Webové škrabanie, verejné získavanie údajov a automatizovaný výskum sú pre podniky, analytikov a vývojárov čoraz potrebnejšie. Proxy servery zohrávajú v týchto aktivitách kľúčovú úlohu tým, že používateľom umožňujú distribuovať žiadosti cez viaceré IP adresy, udržiavať anonymitu a obchádzať obmedzenia geolokácie. Výber poskytovateľa proxy však môže byť zložitá úloha. trh je nasýtený možnosťami, ktoré sa pohybujú od holých kostí, základných nástrojov až po sofistikované riešenia na úrovni podniku. Tento článok vám poskytne hĺbkové porovnanie 12 najlepších poskytovateľov proxy serverov v roku 2025. preskúmame ich ceny, výkon, funkcie a etické štandardy, ktoré vám pomôžu vybrať správne riešenie pre vaše špecifické potreby, či už budujete osobný webový škrabák od začiatku alebo spravujete projekt zberu veľkých dát. Best Proxy Providers – Quick Look Najlepšie Proxy Poskytovatelia – Quick Look Oxylabs – Celkovo najlepšie proxy servery pre podniky a veľké projekty. Decodo (ex Smartproxy) – Najlepšia hodnota za peniaze s robustnou sieťou. Webshare – veľmi cenovo dostupná služba s bezplatnými proxy servermi. Bright Data – prémiová proxy služba pre škálovateľné pokročilé operácie. SOAX – Silný v mobilných a ISP proxy s výkonným filtrovaním. IPRoyal – poskytovateľ priateľský k rozpočtu s flexibilnými možnosťami platby. NetNut – ISP-sourced statické rezidenčné proxies a vysokorýchlostné. Rayobyte – Flexibilná proxy služba s etickým sourcingom. ScraperAPI – poskytovatelia proxy serverov založených na API. PacketStream – ultra nízkonákladový poskytovateľ postavený na modeli zdieľania šírky pásma. ProxyEmpire – Ponúka pokročilé možnosti filtrovania a geo-targetingu. Infatica – univerzálna proxy služba so silným dôrazom na etické postupy. How We Selected the Best Proxy Server Providers Ako sme si vybrali najlepších poskytovateľov proxy serverov Náš zoznam kombinuje všetky najdôležitejšie kritériá a výsledky testov s hĺbkovou analýzou funkcií, aby ste získali najúplnejší obraz o aktuálnom trhu s proxy servermi. Typy proxy: Prioritizovali sme poskytovateľov, ktorí ponúkajú viaceré typy proxy (rezidenčné, datacenter, mobilné, ISP) na pokrytie prípadov použitia od základného prehliadania webu až po komplexné projekty extrakcie dát. Veľkosť a rozmanitosť bazéna: Väčšie IP bazény s globálnym pokrytím ponúkajú lepšiu rotáciu proxy a nižšie rýchlosti detekcie. Ceny: Analyzovali sme cenové štruktúry, skryté poplatky, minimálne záväzky a hodnotové návrhy. Výkon: Metriky, ako je rýchlosť, čas prevádzky a miera úspechu, sú rozhodujúce pre efektívnosť a kvalitu údajov. Bezplatné skúšky a prístupnosť: Bezplatné skúšky a politiky vrátenia peňazí naznačujú dôveru poskytovateľa a znižujú riziko vášho záväzku pri testovaní rôznych služieb. Zákaznícka podpora: Hodnotili sme časy odozvy, technické odborné znalosti a dostupnosť v rôznych kanáloch podpory. Etické dodržiavanie: Zvážili sme povesť poskytovateľov, hodnotenia zákazníkov na platformách ako G2 a Trustpilot a ich záväzok k etickému získavaniu IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Najlepší poskytovatelia proxy služieb v roku 2025 1. Oxylázy Oxylázy Lokalizácie: 195+ krajín Bezplatná skúšobná verzia: 7-dňová skúšobná verzia pre overené spoločnosti Podpora: 24/7 podpora so špecializovanými manažérmi účtov Extras: Rotácia proxy pre obytné/ISP/mobilné/datacenter, Web Scraper API, zameranie na dodržiavanie predpisov Oxylabs je jedným z najzaujímavejších poskytovateľov s najlepšími proxy servermi na trhu, ktorému dôverujú podniky na zber veľkých dát. Jeho portfólio pokrýva dátové centrá, mobilné, ISP a domáce proxy siete, čo poskytuje používateľom spoľahlivý základ pre širokú škálu prípadov použitia.S viac ako 175 miliónmi IP v rotácii je služba navrhnutá tak, aby minimalizovala bloky a zabezpečila konzistentnosť. Ponúka tiež silnú infraštruktúru a prvotriedny systém podpory, ktorý zahŕňa aj manažérov účtov pre podnikových klientov. API Web Scraper a pokročilé možnosti zacielenia pridávajú flexibilitu, zatiaľ čo zameranie spoločnosti na dodržiavanie predpisov ho robí vhodným pre organizácie, ktoré potrebujú vyvážiť výkon s transparentným používaním. Oxytocin ponúka začínajúc od iba 4 dolárov za GB na platenom pláne, pričom mesačné balíky mierne klesajú pre vyššie objemy. začať na $ 0,10 za GB alebo $ 0,80 za IP, zatiaľ čo Začnite od 1,60 USD za IP. sú k dispozícii za 9 dolárov za GB a môžete tiež získať 7-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu alebo požiadať o bezplatné proxy s 5 IP, aby ste vyskúšali Oxylabs sami. Rezidenčné proxy Datacenter proxy servery Proxy ISP Mobilné proxy Pro sú: Široká linka proxy (DC, ISP, mobilné, rezidenčné proxy) Globálne pokrytie (175M+ IPs, 195+ lokalít) Vynikajúci Web Scraping API Konzervatívy : Vyššia učebná krivka 2. Decodo (predtým Smartproxy) Decodo (predtým Smartproxy) Miesta: rezidenčné proxy v 195+ krajinách; ISP a dátové centrá vo vybraných regiónoch; mobilné v rastúcom pokrytí Bezplatná skúšobná verzia: 3-dňová rezidenčná skúšobná verzia + 14-dňová refundácia Podpora: 24/7 live chat, e-mail, rozsiahla dokumentácia Extras: Rozšírenia prehliadača, API, prilepené relácie, rotačné prednastavenia Decodo, predtým známy ako Smartproxy, sa stal populárnou voľbou pre používateľov, ktorí chcú vyváženú mieru a prístupnosť. Jeho sieť viac ako 125 miliónov IP rozprestiera obytné, dátové centrá, ISP a mobilné proxy, takže je vhodný pre projekty rôznych veľkostí a rôznych úrovní zložitosti. Výkon je dôsledne silný, s mierou úspechu takmer 99%.Funkcie, ako je cielenie na úrovni mesta, lepkavé relácie a prednastavenie rotácie, sú skvelé pre jemnejšie ovládanie, zatiaľ čo integrácie, ako sú rozšírenia prehliadača a čisté API, ho robia veľmi flexibilným v rôznych scenároch.V kombinácii s jednoduchým prístrojovým panelom je to platforma, ktorá funguje pre jednotlivých vývojárov aj pre väčšie profesionálne tímy. Rezidenčné proxy služby spoločnosti Decodo začínajú na úrovni 1,50 USD za GB, pričom mesačné plány sa pohybujú od 3,00 USD až po 2,25 USD za GB v závislosti od objemu. ISP proxy začínajú na úrovni 0,27 USD za IP, proxy servery dátových centier začínajú na úrovni 0,026 USD za IP alebo GB a mobilné proxy začínajú na úrovni 4,50 USD za GB. Pro sú: Široká kombinácia rezidenčných, mobilných, dátových centier alebo ISP proxy Konkurenčné ceny za GB a veľmi jasné úrovňové ceny Ľahko použiteľný dashboard a rotačné prednastavenie Konzervatívy : Niektoré pokročilé podnikové funkcie za vyššími plánmi 3. Webshare Webshare Lokalita: Globálne pokrytie Bezplatná skúšobná verzia: Free tier – 10 datacenter IPs Podpora: Pomocný stolík na základe lístkov + znalostná základňa pre samoobsluhu Extras: rotačné/statické servery, prístup API Webshare je praktická možnosť pre tých, ktorí chcú začať rýchlo a cenovo dostupne. Jeho bezplatná úroveň vám dáva 10 datacenter proxy s 1 GB návštevnosti za mesiac, takže je ľahké experimentovať pred zaviazaním sa k väčším plánom. Platforma ponúka rozsiahlu IP skupinu s viac ako 80 miliónmi adries, s dostupnými obytnými a datacentrickými proxy.Funkcie ako statické alebo rotujúce relácie a prístupný API pomáhajú používateľom integrovať proxy do akýchkoľvek úloh škrabania alebo automatizácie s v podstate minimálnym úsilím. Platené plány sú cenovo atraktívne, začínajúc od 1,40 USD za GB pre obytné proxy a statické rezidenčné možnosti sú k dispozícii od 0,225 USD do 0,30 USD za IP. Datacenter proxy servery začínajú tak nízko, ako 0,0179 USD za IP. Webshare je tiež jedným z mála renomovaných bezplatných proxy služieb, ktoré ponúkajú trvalú bezplatnú úroveň pre každého, kto to môže vyskúšať. Pro sú: Veľmi cenovo dostupné datacenter proxy servery pre samoobsluhu Bezplatný plán: 10 DC proxy + 1 GB / mesiac Jasné cenové modely Konzervatívy : Obmedzená prispôsobiteľnosť v porovnaní s podnikovými konkurentmi 4. Jasné dáta Jasné dáta Lokalizácie: 195+ krajín Bezplatná skúšobná verzia: 7-dňová skúšobná verzia pre overené spoločnosti Podpora: 24/7 podpora, špecializovaní manažéri úspechu Extras: Správca proxy, trh dátových súborov, pokročilé geo-targeting Ak je vaším cieľom plnohodnotné, podnikové prehľadávanie, Bright Data poskytuje škálu aj nástroje. Ich kolosálny obytný mob – plus ISP, mobilné a datacentrum proxy servery – spárované s nástrojmi, ako je Správca proxy a dátové súbory, ktoré vám poskytnú presnú kontrolu nad tokmi prehľadávania. Pokročilé funkcie zahŕňajú cielenie na úrovni mesta/ASN/ISP, dosky s priamym snímaním a logiku zameranú na dodržiavanie pravidiel, ktorá uľahčuje prípady rizikového používania. Rezidenčné proxy spoločnosti Bright Data začínajú na 5,88 USD za GB a rozširujú sa na 3,57 USD za GB s väčšími objemmi. ISP proxy sa začínajú na 12,75 USD za GB, mobilné od 60 USD za GB a možnosti dátového centra začínajú okolo 0,90 USD za IP alebo 0,12 USD za GB. 7-dňová bezplatná skúšobná verzia je k dispozícii aj pre overené obchodné účty. Pro sú: Masívny proxy bazén (150M+ rezidenčný, 72M+ mobilný) Bohaté nástroje: Správca proxy, zberače bez kódu, API Geo-targeting a Enterprise Compliance funkcie Konzervatívy : Priemerný cenový bod 5. SOAX SOAX Miesta: Globálne (mnoho krajín) Bezplatná skúšobná verzia: Štartovacia skúšobná verzia dostupná cez stránku s cenami Podpora: Live chat a e-mail Extras: viacúrovňové kredity pre proxy pre obytné, mobilné, ISP a dátové centrá; granulárne geofiltre SOAX vyniká, keď potrebujete geo-špecifické alebo mobilné ťažké zacielenie. Ich rozsiahly IP bazén pokrýva obytné, ISP, mobilné a dátové centrá proxy - všetky prístupné s jednotným kreditným systémom a filtrami, ktoré vám umožňujú jednoducho prepojiť sa s miestnou úrovňou ovládania. S tvrdením o silnej prevádzkovej dobe a stabilite trasy sa SOAX hodí pre používateľov, ktorí využívajú lokalizované dátové ekosystémy (ako je maloobchodné oceňovanie alebo testovanie reklám). SOAX ponúka proxy pre domácnosti, mobilné zariadenia a poskytovateľov internetových služieb, ktoré začínajú od približne 3,60 USD za GB, pričom plány s vyšším objemom klesajú na približne 2 USD za GB. Mobilné proxy začínajú od približne 7,50 USD za GB, zatiaľ čo možnosti dátového centra sa oceňujú samostatne v závislosti od balíka. Pro sú: Silné mobilné a ISP proxy pokrytie Flexibilná rotácia a lepiace sa sedenia Transparentná cena za GB Konzervatívy : Vyššie sadzby za GB na vstupných úrovniach Menej vlastností personalizácie 6. IPRoyal IPRoyal Lokalizácie: Globálne (reklama 30M+ IPs) Bezplatná skúšobná verzia: žiadna formálna skúška, ale existujú platby a propagačné akcie Podpora: Live chat a e-mailová podpora Extras: Pay-as-you-go plány, nekonečné využitie rollover (“nevypršanie” prevádzky) IPRoyal je modulárnou voľbou pre malé tímy alebo nezávislých pracovníkov, ktorí chcú agilitu bez uzatvárania zmlúv. Jeho zásoby proxy – rezidenčné, ISP, mobilné a dátové centrá – sa dobre spájajú s flexibilným fakturovaním a funkciami, ako sú lepkavé relácie a návštevnosť, ktorá nikdy nevyprší. Zatiaľ čo nie je podniková trieda, platforma je použiteľná a spoľahlivá - najmä pre menej nepriateľské prostredia na škrabanie. Rezidenčné proxy spoločnosti IPRoyal začínajú od 3,50 USD za GB, proxy poskytovateľa ISP od približne 8 USD za GB, mobilné od 117 USD za mesiac a proxy dátových centier od 1,80 USD za IP mesačne. Pro sú: Priateľský k rozpočtu s flexibilnými fakturačnými modelmi Wide proxy mix a dlhé prilepené relácie Možnosť neobmedzenej premávky Konzervatívy : Podnikové nástroje ľahšie ako konkurenti najvyššej úrovne Najlepšie zľavy často viazané na propagačné akcie 7. sieť sieť Lokalizácia: Globálne pokrytie (85M+ IPs) Bezplatná skúšobná verzia: Demo / skúšobná verzia k dispozícii (cez kontakt) Podpora: 24/7 podpora, SLA pre podnikové úrovne Extras: ISP-založené statické rezidenčné proxy, vlastná technológia smerovania NetNut vyniká spoľahlivosťou – ponúkajú ISP-súvisiace statické proxy, ktoré zabraňujú nestabilite P2P. Ich masívny, globálne distribuovaný bazén zaručuje dlhé, neprerušené relácie – ideálne pre škrabanie pracovných postupov, ktoré nemôžu tolerovať IP churn. Zálohujú ho s nárokmi na dobu prevádzky a rozhraním priateľskými API, čím sa NetNut stáva pre používateľov, ktorí túžia po konzistencii relácie a odstraňujú odolnosť v globálnych koncových bodoch. Statické obytné proxy NetNut začínajú na 1,59 USD za GB, pričom podnikové balíky sú k dispozícii prostredníctvom priameho predaja. Datacenter a ISP ceny sa líšia v závislosti od objemu, zatiaľ čo globálne pokrytie zaisťuje konzistentné pripojenie. Pro sú: ISP-sourced statické rezidenčné proxies Trvalé relácie ideálne pre dlhé škrabanie úloh 24/7 podpora a integrácia API Konzervatívy : Vstupné ceny vyššie ako u niektorých konkurentov Sieť je menšia ako Bright Data alebo Oxylabs 8. Rayobyte Rayobyte Lokalizácia: Globálne pokrytie (10M+ IPs) Bezplatná skúšobná doba: 2-dňová skúšobná doba 24/7 zákaznícka podpora Extras: Pay-as-you-go úrovne, statické ISP proxy a DC proxy s zárukami náhrady IP Rayobyte sa podobá na švajčiarsky armádny nôž proxy použitia - začal ako špecialista na dátové centrá, ale teraz zahŕňa obytné, ISP a mobilné vrstvy. One perk: Rayobyte offers IP replacements for problematic datacenter proxy threads. Add unlimited threads, geo filters, and a straightforward billing model, and you’ve got a toolkit ready for bounce-sensitive tasks. Rayobyte ponúka rezidenčné proxy od približne 15 USD za GB, ISP od 1,82 USD za IP mesačne a mobilné plány s vyššou cenou v závislosti od objemu. Datacenter proxy sú zahrnuté v flexibilných plánoch pay-as-you-go. 2-dňová skúšobná doba je k dispozícii na začatie s minimálnym záväzkom. Pro sú: Veľký datacenter proxy pool s flexibilnými plánmi Silná podpora pre rezidenčnú a mobilnú expanziu Jasná dokumentácia a onboarding Konzervatívy : Rezidenčný bazén menší ako konkurenti najvyššej úrovne Niektoré recenzie spomínajú variabilné rýchlosti na plánoch vstupnej úrovne 9. škrabanec škrabanec Lokalizácia: celosvetové pokrytie IP cez API Bezplatná skúšobná verzia: 1000 bezplatných skúšobných žiadostí Podpora: E-mailové a komunitné fóra; dostupná dokumentácia a SDK Extras: Automatická rotácia IP, zabudované spracovanie CAPTCHA, voliteľné renderovanie JavaScript ScraperAPI vám neposkytuje IP adresy – poskytuje vám zjednodušený koncový bod, ktorý robí proxy, rotáciu, hlavičku a manipuláciu CAPTCHA pre vás. Používatelia si užijú takmer okamžitú integráciu, najmä s SDK v bežných jazykoch. Platforma sa zaoberá retries, zacielením na úrovni krajiny a dokonca aj stránkami s JS-renderingom – ideálne pre rýchle skriptovanie alebo dynamické škrabanie. ScraperAPI používa model oceňovania založený na požiadavkách s 1000 bezplatnými požiadavkami za mesiac. Placené plány začínajú na 49 dolároch za 100 000 požiadaviek a vyššie úrovne stupnice založené na použití. Pro sú: Spravuje rotáciu IP, CAPTCHA a hlavičky automaticky Developer-first s integráciou API a SDK Pay-as-you-go a bezplatná skúšobná verzia k dispozícii Konzervatívy : Žiadna priama kontrola proxy (funguje iba cez API) Obmedzené na škrabanie úloh, nie na všeobecné používanie proxy 10. Packetstrom Packetstrom Locations: Worldwide IP coverage via API Bezplatná skúšobná verzia: 1000 bezplatných skúšobných žiadostí Podpora: E-mailové a komunitné fóra; dostupná dokumentácia a SDK Extras: Automatická rotácia IP, zabudované spracovanie CAPTCHA, voliteľné renderovanie JavaScript ScraperAPI vám nielen odovzdáva IP adresy – dáva vám zjednodušený koncový bod, ktorý robí proxy, otáčanie, hlavičku a CAPTCHA pre vás. Používatelia si užijú takmer okamžitú integráciu, najmä s SDK v bežných jazykoch. Platforma sa zaoberá retries, zacielením na úrovni krajiny a dokonca aj stránkami s JS-renderingom – ideálne pre rýchle skriptovanie alebo dynamické škrabanie. PacketStream účtuje 1 USD za GB prostredníctvom svojho modelu zdieľania šírky pásma peer-to-peer. Neexistujú žiadne zmluvy ani záväzky, čo z neho robí rozpočtovo výhodné riešenie pre ľahké škrabanie alebo testovanie. Pro sú: Extrémne nízkonákladový model zdieľania šírky pásma Transparentná cena za 1 USD/GB Peer-to-peer rezidenčné zariadenia Konzervatívy : Menší IP pool ako podnikový poskytovateľ Vhodné pre ťažké priemyselné odvetvia 11. ProxyEmpire ProxyEmpire Miesta: Globálne (170 – 195 krajín pokrytie) Bezplatná skúšobná verzia: Malá platená skúšobná verzia (napr. 2 doláre za vzorkovú návštevnosť) Podpora: Live chat a e-mailová pomoc Extras: Fine-grained filtrovanie (geo / ASN), rollover dát, API prístup ProxyEmpire hrá na presnosť: ak váš pracovný postup vyžaduje údaje z konkrétnych miest, ASN alebo ISP, tento poskytovateľ vám dáva túto kontrolu. S čistým ovládacím panelom, prístupom k rozhraní API a pokrytím takmer dvesto krajín je vhodný pre potreby trhovej inteligencie a cieleného škrabania, kde je kľúčová vernosť umiestnenia. Plány ProxyEmpire začínajú okolo 15 dolárov za GB pre obytné proxy, s dostupnými zľavami na objem. Mobilné proxy sú cenovo vyššie, začínajú okolo 60 dolárov za GB a možnosti dátového centra sú založené na prideľovaní IP. Malé platené skúšky vám umožňujú otestovať službu predtým, ako sa zaviažete k väčším balíkom. Pro sú: Pokročilé zacielenie pomocou filtrov na úrovni mesta a ASN Kombinácia rezidenčných, mobilných a datacenterových proxy Transparentná politika rollover údajov Konzervatívy : Ceny vyššie pri nižších objemoch Veľkosť siete menšia ako Bright Data alebo Oxylabs 12. Nespokojnosť Nespokojnosť Miesta: Globálne pokrytie IP (predávajúci uvádza milióny IP v rôznych regiónoch) Bezplatná skúšobná verzia: Možnosti skúšobnej verzie na požiadanie 24/7 podpora a dokumentácia Extras: Proxy brány, Session stickiness, API & SDK integrácia Infatica vyvažuje globálnu dostupnosť s flexibilnými modelmi prevádzky. Ich služby zahŕňajú proxy pre rezidenčné, statické ISP, mobilné a dátové centrá – všetky prístupne nasadené prostredníctvom bránkových koncových bodov, ktoré pomáhajú spravovať a filtrovať používanie. Ústredným bodom je riadenie relácie: variabilné dĺžky prilepenia, možnosti zoznamu / brány a rozhrania API pre vývojárov z nich robia praktické pre pracovné postupy, ktoré vyžadujú konzistenciu bez toho, aby sa obetovala škála. Rezidenčné proxy spoločnosti Infatica začínajú na 12 dolároch za GB, proxy servery dátových centier na približne 0,50 dolára za IP za mesiac a mobilné proxy začínajú na približne 30 dolároch za GB. K dispozícii sú zľavy na objem a je možné usporiadať vlastné podnikové ceny. Best Proxy Provider Comparison Best Proxy Provider Comparison \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Prečo by ste nemali používať bezplatné proxy služby Zatiaľ čo myšlienka používania bezplatného proxy môže byť lákavá, je to prax, ktorá nesie významné riziká. Bezplatné proxy sa často získavajú neeticky a sú vysoko nestabilné. Výskum z rôznych štúdií, vrátane jednej citovanej v článku 2025 arXiv, ukazuje, že v priemere zostáva aktívnych len asi 34,5% bezplatných proxy serverov, pričom mnohé majú vážne bezpečnostné chyby. Nestabilita a nespoľahlivosť: Bezplatné proxy často prechádzajú offline, sú extrémne pomalé a často sú rýchlo detekované a blokované cieľovými webovými stránkami. Bezpečnostné zraniteľnosti: Mnohé bezplatné proxy sú škodlivé. Vaše údaje, vrátane prihlasovacích údajov a citlivých informácií, môžu byť zachytené, alebo vaše zariadenie môže byť infikované škodlivým softvérom. Vysoké miery blokovania: Pretože sú verejné a používajú ich nespočetné množstvo jednotlivcov, bezplatné proxy sú často uvedené na čiernej listine, čo z nich robí zbytočné pre akúkoľvek vážnu úlohu zhromažďovania údajov. Profesionálna, platená proxy služba je investíciou do spoľahlivosti, výkonu a, čo je najdôležitejšie, bezpečnosti. Conclusion záver Výber správneho poskytovateľa proxy závisí od rozsahu projektu, cieľových webových stránok a rozpočtu.Poskytovatelia preskúmaní v tomto sprievodcovi predstavujú to najlepšie, čo trh má ponúknuť v roku 2025, každý s vlastnou hodnotovou ponukou. Pre projekty podnikovej úrovne, kde je rozpočet sekundárnym problémom, Oxylabs a Bright Data ponúkajú bezkonkurenčný rozsah a výkon. Pre užívateľov, ktorí si uvedomujú hodnotu, Decodo a IPRoyal poskytujú fantastickú rovnováhu funkcií a cenovej dostupnosti. Pre vývojárov, ktorí hľadajú rýchly prístup, je Webshare jasným víťazom, ktorý ponúka jednoduchý vstup do proxy priestoru vďaka nízkej cenovej lište a bezplatným proxy serverom. V konečnom dôsledku najlepšia voľba závisí od vašich špecifických potrieb, rozpočtu a rozsahu projektu. Dôrazne odporúčame využívať bezplatné skúšobné programy a trvalé bezplatné plány na testovanie služieb pred tým, než sa zaviažete k plánu. FAQ Aký je najlepší proxy poskytovateľ? Najlepší poskytovateľ proxy závisí od úlohy, takže naše najlepšie odporúčania sú pre väčšie alebo zložitejšie projekty a Pre tých, ktorí hľadajú najlepšiu cenu. Oxylázy Dekódovanie Aký typ proxy by som si mal vybrať pre webové škrabanie? Pre najviac Úlohy, rezidenčné proxy sú najlepšou voľbou, pretože sú odvodené od skutočných ľudí pomocou skutočnej IP adresy, ktoré sú menej pravdepodobné, že budú zablokované. Web škrabanie Sú drahé proxy stojí za to? Vyššie ceny proxy od renomovaných poskytovateľov zvyčajne ponúkajú vynikajúci výkon, väčšie a čistejšie IP bazény, lepšiu zákaznícku podporu a pokročilé funkcie, ktoré sú nevyhnutné pre veľké alebo zložité projekty. Aký je rozdiel medzi rezidenčnými a datacentrickými proxies? Rezidenčné proxy smerujú prevádzku cez skutočné rezidenčné zariadenia, takže sa zdajú byť legitímnymi používateľmi. Datacenter proxy sú IP adresy hostované v dátových centrách; sú rýchlejšie a lacnejšie, ale sú tiež ľahšie detekovať a blokovať. Môžem pred nákupom vyskúšať služby proxy? Áno, väčšina renomovaných poskytovateľov proxy ponúka bezplatnú skúšobnú verziu, trvalý bezplatný plán alebo záruku vrátenia peňazí, čo vám umožní otestovať ich službu a určiť, či je vhodná pre váš projekt.