12 лучших прокси-провайдеров в 2025 году

ResiderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareДоступный вход, персонализация80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 free proxy DC SessionsBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter specialist, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBD Прокси-серверы играют важную роль в этой деятельности, позволяя пользователям распределять запросы по нескольким IP-адресам, поддерживать анонимность и обходить ограничения географического расположения. Выбор прокси-провайдера, однако, может быть сложной задачей.Рынок насыщен вариантами, которые варьируются от голых костей, базовых инструментов до сложных решений на уровне предприятия. Мы рассмотрим их цены, производительность, функции и этические стандарты, чтобы помочь вам выбрать правильное решение для ваших конкретных потребностей, независимо от того, строите ли вы персональный веб-сканер с нуля или управляете крупномасштабным проектом сбора данных. Best Proxy Providers – Quick Look Лучшие прокси-провайдеры – Quick Look Oxylabs — лучшие прокси-серверы для корпоративных и крупных проектов. Decodo (ex Smartproxy) – Лучшая стоимость за деньги с надежной сетью. Webshare – высокодоступный сервис с бесплатными прокси-серверами. Bright Data — премиальный прокси-сервис для масштабируемых передовых операций. SOAX – сильный в мобильных и ISP прокси с мощным фильтрацией. IPRoyal – бюджетный поставщик с гибкими опциями оплаты. NetNut – ISP-ориентированные статические жилые прокси и высокие скорости. Rayobyte – гибкий прокси-сервис с этическими ресурсами. ScraperAPI — прокси-серверные провайдеры на основе API. PacketStream – ультранизкооплачиваемый провайдер, построенный на модели совместного использования пропускной способности. ProxyEmpire – предлагает расширенные возможности фильтрации и гео-нацеливания. Infatica – универсальный прокси-сервис с сильным акцентом на этическую практику. How We Selected the Best Proxy Server Providers Как мы выбрали лучших прокси-серверов Наш список сочетает в себе все наиболее важные критерии и результаты тестирования с углубленным анализом функций, чтобы убедиться, что вы получаете наиболее полную картину текущего рынка прокси-серверов. Типы прокси-серверов: Мы отдавали приоритет поставщикам, предлагающим несколько типов прокси-серверов (жилой, дата-центр, мобильный, ISP), чтобы охватывать случаи использования от базового веб-браузера до сложных проектов по добыче данных. Размер и разнообразие бассейна: Большие IP-полы с глобальным покрытием предлагают лучшую ротацию прокси и более низкие показатели обнаружения. Мы проанализировали ценовые структуры, скрытые сборы, минимальные обязательства и предложения по стоимости. Показатели, такие как скорость, время работы и скорость успеха, имеют решающее значение для эффективности и качества данных. Бесплатные пробные версии и доступность: Бесплатные пробные версии и политики возврата указывают на доверие поставщика и снижают риск вашего обязательства при тестировании различных услуг. Поддержка клиентов: Мы оценивали время ответа, технический опыт и доступность по различным каналам поддержки. Этическое соответствие: мы рассмотрели репутацию поставщиков, отзывы клиентов о платформах, таких как G2 и Trustpilot, и их приверженность этическому закупке IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Лучшие прокси-провайдеры в 2025 году 1. Оксилабеты Оксилабеты Места: 195+ стран Бесплатная пробная версия: 7-дневная пробная версия для проверенных компаний Поддержка: поддержка 24/7 с специализированными менеджерами аккаунтов Экстрасы: Ротирующие прокси для жилых / ISP / мобильных / центров обработки данных, API Web Scraper, фокус на соблюдении Oxylabs является одним из самых известных провайдеров с лучшими прокси-серверами на рынке, которым доверяют предприятия для сбора данных в больших масштабах. Его портфель охватывает сети центров обработки данных, мобильных устройств, ISP и жилых прокси-сетей, предоставляя пользователям надежную основу для широкого спектра случаев использования. Он также предлагает сильную инфраструктуру и систему поддержки высшего класса, которая также включает в себя менеджеров учетных записей для бизнес-клиентов. API Web Scraper и расширенные возможности таргетирования добавляют гибкость, в то время как фокус компании на соблюдении делает его подходящим для организаций, которые нуждаются в балансе производительности с прозрачным использованием. Оксиданты предлагают Начиная от $4 за ГБ по плану pay-as-you-go, ежемесячные пакеты немного падают для более высоких объемов. начинать с $0.10 за ГБ или $0.80 за IP, в то время как Начиная с $1,60 за IP. доступны за $ 9 за ГБ, и вы также можете получить 7-дневную бесплатную пробную версию или претендовать на бесплатные прокси с 5 IP, чтобы попробовать Oxylabs самостоятельно. Жилищные прокси Прокси серверы Datacenter Прокси ISP Мобильные прокси Прос : Широкий ассортимент прокси (DC, ISP, мобильные, жилые прокси) Глобальное покрытие (175 млн IP-адресов, 195+ мест) Отличный Web Scraping API Конс : Высшая учебная кривая 2. Decodo (ранее Smartproxy) Decodo (ранее Smartproxy) Места: жилые прокси в 195+ странах; ISP и дата-центры в выбранных регионах; мобильные в растущем охвате Бесплатная проба: 3-дневный резидентный пробный период + 14-дневная политика возврата денег Поддержка: 24/7 чат, электронная почта, обширная документация Экстрасы: расширения браузера, API, наклеенные сеансы, предварительные настройки вращения Decodo, ранее известный как Smartproxy, стал популярным выбором для пользователей, которые хотят сбалансировать масштаб и доступность. Его сеть из более чем 125 миллионов IP-адресов охватывает жилые, дата-центры, ISP и мобильные прокси-сервисы, что делает его подходящим для проектов разных размеров и различных уровней сложности. Показатели производительности постоянно сильны, с почти 99-процентными показателями успеха.Функции, такие как таргетирование на уровне города, наклеенные сеансы и предварительные настройки вращения, отлично подходят для более тонкого управления, в то время как интеграции, такие как расширения браузера и чистый API, делают его очень гибким в различных сценариях.В сочетании с простой панелью инструментов, это платформа, которая работает как для отдельных разработчиков, так и для более крупных профессиональных команд. Местные прокси-серверы начинаются с $1,50 за ГБ, с ежемесячными планами, которые варьируются от $3,00 до $2,25 за ГБ в зависимости от объема. ISP-прокси-серверы начинаются с $0,27 за IP, прокси-серверы для центров обработки данных — всего с $0,026 за IP или за GB, а мобильные прокси-серверы начинаются с $4,50 за GB. Прос : Широкий набор жилых, мобильных, центров обработки данных или прокси-прокси-провайдеров ISP Competitive per-GB rates and very clear tiered pricing Легкий в использовании табло и ротационные предварительные настройки Конс : Некоторые передовые корпоративные особенности за более высокими планами 3. Webshare Webshare Место проведения: глобальное покрытие Бесплатная проба: бесплатный уровень – 10 IP-адресов для центров обработки данных Поддержка: бюллетень помощи на основе билетов + база знаний самообслуживания Экстрасы: ротационные/статические серверы, доступ к API Webshare является практичным вариантом для тех, кто хочет начать быстро и недорого. Его бесплатный уровень дает вам 10 прокси-центров для центров обработки данных с 1 ГБ трафика в месяц, поэтому он позволяет легко экспериментировать, прежде чем приступить к большим планам. Платформа предлагает обширный IP-полюс с более чем 80 миллионами адресов, с доступными как жилыми, так и прокси-центром.Функции, такие как статические или вращающиеся сессии, и доступный API помогают пользователям интегрировать прокси-файлы в любые задачи сканирования или автоматизации с практически минимальными усилиями. Платные планы имеют привлекательную цену, начиная с $1,40 за ГБ для жилых прокси-серверов, а статические жилые опции доступны от $0,225 до $0,30 за IP. Прокси-серверы Datacenter начинаются с $0,0179 за IP. Webshare также является одним из немногих авторитетных бесплатных прокси-сервисов, которые предлагают постоянный бесплатный уровень для любого, кто может попробовать. Прос : Очень доступные прокси-серверы дата-центра для самообслуживания Бесплатный план: 10 DC прокси + 1 ГБ/месяц Ясные модели ценообразования Конс : Ограниченная индивидуализация по сравнению с корпоративными конкурентами 4. Яркие данные Яркие данные Места: 195+ стран Бесплатная пробная версия: 7-дневная пробная версия для проверенных компаний Поддержка: поддержка 24/7, специализированные менеджеры успеха Extras: Прокси-менеджер, рынок наборов данных, расширенное гео-нацеливание Если ваша цель - полный набор, сканирование в корпоративном масштабе, Bright Data предоставляет как масштаб, так и инструменты. Их колоссальная жилая толпа - плюс прокси-серверы ISP, мобильных и центров обработки данных - пары с инструментами, такими как Proxy Manager и наборы данных, чтобы дать вам точный контроль над потоками сканирования. Передовые функции включают таргетирование на уровне города/ASN/ISP, прямые панели и логику соответствия сначала, которая облегчает случаи использования с осознанием риска. Жилые прокси-серверы Bright Data начинаются с $5,88 за ГБ и сокращаются до $3,57 за ГБ с большими объемами. Прокси-серверы ISP варьируются от $12,75 за ГБ, мобильные от $60 за ГБ, а варианты центров обработки данных начинаются примерно с $0,90 за IP или $0,12 за ГБ. 7-дневная бесплатная пробная версия также доступна для проверенных бизнес-аккаунтов. Прос : Массивный прокси-пульс (150М+ жилой, 72М+ мобильный) Богатые инструменты: Прокси-менеджер, безкодные коллекторы, API Особенности геомаркетинга и корпоративного соответствия Конс : Премиальный ценный пункт 5. Соакс Соакс Месторасположение: Глобальное (много стран) Бесплатная проба: стартовая проба доступна через страницу ценообразования Поддержка: Live Chat и Email Экстрасы: многоуровневые кредиты для жилых, мобильных, ISP и прокси-центров; гранулированные геофильтры SOAX отличается, когда вам нужна гео-специфическая или мобильная тяжёлая таргетировка. Их обширный IP-полюс охватывает жилые, ISP, мобильные и прокси-центры обработки данных – все доступные с унифицированной системой кредитования и фильтрами, которые позволяют легко вводить управление на уровне местности. С заявлениями о сильном рабочем времени и стабильности маршрута, SOAX подходит для пользователей, использующих локализованные экосистемы данных (например, розничные цены или тестирование рекламы). SOAX предлагает жилые, мобильные и ISP-прокси, начиная примерно от $3,60 за ГБ, а планы с более высоким объемом опускаются примерно до $2 за ГБ. Мобильные прокси начинаются примерно от $7,50 за ГБ, в то время как опции дата-центра ценятся отдельно в зависимости от пакета. Прос : Сильное мобильное и прокси покрытие ISP Гибкая ротация и крепкие сеансы Прозрачная цена на GB Конс : Высокие ставки за ГБ на входных уровнях Меньше индивидуальных особенностей 6. ИПРОЙАЛ ИПРОЙАЛ Местоположение: Глобальное (рекламировано более 30 млн IP) Бесплатный пробный процесс: нет официального судебного процесса, но есть платежи и промо-акции Поддержка: Live chat и поддержка электронной почты Экстрасы: планы Pay-as-you-go, бесконечный перенос использования («не истекающий трафик») IPRoyal является модульным выбором для небольших команд или фрилансеров, которые хотят гибкости без заключения контрактов. Его прокси-инвентарь - жилой, ISP, мобильный и дата-центр - хорошо сочетается с гибким выставлением счетов и функциями, такими как крепкие сеансы и трафик, который никогда не истекает. В то время как это не корпоративный уровень, платформа является удобной в использовании и надежной - особенно для менее враждебной среды сканирования. Жилые прокси-серверы IPRoyal начинаются с $3,50 за ГБ, прокси-серверы ISP начинаются примерно с $8 за ГБ, мобильные — с $117 в месяц, а прокси-серверы в дата-центре — с $1,80 за IP в месяц. Прос : Бюджетный подход с гибкими моделями расчетов Широкий прокси-микс и длинные сеансы Беспрецедентный вариант трафика Конс : Корпоративные инструменты легче, чем конкуренты верхнего уровня Лучшие скидки часто связаны с акциями 7. сеть сеть Locations: Global coverage (85M+ IPs) Бесплатная пробная версия: Demo / Trial available (via contact) Поддержка: поддержка 24/7, SLA для корпоративных уровней Экстрасы: статические жилые прокси на основе ISP, технология индивидуального маршрутизации NetNut отличается надежностью – они предлагают ISP-ориентированные, статические резидентные прокси, избегая нестабильности P2P. Их массивный, глобально распределенный бассейн обеспечивает длинные, непрерывные сеансы – идеально подходит для извлечения рабочих процессов, которые не могут терпеть IP-раздражения. Они поддерживают его заявлениями о свободном времени работы и дружелюбными API, делая NetNut идеальным местом для пользователей, которые стремятся к последовательности сеансов и избавляются от устойчивости в глобальных конечных точках. Статические жилые прокси NetNut начинаются с $1,59 за ГБ, с корпоративными пакетами, доступными через прямые продажи.Центр данных и ISP варьируются в зависимости от объема, в то время как глобальное покрытие обеспечивает последовательную подключенность. Прос : Статические жилые прокси-прокси с ISP-источником Постоянные сеансы идеально подходят для долгих задач по скрещиванию 24/7 поддержка и интеграция API Cons: Entry pricing higher than some rivals Сеть меньше, чем Bright Data или Oxylabs 8. РАЙОБЫТ РАЙОБЫТ Местоположение: глобальное покрытие (10M+ IPs) Бесплатная пробная версия: 2-дневный пробный доступ Support: 24/7 customer support Экстрасы: платные уровни, статические прокси ISP и прокси DC с гарантией замены IP Rayobyte resembles a Swiss Army knife of proxy use – it began as a datacenter specialist but now wraps in residential, ISP, and mobile layers. The result: one provider for everything from SEO scraping to lead gen and price tracking. Одно преимущество: Rayobyte предлагает IP-замещения для проблемных прокси-треков в дата-центре.Добавьте неограниченные нити, геофильтры и простую модель выставления счетов, и у вас есть инструмент готов для задач, чувствительных к отступлениям. Rayobyte offers residential proxies from about $15 per GB, ISP from $1.82 per IP monthly, and mobile plans priced higher depending on volume. Datacenter proxies are included in the flexible pay-as-you-go plans. A 2-day trial is available to get started with minimal commitment. Pros: Большой прокси-поул в дата-центре с гибкими планами Сильная поддержка жилой и мобильной экспансии Ясная документация и набор Конс : Жилой бассейн меньше, чем конкуренты верхнего уровня Некоторые обзоры упоминают переменные скорости на планах начального уровня 9. Скачать Скачать Locations: Worldwide IP coverage via API Бесплатная пробная версия: 1000 бесплатных пробных запросов Поддержка: электронная почта и форумы сообщества; доступна документация и SDK Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering ScraperAPI не передает вам IP-адреса – он дает вам упрощенную конечную точку, которая выполняет обработку проксинга, вращения, заголовка и CAPTCHA для вас. Users enjoy near-immediate integration, especially with SDKs in common languages. The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. ScraperAPI использует модель ценообразования на основе запросов с 1000 бесплатными запросами в месяц. Платные планы начинаются с $49 за 100 000 запросов, а более высокие уровни масштабируются в зависимости от использования. Прос : Автоматически обрабатывает ротации IP, CAPTCHAs и заголовки Developer-first with API integration and SDKs Pay-as-you-go and free trial available Конс : No direct proxy control (works only through API) Ограниченный к сканированию задач, а не к общему использованию прокси 10. PacketStream PacketStream Locations: Worldwide IP coverage via API Бесплатная пробная версия: 1000 бесплатных пробных запросов Support: Email and community forums; documentation and SDKs available Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering ScraperAPI не только передает вам IP-адреса – он дает вам упрощенную конечную точку, которая делает проксинг, вращение, заголовки и CAPTCHA обработку для вас. Пользователи наслаждаются практически мгновенной интеграцией, особенно с SDK на общих языках.Платформа справляется с ретриями, таргетированием на уровне страны и даже страницами с JS-рендером – идеально подходит для быстрого скриптования или динамического сканирования. PacketStream взимает 1 доллар за ГБ через свою модель совместного использования пропускной способности peer-to-peer. Нет никаких контрактов или обязательств, что делает его бюджетным решением для легкого сканирования или тестирования. Прос : Extremely low-cost bandwidth-sharing model Прозрачная цена в $1/GB Peer-to-peer residential proxies Cons: Меньший IP-пол, чем корпоративные провайдеры Меньше подходит для тяжелых отраслей 11. Проксиэмпир ProxyEmpire Места: Глобальные (покрытие 170–195 стран) Бесплатная проба: небольшая оплачиваемая проба (например, $ 2 за образец трафика) Support: Live chat and email help Экстрасы: Финозернированная фильтрация (гео/ASN), данные переноса, доступ к API ProxyEmpire играет с точностью: если ваш рабочий процесс требует данных от конкретных городов, ASN или ISP, этот провайдер дает вам этот контроль.Прокси для жилых, мобильных и центров обработки данных поддерживаются, но отличительными характеристиками являются инструменты фильтрации и автоматическая загрузка неиспользованных данных. Благодаря чистой панели приборов, доступу к API и охвате почти двухсот стран, он хорошо подходит для потребностей в рыночной разведке и целенаправленном сканировании, где верность местоположению является ключевой. Планы ProxyEmpire начинаются примерно с $15 за ГБ для жилых прокси-сервисов, с доступными скидками на объем. Мобильные прокси-сервисы ценятся выше, начиная с $60 за ГБ, а варианты центров обработки данных основаны на выделении IP-адреса. Прос : Advanced targeting with city- and ASN-level filters Смесь жилых, мобильных и прокси-центров для дата-центров Прозрачная политика переноса данных Конс : Высокие цены при меньших объемах Network size smaller than Bright Data or Oxylabs 12. Неудовлетворительная Неудовлетворительная Locations: Global IP coverage (vendor lists millions of IPs across regions) Бесплатная пробная версия: пробные варианты по запросу Support: 24/7 support and documentation Экстрасы: прокси-gateways, сеансовая привязанность, интеграция API и SDK Infatica balances global availability with flexible traffic models. Their service spans residential, static ISP, mobile, and datacenter proxies – all accessibly deployed via gateway endpoints that help manage and filter usage. Основное внимание уделяется управлению сессиями: переменные продолжительности, варианты списка / шлюза и API разработчика делают его практичным для рабочих процессов, требующих последовательности, не жертвуя масштабом. Местные прокси-серверы Infatica начинаются с $12 за ГБ, прокси-серверы для центров обработки данных — примерно с $0.50 за IP в месяц, а мобильные прокси-серверы — примерно с $30 за ГБ. Доступны скидки на объем, а также можно организовать индивидуальные корпоративные цены. Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No

Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Почему не стоит пользоваться бесплатными прокси-сервисами Хотя идея использования бесплатного прокси может быть соблазнительной, это практика, которая несет в себе значительные риски. Бесплатные прокси-серверы часто получены неэтично и очень нестабильны. Исследования из различных исследований, включая одно цитируемое в статье arXiv 2025 года, показывают, что в среднем только около 34,5% бесплатных прокси-серверов остаются активными, причем многие имеют серьезные недостатки безопасности. Нестабильность и ненадежность: бесплатные прокси часто выходят из сети, очень медленны и часто быстро обнаруживаются и блокируются целевыми веб-сайтами. Уязвимости безопасности: Многие бесплатные прокси являются вредоносными.Ваши данные, включая учетные данные и конфиденциальную информацию, могут быть перехвачены, или ваше устройство может быть заражено вредоносным программным обеспечением. Поскольку они являются публичными и используются бесчисленным количеством людей, бесплатные прокси часто включены в черный список, что делает их бесполезными для любых серьезных задач по сбору данных. Профессиональный платный прокси-сервис – это инвестиция в надежность, производительность и, самое главное, в безопасность. Conclusion Заключение Выбор правильного прокси-провайдера зависит от масштаба проекта, целевых веб-сайтов и бюджета.Провайдеры, пересмотренные в этом руководстве, представляют собой лучший прокси-провайдер, который может предложить рынок в 2025 году, каждый с собственным предложением ценности. Для проектов на корпоративном уровне, где бюджет является второстепенной проблемой, Oxylabs и Bright Data предлагают беспрецедентный масштаб и производительность. Для целеустремленных пользователей, Decodo и IPRoyal обеспечивают фантастический баланс функций и доступности. Для разработчиков, ищущих быстрый доступ, Webshare является очевидным победителем, предлагая легкий вход в прокси-пространство из-за низкой ценовой линии и бесплатных прокси-серверов. В конечном счете, лучший выбор зависит от ваших конкретных потребностей, бюджета и масштаба проекта. Мы настоятельно рекомендуем воспользоваться бесплатными пробными версиями и постоянными бесплатными планами для тестирования услуг, прежде чем приступить к плану.Промышленность прокси постоянно развивается, и информирование о новейших инструментах и функциях является ключом к тому, чтобы ваши усилия по сбору данных оставались эффективными и эффективными. FAQ Какой самый лучший прокси-провайдер в целом? Лучший прокси-провайдер зависит от задачи, поэтому наши лучшие рекомендации для более крупных или сложных проектов и Для тех, кто ищет наилучшую ценность. Оксилабеты Декодировать Какой тип прокси я должен выбрать для веб-сканирования? For most Резидентные прокси являются лучшим выбором, так как они получены от реальных людей, использующих реальный IP-адрес, который менее вероятно будет заблокирован. WEB Скачать Стоят ли дорогие прокси? Высокооплачиваемые прокси-серверы от авторитетных провайдеров обычно предлагают превосходную производительность, более крупные и чистые IP-полы, лучшую поддержку клиентов и расширенные функции, которые необходимы для масштабных или сложных проектов. В чем разница между резидентными и дата-центр-прокси? Жилые прокси маршрутизируют трафик через реальные жилые устройства, делая их легитимными пользователями. прокси Datacenter - это IP-адреса, размещенные в дата-центрах; они быстрее и дешевле, но также легче обнаружить и заблокировать. Могу ли я попробовать прокси-сервисы перед покупкой? Да, большинство авторитетных прокси-провайдеров предлагают бесплатную пробную версию, постоянный бесплатный план или гарантию возврата денег, что позволяет вам проверить их сервис и определить, подходит ли он вашему проекту.