yang lebih tinggi dari penyedia terkemuka biasanya menawarkan kinerja yang lebih baik, pulau IP yang lebih besar dan lebih bersih, dukungan pelanggan yang lebih baik, dan fitur lanjutan, yang semuanya penting untuk proyek skala besar atau sulit. Apa perbedaan antara proxy residential dan datacenter? Proxy residential mengarahkan lalu lintas melalui perangkat residential nyata, membuat mereka muncul sebagai pengguna yang sah. proxy datacenter adalah IP yang disimpan di pusat data; mereka lebih cepat dan lebih murah tetapi juga lebih mudah untuk mendeteksi dan memblokir. Dapatkah saya mencoba layanan proxy sebelum membeli? Ya, sebagian besar penyedia proxy terkemuka menawarkan uji coba gratis, paket gratis permanen, atau jaminan uang kembali, memungkinkan Anda untuk menguji layanan mereka dan menentukan apakah itu cocok untuk proyek Anda.