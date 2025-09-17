12 најдобри прокси провајдери во 2025 година

Провајдерот-базирани, мобилни, податоци центри, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-ден проба, 5 бесплатни IPsDecodo-$1.40/GB10 бесплатни прокси сесииBright DataPremium опција за пари125M, мобилни, податоци центри, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-ден пробаWebshareДостапен влез, персонализација80M+Residential, мобилни, податоци центри195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 бесплатни прокси сесииBright DataPremium опција за претпријатија150M+Residential, податоци центри, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBDataDataDataDataDataDataDataData Веб гребење, екстракција на јавни податоци и автоматско истражување се повеќе потребни за бизнисите, аналитичарите и програмерите. Прокси сервери играат критична улога во овие активности, овозможувајќи им на корисниците да дистрибуираат барања низ повеќе IP-адреси, да ја одржуваат анонимноста и да ги заобиколат ограничувањата за геолокација. Изборот на прокси провајдер, сепак, може да биде комплексна задача.Пазарот е заситен со опции кои се движат од голи коски, основни алатки до софистицирани решенија на ниво на претпријатие. Оваа статија е тука за да ви даде во-длабочината на споредба на 12 најдобрите прокси сервери провајдери во 2025 година.Ние ќе ги испитаме нивните цени, перформанси, карактеристики и етички стандарди за да ви помогне да го изберете вистинскиот решение за вашите специфични потреби, без разлика дали сте градење на личен веб скрепер од нула или управување со голем проект за собирање на податоци. Best Proxy Providers – Quick Look Најдобри прокси провајдери – Брз Поглед Oxylabs – Општо земено најдобрите прокси сервери за претпријатија и големи проекти. Decodo (ex Smartproxy) – Најдобра вредност за пари со силна мрежа. Webshare – високо прифатлива услуга со бесплатни прокси сервери. Bright Data – Премиум прокси услуга за скалабилни напредни операции. SOAX – Силен во мобилни и ISP прокси со моќно филтрирање. IPRoyal – Провајдер пријателски на буџетот со флексибилни опции за плаќање како што одите. NetNut – ISP-ориентирани статички резидентни прокси и високи брзини. Rayobyte – Флексибилна прокси услуга со етичко снабдување. ScraperAPI – API-базирани прокси сервери. PacketStream – ултра-низок провајдер изграден врз модел на споделување на опсегот на опсегот. ProxyEmpire – Обезбедува напредни способности за филтрирање и географско насочување. Infatica – универзална прокси услуга со силен акцент на етички практики. How We Selected the Best Proxy Server Providers Како да ги изберете најдобрите прокси сервери Нашата листа ги комбинира сите најважни критериуми и резултати од тестовите со во-длабочината на анализа на карактеристики за да се осигура дека ќе добиете најцелосна слика за тековниот пазар на прокси сервери. Типови на прокси: Ние ги дадовме приоритет на провајдерите кои нудат повеќе типови на прокси (резиденцијални, центри за податоци, мобилни, ISP) за да ги покријат случаите на употреба од основно прелистување на веб до комплексни проекти за извлекување на податоци. Големина и разновидност на базен: Поголеми IP базени со глобално покритие нудат подобра ротација на прокси и пониски стапки на откривање. Цени: Ние ги анализиравме ценовните структури, скриените надоместоци, минималните обврски и предлозите за вредност. Перформанси: Метриките како брзина, работно време и стапка на успех се критични за ефикасноста и квалитетот на податоците. Бесплатни проби и достапност: Бесплатни проби и политики за враќање укажуваат на довербата на провајдерот и го намалуваат ризикот од вашата посветеност при тестирање на различни услуги. Поддршка на клиентите: Го проценивме времето на одговор, техничкото знаење и достапноста на различни канали за поддршка. Етичка усогласеност: Ние ја разгледавме репутацијата на провајдерите, коментарите на клиентите на платформи како G2 и Trustpilot и нивната посветеност на етичко снабдување со ИП. Best Proxy Service Providers in 2025 Најдобрите прокси провајдери во 2025 година 1. Оксилација Оксилација Локации: 195+ земји Бесплатна пробна верзија: 7-дневна пробна верзија за проверени компании Поддршка: 24/7 поддршка со посветени менаџери на сметки Екстраси: Ротирање на резиденцијални / ISP / мобилни / прокси центри за податоци, API за веб скрепер, фокус на усогласеност Oxylabs е еден од најстарите провајдери со најдобри прокси сервери на пазарот, доверба од страна на претпријатија за големо собирање на податоци. Неговото портфолио ги опфаќа центри за податоци, мобилни, ISP и резиденцијални прокси мрежи, давајќи им на корисниците сигурен темел за широк спектар на случаи на употреба. Со повеќе од 175 милиони IP-адреси во ротација, услугата е дизајнирана да ги минимизира блоковите и да обезбеди конзистентност. Исто така, нуди силна инфраструктура и врвен систем за поддршка кој исто така вклучува менаџери на сметки за деловни клиенти. API на Web Scraper и напредни опции за насочување додаваат флексибилност, додека фокусот на компанијата на усогласеност го прави погоден за организациите кои треба да ги балансираат перформансите со транспарентна употреба. Оксиданс понуди почнувајќи од само $ 4 за GB на планот за плаќање како што одите, со месечни пакети малку паѓаат за повисоки обеми. почнете од $ 0.10 за GB или $ 0.80 за IP, додека Започнете од $ 1.60 по IP. се достапни за $ 9 за GB, а исто така можете да добиете 7-дневен бесплатен пробен период или да побарате бесплатни прокси со 5 IPs за да го пробате самиот Oxylabs. Резиденцијални прокси Прокси сервери за центри за податоци ISP прокси Мобилни прокси за : Широк прокси линеап (DC, ISP, мобилни, резиденцијални прокси) Глобално покритие (175M+ IPs, 195+ локации) Одличен Web Scraping API Консултации со: Висок курс за учење 2. Decodo (поранешен Smartproxy) Decodo (поранешен Smartproxy) Локации: Резидентни прокси во 195+ земји; ISP и центри за податоци во избрани региони; мобилни во растечки покриеност Бесплатна пробна верзија: 3-дневна пробна верзија + 14-дневна политика за враќање на парите Поддршка: 24/7 во живо разговор, е-пошта, обемна документација Екстраси: Проширувања на прелистувачот, API, прицврстени сесии, претпоставки за ротација Decodo, претходно познат како Smartproxy, стана популарен избор за корисниците кои сакаат рамнотежа на скала и достапност. Неговата мрежа од повеќе од 125 милиони IP-адреси опфаќа станбени, центри за податоци, ISP и мобилни прокси-адреси, што го прави погоден за проекти од различни големини и различни нивоа на сложеност. Перформансите се постојано силни, со успешни стапки речиси 99%.Функции како цел на ниво на градот, лепливи сесии и претпоставки за ротација се одлични за подобра контрола, додека интеграции како што се екстензии на прелистувачот и чист API го прават многу флексибилен во различни сценарија. Резидентските прокси сервери на Decodo започнуваат од $ 1,50 за GB, со месечни планови кои се движат од $ 3,00 до $ 2,25 за GB, во зависност од обемот. ISP прокси сервери започнуваат од $ 0,27 за IP, прокси сервери за центри за податоци започнуваат од само $ 0,026 за IP или за GB, а мобилните прокси сервери започнуваат од $ 4,50 за GB. за : Широка мешавина на резиденцијални, мобилни, центри за податоци или ISP прокси Конкурентни цени по GB и многу јасни нивоа на цените Лесен за користење табла и претпоставки за ротација Консултации со: Некои напредни корпоративни карактеристики зад повисоките планови 3. Webshare Webshare Локација: Глобално покритие Бесплатна пробна верзија: Бесплатни нивоа – 10 IPs за центри за податоци Поддршка: Билет-базирана помош + база на знаење за само-услуги Екстра: Ротирачки / статични сервери, API пристап Webshare е практична опција за оние кои сакаат да започнат брзо и прифатливо. Неговиот бесплатен ниво ви дава 10 прокси центри за податоци со 1GB сообраќај месечно, па затоа е лесно да се експериментира пред да се посвети на поголеми планови. Платформата нуди огромен IP базен од повеќе од 80 милиони адреси, со достапни и резидентни и прокси центри за податоци.Функции како статички или ротирачки сесии, и достапен API им помага на корисниците да ги интегрираат проксите во било која задача за избришување или автоматизација со всушност минимален напор. Платени планови се атрактивни цени, почнувајќи од $ 1,40 по GB за резиденцијални прокси, а статични резиденцијални опции се достапни од $ 0,225 до $ 0,30 по IP. Datacenter прокси сервери почнуваат како ниски како $ 0,0179 по IP. Webshare е исто така еден од реномираните бесплатни прокси услуги кои нудат постојан бесплатен ниво за секој да се обиде. за : Многу прифатливи прокси сервери за центарот за податоци за самообслужување Бесплатен план: 10 DC прокси + 1GB/месец Јасни модели на цените Консултации со: Ограничена прилагодливост во споредба со корпоративните конкуренти 4. Светли податоци Светли податоци Локации: 195+ земји Бесплатна пробна верзија: 7-дневна пробна верзија за проверени компании Поддршка: 24/7 поддршка, посветени менаџери за успех Екстра: Прокси менаџер, пазар на податоци, напредно геолошко насочување Ако вашата цел е целосна стаклена, корпоративна скала, Bright Data обезбедува и скала и алатки. Нивниот огромен станбен маф - плус прокси сервери на ISP, мобилни и центри за податоци - парови со алатки како што се Прокси менаџер и сетови на податоци за да ви даде прецизна контрола над протоците за скакање. Напредни карактеристики вклучуваат насочување на ниво на град / ASN / ISP, директни табла и логика за усогласеност што ги олеснува случаите на употреба со свест за ризикот. Резидентските прокси услуги на Bright Data започнуваат од 5,88 долари по GB и се намалуваат на 3,57 долари по GB со поголеми обеми. ISP прокси услуги се цени од 12,75 долари по GB, мобилни од 60 долари по GB, а опциите за центри за податоци започнуваат од околу 0,90 долари по IP или 0,12 долари по GB. 7-дневен бесплатен пробен период е исто така достапен за проверени деловни сметки. за : Масивен прокси базен (150M+ станбени, 72M+ мобилни) Богати алатки: Прокси менаџер, без кодови колектори, API Гео-насочување и карактеристики за корпоративно усогласеност Консултации со: Премиум цена точка 5. Сојакс Сојакс Локации: Глобално (многу земји) Бесплатна пробна верзија: Стартер пробна верзија достапна преку ценовната страница Поддршка: Live chat и e-mail Екстра: Мулти-степени кредити за резиденцијални, мобилни, ISP и прокси центри за податоци; гранулирани географски филтри SOAX се одликува кога ви е потребна гео-специфична или мобилна тешка таргетирање. Нивниот широк IP базен опфаќа резиденцијални, ISP, мобилни и прокси центри за податоци - сите достапни со единствен систем за кредитирање и филтри кои ви овозможуваат да кликнете во локално ниво на контрола со леснотија. Со тврдења за силна стабилност на работното време и патеката, SOAX им одговара на корисниците кои користат локализирани екосистеми на податоци (како што се цените на мало или тестирањето на рекламите). SOAX нуди резидентни, мобилни и ISP прокси услуги почнувајќи од околу $ 3.60 за GB, со планови за поголем волумен паѓајќи на околу $ 2 за GB. Мобилните прокси услуги започнуваат од околу $ 7.50 за GB, додека опциите за центри за податоци се ценат одделно во зависност од пакетот. за : Силна мобилна и ISP прокси покриеност Флексибилна ротација и прицврстени сесии Транспарентна цена за GB Консултации со: Повисоки стапки по GB на влезните нивоа Помалку карактеристики на персонализација 6. ИПРОЈАЛ ИПРОЈАЛ Локации: Глобално (рекламирани 30M+ IPs) Бесплатна пробна верзија: Нема формално судење, но плаќаат како што одите и промоции постојат Поддршка: Live chat и e-mail поддршка Екстра: планови за плаќање како што одите, бесконечен пренос на употребата (“никогаш не истекува” сообраќај) IPRoyal е модуларен избор за мали тимови или слободни работници кои сакаат агилност без да се заклучуваат во договори. Иако не е на ниво на претпријатие, платформата е корисна и сигурна - особено за помалку непријателски средини за гребење. IPRoyal резиденцијалните прокси почнуваат од $ 3.50 за GB, ISP прокси од околу $ 8 за GB, мобилни од $ 117 месечно, и прокси за центри за податоци од $ 1.80 месечно. Нивниот модел на плаќање како што одите им овозможува на сообраќајот да се преврти, а повремените промоции дополнително ги намалуваат трошоците. за : Пријателски на буџетот со флексибилни модели на фактурирање Широк прокси микс и долги сесии Неискористена опција за сообраќај Консултации со: Корпоративните алатки полесни од највисоките конкуренти Најдобрите попусти често се поврзани со промоции 7. нето нето Локации: Глобално покритие (85M+ IPs) Бесплатна пробна верзија: Демо / пробна верзија достапна (преку контакт) Поддршка: 24/7 поддршка, SLAs за корпоративни нивоа Екстра: ISP базирани статички резиденцијални прокси, прилагодена технологија за рутирање NetNut се издвојува за сигурност - тие нудат ISP-ориентирани, статични резидентни прокси, избегнувајќи ја нестабилноста на P2P. Нивниот масивен, глобално дистрибуиран базен обезбедува долги, непрекинати сесии - совршен за избришување на работните процеси кои не можат да го толерираат IP churn. Тие го поддржуваат со тврдења за работно време и API-и кои се пријателски за нишање, што го прави NetNut идеален за корисниците кои сакаат конзистентност на сесијата и ја намалуваат отпорноста на глобалните крајни точки. Статичките резидентни прокси-услуги на NetNut започнуваат од 1,59 долари за GB, а корпоративните пакет-услуги се достапни преку директна продажба. Цените на центарот за податоци и ISP-от се разликуваат во зависност од обемот, додека глобалното опфаќање обезбедува конзистентна поврзаност. за : ISP-ориентирани статички резидентни прокси Постојани сесии идеални за долги задачи за гребење 24/7 поддршка и API интеграција Консултации со: Влезни цени повисоки од некои ривали Мрежата е помала од Bright Data или Oxylabs 8. Рајби Рајби Локации: Глобално покритие (10M+ IPs) Бесплатна пробна верзија: 2дневна пробна верзија 24/7 поддршка на клиентите Екстра: Pay-as-you-go нивоа, статични ISP прокси и DC прокси со гаранции за замена на IP Rayobyte личи на швајцарската армија нож на прокси употреба - тоа започна како специјалист за центри за податоци, но сега се вклопува во станбени, ISP и мобилни слоеви. Еден предност: Rayobyte нуди замена на IP за проблематични прокси жици во центарот на податоци. Додадете неограничени жици, географски филтри и едноставен модел за фактурирање, и имате алатка подготвена за задачи кои се чувствителни на отскокнување. Rayobyte нуди резиденцијални прокси од околу 15 долари по GB, ISP од 1,82 долари месечно по IP, а мобилните планови се цени повисоко во зависност од обемот. Datacenter прокси се вклучени во флексибилните планови за плаќање како што одите. за : Голем прокси базен за центри за податоци со флексибилни планови Силна поддршка за живеалиште и мобилна експанзија Јасна документација и онбордирање Консултации со: Резиденцијален базен помал од првите конкуренти Некои рецензии споменуваат променливи брзини на плановите за влез на ниво 9. Скрапи Скрапи Локации: Глобално IP покритие преку API Бесплатна пробна верзија: 1000 бесплатни пробни барања Поддршка: Е-пошта и форуми на заедницата; документација и SDKs достапни Екстра: Автоматска ротација на IP, вградено ракување со CAPTCHA, опционално рендерирање на JavaScript ScraperAPI не ви ги пренесува IP адресите – ви дава поедноставена крајна точка која го прави проксирањето, ротацијата, заглавието и CAPTCHA обработката за вас. Корисниците уживаат во речиси непосредна интеграција, особено со SDKs на заеднички јазици.Платформата се справува со ретрии, таргетирање на ниво на земја, па дури и страници со JS рендерирање – совршено за брзо скриптирање или динамичко гребење. ScraperAPI користи модел на ценови базирани на барање со 1.000 бесплатни барања месечно. Платени планови започнуваат од $ 49 за 100.000 барања, и повисоки нивоа скала врз основа на употреба. за : Автоматски управува со ротација на IP, CAPTCHAs и наслови Развивач-прво со API интеграција и SDKs Pay-as-you-go и бесплатен пробен период достапни Консултации со: Нема директна контрола на прокси (работи само преку API) Ограничено на скратување задачи, а не општа употреба на прокси 10. Пакетот Пакетот Локации: Глобално IP покритие преку API Бесплатна пробна верзија: 1000 бесплатни пробни барања Поддршка: Е-пошта и форуми на заедницата; документација и SDKs достапни Екстра: Автоматска ротација на IP, вградено ракување со CAPTCHA, опционално рендерирање на JavaScript ScraperAPI не само што ви пренесува IP адреси – тоа ви дава поедноставена крајна точка која го прави проксирањето, ротацијата, заглавието и CAPTCHA обработката за вас. Корисниците уживаат во речиси непосредна интеграција, особено со SDKs на заеднички јазици.Платформата се справува со ретрии, таргетирање на ниво на земја, па дури и страници со JS рендерирање – совршено за брзо скриптирање или динамичко гребење. PacketStream наплаќа 1 $ по GB преку својот модел за споделување на опсегот на бендот од врсници до врсници. Не постојат договори или обврски, што го прави буџетско решение за лесна гребење или тестирање. за : Екстремно евтин модел за споделување на опсегот на бендот Транспарентна цена од $1/GB Peer-to-peer резиденцијални прокси Консултации со: Помали ИП базени од корпоративните провајдери Помалку погоден за тешки индустрии за усогласување 11. Проксиемпир Проксиемпир Локации: Глобално (170-195 земји покриеност) Бесплатен пробен период: Мал платен пробен период (на пример, $ 2 за пробниот сообраќај) Поддршка: Live chat и e-mail помош Екстра: Фино-зерни филтрирање (гео / ASN), пренос на податоци, API пристап ProxyEmpire игра со прецизност: ако вашиот работен тек бара податоци од одредени градови, ASNs или ISPs, овој провајдер ви дава таа контрола. Со чиста табла, пристап до API и покриеност во речиси двесте земји, тоа е добро прилагодено за потребите за интелигенција на пазарот и целенасочено скрапување, каде што лојалноста на локацијата е клучна. Плановите на ProxyEmpire започнуваат од околу 15 долари по GB за резидентни прокси, со попусти на обемот на располагање. Мобилните прокси се цени повисоко, почнувајќи од околу 60 долари по GB, а опциите за центарот на податоци се засноваат на IP распределбата. Малите платени испитувања ви овозможуваат да ја тестирате услугата пред да се посветете на поголеми пакети. за : Напредно насочување со филтри на ниво на градот и ASN Мешавина на резиденцијални, мобилни и прокси центри за податоци Транспарентна политика за пренос на податоци Консултации со: Повисоки цени на пониски обеми Големина на мрежата помала од Bright Data или Oxylabs 12. незадоволство незадоволство Локации: Глобално IP покритие (продавачот набројува милиони IP-адреси низ регионите) Бесплатна пробна верзија: Опции за пробна верзија на барање 24/7 поддршка и документација Екстра: Прокси портали, сесија приврзаност, API & SDK интеграција Infatica ја балансира глобалната достапност со флексибилни модели на сообраќај.Нивната услуга опфаќа резиденцијални, статични ISP, мобилни и прокси центри за податоци – сите достапно распоредени преку портални крајни точки кои помагаат во управувањето и филтрирањето на употребата. Фокусна точка е управувањето со сесијата: променливите траења на лепак, опциите за листа / порта и API-то на програмерот го прават тоа практично за работните процеси кои бараат конзистентност без да се жртвува скалата. Infatica резидентските прокси сервери започнуваат од 12 долари по GB, прокси серверите за центри за податоци од околу 0,50 долари по IP месечно, а мобилните прокси сервери од околу 30 долари по GB. Има попусти за волумен, а може да се организира прилагодување на цените за претпријатието. за : Глобална мрежа од 100+ земји Понуда за резиденцијални, мобилни, прокси сервери за центри за податоци 24/7 разговор во живо и флексибилно фактурирање Консултации со: Помала IP база од водечките конкуренти Цените за влез не се толку конкурентни како буџетските ривали Best Proxy Provider Comparison Најдобри прокси провајдери \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs Оксилација Оксилација Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Декодирање Декодирање Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Светли податоци Светли податоци Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Сојакс Сојакс Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal ИПРОЈАЛ ИПРОЈАЛ Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut нето нето Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Рајби Рајби Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Огнено греење Огнено греење Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Пакетот Пакетот Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Проксиемпир Проксиемпир Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica незадоволство незадоволство Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Зошто не треба да користите бесплатни прокси услуги Додека идејата за користење на бесплатен прокси може да биде примамлива, тоа е пракса која носи значителни ризици. Слободните прокси често се извлекуваат неетички и се високо нестабилни. Истражувања од разни студии, вклучувајќи и една цитирана во хартија 2025 arXiv, покажуваат дека во просек, само околу 34.5% од бесплатните прокси сервери остануваат активни, а многу од нив имаат сериозни безбедносни недостатоци. Нестабилност и несигурност: Бесплатните прокси често одат офлајн, се исклучително бавни и честопати брзо се откриваат и блокираат од страна на целните веб-страници. Многу бесплатни прокси програми се малициозни. Вашите податоци, вклучувајќи ги и идентификаторите за пријавување и чувствителните информации, може да бидат пресретени или вашиот уред може да биде инфициран со малициозен софтвер. Високи стапки на блокирање: Бидејќи тие се јавни и се користат од безброј поединци, бесплатните прокси често се на црната листа, што ги прави бескорисни за било каква сериозна задача за собирање на податоци. Професионална, платена прокси услуга е инвестиција во доверба, перформанси и, што е најважно, безбедност. Conclusion Заклучок Изборот на вистинскиот прокси провајдер зависи од скалата на проектот, целните веб-сајтови и буџетот. Провајдерите прегледани во ова упатство го претставуваат најдоброто што пазарот има да понуди во 2025 година, секој со своја вредност. За проекти на ниво на претпријатие каде буџетот е секундарна грижа, Oxylabs и Bright Data нудат неспоредлива скала и перформанси. За корисниците кои се свесни за вредноста, Decodo и IPRoyal обезбедуваат фантастична рамнотежа на карактеристики и прифатливост. За програмерите кои бараат брз пристап, Webshare е јасен победник, нудејќи лесен влез во прокси просторот поради ниската цена и бесплатни прокси сервери. На крајот на краиштата, најдобриот избор зависи од вашите специфични потреби, буџет и скала на проектот. Ние силно препорачуваме да ги искористите бесплатните пробни и постојани бесплатни планови за да ги тестирате услугите пред да се посветете на план. Прокси индустријата постојано се развива, и да останете информирани за најновите алатки и функции е клучен за да се осигурате дека вашите напори за собирање на податоци остануваат ефикасни и ефикасни. Факс Кој е најдобриот прокси провајдер? Најдобриот прокси провајдер зависи од задачата, па нашите врвни препораки се за поголеми или покомплицирани проекти и За оние кои бараат најдобра вредност за цената. Оксилација Декодирање Кој тип на прокси треба да изберете за веб скрапирање? За повеќето Задачите, резидентските прокси се најдобриот избор, бидејќи тие се изворни од вистински луѓе кои користат вистинска IP адреса, кои се помалку веројатно да бидат блокирани. Веб-страница за скратување Дали скапите прокси вредат? Повисоките прокси услуги од реномирани провајдери обично нудат повисоки перформанси, поголеми и чисти IP-полови, подобра поддршка на клиентите и напредни функции, кои се неопходни за големи или тешки проекти. Која е разликата помеѓу резиденцијалните и прокси центри за податоци? Прокси центри за податоци се IP адреси хостирани во центри за податоци; тие се побрзи и поевтини, но исто така се полесни за откривање и блокирање. Дали можам да пробам прокси услуги пред купување? Да, повеќето реномирани прокси провајдери нудат бесплатен пробен период, постојан бесплатен план или гаранција за враќање на парите, што ви овозможува да ја тестирате нивната услуга и да утврдите дали е соодветна за вашиот проект.