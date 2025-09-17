提供者基于IP游泳池Proxy类型BestLocationsStart priceFree version/trialOxylabsEnterprise,大规模扫描175M+住宅,移动,数据中心,ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5免费IPsDecodoBest value for money125M+住宅,移动,数据中心,ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshare廉价入场,定制80M+住宅,移动,数据中心195+$0.0179/IP – $1.40/GB10免费接口DCBright DataPremium Enterprise 选项150M+住宅,数据中心,ISP+190$0.12/GB – $5.88/GB 移动接口+GBDATA –ARXM 网页扫描,公共数据提取和自动化研究对于企业,分析师和开发人员越来越需要,代理服务器在这些活动中发挥着关键作用,允许用户在多个IP上分发请求,保持匿名性和绕过地理位置限制。 然而,选择代理服务提供商可能是一个复杂的任务,市场充满了从裸体、基本工具到复杂的企业级解决方案的选项。 本文为您提供2025年12个最佳代理服务器提供商的深入比较,我们将审查他们的定价,性能,功能和道德标准,以帮助您选择适合您的特定需求的正确解决方案,无论您是从头开始构建个人网页扫描器还是管理大型数据收集项目。 Best Proxy Providers – Quick Look 最佳代理商 - 快速查看 Oxylabs - 对于企业和大型项目来说,总的来说是最好的代理服务器。 Decodo (ex Smartproxy) – 具有强大的网络的最佳价值。 Webshare – 一个具有免费代理服务器的高价服务。 Bright Data - 可扩展的高级操作的优质代理服务。 SOAX - 强大的移动和ISP代理商,具有强大的过滤。 IPRoyal – 一个预算友好的供应商,具有灵活的付款选择。 NetNut – ISP 源的静态住宅代理和高速度。 Rayobyte – 具有道德采购的灵活代理服务。 ScraperAPI - 基于API的代理服务器提供商。 PacketStream - 一个基于带宽共享模式构建的超低成本提供商。 ProxyEmpire - 提供先进的过滤和地理定位功能。 Infatica – 一个多功能的代理服务,强调道德实践。 How We Selected the Best Proxy Server Providers 我们如何选择最佳的代理服务器提供商 我们的列表将所有最重要的标准和测试结果与深入的功能分析相结合,以确保您获得当前代理服务器市场最完整的图像。 代理类型:我们优先考虑提供多种代理类型(住宅、数据中心、移动、ISP)的提供商,以覆盖从基本的网页浏览到复杂的数据提取项目的使用案例。 池的尺寸和多样性:具有全球覆盖性的较大的IP池提供更好的代理回路和较低的检测率。 定价:我们分析了定价结构、隐藏费用、最低承诺和价值建议。 性能:速度、运行时间和成功率等指标对效率和数据质量至关重要。 免费试用和可访问性:免费试用和退款政策表明提供商的信心,并在测试不同服务时降低您的承诺风险。 客户支持:我们评估了响应时间、技术专业知识和不同支持渠道的可用性。 伦理合规性:我们考虑了供应商的声誉,G2和Trustpilot等平台上的客户评论,以及他们对IP的道德采购的承诺。 Best Proxy Service Providers in 2025 2025年最佳代理服务提供商 1. 氧化剂 氧化剂 地点:195个国家 免费试用:验证业务的7天试用 支持: 24/7 支持专用帐户管理员 优点:旋转住宅/ISP/移动/数据中心代理,Web Scraper API,合规性重点 Oxylabs 是市场上最好的代理服务器的最受信任的提供商之一,企业为大规模数据收集而信任,其产品组合涵盖数据中心、移动、ISP 和住宅代理网络,为用户提供了广泛的各种用例的可靠基础。 它还提供了一个强大的基础设施和一流的支持系统,其中还包括商业客户的帐户管理器. Web Scraper API 和先进的靶向选项增加了灵活性,而公司对合规性的关注使其适合需要平衡性能与透明使用的组织。 氧化剂提供 从每 GB 的 4 美元开始,按付费计划,每月包在较高的数量上略有下降。 从每 GB 的 0.10 美元或每 IP 的 0.80 美元开始,而 开始于每IP 1.60 美元。 每 GB 的价格为 9 美元,您还可以获得 7 天的免费试用,或者申请 5 个 IP 的免费代理,以便您自己尝试 Oxylabs。 住宅代理商 数据中心代理服务器 ISP 代理 移动代理 对: 广泛的代理(DC、ISP、移动、住宅代理) 全球覆盖范围(175M+ IP,195+地点) 优秀的 Web 扫描 API 孔子: 高等学习曲线 2. Decodo(以前是SmartProxy) Decodo(以前是SmartProxy) 地点:195多个国家的住宅代理商;特定地区的ISP和数据中心;不断增长的移动覆盖范围 免费试用: 3 天居住试用 + 14 天退款政策 支持:24/7直播聊天,电子邮件,广泛的文档 优点:浏览器扩展、API、粘贴会话、旋转预设 Decodo,以前被称为Smartproxy,已成为想要平衡规模和可访问性的用户的热门选择. 其超过12500万个IP的网络涵盖住宅,数据中心,ISP和移动代理,使其适合不同规模和不同程度的复杂性的项目。 性能始终强劲,成功率接近99%,城市级靶向,粘贴的会话和旋转预设等功能非常适合更精细的控制,而浏览器扩展和清洁的API等集成功能使其在各种情况下非常灵活。 Decodo 的住宅代理服务器每 GB 起价为 1.50 美元,每月计划从 3.00 美元降至 2.25 美元每 GB 取决于容量。ISP 代理服务器每 IP 起价为 0.27 美元,数据中心代理服务器每 IP 或每 GB 起价为 0.026 美元,移动代理服务器每 GB 起价为 4.50 美元。 对: 住宅、移动、数据中心或 ISP 代理的广泛组合 每GB的竞争性价格和非常清晰的等级定价 易于使用的仪表板和旋转预设 孔子: 高级计划背后的一些先进企业特征 3. 网站分享 网站分享 位置:全球覆盖 免费试用:免费级别 – 10 个数据中心 IP 支持:基于票价的帮助台 + 自助服务知识库 优点:旋转 / 静态服务器, API 访问 Webshare 对于那些想要快速且负担得起的用户来说是一个实用的选择,其免费级别为您提供 10 个数据中心代理,每月 1 GB 的流量,因此在参与更大的计划之前很容易进行实验。 该平台提供了超过8000万个地址的大型IP集群,可使用住宅和数据中心代理程序,像是静态或旋转会话,以及一个可访问的API,可以帮助用户在最小努力下将代理程序集成到任何扫描或自动化任务中。 付费计划有吸引力的价格,从每GB的住宅代理商为1.40美元开始,静态住宅选项可从每IP为0.225美元到0.30美元。 对: 非常实惠的数据中心代理服务器用于自助服务 免费计划: 10 个 DC 代理 + 1 GB / 月 清晰的定价模式 孔子: 与企业竞争对手相比,定制性有限 4. 明亮的数据 明亮的数据 地点:195个国家 免费试用:验证业务的7天试用 支持:24/7支持,专门的成功经理 优点:代理管理器,数据集市场,先进的地理定位 如果你的目标是全面的企业级扫描,Bright Data 可以提供规模和工具,他们的巨大的住宅群 - 加上 ISP、移动和数据中心代理服务器 - 配备了 Proxy Manager 和数据集等工具,为你提供精确的扫描流量控制。 先进的功能包括城市/ASN/ISP 级的瞄准,直射仪表板,以及符合性第一的逻辑,可简化风险意识的使用案例。 Bright Data 的住宅代理服务始于每 GB 的 5.88 美元,并以较大的量缩小到每 GB 的 3.57 美元。 ISP 代理服务的价格从每 GB 的 12.75 美元开始,移动服务的价格从每 GB 的 60 美元开始,数据中心选项的价格从每 IP 的 0.90 美元开始或每 GB 的 0.12 美元开始。 对: 大型代理池(150M+住宅,72M+移动) 丰富的工具:代理管理器,无代码收集器,API 地理靶向和企业合规性特征 孔子: 优惠价格点 5. 索克斯 索克斯 地点:全球(许多国家) 免费试用:初始试用可通过定价页面 支持:现场聊天和电子邮件 优点:住宅、移动、ISP和数据中心代理商的多层次信贷;细微的地理过滤器 SOAX在需要地理特定的或移动重量级的定位时表现出色,其扩展的IP池涵盖住宅、ISP、移动和数据中心代理 - 所有这些都可通过统一的信用系统和过滤器访问,让您轻松地拨打本地级控制。 凭借强大的运行时间和路线稳定性,SOAX适合用户利用本地化数据生态系统(如零售定价或广告测试)。 SOAX 提供住宅、移动和 ISP 代理服务,每 GB 的价格大约为 3.60 美元,较高的量级计划下降到每 GB 的 2 美元左右。 对: 强大的移动和ISP代理覆盖 灵活的旋转和粘合会话 透明的每GB价格 孔子: 入门级别的每GB率更高 更少的定制特征 6. 爱尔兰 爱尔兰 地點:全球(廣告 30M+ IPs) 免费试用:没有正式的试用,但有付费和促销 支持:现场聊天和电子邮件支持 优点:按付款计划,无限的使用转移(“永不过期”流量) IPRoyal 是小团队或自由职业者想要灵活的模块化选择,而无需锁定合同,其代理库存 - 住宅,ISP,移动和数据中心 - 与灵活的计费和粘贴的会话和永不耗时的流量等功能相匹配。 虽然它不是企业级,但该平台可用性和可靠 - 特别是对于不太敌对的扫描环境。 IPRoyal 的住宅代理服务每 GB 起价为 3.50 美元, ISP 代理服务每 GB 起价约为 8 美元,移动服务每月起价为 117 美元,数据中心代理服务每 IP 每月为 1.80 美元。 对: 预算友好与灵活的发票模型 广泛的代理混合和长的粘贴会话 永无止境的交通选择 孔子: 企业工具比顶级竞争对手更轻 最佳折扣往往与促销相关 7. 网络 网络 位置:全球覆盖范围(85M+ IPs) 免费试用:演示/试用可用(通过联系) 支持:24/7支持,企业级SLA 优点:基于 ISP 的静态住宅代理,自定义路由技术 NetNut以可靠性突出 - 他们提供由ISP提供的静态住宅代理,避免了P2P的不稳定性。 他们以工作时间声明和易于引导的API来支持它,使NetNut成为寻求会话一致性和全球终端可靠性的用户的最佳选择。 NetNut 的静态住宅代理服务每 GB 起价为 1.59 美元,企业包通过直接销售可用。 数据中心和 ISP 定价取决于数量,而全球覆盖范围可确保一致的连接性。 对: ISP 源的静态住宅代理 持久的会话非常适合长时间的扫描任务 24/7 支持和 API 集成 孔子: 入场价格高于一些竞争对手 网络小于 Bright Data 或 Oxylabs 8. 雷达 雷达 位置:全球覆盖范围 (10M+ IPs) 免费试用:2天试用可用 支持: 24/7 客户支持 优点:Pay-as-you-go级别,静态ISP代理和具有IP替换保证的DC代理 Rayobyte 看起来像一个瑞士军队的代理使用刀 - 它始于一个数据中心专家,但现在包裹在住宅,ISP和移动层面。 一个优点:Rayobyte为有问题的数据中心代理线程提供IP替代功能. 添加无限的线程、地理过滤器和简单的计费模型,您可以为敏感的任务准备一套工具包。 Rayobyte 提供住宅代理服务,每 GB 约 15 美元,每 IP 每月 1.82 美元的 ISP,并且根据体积价格更高,数据中心代理服务包含在灵活的付款计划中。 对: 具有灵活计划的大型数据中心代理池 对住宅和移动扩张的强大支持 清晰的文档和登机 孔子: 住宅池小于顶级竞争对手 一些评论提到入门级计划上的变速 9. 丑闻 丑闻 位置:全球IP覆盖通过API 免费试用:1000个免费试用请求 支持:电子邮件和社区论坛;可用的文档和 SDK 优点:自动 IP 旋转,内置的 CAPTCHA 处理,可选的 JavaScript 渲染 ScraperAPI不向您发送IP - 它为您提供了一个简化的终端点,为您提供代理,旋转,标题和CAPTCHA处理。 用户享受近乎即时的集成,特别是使用常用语言的SDK,该平台可以处理重置,国家级的定位,甚至是JS渲染的页面 - 非常适合快速脚本或动态扫描。 ScraperAPI使用一个基于请求的定价模型,每月有1000个免费请求。付费计划从10万请求的49美元开始,并根据使用量规模更高。 对: 自动处理 IP 旋转、 CAPTCHA 和标题 开发人员第一与 API 集成和 SDK Pay-as-you-go和免费试用可用 孔子: 没有直接的代理控制(仅通过API工作) 仅限于扫描任务,而不是一般的代理使用 10. 包装流 包装流 位置:全球IP覆盖通过API 免费试用:1000个免费试用请求 支持:电子邮件和社区论坛;可用的文档和 SDK 优点:自动 IP 旋转,内置的 CAPTCHA 处理,可选的 JavaScript 渲染 PacketStream 通过其对等带宽共享模型每 GB 收费 1 美元. 没有合同或承诺,使其成为轻量级扫描或测试的经济友好解决方案。 对: 极低成本带宽共享模式 透明的价格在1美元 / GB Peer-to-peer 住宅接口 孔子: 比企业提供商更小的IP池 较不适合符合要求的重工业 11. 代理人 代理人 地点:全球(覆盖170至195个国家) 免费试用:小型付费试用(例如,样本流量2美元) 支持:现场聊天和电子邮件帮助 优点:细粒过滤(地理/ASN),转移数据,API访问 ProxyEmpire 发挥精度:如果您的工作流需要来自特定城市、ASN 或 ISP 的数据,则该提供商为您提供控制权。 凭借清洁的仪表板,API访问和覆盖近200个国家,它非常适合市场情报和有针对性的扫描需求,其中位置忠诚是关键。 ProxyEmpire的计划从每 GB 的住宅代理商开始约为 15 美元,可获得数量折扣。移动代理商的价格更高,每 GB 的价格接近 60 美元,数据中心选项基于 IP 配置。 对: 先进的靶向与城市和ASN级过滤器 住宅、移动和数据中心代理的组合 透明的数据转移政策 孔子: 较低数量的价格较高 网络大小小于 Bright Data 或 Oxylabs 12. 不幸 不幸 位置:全球IP覆盖范围(供应商列出跨地区的数百万个IP) 免费试用:根据请求试用选项 支持: 24/7 支持和文档 优点:代理网关,会话粘性,API和SDK集成 Infatica 平衡全球可用性与灵活的流量模型,其服务包括住宅、静态 ISP、移动和数据中心代理 - 所有这些都可通过网关终端部署,以帮助管理和过滤使用。 焦点是会话管理:可变的粘贴时间、列表/网关选项和开发人员API使其在不牺牲规模的情况下需要一致性的工作流程中变得实用。 Infatica 住宅代理服务器每 GB 起价为 12 美元,数据中心代理服务器每 IP 每月约为 0.50 美元,移动代理服务器每 GB 起价约为 30 美元。 对: 跨100个国家的全球网络 提供住宅、移动、数据中心代理服务器 24/7直播聊天和灵活的发票 孔子: 比主要竞争对手更小的IP池 入门价格不像预算竞争对手那样有竞争力 Best Proxy Provider Comparison 最佳 proxy 提供商比较 \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs 氧化剂 氧化剂 Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo 十字架 十字架 Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare 网站分享 网站分享 Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data 明亮的数据 明亮的数据 Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX 索克斯 索