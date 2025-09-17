2025 දී හොඳම Proxy සේවා සැපයුම්කරුවන් 12

ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංග ව්යාපාර, විශ්ලේෂකයින් සහ සංවර්ධකයින් සඳහා වෙබ් ස්කෑප් කිරීම, පොදු දත්ත අමුත්තන් සහ ස්වයංක්රීය පර්යේෂණ වඩාත් අවශ්ය වේ. ප්රොක්සි සේවාදායකයන් මෙම ක්රියාකාරකම් තුළ ප්රධාන ක්රියාකාරිත්වය ඇති අතර, පරිශීලකයින් බොහෝ IPs හරහා ඉල්ලීම් බෙදාහැරීමට ඉඩ සලසයි, අනාගතය පවත්වාගෙන යාම සහ භූගෝලෝකකරණ සීමා සලසයි. ප්රොක්සි සැපයුම්කරු තෝරා ගැනීම, කෙසේ වෙතත්, සංකීර්ණ කාර්යයක් විය හැකිය.එක වෙළෙඳපොළ හිස් කකුල, මූලික මෙවලම් සිට සංකීර්ණ, ව්යාපාර මට්ටමේ විසඳුම් දක්වා විකල්ප වලින් පිරී ඇත. මෙම ලිපිය ඔබගේ විශේෂ අවශ්යතා සඳහා නිවැරදි විසඳුමක් තෝරා ගැනීමට ඔබට උදව් කිරීමට 2025 දී හොඳම ප්රොක්සි සර්වර් සැපයුම්කරුවන් 12 ක් ගැලපෙන සමාලෝචනයක් ලබා දීම සඳහා ය.We will examine their pricing, performance, features, and ethical standards to help you choose the right solution for your specific needs, whether you are building a personal web scraper from scratch or managing a large-scale data collection project. Best Proxy Providers – Quick Look හොඳම Proxy සැපයුම්කරුවන් - Quick Look Oxylabs – ව්යාපාරික හා විශාල ව්යාපෘති සඳහා හොඳම ප්රොක්සි සේවාදායකයන්. Decodo (ex Smartproxy) – ශක්තිමත් ජාලය සමඟ මුදල් සඳහා හොඳම වටිනාකම. Webshare – නොමිලේ ප්රොක්සි සේවාදායකයන් සමඟ ඉතා ලාභදායී සේවාවක්. Bright Data – දියුණු ක්රියාකාරකම් සඳහා ප්රමුඛ ප්රොක්සි සේවා. SOAX – ශක්තිමත් ෆයිල්ටරයක් සහිත ජංගම සහ ISP ප්රොක්සි වල ශක්තිමත්. IPRoyal – ආයෝජනවත් pay-as-you-go විකල්පයන් සහිත ව්යාපාරික සැපයුමක්. NetNut – ISP-පරිස්තුගත ස්ථාවර නිවාස ප්රොක්සි සහ අධි වේගය. Rayobyte – ආයෝජනවත් ප්රොක්සි සේවා හා ආචාරශීලී සැපයුම්. ScraperAPI – API මත පදනම් වන ප් රොක්සි සර්වර් සැපයුම්කරුවන්. PacketStream – බැංකු පරාසය බෙදාහැරීමේ ආකෘතිය මත ගොඩනැගූ ultra-low-cost provider. ProxyEmpire – උසස් ෆිල්ටර් සහ භූගෝලීය ඉලක්ක කිරීමේ හැකියාවන් ලබා දෙයි. Infatica – සදාචාරාත්මක ක්රියාකාරකම් මත දැඩි අවධානය යොමු කරන මෘදුකාංග සේවා. How We Selected the Best Proxy Server Providers අපි හොඳම Proxy Server සැපයුම්කරුවන් තෝරා ගන්නේ කෙසේද අපගේ ලැයිස්තුව සියලුම වැදගත් ප්රවේශයන් සහ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල සහ ගැඹුරු විශේෂාංග විශ්ලේෂණය සමඟ සකසන්නේ ඔබ දැනට පවතින ප්රොක්සි සේවාදායක වෙළෙඳපොළ පිළිබඳ සම්පූර්ණ පින්තූරයක් ලබා ගැනීමට සහතික කිරීම සඳහා. ප්රොක්සි වර්ග: අපි ප්රමුඛ වෙබ් බ්රවුසරය සිට සංකීර්ණ දත්ත අමුද්රව්ය ව්යාපෘති සඳහා භාවිත ප්රශ්න සකස් කිරීම සඳහා බොහෝ ප්රොක්සි වර්ග (විශාල, දත්ත මධ්යස්ථානය, ජංගම, ISP) ලබා දෙන සැපයුම්කරුවන්ට ප්රමුඛත්වය දුන්හ. ප්ලාස්ටික් ප්රමාණය සහ විවිධත්වය: ගෝලීය ප්රවේශය සහිත විශාලතම IP ප්ලාස්ටික් වඩා හොඳ ප්රොක්සි රෝටියා සහ අඩු සොයාගැනීම් වේගය ලබා දෙයි. මිල ගණන්: අපි මිල ව්යුහයන්, සැඟවුණු ගාස්තු, අවම වගකීම් සහ වටිනාකමක් යෝජනා විශ්ලේෂණය කළා. ඵලදායීතාවය: වේගය, ක්රියාකාරී කාලය සහ සාර්ථකත්ව අනුපාතය වැනි ප්රමාණයන් ඵලදායීතාවය සහ දත්ත ගුණාත්මකතාවය සඳහා ප්රධාන වේ. නොමිලේ පර්යේෂණ සහ ප්රවේශය: නොමිලේ පර්යේෂණ සහ ආපසු ගෙවීම් ප්රතිපත්තිය සැපයුම්කරුගේ විශ්වාසය සහ විවිධ සේවාවන් පරීක්ෂා කරන විට ඔබේ ගනුදෙනු අවදානම අඩු කරයි. පාරිභෝගික සහාය: අපි ප්රතිචාර වේලාවන්, තාක්ෂණික දැනුම සහ විවිධ සහාය චැනල් හරහා ලබා ගත හැකිතාවය අගය කළා. සදාචාරාත්මක අනුකූලතාවය: අපි සැපයුම්කරුගේ ප්රසිද්ධිය, G2 සහ Trustpilot වැනි වේදිකාවන් පිළිබඳ පාරිභෝගික සමාලෝචන සහ අයි.එම්.එම්.එල්.එල්.එල්.එල්.එල්.එල්.එල්.එල්.එල්.එල්.එල්.එල්.එල්.එල්.එල්. Best Proxy Service Providers in 2025 2025 දී හොඳම Proxy සේවා සැපයුම්කරුවන් 1. ඔක්සිලබස් ඔක්සිලබස් ස්ථාන: 195+ රටවල් නොමිලේ පර්යේෂණ: තහවුරු කරන ලද ව්යාපාර සඳහා 7 දින පර්යේෂණ සහාය: 24/7 dedicated account managers සමඟ සහාය Extras: Rotable residential/ISP/mobile/datacenter proxies, Web Scraper API, අනුකූලතා අවධානය Oxylabs වෙළෙඳපොළේ හොඳම ප්රොක්සි සැපයුම්කරුවන් සමඟ හොඳම ප්රධාන සැපයුම්කරුවන් එක් වන අතර, විශාල දත්ත රැස්වීම සඳහා ව්යාපාරිකයන් විසින් විශ්වාස කරන ලදී. එහි පැකේජය දත්ත මධ්යස්ථානය, ජංගම, ISP, සහ නිවාස ප්රොක්සි ජාලවලට ඇතුළත් වන අතර, පාරිභෝගිකයින්ට විවිධ භාවිත සිද්ධීන් සඳහා විශ්වාසනීය පදනමක් ලබා දෙයි. එය ව්යාපාරික පාරිභෝගිකයන් සඳහා ගිණුම් කළමනාකරුවන් ඇතුළත් වන ශක්තිමත් අමුද්රව්ය සහ ඉහළ මට්ටමේ සහාය පද්ධතියකුත් ලබා දෙයි.Web Scraper API සහ උසස් ඉලක්ක කිරීමේ විකල්ප ප් රයෝජනවත් වන අතර, සමාගමේ අනුකූලතාවය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම සඳහා එය ක්රියාත්මකභාවය සහ විවෘත භාවිතය සමන්විත කිරීමට අවශ්ය සංවිධාන සඳහා සුදුසු වේ. ඔක්සිලබර් යෝජනා Pay-as-you-go සැලැස්ම මත GB එකකට පමණක් $ 4 සිට ආරම්භ වන අතර, වැඩි ප්රමාණයන් සඳහා මාසික පැකේජ ටිකක් අඩු වේ. GB එකකට $0.10 හෝ IP එකකට $0.80 සිට ආරම්භ කිරීම, IP එකකට ඩොලර් 1.60 ට පටන් ගන්න. GB එකකට ඩොලර් 9 කින් ලබා ගත හැකි අතර, ඔබ 7 දින නොමිලේ පරීක්ෂණයක් ලබා ගත හැකිය හෝ 5 IP සමග නොමිලේ ප්රොක්සයිස් ඉල්ලන්න Oxylabs ඔබම උත්සාහ කළ හැකිය. නිවස Proxy Datacenter Proxy සේවාදායකය ISP ප්රොක්සි ජංගම Proxy ප් ර : Broad proxy lineup (DC, ISP, mobile, residential proxy) ගෝලීය කැපවීම (175M+ IPs, 195+ ස්ථාන) හොඳ Web Scraping API කොන්ස් : උසස් අධ්යාපන curve 2. Decodo (අද Smartproxy ලෙස හැඳින්වේ) Decodo (අද Smartproxy ලෙස හැඳින්වේ) ස්ථාන: 195+ රටවල නිවාස ප්රොක්සයිස්; ISP සහ දත්ත මධ්යස්ථාන තෝරාගත් ප්රදේශවල; වර්ධනය වන ජංගම කැපවීම් නොමිලේ පර්යේෂණ: 3 දින නිවාස පර්යේෂණ + 14 දින ආපසු ගෙවීම් ප්රතිපත්තිය 24/7 සජීවී චැට්, ඊමේල් සහතිකය Extras: Browser extensions, API, sticky sessions, rotating presets Decodo, මීට පෙර Smartproxy ලෙස හඳුන්වනු ලැබුවේ, ප්රමාණවත් හා ප්රවේශවත්තාවයක් අවශ්ය පරිශීලකයින් සඳහා ජනප්රිය විකල්පයක් බවට පත් වී ඇත. එහි මිලියන 125 කට වඩා වැඩි IP ජාලය නිවාස, දත්ත මධ්යස්ථානය, ISP සහ ජංගම ප්රොක්සයිස් ඇතුළත් වන අතර එය විවිධ ප්රමාණයන් සහ විවිධ මට්ටමක සංකීර්ණතාවයේ ව්යාපෘති සඳහා සුදුසු වේ. නිෂ්පාදන ක්රියාකාරකම් නිතරම ශක්තිමත් වන අතර සාර්ථකත්ව ප්රතිශත 99% ළඟා වන අතර, නගර මට්ටමේ ඉලක්ක කිරීම, ගැඹුරු රැස්වීම් සහ ප්රවර්ග ප්රමුඛ සැකසුම් වැනි විශේෂාංග වඩාත් හොඳ පාලනය සඳහා විශිෂ්ට වන අතර, බ්රවුසර ප්රතිපත්තිය සහ පිරිසිදු API වැනි සංයෝගයන් විවිධ තත්වයන් තුළ ඉතා මෘදුකාංගයකි. Decodo හි නිවාස ප්රොක්සි ඩොලර් 1.50 ට ආරම්භ වන අතර මාසික සැලැස්ම ඩොලර් 3.00 සිට ඩොලර් 2.25 දක්වා දක්වා වේ.ISP ප්රොක්සි ඩොලර් 0.27 ට ආරම්භ වන අතර, දත්ත මධ්යස්ථාන ප්රොක්සි සර්වර් ඩොලර් 0.026 ට ආරම්භ වන අතර, ජංගම ප්රොක්සි ඩොලර් 4.50 ට ආරම්භ වන අතර, ඔවුන් ජංගම ප්රොක්සි ඩොලර් 0.27 ට ආරම්භ කරන ලදී. ප් ර : නිවාස, ජංගම, දත්ත මධ්යස්ථානය හෝ ISP ප්රොක්සයිස් පුළුල් මිශ්රයක් තරඟකාරී GB ප්රතිලාභ සහ ඉතා පැහැදිලි මට්ටමේ මිල පහසු භාවිතය Dashboard and Rotation Presets කොන්ස් : ඉහළ සැලසුම් පිටුපස සමහර උසස් ව්යාපාරික විශේෂාංග 3. WebShare WebShare ස්ථානය: Global coverage නොමිලේ අත්හදා බැලීම: නොමිලේ මට්ටම – 10 Datacenter IPs සහාය: Ticket-based help desk + self-service knowledge base Extras: rotating / static servers, API ප්රවේශය Webshare වේගයෙන් හා ලාභදායීව ආරම්භ කිරීමට කැමති අය සඳහා ප්රයෝජනවත් විකල්පයකි. එහි නොමිලේ මට්ටමේ ඔබට මාසික 1GB ප්රොක්සයිස් සහිත 10 දත්ත මධ්යස්ථාන ප්රොක්සයිස් ලබා දෙයි, එබැවින් එය විශාල වැඩසටහන් වලට ගනුදෙනු කිරීමට පෙර අත්හදා බැලීම පහසු කරයි. මෙම වේදිකාව 80 කට වඩා වැඩි ලිපිනයක විශාල IP ප්ලාස්ටික් ලබා දෙයි, නිවාස සහ දත්ත මධ්යස්ථාන ප්රොක්සි දෙකම ලබා ගත හැකිය.එවැනි ස්ටීක් හෝ rotating sessions වැනි විශේෂාංග සහ ප්රවේශවත් API මගින් පරිශීලකයින්ට ඕනෑම scraping හෝ ස්වයංක්රීය කිරීමේ කාර්යයන් වෙත ප්රොක්සි ඇතුළත් කිරීමට උපකාරී වේ. ගෙවීම් සැලසුම් ආකර්ෂණීය මිල ගණන්, නිවාස ප්රොක්සයිස් සඳහා $ 1.40 ට ආරම්භ වන අතර, ස්ටීක් නිවාස විකල්පයන් IP එකකට $ 0.225 සිට $ 0.30 දක්වා ලබා ගත හැකිය.DataCenter ප්රොක්සයි සේවාදායකයන් IP එකකට $ 0.0179 දක්වා ආරම්භ වේ. ප් ර : ස්වයං සේවා සඳහා ඉතා ලාභදායී දත්ත මධ්යස්ථාන ප්රොක්සි සර්වර් නොමිලේ සැලැස්ම: 10 DC ප්රොක්සි + 1GB / මාසය පැහැදිලි මිල ගණන් ආකෘති කොන්ස් : ව්යාපාරික තරඟකරුවන්ට වඩා සීමිත Customizability 4. පැහැදිලි දත්ත පැහැදිලි දත්ත ස්ථාන: 195+ රටවල් නොමිලේ පර්යේෂණ: තහවුරු කරන ලද ව්යාපාර සඳහා 7 දින පර්යේෂණ සහාය: 24/7 සහාය, කැපවීම් සාර්ථක කළමණාකරුවන් Extras: Proxy Manager, Datasets Marketplace, උසස් භූගෝලීය ඉලක්ක කිරීම ඔබේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ ස්කෑම්, ව්යාපාරික මට්ටමේ crawling නම්, Bright Data ප්රමාණය සහ මෙවලම් දෙකම සපයයි. ඔවුන්ගේ විශාල නිවාස ප්රමාණය - Plus ISP, ජංගම, සහ දත්ත මධ්යස්ථාන ප්රොක්සි සර්වර් - Proxy Manager සහ දත්ත සමුදාය වැනි මෙවලම් සමඟ සබඳතා ඔබට scraping ප්රවාහන පිළිබඳ නිශ්චිත පාලනය ලබා දෙනු ඇත. Advanced features include city/ASN/ISP-level targeting, straight-shot dashboards, and a compliance-first logic that facilitates risk-conscious use cases. Bright Data හි නිවාස ප්රොක්සයිස් ඩොලර් 5.88 ට ආරම්භ වන අතර විශාල ප්රොක්සයිස් සහිතව ඩොලර් 3.57 ට අඩු වේ.ISP ප්රොක්සයිස් ඩොලර් 12.75 ට ආරම්භ වන අතර ජංගම ඩොලර් 60 ට ආරම්භ වන අතර, දත්ත මධ්යස්ථාන විකල්ප IP එකකට ඩොලර් 0.90 ට ආරම්භ වන අතර GB එකකට ඩොලර් 0.12 ට ආරම්භ වන අතර, තහවුරු කරන ලද ව්යාපාරික ගිණුම් සඳහා 7 දින නොමිලේ පරීක්ෂණයක් ලබා ගත හැකිය. ප් ර : විශාල ප්රොක්සි කුලියට (150M + නිවාස, 72M + ජංගම) ධනවත් මෙවලම්: ප්රොක්සි කළමනාකරණ, No-code collectors, APIs Geo-targeting සහ Enterprise Compliance විශේෂාංග කොන්ස් : PREMIUM PRICE ප්රමාණය 5. SOAX SOAX ස්ථාන: ගෝලීය (දහස් ගණනක් රටවල්) නොමිලේ පර්යේෂණ: ආරම්භක පර්යේෂණ මිල ගණන් පිටුව හරහා ලබා ගත හැකිය Live Chat සහ Email Extras: නිවාස, ජංගම, ISP සහ දත්ත මධ්යස්ථාන ප්රොක්සි සඳහා Multi-tiered credits; granular geo filters SOAX විශේෂිත භූගෝලීය හෝ ජංගම බර ඉලක්කය අවශ්ය විට විශිෂ්ට වේ.ඔවුන්ගේ පුළුල් IP ප්ලාස්ටික් නිවාස, ISP, ජංගම සහ දත්ත මධ්යස්ථාන ප්රොක්සයිස් ඇතුළත් වේ - සියලුම ක්රෙඩිට් පද්ධතිය සහ ෆයිල්ටර් සමඟ පහසුවෙන් දේශීය මට්ටමේ පාලනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. ශක්තිමත් ක්රියාකාරී කාලය සහ මාර්ගය ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ප්රශ්න සහිතව, SOAX ස්ථාපිත දත්ත ඇසුරුම් පද්ධති (අලෙවි මිල ගණන් හෝ ප්රකාශ පරීක්ෂණ වැනි) භාවිතා කරන්නන් සඳහා සුදුසු වේ. SOAX ජංගම, ජංගම, සහ ISP ප්රොක්සයිස් ලබා දෙන්නේ GB එකකට ඩොලර් 3.60 කින් ආරම්භ වන අතර, GB එකකට ඩොලර් 2 කින් ඉහළ ප්රමාණය සැලසුම් පහත වැටෙන අතර, ජංගම ප්රොක්සයිස් ජංගම ප්රොක්සයිස් GB එකකට ඩොලර් 7.50 කින් ආරම්භ වන අතර, දත්ත මධ්යස්ථාන විකල්පය පැකේජය මත පදනම්ව තනිව මිලදී ගත හැකිය. ප් ර : ශක්තිමත් ජංගම සහ ISP ප්රොක්සි coverage Flexible Rotation සහ Sticky Sessions ජංගම දුරකථන: Per-GB Price කොන්ස් : උපාධි ප් රතිශත වැඩි වීම - Higher per-GB rates at entry tiers අඩු Customization විශේෂාංග 6. IPRoyal IPRoyal ස්ථාන: ගෝලීය (30M+ IPs ප්රවේශ) නොමිලේ විභාග: නිල විභාගයක් නැත, නමුත් pay-as-you-go සහ promos ඇත සජීවී චැට් සහ ඊමේල් සහය Extras: Pay-as-you-go සැලසුම්, අතුරුදහන් භාවිතය Rollover (“කවදාවත් අතුරුදහන්” ගබඩාව) IPRoyal යනු කුඩා කණ්ඩායම් හෝ ස්වාධීන සේවකයින් සඳහා මොඩියුලීය තෝරා ගැනීමකි, ගිවිසුමකට ලියාපදිංචි වීමකින් තොරව මෘදුකාංගයක් අවශ්ය වන අතර එහි ප්රොක්සි උපාංගය - නිවාස, ISP, ජංගම සහ දත්ත මධ්යස්ථානය - ආකර්ෂණීය ගිණුම්පත් කිරීම සහ ලැප්ටිකී රැස්වීම් සහ කවදාවත් අවසානය නොලැබෙන ගබඩාව වැනි විශේෂාංග සමඟ හොඳින් සකස් වේ. මෙම මිලදී ගැනීමේදී සාර්ථකත්වය සහ ක්රියාකාරී කාලය ඉතා ගෞරවීය වන අතර එය ව්යාපාරික මට්ටමේ නොවේ, වේදිකාව භාවිතා කළ හැකි සහ විශ්වාසදායක වේ - විශේෂයෙන් අඩු හෘදයාබාධ සහිත scraping පරිසරයන් සඳහා. IPRoyal හි නිවාස ප්රොක්සි $ 3.50 / GB, ISP ප්රොක්සි $ 8 / GB, ජංගම $ 117 / මාසයේ සිට, සහ දත්ත මධ්යස්ථානය ප්රොක්සි $ 1.80 / IP මාසික වේ. ප් ර : Flexible Billing Models සමඟ ව්යාපාරික මිත් රත්වය Wide Proxy Mix සහ Long Sticky Sessions Never-Expiring Traffic විකල්පය කොන්ස් : Enterprise Tools Top-tier Rivals ට වඩා පහසු හොඳම අඩුපාඩු බොහෝ විට ප්රවර්ධන වලට සම්බන්ධ වේ 7. ජාලය ජාලය ස්ථාන: ගෝලීය කැපවීම (85M + IPs) නොමිලේ Trial: Demo / Trial ලබා ගත හැකිය (ප්රවේශය හරහා) සහාය: 24/7 සහාය, ව්යාපාරික මට්ටම් සඳහා SLAs Extras: ISP-based static residential proxies, Custom routing technology NetNut විශ්වාසනීයත්වයෙන් වර්ධනය වන අතර, ඔවුන් ISP සපයන ස්ථීර නිවාස ප්රොක්සයිස් ලබා දෙයි, P2P හි අස්ථාවරතාවය වළක්වා ගනී.ඔවුන්ගේ විශාල, ගෝලීයව බෙදාහැරෙන ප්ලාස්ටික් දිගු, නිශ්චිත රැස්වීම් සහතික කරයි - IP churn ප්රතික්ෂේප කළ නොහැකි රැකියාව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පරිපූර්ණය. ඔවුන් එය uptime ප්රශ්න සහ threading-friendly API වලින් සහතික කර ඇති අතර, NetNut යනු ලොව පුරාම අවසාන ස්ථානවල සැසඳීමේ අනුකූලතාවය සහ ප්රතිරෝධීතාවය සොයන පරිශීලකයින් සඳහා ප්රවේශයක් වේ. NetNut හි ස්ථාවර නිවාස ප්රොක්සිස් ඩොලර් 1.59 ට ආරම්භ වන අතර, සෘජු විකුණුම් හරහා ව්යාපාරික bundles ලබා ගත හැකිය.Datacenter සහ ISP මිල ගණන් ප්රමාණයට අනුව වෙනස් වන අතර, ගෝලීය ප්රවේශය නිශ්චිත සම්බන්ධතාවය සහතික කරයි. ප් ර : ISP-Sourced Static Residential Proxy දිගු කාලීන රැස්වීම් සඳහා පරිපූර්ණ රැස්වීම් 24/7 සහාය සහ API සම්බන්ධතාවය කොන්ස් : සමහර තරඟකරුවන්ට වඩා ඉහළ ඇතුළත් මිල Bright Data හෝ Oxylabs ට වඩා කුඩා ජාලයක් 8. රාවණ රාවණ ස්ථාන: ගෝලීය කැපවීම (10M + IPs) නොමිලේ Trial: 2 දින Trial ලබා ගත හැකිය 24/7 පාරිභෝගික සහාය Extras: Pay-as-you-go layers, static ISP proxies, and DC proxies with IP replacement guarantees (පිළිවෙළක් ලෙස ගෙවීම්, ස්ථාවර ISP ප්රොක්සයිස්, සහතිකයන් සහිත DC ප්රොක්සයිස්) Rayobyte ස්විට්සර්ලන්ත හමුදාවේ ප්රොක්සි භාවිතය සඳහා අශ්වයක් ලෙස පෙනේ – එය දත්ත මධ්යස්ථාන විශේෂඥයක් ලෙස ආරම්භ වූ නමුත් දැන් නිවාස, ISP, සහ ජංගම පරාසයන් ඇතුළත් වේ. එක් ප්රතිලාභයක්: Rayobyte ප්රශ්නීය දත්ත මධ්යස්ථානය ප්රොක්සි තැපැල් සඳහා IP ප්රතිලාභ ලබා දෙයි. සීමා නොමැති තැපැල්, භූ ෆයිල්ටර්, සහ සරල ගෙවීම් ආකෘතිය එකතු කරන්න, ඔබ විප්ලව සංවේදී කාර්යයන් සඳහා සූදානම් toolkit එකක් ඇත. Rayobyte ජංගම ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම ප් ර : Flexible Plans සහිත විශාල Datacenter Proxy Pool නිවාස සහ ජංගම පුළුල් කිරීම සඳහා ශක්තිමත් සහාය පැහැදිලි ලේඛන සහ onboarding කොන්ස් : ප්රධාන තරඟකරුවන්ට වඩා කුඩා නිවාස ප්ලෑන් සමහර සමාලෝචන ඇතුළත් මට්ටමේ සැලසුම් මත වෙනස් වේගයන් සඳහන් කරයි 9. Scraper එක Scraper එක ස්ථාන: API හරහා ලොව පුරා IP coverage නොමිලේ පර්යේෂණ: 1000 නොමිලේ පර්යේෂණ ඉල්ලීම සහාය: ඊ-තැපැල් සහ සන්නිවේදන ප්රදේශ; ලේඛන සහ SDKs ලබා ගත හැකිය Extras: ස්වයංක්රීය IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering ScraperAPI ඔබට IPs ලබා දෙන්නේ නැත – එය ඔබට ප්රොක්සයිං, රෝටින්, හිසකෙස් සහ CAPTCHA ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සරල Endpoint ලබා දෙයි.It is a fast-track option if you want to focus on coding and data, not IP infrastructure. පරිශීලකයින්, විශේෂයෙන් පොදු භාෂා වල SDKs සමඟ, වහාම ඇතුළත් වීමෙන් ප් රයෝජනවත් වේ.එය පද්ධතිය නැවත ප්රතිසංස්කරණය, රටක මට්ටමේ ඉලක්ක කිරීම සහ JS-රෙනර් කරන ලද පිටු පවා ප්රතිසංස්කරණය කරයි – වේගවත් ස්කෑප් කිරීම හෝ ඩිනාමික scraping සඳහා පරිපූර්ණය. ScraperAPI සෑම මාසයකම නොමිලේ ඉල්ලුම් 1,000 ක් සහිත ඉල්ලුම් පදනම්ව මිල ගණන් ආකෘතිය භාවිතා කරයි. ගෙවන සැලසුම් 100,000 ඉල්ලුම් සඳහා $ 49 සිට ආරම්භ වන අතර, භාවිතය මත පදනම්ව ඉහළ මට්ටම් ප්රමාණය වේ. ප් ර : ස්වයංක්රීයව IP rotating, CAPTCHAs සහ headers ක්රියා කරයි API සම්මත කිරීම සහ SDKs සමග Developer-first Pay-as-you-go සහ නොමිලේ අත්හදා බැලීම කොන්ස් : කිසිදු සෘජු ප්රොක්සි පාලනය (API හරහා පමණක් ක්රියා කරයි) ප්රොක්සි භාවිතය සඳහා සීමා කිරීම, සාමාන්ය ප්රොක්සි භාවිතය නොවේ 10. පැකේජය පැකේජය ස්ථාන: API හරහා ලොව පුරා IP coverage නොමිලේ පර්යේෂණ: 1000 නොමිලේ පර්යේෂණ ඉල්ලීම සහාය: ඊ-තැපැල් සහ සන්නිවේදන ප්රදේශ; ලේඛන සහ SDKs ලබා ගත හැකිය Extras: ස්වයංක්රීය IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering ScraperAPI ඔබට IP යැවීමට පමණක් නොවේ - එය ඔබට ප්රොක්සයිං, රෝටින්, හිසකෙස් සහ CAPTCHA ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සරල Endpoint ලබා දෙයි.It is a fast-track option if you want to focus on coding and data, not managing IP infrastructure. පරිශීලකයින්, විශේෂයෙන් පොදු භාෂා වල SDKs සමඟ, වහාම ඇතුළත් වීමෙන් ප් රයෝජනවත් වේ.එය පද්ධතිය නැවත ප්රතිසංස්කරණය, රටක මට්ටමේ ඉලක්ක කිරීම සහ JS-රෙනර් කරන ලද පිටු පවා ප්රතිසංස්කරණය කරයි – වේගවත් ස්කෑප් කිරීම හෝ ඩිනාමික scraping සඳහා පරිපූර්ණය. PacketStream සමාගම් සහ සමාගම් බෙදාහැරීමේ ආකෘතිය හරහා GB එකකට ඩොලර් 1 ක ගාස්තුවක් ගෙවනු ලැබේ. කිසිදු ගිවිසුමක් හෝ වගකීමක් නොමැත. ප් ර : ඉතා අඩු ගාස්තු සහිත Bandwidth Sharing Model ඩොලර් 1 / GB Peer-to-peer ප් රොක්සිස් කොන්ස් : ව්යාපාරික සැපයුම්කරුවන්ට වඩා කුඩා IP pool අනුකූලතා බර කර්මාන්තයට වඩා සුදුසු 11. Proxyඑළිය Proxyඑළිය ස්ථාන: ගෝලීය (170-195 රටවල් කැපවීම) නොමිලේ පර්යේෂණ: කුඩා ගෙවන පර්යේෂණ (උදාහරණයක් ලෙස, සාම්පල ගබඩාව සඳහා $ 2) සජීවී චැට් සහ ඊමේල් උපකාර Extras: Fine-grained filtration (geo/ASN), rollover data, API ප්රවේශය ProxyEmpire නිශ්චිතතාවයට ක්රීඩා කරයි: ඔබගේ රැකියාව ක්රියාවලිය විශේෂ නගර, ASNs, හෝ ISPs සිට දත්ත අවශ්ය නම්, මෙම සැපයුම්කරු ඔබට මෙම පාලනය ලබා දෙයි. සාපේක්ෂව රටවල් 200 ක් පුරා පිරිසිදු ආකෘති පෙට්ටිය, API ප්රවේශය සහ ප්රවේශය සමඟ, එය ප්රවේශය ප්රවේශය වන වෙළෙඳ ප්රවේශය සහ ඉලක්ක කළමනාකරණ අවශ්යතා සඳහා හොඳින් ගැලපෙනු ඇත. ProxyEmpire හි සැලසුම් ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ජංගම ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයිස් සඳහා ජංගම ප්රොක්සයි ප් ර : නගරය සහ ASN මට්ටමේ ෆයිල්ටර් සමඟ උසස් ඉලක්ක කිරීම නිවාස, ජංගම සහ දත්ත මධ්යස්ථාන ප්රොක්සයිස් Transparent Rollover Data Policy (රෝල්වර් දත්ත ප් රතිපත්තිය) කොන්ස් : අඩු ප් රමාණයෙන් ඉහළ මිල Bright Data හෝ Oxylabs ට වඩා කුඩා ජාල ප්රමාණය 12. අසාර්ථක අසාර්ථක ස්ථාන: ගෝලීය IP ප්රවේශය (වැඩියා ප්රදේශ ගණනාවක් පුරා IP ලැයිස්තුගත කරයි) නොමිලේ පර්යේෂණ: ඉල්ලුම මත පර්යේෂණ විකල්ප 24/7 සහාය සහ ලේඛන Extras: Proxy Gateways, Session Stickiness, API & SDK ඇතුළත් කිරීම Infatica ගෝලීය ප්රවේශතාවය මෘදුකාංග ආකෘති සමග සමබර කරයි.ඔවුන්ගේ සේවාව නිවාස, ස්ථීර ISP, ජංගම, සහ දත්ත මධ්යස්ථාන ප්රොක්සයිස් - සියලුම ප්රවේශමෙන් Gateway Endpoints හරහා ස්ථාපනය කරන අතර, භාවිතය කළමනාකරණය කිරීම සහ ෆිල්ටර් කිරීම සඳහා උපකාරී වේ. ප්රවේශයක් වන්නේ සැසිය කළමනාකරණය ය: වෙනස් වන ලීකී දිගුකාලීන, ලැයිස්තුව / ගබඩාව විකල්ප, සහ සංවර්ධක API ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා එය පුළුල් කිරීමකින් තොරව අනුකූලතාවය අවශ්ය workflows සඳහා ප්රයෝජනවත් කරයි. Infatica නිවාස ප්රොක්සි ඩොලර් 12 ට ආරම්භ වන අතර, පරිගණක මධ්යස්ථාන ප්රොක්සි සේවාදායකයන් මාසෙකට ඩොලර් 0.50 ට පමණ ආරම්භ වන අතර ජංගම ප්රොක්සි ඩොලර් 30 ට පමණ ආරම්භ වන අතර, පරිගණක ප්රොක්සි ඩොලර් 30 ට පමණ වේ. ප් ර : 100+ රටවල් හරහා ගෝලීය ජාලය නිවාස, ජංගම, දත්ත මධ්යස්ථානය proxy සේවාදායක 24/7 සජීවී චැට් සහ මෘදු ගිණුම් කොන්ස් : ප්රධාන තරඟකරුවන්ට වඩා කුඩා IP pool බදු තරඟකරුවන් මෙන් තරඟකාරී නොවී ඇතුළත් මිල Best Proxy Provider Comparison හොඳම Proxy Provider සමාලෝචන \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs ඔක්සිලබස් ඔක්සිලබස් Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo ඩිස්කෝඩ් ඩිස්කෝඩ් Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare WebShare WebShare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data පැහැදිලි දත්ත පැහැදිලි දත්ත Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX SOAX SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRoyal IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut ජාලය ජාලය Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte රාවණ රාවණ Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Scraper ගිනි Scraper ගිනි Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream පැකේජය පැකේජය Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Proxyඑළිය Proxyඑළිය Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica අසාර්ථක අසාර්ථක Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services ඇයි ඔබ නොමිලේ ප්රොක්සි සේවා භාවිතා නොකළ යුතුය නොමිලේ ප්රොක්සි භාවිතා කිරීමේ අදහසක් ආකර්ෂණීය විය හැකි අතර, එය වැදගත් අවදානමක් සහිත ක් රියාවලියකි. නොමිලේ ප්රොක්සි බොහෝ විට ආචාරශීලීව මූලාශ් රගත කර ඇති අතර එය අතිශයින් අසාමාන්යයි. විවිධ අධ්යයන වලින් පර්යේෂණ, 2025 arXiv වාර්තාවේ සඳහන් වන එක් එක් එක් අතර, සාමාන්යයෙන්, නොමිලේ ප්රොක්සි සේවාදායකයින් 34.5% ක් පමණක් ක්රියාකාරීව සිටී. Instability & Unreliability: නොමිලේ ප්රොක්සයිස් බොහෝ විට Offline වේ, ඉතා වේගවත් වේ, සහ බොහෝ විට ඉක්මනින් හඳුනා ගැනීමට හා ඉලක්ක වෙබ් අඩවි ප්රොක්සයිස්. ආරක්ෂක දුර්වලතා: බොහෝ නොමිලේ ප්රොක්සි නරක වේ.ඔබේ දත්ත, ඇතුළත් ලියාපදිංචිය සහ සංවේදී තොරතුරු, හුවමාරු කළ හැකි, හෝ ඔබගේ උපාංගය නරක මෘදුකාංගයකින් ආසාදනය විය හැකිය. High Block Rates: ඔවුන් ප්රසිද්ධ වන අතර අමුතු පුද්ගලයන් විසින් භාවිතා වන නිසා, නොමිලේ ප්රොක්සි බොහෝ විට කළු ලැයිස්තුවේ ඇති අතර, ඒවා කිසිදු බරපතල දත්ත රැස්වීමේ කාර්යය සඳහා අතුරුදහන් වේ. වෘත්තීය, ගෙවන ප්රොක්සි සේවා විශ්වාසනීයත්වයට, ක්රියාකාරීත්වයට සහ, වැදගත්ම දේ, ආරක්ෂාවට ආයෝජනය කිරීමයි. Conclusion ප් රතිඵල නිවැරදි ප්රොක්සි සැපයුම්කරු තෝරා ගැනීම ව්යාපෘති ප්රමාණය, ඉලක්ක වෙබ් අඩවි සහ බදු මත රඳා පවතී.මෙම මාර්ගෝපදේශය තුළ සමාලෝචනය කරන ලද සැපයුම්කරුවන් 2025 දී වෙළෙඳපොළ විසින් ලබා ගත හැකි හොඳම ප්රයෝජන ප්රදර්ශනයකි. ව්යාපාරික මට්ටමේ ව්යාපෘති සඳහා, ව්යාපාරික ව්යාපාරික ව්යාපෘති සඳහා, Oxylabs සහ Bright Data අසාමාන්ය ප්රමාණය සහ කාර්ය සාධනය ලබා දෙයි. value-conscious පරිශීලකයින් සඳහා, Decodo සහ IPRoyal විශේෂාංග හා ලාභදායීභාවය අතර විශිෂ්ට සංසන්දනයක් සපයයි. වේගවත් ප්රවේශය සොයන සංවර්ධකයින් සඳහා, Webshare පැහැදිලි ජයග්රාහකයා වන අතර, පහසු ප්රොක්සි ප්රවේශය සඳහා පහසු ප්රවේශය ලබා දෙයි. අවසාන වශයෙන්, හොඳම තෝරා ගැනීම ඔබේ විශේෂ අවශ්යතා, බදු, සහ ව්යාපෘති ප්රමාණය මත රඳා පවතී. අපි ඉතා නිර්දේශ නොමිලේ විභාග සහ තාවකාලික නොමිලේ සැලසුම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සේවාවන් පරීක්ෂා කිරීමට සැලසුම් කිරීමට පෙර. FAQ හොඳම proxy provider එක මොකක්ද? හොඳම ප්රොක්සි සැපයුම්කරු කාර්යය මත රඳා පවතී, එබැවින් අපගේ ඉහළ නිර්දේශ විශාල හෝ වඩාත් සංකීර්ණ ව්යාපෘති සඳහා මිල සඳහා හොඳම වටිනාකම සොයන අයට ඔක්සිලබස් ඩිස්කෝඩ් Web Scraping සඳහා මම තෝරා ගත යුත්තේ මොන Proxy වර්ගයේද? වැඩිම කාර්යයන්, නිවාස ප්රොක්සි හොඳම විකල්පය වන අතර ඒවා සැබෑ IP ලිපිනය භාවිතා කරන සැබෑ පුද්ගලයින්ගෙන් මූලාශ්ර කර ඇති අතර ඒවා අවම වශයෙන් ප්රොක්සි කරනු ලැබේ.Datacenter ප්රොක්සි වේගවත් හා ලාභදායී නමුත් ආරක්ෂිත නොවන වෙබ් අඩවි සොරා ගැනීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. WEB ස්පර්ශ කිරීම මිල අධික proxies එය වටිනාද? ගෞරවනීය සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ඉහළ මිල ගණන් සහිත ප්රොක්සයිස් සාමාන්යයෙන් උසස් කාර්ය සාධක, විශාල හා පිරිසිදු IP පොල්, වඩාත් හොඳ පාරිභෝගික සහාය සහ උසස් විශේෂාංග ලබා දෙයි, මේ සියල්ල ප්රමාණවත් හෝ සංකීර්ණ ව්යාපෘති සඳහා අත්යවශ්ය වේ. Datacenter සහ Residential Proxies අතර වෙනස කුමක්ද? නිවාස ප්රොක්සයිස් සැබෑ නිවාස උපාංග හරහා ප්රවේශය මාර්ගගත කර, ඔවුන් සාධාරණ පරිශීලකයන් ලෙස පෙනෙනු ඇත.Datacenter ප්රොක්සයිස් දත්ත මධ්යස්ථාන තුළ hosted IPs වේ; ඔවුන් වේගවත් හා ලාභදායී නමුත් ද හඳුනා ගැනීමට පහසු වේ. මම මිලදී ගැනීමට පෙර proxy සේවාවන් පරීක්ෂා කළ හැකිද? ඔව්, බොහෝ ප් රසිද්ධ ප්රොක්සි සැපයුම්කරුවන් නොමිලේ විභාගයක්, ස්ථාවර නොමිලේ සැලැස්මක් හෝ මුදල් ආපසු සහතිකයක් ලබා දෙයි, ඔබට ඔවුන්ගේ සේවාව පරීක්ෂා කිරීමට සහ එය ඔබේ ව්යාපෘතිය සඳහා නිවැරදි ගැලපෙන බව තීරණය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.