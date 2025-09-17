২০২৫ সালের সেরা ১২টি প্রক্সিজি পরিষেবা সরবরাহকারী

রেস্টুরেন্টের জন্য সর্বোত্তম আইপি পুল প্রসেসর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্টর প্রোজেক্ট ওয়েব স্ক্র্যাপিং, পাবলিক ডেটা এক্সট্র্যাকশন এবং স্বয়ংক্রিয় গবেষণা ব্যবসা, বিশ্লেষক এবং ডেভেলপারদের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে প্রয়োজনীয়। যাইহোক, একটি প্রক্সি প্রোভাইজার নির্বাচন একটি জটিল কাজ হতে পারে. বাজার খালি হাড় থেকে, মৌলিক সরঞ্জাম থেকে উন্নত, কোম্পানির স্তরের সমাধান পর্যন্ত বিকল্পগুলির সাথে পরিপূর্ণ। আমরা তাদের মূল্য, কর্মক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিক মানগুলি পরীক্ষা করব যা আপনাকে আপনার নির্দিষ্ট চাহিদাগুলির জন্য সঠিক সমাধানটি বেছে নিতে সহায়তা করবে, আপনি কোনও ব্যক্তিগত ওয়েব স্ক্র্যাপার তৈরি করছেন কিনা বা একটি বড় আকারের ডেটা সংগ্রহ প্রকল্প পরিচালনা করছেন কিনা। Best Proxy Providers – Quick Look সেরা প্রোক্সি প্রোভাইজার - দ্রুত দৃষ্টি Oxylabs – সাধারণত কোম্পানির এবং বড় আকারের প্রকল্পগুলির জন্য সেরা প্রক্সি সার্ভার। Decodo (ex Smartproxy) - একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সঙ্গে অর্থের জন্য সর্বোত্তম মান। Webshare – বিনামূল্যে প্রক্সিজ সার্ভার সহ একটি খুব সাশ্রয়ী পরিষেবা। উজ্জ্বল ডেটা - উন্নত অপারেশনগুলির জন্য একটি প্রিমিয়াম প্রক্সি পরিষেবা। SOAX - শক্তিশালী ফিল্টারিং সহ মোবাইল এবং আইএসপি প্রক্সিজে শক্তিশালী। IPRoyal – একটি বাজেট বন্ধুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী flexible pay-as-you-go বিকল্প সঙ্গে। NetNut – আইএসপি-র উত্পাদিত স্ট্যাটিক বাসস্থানীয় প্রক্সিজ এবং উচ্চ গতি। Rayobyte – নৈতিক সার্চিং সহ একটি নমনীয় প্রক্সি পরিষেবা। ScraperAPI - এপিআই ভিত্তিক প্রোক্সি সার্ভার প্রদানকারী। PacketStream – একটি ব্যান্ডবাইড শেয়ারিং মডেলের উপর নির্মিত একটি অত্যন্ত কম খরচে সরবরাহকারী। ProxyEmpire – উন্নত ফিল্টারিং এবং জিও টার্গেটিং বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে। Infatica – নৈতিক অনুশীলন উপর একটি শক্তিশালী মনোযোগ সঙ্গে একটি বহুমুখী প্রক্সি পরিষেবা। How We Selected the Best Proxy Server Providers কিভাবে আমরা সেরা প্রক্সিজার সার্ভার সরবরাহকারী নির্বাচন আমাদের তালিকাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী এবং পরীক্ষার ফলাফলগুলি গভীর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের সাথে একত্রিত করে যাতে আপনি বর্তমান প্রক্সি সার্ভার বাজারের সবচেয়ে সম্পূর্ণ চিত্র পাবেন। প্রোক্সি ধরন: আমরা বিভিন্ন প্রোক্সি ধরনের সরবরাহকারীদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছি (ভিত্তিক, ডাটা সেন্টার, মোবাইল, আইএসপি) যাতে সাধারণ ওয়েব ব্রাউজিং থেকে জটিল ডেটা এক্সট্র্যাকশন প্রকল্পগুলি পর্যন্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে কভার করা যায়। পুলের আকার এবং বৈচিত্র্য: বিশ্বব্যাপী কভারেজের সাথে বৃহত্তর আইপি পুলগুলি ভাল প্রক্সি রোটেশন এবং কম সনাক্তকরণ হার সরবরাহ করে। মূল্য: আমরা মূল্য গঠন, লুকানো ফি, ন্যূনতম প্রতিশ্রুতি এবং মূল্য প্রস্তাব বিশ্লেষণ। কর্মক্ষমতা: গতি, অপারেটিং সময় এবং সাফল্যের হার যেমন মেট্রিকগুলি দক্ষতা এবং ডেটা গুণমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিনামূল্যে পরীক্ষা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা: বিনামূল্যে পরীক্ষা এবং ফেরত নীতি প্রদানকারীর আস্থা নির্দেশ করে এবং বিভিন্ন পরিষেবা পরীক্ষা করার সময় আপনার প্রতিশ্রুতি ঝুঁকি হ্রাস করে। গ্রাহক সহায়তা: আমরা বিভিন্ন সমর্থন চ্যানেলগুলিতে প্রতিক্রিয়া সময়, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং উপলব্ধতা মূল্যায়ন করেছি। নৈতিক সম্মতি: আমরা সরবরাহকারীর খ্যাতি, G2 এবং Trustpilot মত প্ল্যাটফর্মগুলিতে গ্রাহকদের পর্যালোচনা এবং আইপিগুলির নৈতিক সার্চিংয়ের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি বিবেচনা করেছি। Best Proxy Service Providers in 2025 ২০২৫ সালের সেরা প্রোক্সি পরিষেবা সরবরাহকারী 1. অক্সিজেন অক্সিজেন স্থান: 195+ দেশ বিনামূল্যে ট্রাইব্যুনাল: 7 দিনের ট্রাইব্যুনাল প্রমাণিত ব্যবসায়ীদের জন্য সমর্থন: 24/7 সমর্থন বিশেষ অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার সঙ্গে অতিরিক্ত: ঘূর্ণমান বাসস্থানীয় / আইএসপি / মোবাইল / ডাটা সেন্টার প্রক্সিজ, ওয়েব স্ক্র্যাপার এপিআই, সম্মতি ফোকাস Oxylabs বাজারে সেরা প্রক্সি সার্ভারগুলির সাথে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত সরবরাহকারীদের মধ্যে একটি, বড় আকারের ডেটা সংগ্রহের জন্য উদ্যোগগুলির দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য। তার পোর্টফোলিও ডেটা সেন্টার, মোবাইল, আইএসপি এবং বাসস্থানীয় প্রক্সি নেটওয়ার্কগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি প্রদান করে। এটি একটি শক্তিশালী অবকাঠামো এবং একটি শীর্ষ শ্রেণীর সমর্থন সিস্টেম সরবরাহ করে যা ব্যবসায়িক গ্রাহকদের জন্য অ্যাকাউন্ট ম্যানেজারগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে. ওয়েব স্ক্র্যাপার এপিআই এবং উন্নত টার্গেটিং বিকল্পগুলি নমনীয়তা যোগ করে, যখন কোম্পানির সম্মতিতে মনোযোগ দেয় তখন এটি এমন সংস্থাগুলির জন্য উপযুক্ত করে যা কর্মক্ষমতাকে স্বচ্ছ ব্যবহারের সাথে ভারসাম্য দেয়। অক্সিজেন অফার একটি pay-as-you-go পরিকল্পনায় জিবি প্রতি মাত্র $ 4 থেকে শুরু করে, মাসিক প্যাকেজগুলি উচ্চতর ভলিউমগুলির জন্য সামান্য কমে যায়। জিবি প্রতি 0.10 ডলার বা আইপি প্রতি 0.80 ডলার থেকে শুরু করুন, যখন প্রতিটি আইপি থেকে শুরু 1.60 ডলার থেকে। গিগাবাইট প্রতি 9 ডলারের জন্য উপলব্ধ, এবং আপনি 7 দিনের বিনামূল্যে ট্রায়াল পেতে পারেন বা 5 আইপি সহ বিনামূল্যে প্রোক্সি দাবি করতে পারেন Oxylabs নিজেই চেষ্টা করুন। বাসস্থান প্রোজেক্ট ডাটা সার্ভার Proxy ISP প্রোজেক্ট মোবাইল প্রোজেক্ট প্রো : বিস্তৃত প্রক্সিজ লাইনআপ (ডিসি, আইএসপি, মোবাইল, বাসস্থানীয় প্রক্সিজ) বিশ্বব্যাপী কভারেজ (175M+ আইপি, 195+ অবস্থান) চমৎকার ওয়েব স্ক্র্যাপিং API কনস : উচ্চ শিক্ষা কোর্স 2. Decodo (পূর্বে Smartproxy) Decodo (পূর্বে Smartproxy) অবস্থান: 195+ দেশে বাসস্থানীয় প্রক্সিজেন; ISP এবং ডেটা সেন্টার নির্দিষ্ট অঞ্চলে; মোবাইল ক্রমবর্ধমান কভারেজ বিনামূল্যে পরীক্ষা: 3 দিনের বাসস্থান পরীক্ষা + 14 দিনের ফেরত নীতি সমর্থন: 24/7 লাইভ চ্যাট, ইমেল, ব্যাপক ডকুমেন্টেশন অতিরিক্ত: ব্রাউজার প্রসারিত, API, ক্লিপিং সেশন, রোটেশন presets Decodo, পূর্বে Smartproxy হিসাবে পরিচিত, ব্যবহারকারীদের জন্য একটি জনপ্রিয় পছন্দ হয়ে উঠেছে যারা মাত্রা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা একটি ভারসাম্য চান. তার নেটওয়ার্ক 125 মিলিয়নেরও বেশি আইপিগুলি বাসস্থান, ডেটা সেন্টার, আইএসপি এবং মোবাইল প্রক্সিজি অন্তর্ভুক্ত করে, যা এটি বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন স্তরের জটিলতার প্রকল্পগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে. পরিষেবাটি খুব অ্যাক্সেসযোগ্য কিন্তু চলমান, বড় আকারের স্ক্র্যাপিং কাজের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। কর্মক্ষমতা ক্রমাগত শক্তিশালী, প্রায় 99 শতাংশ সাফল্যের হার। শহরের স্তরের লক্ষ্যমাত্রা, স্পর্শকাতর সেশনের মত বৈশিষ্ট্যগুলি এবং ঘূর্ণন পূর্ব সেটিংসগুলি আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চমৎকার, যখন ব্রাউজার এক্সটেনশনের মত ইন্টিগ্রেশন এবং একটি পরিষ্কার এপিআই এটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খুব নমনীয় করে। Decodo এর আবাসিক প্রোজেক্টরগুলি প্রতি গিগাবাইটের জন্য $ 1.50 থেকে শুরু করে, মাসিক পরিকল্পনাগুলি পরিমাণে নির্ভর করে $ 3.00 থেকে $ 2.25 পর্যন্ত। ISP প্রোজেক্টরগুলি আইপি প্রতি $ 0.27 থেকে শুরু করে, ডাটা সেন্টার প্রোজেক্টর সার্ভারগুলি প্রতি আইপি বা জিবি প্রতি মাত্র $ 0.026 থেকে শুরু করে এবং মোবাইল প্রোজেক্টরগুলি প্রতি গিগাবাইটের জন্য $ 4.50 থেকে শুরু করে। প্রো : বাসস্থানীয়, মোবাইল, ডাটা সেন্টার বা আইএসপি প্রক্সিজের বিস্তৃত মিশ্রণ প্রতিযোগিতামূলক গিগাবাইট দাম এবং খুব স্পষ্ট স্তরিত মূল্য সহজে ব্যবহারযোগ্য ড্যাশবোর্ড এবং রুটন পূর্ব সেট কনস : উচ্চতর পরিকল্পনার পেছনে কিছু উন্নত উদ্যোগ বৈশিষ্ট্য 3. ওয়েবক্যাম ওয়েবক্যাম অবস্থান: বিশ্বব্যাপী কভারেজ বিনামূল্যে পরীক্ষা: বিনামূল্যে স্তর - 10 ডাটা সেন্টার আইপি সহায়তা: টিকিট ভিত্তিক সহায়তা ডেস্ক + স্ব-সার্ভিস জ্ঞান বেস অতিরিক্ত: রুটিং / স্ট্যাটিক সার্ভার, API অ্যাক্সেস Webshare যারা দ্রুত এবং সাশ্রয়ীভাবে শুরু করতে চান তাদের জন্য একটি কার্যকর বিকল্প. এর বিনামূল্যে স্তর আপনাকে 10 ডাটা সেন্টার প্রক্সিজ প্রতি মাসে 1 গিগাবাইট ট্র্যাফিক দিয়ে দেয়, তাই এটি বৃহত্তর পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আগে পরীক্ষা করা সহজ করে তোলে. এই অ্যাক্সেসযোগ্য প্রবেশ পয়েন্ট এটি বিশেষ করে ব্যক্তিগত ডেভেলপার এবং ছোট টিমগুলির মধ্যে জনপ্রিয় করেছে. প্ল্যাটফর্মটি 80 মিলিয়নেরও বেশি ঠিকানাগুলির একটি বিশাল আইপি পুল সরবরাহ করে, যার মধ্যে বাসস্থানীয় এবং ডাটা সেন্টার প্রক্সিজ রয়েছে. স্ট্যাটিক বা রুটিং সেশনগুলির মতো বৈশিষ্ট্য এবং একটি অ্যাক্সেসযোগ্য API ব্যবহারকারীদের কোনও স্ক্র্যাপিং বা অটোমেশন কাজে প্রক্সিজগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করে। পেমেন্ট প্ল্যানগুলি আকর্ষণীয় মূল্যায়ন করে, বাসস্থানীয় প্রক্সিগুলির জন্য প্রতি গিগাবাইটের 1.40 ডলার থেকে শুরু করে, এবং স্ট্যাটিক বাসস্থানীয় বিকল্পগুলি আইপি প্রতি 0.225 থেকে 0.30 ডলার পর্যন্ত পাওয়া যায়. ডাটা সেন্টার প্রক্সি সার্ভারগুলি আইপি প্রতি 0.0179 ডলার থেকে শুরু করে। প্রো : স্বয়ং সেবা জন্য খুব সাশ্রয়ী ডেটা সেন্টার প্রক্সি সার্ভার বিনামূল্যে পরিকল্পনা: 10 DC প্রক্সিজ + 1 জিবি / মাস পরিষ্কার মূল্য মডেল কনস : কোম্পানির প্রতিযোগীদের তুলনায় সীমিত কাস্টমাইজিং 4. উজ্জ্বল তথ্য উজ্জ্বল তথ্য স্থান: 195+ দেশ বিনামূল্যে ট্রাইব্যুনাল: 7 দিনের ট্রাইব্যুনাল প্রমাণিত ব্যবসায়ীদের জন্য সমর্থন: 24/7 সমর্থন, dedicated সাফল্য ম্যানেজার Extras: প্রক্সি ম্যানেজার, ডেটা সেট বাজার, উন্নত জিও-টার্গেটিং যদি আপনার লক্ষ্য পূর্ণ স্ট্যাক, এন্টারপ্রাইজ গ্রেড ক্র্যাভিং, Bright ডেটা উভয় মাত্রা এবং টুলিং সরবরাহ করে. তাদের বিশাল বাসস্থানীয় বহু - পাশাপাশি আইএসপি, মোবাইল এবং ডেটা সেন্টার প্রক্সি সার্ভার - প্রক্সি ম্যানেজার এবং ডেটা সেট মত সরঞ্জামগুলির সাথে আপনাকে স্ক্র্যাপিং প্রবাহের উপর সঠিক নিয়ন্ত্রণ দেয়। উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে শহর / এসএন / আইএসপি স্তরের টার্গেটিং, সরাসরি শট ড্যাশবোর্ড এবং একটি সম্মতি-প্রথম লজিক যা ঝুঁকি সচেতন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহজ করে তোলে। উজ্জ্বল ডেটা এর বাসস্থানীয় প্রক্সিজারগুলি গিগাবাইটের জন্য $5.88 থেকে শুরু করে এবং বৃহত্তর ভলিউমগুলির সাথে $3.57 পর্যন্ত স্কেল করে। আইএসপি প্রক্সিজারগুলি গিগাবাইটের জন্য $12.75 থেকে শুরু করে, গিগাবাইটের জন্য মোবাইল থেকে $60 থেকে শুরু করে এবং ডেটা সেন্টার বিকল্পগুলি আইপি প্রতি $0.90 বা গিগাবাইটের জন্য $0.12 থেকে শুরু করে। প্রো : বিশাল প্রক্সিজ পুল (150M + বাসস্থানীয়, 72M + মোবাইল) সমৃদ্ধ টুলিং: প্রক্সি ম্যানেজার, কোন কোড সংগ্রহকারী, API Geo-targeting এবং Enterprise Compliance বৈশিষ্ট্য কনস : প্রিমিয়াম পয়েন্ট 5. সোয়াক্স সোয়াক্স স্থান: বিশ্বব্যাপী (সংখ্যক দেশ) বিনামূল্যে ট্রায়াল: স্টার্টার ট্রায়াল মূল্য পৃষ্ঠা থেকে উপলব্ধ সহায়তা: লাইভ চ্যাট এবং ইমেল অতিরিক্ত: বাসস্থানীয়, মোবাইল, আইএসপি এবং ডাটা সেন্টার প্রক্সিজের জন্য বহু স্তরের ক্রেডিট; granular geo filters তাদের বিস্তৃত আইপি পুল বাসস্থানীয়, আইএসপি, মোবাইল, এবং ডেটা সেন্টার প্রক্সিজগুলি অন্তর্ভুক্ত করে - সবগুলি একটি একক ক্রেডিট সিস্টেম এবং ফিল্টারগুলির সাথে অ্যাক্সেসযোগ্য যা আপনাকে সহজেই স্থানীয় স্তরের নিয়ন্ত্রণগুলিতে ডাউনলোড করতে দেয়। শক্তিশালী অপারেটিং টাইম এবং রুট স্থিতিশীলতার দাবি দিয়ে, SOAX ব্যবহারকারীদের স্থানীয় ডেটা ইকোসিস্টেম (যেমন খুচরা মূল্যায়ন বা বিজ্ঞাপন পরীক্ষা) ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত। SOAX বাসস্থানীয়, মোবাইল এবং আইএসপি প্রোজেক্সগুলি সরবরাহ করে যা প্রতি গিগাবাইটের জন্য প্রায় 3.60 ডলার থেকে শুরু করে, উচ্চ ভলিউম পরিকল্পনাগুলি প্রতি গিগাবাইটের জন্য প্রায় 2 ডলার পর্যন্ত হ্রাস করে। প্রো : শক্তিশালী মোবাইল এবং আইএসপি প্রক্সি কভারিং নমনীয় রুট এবং Sticky Sessions প্রতি GB মূল্য কনস : প্রবেশমূলক স্তরে উচ্চতর per-GB হার কম কাস্টমাইজেশন ফিচার 6. আইপিএল আইপিএল অবস্থান: বিশ্বব্যাপী (প্রচারিত 30M + আইপি) বিনামূল্যে পরীক্ষা: কোনও আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা নেই, কিন্তু pay-as-you-go এবং প্রমো আছে সহায়তা: লাইভ চ্যাট এবং ইমেল সহায়তা Extras: Pay-as-you-go পরিকল্পনা, অনন্ত ব্যবহার রোলওভার ( “নিশ্চয়ই শেষ” ট্র্যাফিক) IPRoyal ছোট টিম বা ফ্রিল্যান্সারদের জন্য মডিউল পছন্দ হয় যারা চুক্তিগুলিতে লকিং ছাড়াই এগুতে চায়. এর প্রোজেক্স ইনভেন্টরি - বাসস্থানীয়, আইএসপি, মোবাইল, এবং ডাটা সেন্টার - নমনীয় ফিচারিং এবং স্টিকি সেশন এবং ট্র্যাফিক যেমন বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে ভাল মিলিত হয় যা কখনো শেষ হয় না। সফলতা হার এবং অ্যাপটাইম এই মূল্য পয়েন্টে বেশ সম্মানজনক। যদিও এটি এন্টারপ্রাইজ গ্রেড নয়, প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহারযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য - বিশেষ করে কম শত্রুতার জন্য স্ক্র্যাপিং পরিবেশের জন্য। IPRoyal এর বাসস্থান প্রোজেক্স প্রতি গিগাবাইটের জন্য $ 3.50 থেকে শুরু করে, ISP প্রোজেক্স প্রতি গিগাবাইটের জন্য প্রায় $ 8 থেকে শুরু করে, মোবাইল প্রতি মাসে $ 117 থেকে শুরু করে এবং ডেটা সেন্টার প্রোজেক্স প্রতি মাসে $ 1.80 থেকে শুরু করে। প্রো : নমনীয় বিলিং মডেলের সাথে বাজেট বন্ধুত্বপূর্ণ Wide proxy mix এবং দীর্ঘ স্টিকি সেশন কখনো বন্ধ ট্রাফিক বিকল্প কনস : এন্টারপ্রাইজ টুলগুলি শীর্ষ স্তরের প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে হালকা সেরা ছাড় প্রায়ই প্রচারের সাথে সংযুক্ত 7. নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক অবস্থান: বিশ্বব্যাপী কভারেজ (85M + আইপি) বিনামূল্যে ট্রাইব্যুনাল: ডেমো / ট্রাইব্যুনাল উপলব্ধ (সংযোগের মাধ্যমে) সমর্থন: 24/7 সমর্থন, এন্টারপ্রাইজ স্তরের জন্য SLAs Extras: ISP-based static residential proxies, কাস্টম রুটিং প্রযুক্তি NetNut নির্ভরযোগ্যতার জন্য চিহ্নিত হয় - তারা আইএসপি-র দ্বারা উত্পাদিত স্ট্যাটিক বাসস্থানীয় প্রসেসরগুলি সরবরাহ করে, P2P এর অস্থিতিশীলতা এড়িয়ে চলতে পারে. তাদের বিশাল, বিশ্বব্যাপী বিতরণযোগ্য পুল দীর্ঘ, বিরতিহীন সেশনগুলি নিশ্চিত করে - আইপি চার্ন সহ্য করতে পারে না এমন কাজের ফ্লোরগুলির জন্য নিখুঁত। তারা এটি অপ্টিমাইম দাবি এবং থ্রেডিং বন্ধুত্বপূর্ণ এপিআইগুলির সাথে সাপোর্ট করে, যা নেটনুটকে সেশনের সামঞ্জস্যপূর্ণতা এবং বৈশ্বিক এন্ডপয়েন্টগুলির মধ্যে প্রতিরোধের জন্য ব্যবহারকারীদের জন্য একটি গন্তব্য তৈরি করে। NetNut এর স্ট্যাটিক বাসস্থান প্রোজেক্টগুলি প্রতি গিগাবাইটের জন্য $ 1.59 থেকে শুরু করে, সরাসরি বিক্রয়ের মাধ্যমে এন্টারপ্রাইজ প্যাকেজগুলি পাওয়া যায়. ডাটা সেন্টার এবং আইএসপিগুলির দাম ভলিউমের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়, যদিও বিশ্বব্যাপী কভারেজ স্থিতিশীল সংযোগ নিশ্চিত করে. পরিষেবা কর্মক্ষমতা পরীক্ষার জন্য অনুরোধে একটি পরীক্ষা পাওয়া যায়। প্রো : আইএসপি-র ভিত্তিতে স্থিতিশীল বাসস্থান প্রসেসর দীর্ঘ স্ক্র্যাপিং কাজের জন্য আদর্শ স্থায়ী সেশন 24/7 সমর্থন এবং API ইন্টিগ্রেশন কনস : কিছু প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় মূল্যবান ব্রাইট ডেটা বা অক্সাইলেবের চেয়ে নেটওয়ার্ক ছোট 8. রেডিও রেডিও অবস্থান: বিশ্বব্যাপী কভারেজ (10M + আইপি) বিনামূল্যে পরীক্ষা: 2 দিনের পরীক্ষা উপলব্ধ 24/7 গ্রাহক সমর্থন Extras: Pay-as-you-go স্তর, স্ট্যাটিক আইএসপি প্রক্সি এবং আইপি প্রতিস্থাপনের গ্যারান্টি সহ ডিসি প্রক্সি Rayobyte একটি সুইজারল্যান্ড সেনাবাহিনীর ফ্রিক্সি ব্যবহারের ছুরির মত - এটি একটি ডাটা সেন্টার বিশেষজ্ঞ হিসাবে শুরু করে কিন্তু এখন বাসস্থানীয়, আইএসপি এবং মোবাইল স্তরগুলিতে জড়িত। একটি সুবিধা: Rayobyte সমস্যাযুক্ত ডাটা সেন্টার প্রক্সি থ্রেডগুলির জন্য আইপি প্রতিস্থাপন সরবরাহ করে. সীমাহীন থ্রেড, জিও ফিল্টার, এবং একটি সহজ বিলিং মডেল যোগ করুন, এবং আপনি বউন্স সংবেদনশীল কাজগুলির জন্য একটি টুলকিট পেয়েছেন। Rayobyte প্রতি গিগাবাইটের জন্য প্রায় $ 15 থেকে বাসস্থানীয় প্রক্সিজেন, প্রতি মাসে আইপি জন্য $ 1.82 থেকে আইএসপি, এবং মোবাইলে প্ল্যানগুলি ভলিউমের উপর নির্ভর করে উচ্চতর মূল্যায়ন করে। প্রো : নমনীয় পরিকল্পনা সহ বড় ডেটা সেন্টার প্রক্সি পুল আবাসিক এবং মোবাইল প্রসারিতের জন্য শক্তিশালী সমর্থন পরিষ্কার ডকুমেন্টেশন এবং onboarding কনস : শীর্ষস্থানীয় প্রতিযোগীদের চেয়ে ছোট ভবন কিছু পর্যালোচনা প্রবেশ স্তরের পরিকল্পনাগুলিতে পরিবর্তনশীল গতি উল্লেখ করে 9. স্ক্র্যাপিং স্ক্র্যাপিং অবস্থান: API এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আইপি কভারিং বিনামূল্যে পরীক্ষা: 1000 বিনামূল্যে অনুরোধ পরীক্ষা সমর্থন: ইমেল এবং সম্প্রদায়ের ফোরাম; ডকুমেন্টেশন এবং এসডিএকগুলি উপলব্ধ অতিরিক্ত: স্বয়ংক্রিয় IP rotating, ভিত্তিক CAPTCHA ম্যানেজমেন্ট, অপশনাল JavaScript rendering ScraperAPI আপনাকে আইপিগুলি সরবরাহ করে না - এটি আপনাকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্ট প্রদান করে যা আপনার জন্য প্রসেসিং, রুটিং, হেডার এবং CAPTCHA প্রক্রিয়াকরণ করে। ব্যবহারকারীরা প্রায় অবিলম্বে ইন্টিগ্রেশন উপভোগ করে, বিশেষ করে সাধারণ ভাষায় SDKs সঙ্গে. প্ল্যাটফর্মটি রিটারি, দেশ স্তরের টার্গেটিং, এবং এমনকি জিএস রেন্ডার পৃষ্ঠাগুলি পরিচালনা করে - দ্রুত স্ক্রিপ্টিং বা ডাইনামিক স্ক্র্যাপিংয়ের জন্য নিখুঁত। ScraperAPI প্রতি মাসে 1,000 বিনামূল্যে অনুরোধের সাথে একটি অনুরোধ ভিত্তিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করে। 100,000 অনুরোধের জন্য পেমেন্ট প্ল্যানগুলি $ 49 থেকে শুরু করে এবং ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে উচ্চতর স্তরগুলি মাপে। প্রো : স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইপি রোটেশন, CAPTCHAs এবং হেডারগুলি পরিচালনা করে API ইন্টিগ্রেশন এবং SDKs সঙ্গে ডেভেলপার প্রথমে Pay-as-you-go এবং বিনামূল্যে পরীক্ষা পাওয়া যায় কনস : কোন সরাসরি প্রক্সি নিয়ন্ত্রণ নেই (শুধুমাত্র API এর মাধ্যমে কাজ করে) স্ক্র্যাপিং কাজগুলির জন্য সীমাবদ্ধ, সাধারণ প্রক্সি ব্যবহার নয় 10. প্যাকেটস্ট্রিম প্যাকেটস্ট্রিম অবস্থান: API এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আইপি কভারিং বিনামূল্যে পরীক্ষা: 1000 বিনামূল্যে অনুরোধ পরীক্ষা সমর্থন: ইমেল এবং সম্প্রদায়ের ফোরাম; ডকুমেন্টেশন এবং এসডিএকগুলি উপলব্ধ অতিরিক্ত: স্বয়ংক্রিয় IP rotating, ভিত্তিক CAPTCHA ম্যানেজমেন্ট, অপশনাল JavaScript rendering ScraperAPI শুধুমাত্র আপনাকে আইপিগুলি সরবরাহ করে না - এটি আপনাকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্ট প্রদান করে যা আপনার জন্য প্রসেসিং, রুটিং, হেডার এবং CAPTCHA হ্যান্ডলিং করে। ব্যবহারকারীরা প্রায় অবিলম্বে ইন্টিগ্রেশন উপভোগ করে, বিশেষ করে সাধারণ ভাষায় SDKs সঙ্গে. প্ল্যাটফর্মটি রিটারি, দেশ স্তরের টার্গেটিং, এবং এমনকি জিএস রেন্ডার পৃষ্ঠাগুলি পরিচালনা করে - দ্রুত স্ক্রিপ্টিং বা ডাইনামিক স্ক্র্যাপিংয়ের জন্য নিখুঁত। PacketStream তার peer-to-peer ব্যান্ডবাইড শেয়ারিং মডেলের মাধ্যমে প্রতি গিগাবাইটের জন্য $ 1 চার্জ করে. কোন চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি নেই, এটি হালকা স্ক্র্যাপিং বা পরীক্ষার জন্য একটি বাজেট বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান। প্রো : অত্যন্ত কম খরচের ব্যান্ডবোর্ড শেয়ারিং মডেল দাম $1 / জিবি Peer-to-peer বাসস্থান কনস : এন্টারপ্রাইজ প্রদানকারীদের চেয়ে ছোট আইপি পুল ভারী শিল্পের জন্য কম উপযুক্ত 11. প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং জায়গা: বিশ্বব্যাপী (170-195 দেশ কভারেজ) বিনামূল্যে পরীক্ষা: ছোট ফি পরীক্ষা (উদাহরণস্বরূপ, নমুনা ট্র্যাফিকের জন্য $ 2) সহায়তা: লাইভ চ্যাট এবং ইমেল সহায়তা অতিরিক্ত: আধুনিক ফিল্টারিং (জিও / ASN), রোলওভার ডেটা, API অ্যাক্সেস ProxyEmpire সঠিকতা খেলে: যদি আপনার কাজের ফ্লো নির্দিষ্ট শহর, ASNs, বা আইএসপি থেকে ডেটা প্রয়োজন হয়, তবে এই প্রদানকারী আপনাকে সেই নিয়ন্ত্রণ দেয়. বাসস্থানীয়, মোবাইল, এবং ডেটা সেন্টার প্রক্সিগুলি সমর্থিত হয়, তবে হালকা বৈশিষ্ট্যগুলি ফিল্টারিং সরঞ্জাম এবং অব্যবহৃত ডেটা স্বয়ংক্রিয় rollover। প্রায় দুই শতাধিক দেশে একটি পরিষ্কার ড্যাশবোর্ড, এপিআই অ্যাক্সেস এবং কভারেজের সাথে, এটি বাজার গোপনীয়তা এবং লক্ষ্যকর স্ক্র্যাপিং প্রয়োজনীয়তাগুলির জন্য ভালভাবে উপযুক্ত, যেখানে অবস্থানের বিশ্বস্ততা গুরুত্বপূর্ণ। ProxyEmpire এর পরিকল্পনাগুলি বাসস্থানীয় প্রক্সিজারগুলির জন্য প্রায় 15 গিগাবাইট থেকে শুরু করে, ভলিউম ছাড়ের সাথে উপলব্ধ। মোবাইল প্রক্সিজারগুলি প্রায় 60 গিগাবাইটের জন্য শুরু করে, এবং ডাটা সেন্টার বিকল্পগুলি আইপি ভাগের উপর ভিত্তি করে শুরু করে। প্রো : শহর এবং ASN স্তরের ফিল্টার সঙ্গে উন্নত টার্গেটিং বাসস্থানীয়, মোবাইল এবং ডাটা সেন্টার প্রক্সিজের মিশ্রণ রোলভার ডেটা নীতি কনস : কম পরিমাণে উচ্চতর দাম ব্রাইট ডেটা বা অক্সাইলেবের চেয়ে নেটওয়ার্ক আকার ছোট 12. অশান্তি অশান্তি অবস্থান: গ্লোবাল আইপি কভারিং (প্রদানকারী বিভিন্ন অঞ্চলে মিলিয়ন আইপি তালিকাভুক্ত করে) বিনামূল্যে পরীক্ষা: অনুরোধ অনুযায়ী পরীক্ষা বিকল্প 24/7 সমর্থন এবং ডকুমেন্টেশন Extras: প্রক্সিজ গেটওয়ে, সেশন stickiness, API & SDK ইন্টিগ্রেশন তাদের পরিষেবাগুলি বাসস্থানীয়, স্ট্যাটিক আইএসপি, মোবাইল এবং ডাটা সেন্টার প্রক্সিজগুলি অন্তর্ভুক্ত করে - সবগুলি gateway এন্ডপয়েন্টগুলির মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্যভাবে বিতরণ করা যা ব্যবহার পরিচালনা এবং ফিল্টার করতে সহায়তা করে। একটি ফোকাস পয়েন্ট হচ্ছে সেশন ম্যানেজমেন্ট: পরিবর্তনশীল ক্লিপিং সময়কাল, তালিকা / গেটওয়ে বিকল্প এবং ডেভেলপার এপিআইগুলি কাজের ফ্লোগুলির জন্য বাস্তব করে তোলে যা মাত্রা হ্রাস করে না। Infatica বাসস্থান প্রক্সিজার প্রতি GB $ 12 থেকে শুরু করে, ডাটা সেন্টার প্রক্সিজার সার্ভার প্রতি IP প্রতি মাসে প্রায় $ 0.50 থেকে শুরু করে, এবং মোবাইল প্রক্সিজার প্রতি GB প্রায় $ 30 থেকে শুরু করে। প্রো : 100+ দেশে বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক বাসস্থানীয়, মোবাইল, ডাটা সেন্টার প্রক্সি সার্ভার অফার 24/7 লাইভ চ্যাট এবং নমনীয় চার্জিং কনস : নেতৃস্থানীয় প্রতিযোগীদের চেয়ে ছোট আইপি পুল বাজেট প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতো প্রতিযোগিতামূলক নয় Best Proxy Provider Comparison সেরা প্রোক্সি প্রদানকারীর তুলনা \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs অক্সিজেন অক্সিজেন Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo ডেকোড ডেকোড Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare ওয়েবক্যাম ওয়েবক্যাম Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data উজ্জ্বল তথ্য উজ্জ্বল তথ্য Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX সোয়াক্স সোয়াক্স Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal আইপিএল আইপিএল Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte রেডিও রেডিও Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream প্যাকেটস্ট্রিম প্যাকেটস্ট্রিম Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica অশান্তি অশান্তি Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services কেন আপনি বিনামূল্যে প্রক্সি পরিষেবা ব্যবহার করবেন না যদিও একটি ফ্রি প্রক্সি ব্যবহার করার ধারণা আকর্ষণীয় হতে পারে, এটি একটি অনুশীলন যা উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি বহন করে। ফ্রি প্রক্সিগুলি প্রায়ই অনৈতিকভাবে উত্পাদিত হয় এবং অত্যন্ত অস্থিতিশীল। বিভিন্ন গবেষণার গবেষণা, যার মধ্যে একটি 2025 arXiv কাগজে উল্লেখ করা হয়, দেখায় যে গড়ভাবে, মাত্র ৩৪.৫% ফ্রি প্রক্সি সার্ভারগুলি সক্রিয় থাকে, যার মধ্যে অনেকগুলি গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি রয়েছে। অস্থিতিশীলতা এবং অবিশ্বাস্যতা: বিনামূল্যে প্রক্সি প্রায়ই অফলাইন হয়, অত্যন্ত ধীর হয় এবং প্রায়ই দ্রুত সনাক্ত করা হয় এবং লক্ষ্য ওয়েবসাইটগুলি ব্লক করে। নিরাপত্তা দুর্বলতা: অনেক ফ্রি প্রক্সিজ ক্ষতিকর। আপনার ডেটা, লগইন সনাক্তকরণ এবং সংবেদনশীল তথ্য সহ, অপসারণ করা যেতে পারে, অথবা আপনার ডিভাইসটি ম্যালওয়্যার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। উচ্চ ব্লক হার: কারণ তারা পাবলিক এবং অসংখ্য ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, ফ্রি প্রক্সি প্রায়ই কালো তালিকাভুক্ত করা হয়, যা তাদের কোন গুরুতর ডেটা সংগ্রহের কাজের জন্য অকার্যকর করে তোলে। একটি পেশাদারী, পেমেন্ট ফ্রিক্সি পরিষেবা নির্ভরযোগ্যতা, কর্মক্ষমতা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার জন্য একটি বিনিয়োগ। Conclusion উপসংহার প্রকল্পের মাত্রা, টার্গেট ওয়েবসাইট এবং বাজেটের উপর নির্ভর করে সঠিক প্রোজেক্ট প্রদানকারীর নির্বাচন। উদ্যোগের স্তরের প্রকল্পগুলির জন্য যেখানে বাজেট একটি দ্বিগুণ উদ্বেগ, Oxylabs এবং Bright Data অনন্য পরিমাণে এবং কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে। মূল্য সচেতন ব্যবহারকারীদের জন্য, Decodo এবং IPRoyal বৈশিষ্ট্য এবং সাশ্রয়ীতার একটি চমৎকার ভারসাম্য সরবরাহ করে। দ্রুত অ্যাক্সেসের জন্য ডেভেলপারদের জন্য, ওয়েবশেয়ার স্পষ্ট বিজয়ী, কম দামের বার এবং বিনামূল্যে প্রক্সি সার্ভারগুলির কারণে প্রক্সি স্পেসে সহজ প্রবেশ অফার করে। অবশেষে, সেরা নির্বাচন আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা, বাজেট এবং প্রকল্পের মাত্রা উপর নির্ভর করে. আমরা একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগে পরিষেবা পরীক্ষা করার জন্য বিনামূল্যে পরীক্ষা এবং স্থায়ী বিনামূল্যে পরিকল্পনাগুলি ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছি. প্রক্সিজি শিল্পটি ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে, এবং সর্বশেষ সরঞ্জাম এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকাই আপনার ডেটা সংগ্রহের প্রচেষ্টাগুলি কার্যকর এবং কার্যকর রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। FAQ এর সর্বোত্তম প্রোজেক্ট প্রোজেক্টর কোনটি? সেরা প্রক্সি সরবরাহকারী কাজের উপর নির্ভর করে, তাই আমাদের শীর্ষ সুপারিশগুলি বড় বা জটিল প্রকল্পের জন্য যারা মূল্যের জন্য সেরা মূল্য খুঁজছেন। অক্সিজেন ডেকোড ওয়েব স্ক্র্যাপিংয়ের জন্য কোন প্রক্সি টাইপটি বেছে নিতে হবে? অধিকাংশ কাজ, বাসস্থানীয় প্রক্সিজগুলি সেরা পছন্দ, কারণ তারা বাস্তব IP ঠিকানা ব্যবহার করে বাস্তব লোকের কাছ থেকে উত্পাদিত হয়, যা অবরোধ করা কম সম্ভব। ওয়েব স্ক্র্যাপিং ব্যয়বহুল প্রোজেক্টগুলি কি মূল্যবান? হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে. সম্মানিত সরবরাহকারীদের থেকে উচ্চ মূল্যবান প্রক্সিজেনগুলি সাধারণত উচ্চতর পারফরম্যান্স, বৃহত্তর এবং পরিষ্কার আইপি পুল, ভাল গ্রাহক সাপোর্ট এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি সরবরাহ করে, যা বড় আকারের বা কঠিন প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয়। বাসস্থানীয় এবং ডাটা সেন্টার প্রক্সিজের মধ্যে পার্থক্য কি? বাস্তব বাস্তব ডিভাইসের মাধ্যমে ট্র্যাফিক রুট করুন, যাতে তারা বৈধ ব্যবহারকারীদের হিসাবে প্রদর্শিত হয়. ডাটা সেন্টার প্রক্সিজাইড ডাটা সেন্টারে হোস্ট করা IPs; তারা দ্রুত এবং সস্তা কিন্তু সনাক্ত করা এবং ব্লক করা সহজ। কেনার আগে আমি প্রক্সিজি পরিষেবাগুলি পরীক্ষা করতে পারি? হ্যাঁ, অধিকাংশ বিশ্বাসযোগ্য প্রোজেক্ট প্রদানকারী একটি বিনামূল্যে পরীক্ষা, একটি স্থায়ী বিনামূল্যে পরিকল্পনা, বা একটি অর্থ প্রত্যাবর্তন গ্যারান্টি অফার করে, যা আপনাকে তাদের পরিষেবা পরীক্ষা এবং আপনার প্রকল্পের জন্য সঠিক কিনা তা নির্ধারণ করতে দেয়. উদাহরণস্বরূপ, আপনি 10 আইপি সহ Webshare থেকে বিনামূল্যে প্রোজেক্ট সার্ভার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।