12 ຜູ້ສະຫນອງການບໍລິການ proxy ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປີ 2025

ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ IP poolProxy ປະເພດສະຖານທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນລາຄາຟຣີ / trialOxylabsEnterprise, scraping ຂະຫນາດໃຫຍ່175M+ Residential, Mobile, Datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 ຟຣີ IPsDecodoລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບເງິນ125M+ Residential, Mobile, Datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareການເຂົ້າເຖິງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ການ customization80M+ Residential, Mobile, Datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 proxy ຟຣີ DC OptionsBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, Datacenter Specialist, ISP+190 ການຊອກຫາເວັບໄຊທ໌, ການຊອກຫາຂໍ້ມູນໂດຍທົ່ວໄປ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າອັດຕະໂນມັດແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການບໍລິສັດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະຜູ້ພັດທະນາ. server proxy ມີປະສິດທິພາບທີ່ສໍາຄັນໃນກິດຈະກໍານີ້ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເພື່ອສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະຫຼາຍ IPs, ການປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ແລະການຂົນສົ່ງເສີມການລົງທະບຽນ geolocation. ການເລືອກຜູ້ສະຫນອງ proxy, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສາມາດເປັນກິດຈະກໍາທີ່ເຫມາະສົມ. market is saturated with options ranging from bare-bones, tools basic to sophisticated, enterprise-level solutions. ພວກເຮົາຈະກວດສອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະສົມບັດແລະມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກການແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການພິເສດຂອງທ່ານ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກໍ່ສ້າງ web scraper ເອກະຊົນຈາກທົ່ວໄປຫຼືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່. Best Proxy Providers – Quick Look ສະຫນັບສະຫນູນ Proxy ທີ່ດີທີ່ສຸດ - Quick Look Oxylabs – ການບໍລິການ proxy ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການບໍລິສັດແລະໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່. Decodo (ex Smartproxy) – ຄຸນນະສົມບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບເງິນທີ່ມີເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ. Webshare – ການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີການບໍລິການ proxy ຟຣີ. Bright Data – ການບໍລິການ proxy ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດ. SOAX – Strong ໃນ proxy ໂທລະສັບມືຖືແລະ ISP ມີການກັ່ນຕອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. IPRoyal – ຜູ້ສະຫນອງທີ່ເຫມາະສົມກັບຄຸນນະສົມບັດຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ເຫມາະສົມ. NetNut – ISP-sourced proxy ສະຖານທີ່ແລະຄວາມໄວສູງ. Rayobyte – ການບໍລິການ proxy ທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ScraperAPI – API-based Proxy Server ຜູ້ສະຫນອງ. PacketStream – ຜູ້ສະຫນອງອຸປະກອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບແບບການຮ່ວມມືກັບ bandwidth. ProxyEmpire – ສະຫນັບສະຫນູນຄຸນນະພາບການກັ່ນຕອງແລະ geo-targeting ທີ່ສູງ. Infatica – ການບໍລິການ proxy ຫຼາຍກວ້າງຂວາງທີ່ມີປະສົບການທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບວິໄຈ. How We Selected the Best Proxy Server Providers ວິທີການເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ Proxy Server Providers ຊື່ຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການທົດສອບທີ່ມີການທົດສອບຄຸນນະສົມບັດຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຮູບພາບທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສຸດຂອງຕະຫຼາດ proxy ໃນປັດຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາມີການຄາດຄະເນຂອງທຸກຜູ້ສະຫນອງ: ປະເພດ proxy: ພວກເຮົາ priorized ຜູ້ສະຫນອງທີ່ສະຫນອງປະເພດ proxy ຫຼາຍ (residential, datacenter, mobile, ISP) ເພື່ອກວມເອົາກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຈາກການຊອກຫາເວັບໄຊທ໌ພື້ນຖານເພື່ອໂຄງການການຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ເຫມາະສົມ. ຂະຫນາດແລະ diversity pool: IP pool ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີການກັ່ນຕອງທົ່ວໂລກສະຫນອງການ rotating proxy ທີ່ດີກວ່າແລະລະດັບການຊອກຫາຕ່ໍາກວ່າ. ລາຄາ: ພວກເຮົາມີການທົດສອບອຸປະກອນການລາຄາ, ເງື່ອນໄຂຕ່ໍາ, ແລະ propositions value. ປະສິດທິພາບ: Metrics ເຊັ່ນ speed, uptime, ແລະ ປະສິດທິພາບປະສິດທິພາບແລະຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນແມ່ນສໍາຄັນ. ການທົດສອບຟຣີແລະຄວາມປອດໄພ: ການທົດສອບຟຣີແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຊໍາລະເງິນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ສະຫນອງແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ທົດສອບບໍລິການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າ: ພວກເຮົາມີການ evaluated ໄລຍະເວລາການຕອບສະຫນອງ, ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ, ແລະການຮັບປະກັນໃນໄລຍະການສະຫນັບສະຫນູນຕ່າງໆ. ການປົກປັກຮັກສາ Ethical: ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຊື່ສຽງຂອງຜູ້ສະຫນອງ, ການທົບທວນຄືນຂອງລູກຄ້າກ່ຽວກັບທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ G2 ແລະ Trustpilot, ແລະຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາມີກັບການຊື້ຄ່ໍາ Ethical ຂອງ IPs. Best Proxy Service Providers in 2025 ຜູ້ສະຫນອງການບໍລິການ proxy ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປີ 2025 1. ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ສະຖານທີ່: 195+ ປະເທດ ການທົດສອບຟຣີ: ການທົດສອບ 7 ມື້ສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ການສະຫນັບສະຫນູນ: 24 / 7 ການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ມີຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ ສະຫນັບສະຫນູນ: Rotating residential / ISP / mobile / datacenter proxy, Web Scraper API, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ Oxylabs ເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ສະຫນອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີການບໍລິການ proxy ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ, ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນໂດຍບໍລິສັດສໍາລັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່. ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາກໍາລັງກວມເອົາ datacenter, mobile, ISP, ແລະເຄືອຂ່າຍ proxy residential, ການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູບເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຮັບປະກັນສໍາລັບປະເພດຕ່າງໆຂອງການນໍາໃຊ້. ມີຫຼາຍກ່ວາ 175 ລ້ານ IPs ໃນ rotating, ການບໍລິການໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ blockings ແລະຮັບປະກັນຜົນກະທົບ. ມັນຍັງສະຫນອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະລະບົບການສະຫນັບສະຫນູນລະດັບສູງທີ່ຍັງປະກອບມີຜູ້ຈັດການບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດ. API Web Scraper ແລະການເລືອກທີ່ດີເລີດຂອງການກັ່ນຕອງເພີ່ມຄວາມປອດໄພ, ໃນຂະນະທີ່ພື້ນຖານຂອງບໍລິສັດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງທັນສະໄຫມຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. Oxylabs ການສະຫນອງ ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກພຽງແຕ່ $ 4 ສໍາລັບ GB ໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນ. ການເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 0.10 per GB ຫຼື $ 0.80 per IP, ໃນຂະນະທີ່ ຫຼັງຈາກ $ 1.60 per IP. ພວກເຮົາມີ $ 9 ສໍາລັບ GB, ແລະທ່ານຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການທົດສອບຟຣີ 7 ມື້ຫຼືຊອກຫາ proxy ຟຣີທີ່ມີ 5 IPs ເພື່ອທົດສອບ Oxylabs ທ່ານເອງ. ສະຖານທີ່ Proxy ການນໍາໃຊ້ Proxy Server ລະຫັດ QR ໂທລະສັບມືຖື Proxy ປະເພດ: ລະບົບ proxy ຂະຫນາດໃຫຍ່ (DC, ISP, ໂທລະສັບມືຖື, proxy residential) ການເກັບຮັກສາທົ່ວໂລກ (175M+ IPs, 195+ ສະຖານທີ່) ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Web Scraping API ລະຫັດ QR ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Higher Learning Curve 2. Decodo (ກ່ອນຫນ້ານີ້ Smartproxy) Decodo (ກ່ອນຫນ້ານີ້ Smartproxy) ສະຖານທີ່: Proxy Residential ໃນ 195+ ປະເທດ; ISP ແລະ datacenter ໃນພາກພື້ນທີ່ພິເສດ; ໂທລະສັບມືຖືໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ ການທົດສອບຟຣີ: ການທົດສອບ 3 ມື້ + ການຄາດຄະເນດິນຟຣີ 14 ມື້ ສະຫນັບສະຫນູນ: 24 / 7 Live Chat, Email, ວັດສະດຸຂະຫນາດໃຫຍ່ Extras: ການເພີ່ມເຕີມຂອງ Browser, API, Sessions Sticky, Pre-Sets Rotation Decodo, ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຮູ້ຈັກເປັນ Smartproxy, ໄດ້ເປັນການເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການການປະຫຍັດຂອງຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງ. ການເຄືອຂ່າຍຂອງມັນມີຫຼາຍກ່ວາ 125 ລ້ານ IPs ລວມທັງ residential, datacenter, ISP, ແລະ proxy mobile, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງການຂະຫນາດຕ່າງໆແລະລະດັບຄວາມງ່າຍດາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການບໍລິການແມ່ນມີປະສິດທິພາບສູງ, ແຕ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການເຮັດວຽກ scraping ຂະຫນາດໃຫຍ່. ປະສິດທິພາບແມ່ນຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດ Proxy residential ຂອງ Decodo ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 1.50 per GB, ມີການຝຶກອົບຮົມປະຈໍາເດືອນຈາກ $ 3.00 down to $ 2.25 per GB depending on volume. Proxy ISP ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 0.27 per IP, server proxy datacenter ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກພຽງແຕ່ $ 0.026 per IP ຫຼື per GB, ແລະ proxy mobile ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 4.50 per GB. ພວກເຂົາຍັງສະຫນອງການທົດສອບ 3 ມື້ທີ່ມີ 100MB ຂອງ proxy residential. ປະເພດ: ການຫຸ້ມຫໍ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ Residential, Mobile, Datacenter, ຫຼື ISP Proxy ລາຄາຄຸນນະສົມບັດ per GB ແລະລາຄາຄຸນນະສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ການນໍາໃຊ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ dashboard ແລະ rotating presets ລະຫັດ QR ຄຸນນະສົມບັດຂອງບໍລິສັດທີ່ດີເລີດທີ່ຢູ່ໃກ້ຈິງຄຸນນະສົມບັດສູງ 3. ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : WebShare ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : WebShare ສະຖານທີ່: Global Coverage ການທົດສອບຟຣີ: Free Tier – 10 IPs datacenter ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະຫນັບສະຫນູນ: Rotating/static servers, ການເຂົ້າເຖິງ API Webshare ແມ່ນເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງວ່ອງໄວແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ປະເພດຟຣີຂອງຕົນໃຫ້ທ່ານ 10 proxy datacenter ມີ 1GB ຂອງການຂົນສົ່ງຕໍ່ເດືອນ, ດັ່ງນັ້ນມັນໄດ້ງ່າຍທີ່ຈະທົດສອບຫຼັງຈາກການລົງທະບຽນສໍາລັບໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່. ນີ້ສະຖານທີ່ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂະນະທີ່ຜູ້ພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນແລະທີມງານຂະຫນາດນ້ອຍ. ເວັບໄຊທ໌ນີ້ມີຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາ 80 ລ້ານທີ່ຢູ່ IP, ມີ proxy residential ແລະ datacenter ທີ່ສາມາດໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຄຸນນະສົມບັດເຊັ່ນ: session static ຫຼື rotating, ແລະ API ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແມ່ນວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດຕໍ່ proxy ໃນກິດຈະກໍາການ scraping ຫຼືອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການບໍລິໂພກທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຫມາະສົມ, ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 1.40 per GB ສໍາລັບ proxy residential, ແລະການເລືອກການບໍລິໂພກສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບ. ປະເພດ: ຊອບແວ proxy ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການບໍລິການຕົນເອງ ການບໍລິການຟຣີ: 10 proxy DC + 1GB / ເດືອນ ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Clear pricing models ລະຫັດ QR Customizability Limited ໃນຂະນະທີ່ທົດແທນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ Enterprise 4. ຂໍ້ມູນທີ່ດີ ຂໍ້ມູນທີ່ດີ ສະຖານທີ່: 195+ ປະເທດ ການທົດສອບຟຣີ: ການທົດສອບ 7 ມື້ສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ການສະຫນັບສະຫນູນ: 24 / 7, ການສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຂະຫຍາຍຕົວ ຜະລິດຕະພັນ: Proxy Manager, Marketplace datasets, geo-targeting ອັດຕະໂນມັດ ຖ້າຫາກວ່າຈຸດປະສົງຂອງທ່ານແມ່ນ crawling full-stack, enterprise-grade, Bright Data ສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະອຸປະກອນ. ໂຮງງານຜະລິດຂອງພວກເຂົາ – plus ISP, ໂທລະສັບມືຖື, ແລະ server proxy datacenter – ຄູ່ກັບເຄື່ອງມືເຊັ່ນ Proxy Manager ແລະ datasets ເພື່ອໃຫ້ທ່ານການຄວບຄຸມຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການ scraping flows. ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການນໍາສະເຫນີຂອງພວກເຮົາແມ່ນການນໍາສະເຫນີຂອງບໍລິສັດ ASN / ISP ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະການນໍາສະເຫນີຂອງບໍລິສັດ ASN / ISP ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. Proxy residential ຂອງ Bright Data ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 5.88 per GB ແລະເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 3.57 per GB ກັບຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ. Proxy ISP ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 12.75 per GB, ໂທລະສັບມືຖືຈາກ $ 60 per GB, ແລະ options data center ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 0.90 per IP ຫຼື $ 0.12 per GB. ການທົດສອບຟຣີ 7 ມື້ແມ່ນຍັງມີສໍາລັບບັນຊີທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ປະເພດ: ສະຫນາມບິນ proxy ຂະຫນາດໃຫຍ່ (150M + residential, 72M + mobile) ເຄື່ອງມືທີ່ດີທີ່ສຸດ: Proxy Manager, no-code collectors, APIs ປະເພດ Geo-targeting ແລະ Enterprise Compliance ລະຫັດ QR ລາຄາ Premium Point 5. ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ສະຖານທີ່: Global (ສະຖານທີ່ຈໍານວນຫຼາຍ) ການທົດສອບຟຣີ: ການທົດສອບ Starter ມີການເຂົ້າເຖິງ via pricing page ສະຫນັບສະຫນູນ: Live Chat ແລະ Email ສະຫນັບສະຫນູນ: ຈຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ multi-tiered ສໍາລັບ proxy residential, mobile, ISP, ແລະ datacenter; geo filters granular SOAX ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ targeting geo-specific ຫຼື mobile-heavy. Their expansive IP pool spans residential, ISP, mobile, and data center proxies – ທັງຫມົດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີແລະ filter ທີ່ໃຫ້ທ່ານໂທຫາການຄວບຄຸມລະດັບ local ກັບຄວາມງ່າຍດາຍ. SOAX ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເວລາການເຮັດວຽກແລະຄວາມປອດໄພຂອງການຝຶກອົບຮົມ, SOAX ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ (ເຊັ່ນ: ລາຄາຂາຍຫຼືການທົດສອບໂທລະສັບມືຖື). ເຄື່ອງມືຂອງພວກເຂົາ - ຄຸນນະສົມບັດ rotating, sessions sticky, ກັ່ນຕອງໃນລະດັບເມືອງ - ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບຄວາມແມ່ນຍໍາ rather than powerlifting. SOAX ສະຫນັບສະຫນູນ proxy residential, ໂທລະສັບມືຖື, ແລະ ISP ຈາກປະມານ $ 3.60 per GB, ມີໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍກ່ວາ $ 2 per GB. Proxy ໂທລະສັບມືຖືເລີ່ມຕົ້ນຈາກປະມານ $ 7.50 per GB, ໃນຂະນະທີ່ການເລືອກຂອງ datacenter ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ໂຄງການ. ການທົດສອບ Starter ແມ່ນມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາ. ປະເພດ: ການຄຸ້ມຄອງ Proxy Mobile ແລະ ISP ລະຫັດ QR ລາຄາປົກກະຕິ per-GB ລະຫັດ QR ຄວາມໄວສູງສຸດ per-GB at entry-tier ຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ customization 6. ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Global (IPs 30M+ Advertised) ການທົດສອບຟຣີ: ບໍ່ມີການທົດສອບ rasmi, ແຕ່ pay-as-you-go ແລະ promos ມີ ສະຫນັບສະຫນູນ: Live Chat ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ Email Extras: Pay-as-you-go ການຝຶກອົບຮົມ, ການນໍາໃຊ້ infinite rollover (“ການຝຶກອົບຮົມ Never-expiring”) IPRoyal ແມ່ນການເລືອກ modular ສໍາ ລັບທີມງານຂະຫນາດນ້ອຍຫຼື freelancers ທີ່ຕ້ອງການຄວາມປອດໄພໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸລະກິດ. ການອຸປະກອນ proxy ຂອງຕົນ - residential, ISP, mobile, ແລະ datacenter - ຄູ່ມືທີ່ດີກັບການຊໍາລະເງິນທີ່ເຫມາະສົມແລະຄຸນນະສົມບັດເຊັ່ນ: ການຊໍາລະເງິນແລະການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາຄຸນນະພາບ, ສະຫນັບສະຫນູນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ແລະຮັບປະກັນ - ໂດຍສະເພາະສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ scraping ຫຼາຍກ່ວາ. IPRoyal proxy residential ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 3.50 per GB, ISP proxy ຈາກປະມານ $ 8 per GB, ໂທລະສັບມືຖືຈາກ $ 117 per month, ແລະ datacenter proxy ຈາກ $ 1.80 per IP ເດືອນ. ໂມເລດ Pay-as-you-go ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ການໂຫຼດການປ່ຽນແປງ, ແລະການປັບປຸງຢ່າງງ່າຍດາຍເພີ່ມເຕີມ. ມັນເປັນການເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທີມງານຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືຜູ້ພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນ. ປະເພດ: ສະຫນັບສະຫນູນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບແລະການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Wide proxy mix and long stick sessions ຄຸນນະສົມບັດການຂົນສົ່ງ Never-expiring ລະຫັດ QR ເຄື່ອງມື Enterprise ຫຼາຍກ່ວາ rivals Top-tier ຄວາມປອດໄພທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນປົກກະຕິກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 7. ໂທລະສັບ ໂທລະສັບ ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Global coverage (85M+ IPs) ການທົດສອບຟຣີ: Demo / ການທົດສອບມີ (ໂດຍການຕິດຕໍ່) ການສະຫນັບສະຫນູນ: ການສະຫນັບສະຫນູນ 24 / 7, SLAs ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ Extras: ISP-based static residential proxies, ເຕັກໂນໂລຊີ routing custom NetNut ສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບຄວາມປອດໄພ - ພວກເຮົາສະເຫນີ proxy ສະຫນັບສະຫນູນ ISP, ສະຫນັບສະຫນູນສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບສະຖຽນລະພາບ ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນມັນໂດຍສະເຫນີຄວາມຕ້ອງການອາຍຸແລະ API ທີ່ທັນສະໄຫມ, ເຮັດໃຫ້ NetNut ເປັນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ session ແລະ scraping ຄວາມປອດໄພໃນທົ່ວໂລກ endpoints. NetNut ສະຫນັບສະຫນູນ proxy ສະຫນັບສະຫນູນສະຖຽນລະພາບເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 1.59 per GB, ມີຊຸດ Enterprise ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຂາຍໂດຍຜ່ານການຊື້ຄ່ໍາ. Datacenter ແລະ ISP ລາຄາຖືກແຕກຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານການຂະຫນາດໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ການຕອບສະຫນອງທົ່ວໂລກໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ການທົດສອບແມ່ນມີຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເພື່ອທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິການ. ປະເພດ: ສະຫນັບສະຫນູນ ISP-sourced static residential ຊົ່ວໂມງ persistent ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເຮັດວຽກ scraping ສູງ ສະຫນັບສະຫນູນ 24/7 ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ API ລະຫັດ QR ລາຄາເຂົ້າໄປສູງກ່ວາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເຄືອຂ່າຍຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ Bright Data ຫຼື Oxylabs 8. ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Global Coverage (10M+ IPs) ການທົດສອບຟຣີ: ການທົດສອບ 2 ມື້ສາມາດໃຊ້ ສະຫນັບສະຫນູນ: 24 / 7 ສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າ Extras: Pay-as-you-go layers, proxy ISP static, ແລະ proxy DC ມີການຮັບປະກັນການປ່ຽນແປງ IP Rayobyte ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລັກສະນະຂອງການນໍາໃຊ້ proxy ຂອງສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະຖາບັນສະ Rayobyte ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ Rayobyte ສະຫນັບສະຫນູນ proxy residential ຈາກປະມານ $ 15 per GB, ISP ຈາກ $ 1.82 per IP ທົ່ວໂມງ, ແລະໂຄງການໂທລະສັບມືຖືທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງขึ้นລວມເອົາການຂະຫນາດໃຫຍ່. Datacenter Proxy ແມ່ນປະກອບດ້ວຍໂຄງການຟຣີທີ່ເຫມາະສົມ. ການທົດສອບ 2 ມື້ແມ່ນມີເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານຕ່ໍາ. ປະເພດ: ລະບົບ Proxy Big Datacenter ມີການຝຶກອົບຮົມ Flexible ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວທ້ອງຖິ່ນແລະ mobility ການຢັ້ງຢືນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະ onboarding ລະຫັດ QR ຫ້ອງຖ່າຍຮູບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານ Top-tier ການທົບທວນຄືນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຄວາມໄວທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສະຖານທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ 9. ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ສະຖານທີ່: ການກັ່ນຕອງ IP Worldwide via API ການທົດສອບຟຣີ: 1000 ການທົດສອບຟຣີ ສະຫນັບສະຫນູນ: Email ແລະສະຖາບັນສັງຄົມ; ການຢັ້ງຢືນແລະ SDKs ມີ extras: ການ rotation IP ອັດຕະໂນມັດ, ການປິ່ນປົວ CAPTCHA ອັດຕະໂນມັດ, ການ rendering JavaScript ອັດຕະໂນມັດ ScraperAPI ບໍ່ໃຫ້ທ່ານ IPs – ມັນໃຫ້ທ່ານເປັນ endpoint ອັດຕະໂນມັດທີ່ເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວ proxy, rotation, header, ແລະ CAPTCHA ສໍາ ລັບທ່ານ. ມັນເປັນການເລືອກ Fast-Track ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການ fokus ກ່ຽວກັບການເຂົ້າລະຫັດແລະຂໍ້ມູນ, ບໍ່ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາ IP. ນໍາ ເວັບ ໄຊ ທ ໌ ວັນ ທີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ເພາະ ສໍາ ລັບ lovers ສັດ ລ້ຽງ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ. ScraperAPI utilizes a request-based pricing model with 1,000 free requests per month. ການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມ ປະເພດ: ການປິ່ນປົວ rotating IP, CAPTCHAs, ແລະ headers ອັດຕະໂນມັດ Developer-first ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ API ແລະ SDKs Pay-as-you-go ແລະການທົດສອບຟຣີ ລະຫັດ QR ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ proxy ອັດຕະໂນມັດ (ເຮັດວຽກພຽງແຕ່ໂດຍຜ່ານ API) ການນໍາໃຊ້ proxy ໂດຍທົ່ວໄປ 10. ປະເພດ PacketStream ປະເພດ PacketStream ສະຖານທີ່: ການກັ່ນຕອງ IP Worldwide via API ການທົດສອບຟຣີ: 1000 ການທົດສອບຟຣີ ສະຫນັບສະຫນູນ: Email ແລະສະຖາບັນສັງຄົມ; ການຢັ້ງຢືນແລະ SDKs ມີ extras: ການ rotation IP ອັດຕະໂນມັດ, ການປິ່ນປົວ CAPTCHA ອັດຕະໂນມັດ, ການ rendering JavaScript ອັດຕະໂນມັດ ScraperAPI ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ທ່ານ IPs – ມັນໃຫ້ທ່ານເປັນ endpoint ອັດຕະໂນມັດທີ່ປະຕິບັດການ proxy, rotating, header, ແລະການປິ່ນປົວ CAPTCHA ສໍາລັບທ່ານ. ມັນເປັນການເລືອກ Quick-Track ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ fokus ກ່ຽວກັບການເຂົ້າລະຫັດແລະຂໍ້ມູນ, ບໍ່ຄຸ້ມຄອງອຸດສາຫະກໍາ IP. ນໍາ ເວັບ ໄຊ ທ ໌ ວັນ ທີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ເພາະ ສໍາ ລັບ lovers ສັດ ລ້ຽງ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ. PacketStream ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ $ 1 per GB ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການຮ່ວມມືກັບ peer-to-peer bandwidth ຂອງຕົນ. ບໍ່ມີທຸລະກິດຫຼືຄວາມຕ້ອງການ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການປິ່ນປົວທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການ scraping ຫຼືການທົດສອບ. ລາຄາແມ່ນປົກກະຕິໂດຍບໍ່ມີການນໍາໃຊ້. ປະເພດ: ໂມເລກຸນການຊອກຫາ bandwidth extremely low-cost ລາຄາບໍ່ແພງ $1 / GB ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Peer-to-peer residential proxies ລະຫັດ QR IP Pool ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຜູ້ສະຫນອງ Enterprise ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຄວາມເຂັ້ມແຂງ 11. ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ສະຖານທີ່: Global (170-195 ປະເທດການປັບປຸງ) ການທົດສອບຟຣີ: ການທົດສອບຊໍາລະເງິນຂະຫນາດນ້ອຍ (ລວມທັງ $ 2 ສໍາລັບການຂົນສົ່ງ sample) ສະຫນັບສະຫນູນ: Live Chat ແລະ Email Help Extras: Fine-grained filtration (geo / ASN), ຂໍ້ມູນ rollover, ການເຂົ້າເຖິງ API ProxyEmpire ເຮັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງ: ຖ້າຫາກວ່າ workflow ຂອງທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນຈາກເມືອງພິເສດ, ASNs, ຫຼື ISPs, ຜູ້ສະຫນອງນີ້ໃຫ້ທ່ານການຄວບຄຸມ. proxy residential, mobile, ແລະ datacenter ມີການສະຫນັບສະຫນູນ, ແຕ່ຄຸນນະສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນເຄື່ອງມື filtration ແລະ rollover ອັດຕະໂນມັດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້. ມີ dashboard clean, ການເຂົ້າເຖິງ API, ແລະການກັ່ນຕອງໃນໄລຍະຫຼາຍກ່ວາ 200 ປະເທດ, ມັນເປັນທີ່ສົມບູນແບບທີ່ດີສໍາລັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແລະຄວາມຕ້ອງການ scraping ທີ່ຖືກກວດສອບໃນສະຖານທີ່ທີ່ສໍາຄັນ. ການຝຶກອົບຮົມ ProxyEmpire ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປະມານ $ 15 ທົ່ວໂມງສໍາລັບ proxy residential, ມີການຕັດສິນໃຈຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. proxy mobile ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ, ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນປະມານ $ 60 ທົ່ວໂມງ, ແລະການເລືອກຂອງ datacenter ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການບໍລິການ IP. ການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂະຫນາດນ້ອຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການທົດສອບບໍລິການທີ່ຜ່ານມາກ່ອນທີ່ຈະລົງທະບຽນສໍາລັບບັນຊີຂະຫນາດໃຫຍ່. ປະເພດ: ການທົດສອບທົດສອບທີ່ດີເລີດທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງເມືອງແລະ ASN ການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງ Residential, Mobile, ແລະ Datacenter Proxy ຄຸນນະສົມບັດຂອງ Rollover Data ລະຫັດ QR ລາຄາສູງສຸດໃນຂະຫນາດນ້ອຍ ຂະຫນາດເຄືອຂ່າຍຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ Bright Data ຫຼື Oxylabs 12. ພາສາລາວ ພາສາລາວ ສະຖານທີ່: ການເກັບຮັກສາ IP Global (ຜູ້ຂາຍຊອກຫາຫຼາຍກ່ວາສິບຂອງ IP ໃນທົ່ວໂລກ) ການທົດສອບຟຣີ: Options Trial on request ສະຫນັບສະຫນູນ: 24 / 7 ການສະຫນັບສະຫນູນແລະເອກະສານ ສະຫນັບສະຫນູນ: Proxy Gateways, Session stickiness, API & integration SDK Infatica balances availability global with flexible traffic models. ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາກໍາລັງປະກອບດ້ວຍ proxy residential, ISP static, mobile, ແລະ datacenter – ທັງຫມົດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ via gateway endpoints ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງແລະ filtration ການນໍາໃຊ້. ການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນພື້ນຖານ: ການຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມ Infatica proxy residential ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 12 per GB, server proxy datacenter ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $ 0.50 per IP ໃນເດືອນ, ແລະ proxy mobile ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກປະມານ $ 30 per GB. ການຫຸ້ມຫໍ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນມີ, ແລະ pricing enterprise ຄຸນນະສົມບັດສາມາດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ການຊື້ຄ່ໍາແມ່ນສະເຫນີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ evaluating ການບໍລິການທີ່ຜ່ານມາການຕິດຕັ້ງທັງຫມົດ. ປະເພດ: ລະບົບທົ່ວໂລກໃນ 100+ ປະເທດ ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ບໍລິໂພກ Residential, Mobile, Datacenter Proxy Server ໂທລະສັບມືຖື Live Chat 24 / 7 ລະຫັດ QR ຂະຫນາດນ້ອຍ IP pool ຫຼາຍກ່ວາຜູ້ຊ່ຽວຊານຕົ້ນຕໍ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການເຂົ້າເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດຄຸນນະສົມບັດຄຸນນະສົມບັດ Best Proxy Provider Comparison ສະຫນັບສະຫນູນ Proxy ທີ່ດີທີ່ສຸດ \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : WebShare ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : WebShare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data ຂໍ້ມູນທີ່ດີ ຂໍ້ມູນທີ່ດີ Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut ໂທລະສັບ ໂທລະສັບ Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream ປະເພດ PacketStream ປະເພດ PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica ພາສາລາວ ພາສາລາວ Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services ເປັນຫຍັງທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການ proxy ຟຣີ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງຫນຶ່ງທີ່ຖືກຂຽນໃນອຸປະກອນ arXiv ໃນປີ 2025, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະມານ 34.5% ຂອງການບໍລິການ proxy ຟຣີພຽງແຕ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຄວາມປອດໄພຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາແມ່ນ: Instability & Unreliability: Proxies ຟຣີແມ່ນປົກກະຕິ offline, ແມ່ນຢ່າງງ່າຍດາຍ, ແລະຖືກກວດສອບຢ່າງວ່ອງໄວແລະ blocked ໂດຍເວັບໄຊທ໌ target. ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ລວມທັງ ຂໍ້ມູນການເຂົ້າລະຫັດແລະຂໍ້ມູນ sensitive, ສາມາດໄດ້ຮັບການກວດສອບ, ຫຼືອຸປະກອນຂອງທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍ malware. ປະສິດທິພາບສູງ Block Rates: ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນທົ່ວໄປແລະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ບໍ່ມີຈໍານວນຫຼາຍ, proxy ຟຣີແມ່ນປົກກະຕິຖືກຊອກຫາເປັນ blacklist, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການເຮັດວຽກການຊື້ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໃດໆ. ການບໍລິການ proxy ອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນການລົງທຶນໃນຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບ, ແລະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ຄວາມປອດໄພ. ກະລຸນາຮູ້ວ່າ. Conclusion ພາສາລາວ ວິທີການເລືອກຜູ້ສະຫນອງ proxy ທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນອີງໃສ່ຂະຫນາດຂອງໂຄງການ, ເວັບໄຊທ໌ຈຸດປະສົງ, ແລະທຸລະກິດ. ຜູ້ສະຫນອງການທົບທວນຄືນໃນປັດຈຸບັນເປັນຜູ້ສະຫນອງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຕະຫຼາດສາມາດສະຫນອງໃນປີ 2025, ທັງຫມົດມີຄໍາແນະນໍາຄຸນນະພາບຂອງຕົນເອງ. ສໍາລັບໂຄງການລະດັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບ, Oxylabs ແລະ Bright Data ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດ. ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຮູ້ສຶກວ່າມີຄຸນນະພາບ, Decodo ແລະ IPRoyal ສະຫນັບສະຫນູນຄຸນນະສົມບັດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາທີ່ຊອກຫາການເຂົ້າເຖິງຢ່າງໄວ້ວາງໃຈ, Webshare ແມ່ນຜູ້ຊົມສົມບູນທີ່ສວຍງາມ, ສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນສະຖານທີ່ proxy due to bar price low and free proxy servers. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ລະຫັດ QR ຜູ້ສະຫນອງ proxy ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ ສະຫນັບສະຫນູນ proxy ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນອີງໃສ່ການເຮັດວຽກ, ດັ່ງນັ້ນການຄາດຄະເນຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ສໍາລັບໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍແລະ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ປະເພດ proxy ທີ່ຈະເລືອກສໍາລັບການ scraping web? ປະເພດ ການຄົ້ນຄວ້າ, proxy residential ແມ່ນການເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຈາກຜູ້ທີ່ແທ້ຈິງໂດຍໃຊ້ທີ່ຢູ່ IP ທີ່ແທ້ຈິງ, ເຊິ່ງບໍ່ມີປະໂຫຍດທີ່ຈະຖືກຫຸ້ມຫໍ່. proxy Datacenter ແມ່ນໄວແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ດີກວ່າ, ແຕ່ພວກເຂົາແມ່ນດີທີ່ສຸດສໍາລັບການ scraping ເວັບໄຊທ໌ທີ່ບໍ່ຖືກປ້ອງກັນ. ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Web Scraping Proxy ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ? ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ proxy ສູງສຸດຈາກຜູ້ສະຫນອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນປົກກະຕິໃຫ້ບໍລິການປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ, pool IP ສູງສຸດແລະ cleaner, ສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າທີ່ດີກວ່າ, ແລະຄຸນນະສົມບັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ທັງຫມົດແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືທີ່ສວຍງາມ. ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ proxy residential ແລະ data center Proxy residential ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງໂດຍຜ່ານອຸປະກອນ residential ທີ່ແທ້ຈິງ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຊ້ທີ່ແທ້ຈິງ. Proxy Datacenter ແມ່ນ IPs ທີ່ຖືກບໍລິໂພກໃນສູນຂໍ້ມູນ; ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄວແລະບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕ່ຍັງງ່າຍທີ່ຈະຊອກຫາແລະກວດສອບ. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດທົດສອບການບໍລິການ proxy ຫຼາຍກ່ວາການຊື້? ພວກເຮົາສະເຫນີໃຫ້ບໍລິການ proxy ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ.