12 ผู้ให้บริการพร็อกซี่ที่ดีที่สุดในปี 2025

ProviderBest for IP poolProxy typesLocationsStart priceFree version / trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 ฟรี IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareอินพุตราคาไม่แพง, customization80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 ฟรีเซสชั่น DC proxyBright DataOptionsPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter specialist, ISP+190$0.12/GB – $5.88 การสแกะสลักเว็บการสกัดข้อมูลสาธารณะและการวิจัยอัตโนมัติเป็นสิ่งจําเป็นมากขึ้นสําหรับธุรกิจนักวิเคราะห์และนักพัฒนา เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานเหล่านี้โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถกระจายคําขอผ่านหลาย IPs รักษาความเป็นส่วนตัวและหลีกเลี่ยงข้อ จํากัด ของตําแหน่งภูมิศาสตร์ การเลือกผู้ให้บริการพร็อกซี่อาจเป็นงานที่ซับซ้อนตลาดเต็มไปด้วยตัวเลือกตั้งแต่เครื่องมือขั้นพื้นฐานไปจนถึงโซลูชั่นระดับองค์กรที่ซับซ้อน บทความนี้มาที่นี่เพื่อให้คุณเปรียบเทียบอย่างลึกซึ้ง 12 ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ที่ดีที่สุดในปี 2025 เราจะตรวจสอบราคาประสิทธิภาพคุณสมบัติและมาตรฐานทางจริยธรรมของพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมสําหรับความต้องการเฉพาะของคุณไม่ว่าคุณจะสร้างเว็บสกรูส่วนตัวจากจุดเริ่มต้นหรือจัดการโครงการการเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ Best Proxy Providers – Quick Look ผู้ให้บริการ proxy ที่ดีที่สุด – Quick Look Oxylabs – เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ที่ดีที่สุดสําหรับองค์กรและโครงการขนาดใหญ่ Decodo (ex Smartproxy) – ค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดกับเครือข่ายที่แข็งแกร่ง Webshare – บริการที่มีราคาไม่แพงด้วยเซิร์ฟเวอร์โปรไซส์ฟรี Bright Data – บริการพร็อกซี่ระดับพรีเมี่ยมสําหรับการดําเนินงานขั้นสูงที่สามารถปรับขนาดได้ SOAX – แข็งแรงในโปรกซีมือถือและ ISP พร้อมการกรองที่มีประสิทธิภาพ IPRoyal – ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับงบประมาณที่มีตัวเลือกการชําระเงินแบบยืดหยุ่น NetNut – ISP-source static residential proxies และความเร็วสูง Rayobyte – บริการพร็อกซี่ที่ยืดหยุ่นพร้อมการจัดหาทางจริยธรรม ScraperAPI – API-based proxy server providers PacketStream – ผู้ให้บริการที่มีค่าใช้จ่ายต่ําขึ้นอยู่กับรูปแบบการแบ่งปันแบนด์วิดท์ ProxyEmpire – มีความสามารถในการกรองและกําหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ขั้นสูง Infatica – บริการพร็อกซี่ที่หลากหลายที่มีความสําคัญกับพฤติกรรมทางจริยธรรม How We Selected the Best Proxy Server Providers วิธีการเลือกผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ที่ดีที่สุด รายการของเรารวมเกณฑ์และผลการทดสอบที่สําคัญที่สุดทั้งหมดด้วยการวิเคราะห์คุณลักษณะอย่างลึกซึ้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ที่สุดของตลาดเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ปัจจุบัน นี่คือวิธีที่เราประเมินแต่ละผู้ให้บริการ: ประเภทพร็อกซี่: เราให้ความสําคัญกับผู้ให้บริการที่มีหลายประเภทพร็อกซี่ (ที่อยู่อาศัย, ศูนย์ข้อมูล, โทรศัพท์มือถือ, ISP) เพื่อครอบคลุมกรณีการใช้งานตั้งแต่การท่องเว็บขั้นพื้นฐานไปจนถึงโครงการการสกัดข้อมูลที่ซับซ้อน ขนาดและความหลากหลายของสระว่ายน้ํา: สระว่ายน้ํา IP ขนาดใหญ่ที่มีการครอบคลุมทั่วโลกให้การหมุนตัวแทนที่ดีขึ้นและอัตราการตรวจจับที่ต่ํากว่า การกําหนดราคา: เราวิเคราะห์โครงสร้างราคาค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่ข้อตกลงขั้นต่ําและข้อเสนอราคา ประสิทธิภาพ: เมตรเช่นความเร็วเวลาทํางานและอัตราความสําเร็จมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพและคุณภาพข้อมูล การทดลองใช้ฟรีและการเข้าถึง: การทดลองใช้ฟรีและนโยบายการคืนเงินแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของผู้ให้บริการและลดความเสี่ยงในการมุ่งมั่นของคุณเมื่อทดสอบบริการต่างๆ การสนับสนุนลูกค้า: เราประเมินเวลาตอบสนองความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความพร้อมใช้งานผ่านช่องทางการสนับสนุนที่แตกต่างกัน ความสอดคล้องทางจริยธรรม: เราพิจารณาชื่อเสียงของซัพพลายเออร์ความคิดเห็นของลูกค้าบนแพลตฟอร์มเช่น G2 และ Trustpilot และความมุ่งมั่นของพวกเขาในการจัดหา IP ที่จริยธรรม Best Proxy Service Providers in 2025 ผู้ให้บริการ proxy ที่ดีที่สุดในปี 2025 1. Oxytocin Oxytocin สถานที่ตั้ง: 195 + ประเทศ การทดลองใช้ฟรี: การทดลองใช้ 7 วันสําหรับธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบ สนับสนุน: 24/7 สนับสนุนกับผู้จัดการบัญชีที่ทุ่มเท Extras: การหมุน proxy ที่อยู่อาศัย / ISP / โทรศัพท์มือถือ / ศูนย์ข้อมูล, Web Scraper API, การมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อกําหนด Oxylabs เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมากที่สุดที่มีเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ที่ดีที่สุดในตลาดที่เชื่อถือได้โดยองค์กรสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พอร์ตฟอร์มของมันครอบคลุมศูนย์ข้อมูลมือถือ ISP และเครือข่ายพร็อกซี่ที่อยู่อาศัยให้ผู้ใช้พื้นฐานที่เชื่อถือได้สําหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยมากกว่า 175 ล้าน IP ในหมุนบริการได้รับการออกแบบมาเพื่อลดบล็อกและให้มั่นใจถึงความสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและระบบการสนับสนุนชั้นนําซึ่งรวมถึงผู้จัดการบัญชีสําหรับลูกค้าธุรกิจ API Web Scraper และตัวเลือกการกําหนดเป้าหมายขั้นสูงเพิ่มความยืดหยุ่นในขณะที่ความมุ่งเน้นของ บริษัท เกี่ยวกับการปฏิบัติตามทําให้เหมาะสําหรับองค์กรที่ต้องการสมดุลประสิทธิภาพและการใช้งานที่โปร่งใส Oxylabs ข้อเสนอ เริ่มต้นจากเพียง $ 4 ต่อ GB บนแผน pay-as-you-go กับแพคเกจรายเดือนลดลงเล็กน้อยสําหรับปริมาณที่สูงขึ้น เริ่มต้นที่ $ 0.10 ต่อ GB หรือ $ 0.80 ต่อ IP ในขณะที่ เริ่มต้นจาก $ 1.60 ต่อ IP มีราคา $ 9 ต่อ GB และคุณยังสามารถรับการทดลองใช้ฟรี 7 วันหรือเรียกร้อง proxy ฟรีที่มี 5 IPs เพื่อลอง Oxylabs ด้วยตัวเอง Proxy ที่อยู่อาศัย เซิร์ฟเวอร์ Proxy Datacenter โปรเซสเซอร์ ISP โปรเซสเซอร์มือถือ ปลั๊ก ตารางโปรกซี่กว้าง (DC, ISP, โปรเซสเซอร์มือถือ, โปรเซสเซอร์ที่อยู่อาศัย) การครอบคลุมทั่วโลก (175M + IPs, 195 + สถานที่) Web Scraping API ที่ยอดเยี่ยม ข้อผิดพลาด: รอบการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 2. Decodo (ก่อนหน้านี้ Smartproxy) Decodo (ก่อนหน้านี้ Smartproxy) พื้นที่: โปรเซสเซอร์ที่อยู่อาศัยใน 195+ ประเทศ; ISP และศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคที่เลือก; มือถือในความครอบคลุมที่เพิ่มขึ้น การทดลองใช้ฟรี: การทดลองใช้ที่อยู่อาศัย 3 วัน + นโยบายคืนเงิน 14 วัน สนับสนุน: 24/7 สดแชท อีเมล์เอกสารที่ครอบคลุม Extras: การขยายตัวเบราว์เซอร์, API, session sticky, rotation presets Decodo, ก่อนหน้านี้เรียกว่า Smartproxy, ได้กลายเป็นทางเลือกที่นิยมสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสมดุลของขนาดและความสามารถในการเข้าถึง เครือข่ายมากกว่า 125 ล้าน IPs ของมันครอบคลุมที่อยู่อาศัย, ศูนย์ข้อมูล, ISP และ proxy มือถือทําให้เหมาะสําหรับโครงการที่มีขนาดแตกต่างกันและระดับความซับซ้อนที่แตกต่างกัน บริการที่มีความสามารถในการเข้าถึงสูง แต่มีประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับงานการสแก๊สขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราความสําเร็จเกือบ 99% คุณสมบัติเช่นการกําหนดเป้าหมายระดับเมืองการประชุมที่ยึดติดและการตั้งค่าก่อนการหมุนเป็นสิ่งที่ดีสําหรับการควบคุมที่ละเอียดอ่อนในขณะที่การบูรณาการเช่นการขยายตัวเบราว์เซอร์และ API ที่สะอาดทําให้มันมีความยืดหยุ่นมากในสถานการณ์ต่างๆ รวมกับแผงควบคุมที่เรียบง่ายมันเป็นแพลตฟอร์มที่ทํางานสําหรับนักพัฒนาแต่ละบุคคลและทีมงานมืออาชีพขนาดใหญ่ โปรเซสเซอร์ที่อยู่อาศัยของ Decodo เริ่มต้นจาก $ 1.50 ต่อ GB พร้อมแผนรายเดือนตั้งแต่ $ 3.00 ถึง $ 2.25 ต่อ GB ขึ้นอยู่กับปริมาณ โปรเซสเซอร์ ISP เริ่มต้นจาก $ 0.27 ต่อ IP เซิร์ฟเวอร์โปรเซสเซอร์ในศูนย์ข้อมูล เริ่มต้นจาก $ 0.026 ต่อ IP หรือต่อ GB และโปรเซสเซอร์มือถือ เริ่มต้นจาก $ 4.50 ต่อ GB นอกจากนี้ยังมีการทดลองใช้ 3 วันพร้อมกับ 100MB ของโปรเซสเซอร์ที่อยู่อาศัย ปลั๊ก การผสมผสานกันอย่างแพร่หลายของตัวแทนที่อยู่อาศัย, โทรศัพท์มือถือ, ศูนย์ข้อมูลหรือ ISP อัตราการแข่งขันต่อ GB และราคาระดับที่ชัดเจนมาก ง่ายต่อการใช้งาน dashboard และการตั้งค่าการหมุน ข้อผิดพลาด: คุณสมบัติองค์กรขั้นสูงบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังแผนที่สูงขึ้น 3. Webshare Webshare สถานที่ตั้ง: การครอบคลุมทั่วโลก การทดลองใช้ฟรี: ระดับฟรี – 10 IPs datacenter สนับสนุน: ตารางความช่วยเหลือตามตั๋ว + ฐานความรู้บริการตนเอง พิเศษ: เซิร์ฟเวอร์หมุน / สถิต, การเข้าถึง API Webshare เป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่ายสําหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและราคาไม่แพง ระดับฟรีของมันให้คุณโปรกซี่ศูนย์ข้อมูล 10 ด้วยการเข้าชม 1GB ต่อเดือนดังนั้นจึงทําให้ง่ายต่อการทดลองก่อนที่จะผูกพันกับแผนขนาดใหญ่ จุดเข้าถึงที่เข้าถึงได้ทําให้มันเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้พัฒนาแต่ละบุคคลและทีมขนาดเล็ก แพลตฟอร์มนี้มีแพลตฟอร์ม IP ขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า 80 ล้านที่อยู่พร้อมทั้งตัวแทนที่อยู่อาศัยและศูนย์ข้อมูล คุณสมบัติเช่นเซสชั่นแบบคงที่หรือการหมุนและ API ที่สามารถเข้าถึงได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมตัวแทนที่เข้ากับงานสแก๊สหรืออัตโนมัติได้โดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด แผนที่ชําระเงินมีราคาที่น่าสนใจเริ่มต้นจาก $ 1.40 ต่อ GB สําหรับตัวแทนจําหน่ายที่อยู่อาศัยและตัวเลือกที่อยู่อาศัยแบบคงที่มีอยู่ตั้งแต่ $ 0.225 ถึง $ 0.30 ต่อ IP เซิร์ฟเวอร์โปรกซี่ Datacenter เริ่มต้นตั้งแต่ $ 0.0179 ต่อ IP Webshare ยังเป็นหนึ่งในบริการโปรกซี่ฟรีที่มีชื่อเสียงไม่กี่แห่งที่ให้ระดับฟรีอย่างถาวรสําหรับทุกคนที่จะลอง ปลั๊ก เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ศูนย์ข้อมูลราคาไม่แพงสําหรับบริการตนเอง แผนฟรี: 10 proxy DC + 1GB / เดือน รูปแบบราคาที่ชัดเจน ข้อผิดพลาด: ความสามารถในการปรับแต่งที่ จํากัด เมื่อเทียบกับคู่แข่งองค์กร 4. ข้อมูลสดใส ข้อมูลสดใส สถานที่ตั้ง: 195 + ประเทศ การทดลองใช้ฟรี: การทดลองใช้ 7 วันสําหรับธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบ สนับสนุน: 24/7 สนับสนุนผู้จัดการความสําเร็จที่ทุ่มเท Extras: Proxy Manager, datasets marketplace, geo-targeting ขั้นสูง หากวัตถุประสงค์ของคุณคือการสํารวจระดับองค์กรแบบเต็มรูปแบบ Bright Data มีทั้งขนาดและเครื่องมือ พวกเขาเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ - รวมถึงเซิร์ฟเวอร์โปรกซี ISP, มือถือและศูนย์ข้อมูล - คู่กับเครื่องมือเช่น Proxy Manager และชุดข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถควบคุมการสํารวจข้อมูลได้อย่างแม่นยํา คุณสมบัติขั้นสูงรวมถึงการกําหนดเป้าหมายในระดับเมือง / ASN / ISP แผงควบคุมแบบตรงและกลยุทธ์การปฏิบัติตามความต้องการแรกซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการใช้งาน ที่ดีที่สุดคือรายงานการทํางานและรายงานความสําเร็จที่ใกล้เคียงกับด้านบนของมาตรฐานอุตสาหกรรม โปรเซสเซอร์ที่อยู่อาศัยของ Bright Data เริ่มต้นที่ $ 5.88 ต่อ GB และลดลงถึง $ 3.57 ต่อ GB กับปริมาณที่ใหญ่กว่า โปรเซสเซอร์ ISP มีราคาตั้งแต่ $ 12.75 ต่อ GB, โทรศัพท์มือถือจาก $ 60 ต่อ GB และตัวเลือกศูนย์ข้อมูลเริ่มต้นประมาณ $ 0.90 ต่อ IP หรือ $ 0.12 ต่อ GB การทดลองฟรี 7 วันยังสามารถใช้ได้สําหรับบัญชีธุรกิจที่ตรวจสอบได้ ปลั๊ก สระว่ายน้ําพร็อกซี่ขนาดใหญ่ (150M + ที่อยู่อาศัย, 72M + มือถือ) เครื่องมือที่อุดมไปด้วย: Proxy Manager, No-code collectors, API คุณสมบัติของ Geo-targeting และ Enterprise Compliance ข้อผิดพลาด: จุดราคาพรีเมี่ยม 5. โซฟา โซฟา สถานที่ตั้ง: ทั่วโลก (หลายประเทศ) การทดลองใช้ฟรี: การทดลองใช้เริ่มต้นสามารถใช้ได้ผ่านหน้าราคา การสนับสนุน: Live Chat และอีเมล Extras: เครดิตหลายระดับสําหรับตัวแทนที่อยู่อาศัย, โทรศัพท์มือถือ, ISP และศูนย์ข้อมูล; ตัวกรองภูมิศาสตร์เม็ด SOAX ยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องการการกําหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทางภูมิศาสตร์หรือโทรศัพท์มือถือ ปลั๊กอิน IP ที่กว้างขวางของพวกเขาครอบคลุมตัวแทนที่อยู่อาศัย, ISP, โทรศัพท์มือถือและศูนย์ข้อมูล - ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบเครดิตและตัวกรองซึ่งช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้การควบคุมระดับท้องถิ่นได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเรียกร้องการทํางานที่แข็งแกร่งและเสถียรภาพเส้นทาง SOAX เหมาะสําหรับผู้ใช้ที่ใช้ระบบนิเวศข้อมูลในท้องถิ่น (เช่นการกําหนดราคาขายปลีกหรือการทดสอบโฆษณา) เครื่องมือของพวกเขา - ตัวเลือกการหมุนเซสชั่นกาวตัวกรองระดับเมือง - ถูกสร้างขึ้นเพื่อความแม่นยําแทนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ SOAX มีตัวแทนจําหน่ายที่อยู่อาศัยมือถือและ ISP เริ่มต้นประมาณ $ 3.60 ต่อ GB กับแผนปริมาณที่สูงขึ้นลดลงประมาณ $ 2 ต่อ GB ตัวแทนจําหน่ายมือถือเริ่มต้นจากประมาณ $ 7.50 ต่อ GB ในขณะที่ตัวเลือกศูนย์ข้อมูลมีราคาแยกต่างหากขึ้นอยู่กับแพคเกจ การทดลองเริ่มต้นสามารถใช้ได้โดยตรงผ่านหน้าราคาของพวกเขา ปลั๊ก การครอบคลุมโปรกซี่มือถือและ ISP ที่แข็งแกร่ง การหมุนที่ยืดหยุ่นและเซสชั่นที่ยืดหยุ่น ราคาโปร่งใสต่อ GB ข้อผิดพลาด: อัตรา Per-GB สูงขึ้นในระดับการเข้าถึง คุณสมบัติ customization น้อยลง 6. สัญญา สัญญา ตําแหน่ง: ทั่วโลก (โฆษณา 30M + IPs) การทดลองใช้ฟรี: ไม่มีการทดลองใช้อย่างเป็นทางการ แต่มี pay-as-you-go และโปรโมชั่น การสนับสนุน: การแชทสดและการสนับสนุนทางอีเมล Extras: แผน Pay-as-you-go, การเปลี่ยนการใช้งานที่ไม่มีที่สิ้นสุด (“ไม่หมดอายุ” การเข้าชม) IPRoyal เป็นตัวเลือกแบบโมดูลสําหรับทีมงานขนาดเล็กหรือ freelancers ที่ต้องการความยืดหยุ่นโดยไม่ต้องล็อคลงในสัญญา ชิ้นส่วนการจัดเก็บตัวแทน – ที่อยู่อาศัย, ISP, โทรศัพท์มือถือและศูนย์ข้อมูล – คู่มือกับการเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่นและคุณสมบัติเช่นการประชุมที่ยืดหยุ่นและการเข้าชมที่ไม่มีวันหมดอายุ อัตราความสําเร็จและเวลาใช้งานค่อนข้างเคารพในจุดราคานี้ ในขณะที่มันไม่ได้เป็นระดับองค์กรแพลตฟอร์มนั้นใช้งานได้และเชื่อถือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสภาพแวดล้อมการขัดขวางที่ไม่เป็นอันตราย IPRoyal ของ proxy ที่อยู่อาศัยเริ่มต้นที่ $ 3.50 ต่อ GB, ISP proxy จากประมาณ $ 8 ต่อ GB, โทรศัพท์มือถือจาก $ 117 ต่อเดือน, และ datacenter proxy ที่ $ 1.80 ต่อ IP ต่อเดือน รุ่น pay-as-you-go ของพวกเขาช่วยให้การโกลเด้นการเข้าชมและโปรโมชั่นบางครั้งยังลดค่าใช้จ่าย นี่เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสําหรับทีมขนาดเล็กหรือนักพัฒนาแต่ละบุคคล ปลั๊ก ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยรูปแบบการเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่น Wide proxy mix และเซสชั่นที่ยืดหยุ่น ตัวเลือกการจราจรไม่หมดอายุ ข้อผิดพลาด: เครื่องมือองค์กรที่มีน้ําหนักเบากว่าคู่แข่งชั้นนํา ส่วนลดที่ดีที่สุดมักจะเชื่อมโยงกับโปรโมชั่น 7. เครือข่าย เครือข่าย ตําแหน่ง: การครอบคลุมทั่วโลก (85M + IPs) การทดลองใช้ฟรี: Demo / การทดลองใช้สามารถใช้ได้ (ผ่านทางติดต่อ) สนับสนุน: สนับสนุน 24 / 7, SLAs สําหรับระดับองค์กร Extras: ISP-based static residential proxies, custom routing technology NetNut มีความน่าเชื่อถือที่โดดเด่น - พวกเขามีตัวแทนจําหน่ายที่อยู่อาศัยแบบสถิตที่มาจาก ISP เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่มั่นคงของ P2P สระว่ายน้ําขนาดใหญ่ที่กระจายทั่วโลกให้แน่ใจว่าเซสชั่นที่ยาวนานและไม่หยุดชะลอ - เหมาะสําหรับการสกัดกระบวนการทํางานที่ไม่สามารถทนต่อ IP churn พวกเขาสนับสนุนมันด้วยเรียกร้องเวลาทํางานและ API ที่เป็นมิตรกับ threading ทําให้ NetNut เป็นทางเลือกสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสอดคล้องของเซสชันและขจัดความยืดหยุ่นในจุดปลายทางทั่วโลก โปรเซสเซอร์ที่อยู่อาศัยแบบคงที่ของ NetNut เริ่มต้นจาก $ 1.59 ต่อ GB ด้วยแพ็คเกจองค์กรที่สามารถใช้ได้ผ่านการขายโดยตรง ราคาของ Datacenter และ ISP ขึ้นอยู่กับปริมาณในขณะที่การครอบคลุมทั่วโลกให้การเชื่อมต่อที่สอดคล้องกัน การทดลองสามารถใช้ได้ตามคําขอเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการให้บริการ ปลั๊ก โปรเซสเซอร์ที่อยู่อาศัยแบบสถิตจาก ISP การประชุมที่ยั่งยืนเหมาะสําหรับงานสกรูยาว การสนับสนุน 24/7 และการบูรณาการ API ข้อผิดพลาด: ราคาเข้าสู่ระบบสูงกว่าคู่แข่งบางราย เครือข่ายขนาดเล็กกว่า Bright Data หรือ Oxylabs 8. เรียล เรียล ตําแหน่ง: การครอบคลุมทั่วโลก (10M + IPs) การทดลองใช้ฟรี: การทดลองใช้ 2 วันพร้อมใช้งาน การสนับสนุนลูกค้า 24 / 7 Extras: Pay-as-you-go layers, static ISP proxies และ DC proxies พร้อมการรับประกันการเปลี่ยน IP Rayobyte ดูเหมือนมีดกองทัพสวิสของการใช้ proxy - เริ่มต้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในศูนย์ข้อมูล แต่ตอนนี้พับในชั้นที่อยู่อาศัย ISP และมือถือ ผลลัพธ์: ผู้ให้บริการหนึ่งสําหรับทุกสิ่งตั้งแต่การสแก๊ส SEO ไปยังการติดตามพันธุกรรมและราคา ข้อได้เปรียบหนึ่ง: Rayobyte มีการแทนที่ IP สําหรับหัวข้อ proxy datacenter ที่มีปัญหา เพิ่มหัวข้อไม่ จํากัด ตัวกรองภูมิศาสตร์และรูปแบบการเรียกเก็บเงินที่เรียบง่ายและคุณมีชุดเครื่องมือพร้อมสําหรับงานที่สําคัญ Rayobyte มีตัวแทนจําหน่ายที่อยู่อาศัยตั้งแต่ประมาณ $ 15 ต่อ GB, ISP จาก $ 1.82 ต่อ IP เดือนและแผนมือถือที่มีราคาสูงขึ้นอยู่กับปริมาณ ตัวแทนจําหน่าย Datacenter รวมอยู่ในแผนการชําระเงินแบบยืดหยุ่น การทดลองใช้ 2 วันมีให้เลือกเพื่อเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นขั้นต่ํา ปลั๊ก Datacenter Proxy Pool ขนาดใหญ่พร้อมแผนที่มีความยืดหยุ่น การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสําหรับการขยายตัวที่อยู่อาศัยและมือถือ หลักฐานที่ชัดเจนและ onboarding ข้อผิดพลาด: สระว่ายน้ําที่อยู่อาศัยขนาดเล็กกว่าคู่แข่งชั้นนํา ความคิดเห็นบางอย่างกล่าวถึงความเร็วที่แตกต่างกันในแผนขั้นตอน 9. สกรู สกรู ตําแหน่ง: การครอบคลุม IP ทั่วโลกผ่าน API การทดลองใช้ฟรี: 1,000 สอบถามทดลองใช้ฟรี สนับสนุน: อีเมลและฟอรั่มชุมชน;เอกสารและ SDKs ที่มีอยู่ พิเศษ: การหมุน IP อัตโนมัติการจัดการ CAPTCHA แบบบูรณาการการ rendering JavaScript แบบเลือก ScraperAPI ไม่ส่ง IPs ไปยังคุณ - มันให้จุดสิ้นสุดที่เรียบง่ายซึ่งทํา proxy, rotation, header และ CAPTCHA การจัดการสําหรับคุณ มันเป็นตัวเลือกที่รวดเร็วถ้าคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่การเข้ารหัสและข้อมูลไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐาน IP ผู้ใช้เพลิดเพลินไปกับการบูรณาการเกือบทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ SDK ในภาษาทั่วไป แพลตฟอร์มจัดการ retries การกําหนดเป้าหมายระดับประเทศและแม้กระทั่งหน้าเว็บที่มีการแสดงผล JS - เหมาะสําหรับการสคริปต์ที่รวดเร็วหรือการสแก๊สแบบไดนามิก ScraperAPI ใช้รูปแบบการกําหนดราคาตามคําขอที่มี 1,000 คําขอฟรีต่อเดือน แผนการชําระเงินเริ่มต้นที่ $ 49 สําหรับคําขอ 100,000 และมีระดับสูงขึ้นอยู่กับการใช้ วิธีการนี้ช่วยให้คุณจ่ายสําหรับผลลัพธ์แทนความกว้างแบนด์วิดท์ดิบ ปลั๊ก จัดการการหมุน IP, CAPTCHAs และหัวโดยอัตโนมัติ Developer-first กับการบูรณาการ API และ SDKs Pay-as-you-go และทดลองใช้ฟรี ข้อผิดพลาด: ไม่มีการควบคุม proxy โดยตรง (ทํางานผ่าน API เท่านั้น) จํากัด ไปยังการสแก๊สงานไม่ใช่การใช้งาน proxy โดยทั่วไป 10. แพ็คเก็ตสตรีม แพ็คเก็ตสตรีม ตําแหน่ง: การครอบคลุม IP ทั่วโลกผ่าน API การทดลองใช้ฟรี: 1,000 สอบถามทดลองใช้ฟรี สนับสนุน: อีเมลและฟอรั่มชุมชน;เอกสารและ SDKs ที่มีอยู่ พิเศษ: การหมุน IP อัตโนมัติการจัดการ CAPTCHA แบบบูรณาการการ rendering JavaScript แบบเลือก ScraperAPI ไม่เพียง แต่ส่ง IPs ไปยังคุณ - Proxy Empire Proxy Empire สถานที่ตั้ง: ทั่วโลก (170-195 ประเทศครอบคลุม) การทดลองใช้ฟรี: การทดลองใช้ที่มีค่าใช้จ่ายขนาดเล็ก (เช่น $ 2 สําหรับการเข้าชมตัวอย่าง) สนับสนุน: การแชทสดและการสนับสนุนทางอีเมล พิเศษ: การกรองเมล็ดละเอียด (Geo / ASN), ข้อมูลการโอนข้อมูล, การเข้าถึง API ProxyEmpire เล่นกับความแม่นยํา: หากกระบวนการทํางานของคุณต้องการข้อมูลจากเมืองที่เฉพาะเจาะจง ASN หรือ ISP ผู้ให้บริการนี้จะให้การควบคุมนี้ ผู้ให้บริการที่อยู่อาศัย, มือถือและโปรกซี่ศูนย์ข้อมูลจะได้รับการสนับสนุน แต่คุณสมบัติที่โดดเด่นคือเครื่องมือการกรองและอัตโนมัติ rollover ของข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ ด้วยแผงควบคุมที่สะอาดการเข้าถึง API และครอบคลุมในเกือบสองร้อยประเทศมันเหมาะสําหรับความเชี่ยวชาญด้านตลาดและความต้องการการสแก๊สที่กําหนดเป้าหมายซึ่งความซื่อสัตย์ของตําแหน่งเป็นสิ่งสําคัญ แผนของ ProxyEmpire เริ่มต้นจากประมาณ $ 15 ต่อ GB สําหรับตัวแทนที่อยู่อาศัยพร้อมส่วนลดปริมาณที่มีอยู่ ตัวแทนที่อยู่อาศัยมือถือมีราคาสูงขึ้นเริ่มต้นจากเกือบ $ 60 ต่อ GB และตัวเลือกศูนย์ข้อมูลขึ้นอยู่กับ IP Allocation การทดลองที่ชําระเงินขนาดเล็กช่วยให้คุณทดสอบบริการก่อนที่จะผูกพันกับแพคเกจขนาดใหญ่ ปลั๊ก การกําหนดเป้าหมายขั้นสูงด้วยตัวกรองระดับเมืองและ ASN การผสมผสานของ Residential, Mobile และ Datacenter Proxy นโยบายการโอนข้อมูลแบบโปร่งใส ข้อผิดพลาด: ราคาสูงขึ้นในปริมาณที่ต่ํากว่า ขนาดเครือข่ายขนาดเล็กกว่า Bright Data หรือ Oxylabs 12. โหดร้าย โหดร้าย ตําแหน่ง: การครอบคลุม IP ทั่วโลก (ผู้จัดจําหน่ายรายชื่อ IP ในหลายภูมิภาค) การทดลองใช้ฟรี: ตัวเลือกทดลองใช้ตามคําขอ สนับสนุน: 24/7 สนับสนุนและเอกสาร Extras: gateways proxy, session stickiness, API & SDK การรวมกัน Infatica สมดุลความพร้อมใช้งานทั่วโลกด้วยโมเดลการจราจรที่ยืดหยุ่น บริการของพวกเขาครอบคลุมตัวแทนที่อยู่อาศัย ISP แบบคงที่มือถือและตัวแทนที่ศูนย์ข้อมูล - ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ผ่านจุดปลายทาง gateway ที่ช่วยจัดการและการกรองการใช้งาน จุดมุ่งเน้นคือการจัดการเซสชัน: ระยะเวลาที่ยึดติดที่แตกต่างกันตัวเลือกรายการ / ประตูและ API ผู้พัฒนาทําให้ใช้งานได้สําหรับกระบวนการทํางานที่ต้องการความสม่ําเสมอโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับขนาด โปรเซสเซอร์ Infatica Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs โปรกซีฟรีมักจะออฟไลน์ช้ามากและมักจะตรวจจับและบล็อกโดยเว็บไซต์เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ความบกพร่องด้านความปลอดภัย: โปรกซีฟรีจํานวนมากเป็นอันตราย ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลการเข้าสู่ระบบและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอาจถูกขโมยหรืออุปกรณ์ของคุณอาจติดเชื้อด้วยมัลแวร์ อัตราบล็อกสูง: เนื่องจากพวกเขาเป็นสาธารณะและใช้โดยบุคคลจํานวนมากโปรกซีฟรีมักจะถูกวางไว้ในรายการดําทําให้พวกเขาไร้ประโยชน์สําหรับงานการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ร้ายแรงใด ๆ บริการพร็อกซี่แบบมืออาชีพและมีค่าใช้จ่ายคือการลงทุนในความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัย โปรดจําไว้ว่า Conclusion ข้อสรุป การเลือกผู้ให้บริการพร็อกซี่ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการเว็บไซต์เป้าหมายและงบประมาณ ผู้ให้บริการที่ตรวจสอบในคู่มือนี้แสดงให้เห็นถึงที่ดีที่สุดที่ตลาดมีที่จะนําเสนอในปี 2025 แต่ละคนมีข้อเสนอค่าของตัวเอง สําหรับโครงการระดับองค์กรที่มีงบประมาณเป็นปัญหาที่สอง Oxylabs และ Bright Data มีขนาดและประสิทธิภาพที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ สําหรับผู้ใช้ที่มีคุณค่า Decodo และ IPRoyal ให้ความสมดุลที่ยอดเยี่ยมของคุณสมบัติและราคาไม่แพง สําหรับนักพัฒนาที่กําลังมองหาการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว Webshare เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนนําเสนอการเข้าถึงพื้นที่พร็อกซี่ได้ง่ายเนื่องจากมีแถบราคาต่ําและเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ฟรี ในที่สุดการเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณงบประมาณและขนาดของโครงการ เราขอแนะนําให้ใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีและแผนฟรีอย่างถาวรเพื่อทดสอบบริการก่อนที่จะผูกพันกับแผน อุตสาหกรรมพร็อกซี่กําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและคุณสมบัติล่าสุดเป็นกุญแจสําคัญเพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณยังคงมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ แพ็คเกจ ผู้ให้บริการ proxy ที่ดีที่สุดคืออะไร ผู้ให้บริการ proxy ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับงานดังนั้นคําแนะนําด้านบนของเราคือ สําหรับโครงการขนาดใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้นและ สําหรับผู้ที่กําลังมองหามูลค่าที่ดีที่สุดสําหรับราคา Oxytocin ตุ๊กตา ประเภท proxy ใดที่ฉันควรเลือกสําหรับการสแก๊สเว็บ สําหรับส่วนใหญ่ สําหรับงานตัวแทนที่อยู่อาศัยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากพวกเขามาจากผู้คนจริงโดยใช้ที่อยู่ IP จริงซึ่งมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะถูกบล็อก ตัวแทนที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยจะเร็วขึ้นและราคาถูกกว่า แต่เหมาะกับเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการป้องกัน เว็บสแก๊ส Proxy ที่แพงคุ้มค่าหรือไม่ ใช่ในหลายกรณี โปรเซสเซอร์ที่มีราคาสูงกว่าจากผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงมักจะนําเสนอประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแพลตฟอร์ม IP ขนาดใหญ่และสะอาดขึ้นการสนับสนุนลูกค้าที่ดีขึ้นและคุณสมบัติขั้นสูงซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับโครงการขนาดใหญ่หรือยากลําบาก ความแตกต่างระหว่างตัวแทนที่อยู่อาศัยและศูนย์ข้อมูลคืออะไร โปรเซสเซอร์ที่อยู่อาศัยนําทางการเข้าชมผ่านอุปกรณ์ที่อยู่อาศัยจริงทําให้พวกเขาปรากฏเป็นผู้ใช้ที่ถูกต้อง โปรเซสเซอร์ Datacenter เป็น IP ที่โฮสต์ในศูนย์ข้อมูล พวกเขาเร็วขึ้นและราคาถูกกว่า แต่ยังง่ายต่อการตรวจจับและบล็อก ฉันสามารถทดสอบบริการพร็อกซี่ก่อนซื้อได้หรือไม่ ใช่ผู้ให้บริการพร็อกซี่ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ให้บริการทดลองใช้ฟรีแผนฟรีแบบถาวรหรือการรับประกันคืนเงินซึ่งช่วยให้คุณสามารถทดสอบบริการของพวกเขาและตรวจสอบว่าบริการนี้เหมาะกับโครงการของคุณได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถรับเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ฟรีจาก Webshare พร้อมกับ IPs 10 สําหรับเวลาไม่ จํากัด