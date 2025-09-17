12 millors proveïdors de serveis de proxy el 2025

ProveïdorBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version / trialOxylabsEnterprise, scraping a gran escala175M+Residential, Mobile, Data Center, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, Mobile, Data Center, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareEntrada assequible, personalització80M+Residential, Mobile, Data Center195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 sessions gratuïtes DC ProxyOpció Bright DataPremium Enterprise features150M+Residential, Data Center Specialist, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GB El raspat web, l'extracció de dades públiques i la investigació automatitzada són cada vegada més necessaris per a negocis, analistes i desenvolupadors. els servidors proxy juguen un paper crític en aquestes activitats, permetent als usuaris distribuir sol·licituds a través de múltiples IP, mantenir l'anonimat i eludir les restriccions de geolocalització. L'elecció d'un proveïdor de proxy, però, pot ser una tasca complexa. El mercat està saturat amb opcions que van des d'ossos despullats, eines bàsiques fins a solucions sofisticades a nivell empresarial. Aquest article està aquí per proporcionar-vos una comparació en profunditat dels 12 millors proveïdors de servidors proxy el 2025. examinarem els seus preus, rendiment, característiques i estàndards ètics per ajudar-vos a triar la solució adequada per a les vostres necessitats específiques, ja sigui que esteu construint un rascador web personal des del zero o gestionant un projecte de recollida de dades a gran escala. Best Proxy Providers – Quick Look Els millors proveïdors de proxy - Quick Look Oxylabs – En general, els millors servidors proxy per a empreses i projectes a gran escala. Decodo (ex Smartproxy) – Millor valor per diners amb una xarxa robusta. Webshare – Un servei molt assequible amb servidors proxy gratuïts. Bright Data: un servei de proxy premium per a operacions avançades escalables. SOAX: Potent en proxies mòbils i ISP amb filtració potent. IPRoyal – Un proveïdor amigable al pressupost amb opcions de pagament flexibles. NetNut – Proxies residencials estàtiques i altes velocitats. Rayobyte – Un servei de proxy flexible amb aprofitament ètic. ScraperAPI: Proveïdors de servidors proxy basats en API. PacketStream: un proveïdor de baix cost construït sobre un model de compartició d'ample de banda. ProxyEmpire – Ofereix capacitats avançades de filtració i geo-targeting. Infatica – Un servei de proxy versàtil amb un fort èmfasi en les pràctiques ètiques. How We Selected the Best Proxy Server Providers Com hem seleccionat els millors proveïdors de servidors proxy La nostra llista combina tots els criteris més importants i els resultats de les proves amb una anàlisi de característiques en profunditat per assegurar-vos que teniu la imatge més completa del mercat actual de servidors de proxy. Tipus de proxy: Hem prioritzat els proveïdors que ofereixen múltiples tipus de proxy (residencial, centre de dades, mòbil, ISP) per cobrir casos d'ús des de la navegació web bàsica fins a projectes complexos d'extracció de dades. Dimensió i diversitat de la piscina: les piscines IP més grans amb cobertura global ofereixen una millor rotació de proxy i taxes de detecció més baixes. Preu: Hem analitzat les estructures de preus, les tarifes ocultes, els compromisos mínims i les proposicions de valor. Performance: Mètriques com la velocitat, el temps d'operació i la taxa d'èxit són crítiques per a l'eficiència i la qualitat de les dades. Proves gratuïtes i accessibilitat: Les polítiques de proves gratuïtes i de reemborsament indiquen la confiança del proveïdor i redueixen el risc de compromís en provar diferents serveis. Suport al client: hem avaluat els temps de resposta, l'expertesa tècnica i la disponibilitat a través de diferents canals de suport. Compliance ètica: vam considerar la reputació dels proveïdors, les opinions dels clients en plataformes com G2 i Trustpilot, i el seu compromís amb l'adquisició ètica d'IPs. Best Proxy Service Providers in 2025 Els millors proveïdors de serveis de proxy el 2025 1. Oxidants Oxidants Llocs: 195+ països Prova gratuïta: prova de 7 dies per a empreses verificades Suport 24/7 amb els administradors de comptes dedicats Extres: Proxy residencial / ISP / mòbil / centre de dades rotatiu, API de raspat web, enfocament de compliment Oxylabs és un dels proveïdors més establerts amb els millors servidors de proxy en el mercat, confiat per les empreses per a la recopilació de dades a gran escala. El seu portfolio cobreix centres de dades, mòbils, ISP i xarxes de proxy residencials, donant als usuaris una base fiable per a una àmplia varietat de casos d'ús. Amb més de 175 milions d'IP en rotació, el servei està dissenyat per minimitzar els blocs i garantir la coherència. També ofereix una infraestructura forta i un sistema de suport de primera classe que també inclou gestors de comptes per a clients empresarials. l'API de raspat web i les opcions avançades d'orientació afegeixen flexibilitat, mentre que l'enfocament de l'empresa en el compliment el fa adequat per a organitzacions que necessiten equilibrar el rendiment amb l'ús transparent. Oxidants que ofereixen A partir de només $ 4 per GB en un pla de pagament, amb els paquets mensuals cauen lleugerament per a volums més alts. comença a $0.10 per GB o $0.80 per IP, mentre que Començarà a partir de $ 1,60 per IP. estan disponibles a $ 9 per GB, i també podeu obtenir una prova gratuïta de 7 dies o reclamar proxy gratuïts amb 5 IPs per provar Oxylabs vostè mateix. Projecció residencial Servidors de Proxy Projecció ISP Projecció mòbil El Prou: Línia de proxy àmplia (DC, ISP, mòbil, proxy residencial) Cobertura global (175M+ IPs, 195+ localitzacions) Excel·lent API de raspat web Els cons: Curva d'aprenentatge superior 2. Decodificació (anteriorment Smartproxy) Decodificació (anteriorment Smartproxy) Ubicacions: Proxies residencials en més de 195 països; ISP i centres de dades en regions seleccionades; cobertura mòbil en creixement Prova gratuïta: Prova residencial de 3 dies + política de reemborsament de 14 dies Suport: 24/7 xat en viu, correu electrònic, documentació extensa Extres: Extensions del navegador, API, sessions d'adhesió, presets de rotació Decodo, anteriorment conegut com a Smartproxy, s'ha convertit en una opció popular per als usuaris que volen un equilibri d'escala i accessibilitat. La seva xarxa de més de 125 milions d'IPs abasta residències, centres de dades, ISP i proxies mòbils, fent-lo adequat per a projectes de diferents mides i diversos nivells de complexitat. El rendiment és constantment fort, amb taxes d'èxit de prop del 99%. Característiques com la segmentació a nivell de la ciutat, sessions d'adhesió i precondicions de rotació són excel·lents per a un control més fi, mentre que les integracions com les extensions del navegador i una API neta la fan molt flexible en diversos escenaris. Els proxy residencials de Decodo comencen a $ 1,50 per GB, amb plans mensuals que van des de $ 3,00 fins a $ 2,25 per GB depenent del volum. proxy ISP comencen a $ 0,27 per IP, servidors proxy de centres de dades a només $ 0,026 per IP o per GB, i proxy mòbils comencen a $ 4,50 per GB. També ofereixen una prova de 3 dies amb 100 MB de proxy residencial. El Prou: Amplia barreja de proxies residencials, mòbils, de centres de dades o ISP Tarifes competitives per GB i preus molt clars Dashboard fàcil d'utilitzar i presets de rotació Els cons: Algunes característiques empresarials avançades darrere de plans més alts 3. Webshare Webshare Localització: cobertura global Prova gratuïta: nivell gratuït – 10 IPs de centres de dades Suport: Taula d'ajuda basada en bitllets + base de coneixements d'autoservei Extres: Servidors rotatius/estàtics, accés API Webshare és una opció pràctica per a aquells que volen començar de forma ràpida i assequible. El seu nivell gratuït li dóna 10 proxies de centre de dades amb 1 GB de trànsit per mes, de manera que és fàcil experimentar abans de comprometre's a plans més grans. La plataforma ofereix un gran conjunt d'adreces IP de més de 80 milions d'adreces, amb proxy residencials i de centres de dades disponibles. Característiques com sessions estàtiques o rotatives, i una API accessible ajuden als usuaris a integrar proxy en qualsevol tasca d'escàndol o automatització amb un esforç essencialment mínim. Els plans de pagament tenen preus atractius, a partir de $ 1,40 per GB per a proxies residencials, i les opcions residencials estàtiques estan disponibles de $ 0,225 a $ 0,30 per IP. els servidors proxy de Datacenter comencen a partir de $ 0,0179 per IP. El Prou: Servidors proxy de centre de dades molt assequibles per a l'autoservei Pla gratuït: 10 proxy DC + 1 GB / mes Model de preus clar Els cons: Personalització limitada en comparació amb els competidors empresarials 4. Dades brillants Dades brillants Llocs: 195+ països Prova gratuïta: prova de 7 dies per a empreses verificades Suport: Suport 24/7, gestors d'èxit dedicats Extres: Proxy Manager, mercat de conjunts de dades, geo-targeting avançat Si el vostre objectiu és el rastreig de nivell empresarial, Bright Data proporciona tant l'escala com les eines. La seva colossal multitud residencial -a més de servidors proxy d'ISP, mòbils i centres de dades- es combina amb eines com Proxy Manager i conjunts de dades per donar-vos un control precís sobre els fluxos de rastreig. Les característiques avançades inclouen la segmentació a nivell de ciutat/ASN/ISP, els panells de control directes i una lògica de compliment primer que facilita els casos d'ús conscients del risc. Els proxy residencials de Bright Data comencen a 5,88 dòlars per GB i s'escalen a 3,57 dòlars per GB amb volums més grans. Proxy ISP tenen preus a partir de 12,75 dòlars per GB, mòbils a partir de 60 dòlars per GB, i les opcions de centre de dades comencen al voltant de 0,90 dòlars per IP o 0,12 dòlars per GB. Una prova gratuïta de 7 dies també està disponible per a comptes de negocis verificats. El Prou: Piscina de proxy massiva (150M+ residencial, 72M+ mòbil) Eines riques: Proxy Manager, no-col·lectors de codi, APIs Geo-targeting and enterprise compliance features Els cons: Punts de preu 5. Soja Soja Llocs: Global (molts països) Prova gratuïta: Prova inicial disponible a través de la pàgina de preus Suport: xat en viu i correu electrònic Extres: Crèdits de múltiples nivells per a proxies residencials, mòbils, ISP i de centres de dades; filtres geogràfics granulars SOAX és excel·lent quan necessiteu targetatge geoespecífic o pesat per a dispositius mòbils.El seu ampli pool IP inclou proxies residencials, ISP, mòbils i de centres de dades, totes accessibles amb un sistema de crèdit unificat i filtres que us permeten trucar a controls de nivell local amb facilitat. Amb les seves reivindicacions de durada i estabilitat de la ruta, SOAX s'adapta als usuaris que utilitzen ecosistemes de dades localitzats (com el preu al detall o la prova d'anuncis). SOAX ofereix proxies residencials, mòbils i ISP a partir d'aproximadament $ 3.60 per GB, amb plans de volum més alt que cauen a aproximadament $ 2 per GB. Els proxies mòbils comencen a partir d'aproximadament $ 7.50 per GB, mentre que les opcions de centre de dades es cotitzen per separat depenent del paquet. Pros: Cobertura de proxy mòbil i ISP Rotació flexible i sessions d'adhesió Preu transparent per GB Els cons: Taxes per GB més altes en els nivells d'entrada Menys característiques personalitzades 6. Hipòcrita Hipòcrita Ubicacions: Global (anunciats 30M+ IPs) Prova gratuïta: No hi ha judici formal, però existeixen pagaments i promocions Suport: Xat en viu i suport per correu electrònic Extres: plans de pagament a mesura que aneu, rodatge d'ús infinit (trafic que mai no expira) IPRoyal és l'elecció modular per a petits equips o freelancers que volen agilitat sense bloquejar-se en contractes. El seu inventari de proxy - residencial, ISP, mòbil i centre de dades - s'uneix bé amb la facturació flexible i característiques com sessions enganxoses i trànsit que mai no s'acaba. Tot i que no és de classe empresarial, la plataforma és usable i fiable - especialment per a entorns de raspat menys hostils. Els proxy residencials d'IPRoyal comencen a 3,50 dòlars per GB, els proxy d'ISP a uns 8 dòlars per GB, els mòbils a 117 dòlars per mes, i els proxy de centres de dades a 1,80 dòlars per IP al mes. El seu model de pagament a mida permet que el trànsit es desplaci, i les promocions ocasionals redueixen encara més els costos. El Prou: Pressupost amigable amb models de facturació flexibles Wide proxy mix i llargues sessions d'adhesió Opció de trànsit sense expiració Cons: Les eines d'empresa més lleugeres que els rivals de primer nivell Els millors descomptes sovint lligats a les promocions 7. Xarxa Xarxa Localització: cobertura global (85M+ IPs) Free Trial: Demo/trial available (via contact) Suport 24/7, SLAs per a empreses Extres: Proxies residencials estàtiques basades en ISP, tecnologia de ruta personalitzada NetNut destaca per la seva fiabilitat: ofereixen proxies residencials estàtiques basades en l'ISP, evitant la inestabilitat del P2P. El seu massís, distribuït globalment, assegura sessions llargues i ininterrompudes, perfectes per raspar fluxos de treball que no toleren la interrupció de l'IP. Ells ho donen suport amb reclamacions de temps d'operació i API amigables, fent de NetNut una opció per als usuaris que desitgen la consistència de la sessió i la resiliència a través dels terminals globals. Els proxy residencials estàtics de NetNut comencen a 1,59 dòlars per GB, amb paquets empresarials disponibles a través de vendes directes. El preu del centre de dades i de l'ISP varia segons el volum, mentre que la cobertura global assegura una connectivitat consistent. Una prova està disponible a petició per provar el rendiment del servei. El Prou: Proxies residencials estàtiques Sessions persistents ideals per a tasques de raspat llargues 24/7 support and API integration Els cons: Preu d'entrada més alt que alguns rivals Network smaller than Bright Data or Oxylabs 8. Rajolí Rayobyte Localització: cobertura global (10M+ IPs) Prova gratuïta: Prova de 2 dies disponible Support: 24/7 customer support Extras: Pay-as-you-go tiers, static ISP proxies, and DC proxies with IP replacement guarantees Rayobyte resembles a Swiss Army knife of proxy use – it began as a datacenter specialist but now wraps in residential, ISP, and mobile layers. The result: one provider for everything from SEO scraping to lead gen and price tracking. Un avantatge: Rayobyte ofereix reemplaçaments d'IP per a fils proxy problemàtics de centres de dades. Afegiu fils il·limitats, filtres geogràfics i un model de facturació senzill, i teniu un conjunt d'eines a punt per a tasques sensibles al rebuig. Rayobyte offers residential proxies from about $15 per GB, ISP from $1.82 per IP monthly, and mobile plans priced higher depending on volume. Datacenter proxies are included in the flexible pay-as-you-go plans. A 2-day trial is available to get started with minimal commitment. Pros: Proxy pool de centre de dades gran amb plans flexibles Un fort suport per a l'expansió residencial i mòbil Documentació clara i onboarding Cons: Residential pool smaller than top-tier competitors Algunes revisions esmenten velocitats variables en els plans d'entrada 9. ScraperAPI Escàndol Locations: Worldwide IP coverage via API Prova gratuïta: 1.000 sol·licituds gratuïtes Suport: E-mail i fòrums de la comunitat; documentació i SDK disponibles Extres: rotació automàtica d'IP, maneig de CAPTCHA incorporat, rendiment opcional de JavaScript ScraperAPI doesn’t hand you IPs – it gives you a simplified endpoint that does the proxying, rotating, header, and CAPTCHA handling for you. It’s a fast-track option if you want to focus on coding and data, not IP infrastructure. Els usuaris gaudeixen d'una integració gairebé immediata, especialment amb els SDK en llenguatges comuns. La plataforma gestiona retries, targeting a nivell de país i fins i tot pàgines amb rendiment JS - perfecte per a l'escriptura ràpida o el raspat dinàmic. ScraperAPI utilitza un model de preu basat en la sol·licitud amb 1.000 sol·licituds gratuïtes al mes. Els plans de pagament comencen a $ 49 per a 100.000 sol·licituds, i escalen nivells més alts basats en l'ús. El Prou: Gestiona la rotació IP, CAPTCHAs i encapçalaments automàticament Developer-first with API integration and SDKs Pay-as-you-go i prova gratuïta disponibles Els cons: No hi ha control de proxy directe (funciona només a través de l'API) Limitat a les tasques de raspat, no a l'ús general del proxy 10. PacketStream PacketStream Ubicacions: cobertura IP mundial a través d'API Prova gratuïta: 1.000 sol·licituds gratuïtes Suport: E-mail i fòrums de la comunitat; documentació i SDK disponibles Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering ScraperAPI doesn’t just hand you IPs – it gives you a simplified endpoint that does the proxying, rotating, header, and CAPTCHA handling for you. It’s a fast-track option if you want to focus on coding and data, not managing IP infrastructure. Users enjoy near-immediate integration, especially with SDKs in common languages. The platform handles retries, country-level targeting, and even JS-rendered pages – perfect for quick scripting or dynamic scraping. PacketStream charges $1 per GB through its peer-to-peer bandwidth-sharing model. There are no contracts or commitments, making it a budget-friendly solution for light scraping or testing. The price remains consistent regardless of usage. El Prou: Model de compartiment d'ample de banda extremadament baix cost Transparent pricing at $1/GB Proxy residencial peer-to-peer Els cons: Pools IP més petits que els proveïdors d'empreses Menys adequat per a indústries pesades de conformitat 11. Proximitat ProxyEmpire Locations: Global (170–195 countries coverage) Prova gratuïta: Prova de pagament petita (per exemple, $ 2 per al trànsit de mostra) Suport: xat en viu i ajuda per correu electrònic Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover data, API access ProxyEmpire plays to precision: if your workflow demands data from specific cities, ASNs, or ISPs, this provider gives you that control. Residential, mobile, and datacenter proxies are supported, but the hallmark features are the filtering tools and automatic rollover of unused data. Amb un tauler net, accés a l'API i cobertura a gairebé dos-cents països, és un bon encaix per a les necessitats d'intel·ligència del mercat i de raspat dirigit on la fidelitat de la ubicació és clau. ProxyEmpire’s plans start at around $15 per GB for residential proxies, with volume discounts available. Mobile proxies are priced higher, starting near $60 per GB, and datacenter options are based on IP allocation. Small paid trials let you test the service before committing to larger packages. Pros: Advanced targeting with city- and ASN-level filters Missió de proxies residencials, mòbils i de centres de dades Política de Rollover de Dades Els cons: Pricing higher at lower volumes Una xarxa més petita que Bright Data o Oxylabs 12. Infàcia Infàcia Ubicacions: cobertura IP global (el venedor enumera milions d'IP a través de les regions) Prova gratuïta: Opcions de prova a petició Support: 24/7 support and documentation Extres: Portades de proxy, stickiness de sessió, API i integració de SDK Infatica equilibra la disponibilitat global amb models de trànsit flexibles.El seu servei inclou proveïdors d'Internet residencials, estàtics, mòbils i proxies de centres de dades, tot això desplegat de manera accessible a través de punts terminals de gateway que ajuden a gestionar i filtrar l'ús. Un punt focal és la gestió de sessions: les durades d'adhesió variables, les opcions de llista/gateway i les APIs de desenvolupador la fan pràctica per als fluxos de treball que necessiten coherència sense sacrificar l'escala. Els proxy residencials d'Infatica comencen a $12 per GB, els servidors proxy de centres de dades a uns $0.50 per IP al mes, i els proxy mòbils a uns $30 per GB. Hi ha descomptes de volum, i es pot arreglar un preu empresarial personalitzat. Pros: Xarxa global de més de 100 països Offers residential, mobile, datacenter proxy servers Xat en viu 24/7 i facturació flexible Els cons: Una piscina IP més petita que els principals competidors Entry pricing not as competitive as budget rivals Best Proxy Provider Comparison Best Proxy Provider Comparison \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Els proxy gratuïts sovint s'utilitzen de manera no ètica i són altament inestables. La investigació de diversos estudis, incloent un citat en un article arXiv de 2025, mostra que, de mitjana, només al voltant del 34,5% dels servidors proxy gratuïts romanen actius, amb molts amb greus mancances de seguretat. Inestabilitat i inseguretat: els proxy gratuïts solen anar fora de línia, són extremadament lents i sovint són detectats i bloquejats ràpidament pels llocs web objectius. Vulnerabilitats de seguretat: Molts proxy gratuïts són maliciosos.Les seves dades, incloent les credencials d'inici de sessió i informació sensible, poden ser interceptades, o el seu dispositiu podria estar infectat amb programari maliciós. Altes taxes de bloqueig: Perquè són públics i utilitzats per innombrables persones, els proxy gratuïts sovint es troben en llista negra, fent-los inútils per a qualsevol tasca de recopilació de dades seriosa. A professional, paid proxy service is an investment in reliability, performance, and, most importantly, security. Keep that in mind. Conclusion Conclusió L'elecció del proveïdor de proxy adequat depèn de l'escala del projecte, els llocs web objectiu i el pressupost. Els proveïdors revisats en aquesta guia representen el millor que el mercat ha d'oferir el 2025, cadascun amb la seva pròpia proposta de valor. Per a projectes de nivell empresarial on el pressupost és una preocupació secundària, Oxylabs i Bright Data ofereixen una escala i un rendiment incomparables. Per als usuaris conscients del valor, Decodo i IPRoyal ofereixen un fantàstic equilibri de característiques i accessibilitat. Per als desenvolupadors que busquen accés ràpid, Webshare és el guanyador clar, oferint fàcil entrada a l'espai proxy a causa de la barra de preus baixa i servidors proxy gratuïts. En última instància, la millor elecció depèn de les seves necessitats específiques, pressupost i escala del projecte. Recomanem aprofitar proves gratuïtes i plans permanents gratuïts per provar els serveis abans de comprometre's a un pla. La indústria de proxy està constantment evolucionant, i mantenir-se informat sobre les últimes eines i característiques és clau per assegurar que els seus esforços de recollida de dades romanen eficaços i eficients. FAQ Quin és el millor proveïdor de proxy en general? El millor proveïdor de proxy depèn de la tasca, de manera que les nostres principals recomanacions són per a projectes més grans o més complexos i Per a aquells que busquen el millor preu. Oxylabs Decàleg Quin tipus de proxy he de triar per al raspat web? Per a la majoria Les proxies residencials són la millor opció, ja que es provenen de persones reals utilitzant adreces IP reals, que tenen menys probabilitats de ser bloquejades. Web escurabutxaques S’ho valen els proxy més cars? Els proxy de preu més alt de proveïdors de bona reputació solen oferir un rendiment superior, piscines IP més grans i més netes, millor suport al client i característiques avançades, totes elles essencials per a projectes a gran escala o difícils. What's the difference between residential and datacenter proxies? Els proxy residencials redirigeixen el trànsit a través de dispositius residencials reals, fent-los aparèixer com a usuaris legítims. Els proxy de centre de dades són IPs allotjats en centres de dades; són més ràpids i barats, però també són més fàcils de detectar i bloquejar. Puc provar els serveis de proxy abans de comprar? Sí, la majoria dels proveïdors de proxy de bona reputació ofereixen una prova gratuïta, un pla gratuït permanent o una garantia de devolució de diners, que li permeten provar el seu servei i determinar si és el correcte per al seu projecte.