ProviderBest for IP poolProxy typesLocationsStart priceFree version /trialOxylabsEnterprise, scraping su larga scala175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareIngresso conveniente, personalizzazione80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 proxy gratuiti DCOptionBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter specialista, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBData Pro Il web scraping, l'estrazione di dati pubblici e la ricerca automatizzata sono sempre più necessarie per le aziende, gli analisti e gli sviluppatori. I server proxy svolgono un ruolo critico in queste attività consentendo agli utenti di distribuire le richieste su più IP, mantenere l'anonimato e eludere le restrizioni di geolocalizzazione. La scelta di un provider di proxy, tuttavia, può essere un compito complesso.Il mercato è saturo di opzioni che vanno dagli strumenti di base a soluzioni sofisticate a livello aziendale. Questo articolo è qui per fornirti un confronto approfondito dei 12 migliori provider di server proxy nel 2025. esamineremo i loro prezzi, le prestazioni, le caratteristiche e gli standard etici per aiutarti a scegliere la soluzione giusta per le tue esigenze specifiche, sia che tu stia costruendo un web scraper personale da zero o gestire un progetto di raccolta dati su larga scala. Best Proxy Providers – Quick Look Migliori fornitori di proxy - Quick Look Oxylabs – I migliori server proxy per aziende e progetti su larga scala. Decodo (ex Smartproxy) – Miglior valore per il denaro con una rete robusta. Webshare – Un servizio molto conveniente con server proxy gratuiti. Bright Data – Un servizio proxy premium per operazioni avanzate scalabili. SOAX – Potente nei proxy mobili e ISP con potente filtraggio. IPRoyal – Un fornitore amichevole al budget con opzioni di pagamento flessibili. NetNut – Proxy residenziali statiche ISP-sourced e ad alte velocità. Rayobyte – Un servizio proxy flessibile con approvvigionamento etico. ScraperAPI – fornitori di server proxy basati su API. PacketStream – Un provider a basso costo costruito su un modello di condivisione della larghezza di banda. ProxyEmpire – Offre funzionalità avanzate di filtraggio e geo-targeting. Infatica – Un servizio proxy versatile con un forte enfasi sulle pratiche etiche. How We Selected the Best Proxy Server Providers Come scegliere i migliori provider di server proxy Il nostro elenco combina tutti i criteri più importanti e i risultati dei test con un'analisi approfondita delle funzionalità per assicurarti di ottenere la più completa immagine del mercato attuale dei server proxy. Tipi di proxy: abbiamo dato priorità ai provider che offrono più tipi di proxy (residenti, datacenter, mobili, ISP) per coprire casi di utilizzo dalla navigazione web di base ai complessi progetti di estrazione dei dati. Dimensione e diversità del pool: i maggiori pool IP con copertura globale offrono una migliore rotazione del proxy e tassi di rilevamento più bassi. Prezzi: abbiamo analizzato le strutture di prezzo, le commissioni nascoste, gli impegni minimi e le proposte di valore. Le metriche come la velocità, il tempo di funzionamento e il tasso di successo sono fondamentali per l'efficienza e la qualità dei dati. Prove gratuite e accessibilità: le politiche di prova gratuite e di rimborso indicano la fiducia del fornitore e riducono il rischio di impegno quando si testano diversi servizi. Supporto clienti: abbiamo valutato i tempi di risposta, l'esperienza tecnica e la disponibilità attraverso i diversi canali di supporto. Compliance etica: abbiamo preso in considerazione la reputazione dei fornitori, le recensioni dei clienti su piattaforme come G2 e Trustpilot e il loro impegno per l'approvvigionamento etico di IP. Best Proxy Service Providers in 2025 I migliori provider di servizi proxy nel 2025 1. Ossidazioni Ossidazioni Località: 195+ Paesi Prova gratuita: prova di 7 giorni per le aziende verificate Supporto: supporto 24/7 con gestori di account dedicati Extras: Proxy residenziale/ISP/mobile/datacenter rotante, API Web Scraper, focus sulla conformità Oxylabs è uno dei fornitori più affermati con i migliori server proxy sul mercato, affidato dalle aziende per la raccolta di dati su larga scala. Il suo portafoglio copre i data center, mobile, ISP e reti proxy residenziali, dando agli utenti una base affidabile per una vasta gamma di casi di utilizzo. Con più di 175 milioni di IP in rotazione, il servizio è progettato per ridurre al minimo i blocchi e garantire la coerenza. Offre anche una solida infrastruttura e un sistema di supporto di prima classe che include anche i gestori di account per i clienti aziendali.L'API Web Scraper e le opzioni avanzate di targeting aggiungono flessibilità, mentre l'attenzione dell'azienda sulla conformità lo rende adatto per le organizzazioni che hanno bisogno di bilanciare le prestazioni con l'uso trasparente. Offerte di Oxygen A partire da soli $ 4 per GB su un piano pay-as-you-go, con pacchetti mensili che scendono leggermente per volumi più alti. iniziare a $ 0,10 per GB o $ 0,80 per IP, mentre A partire da $ 1,60 per IP. sono disponibili a $ 9 per GB, e puoi anche ottenere una prova gratuita di 7 giorni o rivendicare proxy gratuiti con 5 IP per provare Oxylabs da solo. Procedenti residenziali Servizi Proxy di Datacenter Proxie ISP Proxie mobili Pro di: Ampia gamma di proxy (DC, ISP, mobile, proxy residenziale) Copertura globale (175M+ IP, 195+ posizioni) Ottimo Web Scraping API Le cons: Curva di apprendimento superiore 2. Decodo (precedentemente Smartproxy) Decodo (precedentemente Smartproxy) Località: Proxy residenziali in 195+ paesi; ISP e datacenter in regioni selezionate; mobile in crescente copertura Prova gratuita: 3 giorni di prova residenziale + 14 giorni di politica di rimborso Supporto: 24/7 live chat, e-mail, documentazione completa Estratti: estensioni del browser, API, sessioni incollate, preset di rotazione Decodo, precedentemente conosciuto come Smartproxy, è diventato una scelta popolare per gli utenti che vogliono un equilibrio di scala e accessibilità. La sua rete di oltre 125 milioni di IP comprende residenti, data center, ISP e proxy mobili, rendendolo adatto per progetti di diverse dimensioni e vari livelli di complessità. Le prestazioni sono costantemente forti, con i tassi di successo segnalati vicino al 99%.Le funzionalità come il targeting a livello di città, le sessioni adesive e i preset di rotazione sono ottimi per un controllo più sottile, mentre le integrazioni come le estensioni del browser e un'API pulita lo rendono molto flessibile in vari scenari.In combinazione con un dashboard semplice, è una piattaforma che funziona sia per sviluppatori individuali che per grandi team professionali. I proxy residenziali di Decodo iniziano da $ 1,50 per GB, con piani mensili che vanno da $ 3,00 a $ 2,25 per GB a seconda del volume. i proxy ISP iniziano da $ 0,27 per IP, i server proxy del datacenter a soli $ 0,026 per IP o per GB e i proxy mobili iniziano da $ 4,50 per GB. Offrono anche una prova di 3 giorni con 100 MB di proxy residenziali. Pro di: Ampia combinazione di proxy residenziali, mobili, datacenter o ISP Prezzi competitivi per GB e prezzi molto chiari Facile da usare dashboard e preset di rotazione Le cons: Alcune caratteristiche aziendali avanzate dietro piani più alti 3. Webshare Webshare Località: Copertura globale Prova gratuita: Livello gratuito – 10 IP del datacenter Supporto: Help desk basato su biglietti + base di conoscenze self-service Estratti: server rotanti / statici, accesso API Webshare è un'opzione pratica per coloro che vogliono iniziare rapidamente e a prezzi accessibili. Il suo livello gratuito ti dà 10 proxy del datacenter con 1 GB di traffico al mese, quindi è facile sperimentare prima di impegnarti in piani più grandi. La piattaforma offre un ampio pool IP di oltre 80 milioni di indirizzi, con proxy residenziali e del datacenter disponibili.Funzioni come sessioni statiche o rotative e un'API accessibile aiutano gli utenti a integrare i proxy in qualsiasi attività di scraping o di automazione con uno sforzo essenzialmente minimo. I piani a pagamento sono a prezzi attraenti, a partire da $ 1,40 per GB per i proxy residenziali, e le opzioni residenziali statiche sono disponibili da $ 0,225 a $ 0,30 per IP. I server proxy di Datacenter iniziano a partire da $ 0,0179 per IP. Webshare è anche uno dei pochi servizi proxy gratuiti affidabili che offrono un livello gratuito permanente per chiunque possa provare. Pro di: Servizi proxy di datacenter molto convenienti per l'autoservizio Piano gratuito: 10 proxy DC + 1GB/mese Modelli di prezzo chiari Le cons: Limitata personalizzabilità rispetto ai concorrenti aziendali 4. dati brillanti dati brillanti Località: 195+ Paesi Prova gratuita: prova di 7 giorni per le aziende verificate Supporto: 24/7 supporto, manager di successo dedicati Extras: Proxy Manager, mercato dei set di dati, geo-targeting avanzato Se il tuo obiettivo è il crawl a livello aziendale, Bright Data fornisce sia la scala che gli strumenti.La loro enorme folla residenziale - oltre ai server proxy ISP, mobili e data center - si unisce a strumenti come Proxy Manager e set di dati per darti un controllo preciso sui flussi di scraping. Le funzionalità avanzate includono targeting a livello città/ASN/ISP, dashboard a colpi diretti e una logica di conformità prima che facilita casi di utilizzo consapevoli del rischio. I proxy residenziali di Bright Data iniziano a $ 5,88 per GB e scalano a $ 3,57 per GB con volumi più grandi. i proxy ISP sono a partire da $ 12,75 per GB, mobili da $ 60 per GB e le opzioni del datacenter iniziano intorno a $ 0,90 per IP o $ 0,12 per GB. È disponibile anche una prova gratuita di 7 giorni per account aziendali verificati. Pro di: Massiccia piscina proxy (150M+ residenziale, 72M+ mobile) Rich tooling: Proxy Manager, no-code collectors, API Geo-targeting e caratteristiche di compliance aziendale Le cons: Punto di prezzo Premium 5. SOAX SOAX Località: Mondiale (molti paesi) Prova gratuita: Prova iniziale disponibile tramite pagina prezzi Supporto: live chat e email Extra: crediti multi-tier per proxy residenziali, mobili, ISP e datacenter; filtri geografici granulari SOAX eccelle quando hai bisogno di targeting geo-specifico o pesante per dispositivi mobili.Il loro ampio pool IP include proxy residenziali, ISP, mobili e data center - tutti accessibili con un sistema di credito unificato e filtri che ti permettono di utilizzare il controllo a livello locale con facilità. Con rivendicazioni di solida disponibilità e stabilità del percorso, SOAX si adatta agli utenti che sfruttano ecosistemi di dati localizzati (come il prezzo al dettaglio o il test pubblicitario).I loro strumenti – opzioni di rotazione, sessioni adesive, filtri a livello di città – sono fatti per la precisione piuttosto che per il powerlifting. SOAX offre proxy residenziali, mobili e ISP a partire da circa $ 3,60 per GB, con piani di volume superiore che scendono a circa $ 2 per GB. Proxy mobili iniziano da circa $ 7,50 per GB, mentre le opzioni del datacenter sono tariffate separatamente a seconda del pacchetto. Pro di: Forte copertura proxy mobile e ISP Sessioni flessibili e rotative Prezzo trasparente per GB Le cons: Alti tassi per GB ai livelli di ingresso Meno caratteristiche personalizzabili 6. ipnotizzazione ipnotizzazione Localizzazioni: Globali (annunciati 30M+ IP) Prova gratuita: nessun processo formale, ma pay-as-you-go e promozioni esistono Supporto: live chat e supporto via email Extras: piani Pay-as-you-go, rollover di utilizzo infinito (“traffico mai scadente”) IPRoyal è la scelta modulare per piccoli team o freelancers che vogliono agilità senza chiudere i contratti. Il suo inventario proxy - residenziale, ISP, mobile e datacenter - si unisce bene con la fatturazione flessibile e caratteristiche come le sessioni adesive e il traffico che non scade mai. Anche se non è di livello aziendale, la piattaforma è utilizzabile e affidabile - specialmente per ambienti di scraping meno ostili. I proxy residenziali di IPRoyal iniziano a 3,50 dollari per GB, i proxy ISP a circa 8 dollari per GB, i proxy mobili a 117 dollari al mese e i proxy datacenter a 1,80 dollari per IP al mese. Il loro modello pay-as-you-go consente il trasferimento del traffico e le occasionali promozioni riducono ulteriormente i costi. Pro di: Budget-friendly con modelli di fatturazione flessibili Wide proxy mix e lunghe sessioni adesive Opzione traffico senza scadenza Le cons: Strumenti aziendali più leggeri dei rivali di livello superiore I migliori sconti spesso legati alle promozioni 7. Rete Rete Località: copertura globale (85M+ IP) Prova gratuita: Demo/prova disponibile (via contatto) Supporto: supporto 24/7, SLA per i livelli aziendali Extras: Proxy residenti statici basati su ISP, tecnologia di routing personalizzata NetNut si distingue per l'affidabilità: offrono proxy residenziali statici basati su ISP, evitando l'instabilità di P2P. Il loro pool massiccio, distribuito a livello globale, assicura lunghe sessioni ininterrotte - perfetto per scraping flussi di lavoro che non possono tollerare IP churn. Lo supportano con rivendicazioni di uptime e API amichevoli al thread, rendendo NetNut un go-to per gli utenti che desiderano la coerenza della sessione e la resilienza in tutti gli endpoint globali. I proxy residenziali statici di NetNut iniziano a $1.59 per GB, con pacchetti aziendali disponibili attraverso le vendite dirette. I prezzi dei datacenter e degli ISP variano a seconda del volume, mentre la copertura globale assicura una connettività coerente. Pro di: Proxy residenziale statico ISP-source Sessioni persistenti ideali per lunghe attività di rasatura Supporto 24/7 e integrazione API Le cons: Prezzi di ingresso più alti di alcuni rivali Rete più piccola di Bright Data o Oxylabs 8. Raggi Raggi Località: copertura globale (10M+ IP) Prova gratuita: 2 giorni di prova disponibili Supporto clienti 24/7 Extras: livelli Pay-as-you-go, proxy ISP statici e proxy DC con garanzie di sostituzione IP Rayobyte assomiglia a un coltello dell'esercito svizzero per l'uso del proxy - è iniziato come specialista del datacenter ma ora si avvicina ai livelli residenziali, ISP e mobili. Un vantaggio: Rayobyte offre sostituzioni IP per thread proxy problematici del datacenter. Aggiungi thread illimitati, filtri geografici e un modello di fatturazione semplice, e hai un toolkit pronto per le attività sensibili al bounce. Rayobyte offre proxy residenziali a partire da circa $ 15 per GB, ISP a partire da $ 1,82 per IP mensile, e piani mobili a prezzi più alti a seconda del volume. Proxy Datacenter sono inclusi nei piani flessibili pay-as-you-go. Una prova di 2 giorni è disponibile per iniziare con un minimo impegno. Pro di: Big datacenter proxy pool con piani flessibili Un forte sostegno per l'espansione residenziale e mobile Documentazione chiara e onboarding Le cons: Piscina residenziale più piccola dei concorrenti di livello superiore Alcune recensioni menzionano velocità variabili sui piani entry-level 9. Scraperapi Scraperapi Localizzazione: copertura IP a livello mondiale tramite API Prova gratuita: 1000 richieste di prova gratuite Supporto: Email e forum della comunità; documentazione e SDK disponibili Extra: rotazione IP automatica, gestione CAPTCHA integrata, rendering JavaScript opzionale ScraperAPI doesn’t hand you IPs – it gives you a simplified endpoint that does the proxying, rotating, header, and CAPTCHA handling for you. It’s a fast-track option if you want to focus on coding and data, not IP infrastructure. Gli utenti godono di un'integrazione quasi immediata, specialmente con SDK in lingue comuni.La piattaforma gestisce retries, targeting a livello di paese e persino pagine con rendering JS - perfetto per la scrittura rapida o lo scraping dinamico. ScraperAPI utilizza un modello di prezzo basato su richiesta con 1.000 richieste gratuite al mese. I piani pagati iniziano a $ 49 per 100.000 richieste e le scale più alte si basano sull'uso. Questo approccio consente di pagare per i risultati piuttosto che la larghezza di banda bruta. Pro di: Gestione automatica di rotazione IP, CAPTCHA e intestazioni Developer-first con integrazione API e SDK Pay-as-you-go e prova gratuita disponibili Le cons: Nessun controllo proxy diretto (funziona solo tramite API) Limitato a scraping tasks, non l'uso generale di proxy 10. PacketStream PacketStream Localizzazione: copertura IP a livello mondiale tramite API Prova gratuita: 1000 richieste di prova gratuite Supporto: Email e forum della comunità; documentazione e SDK disponibili Extra: rotazione IP automatica, gestione CAPTCHA integrata, rendering JavaScript opzionale ScraperAPI non ti consegna solo IP – ti dà un endpoint semplificato che fa il proxy, la rotazione, l'intestazione e la gestione CAPTCHA per te. Gli utenti godono di un'integrazione quasi immediata, specialmente con SDK in lingue comuni.La piattaforma gestisce retries, targeting a livello di paese e persino pagine con rendering JS - perfetto per la scrittura rapida o lo scraping dinamico. PacketStream addebita $1 per GB attraverso il suo modello di condivisione della larghezza di banda peer-to-peer. Non ci sono contratti o impegni, il che lo rende una soluzione economica per lo scraping leggero o il test. Il prezzo rimane coerente indipendentemente dall'uso. Pro di: Modello di condivisione della larghezza di banda a basso costo Prezzo trasparente a $1 / GB Proxy residenziale peer-to-peer Le cons: Un pool IP più piccolo rispetto ai fornitori aziendali Meno adatto per le industrie pesanti 11. Proxyimperiale Proxyimperiale Localizzazioni: Globali (170-195 paesi coperti) Prova gratuita: piccola prova a pagamento (ad esempio, $ 2 per il traffico di campione) Supporto: live chat e supporto via email Extra: filtraggio a grano fine (geo/ASN), dati di rollover, accesso alle API ProxyEmpire gioca alla precisione: se il flusso di lavoro richiede dati da città specifiche, ASN o ISP, questo provider ti dà quel controllo. proxy residenziali, mobili e data center sono supportati, ma le caratteristiche principali sono gli strumenti di filtraggio e il rollover automatico dei dati inutilizzati. Con un dashboard pulito, accesso alle API e copertura in quasi duecento paesi, si adatta bene alle esigenze di intelligence del mercato e di scraping mirato, dove la fedeltà alla posizione è fondamentale. I piani di ProxyEmpire iniziano a circa $ 15 per GB per i proxy residenziali, con sconti di volume disponibili. I proxy mobili sono a prezzi più alti, a partire da circa $ 60 per GB, e le opzioni del datacenter si basano sull'allocazione IP. Le piccole prove a pagamento ti permettono di testare il servizio prima di impegnarti a pacchetti più grandi. Pro di: Targeting avanzato con filtri a livello di città e ASN Combinazione di proxy residenziale, mobile e datacenter Politica trasparente sul rollover dei dati Le cons: Prezzi più alti nei volumi più bassi Dimensioni di rete più piccole di Bright Data o Oxylabs 12. Infatico Infatico Località: copertura IP globale (il venditore elenca milioni di IP in varie regioni) Prova gratuita: opzioni di prova su richiesta Supporto 24/7 e documentazione Extras: gateway proxy, stickiness di sessione, integrazione API e SDK Infatica equilibra la disponibilità globale con modelli di traffico flessibili.Il loro servizio comprende proxy residenziali, ISP statici, cellulari e datacenter - tutti distribuiti in modo accessibile tramite terminali gateway che aiutano a gestire e filtrare l'uso. Un punto focale è la gestione delle sessioni: durate adesive variabili, opzioni di elenco/gateway e API per sviluppatori lo rendono pratico per i flussi di lavoro che richiedono coerenza senza sacrificare la scala. I proxy residenziali di Infatica iniziano a $12 per GB, i server proxy del datacenter a circa $0.50 per IP al mese e i proxy mobili a circa $30 per GB. Sono disponibili sconti sul volume e la tariffa aziendale personalizzata può essere organizzata. Pro di: Rete globale in oltre 100 paesi Offre server proxy residenziali, mobili e datacenter 24/7 live chat e fatturazione flessibile Le cons: Un pool IP più piccolo dei principali concorrenti Prezzi di ingresso non così competitivi come i concorrenti di bilancio Best Proxy Provider Comparison Il miglior provider proxy \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Why You Shouldn't Use Free Proxy Services I proxy gratuiti sono spesso provenienti in modo non etico e sono altamente instabili. Ricerche provenienti da vari studi, tra cui uno citato in un documento arXiv del 2025, mostrano che in media, solo circa il 34,5% dei server proxy gratuiti rimangono attivi, con molti con gravi lacune di sicurezza. I pericoli principali includono: Instabilità e inaffidabilità: i proxy gratuiti spesso vanno offline, sono estremamente lenti e sono spesso rapidamente rilevati e bloccati dai siti web di destinazione. Vulnerabilità di sicurezza: Molti proxy gratuiti sono dannosi. I tuoi dati, tra cui le credenziali di accesso e le informazioni sensibili, possono essere intercettati, o il tuo dispositivo potrebbe essere infettato con malware. Alti tassi di blocco: Poiché sono pubblici e utilizzati da innumerevoli persone, i proxy gratuiti sono spesso blacklistati, rendendoli inutili per qualsiasi compito serio di raccolta dati. Un servizio proxy professionale e a pagamento è un investimento in affidabilità, prestazioni e, soprattutto, sicurezza. Conclusion Conclusione La scelta del provider proxy giusto dipende dalla scala del progetto, dai siti web mirati e dal budget.I provider esaminati in questa guida rappresentano i migliori che il mercato ha da offrire nel 2025, ognuno con la propria proposta di valore. Per i progetti a livello aziendale in cui il budget è una preoccupazione secondaria, Oxylabs e Bright Data offrono scala e prestazioni senza precedenti. Per gli utenti consapevoli del valore, Decodo e IPRoyal offrono un fantastico equilibrio di funzionalità e accessibilità. Per gli sviluppatori che cercano un accesso rapido, Webshare è il vincitore chiaro, offrendo un facile accesso allo spazio proxy a causa della bassa barra di prezzo e dei server proxy gratuiti. In ultima analisi, la scelta migliore dipende dalle vostre esigenze specifiche, dal budget e dall'ampiezza del progetto. Si consiglia vivamente di sfruttare le prove gratuite e i piani gratuiti permanenti per testare i servizi prima di impegnarsi in un piano.L'industria del proxy è in continua evoluzione e stare aggiornata sugli strumenti e le funzionalità più recenti è la chiave per garantire che i vostri sforzi di raccolta dati rimangano efficaci ed efficienti. FAQ di Qual è il miglior provider proxy? Il miglior provider proxy dipende dal compito, quindi le nostre migliori raccomandazioni sono per progetti più grandi o più complessi e Per chi cerca il miglior valore per il prezzo. Ossidazioni Decodifica Quale tipo di proxy scegliere per il web scraping? Per la maggior parte I proxy residenziali sono la scelta migliore in quanto provengono da persone reali che utilizzano indirizzi IP reali, che sono meno probabili di essere bloccati. Web scraping I proxy costosi ne valgono la pena? I proxy a prezzi più alti da fornitori rispettabili offrono in genere prestazioni superiori, pool IP più grandi e più puliti, un migliore supporto clienti e funzionalità avanzate, tutte essenziali per progetti su larga scala o difficili. Qual è la differenza tra proxy residenziale e datacenter? I proxy residenziali indirizzano il traffico attraverso dispositivi residenziali reali, rendendoli visibili come utenti legittimi. i proxy del datacenter sono IP ospitati nei data center; sono più veloci e più economici, ma sono anche più facili da rilevare e bloccare. Posso provare i servizi proxy prima di acquistare? Sì, la maggior parte dei fornitori di proxy rispettabili offrono una prova gratuita, un piano gratuito permanente o una garanzia di rimborso, consentendoti di testare il loro servizio e determinare se si adatta al tuo progetto.