2025 Yılında En İyi 12 Proxy Servis Sağlayıcısı

Bununla birlikte, bir proxy sağlayıcısını seçmek karmaşık bir görev olabilir. piyasa, çıplak kemiklerden, temel araçlardan, sofistike, kurumsal düzeyde çözümlere kadar çeşitli seçeneklerle doyuruluyor. Bu makale size 2025'te en iyi 12 proxy sunucusunun derinlemesine bir karşılaştırması sağlamak için buradayız. fiyatlarını, performanslarını, özelliklerini ve etik standartlarını inceleyeceğiz ve size özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak doğru çözümü seçmenize yardımcı olacağız, kişisel bir web tarayıcı kurmak ya da büyük ölçekli bir veri toplama projesini yönetmek. Best Proxy Providers – Quick Look En İyi Proxy Tedarikçileri – Quick Look Oxylabs – Genel olarak, işletme ve büyük ölçekli projeler için en iyi proxy sunucuları. Decodo (ex Smartproxy) - Güçlü bir ağ ile para için en iyi değer. Webshare – Ücretsiz proxy sunucuları ile çok uygun fiyatlı bir hizmet. Bright Data, genişletilebilir gelişmiş operasyonlar için premium bir proxy hizmetidir. SOAX - Güçlü filtreleme ile mobil ve ISP proxilerde güçlü. IPRoyal – esnek pay-as-you-go seçenekleriyle bütçe dostu bir sağlayıcı. NetNut – ISP kaynaklı statik konut proxy ve yüksek hız. Rayobyte – Etik kaynaklama ile esnek bir proxy hizmetidir. ScraperAPI – API tabanlı proxy sunucuları. PacketStream – Bir bant genişliği paylaşım modeli üzerine inşa edilen ultra düşük maliyetli bir sağlayıcı. ProxyEmpire – Gelişmiş filtreleme ve geo-targeting özellikleri sunar. Infatica – Etik uygulamalar üzerinde güçlü bir önem taşıyan çok yönlü bir proxy hizmetidir. How We Selected the Best Proxy Server Providers En İyi Proxy Server Tedarikçilerini Nasıl Seçiyoruz Listemiz tüm en önemli kriterleri ve test sonuçlarını derinlemesine özellik analizi ile birleştirir, böylece mevcut proxy sunucusu pazarının en tam görünümünü elde edersiniz. Proxy türleri: Temel web tarama ve karmaşık veri çıkarma projelerine kadar kullanım durumlarını kapsamak için çeşitli proxy türlerini sunan sağlayıcıları önceliklendirdik. Pool boyutu ve çeşitlilik: Küresel kapsama sahip daha büyük IP havuzları daha iyi proxy rotasyonu ve daha düşük algılama oranları sunar. Fiyatlandırma: Fiyatlandırma yapısını, gizli ücretleri, minimum taahhütleri ve değer önerilerini analiz ettik. Performans: Hız, çalışma süresi ve başarı oranı gibi ölçümler verilerin verimliliği ve kalitesi için kritiktir. Ücretsiz deneme ve erişilebilirlik: Ücretsiz deneme ve iade politikaları sağlayıcı güvenini gösterir ve farklı hizmetleri test ederken taahhüt riskinizi azaltır. Müşteri desteği: Çeşitli destek kanallarında yanıt süresi, teknik uzmanlık ve kullanılabilirliği değerlendirdik. Etik uyumluluk: Tedarikçilerin itibarını, G2 ve Trustpilot gibi platformlarda müşteri yorumlarını ve IP'lerin etik kaynaklanmasına olan bağlılığını göz önünde bulunduk. Best Proxy Service Providers in 2025 2025 Yılında En İyi Proxy Hizmet Sağlayıcıları 1. Oksijenler Oksijenler Ülkeler: 195 Ülkeler Ücretsiz deneme: doğrulanmış şirketler için 7 günlük deneme Destek: Özel hesap yöneticileri ile 24/7 destek Ekstra: Yerel / ISP / mobil / veri merkezi proxy rotasyonu, Web Scraper API, uyumluluk odaklı Oxylabs, büyük ölçekli veri toplama için işletmeler tarafından güvenilen piyasadaki en iyi proxy sunucularla en iyi tedarikçilerden biridir. Portföyü veri merkezi, mobil, ISP ve konut proxy ağlarını kapsar, kullanıcıların çeşitli kullanım durumları için güvenilir bir temel sağlar. 175 milyondan fazla IP dönerken, hizmet blokları en aza indirmek ve tutarlılık sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca, Web Scraper API ve gelişmiş hedefleme seçenekleri esnekliği eklerken, şirketin uyumluluğa odaklanması, performansın ve şeffaf kullanımın dengelenmesi gereken kuruluşlar için uygundur. Oxylab Teklifleri Bir pay-as-you-go planında GB başına sadece $ 4'ten başlayarak, aylık paketler daha yüksek hacimler için hafifçe düşer. GB başına $0.10 veya IP başına $0.80 ile başlayın, IP’de 1.60 $’dan başlayın GB başına $ 9'da mevcuttur ve aynı zamanda 7 günlük ücretsiz deneme deneyimini alabilirsiniz veya 5 IP'li ücretsiz proxy'leri kendiniz denemek için talep edebilirsiniz. Konut Projesi Datacenter Proxy Servisleri ISP Projesi Mobil Proxy Kullanımı için : Broad proxy lineup (DC, ISP, mobil, konut proxy) Küresel kapsama alanı (175M+ IP, 195+ konum) Güzel Web Scraping API Konusunu değerlendirin: Yüksek öğrenme eğitimi 2. Decodo (eski adıyla Smartproxy) Decodo (eski adıyla Smartproxy) Konumlar: 195+ ülkede konut proxy; belirli bölgelerde ISP ve veri merkezleri; artan mobil kapsama alanı Ücretsiz deneme: 3 günlük konut deneme + 14 günlük iade politikası Destek: 24/7 canlı chat, e-posta, kapsamlı belgelendirme Ekstra: Tarayıcı uzantıları, API, yapışkan oturumlar, rotasyon ön ayarları Daha önce Smartproxy olarak bilinen Decodo, ölçek ve erişilebilirlik dengesini isteyen kullanıcılar için popüler bir seçim haline geldi. 125 milyondan fazla IP ağı, konut, veri merkezi, ISP ve mobil proxy'leri kapsar, bu da farklı boyutlarda ve çeşitli karmaşıklık düzeylerinde projeler için uygundur. Performans sürekli olarak güçlü, başarı oranları yaklaşık% 99'a yakın. Şehir düzeyinde hedefleme, yapışkan oturumlar ve rotasyon ön ayarları gibi özellikler daha ince kontroller için harika, tarayıcı uzantıları ve temiz bir API gibi entegrasyonlar çeşitli senaryolarda çok esnek hale getirir. basit bir denetim panosu ile birlikte, hem bireysel geliştiriciler hem de daha büyük profesyonel ekipler için çalışır bir platformdur. Decodo'nun konut proxy'leri GB başına $1.50'den başlar, aylık planlar hacim bağlı olarak $3.00'den $2.25'e kadar değişir. ISP proxy'ler IP başına $0.27'den başlar, veri merkezi proxy sunucuları IP veya GB başına sadece $0.026'dan başlar ve mobil proxy'ler GB başına $4.50'den başlar. için : Konut, mobil, veri merkezi veya ISP proxilerinin geniş bir karışımı GB başına rekabetçi fiyatlar ve çok açık seviyeli fiyatlar Kullanımı Kolay Dashboard ve Rotation Presets Konusunu değerlendirin: Daha yüksek planların arkasındaki bazı gelişmiş işletme özellikleri 3. Webshare ile Webshare ile Konum: Küresel Kapsama Ücretsiz deneme: Ücretsiz seviye – 10 veri merkezi IP Destek: Bilet tabanlı yardım masası + kendi kendine hizmet bilgi tabanı Ekstra: Dönüştürücü/statik sunucular, API erişimi Webshare, hızlı ve uygun fiyatlı bir şekilde başlamak isteyenler için pratik bir seçenektir. Ücretsiz seviyesi, size ayda 1 GB trafiğe sahip 10 veri merkezi proxy sunar, bu nedenle daha büyük planlara taahhüt etmeden önce deneyimlemeyi kolaylaştırır. Platform, hem konut hem de veri merkezi proxy'leri ile 80 milyondan fazla adresten oluşan geniş bir IP havuzu sunar.Statik veya döner oturumlar ve erişilebilir bir API gibi özellikler, kullanıcıların proxy'leri en az çaba ile herhangi bir tarama veya otomasyon görevine entegre etmelerine yardımcı olur. Ücretli planlar, konut proxy için GB başına $1.40'dan başlayarak, statik konut seçenekleri IP başına $0.225'den $0.30'a kadar kullanılabilir. Datacenter proxy sunucuları IP başına $0.0179'a kadar düşüktür. için : Çok uygun fiyatlı datacenter proxy sunucuları Ücretsiz plan: 10 DC proxy + 1 GB / ay Açık fiyat modelleri Konusunu değerlendirin: Rekabetçi şirketlere kıyasla sınırlı özelleştirilebilirlik 4. parlak veriler parlak veriler Ülkeler: 195 Ülkeler Ücretsiz deneme: doğrulanmış şirketler için 7 günlük deneme Destek: 24/7 destek, özel başarı yöneticileri Ekstra: Proxy Yöneticisi, veri setleri pazarı, gelişmiş geo-targeting Hedefiniz tam paketli, kurumsal düzeyde tarama ise, Bright Data hem ölçek hem de araçlar sunar. devasa konut grupları - ISP, mobil ve veri merkezi proxy sunucuları yanı sıra - Proxy Manager ve veri setleri gibi araçlarla çiftleşir, size tarama akışları üzerinde hassas bir kontrol sağlar. Gelişmiş özellikler arasında şehir / ASN / ISP düzeyinde hedefleme, doğrudan tablo ve risk bilinçli kullanım durumlarını kolaylaştıran bir uyumluluk ilkesi mantığı vardır. Bright Data'nın konut proxy'leri GB başına 5,88 $'dan başlar ve daha büyük hacimlerle GB başına 3,57 $'a kadar genişletilir. ISP proxy'ler GB başına 12,75 $'den, GB başına mobil 60 $'dan başlar ve veri merkezi seçenekleri IP başına yaklaşık 0,90 $ veya GB başına 0,12 $'dan başlar. için : Büyük proxy havuzu (150M+ konut, 72M+ mobil) Zengin araçlar: Proxy Yöneticisi, kod olmayan toplayıcılar, API'ler Geo-targeting ve Enterprise Compliance Özellikleri Konusunu değerlendirin: Premium fiyat noktası 5. Soğuk Soğuk Yerler: Küresel (çok sayıda ülke) Ücretsiz deneme: Başlangıç deneme fiyat sayfası üzerinden kullanılabilir Destek: Live Chat ve E-posta Ekstra: Konut, mobil, ISP ve veri merkezleri için çok katmanlı krediler; granüler geo filtreleri SOAX, coğrafi veya mobil ağır hedeflemeye ihtiyaç duyduğunuzda mükemmeldir. Genişletici IP havuzları, konut, ISP, mobil ve veri merkezi proxy'leri kapsar - hepsi birleşik bir kredi sistemi ve filtre ile kolayca yerel düzeyde denetimlere bağlanmanıza olanak sağlar. Güçlü çalışma süresi ve rotasyon istikrarı iddialarıyla, SOAX, kullanıcıların yerel veri ekosistemlerine (küçük satış fiyatları veya reklam testleri gibi) erişimine uygun hale getiriyor. araçları – rotasyon seçenekleri, takılı oturumlar, şehir düzeyinde filtreler – güç kaldırma yerine hassasiyet için tasarlanmıştır. SOAX, konut, mobil ve ISP proxy'leri GB başına yaklaşık 3.60 $'dan başlayarak, daha yüksek hacim planları GB başına yaklaşık 2 $'a düşerek sunar. Mobil proxy'ler GB başına yaklaşık 7.50 $'dan başlayarak, veri merkezi seçenekleri pakete bağlı olarak ayrı olarak fiyatlandırılır. için : Güçlü mobil ve ISP proxy kapsama Esnek rotasyon ve yapışkan oturumlar GÜVENLİ GB Fiyatları Konusunu değerlendirin: Giriş seviyelerinde yüksek per-GB oranları Daha az özelleştirme özellikleri 6. İkramiye İkramiye Konumlar: Küresel (30M+ IP reklamı) Ücretsiz Deneme: Resmi deneme yok, ama ödeme-as-you-go ve promos var Destek: Canlı sohbet ve e-posta destek Ekstra: Pay-as-you-go planları, sonsuz kullanım dönüşümü (“never-expiring” trafiği) IPRoyal, sözleşmelere kilitlenmeden esneklik isteyen küçük takımlar veya serbest çalışanlar için modüler bir seçimdir. proxy stokları – konut, ISP, mobil ve veri merkezi – esnek faturalama ve sabit oturumlar ve sona ermeyen trafik gibi özelliklerle iyi eşleşir. Başarı oranı ve çalışma süresi bu fiyat noktasında oldukça saygılıdır. kurumsal düzeyde değilken, platform kullanışlı ve güvenilirdir - özellikle daha az düşmanca kesme ortamları için. IPRoyal'ın konut proxy'leri GB başına 3.50 $, ISP proxy'leri GB başına yaklaşık 8 $, mobil proxy'leri ayda 117 $ ve veri merkezi proxy'leri IP'ye ayda 1.80 $. Pay-as-you-go modelleri trafiğe geçiş sağlar ve zaman zaman promosyonlar maliyetleri daha da düşürür. Pros: Fleksibel fatura modelleri ile bütçe dostu Wide proxy mix ve uzun yapışkan oturumlar Asla Geçmeyen Trafik Seçeneği Konusunu değerlendirin: Enterprise araçları üst düzey rakiplerden daha hafif En iyi indirimler genellikle promosyonlara bağlıdır 7. nette nette Yerler: Küresel kapsam (85M+ IPs) Ücretsiz deneme: Demo / deneme kullanılabilir (kontak yoluyla) Destek: 24/7 Destek, kurumsal düzeyler için SLA'lar Ekstra: ISP tabanlı statik konut proxy, özelleştirilmiş yönlendirme teknolojisi NetNut güvenilirliğinden öne çıkıyor - ISP kaynaklı, statik konut proxy'leri sunuyorlar, P2P'nin istikrarsızlığından kaçınıyorlar. büyük, küresel olarak dağıtılan topluluğu, uzun, kesintisiz oturumlar sağlar - IP churn'ı tolere edemeyen iş akışlarını kesmek için mükemmel. Çalışma süresi talepleri ve ipuçları dostu API'ler ile desteklemektedirler, böylece NetNut'u, oturum tutarlılığı ve küresel son noktalarda dayanıklılık arzulayan kullanıcılar için bir adım haline getirirler. NetNut'un statik konut proxy'leri GB başına $1.59'dan başlıyor, şirket paketleri doğrudan satış yoluyla kullanılabilir. Datacenter ve ISP fiyatları hacime bağlı olarak değişir, küresel kapsama tutarlı bağlantı sağlarken. hizmet performansını test etmek için isteğe bağlı bir deneme mevcuttur. için : ISP-sourced static residential proxies Persistent sessions ideal for long scraping tasks 24/7 destek ve API entegrasyonu Konusunu değerlendirin: Bazı rakiplerden daha yüksek giriş fiyatları Ağ, Bright Data veya Oxylabs'ten daha küçük 8. Rayın Rayın Yerler: Küresel kapsam (10M+ IPs) Ücretsiz deneme: 2 günlük deneme 24/7 Müşteri Desteği Ekstra: Pay-as-you-go katmanları, statik ISP proxy'leri ve IP değiştirme garantisi ile DC proxy'leri Rayobyte, İsviçre Ordusu'nun bir proxy kullanımı bıçakına benziyor - bir veri merkezi uzmanı olarak başladı, ancak şimdi konut, ISP ve mobil katmanlarda kaplıyor. Sonuç: SEO taramasından lider gen ve fiyat izlemeye kadar her şey için bir sağlayıcı. Bir avantajı: Rayobyte, problemli veri merkezi proxy ağı için IP yerini almaktadır. Sınırsız iplikler, coğrafi filtreler ve basit bir fatura modeli ekleyin ve bounce duyarlı görevler için bir araç kitiniz var. Rayobyte, GB başına yaklaşık 15 $, IP başına aylık 1,82 $ ISP'den konut proxy'leri sunar ve mobil planlar hacmine bağlı olarak daha yüksek fiyatlar sunar. Datacenter proxy'leri esnek pay-as-you-go planları içerir. için : Büyük veri merkezi proxy havuzu, esnek planlar Konut ve mobil genişleme için güçlü destek Açık belgelendirme ve onboarding Konusunu değerlendirin: Residential pool smaller than top-tier competitors Some reviews mention variable speeds on entry-level plans 9. ScraperAPI Scraperapı Konumlar: API üzerinden dünya çapında IP kapsama Ücretsiz deneme: 1000 ücretsiz deneme isteği Destek: E-posta ve topluluk forumları; mevcut belgeler ve SDK'lar Ekstra: Otomatik IP rotasyonu, entegre CAPTCHA işlemleri, opsiyonel JavaScript rendering ScraperAPI size IP'leri aktarmaz - size proxy, döndürme, başlık ve CAPTCHA işlemini sizin için yapan basitleştirilmiş bir son nokta verir. Kullanıcılar, özellikle yaygın dillerde SDK'lar ile hemen hemen entegre olmaktan zevk alır.Platform, retry'leri, ülke düzeyinde hedefleme ve hatta JS renderli sayfaları ele alır - hızlı senkronizasyon veya dinamik kaydırma için mükemmel. ScraperAPI, ayda 1.000 ücretsiz isteğe sahip bir talep tabanlı fiyatlandırma modeli kullanır. Ücretli planlar 100.000 isteğe göre 49 $'da başlar ve kullanımına göre daha yüksek düzeyde ölçeklenir. için : Handles IP rotation, CAPTCHAs, and headers automatically API entegrasyonu ve SDK ile geliştiriciler önde Pay-as-you-go ve ücretsiz deneme Konusunu değerlendirin: Doğrudan proxy kontrolü yok (sadece API üzerinden çalışır) Proxy kullanımı ile sınırlı, proxy kullanımı ile sınırlı 10. PacketStream için PacketStream için Konumlar: API üzerinden dünya çapında IP kapsama Ücretsiz deneme: 1000 ücretsiz deneme isteği Support: Email and community forums; documentation and SDKs available Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering ScraperAPI sadece IP'leri size teslim etmez - size proxy, döndürme, başlık ve CAPTCHA işlemini sizin için yapan basit bir son nokta verir. Users enjoy near-immediate integration, especially with SDKs in common languages. The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. PacketStream, peer-to-peer bant genişliği paylaşım modeli aracılığıyla 1 GB’lık bir ücret karşılar. Hiçbir sözleşme veya taahhüt yoktur, bu da hafif kaydırma veya test için bütçe dostu bir çözümdür. Fiyat kullanımı ne olursa olsun tutarlı kalır. için : Son derece düşük maliyetli bant genişliği paylaşım modeli Fiyatı 1 GB/USD Peer-to-peer Konut Projesi Konusunu değerlendirin: Kurumsal sağlayıcılardan daha küçük bir IP topluluğu Uygunluk ağır endüstriler için daha az uygundur 11. ProxyDüzenle ProxyDüzenle Konumlar: Küresel (170-195 ülke kapsamı) Ücretsiz deneme: Küçük ücretli deneme (örneğin, örnek trafiği için 2 $) Support: Live chat and email help Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover data, API access ProxyEmpire plays to precision: if your workflow demands data from specific cities, ASNs, or ISPs, this provider gives you that control. Residential, mobile, and datacenter proxies are supported, but the hallmark features are the filtering tools and automatic rollover of unused data. Temiz bir tablo, API erişimi ve neredeyse iki yüz ülkede kapsamı ile, konum sadakatinin anahtar olduğu pazar istihbaratı ve hedeflenen kaydırma ihtiyaçları için iyi bir uyum sağlar. ProxyEmpire'in planları, konut proxy için GB başına yaklaşık 15 $'dan başlıyor, hacim indirimleri mevcut. Mobil proxy fiyatları GB başına yaklaşık 60 $'dan başlıyor ve veri merkezi seçenekleri IP dağıtımına dayanıyor. Küçük ücretli denemeler, daha büyük paketlere bağlanmadan önce hizmetin test edilmesini sağlar. için : Şehir ve ASN düzeyindeki filtrelerle gelişmiş hedefleme Residential, Mobile ve Datacenter Proxy Karışımı Transparan Rollover Data Politikası Konusunu değerlendirin: Pricing higher at lower volumes Network size smaller than Bright Data or Oxylabs 12. inatçı inatçı Konumlar: Küresel IP kapsamı (satıcı bölgelerdeki milyonlarca IP'yi listeliyor) Ücretsiz deneme: Talep üzerine deneme seçenekleri 24/7 Destek ve Dokümantasyon Ekstra: Proxy Gateways, Session Stickiness, API & SDK entegrasyonu Infatica, küresel kullanılabilirliği esnek trafik modelleriyle dengelendirir.Hizmetleri, konut, statik ISP, mobil ve veri merkezi proxy'leri içerir - hepsi, kullanımları yönetmeye ve filtrelemeye yardımcı olan gateway son noktaları aracılığıyla erişilebilir şekilde dağıtılır. Bir odak noktası oturum yönetimi: Değişken yapışkan süreler, liste / kapı seçenekleri ve geliştiriciler API'si, büyüklüğünü feda etmeden tutarlılık gerektiren iş akışları için pratik hale getirir. Infatica residential proxies start at $12 per GB, datacenter proxy servers at around $0.50 per IP per month, and mobile proxies from roughly $30 per GB. Volume discounts are available, and custom enterprise pricing can be arranged. Trial packages are offered to help users evaluate service before full deployment. için : 100+ Ülkenin Küresel Ağı Residential, Mobile, Datacenter Proxy Servisleri 24/7 canlı sohbet ve esnek fatura Konusunu değerlendirin: En büyük rakiplerden daha küçük IP topluluğu Bütçe rakipleri kadar rekabetçi değil Best Proxy Provider Comparison En İyi Proxy Tedarikçi Karşılaştırma \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs Oksijenler Oksijenler Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo DEKODİ DEKODİ Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare ile Webshare ile Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data parlak veriler parlak veriler Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Soğuk Soğuk Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRoyal İkramiye Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut nette nette Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Rayın Rayın Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Şişman Ateş Şişman Ateş Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream PacketStream için PacketStream için Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire ProxyDüzenle ProxyDüzenle Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica inatçı inatçı Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Neden ücretsiz proxy hizmetleri kullanmamalısınız Ücretsiz bir proxy kullanma fikri cazip olabilir, ancak önemli riskler taşıyan bir uygulamadır. Ücretsiz proxy'ler genellikle etik dışı kaynaklar içerir ve çok istikrarlıdır. 2025 arXiv makalesinde yer alan araştırmalar da dahil olmak üzere çeşitli çalışmalarda yapılan araştırmalar, ortalama olarak, ücretsiz proxy sunucularının yalnızca yaklaşık% 34.5'inin aktif kaldığı ve birçoklarının ciddi güvenlik hatalarına sahip olduğu göstermektedir. Instabilite & Unreliability: Ücretsiz proxy genellikle çevrimdışı, son derece yavaş ve genellikle hızlı bir şekilde tespit edilir ve hedef web siteleri tarafından engellenir. Güvenlik Zayıflıkları: Birçok ücretsiz proxy kötü amaçlıdır. oturum açma kimlikleri ve hassas bilgiler de dahil olmak üzere verileriniz engellenebilir veya cihazınız kötü amaçlı yazılımla enfekte olabilir. Yüksek Blok Oranları: Halka açık oldukları ve sayısız kişi tarafından kullanıldığından, ücretsiz proxy'ler genellikle kara listelendirilir ve herhangi bir ciddi veri toplama görevi için işe yaramaz hale gelir. Profesyonel, ücretli bir proxy hizmeti, güvenilirlik, performans ve en önemlisi güvenlik için bir yatırımdır. Conclusion Sonuç Doğru proxy sağlayıcısını seçmek, proje ölçeğine, hedef web sitelerine ve bütçeye bağlıdır.Bu kılavuzda incelenen sağlayıcılar, 2025 yılında piyasada sunulacak en iyisini temsil eder, her biri kendi değer teklifi ile. Bütçenin ikincil bir kaygı olduğu kurumsal düzeyde projeler için, Oxylabs ve Bright Data eşsiz ölçek ve performans sunar. Değer bilinçli kullanıcılar için, Decodo ve IPRoyal, özelliklerin ve uygun maliyetlerin harika bir denge sağlar. Hızlı erişim arayan geliştiriciler için, Webshare, düşük fiyat çubuğu ve ücretsiz proxy sunucuları nedeniyle proxy alanına kolay giriş sunarak açık bir kazanandır. Sonuçta, en iyi seçim özel ihtiyaçlarınız, bütçeniz ve proje ölçeğinize bağlıdır. Ücretsiz deneme ve kalıcı ücretsiz planlardan yararlanmanızı öneririz. proxy endüstrisi sürekli gelişiyor ve en son araçlar ve özellikler hakkında bilgilendirme, veri toplama çabalarınızın etkili ve verimli kalmasını sağlamak için anahtar. FAQ Hakkında En iyi proxy sağlayıcı nedir? En iyi proxy sağlayıcısı göreve bağlıdır, bu yüzden en iyi önerilerimiz Daha büyük veya daha karmaşık projeler için Fiyat için en iyi fiyat arayanlar için. Oksijenler DEKODİ Web Scraping için hangi proxy türünü seçmeliyim? En çok için Görevler, konut proxy'leri en iyi seçimdir, çünkü gerçek IP adreslerini kullanan gerçek kişilerden kaynaklanırlar ve engellenme olasılığı daha azdır. Web Scraping Hakkında Peki pahalı proxyler buna değer mi? Güvenilir sağlayıcılardan daha yüksek fiyatlı proxy, genellikle üstün performans, daha büyük ve daha temiz IP havuzları, daha iyi müşteri desteği ve gelişmiş özellikler sunar, hepsi büyük ölçekli veya zor projeler için gereklidir. Residential ve Datacenter Proxy Arasındaki Fark Nedir? Datacenter proxies veri merkezlerinde barındırılan IP'lerdir; bunlar daha hızlı ve daha ucuz, ancak aynı zamanda tespit etmek ve engellemek daha kolaydır. Satın almadan önce proxy servisini deneyebilir miyim? Evet, çoğu saygın proxy sağlayıcısı ücretsiz deneme, kalıcı ücretsiz plan veya para iade garantisi sunar, böylece hizmetlerini test etmenizi ve projenize uygun olup olmadığını belirlemenizi sağlar.