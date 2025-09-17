A 12 legjobb proxy szolgáltató 2025-ben

ResiderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version /trialOxylabsEnterprise, nagyméretű kaparás175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 ingyenes IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareEgyenletes belépés, személyre szabás80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 ingyenes proxy DC ülésekBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter specialist, ISP+190$0.12/GB – $ A webes kaparás, a nyilvános adatbányászat és az automatizált kutatás egyre inkább szükségessé válik a vállalkozások, elemzők és fejlesztők számára.A proxy szerverek kritikus szerepet játszanak ezekben a tevékenységekben, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy több IP-címre terjesszék a kéréseket, megőrizzék az anonimitást és megkerüljék a geolokációs korlátozásokat. A proxy szolgáltató kiválasztása azonban bonyolult feladat lehet.A piac tele van lehetőségekkel, kezdve a meztelen csontoktól, az alapvető eszközöktől a kifinomult vállalati szintű megoldásokig. Ez a cikk itt van, hogy részletes összehasonlítást nyújtson a 12 legjobb proxy-kiszolgáló szolgáltatójáról 2025-ben. Megvizsgáljuk az árképzést, a teljesítményt, a funkciókat és az etikai normákat, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő megoldást az Ön konkrét igényeinek, függetlenül attól, hogy személyes webes kaparót épít-e a semmiből, vagy nagyméretű adatgyűjtési projektet kezel. Best Proxy Providers – Quick Look A legjobb proxy szolgáltatók – Quick Look Oxylabs – Összességében a legjobb proxy szerverek vállalati és nagyszabású projektekhez. Decodo (ex Smartproxy) – A legjobb ár-érték arány egy robusztus hálózattal. Webshare – Nagyon megfizethető szolgáltatás ingyenes proxy szerverekkel. Bright Data – Prémium proxy szolgáltatás a skálázható fejlett műveletekhez. SOAX – Erős a mobil és az ISP proxykben, erős szűréssel. IPRoyal – Költségvetésbarát szolgáltató rugalmas fizetési lehetőségekkel. NetNut – ISP-alapú statikus lakossági proxyk és nagy sebességű. Rayobyte – rugalmas proxy szolgáltatás etikus beszerzéssel. ScraperAPI – API-alapú proxy szerver szolgáltatók. PacketStream – Egy ultra alacsony költségű szolgáltató, amely egy sávszélesség-megosztási modellre épül. ProxyEmpire – Fejlett szűrési és geo-targeting képességeket kínál. Infatica – Egy sokoldalú proxy szolgáltatás, amely nagy hangsúlyt fektet az etikai gyakorlatokra. How We Selected the Best Proxy Server Providers Hogyan válasszuk ki a legjobb proxy szerver szolgáltatókat A listánk egyesíti a legfontosabb kritériumokat és a tesztelési eredményeket a részletes funkcióelemzéssel, hogy a legteljesebb képet kapja a jelenlegi proxy szerverpiacról. Proxy típusok: Előnyben részesítettük a többféle proxy típusú szolgáltatókat (lakó-, adatközpont-, mobil-, ISP) az alapvető webes böngészéstől a komplex adatbányászati projektekig terjedő felhasználási esetekre. A medence mérete és sokfélesége: A globális lefedettségű nagyobb IP medencék jobb proxy rotációt és alacsonyabb felderítési arányt kínálnak. Árak: Elemeztük az árstruktúrákat, a rejtett díjakat, a minimális kötelezettségvállalásokat és az értéktervezeteket. Teljesítmény: Az olyan mutatók, mint a sebesség, az üzemidő és a siker aránya kritikus fontosságúak a hatékonyság és az adatminőség szempontjából. Ingyenes próbaverziók és hozzáférhetőség: Az ingyenes próbaverziók és visszatérítési politikák jelzik a szolgáltató bizalmát, és csökkentik az elkötelezettség kockázatát a különböző szolgáltatások tesztelésekor. Ügyfélszolgálat: Értékeljük a válaszidőt, a technikai szakértelmet és a különböző támogatási csatornák rendelkezésre állását. Etikus megfelelés: Figyelembe vettük a szolgáltatók hírnevét, a G2 és a Trustpilot platformokon található ügyfélvéleményeket, valamint az IP-ek etikus beszerzésére vonatkozó elkötelezettségüket. Best Proxy Service Providers in 2025 A legjobb proxy szolgáltatók 2025-ben 1. oxigén oxigén Helyszínek: 195+ ország Ingyenes próbaverzió: 7 napos próbaverzió hitelesített vállalkozások számára Támogatás: 24/7 támogatás dedikált fiókkezelőkkel Extras: forgó lakossági / ISP / mobil / adatközpont proxy, Web Scraper API, megfelelőségi fókusz Az Oxylabs az egyik legmegbízhatóbb szolgáltató a piacon a legjobb proxy szerverekkel, amelyeket a nagyméretű adatgyűjtéshez a vállalkozások bíznak meg. Portfóliója az adatközpontok, a mobil, az ISP-k és a lakossági proxy hálózatokra terjed ki, és megbízható alapot nyújt a felhasználóknak a felhasználási esetek széles skálájához. Több mint 175 millió IP-vel rotálva a szolgáltatás célja a blokkok minimalizálása és a következetesség biztosítása. A Web Scraper API és a fejlett célzási lehetőségek rugalmasságot adnak, míg a vállalat megfelelőségi hangsúlyt fektet a teljesítmény és az átlátható használat közötti egyensúly megteremtésére szoruló szervezetek számára. Oxylab ajánlatok kezdve mindössze 4 dollár GB-onként egy fizetési tervben, a havi csomagok kissé csökkentek a magasabb mennyiségekhez. kezdődik $ 0.10 per GB vagy $ 0.80 per IP, miközben Kezdjük az 1.60 dollártól IP-nként. elérhető 9 dollár GB-onként, és 7 napos ingyenes próbaverziót is kaphat, vagy 5 IP-vel rendelkező ingyenes proxy-t igényel, hogy kipróbálja az Oxylabs-t. Lakóépületek proxy Datacenter proxy szerver ISP Proxy szolgáltatás Mobil proxy szolgáltatások és Pros: Broad proxy lineup (DC, ISP, mobil, lakossági proxy) Globális lefedettség (175M+ IP, 195+ helyszín) Kiváló Web Scraping API A Cons: Magasabb tanulási görbe 2. Decodo (korábbi nevén Smartproxy) Decodo (korábbi nevén Smartproxy) Helyszínek: lakossági proxyk 195+ országban; ISP és adatközpontok kiválasztott régiókban; mobil növekvő lefedettség Free Trial: 3-day residential trial + 14-day refund policy Támogatás: 24/7 élő chat, e-mail, kiterjedt dokumentáció Extras: böngészőbővítmények, API, ragasztó ülések, rotációs előbeállítások A Decodo, korábban Smartproxy néven ismert, népszerű választássá vált azoknak a felhasználóknak, akik méretarányt és hozzáférhetőséget szeretnének elérni. A több mint 125 millió IP-címet tartalmazó hálózat lakó-, adatközpont-, ISP- és mobil proxy szolgáltatásokat foglal magában, így alkalmas a különböző méretű és összetettségű projektekre. A teljesítmény következetesen erős, a bejelentett siker aránya közel 99%. A városszintű célzás, a ragasztó ülések és a forgási előbeállítások nagyszerűek a finomabb vezérléshez, míg az integrációk, mint például a böngészőbővítmények és a tiszta API, nagyon rugalmasak a különböző forgatókönyvekben. A Decodo lakossági proxy-jei GB-nként 1,50 dollárral kezdődnek, havi tervek pedig a térfogat függvényében 3,00 dollárról 2,25 dollárra terjednek. ISP proxy-ek IP-nként 0,27 dollárral kezdődnek, adatközpont-proxy-kiszolgálók IP-nként vagy GB-nként csak 0,026 dollárral, és mobil proxy-ek GB-nként 4,50 dollárral kezdődnek. és Pros: A lakossági, mobil, adatközpont vagy ISP proxyk széles kombinációja Versenyképes GB-onkénti árak és nagyon világos szintű árak Könnyen használható dashboard és rotációs előkészítés A Cons: Néhány fejlett vállalati funkció a magasabb tervek mögött 3. Webáruház Webáruház Helyszín: Globális lefedettség Ingyenes próbaverzió: Ingyenes szint – 10 adatközpont IP Támogatás: Ticket-based help desk + önkiszolgáló tudásbázis Extras: Rotációs/statikus szerverek, API hozzáférés A Webshare praktikus lehetőség azok számára, akik gyorsan és megfizethetően szeretnének elkezdeni. ingyenes szintje 10 adatközpont proxy-t biztosít havonta 1 GB forgalommal, így könnyű kísérletezni, mielőtt nagyobb terveket vállalna. A platform több mint 80 millió IP-címmel rendelkezik, mind az otthoni, mind az adatközpont-proxy-okkal.A statisztikai vagy forgó munkamenetekhez hasonló funkciók, valamint egy hozzáférhető API segítségével a felhasználók minél kevesebb erőfeszítéssel integrálhatják a proxy-eket bármely kaparási vagy automatizálási feladatba. A fizetett tervek vonzó áron kezdődnek, 1,40 dollárról GB-ra a lakossági proxyk számára, és a statikus lakossági opciók IP-nként 0,225 dollárról 0,30 dollárra állnak rendelkezésre. és Pros: Rendkívül megfizethető datacenter proxy szerverek önkiszolgáláshoz Ingyenes csomag: 10 DC proxy + 1 GB / hónap Egyértelmű ármodellek A Cons: Korlátozott testreszabhatóság a vállalati versenytársakhoz képest 4. Világos adatok Világos adatok Helyszínek: 195+ ország Ingyenes próbaverzió: 7 napos próbaverzió hitelesített vállalkozások számára Támogatás: 24/7 támogatás, dedikált siker menedzserek Extras: Proxy Manager, adatkészletek piaca, fejlett geo-targeting Ha a cél a teljes körű, vállalati szintű feltérképezés, a Bright Data mind a skálát, mind az eszközöket nyújtja.A hatalmas lakossági tömeg - valamint az ISP, a mobil és az adatközpont proxy szerverek - párosulnak olyan eszközökkel, mint a Proxy Manager és az adatkészletek, amelyek pontos irányítást nyújtanak a feltérképezési áramlások felett. A fejlett funkciók közé tartozik a város/ASN/ISP szintű célzás, az egyenes képernyővel ellátott eszköztárak, valamint a megfelelőség első logikája, amely megkönnyíti a kockázat-tudatos felhasználási eseteket. A Bright Data lakossági proxyjei GB-nként 5,88 dollárral kezdődnek, és nagyobb mennyiségben 3,57 dollárra bővülnek. ISP proxy ára GB-nként 12,75 dollár, GB-nként 60 dollárról mobil, és adatközpont-opciók IP-nként 0,90 dollárról vagy GB-nként 0,12 dollárról kezdődnek. és Pros: Hatalmas proxy medence (150M+ lakossági, 72M+ mobil) Gazdag eszközök: Proxy Manager, nem kódgyűjtők, API-k Geo-targeting és vállalati megfelelőségi jellemzők A Cons: Prémium árpont 5. Szóx Szóx Helyszín: Világszerte (több országban) Ingyenes próbaverzió: a kezdeti próbaverzió elérhető az árlapon keresztül Támogatás: Live chat és e-mail Extras: Többszintű kreditek lakó-, mobil-, ISP- és adatközpont-proxy szolgáltatásokhoz; granuláris geofilterek A SOAX kiemelkedik, ha geospecifikus vagy mobil súlyos célzást igényel. kiterjedt IP-portfóliójuk magában foglalja a lakó-, ISP--, mobil- és adatközpont-proxy-okat - mindegyik hozzáférhető egy egységes hitelrendszerrel és szűrőkkel, amelyek lehetővé teszik a helyi szintű vezérlés könnyű használatát. Az erős üzemidő és útvonalstabilitás követeléseivel a SOAX alkalmas a felhasználók számára a lokalizált adatökoszisztémákra (például a kiskereskedelmi árképzésre vagy a hirdetések tesztelésére). A SOAX lakossági, mobil és ISP proxy szolgáltatásokat kínál, amelyek GB-nként körülbelül 3,60 dollárért kezdődnek, a nagyobb mennyiségű tervek pedig GB-nként körülbelül 2 dollárra csökkennek. és Pros: Erős mobil és ISP proxy lefedettség Rugalmas rotáció és ragasztó ülések Átlátható per-GB ár A Cons: Magasabb per-GB árak a belépési szinteknél Kevesebb customizációs jellemző 6. ipari ipari Helyszínek: Globális (hirdetett 30M+ IP) Ingyenes próbaidőszak: nincs hivatalos próbaidőszak, de a pay-as-you-go és a promos léteznek Élő csevegés és e-mail támogatás Extras: Pay-as-you-go tervek, végtelen használat rollover (“never-expiring” forgalom) Az IPRoyal a moduláris választás a kis csapatok vagy a szabadúszók számára, akik agilitást akarnak a szerződések lezárása nélkül. a proxy készlet – lakó-, ISP, mobil és adatközpont – jól párosul a rugalmas számlázással és olyan funkciókkal, mint a ragasztó ülések és a soha nem lejárt forgalom. Bár nem vállalati szintű, a platform használható és megbízható - különösen a kevésbé ellenséges kaparási környezetekhez. Az IPRoyal lakossági proxyjei GB-onként 3,50 dollárral kezdődnek, az ISP proxyjei GB-onként körülbelül 8 dollárral, a mobil proxyjei havonta 117 dollárral, az adatközpont proxyjei pedig havonta 1,80 dollárral. és Pros: Költségvetésbarát rugalmas számlázási modellekkel Wide proxy mix és hosszú ragasztó ülések Folyamatos forgalmi opciók A Cons: A vállalati eszközök könnyebbek, mint a legmagasabb szintű riválisok A legjobb kedvezmények gyakran kapcsolódnak a promóciókhoz 7. hálózat hálózat Helyszínek: Globális lefedettség (85M+ IP) Ingyenes próbaverzió: Demo / próbaverzió elérhető (kontaktuson keresztül) Támogatás: 24/7 támogatás, vállalati szintű SLA-k Extras: ISP-based static residential proxies, custom routing tech A NetNut kiemelkedik a megbízhatóság tekintetében – ISP-alapú, statikus lakossági proxy-eket kínálnak, elkerülve a P2P instabilitását. A hatalmas, globálisan elosztott pool biztosítja a hosszú, megszakítás nélküli munkameneteket – tökéletes a munkafolyamatok eltávolításához, amelyek nem tolerálják az IP-sérülést. Az üzemidejű követelésekkel és a vezetékbarát API-kkal támasztják alá, így a NetNut a felhasználók számára a munkamenet következetességét és a globális végpontok ellenálló képességét kívánja. A NetNut statikus lakossági proxyjei GB-onként 1,59 dollárral kezdődnek, a vállalati csomagok pedig közvetlen értékesítésen keresztül érhetők el. A Datacenter és az ISP ára a mennyiségtől függően változik, míg a globális lefedettség biztosítja a következetes kapcsolatot. és Pros: ISP-sourced static residential proxies Folyamatos ülések ideálisak a hosszú kaparási feladatokhoz 24/7 támogatás és API integráció A Cons: Entry pricing higher than some rivals A hálózat kisebb, mint a Bright Data vagy az Oxylabs 8. Rayobyte Rádió Locations: Global coverage (10M+ IPs) Ingyenes próbaverzió: 2 napos próbaverzió áll rendelkezésre 24/7 ügyfélszolgálat Extras: Pay-as-you-go szintek, statikus ISP proxyk és DC proxyk IP-helyettesítési garanciákkal A Rayobyte hasonlít a svájci hadsereg proxy használati késére - adatközpont-szakértőként indult, de most lakó-, ISP- és mobilrétegekbe csomagolódik. One perk: Rayobyte offers IP replacements for problematic datacenter proxy threads. Add unlimited threads, geo filters, and a straightforward billing model, and you’ve got a toolkit ready for bounce-sensitive tasks. A Rayobyte lakossági proxy szolgáltatásokat kínál körülbelül 15 dollárról GB-ra, az ISP-t havi 1,82 dollárról IP-re, és a mobilterveket a térfogat függvényében magasabb áron kínálja. Pros: Nagy adatközpont proxy pool rugalmas tervekkel Strong support for residential and mobile expansion Egyértelmű dokumentáció és onboarding A Cons: Kisebb, mint a versenytársak Néhány vélemény megemlíti a változó sebességeket a belépő szintű tervekben 9. szúrás szúrás Helyszínek: Világszerte IP lefedettség API-n keresztül Ingyenes próbaverzió: 1000 ingyenes kérés Támogatás: E-mail és közösségi fórumok; elérhető dokumentáció és SDK-k Extras: Automatikus IP rotáció, beépített CAPTCHA kezelés, opcionális JavaScript renderelés ScraperAPI doesn’t hand you IPs – it gives you a simplified endpoint that does the proxying, rotating, header, and CAPTCHA handling for you. It’s a fast-track option if you want to focus on coding and data, not IP infrastructure. Users enjoy near-immediate integration, especially with SDKs in common languages. The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. A ScraperAPI egy kérés alapú árképzési modellt használ, amely havonta 1000 ingyenes kérést tartalmaz. A fizetett tervek 100 000 kérés esetén 49 dollárral kezdődnek, a felhasználás alapján pedig magasabb szintűek. és Pros: Automatikus IP rotáció, CAPTCHA és fejlécek kezelése Fejlesztő elsőként az API integrációval és az SDK-kkel Pay-as-you-go and free trial available A Cons: Nincs közvetlen proxy-vezérlés (csak API-n keresztül működik) Korlátozott a lekicsinylési feladatokra, nem általános proxy-használatra 10. Packetáramlás Packetáramlás Helyszínek: Világszerte IP lefedettség API-n keresztül Ingyenes próbaverzió: 1000 ingyenes kérés Támogatás: E-mail és közösségi fórumok; elérhető dokumentáció és SDK-k Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering ScraperAPI doesn’t just hand you IPs – it gives you a simplified endpoint that does the proxying, rotating, header, and CAPTCHA handling for you. It’s a fast-track option if you want to focus on coding and data, not managing IP infrastructure. A felhasználók azonnali integrációt élveznek, különösen a közös nyelvű SDK-kkal.A platform újrahasznosításokat, országszintű célzást és még JS renderelt oldalakat is kezel – tökéletes a gyors scripteléshez vagy a dinamikus kaparáshoz. A PacketStream 1 dollárt fizet GB-onként a peer-to-peer sávszélesség-megosztási modellje révén. Nincsenek szerződések vagy kötelezettségvállalások, így költségvetésbarát megoldás a könnyű kaparásra vagy tesztelésre. és Pros: Rendkívül olcsó sávszélesség-megosztási modell Átlátható ár $1/GB Peer-to-peer lakóépületek A Cons: Kisebb IP pool, mint a vállalati szolgáltatók Kevésbé alkalmas a megfelelőséget igénylő iparágak számára 11. ProxyEmpire Proxyhatár Helyszínek: Világszerte (170–195 ország lefedettség) Ingyenes próbaverzió: Kis fizetett próbaverzió (például 2 dollár a mintaforgalomért) Támogatás: Live chat és e-mail segítség Extras: Fine-grained szűrés (geo/ASN), rollover adatok, API hozzáférés A ProxyEmpire a pontosságot játssza: ha a munkafolyamatod konkrét városok, ASN-ek vagy ISP-k adatait igényli, ez a szolgáltató ezt az irányítást adja.A lakó-, mobil- és adatközpont-proxy-ek támogatottak, de a kulcsfontosságú funkciók a szűrőeszközök és a fel nem használt adatok automatikus áthelyezése. A tiszta eszköztár, az API-hozzáférés és a közel kétszáz országra kiterjedő lefedettség révén jól illeszkedik a piaci intelligencia és a célzott kaparás igényeihez, ahol a helymeghatározás a kulcs. ProxyEmpire’s plans start at around $15 per GB for residential proxies, with volume discounts available. Mobile proxies are priced higher, starting near $60 per GB, and datacenter options are based on IP allocation. Small paid trials let you test the service before committing to larger packages. Pros: Fejlett célzás városi és ASN szintű szűrőkkel Lakó-, mobil- és adatközpont-proxy kombináció Átlátható rollover adatpolitika A Cons: Pricing higher at lower volumes A hálózat mérete kisebb, mint a Bright Data vagy az Oxylabs 12. Gyászoló Gyászoló Helyszínek: Globális IP lefedettség (a gyártó több millió IP-t sorol fel a régiók között) Ingyenes próbaverzió: próbaverziós lehetőségek kérésre 24/7 támogatás és dokumentáció Extras: Proxy átjárók, Session stickiness, API & SDK integráció Az Infatica egyensúlyt teremt a globális elérhetőség és a rugalmas forgalmi modellek között, szolgáltatásuk kiterjed a lakossági, statikus ISP, mobil és adatközpont-proxy szolgáltatásokra – ezek mindegyike elérhetően telepíthető átjáró végpontokon keresztül, amelyek segítenek a felhasználás kezelésében és szűrésében. A fókuszpont a munkamenet menedzsment: a változó ragasztási időtartamok, a listák / átjárók beállításai és a fejlesztői API-k praktikusvá teszik azokat a munkafolyamatokat, amelyek konzisztenciát igényelnek anélkül, hogy feláldoznák a skálát. Az Infatica lakossági proxy szolgáltatásai GB-onként 12 dollárral kezdődnek, adatközpont-proxy-kiszolgálók havonta körülbelül 0,50 dollárral, mobil proxy szolgáltatások GB-onként körülbelül 30 dollárral kezdődnek. Pros: Globális hálózat 100+ országban Lakó-, mobil-, adatközpont-proxy szerverek 24/7 élő chat és rugalmas számlázás Cons: Kisebb IP pool, mint a vezető versenytársak Entry pricing not as competitive as budget rivals Best Proxy Provider Comparison A legjobb proxy szolgáltatók összehasonlítása

Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial
Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs
Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial
Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies
Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial
SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial
IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited
NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial
Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited
Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits
PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No
ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No
Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No

Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Az ingyenes proxy gyakran etikátlanul származik, és rendkívül instabil. A különböző tanulmányok, köztük egy 2025 arXiv papírban idézett kutatás azt mutatja, hogy átlagosan csak az ingyenes proxy szerverek 34,5% -a marad aktív, sokan súlyos biztonsági hibákkal rendelkeznek. Instabilitás és megbízhatatlanság: Az ingyenes proxyk gyakran offline, rendkívül lassúak, és gyakran gyorsan észlelhetők és blokkolhatók a célwebhelyek. Biztonsági sérülékenységek: Sok ingyenes proxy rosszindulatú. Az adatait, beleértve a bejelentkezési azonosítókat és érzékeny információkat, le lehet fogni, vagy a készülék fertőzött lehet rosszindulatú programmal. High Block Rates: Because they are public and used by countless individuals, free proxies are often blacklisted, making them useless for any serious data collection task. A professzionális, fizetett proxy szolgáltatás befektetés a megbízhatóságba, a teljesítménybe és ami a legfontosabb, a biztonságba. Conclusion következtetés A megfelelő proxy szolgáltató kiválasztása a projekt méretétől, a célwebhelyektől és a költségvetéstől függ.Az ebben az útmutatóban felülvizsgált szolgáltatók a legjobbakat képviselik, amelyeket a piacon 2025-ben kínálnak, mindegyiknek saját értéktervezetük van. Azon vállalati szintű projektek esetében, ahol a költségvetés másodlagos aggodalomra ad okot, az Oxylabs és a Bright Data páratlan skálát és teljesítményt kínál. Az értéktudatos felhasználók számára a Decodo és az IPRoyal fantasztikus egyensúlyt biztosít a funkciók és a megfizethetőség között. For developers seeking quick access, Webshare is the clear winner, offering easy entry to the proxy space due to low price bar and free proxy servers. Végső soron a legjobb választás az Ön konkrét igényeitől, költségvetésétől és a projekt méretétől függ. Javasoljuk, hogy használja ki az ingyenes próbaverziókat és az állandó ingyenes terveket a szolgáltatások tesztelésére, mielőtt elkötelezné magát egy terv mellett.A proxy ipar folyamatosan fejlődik, és a legújabb eszközökről és funkciókról való tájékozódás kulcsfontosságú az adatgyűjtési erőfeszítéseinek hatékony és hatékony fenntartásához. A FAQ Melyik a legjobb proxy szolgáltató? A legjobb proxy szolgáltató a feladattól függ, így a legfontosabb ajánlásaink nagyobb vagy bonyolultabb projektek esetében, és for those seeking the best value for the price. oxigén Decodo Milyen típusú proxy-t válasszam a webes kaparáshoz? A legtöbb A lakossági proxyk a legjobb választás, mivel valódi IP-címeket használó valódi emberektől származnak, amelyek kevésbé valószínű, hogy blokkolásra kerülnek. Webes scraping Megéri a drága proxy? A jó hírű szolgáltatók magasabb árú proxyjei általában kiváló teljesítményt, nagyobb és tisztább IP-portfóliókat, jobb ügyfélszolgálatot és fejlett funkciókat kínálnak, amelyek mindegyike alapvető fontosságú a nagyméretű vagy nehéz projektekhez. Mi a különbség a lakó- és adatközpont-proxy között? Az adatközpont-proxy-ek az adatközpontokban tárolt IP-címek; gyorsabbak és olcsóbbak, de könnyebben észlelhetők és blokkolhatók. Próbálhatom ki a proxy szolgáltatásokat a vásárlás előtt? Igen, a legtöbb jó hírű proxy-szolgáltató ingyenes próbaverziót, állandó ingyenes csomagot vagy pénzvisszafizetési garanciát kínál, amely lehetővé teszi, hogy tesztelje szolgáltatásukat, és meghatározza, hogy ez megfelel-e projektjének.