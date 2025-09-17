12 nhà cung cấp dịch vụ proxy tốt nhất vào năm 2025

ProviderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebsharePhần nhập giá cả phải chăng, tùy chỉnh80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 miễn phí proxy DCOptionBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter specialist, ISP+190$0.12/GB – $5.88/ Cạo web, khai thác dữ liệu công cộng và nghiên cứu tự động ngày càng cần thiết cho các doanh nghiệp, nhà phân tích và nhà phát triển. máy chủ proxy đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động này bằng cách cho phép người dùng phân phối các yêu cầu trên nhiều IP, duy trì ẩn danh và bỏ qua các hạn chế vị trí địa lý. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà cung cấp proxy có thể là một nhiệm vụ phức tạp.Thị trường tràn ngập các lựa chọn từ các công cụ cơ bản đến các giải pháp cấp doanh nghiệp phức tạp. Bài viết này là ở đây để cung cấp cho bạn một so sánh chuyên sâu của 12 nhà cung cấp máy chủ proxy tốt nhất vào năm 2025.Chúng tôi sẽ xem xét giá cả, hiệu suất, tính năng và tiêu chuẩn đạo đức của họ để giúp bạn chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, cho dù bạn đang xây dựng một máy quét web cá nhân từ đầu hoặc quản lý một dự án thu thập dữ liệu quy mô lớn. Best Proxy Providers – Quick Look Nhà cung cấp proxy tốt nhất - Quick Look Oxylabs – tổng thể các máy chủ proxy tốt nhất cho doanh nghiệp và các dự án quy mô lớn. Decodo (trước đây là Smartproxy) – Giá trị tốt nhất với một mạng lưới mạnh mẽ. Webshare – Một dịch vụ giá cả phải chăng cao với các máy chủ proxy miễn phí. Bright Data – Một dịch vụ proxy cao cấp cho các hoạt động tiên tiến có thể mở rộng. SOAX – mạnh mẽ trong các proxy di động và ISP với bộ lọc mạnh mẽ. IPRoyal – Một nhà cung cấp thân thiện với ngân sách với các tùy chọn thanh toán linh hoạt. NetNut – ISP-sourced static residential proxies và tốc độ cao. Rayobyte – Một dịch vụ proxy linh hoạt với sourcing đạo đức. ScraperAPI – nhà cung cấp proxy dựa trên API. PacketStream – Một nhà cung cấp chi phí cực thấp được xây dựng trên mô hình chia sẻ băng thông. ProxyEmpire – Cung cấp khả năng lọc và nhắm mục tiêu địa lý tiên tiến. Infatica – Một dịch vụ proxy linh hoạt với sự nhấn mạnh mạnh vào thực tiễn đạo đức. How We Selected the Best Proxy Server Providers Cách chúng tôi chọn các nhà cung cấp proxy tốt nhất Danh sách của chúng tôi kết hợp tất cả các tiêu chí quan trọng nhất và kết quả kiểm tra với phân tích tính năng chuyên sâu để đảm bảo bạn có được hình ảnh đầy đủ nhất về thị trường máy chủ proxy hiện tại. Loại proxy: Chúng tôi ưu tiên các nhà cung cấp cung cấp nhiều loại proxy (thành phố, trung tâm dữ liệu, di động, ISP) để bao gồm các trường hợp sử dụng từ duyệt web cơ bản đến các dự án khai thác dữ liệu phức tạp. Kích thước và sự đa dạng của hồ bơi: Các hồ bơi IP lớn hơn với phạm vi toàn cầu cung cấp khả năng quay proxy tốt hơn và tỷ lệ phát hiện thấp hơn. Giá: Chúng tôi đã phân tích cấu trúc giá, phí ẩn, cam kết tối thiểu và đề xuất giá trị. Hiệu suất: Các chỉ số như tốc độ, thời gian hoạt động và tỷ lệ thành công rất quan trọng đối với hiệu quả và chất lượng dữ liệu. Miễn phí thử nghiệm và khả năng tiếp cận: Miễn phí thử nghiệm và chính sách hoàn tiền cho thấy sự tự tin của nhà cung cấp và giảm rủi ro cam kết của bạn khi thử nghiệm các dịch vụ khác nhau. Hỗ trợ khách hàng: Chúng tôi đã đánh giá thời gian phản hồi, chuyên môn kỹ thuật và tính sẵn có trên các kênh hỗ trợ khác nhau. Tuân thủ đạo đức: Chúng tôi đã xem xét danh tiếng của nhà cung cấp, đánh giá của khách hàng trên các nền tảng như G2 và Trustpilot, và cam kết của họ đối với việc mua bán IP đạo đức. Best Proxy Service Providers in 2025 Các nhà cung cấp dịch vụ proxy tốt nhất năm 2025 1. oxy hóa oxy hóa Địa điểm: 195+ quốc gia Miễn phí dùng thử: 7 ngày dùng thử cho các doanh nghiệp đã được xác minh Hỗ trợ: Hỗ trợ 24/7 với người quản lý tài khoản chuyên dụng Ưu điểm: Rotating residential/ISP/mobile/datacenter proxies, Web Scraper API, compliance focus Oxylabs là một trong những nhà cung cấp được thành lập nhiều nhất với các máy chủ proxy tốt nhất trên thị trường, được các doanh nghiệp tin cậy để thu thập dữ liệu quy mô lớn. danh mục đầu tư của nó bao gồm các trung tâm dữ liệu, di động, ISP và mạng proxy dân cư, cung cấp cho người dùng một nền tảng đáng tin cậy cho một loạt các trường hợp sử dụng. Nó cũng cung cấp một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và một hệ thống hỗ trợ hàng đầu cũng bao gồm quản lý tài khoản cho các khách hàng doanh nghiệp. API Web Scraper và các tùy chọn nhắm mục tiêu tiên tiến thêm sự linh hoạt, trong khi sự tập trung của công ty vào tuân thủ làm cho nó phù hợp cho các tổ chức cần cân bằng hiệu suất với việc sử dụng minh bạch. Oxylabs cung cấp Bắt đầu từ chỉ $ 4 mỗi GB trên một kế hoạch trả tiền, với các gói hàng tháng giảm một chút cho khối lượng cao hơn. bắt đầu từ $0.10 mỗi GB hoặc $0.80 mỗi IP, trong khi Bắt đầu từ $ 1,60 mỗi IP. có sẵn ở mức $ 9 mỗi GB, và bạn cũng có thể nhận được bản dùng thử miễn phí 7 ngày hoặc yêu cầu proxy miễn phí với 5 IP để tự mình thử Oxylabs. Proxy cư trú Máy chủ Proxy Datacenter ISP Proxy Proxy di động Đối với: Proxy rộng (DC, ISP, mobile, residential proxy) Mở rộng toàn cầu (175M+ IPs, 195+ địa điểm) Web Scraping API tuyệt vời Nhược điểm: Đường cong học tập cao hơn 2. Decodo (trước đây là Smartproxy) Decodo (trước đây là Smartproxy) Vị trí: Proxy dân cư ở 195+ quốc gia; ISP và trung tâm dữ liệu ở các khu vực được chọn; di động trong phạm vi ngày càng tăng Miễn phí dùng thử: Thử nghiệm 3 ngày + Chính sách hoàn lại tiền 14 ngày Hỗ trợ: 24/7 chat trực tiếp, email, tài liệu mở rộng Extras: Phần mở rộng trình duyệt, API, Sessions Sticky, Rotation Presets Decodo, trước đây được gọi là Smartproxy, đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho những người dùng muốn cân bằng quy mô và khả năng truy cập. Mạng lưới hơn 125 triệu IP của nó bao gồm nhà ở, trung tâm dữ liệu, ISP và proxy di động, làm cho nó phù hợp cho các dự án có kích thước khác nhau và mức độ phức tạp khác nhau. Hiệu suất luôn mạnh mẽ, với tỷ lệ thành công gần 99%.Tính năng như nhắm mục tiêu cấp thành phố, các phiên dính và đặt trước quay là tuyệt vời để kiểm soát tốt hơn, trong khi tích hợp như phần mở rộng trình duyệt và một API sạch sẽ làm cho nó rất linh hoạt trong các tình huống khác nhau.Được kết hợp với một bảng điều khiển đơn giản, nó là một nền tảng hoạt động cho cả các nhà phát triển cá nhân và các nhóm chuyên nghiệp lớn hơn. Các proxy dân cư của Decodo bắt đầu ở mức 1,50 đô la mỗi GB, với các gói hàng tháng từ 3,00 đô la xuống còn 2,25 đô la mỗi GB tùy thuộc vào khối lượng. proxy ISP bắt đầu ở mức 0,27 đô la mỗi IP, máy chủ proxy trung tâm dữ liệu chỉ ở mức 0,026 đô la mỗi IP hoặc mỗi GB, và proxy di động bắt đầu ở mức 4,50 đô la mỗi GB. Đối với: Hỗn hợp rộng rãi các proxy nhà ở, di động, trung tâm dữ liệu hoặc ISP Giá cả cạnh tranh mỗi GB và giá cấp rất rõ ràng Dễ sử dụng dashboard và rotation presets Nhược điểm: Một số tính năng doanh nghiệp tiên tiến đằng sau các kế hoạch cao hơn 3. Webshare Webshare Địa điểm: Global coverage Miễn phí dùng thử: Tầng miễn phí – 10 trung tâm dữ liệu IP Hỗ trợ: Trình hỗ trợ dựa trên vé + Cơ sở kiến thức tự phục vụ Extras: rotating/static servers, truy cập API Webshare là một lựa chọn thực tế cho những người muốn bắt đầu nhanh chóng và giá cả phải chăng. cấp độ miễn phí của nó cung cấp cho bạn 10 trung tâm dữ liệu proxy với 1GB lưu lượng truy cập mỗi tháng, vì vậy nó dễ dàng để thử nghiệm trước khi cam kết với các kế hoạch lớn hơn. Nền tảng này cung cấp một nhóm IP lớn với hơn 80 triệu địa chỉ, với cả proxy trung tâm dữ liệu và nhà ở có sẵn. Các tính năng như phiên tĩnh hoặc quay và một API có thể truy cập giúp người dùng tích hợp proxy vào bất kỳ nhiệm vụ cạo hoặc tự động hóa nào với những nỗ lực tối thiểu. Các gói trả phí có giá hấp dẫn, bắt đầu từ $ 1,40 mỗi GB cho proxy nhà ở, và các tùy chọn nhà ở tĩnh có sẵn từ $ 0,225 đến $ 0,30 mỗi IP. máy chủ proxy Datacenter bắt đầu từ $ 0,0179 mỗi IP. Webshare cũng là một trong số ít các dịch vụ proxy miễn phí có uy tín để cung cấp một cấp miễn phí vĩnh viễn cho bất cứ ai thử. Đối với: Máy chủ proxy trung tâm dữ liệu giá cả phải chăng để tự phục vụ Miễn phí: 10 proxy DC + 1GB/tháng Mô hình giá rõ ràng Cons: Tùy chỉnh hạn chế so với các đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp 4. Dữ liệu sáng Dữ liệu sáng Địa điểm: 195+ quốc gia Miễn phí dùng thử: 7 ngày dùng thử cho các doanh nghiệp đã được xác minh Hỗ trợ: 24/7 hỗ trợ, quản lý thành công chuyên dụng Extras: Proxy Manager, thị trường bộ dữ liệu, Geo-targeting tiên tiến Nếu mục tiêu của bạn là crawling toàn bộ, cấp độ doanh nghiệp, Bright Data cung cấp cả quy mô và công cụ. đám đông nhà ở khổng lồ của họ - cộng với các máy chủ proxy ISP, di động và trung tâm dữ liệu - ghép đôi với các công cụ như Proxy Manager và bộ dữ liệu để cung cấp cho bạn kiểm soát chính xác các luồng crawl. Các tính năng tiên tiến bao gồm nhắm mục tiêu cấp thành phố / ASN / ISP, bảng điều khiển trực tiếp, và một logic tuân thủ đầu tiên tạo điều kiện cho các trường hợp sử dụng có ý thức về rủi ro. Các proxy dân cư của Bright Data bắt đầu từ 5,88 đô la mỗi GB và mở rộng xuống còn 3,57 đô la mỗi GB với khối lượng lớn hơn. proxy ISP có giá từ 12,75 đô la mỗi GB, di động từ 60 đô la mỗi GB, và các tùy chọn trung tâm dữ liệu bắt đầu từ khoảng 0,90 đô la mỗi IP hoặc 0,12 đô la mỗi GB. Một bản dùng thử miễn phí 7 ngày cũng có sẵn cho các tài khoản doanh nghiệp được xác minh. Đối với: Hồ bơi proxy lớn (150M+ nhà ở, 72M+ di động) Công cụ phong phú: Proxy Manager, không có bộ sưu tập mã, API Geo-targeting và Enterprise Compliance Nhược điểm: Điểm giá Premium 5. SOAX SOAX Địa điểm: Toàn cầu (nhiều quốc gia) Miễn phí thử nghiệm: thử nghiệm bắt đầu có sẵn thông qua trang giá Hỗ trợ: Live chat và email Extras: Multi-tiered credits for residential, mobile, ISP, and datacenter proxies; granular geo filters (tài khoản tín dụng đa cấp cho nhà ở, di động, ISP và trung tâm dữ liệu); SOAX xuất sắc khi bạn cần nhắm mục tiêu địa lý cụ thể hoặc di động nặng. bể IP mở rộng của họ bao gồm nhà ở, ISP, di động và trung tâm dữ liệu proxy - tất cả đều có thể truy cập với một hệ thống tín dụng thống nhất và bộ lọc cho phép bạn chuyển sang điều khiển cấp địa phương một cách dễ dàng. Với tuyên bố về thời gian hoạt động mạnh mẽ và sự ổn định tuyến đường, SOAX phù hợp với người dùng sử dụng các hệ sinh thái dữ liệu cục bộ (như giá bán lẻ hoặc kiểm tra quảng cáo). công cụ của họ – các tùy chọn quay, các phiên dính, bộ lọc cấp thành phố – được tạo ra cho độ chính xác chứ không phải để nâng cấp năng lượng. SOAX cung cấp proxy dân cư, di động và ISP bắt đầu từ khoảng $ 3,60 mỗi GB, với kế hoạch khối lượng cao hơn giảm xuống khoảng $ 2 mỗi GB. proxy di động bắt đầu từ khoảng $ 7,50 mỗi GB, trong khi các tùy chọn trung tâm dữ liệu được định giá riêng biệt tùy thuộc vào gói. thử nghiệm khởi động có sẵn trực tiếp thông qua trang giá của họ. Đối với: Điện thoại di động và ISP Proxy Flexible Rotation và Sticky Sessions Giá thông minh mỗi GB Nhược điểm: Tỷ lệ per-GB cao hơn tại các cấp nhập cảnh Thêm tính năng customization 6. IPRoyal IPRoyal Vị trí: Toàn cầu (được quảng cáo 30M+ IPs) Miễn phí thử nghiệm: Không có thử nghiệm chính thức, nhưng pay-as-you-go và quảng cáo tồn tại Hỗ trợ: Live chat và email hỗ trợ Extras: Pay-as-you-go kế hoạch, infinite usage rollover (“không bao giờ hết hạn” lưu lượng truy cập) IPRoyal là sự lựa chọn mô-đun cho các nhóm nhỏ hoặc người tự do muốn nhanh nhẹn mà không cần khóa vào hợp đồng. hàng tồn kho proxy của nó - nhà ở, ISP, di động và trung tâm dữ liệu - kết hợp tốt với thanh toán linh hoạt và các tính năng như phiên dính và lưu lượng truy cập không bao giờ hết hạn. Mặc dù nó không phải là cấp độ doanh nghiệp, nền tảng này có thể sử dụng và đáng tin cậy - đặc biệt là cho môi trường cạo ít thù địch hơn. IPRoyal proxy dân cư bắt đầu từ $ 3.50 mỗi GB, ISP proxy từ khoảng $ 8 mỗi GB, di động từ $ 117 mỗi tháng, và trung tâm dữ liệu proxy ở $ 1.80 mỗi IP hàng tháng. mô hình pay-as-you-go của họ cho phép lưu lượng truy cập chuyển đổi, và thỉnh thoảng quảng cáo giảm chi phí hơn nữa. Đối với: Tiền tệ thân thiện với các mô hình thanh toán linh hoạt Wide proxy mix và long sticky sessions Không bao giờ hết hạn tùy chọn giao thông Nhược điểm: Công cụ doanh nghiệp nhẹ hơn so với các đối thủ hàng đầu Giảm giá tốt nhất thường gắn liền với các chương trình khuyến mãi 7. Mạng lưới Mạng lưới Vị trí: Mở rộng toàn cầu (85M+ IPs) Miễn phí Trial: Demo / Trial có sẵn (thông qua liên hệ) Hỗ trợ: 24/7 hỗ trợ, SLAs cho các cấp doanh nghiệp Extras: Proxy nhà ở tĩnh dựa trên ISP, công nghệ định tuyến tùy chỉnh NetNut nổi bật về độ tin cậy - họ cung cấp các proxy nhà ở tĩnh dựa trên ISP, tránh sự không ổn định của P2P. Hồ sơ phân phối toàn cầu lớn của họ đảm bảo các phiên kéo dài, không bị gián đoạn - hoàn hảo cho việc thu thập các dòng công việc không thể chịu đựng được IP churn. Họ hỗ trợ nó với các yêu cầu thời gian hoạt động và các API thân thiện với chủ đề, làm cho NetNut trở thành một điểm đến dành cho người dùng khao khát sự nhất quán của phiên và khắc phục khả năng phục hồi trên các điểm cuối toàn cầu. Các proxy nhà ở tĩnh của NetNut bắt đầu từ $1.59 mỗi GB, với các gói doanh nghiệp có sẵn thông qua bán hàng trực tiếp. Giá trung tâm dữ liệu và ISP thay đổi tùy thuộc vào khối lượng, trong khi phạm vi toàn cầu đảm bảo kết nối nhất quán. Một thử nghiệm có sẵn theo yêu cầu để kiểm tra hiệu suất dịch vụ. Đối với: ISP-sourced static residential proxy Các phiên liên tục lý tưởng cho các nhiệm vụ cạo dài Hỗ trợ 24/7 và tích hợp API Nhược điểm: Giá nhập cảnh cao hơn một số đối thủ cạnh tranh Mạng nhỏ hơn Bright Data hoặc Oxylabs 8. RayByte RayByte Locations: Global coverage (10M+ IPs) Free Trial: 2-day trial available Hỗ trợ khách hàng 24/7 Extras: Pay-as-you-go, proxy ISP tĩnh và proxy DC với bảo đảm thay thế IP Rayobyte resembles a Swiss Army knife of proxy use – it began as a datacenter specialist but now wraps in residential, ISP, and mobile layers. The result: one provider for everything from SEO scraping to lead gen and price tracking. One perk: Rayobyte offers IP replacements for problematic datacenter proxy threads. Add unlimited threads, geo filters, and a straightforward billing model, and you’ve got a toolkit ready for bounce-sensitive tasks. Rayobyte cung cấp proxy dân cư từ khoảng 15 đô la mỗi GB, ISP từ 1,82 đô la mỗi IP mỗi tháng, và các gói di động có giá cao hơn tùy thuộc vào khối lượng. Đối với: Trung tâm dữ liệu proxy lớn với các kế hoạch linh hoạt Strong support for residential and mobile expansion Tài liệu rõ ràng và onboarding Nhược điểm: Hồ bơi dân cư nhỏ hơn so với các đối thủ cạnh tranh hàng đầu Some reviews mention variable speeds on entry-level plans 9. Scraper Scraper Địa điểm: IP toàn cầu thông qua API Free Trial: 1,000 free request trial Hỗ trợ: Email và diễn đàn cộng đồng; tài liệu và SDK có sẵn Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, tùy chọn JavaScript rendering ScraperAPI không cung cấp cho bạn IP – nó cung cấp cho bạn một điểm cuối đơn giản hóa mà làm việc proxy, quay, tiêu đề, và CAPTCHA xử lý cho bạn. Người dùng thích tích hợp gần như ngay lập tức, đặc biệt là với SDK trong các ngôn ngữ phổ biến. nền tảng xử lý retries, nhắm mục tiêu cấp quốc gia, và thậm chí các trang có render JS - hoàn hảo cho kịch bản nhanh hoặc scraping động. ScraperAPI sử dụng mô hình định giá dựa trên yêu cầu với 1.000 yêu cầu miễn phí mỗi tháng. Các gói trả tiền bắt đầu ở mức $ 49 cho 100.000 yêu cầu, và quy mô cấp độ cao hơn dựa trên việc sử dụng. Cách tiếp cận này cho phép bạn trả tiền cho kết quả thay vì băng thông thô. Đối với: Xử lý IP rotation, CAPTCHAs, và header tự động Nhà phát triển đầu tiên với tích hợp API và SDK Pay-as-you-go và thử nghiệm miễn phí có sẵn Cons: Không có điều khiển proxy trực tiếp (chỉ hoạt động thông qua API) Giới hạn việc thu thập dữ liệu, không sử dụng proxy chung 10. PacketStream PacketStream Địa điểm: IP toàn cầu thông qua API Miễn phí thử nghiệm: 1000 yêu cầu thử nghiệm miễn phí Hỗ trợ: Email và diễn đàn cộng đồng; tài liệu và SDK có sẵn Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, tùy chọn JavaScript rendering ScraperAPI doesn’t just hand you IPs – it gives you a simplified endpoint that does the proxying, rotating, header, and CAPTCHA handling for you. It’s a fast-track option if you want to focus on coding and data, not managing IP infrastructure. Users enjoy near-immediate integration, especially with SDKs in common languages. The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. PacketStream tính phí 1 đô la mỗi GB thông qua mô hình chia sẻ băng thông ngang hàng. Không có hợp đồng hoặc cam kết, làm cho nó trở thành một giải pháp thân thiện với ngân sách cho việc cạo nhẹ hoặc thử nghiệm. Pros: Mô hình chia sẻ băng thông cực kỳ rẻ Transparent pricing at $1/GB Peer-to-peer khu dân cư Nhược điểm: Smaller IP pool than enterprise providers Ít thích hợp cho các ngành công nghiệp nặng tuân thủ 11. Proxycông việc Proxycông việc Vị trí: Toàn cầu (170–195 quốc gia) Free Trial: Small paid trial (e.g., $2 for sample traffic) Support: Live chat and email help Extras: Bộ lọc hạt mịn (geo/ASN), dữ liệu rollover, truy cập API ProxyEmpire chơi với độ chính xác: nếu dòng công việc của bạn yêu cầu dữ liệu từ các thành phố cụ thể, ASN, hoặc ISP, nhà cung cấp này cung cấp cho bạn quyền kiểm soát đó. proxy nhà ở, di động và trung tâm dữ liệu được hỗ trợ, nhưng các tính năng đặc trưng là các công cụ lọc và rollover tự động của dữ liệu chưa sử dụng. Với bảng điều khiển sạch, quyền truy cập API và phạm vi phủ sóng trên gần hai trăm quốc gia, nó phù hợp với nhu cầu thông tin thị trường và thu thập mục tiêu, nơi trung thực vị trí là chìa khóa. Các kế hoạch của ProxyEmpire bắt đầu từ khoảng 15 đô la mỗi GB cho proxy dân cư, với giảm giá khối lượng có sẵn. proxy di động có giá cao hơn, bắt đầu từ gần 60 đô la mỗi GB, và các tùy chọn trung tâm dữ liệu dựa trên phân bổ IP. thử nghiệm trả tiền nhỏ cho phép bạn kiểm tra dịch vụ trước khi cam kết với các gói lớn hơn. Đối với: Mục tiêu tiên tiến với bộ lọc cấp thành phố và ASN Sự kết hợp của Residential, Mobile, và Datacenter Proxy Chính sách Rollover Data Nhược điểm: Giá cao hơn với khối lượng thấp hơn Kích thước mạng nhỏ hơn Bright Data hoặc Oxylabs 12. Bất mãn Bất mãn Vị trí: IP toàn cầu (các nhà cung cấp liệt kê hàng triệu IP trên các khu vực) Miễn phí thử nghiệm: tùy chọn thử nghiệm theo yêu cầu Support: 24/7 support and documentation Extras: Proxy Gateways, Session stickiness, API & SDK tích hợp Infatica cân bằng sự sẵn có toàn cầu với các mô hình lưu lượng truy cập linh hoạt. dịch vụ của họ bao gồm nhà ở, ISP tĩnh, di động và trung tâm dữ liệu proxy - tất cả đều được triển khai dễ dàng thông qua các điểm cuối cổng giúp quản lý và lọc việc sử dụng. Một điểm chính là quản lý phiên: thời gian dính biến đổi, tùy chọn danh sách / cổng và API nhà phát triển làm cho nó thực tế cho các dòng công việc cần nhất quán mà không phải hy sinh quy mô. Infatica proxy dân cư bắt đầu từ $12 mỗi GB, máy chủ proxy trung tâm dữ liệu khoảng $0.50 mỗi IP mỗi tháng, và proxy di động từ khoảng $30 mỗi GB. Giảm giá khối lượng có sẵn, và giá doanh nghiệp tùy chỉnh có thể được sắp xếp. gói thử nghiệm được cung cấp để giúp người dùng đánh giá dịch vụ trước khi triển khai đầy đủ. Đối với: Mạng lưới toàn cầu trên 100 quốc gia Cung cấp máy chủ proxy nhà ở, di động, trung tâm dữ liệu 24/7 live chat and flexible billing Nhược điểm: IP pool nhỏ hơn các đối thủ cạnh tranh hàng đầu Giá nhập cảnh không cạnh tranh như các đối thủ ngân sách Best Proxy Provider Comparison Nhà cung cấp proxy tốt nhất \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs oxy hóa oxy hóa Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Decode Decode Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Dữ liệu sáng Dữ liệu sáng Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX SOAX SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRoyal IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Mạng lưới NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte RayByte Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Đèn Scraper Đèn Scraper Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream PacketStream PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire ProxyEmpire Proxycông việc Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Infatica Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Tại sao bạn không nên sử dụng dịch vụ proxy miễn phí Mặc dù ý tưởng sử dụng một proxy miễn phí có thể hấp dẫn, nhưng đây là một thực tiễn mang lại rủi ro đáng kể. Proxy miễn phí thường không có đạo đức và rất không ổn định. Nghiên cứu từ các nghiên cứu khác nhau, bao gồm một trong số đó được trích dẫn trong một bài báo arXiv năm 2025, cho thấy trung bình, chỉ có khoảng 34.5% máy chủ proxy miễn phí vẫn hoạt động, với nhiều người có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Bất ổn & Không đáng tin cậy: Các proxy miễn phí thường đi ngoại tuyến, cực kỳ chậm và thường được phát hiện và chặn nhanh chóng bởi các trang web mục tiêu. Lỗ hổng bảo mật: Nhiều proxy miễn phí là độc hại. dữ liệu của bạn, bao gồm thông tin đăng nhập và thông tin nhạy cảm, có thể bị chặn, hoặc thiết bị của bạn có thể bị nhiễm phần mềm độc hại. Tỷ lệ Block cao: Bởi vì chúng là công khai và được sử dụng bởi vô số cá nhân, proxy miễn phí thường được liệt kê đen, làm cho chúng vô dụng cho bất kỳ nhiệm vụ thu thập dữ liệu nghiêm trọng nào. Một dịch vụ proxy chuyên nghiệp, trả tiền là một khoản đầu tư vào độ tin cậy, hiệu suất và quan trọng nhất là bảo mật. Conclusion Kết luận Choosing the right proxy provider depends on project scale, target websites, and budget. The providers reviewed in this guide represent the best the market has to offer in 2025, each with its own value proposition. Đối với các dự án cấp doanh nghiệp nơi ngân sách là mối quan tâm thứ cấp, Oxylabs và Bright Data cung cấp quy mô và hiệu suất chưa từng có. Đối với người dùng có ý thức về giá trị, Decodo và IPRoyal cung cấp sự cân bằng tuyệt vời giữa các tính năng và khả năng chi trả. Đối với các nhà phát triển tìm kiếm truy cập nhanh, Webshare là người chiến thắng rõ ràng, cung cấp dễ dàng truy cập vào không gian proxy do thanh giá thấp và máy chủ proxy miễn phí. Cuối cùng, sự lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể, ngân sách và quy mô dự án của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng thử nghiệm miễn phí và các kế hoạch miễn phí vĩnh viễn để thử nghiệm các dịch vụ trước khi cam kết với một kế hoạch. ngành công nghiệp proxy liên tục phát triển, và giữ thông tin về các công cụ và tính năng mới nhất là chìa khóa để đảm bảo các nỗ lực thu thập dữ liệu của bạn vẫn hiệu quả và hiệu quả. FAQ Nhà cung cấp proxy tốt nhất là gì? Nhà cung cấp proxy tốt nhất phụ thuộc vào nhiệm vụ, vì vậy các khuyến nghị hàng đầu của chúng tôi là Đối với các dự án lớn hơn hoặc phức tạp hơn và Đối với những người tìm kiếm giá trị tốt nhất cho giá cả. oxy hóa Decode Tôi nên chọn loại proxy nào cho web scraping? Đối với hầu hết Task, Residential Proxy là lựa chọn tốt nhất vì chúng có nguồn gốc từ những người thực sự sử dụng địa chỉ IP thực, ít có khả năng bị chặn. Trang web scraping Proxy đắt tiền có đáng không? Các proxy giá cao hơn từ các nhà cung cấp có uy tín thường cung cấp hiệu suất vượt trội, các nhóm IP lớn hơn và sạch hơn, hỗ trợ khách hàng tốt hơn và các tính năng tiên tiến, tất cả đều cần thiết cho các dự án quy mô lớn hoặc khó khăn. Sự khác biệt giữa Residential và Datacenter Proxy là gì? Datacenter proxies là IP được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu; chúng nhanh hơn và rẻ hơn nhưng cũng dễ dàng phát hiện và chặn. Tôi có thể thử dịch vụ proxy trước khi mua hàng không? Có, hầu hết các nhà cung cấp proxy có uy tín cung cấp bản dùng thử miễn phí, gói miễn phí vĩnh viễn hoặc bảo hành hoàn lại tiền, cho phép bạn kiểm tra dịch vụ của họ và xác định xem nó có phù hợp với dự án của bạn không.