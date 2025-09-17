ResiderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, Large Scraping175M+Residential, Mobile, Datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, Mobile, Datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareKustannustehokas sisäänpääsy, Persay80M+Residential, Mobile, Datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 ilmainen proxy DC-istunto Bright DataPremium Enterprise features150M+Residential, Data Center, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBD Web-kaavinta, julkinen tietojen louhinta ja automatisoitu tutkimus ovat yhä tarpeellisempia yrityksille, analyytikoille ja kehittäjille. Proxy-palvelimilla on kriittinen rooli näissä toiminnoissa antamalla käyttäjille mahdollisuus jakaa pyyntöjä useiden IP-osoitteiden välillä, ylläpitää nimettömyyttä ja ohittaa maantieteellisen sijainnin rajoitukset. Proxy-palveluntarjoajan valinta voi kuitenkin olla monimutkainen tehtävä.Markkinoilla on runsaasti vaihtoehtoja, jotka vaihtelevat paljaista luista, perustyökaluista hienostuneisiin, yritystason ratkaisuihin. Tämä artikkeli on täällä antamaan sinulle syvällisen vertailun 12 parhaasta välityspalveluntarjoajasta vuonna 2025. Tarkastelemme niiden hinnoittelua, suorituskykyä, ominaisuuksia ja eettisiä standardeja, jotta voit valita oikean ratkaisun erityistarpeisiisiisi, riippumatta siitä, rakennatko henkilökohtaisen web-kaavin tyhjästä tai hallitsetko laajamittaista tiedonkeruuhanketta. Best Proxy Providers – Quick Look Parhaat Proxy-palveluntarjoajat – Quick Look Oxylabs – Yleensä parhaat välityspalvelimet yrityksille ja suurille projekteille. Decodo (ex Smartproxy) – Paras arvo rahalle vankka verkko. Webshare – erittäin edullinen palvelu, jossa on ilmaiset välityspalvelimet. Bright Data – Premium-proxy-palvelu skaalautuville kehittyneille toiminnoille. SOAX – Vahva mobiili- ja ISP-proxyissä, joissa on tehokas suodatus. IPRoyal – Budjettiystävällinen palveluntarjoaja, jolla on joustavat maksutavat. NetNut – ISP-lähteet staattiset asuinproxy-palvelut ja suuret nopeudet. Rayobyte – Joustava välityspalvelu, jossa on eettinen hankinta. ScraperAPI – API-pohjaiset proxy-palveluntarjoajat PacketStream – erittäin edullinen palveluntarjoaja, joka on rakennettu kaistanleveyden jakamismallille. ProxyEmpire - Tarjoaa kehittyneitä suodatus- ja maantieteellisiä kohdistamisominaisuuksia. Infatica – Monipuolinen välityspalvelu, jossa korostetaan voimakkaasti eettisiä käytäntöjä. How We Selected the Best Proxy Server Providers Miten valitsimme parhaat proxy-palveluntarjoajat Luettelomme yhdistää kaikki tärkeimmät kriteerit ja testitulokset perusteelliseen ominaisuusanalyysiin, jotta saat täydellisen kuvan nykyisestä proxy-palvelimarkkinoista. Proxy-tyypit: Olemme asettaneet etusijalle palveluntarjoajat, jotka tarjoavat useita proxy-tyyppejä (asuin-, datakeskus-, mobiili- ja ISP-palvelut), jotka kattavat käyttötapaukset perusverkkoselauksesta monimutkaisiin tiedonlouhintahankkeisiin. Poolin koko ja monimuotoisuus: Suuremmat IP-poolit, joilla on maailmanlaajuinen kattavuus, tarjoavat paremman välityspalvelimen kierron ja alhaisemmat havaitsemisnopeudet. Hinnat: Analysoimme hinnoittelurakenteita, piilotettuja maksuja, vähimmäisvelvoitteita ja arvoehdotuksia. Suorituskyky: Mittaukset, kuten nopeus, käyttöaika ja menestysaste, ovat ratkaisevia tehokkuuden ja tietojen laadun kannalta. Ilmaiset kokeilut ja saavutettavuus: Ilmaiset kokeilut ja hyvityskäytännöt osoittavat palveluntarjoajan luottamusta ja vähentävät sitoumuksesi riskiä eri palveluiden testaamisessa. Asiakastuki: Arvioimme vastausaikoja, teknistä asiantuntemusta ja saatavuutta eri tukikanavien kautta. Eettinen noudattaminen: Harkitsimme palveluntarjoajien mainetta, asiakkaiden arvosteluja alustoilla, kuten G2 ja Trustpilot, ja heidän sitoutumistaan eettiseen IP-hankintaan. Best Proxy Service Providers in 2025 Parhaat Proxy-palveluntarjoajat vuonna 2025 1. Oksilääke Oksilääke Sijainti: 195+ maata Ilmainen kokeilujakso: 7 päivän kokeilujakso todennetuille yrityksille Tuki: 24/7 tuki omistautuneiden tilinhallitsijoiden kanssa Extras: Pyörivä asuin / ISP / mobiili / datakeskuksen välityspalvelut, Web Scraper API, vaatimustenmukaisuuden keskittyminen Oxylabs on yksi vakiintuneimmista palveluntarjoajista, joilla on markkinoiden parhaat välityspalvelimet, joita yritykset luottavat suurten tietojen keräämiseen. Sen valikoima kattaa datakeskukset, mobiililaitteet, ISP:t ja asuinpalveluntarjoajat, mikä antaa käyttäjille luotettavan perustan monenlaisille käyttötapauksille. Se tarjoaa myös vahvan infrastruktuurin ja huippuluokan tukijärjestelmän, joka sisältää myös yritysasiakkaiden tilinhallinnan. Web Scraper API ja kehittyneet kohdentamisvaihtoehdot lisäävät joustavuutta, kun taas yhtiön keskittyminen vaatimustenmukaisuuteen tekee siitä sopivan organisaatioille, jotka tarvitsevat suorituskyvyn tasapainottamista avoimen käytön kanssa. Oxylab tarjoukset aloittaen vain 4 dollaria GB: sta pay-as-you-go-suunnitelmassa, ja kuukausipaketit laskevat hieman suuremmille volyymille. aloittaa 0,10 dollaria per GB tai 0,80 dollaria per IP, kun taas Alkaen 1,60 dollarista per IP. ovat saatavilla $ 9 per GB, ja voit myös saada 7 päivän ilmaisen kokeilun tai vaatia ilmaisia välittäjiä 5 IP: llä, jotta voit kokeilla Oxylabs itse. Asuinrakennukset Proxy Datacenter Proxy -palvelimet ISP Proxy -palvelut Mobiilisovellukset Jäsenet : Laaja proxy-valikoima (DC, ISP, mobiili, asuinproxy) Maailmanlaajuinen kattavuus (175M+ IP-osoitteita, 195+ paikkaa) Erinomainen Web Scraping API Yhteensopivuus : Korkeampi oppimiskäyrä 2. Decodo (aiemmin nimeltään Smartproxy) Decodo (aiemmin nimeltään Smartproxy) Sijainnit: Asuinpalvelut yli 195 maassa; ISP:t ja datakeskukset valituilla alueilla; mobiili kattavuus kasvaa Ilmainen kokeilujakso: 3 päivän kokeilujakso + 14 päivän palautusoikeus Tuki: 24/7 live chat, sähköposti, laaja dokumentaatio Extras: selaimen laajennukset, API, tahmeat istunnot, pyörimisen esiasetukset Decodo, joka tunnetaan aiemmin nimellä Smartproxy, on tullut suosittu valinta käyttäjille, jotka haluavat tasapainon mittakaavan ja saavutettavuuden. Sen yli 125 miljoonan IP-osoitteen verkosto kattaa asuin-, datakeskus-, ISP- ja mobiili-proxy-palvelut, mikä tekee siitä sopivan eri kokoisille ja monimutkaisuuden tasoille. Suorituskyky on johdonmukaisesti vahva, ja menestysaste on lähes 99 %. Kaupunkitason kohdentaminen, tahmeat istunnot ja pyörimiset ovat erinomaisia hienostuneempaan hallintaan, kun taas integroinnit, kuten selainlaajennukset ja puhdas API, tekevät siitä erittäin joustavan erilaisissa skenaarioissa. Decodon asuinproxy-palvelut alkavat 1,50 dollarista gigatavua kohden, ja kuukausittaiset suunnitelmat vaihtelevat 3,00 dollarista 2,25 dollariin gigatavua kohden tilavuudesta riippuen. ISP-proxy-palvelut alkavat 0,27 dollarista IP:tä kohden, datakeskuksen proxy-palvelimet vain 0,026 dollaria IP:tä kohden tai gigatavua kohden ja mobiiliproxy-palvelut alkavat 4,50 dollaria gigatavua kohden. Jäsenet : Laaja yhdistelmä asuin-, mobiili-, datakeskus- tai ISP-proxyjä Kilpailukykyiset GB-hinnat ja hyvin selkeät tasoitetut hinnat Helppokäyttöinen ohjauspaneeli ja pyörimisen esiasetukset Yhteensopivuus : Jotkut kehittyneet yritysominaisuudet korkeampien suunnitelmien takana 3. ja Webshare ja Webshare Sijainti: Globaali kattavuus Ilmainen kokeilu: Ilmainen taso – 10 datakeskuksen IP-osoitetta Tuki: Lippupohjainen apupöytä + itsepalvelupohjainen tietopohja Extras: Pyörivät/staattiset palvelimet, API-käyttöoikeudet Webshare on käytännöllinen vaihtoehto niille, jotka haluavat aloittaa nopeasti ja edullisesti. Sen ilmainen taso antaa sinulle 10 datakeskuksen välityspalvelua, joissa on 1 GB liikennettä kuukaudessa, joten on helppo kokeilla ennen kuin sitoudut suurempiin suunnitelmiin. Alusta tarjoaa laajan IP-pohjan, jossa on yli 80 miljoonaa osoitetta, sekä asuin- että datakeskuksen välityspalveluja.Tyypilliset ominaisuudet, kuten staattiset tai pyörivät istunnot, ja helposti saatavilla oleva API, auttavat käyttäjiä integroimaan välityspalvelut mihin tahansa kaavinta- tai automatisointitehtävään olennaisesti minimaalisella vaivalla. Maksulliset suunnitelmat ovat houkuttelevasti hinnoiteltuja, alkaen 1,40 dollarista gigatavua kohden asuinproxyille, ja staattiset asuinvaihtoehdot ovat saatavilla 0,225 dollarista 0,30 dollariin per IP. Datacenter-proxy-palvelimet alkavat 0,0179 dollarista per IP. Webshare on myös yksi harvoista hyvämaineisista ilmaisista proxy-palveluista, jotka tarjoavat pysyvän ilmaisen tason kenelle tahansa yrittää. Jäsenet : Erittäin edulliset datacenter-proxy-palvelimet itsepalveluun Ilmainen paketti: 10 DC Proxy + 1 GB / kuukausi Selkeät hintamallit Yhteensopivuus : Rajoitettu mukautettavuus verrattuna yritysten kilpailijoihin 4. kirkkaita tietoja kirkkaita tietoja Sijainti: 195+ maata Ilmainen kokeilujakso: 7 päivän kokeilujakso todennetuille yrityksille Tuki: 24/7 tuki, omistautunut menestys johtajat Extras: Proxy Manager, datasettien markkinapaikka, kehittynyt geo-targeting Jos tavoitteesi on täysikokoinen, yritysluokan kaavinta, Bright Data tarjoaa sekä mittakaavan että työkalut. Niiden valtava asuntokoko – sekä ISP:n, mobiililaitteiden ja datakeskusten välityspalvelimet – parit työkaluja, kuten Proxy Manager ja dataset antaa sinulle tarkan hallinnan kaavintavirtoja. Kehittyneitä ominaisuuksia ovat kaupungin / ASN / ISP-tason kohdentaminen, suorat ohjauspaneelit ja compliance-first -logiikka, joka helpottaa riskitietoisia käyttötapauksia. Bright Datan asuinproxy-palvelut alkavat 5,88 dollarista gigatavua kohden ja laskevat 3,57 dollariin gigatavua kohden suuremmilla tilavuuksilla. ISP-proxy-palvelut alkavat 12,75 dollarista gigatavua kohden, mobiililaitteet 60 dollarista gigatavua kohden ja datakeskuksen vaihtoehdot alkavat noin 0,90 dollaria IP:tä kohden tai 0,12 dollaria gigatavua kohden. Jäsenet : Massiivinen proxy-allas (150M+ asuinrakennus, 72M+ mobiili) Rikas työkalut: Proxy Manager, ei koodin keräilijät, API Geo-targeting ja Enterprise Compliance -ominaisuudet Yhteensopivuus : Premium hintalappu 5. Soikka SOAX Sijainti: Maailmanlaajuinen (monet maat) Ilmainen kokeiluversio: Käynnistä kokeiluversio hintasivun kautta Tuki: Live chat ja sähköposti Extras: Monitasoiset luotot asuin-, mobiili-, ISP- ja datakeskuksen välittäjille; rakeiset geo-suodattimet SOAX on erinomainen, kun tarvitset maantieteellistä tai matkapuhelinten painavaa kohdentamista. Niiden laaja IP-allas kattaa asuin-, ISP-, mobiili- ja datakeskuksen välityspalvelut - kaikki saavutettavissa yhtenäisellä luottojärjestelmällä ja suodattimilla, joiden avulla voit valita paikallistason hallintaan helposti. Vahvan käyttöajan ja reittien vakauden vaatimusten ansiosta SOAX sopii käyttäjille, jotka käyttävät paikallisia tietojärjestelmiä (kuten vähittäismyyntihintoja tai mainosten testausta). Niiden työkalut - pyörimisvaihtoehdot, tahmeat istunnot, kaupunkitason suodattimet - on tehty tarkkuuden sijaan. SOAX tarjoaa asuin-, mobiili- ja ISP-välityspalveluja, jotka alkavat noin 3,60 dollarista gigatavua kohden, ja suurempien volyymien suunnitelmat laskevat noin 2 dollariin gigatavua kohden.Mobiili välityspalvelut alkavat noin 7,50 dollarista gigatavua kohden, kun taas datakeskuksen vaihtoehdot hinnoitellaan erikseen paketin mukaan. Jäsenet : Vahva mobiili- ja ISP-proxy kattavuus Joustava pyöriminen ja tarttuvat istunnot Läpinäkyvä per-GB hinta Yhteensopivuus : Korkeammat per-GB-hinnat sisäänkäyntiasteilla Vähemmän muokkausominaisuuksia 6. IPRoyal IPRoyal Sijainti: Maailmanlaajuinen (mainostettu 30M+ IP) Ilmainen kokeilu: Ei virallista kokeilua, mutta pay-as-you-go ja promos ovat olemassa Tuki: Live chat ja sähköposti Extras: Pay-as-you-go -suunnitelmat, ääretön käyttösiirto (”never-expiring” liikenne) IPRoyal on modulaarinen valinta pienille tiimille tai freelancereille, jotka haluavat ketteryyttä lukitsematta sopimuksia. sen välityspalveluntarjoaja - asuin-, ISP, mobiili- ja datakeskus - yhdistyvät hyvin joustavaan laskutukseen ja ominaisuuksiin, kuten tahmeisiin istuntoihin ja liikenteeseen, joka ei koskaan vanhene. Vaikka se ei ole yritysluokan, alusta on käyttökelpoinen ja luotettava - erityisesti vähemmän vihamielisiin kaavintaympäristöihin. IPRoyalin asuinproxy-palvelut alkavat 3,50 dollarista gigatavua kohden, ISP-proxy-palvelut noin 8 dollarista gigatavua kohden, mobiililaitteet 117 dollarista kuukaudessa ja datakeskuksen proxy-palvelut 1,80 dollaria IP:ää kohden kuukaudessa. Jäsenet : Talousarvioystävällinen joustavien laskutusmallien avulla Wide proxy mix ja pitkät tarttuvat istunnot Älä lopeta liikennevaihtoehtoa Yhteensopivuus : Enterprise-työkalut kevyempiä kuin huippuluokan kilpailijat Parhaat alennukset liittyvät usein myynninedistämiseen 7. Netissä Netissä Sijainti: Maailmanlaajuinen kattavuus (85M+ IP) Ilmainen kokeilujakso: Demo / kokeilujakso saatavilla (kontaktien kautta) Tuki: 24/7 tuki, SLA-sopimukset yritystasoille Extras: ISP-pohjaiset staattiset asuinproxy-palvelut, räätälöity reititystekniikka NetNut erottuu luotettavuudestaan - ne tarjoavat ISP-lähteitä, staattisia asuinproxyja, jotka välttävät P2P: n epävakautta. niiden massiivinen, maailmanlaajuisesti jakautunut pool takaa pitkät, keskeytymättömät istunnot - täydellinen työnkulkujen kaappaamiseen, jotka eivät siedä IP-kiusaamista. Ne tukevat sitä uptime-vaatimuksilla ja viiteystävällisillä API-sovelluksilla, mikä tekee NetNutista go-to-palvelun käyttäjille, jotka haluavat istunnon johdonmukaisuutta ja kaivaa vastustuskykyä maailmanlaajuisissa päätepisteissä. NetNutin staattiset asuinproxy-palvelut alkavat 1,59 dollarista gigatavua kohden, ja yrityspaketit ovat saatavilla suoramyynnin kautta. Datacenter- ja ISP-hinnat vaihtelevat volyymista riippuen, kun taas maailmanlaajuinen kattavuus takaa johdonmukaisen yhteyden. Jäsenet : ISP-lähde staattinen asuinproxy Pysyvät istunnot ihanteellisia pitkille kaavintatehtäville 24/7 tuki ja API-integraatio Yhteensopivuus : Sisäänpääsymaksut korkeammat kuin joillakin kilpailijoilla Verkko on pienempi kuin Bright Data tai Oxylabs 8. Raitiovaara Raitiovaara Sijainti: Maailmanlaajuinen kattavuus (10M+ IP) Ilmainen kokeilujakso: 2 päivän kokeilujakso saatavilla 24/7 asiakastuki Extras: Pay-as-you-go-tasot, staattiset ISP-välityspalvelut ja DC-välityspalvelut, joissa on IP-korvaustakuu Rayobyte muistuttaa Sveitsin armeijan proxy-käyttöä - se alkoi datakeskuksen asiantuntijana, mutta nyt kääri asuin-, ISP- ja mobiilikerroksissa. Yksi etu: Rayobyte tarjoaa IP-korvauksia ongelmallisille datakeskuksen välityspalikoille. Lisää rajoittamattomia palikoita, maantieteellisiä suodattimia ja yksinkertainen laskutusmalli, ja sinulla on työkalupakki valmiina hyökkäysherkkiä tehtäviä varten. Rayobyte tarjoaa asuinkäyttöön tarkoitettuja välityspalveluja noin 15 dollarista gigatavua kohden, ISP:tä 1,82 dollarista IP:tä kohden kuukaudessa ja matkapuhelinjärjestelmiä, joiden hinnat ovat korkeammat volyymista riippuen. Datacenter-välityspalvelut sisältyvät joustaviin pay-as-you-go-suunnitelmiin. Jäsenet : Suuri datakeskuksen proxy-allas joustavilla suunnitelmilla Vahva tuki asuin- ja liikkuvaan laajentumiseen Selkeä dokumentointi ja onboarding Yhteensopivuus : Asuntokanta pienempi kuin huippuluokan kilpailijat Jotkut arvostelut mainitsevat muuttuvat nopeudet lähtötason suunnitelmissa 9. Särkyttävä Särkyttävä Sijainti: Maailmanlaajuinen IP-kattavuus API:n kautta Ilmainen kokeilujakso: 1000 ilmaista pyyntöä Tuki: Sähköposti ja yhteisöfoorumit; dokumentaatio ja SDK:t saatavilla Extras: Automaattinen IP-kierros, sisäänrakennettu CAPTCHA-käsittely, valinnainen JavaScript rendering ScraperAPI ei välitä sinulle IP-osoitteita - se antaa sinulle yksinkertaistetun päätepisteen, joka tekee välityspalvelun, pyörimisen, otsikon ja CAPTCHA-käsittelyn sinulle. Käyttäjät nauttivat lähes välittömästä integroinnista, erityisesti yleisten kielten SDK:ien kanssa. alusta käsittelee uudelleenkirjoituksia, maan tason kohdentamista ja jopa JS-suoritettuja sivuja – täydellinen nopeaan skriptointiin tai dynaamiseen kaavintaan. ScraperAPI käyttää pyyntöihin perustuvaa hinnoittelumallia, jossa on 1000 ilmaista pyyntöä kuukaudessa. Maksulliset suunnitelmat alkavat 49 dollarista 100 000 pyynnöstä ja korkeammat tasot vaihtelevat käytön perusteella. Käyttäjät nauttivat lähes välittömästä integroinnista, erityisesti yleisten kielten SDK:ien kanssa. alusta käsittelee uudelleenkirjoituksia, maan tason kohdentamista ja jopa JS-suoritettuja sivuja – täydellinen nopeaan skriptointiin tai dynaamiseen kaavintaan. PacketStream veloittaa 1 dollaria gigatavua kohden vertaisverkon kaistanleveyden jakamismallin kautta. Ei ole sopimuksia tai sitoumuksia, mikä tekee siitä budjettiystävällisen ratkaisun kevyelle kaavinnalle tai testaukselle. Jäsenet : Erittäin edullinen kaistanleveyden jakamalli Transparent pricing at $1/GB Peer-to-peer asuinrakennukset Yhteensopivuus : Pienempi IP pool kuin yrityspalveluntarjoajat Vähemmän sopiva vaatimustenmukaisuuden raskaille teollisuudenaloille 11. Proxyjoukot Proxyjoukot Sijainti: Maailmanlaajuinen (170–195 maata kattavuus) Ilmainen kokeilu: Pieni maksettu kokeilu (esimerkiksi 2 dollaria näytteenottoa varten) Tuki: Live chat ja sähköposti Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover data, API pääsy ProxyEmpire pelaa tarkkuutta: jos työnkulku vaatii tietoja tietyistä kaupungeista, ASN: stä tai ISP: stä, tämä palveluntarjoaja antaa sinulle tämän hallinnan. Puhdas ohjauspaneeli, API-pääsy ja kattavuus lähes 200 maassa sopivat hyvin markkinatietojen ja kohdennettujen kaavintatarpeiden tarpeisiin, joissa sijainnin uskollisuus on avainasemassa. ProxyEmpiresin suunnitelmat alkavat noin 15 dollarista gigatavua kohden asuinkäyttöön tarkoitetuille välityspalvelimille, joilla on käytettävissä alennuksia tilavuudesta. Mobiiliä koskevat välityspalvelut hinnat ovat korkeammat, lähellä 60 dollaria gigatavua kohden, ja datakeskuksen vaihtoehdot perustuvat IP-tallentamiseen. Jäsenet : Kehittynyt kohdentaminen kaupunki- ja ASN-tason suodattimilla Asuin-, mobiili- ja datakeskuksen välityspalvelujen yhdistelmä Läpinäkyvä rollover-tietopolitiikka Yhteensopivuus : Korkeammat hinnat pienemmillä volyymilla Verkon koko on pienempi kuin Bright Data tai Oxylabs 12. epätoivoinen Infatica Sijainti: Maailmanlaajuinen IP- kattavuus (myyjä luetteloi miljoonia IP-osoitteita eri alueilla) Ilmainen kokeiluvaihtoehto: Kokeiluvaihtoehdot pyynnöstä 24/7 tuki ja dokumentaatio Extras: Proxy gateways, session stickiness, API & SDK integration Infatica tasapainottaa maailmanlaajuista saatavuutta joustavien liikennemallien kanssa.Niiden palvelut kattavat asuin-, staattisen ISP:n, mobiili- ja datakeskuksen välityspalvelut – kaikki käytettävissä porttipäätteiden kautta, jotka auttavat hallitsemaan ja suodattamaan käyttöä. Painopiste on istuntojen hallinta: muuttuvat liima-ajat, luettelon / portin vaihtoehdot ja kehittäjän API:t tekevät siitä käytännöllisen työnkulkuihin, jotka tarvitsevat johdonmukaisuutta uhrimatta mittakaavaa. Infatica-asunnolliset välityspalvelimet alkavat 12 dollarista gigatavua kohden, datakeskuksen välityspalvelimet noin 0,50 dollaria IP:tä kohden kuukaudessa ja mobiili välityspalvelut noin 30 dollarista gigatavua kohden. Jäsenet : Maailmanlaajuinen verkosto yli 100 maassa Asuin-, mobiili- ja datacenter proxy -palvelimet 24/7 live chat ja joustava laskutus Yhteensopivuus : Pienempi IP pool kuin johtavat kilpailijat Sisäänpääsymaksut eivät ole yhtä kilpailukykyisiä kuin budjettikilpailijat Best Proxy Provider Comparison Parhaat proxy palveluntarjoajat vertailu \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs Oksilääke Oksilääke Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo dekoodaus dekoodaus Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare ja Webshare ja Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data kirkkaita tietoja kirkkaita tietoja Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Soikka Soikka Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRoyal IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Netissä Netissä Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Raitiovaara Raitiovaara Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Säästäjä API Säästäjä API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream PacketSäätiö PacketSäätiö Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Proxyjoukot Proxyjoukot Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica epätoivoinen epätoivoinen Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Miksi sinun ei pitäisi käyttää ilmaisia proxy-palveluja Vaikka ajatus ilmaisen välityspalvelimen käytöstä voi olla houkutteleva, se on käytäntö, jolla on merkittäviä riskejä. Ilmaiset välityspalvelimet ovat usein hankittuja epäeettisesti ja ovat erittäin epävakaita. Erilaisten tutkimusten tutkimukset, mukaan lukien yksi mainittu 2025 arXiv-paperi, osoittavat, että keskimäärin vain noin 34,5 prosenttia ilmaisista välityspalvelimista pysyy aktiivisena, ja monilla on vakavia turvallisuushaittoja. Epävakaus ja epäluotettavuus: Vapaat välityspalvelut menevät usein offline-tilassa, ovat erittäin hitaita ja usein havaitaan nopeasti ja estetään kohdeverkkosivustoilla. Turvallisuushaavoittuvuudet: Monet ilmaiset välityspalvelut ovat haitallisia. Tietosi, mukaan lukien kirjautumistiedot ja arkaluonteiset tiedot, voidaan kaapata tai laitteesi voidaan tartuttaa haittaohjelmilla. Korkeat lohkokertoimet: Koska ne ovat julkisia ja niitä käyttää lukemattomia yksilöitä, ilmaiset välityspalvelut ovat usein mustalla listalla, mikä tekee niistä hyödyttömiä mihin tahansa vakavaan tiedonkeruutehtävään. Ammattimainen, maksettu välityspalvelu on investointi luotettavuuteen, suorituskykyyn ja ennen kaikkea turvallisuuteen. Conclusion Johtopäätös Oikean välityspalveluntarjoajan valinta riippuu projektin mittakaavasta, kohdennetusta verkkosivustosta ja budjetista. Tässä oppaassa tarkastellut palveluntarjoajat edustavat markkinoiden parhaita tarjouksia vuonna 2025, joista jokaisella on oma arvoehdotuksensa. Yritystason hankkeissa, joissa budjetti on toissijainen huolenaihe, Oxylabs ja Bright Data tarjoavat vertaansa vailla olevan mittakaavan ja suorituskyvyn. Arvokäsille käyttäjille Decodo ja IPRoyal tarjoavat loistavan tasapainon ominaisuuksista ja kohtuuhintaisuudesta. Kehittäjille, jotka etsivät nopeaa pääsyä, Webshare on selkeä voittaja, joka tarjoaa helpon pääsyn proxy-tilaan alhaisen hinnan ja ilmaisten proxy-palvelinten ansiosta. Viime kädessä paras valinta riippuu erityistarpeistasi, budjetistasi ja projektin mittakaavasta. Suosittelemme, että käytät ilmaisia kokeiluja ja pysyviä ilmaisia suunnitelmia palvelujen testaamiseen ennen kuin sitoudut suunnitelmaan. FAQ Mikä on paras proxy palveluntarjoaja? Paras välityspalveluntarjoaja riippuu tehtävästä, joten parhaat suosituksemme ovat suurempia tai monimutkaisempia hankkeita varten ja Niille, jotka haluavat parhaan hinnan. Oksilääke dekoodaus Minkälainen proxy-tyyppi minun pitäisi valita web-kaavinta? Suurin osa Residential proxies ovat paras valinta, koska ne ovat peräisin todellisista ihmisistä, jotka käyttävät todellista IP-osoitetta, joka on vähemmän todennäköistä estää. WEB kaavinta Ovatko kalliit proxyt sen arvoisia? Hyvämaineisten palveluntarjoajien korkeammat hinnat tarjoavat tyypillisesti paremman suorituskyvyn, suurempia ja puhtaampia IP-pooleja, parempaa asiakastukea ja kehittyneitä ominaisuuksia, jotka kaikki ovat välttämättömiä suurissa tai vaikeissa projekteissa. Mitä eroa on asuin- ja datakeskuksen välityspalvelimilla? Tietokeskuksen välittäjät ovat IP-osoitteita, joita isännöidään datakeskuksissa; ne ovat nopeampia ja halvempia, mutta ne on myös helpompi havaita ja estää. Voinko kokeilla proxy-palveluja ennen ostamista? Kyllä, useimmat hyvämaineiset välityspalveluntarjoajat tarjoavat ilmaisen kokeilujakson, pysyvän ilmaisen suunnitelman tai rahat takaisin -takuun, jonka avulla voit testata palvelunsa ja määrittää, onko se oikea projekti.