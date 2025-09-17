12 хамгийн сайн прокси үйлчилгээний нийлүүлэгчид 2025 онд

ResiderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 үнэгүй IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareДэлгэрэнгүй хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хандалтын хан Web scraping, албан ёсны өгөгдлийн олборлолт, автомат судалгаа нь бизнесийн, аналитик, хөгжүүлэгчдэд ихэвчлэн шаардлагатай байдаг. Proxy сервер нь хэрэглэгчид нь олон IP-ийн хоорондын хоорондыг хуваалцах, аноним байдлыг хадгалах, географийн байршуулалтын хязгаарлалт байлгах боломжийг олгодог. Proxy-ийн нийлүүлэгч сонгох нь хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа байж болох юм. Маркет нь хязгаарлагдмал хэрэгсэл, үндсэн хэрэгсэлээс аж ахуйн нэгжийн түвшний шийдэл хүртэлх сонголттай байдаг. Энэ нийтлэл нь танд 2025-ийн хамгийн шилдэг 12 прокси сервер ханган нийлүүлэгчдийн нарийвчлалтай харьцуулахад туслах болно. Бид тэдний үнэ, гүйцэтгэл, шинж чанарыг, нэрийн стандартыг үзүүлэхийн тулд таны тодорхой хэрэгцээг тохиромжтой шийдлийг сонгохыг туслах болно. Best Proxy Providers – Quick Look Шилдэг Proxy ханган нийлүүлэгч - Quick Look Oxylabs – аж ахуйн нэгжийн болон томъёо төсөлд хамгийн шилдэг прокси серверүүд. Decodo (ex Smartproxy) – найдвартай сүлжээний хувьд хамгийн сайн үнэ цэнэтэй. Webshare – үнэгүй прокси сервертэй маш үнэтэй үйлчилгээ. Bright Data – өндөр түгээмэл дэвшилтэт үйл ажиллагаа нь премиум прокси үйлчилгээ. SOAX – хүчтэй шүүлтүүртэй гар утас болон ISP прокси. IPRoyal – Хязгаарлагдмал pay-as-you-go сонголттай зардалтай ханган нийлүүлэгч. NetNut – ISP-д зориулсан статик орон сууцны прокси болон өндөр хурдтай. Rayobyte – Ethical sourcing нь уян хатан прокси үйлчилгээ. ScraperAPI – API-д суурилсан прокси сервер ханган нийлүүлэгч. PacketStream - хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы хэт авианы х ProxyEmpire – дэвшилтэт шүүлтүүр, географын таргетинг боломжийг санал болгож байна. Infatica – нэрийн практик дээр хүчтэй анхаарлаа хандуулах нь янз бүрийн прокси үйлчилгээ. How We Selected the Best Proxy Server Providers Бид хамгийн сайн Proxy сервер нийлүүлэгчид сонгох вэ Манай жагсаалт нь хамгийн чухал критерийг, тест үр дүнг, нарийвчлалтай шинж чанарын анализ нь нэгтгэсэн бөгөөд та одоогийн прокси сервер зах зээлийн хамгийн бүрэн зургийг олж авахын тулд. Энд бид бүрийн ханган нийлүүлэгчид хэрхэн үнэлгээсэн байна: Прокси төрөл: Бид олон прокси төрөл санал болгож буй ханган нийлүүлэгчдэд приоритеттай (хаяасны, өгөгдлийн төв, гар утас, ISP) хэрэглээний хэрэглээний тохиолдолд баглаа бооцооны вэб суваг нь комплексны өгөгдлийн олборлолт төсөл. Pool хэмжээ & янз бүрийн: Глобал хавтгайтай их IP бааз нь илүү сайн прокси ротация, бага олборлолт хурдыг санал болгож байна. Үнэлгээ: Бид зардал бүтэц, харуулсан төлбөр, хамгийн бага ач холбогдол, үнэ төлбөр үзүүлэлтүүдийг анхаарах. Өндөр үр дүнтэй: хурд, үйл ажиллагааны хугацаа, үйл ажиллагааны түвшин зэрэг метрик нь үр ашигтай байдал, өгөгдлийн чанарын хувьд чухал юм. Үнэгүй туршилт, тавтай морилно уу: Үнэгүй туршилт, тавтай морилно уу захиалга нь ханган нийлүүлэгчдийн найдвартай, өөр өөр үйлчилгээг туршиж байгаа үед тавтай морилно уу. Хэрэглэгчийн дэмжлэг: Бид янз бүрийн дэмжлэг чанарыг хооронд хариу хугацаа, техникийн мэдлэг, тавтай морилно уу. Ethical Compliance: Бид ханган нийлүүлэгчний нэр, G2 болон Trustpilot гэх мэт платформ дээр хэрэглэгчийн үнэлгээ, IP-ийн этик хангахын тулд тэдний итгэмжлэгддэг. Best Proxy Service Providers in 2025 2025 оны хамгийн сайн прокси үйлчилгээний ханган нийлүүлэгч 1. Хөгжлийн Хөгжлийн газар: 195+ улс орнууд Үнэгүй туршилтын: 7 хоногийн туршилтын баталсан компаниуд дэмжлэг: 24/7 дэмжлэг нь тусгай данс менежер Экстра: Жилийн / ISP / гар утас / өгөгдлийн төв proxies, Web Scraper API, Compliance Focus Oxylabs нь зах зээлд хамгийн сайн прокси сервертэй хамгийн тохиромжтой ханган нийлүүлэгчдийн нэг юм. Өөрийн портфель нь өгөгдлийн төв, гар утас, ISP, орон сууцны прокси сүлжээг хамарна, хэрэглэгчдэд олон янз бүрийн хэрэглээний тохиолдолд найдвартай суурилсан. 175 сая IP-ийн туршид, үйлчилгээ нь блокийг багасгах, тохиромжтой байдлыг хангах зорилготой. Энэ нь бас бизнесийн үйлчлүүлэгчдэд зориулсан данс менежерүүдтэй хүчтэй инфраструктур, шилдэг дэмжлэг систем санал болгож байна. Web Scraper API болон дэвшилтэт таргетинг боломжууд нь гүнзгий нэмж, компанийн давуу тал нь гүйцэтгэл, ялангуяа хэрэглээтэй харьцуулахад хэрэглэхэд тохиромжтой болгодог. Oxylabs санал Pay-as-you-go төлөвлөгөөний хувьд GB-д зөвхөн 4 доллар дээр эхэлнэ, айлчлалтай багц нь илүү их тооны хувьд амархан бууруулж байна. нь 0.10 ГБ-ийн эсвэл 0.80 ГБ-ийн IP-ийн үед IP нь $ 1.60-ээс эхэлнэ. танд $ 9 GB-ийн үнэтэй байдаг, Та бас 7 хоногийн үнэгүй туршилтын авах боломжтой, эсвэл 5 IP-тэй үнэгүй прокси худалдан авах боломжтой. Ажлын Proxy Datacenter Proxy сервер ISP Proxy Гар утас Proxy Загвар : Шилдэг прокси цуврал (DC, ISP, гар утас, орон сууцны прокси) Глобал хавхлага (175M + IPs, 195 + байршил) Шилдэг Web Scraping API Нөхцөл: Өндөр суралцагчийн Curve 2. Decodo (түүнээс дээш Smartproxy) Decodo (түүнээс дээш Smartproxy) Хаяг: 195+ улс орнуудад орон сууцны прокси; ISP болон өгөгдлийн төв нь сонгосон бүс нутаг; гар утасны өргөн хүрээтэй Үнэгүй туршилтын: 3 хоногийн жижиглэнгийн туршилтын + 14 хоногийн төлсөн захиалга дэмжлэг: 24/7 Live чат, email, өргөн документын Extras: Браузер өргөтгөл, API, наалдамхай сессии, ротацийн урьдчилан сэргийлэх Decodo, өмнөх Smartproxy гэж нэрлэдэг, хэрэглэгчдэд тохиромжтой сонголт болж байна. 125 сая IP-ийн сүлжээ нь орон сууцны, өгөгдлийн төв, ISP, гар утас прокси-ийг агуулдаг бөгөөд энэ нь янз бүрийн хэмжээ, янз бүрийн түвшин цуглуулгыг зориулж тохиромжтой юм. үйлчилгээ нь маш тохиромжтой боловч үргэлжлүүлэн, томъёо цуглуулгыг зориулж маш хүчтэй байдаг. Бүтээгдэхүүний гүйцэтгэл нь байнгын хүчтэй бөгөөд амжилтны түвшинд 99%. хот түвшний таргетинг, хатуу семинар, ротацийн урьдчилан сэргийлэх зэрэг онцлог нь шилдэг хяналтын хувьд маш сайн байдаг. Тавтай морилно уу, браузер өргөтгөл болон цэвэр API нь янз бүрийн үйл явдлуудд маш их гүнзгий болгодог. Зөвхөн хялбар тавилгаар нэгтгэсэн, энэ нь тусгай хөгжүүлэгчид болон том мэргэжлийн багд ажиллаж байгаа платформ юм. Decodo-ийн орон сууцны прокси нь GB-д $1.50-ээс эхэлдэг. Хамгийн сүүлийн үеийн төлбөр нь $3.00-ээс GB-д $2.25-ээс эхэлдэг. ISP-ийн прокси нь IP-ийн хувьд $0.27-ээс эхэлдэг. Data Center-ийн прокси серверүүд нь IP-ийн эсвэл GB-ийн хувьд зөвхөн $0.026-ээс эхэлдэг. Гар утасгүй прокси нь GB-ийн хувьд $4.50-ээс эхэлдэг. Тэд нь орон сууцны прокси 100MB нь 3-ийн туршилтын үйлчилгээг санал болгож байна. Загвар : Жилийн, гар утасны, өгөгдлийн төв, эсвэл ISP proxies нь өргөн багц Конкурентын GB-ийн үнэ, маш ягаан туяаны үнэ Easy-to-use dashboard болон ротацийн урьдчилсан тохиргоог Нөхцөл: Ямар ч дэвшилтэт аж ахуйн нэгжийн шинж чанарыг өндөр төлөвлөгөөг хамаарна 3. Webshare Webshare Ажлын газар: Global coverage Үнэгүй туршилтын: Үнэгүй түвшин – 10 DataCenter IPs дэмжлэг: Ticket-based help desk + self-service мэдлэг бааз Extras: Rotating / статик сервер, API хангамж Webshare нь хурдан, үнэ төлбөргүй эхлэхыг хүсэж байгаа хүмүүст зориулсан практик сонголт юм. Үнэгүй түвшин нь танд 1GB-ийн трафиктэй 10 data center proxy-ийг олгодог. Энэ нь илүү том төлөвлөгөө хийх өмнө туршилт хийхэд хялбар болгодог. Энэ нь хялбар эх үүсвэр нь тусгай хөгжүүлэгчид, жижиг багдад маш их алдартай болгодог. Платформа нь 80 сая гаруй хаягтай том IP-ийн багц санал болгож байна, жижиглэнгийн болон өгөгдлийн төвтэй прокси боломжтой. Статик эсвэл дутагдалтай сессийн гэх мэт онцлог, тавтай морилно уу API нь хэрэглэгчдийн проксийг хамгийн бага хүчин чадалтай ямар ч скрапинг эсвэл автоматжуулалтын үйл явцад нэгтгэхийн тулд туслах болно. Үнэгүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөргүй төлбөр Загвар : Өндөр үнэ төлбөргүй datacenter прокси сервер нь self-service Үнэгүй төлөвлөгөө: 10 DC proxies + 1GB / сар Ямар чансарын загвар Нөхцөл: аж ахуйн нэгжийн конкуренттай харьцуулахад хязгаарлагдмал Customizability 4. Хөнгөн мэдээлэл Хөнгөн мэдээлэл газар: 195+ улс орнууд Үнэгүй туршилтын: 7 хоногийн туршилтын баталсан компаниуд дэмжлэг: 24/7 дэмжлэг, онцгой амжилт менежер Extras: Proxy Manager, DataSets Marketplace, дэвшилтэт Geo-Targeting Хэрэв таны зорилго нь бүрэн багц, аж ахуйн нэгжийн түвшний crawling юм бол Bright Data-ийн тоног төхөөрөмж болон хэрэгслүүд нь ихэнх юм. Тэдний ихэнх орон сууцны багц - түүнчлэн ISP, гар утас, өгөгдлийн төв прокси серверүүд - Proxy Manager болон өгөгдлийн багц гэх мэт хэрэгслүүд нь танд нарийвчлалтай хяналтыг олгодог. Өндөр онцлог нь хот / ASN / ISP түвшний таргетинг, шууд шугам таслагч, үр дүнтэй хэрэглээний тохиолдолд хялбарч, үр дүнтэй хэрэглээний талаархи логик. Хамгийн сайн зүйлс нь, үйл ажиллагааны цаг хугацаа, үр дүнтэй өгөгдөл нь аж үйлдвэрийн түвшний түвшний түвшинд ойролцоо юм. Bright Data-ийн орон сууцны прокси нь GB-д 5.88 доллар дээр эхэлнэ бөгөөд том хэмжээгээр 3.57 доллар хүртэл хүрч болно. ISP-ийн прокси нь GB-ийн хувьд 12.75 доллар, GB-ийн хувьд гар утас нь 60 доллар, IP-ийн хувьд 0.90 доллар, GB-ийн хувьд 0.12 доллар хооронд эхлэх болно. Үнэгүй 7-ийн туршилтын өдөр нь баталгаажуулсан бизнесийн данс дээр байдаг. Загвар : Массив прокси баглаа боодол (150M + орон сууцны, 72M + гар утас) Бага хэрэгсэл: Прокси менежер, ямар ч код цуглуулагч, API Geo-targeting болон Enterprise Compliance онцлог Нөхцөл: Шагналт үнэ Point 5. Өнгөрсөн Өнгөрсөн Ажлын газар: Глобал (ямар ч улс орнууд) Үнэгүй туршилтын: Үнэгүй туршилтын эх үүсвэр үнэ хуудас дээр боломжтой дэмжлэг: Live chat болон email Экстрас: орон сууцны, гар утас, ISP, datacenter proxies нь олон түвшний кредит; зэвэрдэггүй geo шүүлтүүр SOAX-ийн өргөн хүрээтэй IP баглаа боодол нь орон сууцны, ISP, гар утас, өгөгдлийн төв proxies - бүх нь нэгтгэсэн кредит систем, шүүлтүүр ашиглан танд хялбар газар түвшин хяналтыг хангах боломжийг олгодог. Өнгөрсөн цаг хугацаа, маршрутын тогтвортой байдал нь SOAX хэрэглэгчид нь орон нутгийн өгөгдлийн байгалийн системд ашиглахыг тохиромжтой юм (жилдвэрлэлийн үнэ төлбөр, зар сурталчилгааны туршилт гэх мэт). Тэдний хэрэгсэл - ротацийн сонголт, хатуу сеансууд, хот түвшин шүүлтүүр - эрчим хүчний өргөтгөлээс илүү нарийвчлалтай. SOAX нь орон сууцны, гар утас, ISP-ийн прокси санал болгож байна. GB-ийн хувьд 3,60 доллар, GB-ийн хувьд 2 доллар. Гар утас прокси нь GB-ийн хувьд 7,50 доллар-аас эхэлдэг. DataCenter-ийн сонголт нь багц дээр суурилсан тусгай үнэтэй байдаг. Starter-ийн туршилт нь үнэ төлбөр хуудас дамжуулан шууд байдаг. Загвар : хүчтэй гар утас болон ISP прокси хаяг Гүйцэтгэх rotating and sticky sessions Үнэгүй үнэ төлбөр / GB Нөхцөл: Өнгөрсөн түвшин GB-ийн өндөр түвшин Хамгийн бага customization шинж чанар 6. Эдүүлбэр Эдүүлбэр Ажлын газар: Глобал (30M + IPs санал болгож байна) Үнэгүй туршилтын: ямар ч албан ёсны туршилтгүй, гэхдээ pay-as-you-go болон promos байдаг дэмжлэг: Live chat болон email дэмжлэг Extras: Pay-as-you-go төлөвлөгөө, хязгааргүй хэрэглээний Rollover (“Нь хэзээ ч” трафик) IPRoyal нь бага баг, freelancers нь тохиромжтой байхыг хүсч байгаа нь модуль сонголт юм. түүний прокси инвентар - орон сууцны, ISP, гар утас, дансны төв - гялалзмал төлбөр, тохиромжтой үйл ажиллагаа, ямар ч хугацааны трафик гэх мэт онцлог нь сайн харьцуулах. Эдгээр үнэ цэнэтэй үед амжилтны түвшин, үйл ажиллагааны хугацаа нь маш алдартай байдаг. Энэ нь аж ахуйн нэгжийн түвшин биш боловч платформ нь хэрэглэгддэг, найдвартай байдаг - ялангуяа хязгаарлалттай scraping орчинд. IPRoyal-ийн орон сууцны прокси нь GB-д 3.50 доллар, ISP-ийн прокси нь GB-д 8 доллар, гар утас нь сар бүр 117 доллар, мэдээллийн төв прокси нь IP-д сар бүр 1.80 доллар дээр эхэлдэг. Тэдний Pay-as-you-go загвар нь трафик хуваалцах боломжийг олгодог, цаг хугацааны сурталчилгааг багасгах. Энэ нь жижиг баг, тусгай хөгжүүлэгчдэд гүнзгий сонголт юм. Загвар : Бюджет тавтай морилно уу, уян хатан төлбөрийн загвар Wide прокси микс, урт наалдамхай сессий Never-Expiring Traffic сонголт Нөхцөл: Enterprise хэрэгслүүд дээд түвшний конкурентүүдээс хялбар Шилдэг хураамж нь ихэвчлэн дэмжлэгддэг 7. Үнэгүй Үнэгүй Ажлын газар: Глобал хавхлага (85M + IPs) Үнэгүй туршилтын: Demo / туршилтын боломжтой (контакт дамжуулан) дэмжлэг: 24/7 дэмжлэг, аж ахуйн нэгжийн түвшин SLAs Extras: ISP-д суурилсан статик орон сууцны прокси, Custom routing технологи NetNut нь найдвартай байдаг - тэд ISP-д зориулсан статик орон сууцны прокси санал болгож байна, P2P-ийн хязгаарлалт явах. Тэдний том, дэлхий даяар дистрибуируулсан баг нь урт, байлгахгүй сессиийг баталгаажуулдаг - IP-ийг хязгаарлагдмал ажлын үйл явцыг харахын тулд тохиромжтой. Тэд тавтай морилно уу, утастай API-ийг дэмждэг бөгөөд NetNut-ийг дэлхий даяар үйл явдлын тохиромжтой байдлыг хайж буй хэрэглэгчдэд зориулалттай юм. NetNut-ийн статик орон сууцны proxies нь GB-д $1.59-ээс эхэлдэг бөгөөд корпорацийн багц нь шууд борлуулалт дамжуулан боломжтой. Datacenter болон ISP-ийн үнэ цэнэ нь агуулгыг хамаарна, дэлхий даяар хангахын тулд хатуу холболт баталгаажуулдаг. Үйлчилгээний чадварыг туршиж авахын тулд туршилт боломжтой. Загвар : ISP-д зориулсан статик орон сууцны proxies Насанд хүрэгчдэд зориулсан Sessions Ideally for Long Scraping Task 24/7 дэмжлэг, API интеграци Нөхцөл: Үнэлгээний үнэ нь зарим өрсөлдөгчүүдээс дээш сүлжээ Bright Data эсвэл Oxylabs-ээс багатай 8. Байгалийн Байгалийн Хаяг: Глобал хавтгай (10M + IPs) Үнэгүй туршилтын: 2 хоногийн туршилтын боломжтой Хэрэглэгчийн дэмжлэг: 24/7 Extras: Pay-as-you-go түвшин, статик ISP прокси, IP-ийн өөрчлөлтийн баталгаатай DC прокси Rayobyte нь Swiss Army-ийн прокси хэрэглээний хавхлагатай - энэ нь өгөгдлийн төв мэргэжилтнээр эхэлсэн боловч одоо орон сууцны, ISP, гар утас хавхлагатай байдаг. Эцэст нь: SEO scraping-ээс lead gene болон үнэ харахын тулд нэг ханган нийлүүлэгч. Нэг ашиг: Rayobyte нь проблематик datacenter прокси нунтаг нь IP-ийн өөрчлөлтийг санал болгож байна. Хязгааргүй нунтаг, географын шүүлтүүр, хялбар ач холбогдолтой загвар нэмнэ. Rayobyte жижиглэнгийн прокси санал болгож байна $ 15 ГБ-ийн, ISP-ийн $ 1.82 IP-ийн сар бүр, гар утасны төлөвлөгөөний хэмжээгээр илүү их үнэтэй байдаг. Datacenter прокси нь гялалзлаг төлсөн төлөвлөгөөнд агуулсан байна. 2 хоногт туршилтын эхлэх боломжтой. Загвар : Өндөр DataCenter Proxy Pool нь уян хатан төлөвлөгөөтэй Хамгийн хүчтэй дэмжлэг нь орон сууцны болон хөдөлгөөнтэй өргөтгөл Зөвлөгөө & Onboarding Нөхцөл: Жилийн баглаа боодол дээд түвшний конкурентүүдээс бага Загварын түвшин төлөвлөгөө дээр янз бүрийн хурд гэж нэрлэдэг 9. Зөвлөгөө Зөвлөгөө Ажлын газар: API ашиглан дэлхий даяар IP хавхлага Үнэгүй туршилтын: 1000 Үнэгүй туршилтын шаардлага дэмжлэг: И-мэйл болон сүлжээний форум; Документаци, SDK-ийг боломжтой Экстра: Автомат IP ротаци, суурилсан CAPTCHA хяналтын, сонголттай JavaScript rendering ScraperAPI танд IP-ийг дамжуулдаг биш юм - энэ нь проксинг, дутагдал, хавтгай, CAPTCHA-ийг танд хийхэд хялбарх эцэст юм. Энэ нь шифрлэлт, өгөгдөл, IP инфраструктургүйгээр төвлөрсөн байхыг хүсэж байгаа бол хурдан дараах сонголт юм. Хэрэглэгчид хурдан интеграцийг олох болно, ялангуяа нийтлэг хэл дээр SDK-ийг ашиглан. Платформ нь retries, улсын түвшний таргетинг, JS-ийн хуваалцсан хуудас - хурдан scripting эсвэл динамик scraping хийхэд тохиромжтой. ScraperAPI нь сар бүр 1,000 үнэгүй асуултуудтай захиалгын загвар ашигладаг. Үнэлгээтэй төлөвлөгөө 100,000 асуултуудтай 49 доллар дээр эхэлнэ, хэрэглээний дагуу өндөр түвшин хүрээтэй. Энэ арга хэрэгсэл нь цахилгаан шугам нь илүү үр дүнд төлбөр авах боломжийг олгодог. Загвар : IP ротацийг, CAPTCHA-ийг, хавхлагаг автоматжуулах API-ийн интеграци, SDKs нь Developer-first Pay-as-you-go болон үнэгүй туршилтын боломжтой Нөхцөл: Ямар ч прокси хяналтгүй (API-ийн дамжуулан зөвхөн ажилладаг) Хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа, ерөнхий прокси хэрэглээгүй 10. PacketStream PacketStream Ажлын газар: API ашиглан дэлхий даяар IP хавхлага Үнэгүй туршилтын: 1000 Үнэгүй туршилтын шаардлага дэмжлэг: И-мэйл болон сүлжээний форум; Документаци, SDK-ийг боломжтой Экстра: Автомат IP ротаци, суурилсан CAPTCHA хяналтын, сонголттай JavaScript rendering ScraperAPI нь зүгээр л танд IP-ийг илгээдэггүй - энэ нь проксинг, дутагдал, хавхлага, CAPTCHA-ийг та нарын хувьд хийхэд хялбарсан эцэст нь танд санал болгож байна. Энэ нь шифрлэх, өгөгдлийн талаар анхаарлаа хүсэж байгаа бол танд хурдан дараах сонголт юм. Хэрэглэгчид хурдан интеграцийг олох болно, ялангуяа нийтлэг хэл дээр SDK-ийг ашиглан. Платформ нь retries, улсын түвшний таргетинг, JS-ийн хуваалцсан хуудас - хурдан scripting эсвэл динамик scraping хийхэд тохиромжтой. PacketStream нь peer-to-peer bandwidth-sharing загвар дамжуулан 1 ГБ-ийн төлбөртэй. Нийт хэрэглээний талаар ямар ч ач холбогдол, зөвшөөрөлгүй байдаг бөгөөд энэ нь хөнгөн скрапинг эсвэл туршилтын хувьд зардалтай шийдэл юм. Загвар : Хязгаарлагдмал хязгаарлагдмал хязгаарлагдмал хуваалцах загвар Үнэгүй үнэ $1 / GB Peer-to-peer орон сууцны прокси Нөхцөл: Бизнесийн ханган нийлүүлэгчээс бага IP багц Хамгийн бага тохиромжтой Compliance-хэмжээ аж үйлдвэрийн 11. ProxyЭмэгтэй ProxyЭмэгтэй Ажлын газар: Глобал (170-195 улс орнуудыг хамарна) Үнэгүй туршилтын: Өнгөрсөн төлбөргүй туршилтын туршилтын туршилтын туршилтын туршилтын туршилтын туршилтын туршилтын туршилтын туршилтын туршилтын туршилт дэмжлэг: Live chat болон email дэмжлэг Экстра: Fine-grained шүүлтүүр (geo / ASN), rollover data, API хангамж ProxyEmpire нь нарийвчлалтай: Хэрэв таны ажлын үйл явц нь тодорхой хот, ASN, эсвэл ISP-ээс өгөгдлийг шаарддаг бол энэ ханган нийлүүлэгч танд энэ хяналтыг олгодог. Хадгаламжийн, гар утас, өгөгдлийн төв proxies дэмждэг боловч шинж чанар нь шүүлтүүр хэрэгсэл, ашиглажгүй өгөгдлийн автомат ороомог юм. Зөвхөн 200-ийн улс орнуудад цэвэр тавилга, API-ийн хандалтанд хандах, энэ нь зах зээлийн мэдлэг, байрны найдвартай байдал нь чухал юм нь тархины нууцлалын хэрэгцээг тохиромжтой. ProxyEmpire-ийн төлөвлөгөө нь орон сууцны проксидэд 15 GB-ийн орчим дээр эхэлдэг. Гар утасгүй проксид нь 60 GB-ийн орчим дээр эхэлдэг. DataCenter-ийн сонголт нь IP-ийн хуваалцах дээр суурилсан байдаг. Малий төлбөргүй туршилт нь илүү том багц хийх өмнө үйлчилгээг туршиж боломжийг олгодог. Загвар : City- болон ASN түвшин шүүлтүүр бүхий дэвшилтэт таргетинг Жилийн, гар утасны, өгөгдлийн төв proxies хослол Ажлын Rollover Data Policy Нөхцөл: Өндөр үнэ, бага хэмжээ сүлжээний хэмжээ Bright Data эсвэл Oxylabs-ээс бага 12. Үнэлгээ Үнэлгээ Ажлын газар: Глобал IP хавтгай (хувилбар нь бүс нутгийн хооронд сая IP-ийн жагсаалтыг жагсаалтад) Үнэгүй туршилтын: Үнэгүй туршилтын сонголт дэмжлэг: 24/7 дэмжлэг, документын Extras: Proxy Gateways, session stickiness, API & SDK интеграци Infatica-ийн үйлчилгээ нь орон нутгийн, статик ISP, гар утас, данс төв прокси-ийг хамардаг. Бүх хэрэглээг удирдах, шүүлтүүрэд туслах Gateway Endpoints дамжуулан хандах боломжтой. Ажлын удирдлага нь төвөгтэй зүйл юм: өөрчилсөн хавхлага хугацаа, жагсаалт / галт тэрэг сонголт, хөгжүүлэгч API-ийн үйл явцыг үйл ажиллагаа явуулахын тулд үр дүнтэй байдаг. Infatica орон сууцны прокси сервер нь GB-д 12 доллар, дансцентр прокси сервер нь IP-ийн өдөрт 0.50 доллар, гар утас прокси нь GB-ийн өдөрт 30 доллар-аас эхлэх болно. Хэмжээ хязгаарлалт боломжтой бөгөөд өөрчилсөн аж ахуйн нэгжийн үнэ төлбөр тохируулсан болно. Үйлчилгээний багц хэрэглэгчид бүрэн суулгах өмнө үйлчилгээг үнэлгээ авахын тулд санал болгож байна. Үнэгүй прокси хэрэглэгчид нь ихэвчлэн ач холбогдолгүй бөгөөд ихэвчлэн хязгаарлагдмал байдаг. Олон судалгаа, 2025 arXiv харьцуулагдсан нэг зэрэг янз бүрийн судалгааны судалгааны судалгаа нь үнэгүй прокси серверүүд нь 34,5% -ийг үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд ихэнх нь хатуу аюулгүй байдлын хязгаарлалттай байдаг. Ихэвчлэн эрсдэл нь: Instability & Unreliability: Үнэгүй прокси нь ихэвчлэн офлайн байна, маш хялбар байдаг бөгөөд ихэвчлэн хурдан мэдэгдэж, тархсан вэбсайтууд. Аюулгүй байдлын хязгаарлалт: Олон үнэгүй прокси нь хязгаарлалттай байдаг. Таны өгөгдөл, бүртгүүлэлтийн баталгаажуулалт, мэдрэгчтэй мэдээллийг агуулсан болно, эсвэл таны төхөөрөмж нь хязгаарлалттай програм хангамжтэй зараж болно. Өндөр Block Rates: Түүнээс гадна, үнэгүй прокси хэрэглэгчид нь ихэвчлэн үнэгүй прокси хэрэглэдэг бөгөөд энэ нь ямар ч алдартай өгөгдлийн сав баглаа боодол хийхэд хэрэглэнэ. Профессионал, төлбөргүй прокси үйлчилгээ нь найдвартай, гүйцэтгэл, найдвартай, аюулгүй байдалтай хөрөнгө оруулалт юм. Энэ нь харах. Conclusion Баримтлал Зохиогчийн эрх © 2018 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Бизнесийн түвшний төслүүдэд зар сурталчилгаа нь хоёр дахь асуудал юм, Oxylabs болон Bright Data нь харьцангуйгүй масштаб, гүйцэтгэл санал болгож байна. үнэ цэнэтэй хэрэглэгчдэд, Decodo болон IPRoyal нь шинж чанар, үнэ цэнэтэй нь гайхалтай баланс санал болгож байна. Өнгөрсөн хангамжийг хайж буй хөгжүүлэгчдэд Webshare нь үнэгүй прокси серверүүд, бага үнэ бар, прокси газар руу хялбар хандах боломжийг санал болгож байна. Эцэст нь, хамгийн сайн сонголт таны тусгай хэрэгцээ, урамшуулал, төсөл түвшинд хамаарна. Бид үнэгүй туршилтын хэрэгцээг ашиглах, үргэлжлүүлэн үнэгүй төлөвлөгөө, үйлчилгээг туршиж өмнө төлөвлөгөөг нийцдэг. Прокси салбарт үргэлж боловсруулсан бөгөөд хамгийн сүүлийн үеийн хэрэгсэл, шинж чанарыг мэдэгдэх нь таны өгөгдлийн сав баглаа боодол үр дүнтэй, үр дүнтэй байхын тулд чухал юм. Эдүүлбэр хамгийн шилдэг прокси үйлчилгээ үзүүлэгч нь юу вэ? Хамгийн сайн прокси ханган нийлүүлэгч нь үйл явцыг хамаарна, Тиймээс бидний шилдэг зөвлөмжүүд хамгийн том, илүү уян хатан төсөл, хамгийн сайн үнэ нь хайж байгаа хүмүүст зориулсан. Хөгжлийн Үнэлгээ Ямар ч прокси төрөл вэб скарийг сонгох хэрэгтэй вэ? хамгийн их Тавтай морилно уу, байгаль орчны прокси нь хамгийн сайн сонголт юм, учир нь тэд бодит IP хаяг ашиглан бодит хүмүүсийн эх үүсвэртэй бөгөөд энэ нь бодож байлгахын тулд бага байдаг. Datacenter прокси нь хурдан, хямд байдаг боловч байгаль орчныгүй сайтыг харахын тулд илүү тохиромжтой байдаг. Сайтын Scraping Худалдааны Proxy үнэтэй байна уу? Тавтай морилно уу, олон тохиолдолд. Ажлын ханган нийлүүлэгчдийн өндөр үнэтэй proxies нь ихэвчлэн маш сайн гүйцэтгэл, том, цэвэр IP баглаа боодол, илүү сайн хэрэглэгчийн дэмжлэг, дэвшилтэт шинж чанарыг санал болгож байна. Үйлчилгээний төв, байгаль орчны proxies хооронд янз бүрийн юу вэ? Үйлчилгээний төв прокси нь өгөгдлийн төвд байрладаг IP-үүд юм; Тэд хурдан, хямд байдаг боловч ихэвчлэн мэдэгдэх, блокирахад хялбар байдаг. Би худалдан авах өмнө прокси үйлчилгээг туршиж болно? Тавтай морилно уу, ихэнх итгэмжлэгдсэн прокси үйлчилгээ үзүүлэгч нь үнэгүй туршилтын, үргэлжлүүлэн үнэгүй төлөвлөгөө, эсвэл үнэгүй төлбөргүй төлбөргүй баталгаажуулалт санал болгож байна, та өөрийн үйлчилгээг туршиж, таны төслийн хувьд тохиромжтой байгаа эсэх боломжийг олгодог. Жишээ нь, та Webshare-ийн үнэгүй прокси серверүүд нь 10 IP-ийг хязгааргүй хугацаанд авах боломжтой.