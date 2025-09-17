2025 இல் சிறந்த 12 Proxy சேவையகங்கள்

இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகுப்பு, இன்ஸ்டாகிராம் வகு வெப்பநிலை ஆட்சி 0 முதல் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்க வேண்டும்; per month As its name suggests, a VPN is about privacy. ஆளை விடுங்கள்.3) Like in some countries such as Dubai, is there a possibility in India too, that there will be no income tax, someday?பதில்: எண்பதுகளில் வருமான வரி ஒழிக்கப்படும் என்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்தது. This article is here to provide you with an in-depth comparison of the 12 best proxy server providers in 2025.We will examine their pricing, performance, features, and ethical standards to help you choose the right solution for your specific needs, whether you are building a personal web scraper from scratch or managing a large-scale data collection project. Best Proxy Providers – Quick Look சிறந்த Proxy Provider - விரைவான பார்வை Oxylabs – பொதுவாக சிறந்த proxy சேவையாளர்கள் நிறுவனம் மற்றும் பெரிய அளவிலான திட்டங்கள். Decodo (ex Smartproxy) – ஒரு வலுவான வலைத்தளத்தில் பணத்திற்கு சிறந்த மதிப்பு. Webshare – இலவச proxy சேவையாளர்களைக் கொண்டு ஒரு மிகவும் சாதாரண சேவையாகும். Bright Data – Advanced Operations ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான Premium Proxy சேவை. SOAX – Powerful filtering with mobile and ISP proxy with powerful filtering – SOAX – Powerful in mobile and ISP proxies with powerful filtering. IPRoyal – flexible pay-as-you-go options மூலம் ஒரு budget-friendly provider. NetNut – ISP-sourced static residential proxies மற்றும் high speeds. Rayobyte – ஒரு flexible proxy service with ethical sourcing. ScraperAPI – API-ல் அடிப்படையான proxy server providers. PacketStream – ஒரு bandwidth-sharing மாதிரி அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ultra-low-cost provider. ProxyEmpire – Advanced Filtering மற்றும் Geo-targeting திறனை வழங்குகிறது. Infatica – ஒரு பல்வேறு வடிவமைக்கப்பட்ட proxy சேவை, ethical practices க்கான பெரிய கவனம் செலுத்தும். How We Selected the Best Proxy Server Providers எப்படி நாம் சிறந்த proxy சேவையாளர்கள் தேர்வு பிளஸ் அளவு & பல்வேறுமை: உலகளாவிய அணுகுமுறை கொண்ட பெரிய IP அணுகுமுறைகள் சிறந்த பிளஸ் சுழல் மற்றும் குறைந்த கண்டுபிடிப்பு விகிதங்களை வழங்குகின்றன. முன்பே ஏற்றப்பட்ட (preloaded) Multi-Turbo மற்றும் Ultra Game Mode ஆகியவை உள்ளன. Free trials and accessibility: Free trials and refund policies indicate provider confidence and reduce your commitment risk when testing different services. Customer Support: We evaluated response times, technical expertise, and availability across different support channels. Ethical Compliance: We considered provider reputation, customer reviews on platforms such as G2 and Trustpilot, and their commitment to ethical sourcing of IPs. Best Proxy Service Providers in 2025 சிறந்த Proxy சேவை வழங்குநர்கள் 2025 1. Oxymorphic குணங்கள் Oxymorphic குணங்கள் இடங்கள்: 195 + நாடுகள் இலவச சோதனை: 7 நாட்கள் சோதனை சான்றிதழ்கள் ஆதரவு: 24/7 support with dedicated account managers Extras: Rotating residential/ISP/mobile/datacenter proxies, Web Scraper API, Compliance focus Oxylabs வழங்கும் ஒரு pay-as-you-go திட்டத்தில் ஒரு GB க்கு $ 4 முதல் தொடங்கும், மேற்பட்ட அளவுகளில் மாதவிடாய் தொகுப்புகள் சிறிது குறைந்து வருகின்றன. $0.10 / GB அல்லது $0.80 / IP வரை தொடங்குகிறது, ஆனால் 1.60 பில்லியன் டாலர் முதல் IP. இதன் விலை ரூ.9 பில்லியன் டாலர் ஆகும், நீங்கள் ஒரு 7-நாள் இலவச முயற்சியை பெறலாம் அல்லது 5 IPs கொண்ட இலவச புரோக்ஸைக் கேட்டு Oxylabs உங்களை முயற்சி செய்யலாம். வீடுகள் proxy Datacenter Proxy சேவையகம் ISP சலுகைகள் மொபைல் Proxy நுழைவு : Broad proxy lineup (DC, ISP, mobile, residential proxy) உலகளாவிய ஆதரவு (175M+ IPs, 195+ இடங்கள்) அழகான Web Scraping API காங்கிரஸ் : Higher Learning குறியீடு Decodo (முதலில் Smartproxy என்று அழைக்கப்பட்டது) Decodo (முதலில் Smartproxy என்று அழைக்கப்பட்டது) இடங்கள்: 195+ நாடுகளில் Residential proxies; ISP and datacenter in selected regions; mobile in growing coverage இலவச சோதனை: 3 நாட்கள் வீடு சோதனை + 14 நாட்கள் பணம் திரும்ப ஆதரவு: 24/7 live chat, email, extensive documentation Extras: Browser Extensions, API, Sticky Sessions, Rotation Pre-Sets Decodo's residential proxies start at $1.50 per GB, with monthly plans ranging from $3.00 down to $2.25 per GB depending on volume. ISP proxies start at $0.27 per IP, datacenter proxy servers at just $0.026 per IP or per GB, and mobile proxies start at $4.50 per GB. நுழைவு : Residential, Mobile, Datacenter, or ISP proxy ஆகியவற்றின் பல்வேறு தொகுப்பு வெற்றிகரமான GB விலை மற்றும் மிகவும் தெளிவான தரமான விலை Easy-to-use dashboard and rotation presets - எளிதான பயன்பாடு காங்கிரஸ் : சில Advanced Enterprise Features behind Higher Plans 3. Webshare இல் Webshare இல் இடங்கள்: Global coverage இலவச சோதனை: இலவச Tier – 10 Datacenter IPs ஆதரவு: Ticket-based help desk + self-service knowledge base Extras: rotating / static servers, API அணுகுமுறை பணம் சம்பாதிக்க திட்டங்கள் சுவாரசியமான விலைகள் உள்ளன, residential proxy க்கான $1.40 / GB முதல் தொடங்கும், மற்றும் நிலையான residential விருப்பங்கள் $0.225 முதல் $0.30 / IP வரை கிடைக்கின்றன. datacenter proxy servers start as low as $0.0179 per IP. Webshare ஒரு சில நம்பகமான இலவச proxy சேவைகள் ஒன்றாகும் யாரையும் முயற்சி செய்ய ஒரு நிலையான இலவச நிலையை வழங்குகிறது. நுழைவு : மிகவும் வசதியான data center proxy servers for self-service இலவச திட்டம்: 10 DC proxy + 1GB / month தெளிவான விலை மாதிரிகள் காங்கிரஸ் : Minimum Balance ஐ பராமரிப்பது கூட, சில சமயம் சிரமமாக உள்ளது; யாரிடமாவது கைமாத்து வாங்கலாமா ? 4. ஒளிப்பதிவுகள் ஒளிப்பதிவுகள் இடங்கள்: 195 + நாடுகள் இலவச சோதனை: 7 நாட்கள் சோதனை சான்றிதழ்கள் ஆதரவு: 24/7 support, dedicated success managers Extras: Proxy Manager, datasets marketplace, advanced geo-targeting, மேம்பட்ட geo-targeting உங்கள் இலக்கு முழு-stack, enterprise-grade crawling என்றால், Bright Data உற்பத்தி மற்றும் கருவிகளை வழங்குகிறது. தங்கள் அற்புதமான வீடு கோபம் - மேலும் ISP, மொபைல், மற்றும் தரவு மைய சேவையக சேவையாளர்கள் - Proxy Manager மற்றும் தரவு சேவைகள் போன்ற கருவிகள் உடன் இணைக்க, நீங்கள் scraping விளைவுகளை சரியான கட்டுப்பாட்டை கொடுக்க. Bright Data's residential proxies start at $5.88 per GB and scale down to $3.57 per GB with larger volumes. ISP proxies are priced from $12.75 per GB, mobile from $60 per GB, and datacenter options start around $0.90 per IP or $0.12 per GB. A 7-day free trial is also available for verified business accounts. நுழைவு : மிகப்பெரிய பிரேக்ஸ் பால் (150M+ வீடு, 72M+ மொபைல்) Rich Tooling: Proxy Manager, No-code Collectors, API ஆகியவை Geo-targeting and enterprise compliance அம்சங்கள் காங்கிரஸ் : PREMIUM PRICE பங்கு 5. SOAX இல் SOAX இல் உலக நாடுகள் (Many countries) Free Trial: Pricing page மூலம் கிடைக்கும் ஆதரவு: Live chat and email Extras: Multi-tiered credits for residential, mobile, ISP, and datacenter proxies; granular geo filters (பூமியிலுள்ள, மொபைல், ISP, மற்றும் தரவுத்தள விவகாரங்கள்) SOAX Residential, Mobile, and ISP proxy offers starting at approximately $3.60 per GB, with higher-volume plans dropping to around $2 per GB. Mobile proxies start from about $7.50 per GB, while datacenter options are priced separately depending on the package. நுழைவு : Mobile and ISP Proxy காப்புரிமை Flexible Rotation and Sticky Sessions - சுருக்கமான சுருக்கங்கள் Per-GB விலை அறிமுகம் காங்கிரஸ் : மேலதிக விலையுயர்ந்த GB Rates at entry levels Fewer customization பொருட்கள் 6. ஐபிஎல் ஐபிஎல் இடங்கள்: உலகம் முழுவதும் (30M + IPs) Free Trial: No formal trial, but pay-as-you-go and promos உள்ளன ஆதரவு: Live chat and email support Extras: Pay-as-you-go திட்டங்கள், infinite usage rollover (" Never-expiring" traffic) IPRoyal's residential proxies start at $3.50 per GB, ISP proxies from around $8 per GB, mobile from $117 per month, and datacenter proxies at $1.80 per IP monthly.Their pay-as-you-go model allows traffic to roll over, and occasional promotions further reduce costs. நுழைவு : Flexible Billing Models - flexible Billing Models - flexible Billing Models - flexible Billing Models - flexible Billing Models - flexible Billing Models Wide proxy mix and long sticky sessions - நீண்ட தண்ணீர் சேமிப்பு Never-Expiring Traffic விருப்பம் காங்கிரஸ் : Previous Topic: கதுவா: ஒரு குரூரமான குற்றம் எவ்வாறு அரசியல் மற்றும் மத சாயம் பூசப்பட்டு ஒற்றை பரிமாணமாக்கப்பட்டது சிறந்த விலையுயர்ந்த விலையுயர்ந்த விலையுயர்ந்த 7. நகைச்சுவை நகைச்சுவை இடங்கள்: உலகளாவிய அணுகுமுறை (85M + IPs) Free Trial: Demo / Trial available (பொதுவாக தொடர்பு கொள்ள) ஆதரவு: 24/7 Support, SLAs for enterprise levels Extras: ISP-based static residential proxies, custom routing technology, ISP-based static residential proxies, ISP-based static residential proxies, custom routing technology NetNut இன் நிலையான வீடு விற்பனையாளர்கள் ஒவ்வொரு GB $ 1.59 முதல் தொடங்குகின்றன, நிறுவனம் பங்குகள் நேரடி விற்பனை மூலம் கிடைக்கும். Datacenter and ISP pricing varies depending on volume, while global coverage ensures consistent connectivity.A trial is available on request to test service performance. நுழைவு : ISP-Sourced Statistical Residential Proxies ஐப் பயன்படுத்தவும் Permanent Sessions Ideally for Long Scraping Task - நீண்ட கடிதங்கள் 24 / 7 ஆதரவு மற்றும் API இணைப்பு காங்கிரஸ் : Previous Topic: கதுவா: ஒரு குரூரமான குற்றம் எவ்வாறு அரசியல் மற்றும் மத சாயம் பூசப்பட்டு ஒற்றை பரிமாணமாக்கப்பட்டது Bright Data அல்லது Oxylabs விட சிறிய 8. ரோஜா ரோஜா இடங்கள்: Global coverage (10M + IPs) Free Trial: 2 நாள் முயற்சி ஆதரவு: 24/7 Customer Support Extras: Pay-as-you-go layers, static ISP proxies, and DC proxies with IP replacement guarantees (உங்கள் IP மாற்றத்தின் உத்தரவாதம்) Rayobyte ஒரு ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாடு ஒரு ஸ்மார்ட்போன் அணுகுமுறை போன்றது - அது ஒரு தரவு மையம் நிபுணராக ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆனால் இப்போது வீடு, ISP, மற்றும் மொபைல் அணுகுமுறைகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நன்மை: Rayobyte பிரச்னையான தரவுசார் proxy thread க்கான IP மாற்றங்களை வழங்குகிறது.Unlimited threads, geo filters, and a simple billing model, and you have a toolkit ready for bounce-sensitive tasks. Rayobyte சுமார் $ 15 / GB, ISP சுமார் $ 1.82 / IP ஒரு மாதம், மற்றும் மொபைல் திட்டங்கள் அளவு அடிப்படையில் அதிக விலை வழங்கப்படுகிறது. Datacenter proxies flexible pay-as-you-go திட்டங்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு 2-நாள் சோதனை குறைந்த பட்சத்தில் தொடங்க முடியும். நுழைவு : Large datacenter proxy pool with flexible plans (பெரும்பாலான தரவுத்தளப் பிராந்தியங்கள்) Residential and mobile expansion க்கு பெரிய ஆதரவு தெளிவான பதிவு மற்றும் onboarding காங்கிரஸ் : Minimum Balance ஐ பராமரிப்பது கூட, சில சமயம் சிரமமாக உள்ளது; யாரிடமாவது கைமாத்து வாங்கலாமா ? Some reviews mention variable speeds on entry-level plans பல்வேறு மதிப்பெண்கள் 9. ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் இடங்கள்: Worldwide IP coverage via API இலவச முயற்சி: 1000 இலவச தேடுதல் முயற்சி ஆதரவு: Email and community forums; documentation and SDKs available Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering ScraperAPI நீங்கள் IPs அனுப்பவில்லை – அது நீங்கள் ஒரு எளிய இறுதிநிலை வழங்குகிறது, rotating, header, மற்றும் CAPTCHA உங்களுக்காக செய்கிறது.It is a fast-track option if you want to focus on coding and data, not IP infrastructure. ScraperAPI ஒரு request-based pricing மாதிரி பயன்படுத்துகிறது, ஒவ்வொரு மாதமும் 1,000 இலவச தேவைகள். பணம் செலுத்த திட்டங்கள் 100,000 தேவைகளுக்கு $ 49 முதல் தொடங்கும், மற்றும் பயன்பாடு அடிப்படையில் அதிக அளவு அளவு. நுழைவு : IP rotation, CAPTCHA, and headers ல் செயல்படுகிறது Developer-First with API Integration மற்றும் SDK Pay-as-you-go மற்றும் இலவச சோதனை கிடைக்கும் காங்கிரஸ் : No direct proxy control (API மூலம் மட்டுமே வேலை செய்கிறது) பொதுவான proxy பயன்பாடுகள் அல்ல, scraping tasks 10. PacketStream இல் PacketStream இல் உலக நாடுகள் (Many countries) Free Trial: No formal trial ஆதரவு: Email support Extras: Bandwidth-sharing model, peer-to-peer residential IPs PacketStream operates on a peer-to-peer model where users share their bandwidth in exchange for credits. This makes it one of the cheapest residential proxy options, with pricing starting at just $1 per GB. நுழைவு : Low Cost Bandwidth-Sharing வடிவமைப்பு விலை $1 / GB Peer-to-peer வீடுகள் காங்கிரஸ் : சிறிய IP pool, enterprise provider விட சிறிய IP pool பொருளாதாரப் பொருளாதாரப் பொருளாதாரப் பொருளாதாரப் பொருளாதாரப் பொருள்கள் 11. Proxyஅரசு Proxyஅரசு இடங்கள்: உலகளாவிய (170–195 நாடுகள் அணுகுமுறை) Free Trial: Small paid trial (e.g., sample traffic க்கு $2) ஆதரவு: Live chat and email help Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover data, API அணுகல் ஒரு சுத்தமான அட்டவணை, API அணுகுமுறை, மற்ற ProxyEmpire திட்டங்கள் வீட்டிலுள்ள பிரேக்ஸ் க்கான $ 15 / GB வரை தொடங்குகின்றன, ஒட்டுமொத்த விலையுடன் கிடைக்கும். மொபைல் பிரேக்ஸ் விலை அதிகமாக உள்ளது, GB க்கு $ 60 வரை தொடங்குகிறது, மற்றும் தரவுத்தள விருப்பங்கள் IP ஒப்புதல் அடிப்படையில் உள்ளன. சிறிய செலுத்தப்பட்ட முயற்சிகள் நீங்கள் பெரிய தொகுதிகளைச் சேமிக்க முன் சேவை சோதனை செய்ய அனுமதிக்கிறது. நுழைவு : City- and ASN-Level Filters உடன் Advanced Targeting Residential, mobile, and datacenter proxy ஆகியவை Transparent Rollover Data உள்நாட்டுத் தகவல்கள் காங்கிரஸ் : விலை குறைந்த அளவில் அதிகரிக்கும் Bright Data அல்லது Oxylabs விட சிறிய வடிவமைப்பு 12. தீபாவளி தீபாவளி இடங்கள்: Global IP coverage (vendor lists millions of IPs across regions) Free Trial: தேர்வைப் பொறுத்தவரை முயற்சிகள் ஆதரவு: 24/7 support and documentation Extras: Proxy Gateways, Session Stickiness, API & SDK அணுகுமுறை ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள். Infatica residential proxies start at $12 per GB, datacenter proxy servers at around $0.50 per IP per month, and mobile proxies from roughly $30 per GB. Volume discount are available, and custom enterprise pricing can be arranged. trial packages are offered to help users evaluate service before full deployment. நுழைவு : 100+ நாடுகளில் உலகம் முழுவதும் Residential, Mobile, Datacenter Proxy சேவையகங்கள் 24/7 live chat மற்றும் flexible billing காங்கிரஸ் : சிறிய IP pool than leading competitors சிறிய IP pool Previous Topic: கதுவா: ஒரு குரூரமான குற்றம் எவ்வாறு அரசியல் மற்றும் மத சாயம் பூசப்பட்டு ஒற்றை பரிமாணமாக்கப்பட்டது Best Proxy Provider Comparison சிறந்த Proxy Provider விவரங்கள் \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs Oxymorphic குணங்கள் Oxymorphic குணங்கள் Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Deco Deco Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare இல் Webshare இல் Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data ஒளிப்பதிவுகள் ஒளிப்பதிவுகள் Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX SOAX இல் SOAX இல் Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal ஐபிஎல் ஐபிஎல் Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut நகைச்சுவை நகைச்சுவை Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte ரோஜா ரோஜா Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API எரிபொருள் எரிபொருள் Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream PacketStream இல் PacketStream இல் Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Proxyஅரசு Proxyஅரசு Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica தீபாவளி தீபாவளி Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services ஏன் நீங்கள் Free Proxy சேவைகள் பயன்படுத்த கூடாது ஒரு free proxy ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான யோசனை ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் என்றாலும், இது பெரும் கவலைகளைக் கொண்டுள்ள ஒரு செயல்பாடு ஆகும். free proxy is often sourced unethically and is highly unstable.Research from various studies, including one cited in a 2025 arXiv paper, shows that on average, only about 34.5% of free proxy servers remain active, with many having severe security flaws. Instability & Unreliability: Free proxies frequently go offline, are extremely slow, and are often quickly detected and blocked by target websites. வெப்பநிலை ஆட்சி 0 முதல் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்க வேண்டும்; per month As its name suggests, a VPN is about privacy. High Block Rates: ஏனெனில் அவர்கள் பொதுவான மற்றும் எத்தனையோ மக்கள் பயன்படுத்தி, இலவச சுயவிவரங்கள் பெரும்பாலும் blacklisted உள்ளன, அவற்றை எந்த முக்கியமான தரவு சேகரிப்பு செயல்பாடுகள் பொருந்தாது. Professional, paid proxy service is an investment in reliability, performance, and, most importantly, security. Conclusion முடிவு கொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது. ஆங்கிலத்தில் இதை Single Orgasm, Multiple Orgasm என்றும் கூறுகிறார்கள். மதிப்பு அறிந்த பயனர்களுக்கு, Decodo மற்றும் IPRoyal அம்சங்கள் மற்றும் வரவேற்பு ஒரு அற்புதமான சமாதானத்தை வழங்குகின்றன. விரைவான அணுகுமுறை தேடுபவர்களுக்கு, Webshare தெளிவான வெற்றியாளராகும், குறைந்த விலை அட்டவணை மற்றும் இலவச proxy சேவையகங்கள் காரணமாக proxy இடத்திற்கு எளிதான அணுகுமுறை வழங்குகிறது. KUYCASE CSGO வழக்கு திறப்பு தள FREE DAILY BONUS KUYCASE is the best place to open CS:வழக்குகள் GO மற்றும் சிறந்த துளி பெற. FAQ இல் சிறந்த Proxy Provider எது? சிறந்த proxy provider வேலை அடிப்படையில் உள்ளது, எனவே எங்கள் மேல் பரிந்துரைகள் உள்ளன பெரிய அல்லது கடினமான திட்டங்கள் மற்றும் சிறந்த விலை தேடுபவர்களுக்கு Oxymorphic குணங்கள் Deco Web Scraping க்கு நான் தேர்வு செய்ய வேண்டிய Proxy Type என்ன? பெரும்பாலும் KUYCASE CSGO வழக்கு திறப்பு தள FREE DAILY BONUS KUYCASE is the best place to open CS:வழக்குகள் GO மற்றும் சிறந்த துளி பெற. WEB விழிப்புணர்வு கடினமான Proxy க்கு செலவாகிறதா? ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] Residential மற்றும் Datacenter Proxy இடையே வேறுபாடு என்ன? இந்த மாதிரி think different type விளம்பரங்கள் தான் add industriesla இப்போ Hot... Proxy சேவைகளை வாங்கும் முன் முயற்சி செய்ய முடியுமா? Yes, most reputable proxy providers offer a free trial, a permanent free plan, or a money-back guarantee, allowing you to test their service and determine if it is the right fit for your project. for example, you can get free proxy servers from Webshare with 10 IPs for unlimited time.