Los 12 mejores proveedores de servicios de proxy en 2025

ProveedorBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, scraping a gran escala175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareEntrada asequible, personalización80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 proxyes gratuitos DCOpción Bright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter, ISP+190$0.12/GB/dayTrial data+ El rascado web, la extracción de datos públicos y la investigación automatizada son cada vez más necesarias para las empresas, los analistas y los desarrolladores.Los servidores proxy juegan un papel crítico en estas actividades al permitir a los usuarios distribuir solicitudes a través de múltiples IPs, mantener el anonimato y eludir las restricciones de geolocalización. La elección de un proveedor de proxy, sin embargo, puede ser una tarea compleja.El mercado está saturado con opciones que van desde las herramientas básicas a las soluciones sofisticadas a nivel empresarial. Este artículo está aquí para proporcionarle una comparación en profundidad de los 12 mejores proveedores de servidores proxy en 2025. examinaremos su precio, rendimiento, características y estándares éticos para ayudarle a elegir la solución correcta para sus necesidades específicas, ya sea que esté construyendo un rascador web personal desde cero o gestionando un proyecto de recopilación de datos a gran escala. Best Proxy Providers – Quick Look Los mejores proveedores de proxy - Quick Look Oxylabs – En general, los mejores servidores proxy para empresas y proyectos a gran escala. Decodo (ex Smartproxy) – Mejor valor por dinero con una red robusta. Webshare – Un servicio altamente asequible con servidores proxy gratuitos. Bright Data – Un servicio proxy premium para operaciones avanzadas escalables. SOAX – Fuerte en proxies móviles e ISP con poderosa filtración. IPRoyal – Un proveedor amigable al presupuesto con opciones de pago flexibles. NetNut – Proxies residenciales estáticas y de alta velocidad provistas por ISP. Rayobyte – Un servicio de proxy flexible con aprovisionamiento ético. ScraperAPI – Proveedores de servidores proxy basados en API. PacketStream – Un proveedor de bajo coste construido sobre un modelo de compartición de ancho de banda. ProxyEmpire – Ofrece capacidades avanzadas de filtración y geo-targeting. Infatica – Un servicio proxy versátil con un fuerte énfasis en las prácticas éticas. How We Selected the Best Proxy Server Providers Cómo elegir los mejores proveedores de servidores proxy Nuestra lista combina todos los criterios más importantes y los resultados de las pruebas con un análisis de características en profundidad para garantizar que obtenga la imagen más completa del mercado actual de servidores proxy. Tipos de proxy: priorizamos a los proveedores que ofrecen múltiples tipos de proxy (residencial, centro de datos, móvil, ISP) para cubrir casos de uso desde la navegación web básica a los complejos proyectos de extracción de datos. Tamaño y diversidad de las piscinas: las piscinas IP más grandes con cobertura global ofrecen una mejor rotación de proxy y tasas de detección más bajas. Precios: Analizamos las estructuras de precios, las tarifas ocultas, los compromisos mínimos y las propuestas de valor. Rendimiento: Las métricas como la velocidad, el tiempo de funcionamiento y la tasa de éxito son críticas para la eficiencia y la calidad de los datos. Pruebas gratuitas y accesibilidad: las políticas de pruebas gratuitas y de reembolso indican la confianza del proveedor y reducen el riesgo de compromiso al probar diferentes servicios. Soporte al cliente: evaluamos los tiempos de respuesta, la experiencia técnica y la disponibilidad a través de los diferentes canales de soporte. Conformidad ética: Consideramos la reputación de los proveedores, las opiniones de los clientes en plataformas como G2 y Trustpilot, y su compromiso con la adquisición ética de IPs. Best Proxy Service Providers in 2025 Los mejores proveedores de servicios de proxy en 2025 1. Oxígeno Oxígeno Lugares: 195+ países Prueba gratuita: Prueba de 7 días para empresas verificadas Soporte 24/7 con gestores de cuentas dedicados Extras: Proxy residencial / ISP / móvil / centro de datos rotativo, API de rascado web, enfoque de cumplimiento Oxylabs es uno de los proveedores más establecidos con los mejores servidores proxy del mercado, confiado por las empresas para la recopilación de datos a gran escala. Su cartera cubre centros de datos, móviles, ISP y redes proxy residenciales, proporcionando a los usuarios una base fiable para una amplia variedad de casos de uso. Con más de 175 millones de IP en rotación, el servicio está diseñado para minimizar los bloques y asegurar la coherencia. También ofrece una infraestructura fuerte y un sistema de soporte de primera clase que también incluye administradores de cuentas para clientes empresariales.La API de rascado web y las opciones avanzadas de orientación añaden flexibilidad, mientras que el enfoque de la compañía en el cumplimiento lo convierte en adecuado para organizaciones que necesitan equilibrar el rendimiento con el uso transparente. Ofertas de oxígeno A partir de sólo $ 4 por GB en un plan de pago como usted va, con los paquetes mensuales bajando ligeramente para volúmenes más altos. comenzar en $0.10 por GB o $0.80 por IP, mientras que A partir de $ 1,60 por IP. están disponibles a $ 9 por GB, y también puede obtener una prueba gratuita de 7 días o reclamar proxy gratis con 5 IPs para probar Oxylabs usted mismo. Proyectos Residenciales Servidores Proxy de Centro de Datos Proyectos ISP Proyectos móviles por los: Amplia gama de proxy (DC, ISP, móvil, proxy residencial) Cobertura global (175M+ IPs, 195+ ubicaciones) Excelente API de rascado web Los cons: Curva de aprendizaje superior 2. Decodo (anteriormente Smartproxy) Decodo (anteriormente Smartproxy) Ubicaciones: Proxy residenciales en más de 195 países; ISP y datacenter en regiones seleccionadas; cobertura móvil en crecimiento Prueba gratuita: Prueba residencial de 3 días + política de reembolso de 14 días Soporte: 24/7 chat en vivo, correo electrónico, amplia documentación Extras: Extensiones del navegador, API, sesiones pegajosas, preset de rotación Decodo, anteriormente conocido como Smartproxy, se ha convertido en una elección popular para los usuarios que desean un equilibrio de escala y accesibilidad. Su red de más de 125 millones de IPs abarca proxy residenciales, centros de datos, ISP y móviles, lo que lo convierte en adecuado para proyectos de diferentes tamaños y diferentes niveles de complejidad. El rendimiento es consistentemente fuerte, con tasas de éxito reportadas cercanas al 99%. características como el enfoque a nivel de la ciudad, las sesiones pegajosas y los ajustes previos de rotación son excelentes para un control más sutil, mientras que las integraciones como las extensiones del navegador y una API limpia lo hacen muy flexible en varios escenarios. Los proxy residenciales de Decodo comienzan en $ 1,50 por GB, con planes mensuales que van desde $ 3,00 hasta $ 2,25 por GB dependiendo del volumen. proxy ISP comienzan en $ 0,27 por IP, servidores proxy de centro de datos en sólo $ 0,026 por IP o por GB, y proxy móviles comienzan en $ 4,50 por GB. También ofrecen una prueba de 3 días con 100 MB de proxy residencial. por los: Amplia mezcla de proxies residenciales, móviles, de centro de datos o ISP Tarifas competitivas por GB y precios muy claros Dashboard fácil de usar y preset de rotación Los cons: Algunas características empresariales avanzadas detrás de planes más altos 3. Webshare Webshare Lugar: cobertura global Prueba gratuita: nivel gratuito – 10 IPs de centro de datos Soporte: escritorio de ayuda basado en boletos + base de conocimientos de auto-servicio Extras: Servidores rotativos/estáticos, acceso a API Webshare es una opción práctica para aquellos que desean comenzar de forma rápida y asequible. su nivel gratuito le da 10 proxies de centro de datos con 1 GB de tráfico por mes, por lo que es fácil experimentar antes de comprometerse con planes más grandes. La plataforma ofrece un gran pool de IP de más de 80 millones de direcciones, con proxy residenciales y de centro de datos disponibles. características como sesiones estáticas o rotativas, y una API accesible ayudan a los usuarios a integrar proxy en cualquier tarea de rascado o automatización con un esfuerzo esencialmente mínimo. Los planes pagados tienen precios atractivos, empezando por $ 1,40 por GB para proxies residenciales, y las opciones residenciales estáticas están disponibles desde $ 0,225 a $ 0,30 por IP. Los servidores proxy de Datacenter comienzan a partir de $ 0,0179 por IP. Webshare también es uno de los pocos servicios proxy gratuitos de reputación que ofrecen un nivel gratuito permanente para cualquiera que lo pruebe. por los: Servidores proxy de centro de datos muy asequibles para autoservicio Plan gratuito: 10 proxy DC + 1GB/mes Modelos de precios claros Los cons: Configuración limitada en comparación con los competidores empresariales 4. Datos brillantes Datos brillantes Lugares: 195+ países Prueba gratuita: Prueba de 7 días para empresas verificadas Soporte: 24/7 soporte, gestores de éxito dedicados Extras: Proxy Manager, mercado de conjuntos de datos, geo-targeting avanzado Si su objetivo es el crawling de nivel empresarial, Bright Data ofrece tanto la escala como las herramientas.Su enorme multitud residencial – además de servidores proxy de ISP, móviles y centros de datos – se combinan con herramientas como Proxy Manager y conjuntos de datos para darle un control preciso sobre los flujos de rascado. Las características avanzadas incluyen el enfoque a nivel de la ciudad/ASN/ISP, los dashboards de disparo directo y una lógica de cumplimiento primero que facilita los casos de uso conscientes del riesgo. Los proxy residenciales de Bright Data comienzan en $5.88 por GB y se reducen a $3.57 por GB con volúmenes más grandes. proxy de ISP cuentan con precios a partir de $12.75 por GB, móviles a partir de $60 por GB, y las opciones de centro de datos comienzan en torno a $0.90 por IP o $0.12 por GB. Una prueba gratuita de 7 días también está disponible para cuentas de negocios verificadas. por los: Piscina de proxy masiva (150M+ residencial, 72M+ móvil) Herramientas ricas: Proxy Manager, no-colectores de código, API Características de geo-targeting y cumplimiento empresarial Los cons: Puntos de Precio Premium 5. SOAX SOAX Localizaciones: Global (muchos países) Prueba gratuita: Prueba de inicio disponible a través de la página de precios Soporte: Chat en vivo y correo electrónico Extras: créditos multi-tierra para proxies residenciales, móviles, ISP y centros de datos; filtros geo granulares Su amplio pool de IP abarca proxies residenciales, ISP, móviles y de centros de datos, todos accesibles con un sistema de crédito unificado y filtros que le permiten llamar a un control de nivel local con facilidad. Con las reivindicaciones de una fuerte estabilidad del tiempo de funcionamiento y de la ruta, SOAX se adapta a los usuarios que utilizan ecosistemas de datos localizados (como el precio al por menor o las pruebas de anuncios). sus herramientas – opciones de rotación, sesiones pegajosas, filtros a nivel de la ciudad – están hechas para la precisión en lugar de la potencia. SOAX ofrece proxies residenciales, móviles e ISP a partir de aproximadamente $3.60 por GB, con planes de mayor volumen que caen a alrededor de $2 por GB. Proxies móviles comienzan a partir de aproximadamente $7.50 por GB, mientras que las opciones de centro de datos se preciosan por separado dependiendo del paquete. Pros: Cobertura móvil y proxy de ISP Rotación y sesiones flexibles Precio transparente por GB Los cons: Altas tasas por GB en los niveles de entrada Menos características de customización 6. IPRoyal IPRoyal Ubicaciones: Global (publicados 30M+ IPs) Prueba gratuita: No hay juicio formal, pero hay pagos y promociones Soporte: Chat en vivo y soporte por correo electrónico Extras: planes Pay-as-you-go, rollover de uso infinito (“no expirando” tráfico) IPRoyal es la opción modular para pequeños equipos o freelancers que desean agilidad sin bloquear en contratos. su inventario proxy - residencial, ISP, móvil y centro de datos - se combina bien con facturación flexible y características como sesiones pegajosas y tráfico que nunca expira. Aunque no es de clase empresarial, la plataforma es usable y confiable - especialmente para entornos de rascado menos hostiles. Los proxies residenciales de IPRoyal comienzan en $3.50 por GB, los proxies de ISP a partir de alrededor de $8 por GB, los proxies móviles a partir de $117 por mes y los proxies de centros de datos a $1.80 por IP mensualmente. por los: El presupuesto es amigable con modelos de facturación flexibles Wide proxy mix y largas sesiones pegajosas Opción de tráfico sin expiración Los cons: Herramientas empresariales más ligeras que rivales de primer nivel Los mejores descuentos a menudo vinculados a las promociones 7. neta neta Ubicaciones: cobertura global (85M+ IPs) Prueba gratuita: Demo/Prueba disponible (a través de contacto) Soporte: soporte 24/7, SLAs para niveles corporativos Extras: Proxies residenciales estáticas basadas en ISP, tecnología de enrutamiento personalizado NetNut se destaca por su fiabilidad: ofrecen proxies residenciales estáticos basados en el ISP, evitando la inestabilidad de P2P. Su enorme pool distribuido a nivel mundial garantiza sesiones largas e ininterrumpidas, perfecto para raspar flujos de trabajo que no toleran el churn de IP. Lo respaldan con las reclamaciones de tiempo de funcionamiento y las API amigables con los threads, haciendo de NetNut una opción para los usuarios que buscan la consistencia de la sesión y la resiliencia en todos los puntos finales globales. Los proxy residenciales estáticos de NetNut comienzan en $1.59 por GB, con paquetes empresariales disponibles a través de ventas directas. Los precios de Datacenter e ISP varían dependiendo del volumen, mientras que la cobertura global asegura una conectividad consistente. por los: Proxies residenciales estáticas provistas de ISP Sesións persistentes ideales para tareas de rascado largas Soporte 24/7 e integración de API Los cons: Precio de entrada más alto que algunos rivales Red más pequeña que Bright Data o Oxylabs 8. Rayobio Rayobio Ubicaciones: cobertura global (10M+ IPs) Prueba gratuita: Prueba de 2 días disponible Asistencia 24/7 al cliente Extras: Pay-as-you-go, proxy ISP estáticos y proxy DC con garantías de reemplazo de IP Rayobyte se parece a un cuchillo del ejército suizo de uso de proxy - comenzó como un especialista en centros de datos pero ahora se envuelve en capas residenciales, ISP y móviles. One perk: Rayobyte offers IP replacements for problematic datacenter proxy threads. Add unlimited threads, geo filters, and a straightforward billing model, and you’ve got a toolkit ready for bounce-sensitive tasks. Rayobyte ofrece proxies residenciales a partir de aproximadamente $15 por GB, ISP a partir de $1.82 por IP mensualmente, y planes móviles con precios más altos dependiendo del volumen. Pros: Large datacenter proxy pool with flexible plans Un fuerte apoyo a la expansión residencial y móvil Documentación clara y onboarding Los cons: Piscina residencial más pequeña que los competidores de primer nivel Algunas revisiones mencionan velocidades variables en los planes de nivel de entrada 9. Escorpión Escorpión Ubicaciones: cobertura IP mundial a través de API Prueba Gratuita: 1000 Prueba Gratuita Soporte: Foros de correo electrónico y de la comunidad; documentación y SDK disponibles Extras: rotación automática de IP, manejo de CAPTCHA integrado, rendimiento opcional de JavaScript ScraperAPI no le entrega IPs - le da un punto final simplificado que hace el procesamiento, rotación, encabezado y CAPTCHA para usted.Es una opción de seguimiento rápido si desea centrarse en la codificación y los datos, no en la infraestructura de IP. Los usuarios disfrutan de la integración casi inmediata, especialmente con los SDK en idiomas comunes.La plataforma maneja retries, direccionamiento a nivel de país e incluso páginas de rendimiento JS - perfecto para el scripting rápido o el rascado dinámico. ScraperAPI utiliza un modelo de precios basado en la solicitud con 1.000 solicitudes gratuitas por mes. Los planes pagados comienzan en $ 49 para 100.000 solicitudes, y escalas más altas basadas en el uso. por los: Gestiona la rotación IP, CAPTCHAs y encabezados automáticamente Desarrollador primero con integración de API y SDK Pay-as-you-go y prueba gratuita disponible Los cons: No hay control de proxy directo (sólo funciona a través de la API) Limitación a las tareas de rascado, no el uso general de proxy 10. PacketStream PacketStream Ubicaciones: cobertura IP mundial a través de API Free Trial: 1,000 free request trial Soporte: Foros de correo electrónico y de la comunidad; documentación y SDK disponibles Extras: rotación automática de IP, manejo de CAPTCHA integrado, rendimiento opcional de JavaScript ScraperAPI no solo le entrega IPs – le da un punto final simplificado que hace el procesamiento, rotación, encabezado y CAPTCHA para usted. Es una opción de seguimiento rápido si desea centrarse en la codificación y los datos, no en la gestión de la infraestructura IP. Los usuarios disfrutan de la integración casi inmediata, especialmente con los SDK en idiomas comunes.La plataforma maneja retries, direccionamiento a nivel de país e incluso páginas de rendimiento JS - perfecto para el scripting rápido o el rascado dinámico. PacketStream charges $1 per GB through its peer-to-peer bandwidth-sharing model. There are no contracts or commitments, making it a budget-friendly solution for light scraping or testing. The price remains consistent regardless of usage. por los: Modelo de compartición de ancho de banda extremadamente barato Precio transparente en $1 / GB Proyectos residenciales peer-to-peer Los cons: Un pool de IP más pequeño que los proveedores empresariales Less suitable for compliance-heavy industries 11. Proyecto ProxyEmpire Lugares: Global (170-195 países cubiertos) Prueba gratuita: Prueba pequeña de pago (por ejemplo, $ 2 por tráfico de muestras) Soporte: Chat en vivo y ayuda por correo electrónico Extras: filtración de granos finos (geo/ASN), datos de rollover, acceso a API ProxyEmpire juega a la precisión: si su flujo de trabajo requiere datos de ciudades específicas, ASN, o ISP, este proveedor le da ese control. Proxy residencial, móvil y centro de datos se admiten, pero las características distintivas son las herramientas de filtro y el rollover automático de datos no utilizados. Con un dashboard limpio, acceso a las API y cobertura en casi doscientos países, es un buen ajuste para la inteligencia del mercado y las necesidades de rascado dirigidas donde la fidelidad de la ubicación es clave. Los planes de ProxyEmpire comienzan en torno a $15 por GB para proxies residenciales, con descuentos de volumen disponibles. Proxy móviles están a un precio más alto, comenzando cerca de $60 por GB, y las opciones de centro de datos se basan en la asignación de IP. por los: Targeting avanzado con filtros a nivel de ciudad y ASN Mix de proxies residenciales, móviles y de centros de datos Política de rollover de datos transparente Los cons: Precios más altos en volúmenes más bajos Tamaño de red más pequeño que Bright Data o Oxylabs 12. Infatica Infatica Ubicaciones: cobertura IP global (el vendedor enumera millones de IP en todas las regiones) Prueba gratuita: Opciones de prueba a petición Soporte 24/7 y documentación Extras: puertas de proxy, stickiness de sesión, integración de API y SDK Infatica balances global availability with flexible traffic models. Their service spans residential, static ISP, mobile, and datacenter proxies – all accessibly deployed via gateway endpoints that help manage and filter usage. Un punto focal es la gestión de sesiones: las duradas de adhesión variables, las opciones de lista/gateway y las APIs de desarrollador lo hacen práctico para los flujos de trabajo que necesitan coherencia sin sacrificar la escala. Los proxies residenciales de Infatica comienzan a partir de $12 por GB, los servidores proxy de centros de datos a alrededor de $0.50 por IP por mes, y los proxies móviles a partir de aproximadamente $30 por GB. Están disponibles descuentos de volumen, y se puede arreglar un precio empresarial personalizado. por los: Red global en más de 100 países Ofrece servidores proxy residenciales, móviles y de centro de datos 24/7 chat en vivo y facturación flexible Los cons: Puente IP más pequeño que los principales competidores Los precios de entrada no son tan competitivos como los de los competidores del presupuesto Best Proxy Provider Comparison Los mejores proveedores de proxy \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs Oxígeno Oxígeno Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Decodificación Decodificación Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Datos brillantes Datos brillantes Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX SOAX SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRoyal IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut neta neta Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Rayobio Rayobio Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Escáner de fuego Escáner de fuego Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream PacketStream PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Proyecto Proyecto Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Infatica Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Por qué no deberías utilizar los servicios proxy gratuitos Mientras que la idea de usar un proxy gratuito puede ser tentadora, es una práctica que conlleva riesgos significativos. Los proxy gratuitos a menudo se originan de forma no ética y son altamente inestables. La investigación de varios estudios, incluyendo uno citado en un artículo de 2025 arXiv, muestra que, en promedio, sólo alrededor del 34.5% de los servidores proxy gratuitos permanecen activos, con muchos con graves defectos de seguridad. Los principales peligros incluyen: Inestabilidad e Infiabilidad: Los proxy gratuitos a menudo van fuera de línea, son extremadamente lentos y a menudo son rápidamente detectados y bloqueados por los sitios web de destino. Vulnerabilidad de seguridad: Muchos proxy gratuitos son maliciosos. tus datos, incluyendo credenciales de inicio de sesión e información sensible, pueden ser interceptados, o tu dispositivo podría estar infectado con malware. Altas tasas de bloqueo: Debido a que son públicas y utilizadas por innumerables individuos, los proxy gratuitos a menudo se encuentran en la lista negra, lo que los hace inútiles para cualquier tarea de recopilación de datos seria. Un servicio proxy profesional y pagado es una inversión en fiabilidad, rendimiento y, lo más importante, seguridad. Conclusion Conclusión La elección del proveedor de proxy correcto depende de la escala del proyecto, los sitios web de destino y el presupuesto.Los proveedores revisados en esta guía representan lo mejor que el mercado tiene que ofrecer en 2025, cada uno con su propia propuesta de valor. Para proyectos de nivel empresarial donde el presupuesto es una preocupación secundaria, Oxylabs y Bright Data ofrecen escala y rendimiento sin igual. Para los usuarios conscientes del valor, Decodo e IPRoyal ofrecen un fantástico equilibrio de características y asequibilidad. Para los desarrolladores que buscan acceso rápido, Webshare es el claro ganador, ofreciendo acceso fácil al espacio proxy debido a la barrera de precio baja y los servidores proxy gratuitos. En última instancia, la mejor elección depende de sus necesidades específicas, presupuesto y escala del proyecto. Recomendamos aprovechar pruebas gratuitas y planes permanentes gratuitos para probar servicios antes de comprometerse a un plan. La industria de proxy está evolucionando continuamente, y mantenerse informado sobre las últimas herramientas y características es clave para asegurar que sus esfuerzos de recopilación de datos permanezcan eficaces y eficientes. FAQ ¿Cuál es el mejor proveedor de proxy en general? El mejor proveedor de proxy depende de la tarea, por lo que nuestras principales recomendaciones son: para proyectos más grandes o más complejos y Para aquellos que buscan el mejor precio. Oxylabs Decodificación ¿Qué tipo de proxy debo elegir para el rascado web? Para la mayoría Los proxy residenciales son la mejor opción, ya que provienen de personas reales que usan direcciones IP reales, que son menos propensas a ser bloqueadas. Web de rascado ¿Pueden valer la pena los proxies caros? Los proxy de mayor precio de proveedores de renombre suelen ofrecer un rendimiento superior, piscinas de IP más grandes y más limpias, mejor soporte al cliente y características avanzadas, todas las cuales son esenciales para proyectos a gran escala o difíciles. ¿Cuál es la diferencia entre proxy residencial y datacenter? Los proxies residenciales guían el tráfico a través de dispositivos residenciales reales, haciendo que aparezcan como usuarios legítimos.Proxies de centro de datos son IPs alojados en centros de datos; son más rápidos y baratos, pero también son más fáciles de detectar y bloquear. ¿Puedo probar los servicios de proxy antes de comprar? Sí, la mayoría de los proveedores de proxy de renombre ofrecen una prueba gratuita, un plan gratuito permanente o una garantía de devolución de dinero, lo que le permite probar su servicio y determinar si es el adecuado para su proyecto.