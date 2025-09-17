ResiderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version /trialOxylabsEnterprise, didelio masto nuskaitymo175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebsharePriimtinas įėjimas, pritaikymas80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 nemokami proxy DC seansaiBright DataPremium enterprise features150M+Residential, datacenter specialist, ISP+190$0.12/GB – $5. Tinklalapio nuskaitymo, viešųjų duomenų gavybos ir automatizuotų tyrimų vis labiau reikia verslui, analitikams ir kūrėjams. Proxy serveriai atlieka svarbų vaidmenį šioje veikloje, leidžiant vartotojams platinti užklausas per kelis IP adresus, išlaikyti anonimiškumą ir apeiti geolokacijos apribojimus. Tačiau proxy paslaugų teikėjo pasirinkimas gali būti sudėtingas uždavinys. rinka yra prisotinta galimybių, pradedant nuo paprastų, pagrindinių įrankių iki sudėtingų, įmonių lygio sprendimų. Šis straipsnis yra čia, kad suteiktų jums išsamų 12 geriausių proxy serverių teikėjų palyginimą 2025 m. Mes išnagrinėsime jų kainodarą, našumą, funkcijas ir etinius standartus, kad padėtume jums pasirinkti tinkamą sprendimą savo konkrečiams poreikiams, nesvarbu, ar kuriate asmeninį žiniatinklio nuskaitytuvą nuo nulio, ar valdote didelio masto duomenų rinkimo projektą. Best Proxy Providers – Quick Look Geriausi Proxy teikėjai - Greitas žvilgsnis Oxylabs – Apskritai geriausi proxy serveriai įmonėms ir dideliems projektams. Decodo (ex Smartproxy) – Geriausia vertė už pinigus su tvirtu tinklu. Webshare – labai prieinama paslauga su nemokamais proxy serveriais. Bright Data – aukščiausios kokybės proxy paslauga, skirta išplėstinėms pažangiosioms operacijoms. SOAX – Stiprus mobiliųjų ir ISP proxy su galingu filtravimu. IPRoyal – biudžeto draugiškas teikėjas su lanksčiomis mokėjimo kaip jūs einate parinktimis. NetNut – ISP kilmės statiniai gyvenamieji proxy ir dideli greičiai. Rayobyte – lanksti proxy paslauga, turinti etikos šaltinių. ScraperAPI – API pagrįsti proxy serverių teikėjai. „PacketStream“ – itin nebrangus paslaugų teikėjas, sukurtas pagal pralaidumo dalijimosi modelį. ProxyEmpire – siūlo pažangias filtravimo ir geo-targeting galimybes. Infatica – universali proxy paslauga, kurioje daug dėmesio skiriama etinei praktikai. How We Selected the Best Proxy Server Providers Kaip mes pasirinkome geriausius proxy serverių teikėjus Mūsų sąrašas sujungia visus svarbiausius kriterijus ir bandymų rezultatus su nuodugnia funkcijų analize, kad galėtumėte gauti kuo išsamesnį dabartinės proxy serverių rinkos vaizdą. Proxy tipai: Mes pirmenybę teikėme teikėjams, siūlantiems kelis proxy tipus (būsto, duomenų centro, mobiliojo ryšio, ISP), kad apimtų naudojimo atvejus nuo pagrindinės žiniatinklio naršymo iki sudėtingų duomenų gavybos projektų. Baseino dydis ir įvairovė: didesni IP baseinai, turintys pasaulinę aprėptį, siūlo geresnį tarpininkų sukimą ir mažesnius aptikimo rodiklius. Analizavome kainodaros struktūras, paslėptus mokesčius, minimalius įsipareigojimus ir vertės pasiūlymus. Veiklos rodikliai, tokie kaip greitis, veikimo laikas ir sėkmės rodikliai, yra labai svarbūs efektyvumui ir duomenų kokybei. Nemokami bandymai ir prieinamumas: Nemokami bandymai ir grąžinimo politika rodo paslaugų teikėjo pasitikėjimą ir sumažina jūsų įsipareigojimo riziką bandant skirtingas paslaugas. Klientų aptarnavimas: Mes įvertinome atsakymo laiką, techninę kompetenciją ir prieinamumą įvairiuose palaikymo kanaluose. Mes atsižvelgėme į paslaugų teikėjų reputaciją, klientų atsiliepimus apie tokias platformas kaip G2 ir Trustpilot ir jų įsipareigojimą etiškai įsigyti IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Geriausi proxy paslaugų teikėjai 2025 m. 1. oksitocinas oksitocinas Vietovės: 195+ šalys Nemokamas bandomasis laikotarpis: 7 dienų bandomasis laikotarpis patikrintoms įmonėms Palaikymas: 24/7 palaikymas su specialiais sąskaitos valdytojais Privalumai: sukimosi namų / ISP / mobiliojo / duomenų centro proxy, Web Scraper API, atitikties dėmesys "Oxylabs" yra vienas iš labiausiai įsitvirtinusių paslaugų teikėjų, turinčių geriausius proxy serverius rinkoje, kuriuos pasitiki įmonės didelio masto duomenų rinkimui. Jos portfelis apima duomenų centrų, mobiliuosius, ISP ir gyvenamuosius proxy tinklus, suteikiant vartotojams patikimą pagrindą įvairiems naudojimo atvejams. Ji taip pat siūlo stiprią infrastruktūrą ir aukščiausios klasės palaikymo sistemą, kuri taip pat apima sąskaitų valdytojus verslo klientams. „Web Scraper“ API ir pažangios nukreipimo galimybės suteikia lankstumo, o bendrovės dėmesys atitikčiai tinka organizacijoms, kurioms reikia subalansuoti našumą su skaidriu naudojimu. Oksidaciniai pasiūlymai Pradedant nuo tik 4 JAV dolerių už GB mokėjimo pagal planą, o mėnesiniai paketai šiek tiek sumažėja didesniam kiekiui. pradėti nuo 0,10 USD už GB arba 0,80 USD už IP, o Pradėti nuo $ 1.60 už IP. yra prieinami už $ 9 už GB, ir jūs taip pat galite gauti 7 dienų nemokamą bandomąją versiją arba reikalauti nemokamų proxy su 5 IP, kad galėtumėte išbandyti "Oxylabs" patys. Gyvenamieji prožektoriai Duomenų centro proxy serveriai ISP proxy paslaugos Mobilieji proxy Pro yra: Platus proxy linija (DC, ISP, mobilieji, gyvenamieji proxy) Pasaulinė aprėptis (175M+ IP, 195+ vietos) Puikus žiniatinklio nuskaitymo API Sąskaitos : Aukštesnė mokymosi kreivė 2. Decodo (anksčiau Smartproxy) Decodo (anksčiau Smartproxy) Vietovės: gyvenamieji proxy 195+ šalyse; ISP ir duomenų centrai atrinktuose regionuose; mobilus vis didėjantis aprėptis Nemokamas bandomasis laikotarpis: 3 dienų bandomasis laikotarpis + 14 dienų grąžinimo politika Palaikymas: 24/7 tiesioginis pokalbis, elektroninis paštas, išsami dokumentacija Extras: naršyklės plėtiniai, API, lipnios sesijos, sukimosi išankstiniai nustatymai „Decodo“, anksčiau žinomas kaip „Smartproxy“, tapo populiariu pasirinkimu vartotojams, norintiems subalansuoti mastą ir prieinamumą. Jo daugiau nei 125 milijonų IP adresų tinklas apima gyvenamuosius, duomenų centrus, ISP ir mobiliuosius proxy, todėl jis tinka įvairių dydžių ir įvairių sudėtingumo lygių projektams. Paslauga yra labai prieinama, tačiau pakankamai galinga nuolatinėms didelio masto nuskaitymo užduotims. Veiksmingumas yra nuosekliai stiprus, o sėkmės rodikliai yra beveik 99%.Tokios funkcijos kaip miesto lygio tikslinimas, lipnios sesijos ir sukimosi išankstiniai nustatymai yra puikios, kad būtų galima geriau valdyti, o integracijos, tokios kaip naršyklės plėtiniai ir švarus API, daro jį labai lanksčiu įvairiuose scenarijuose.Kombinuota su paprasta valdymo skydeliu, tai yra platforma, kuri veikia tiek atskiriems kūrėjams, tiek didesnėms profesionalioms komandoms. „Decodo“ gyvenamieji proxy serveriai prasideda nuo 1,50 USD už GB, o mėnesiniai planai svyruoja nuo 3,00 USD iki 2,25 USD už GB, priklausomai nuo apimties. „ISP“ proxy serveriai prasideda nuo 0,27 USD už IP, duomenų centro proxy serveriai - tik 0,026 USD už IP arba GB, o mobilieji proxy serveriai prasideda nuo 4,50 USD už GB. Jie taip pat siūlo 3 dienų bandomąjį bandymą su 100 MB gyvenamųjų proxy serverių. Pro yra: Platus būsto, mobiliojo ryšio, duomenų centro ar ISP proxy derinys Konkurencingi tarifai už GB ir labai aiškios lyginamosios kainos Lengvai naudojama valdymo lentelė ir rotacijos išankstiniai nustatymai Sąskaitos : Kai kurios pažangios įmonės funkcijos už aukštesnių planų 3. Webshare Webshare Vieta: Pasaulinė aprėptis Nemokamas bandymas: Nemokamas lygmuo – 10 duomenų centrų IP Parama: bilietų pagalbos stalas + savitarnos žinių bazė Privalumai: sukimosi / statiniai serveriai, API prieiga "Webshare" yra praktiška galimybė tiems, kurie nori pradėti greitai ir už prieinamą kainą. Jo nemokamas lygis suteikia jums 10 duomenų centro proxy su 1 GB srauto per mėnesį, todėl lengva eksperimentuoti prieš įsipareigojant didesniems planams. Platforma siūlo didžiulį IP baseiną, kuriame yra daugiau nei 80 milijonų adresų, turinčių tiek gyvenamųjų, tiek duomenų centrų tarpininkų.Tokios funkcijos kaip statinės arba sukimosi sesijos ir prieinamas API padeda vartotojams integruoti tarpininkus į bet kokias nuskaitymo ar automatizavimo užduotis su iš esmės minimaliomis pastangomis. Mokami planai kainuoja patraukliai, pradedant nuo 1,40 USD už GB gyvenamųjų proxy, o statiniai gyvenamieji variantai yra nuo 0,225 USD iki 0,30 USD už IP. „DataCenter“ proxy serveriai prasideda nuo 0,0179 USD už IP. „Webshare“ taip pat yra viena iš nedaugelio gerbiamų nemokamų proxy paslaugų, siūlančių nuolatinį nemokamą lygį, kad kas nors galėtų pabandyti. Pro yra: Labai prieinamos duomenų centro proxy serveriai savitarnos paslaugoms Nemokamas planas: 10 DC proxy + 1 GB per mėnesį Aiškūs kainų modeliai Sąskaitos : Ribotas pritaikymas, palyginti su įmonių konkurentais 4. Ryškūs duomenys Ryškūs duomenys Vietovės: 195+ šalys Nemokamas bandomasis laikotarpis: 7 dienų bandomasis laikotarpis patikrintoms įmonėms Palaikymas: 24/7 palaikymas, specialūs sėkmės vadybininkai Privalumai: Proxy Manager, duomenų rinkinių rinka, pažangus geo-targeting Jei jūsų tikslas yra visapusiškas, įmonių lygio nuskaitymo, Bright Data suteikia tiek masto, tiek įrankių.Jų milžiniškas gyvenamųjų namų masė - taip pat ISP, mobilieji ir duomenų centro proxy serveriai - sujungti su įrankiais, tokiais kaip "Proxy Manager" ir duomenų rinkiniai, kad galėtumėte tiksliai kontroliuoti nuskaitymo srautus. Išplėstinės funkcijos apima miesto / ASN / ISP lygio taikymą, tiesiogines valdymo skydelius ir atitikties pirmąją logiką, kuri palengvina rizikos atžvilgiu sąmoningus naudojimo atvejus. „Bright Data“ gyvenamieji proxy prasideda nuo 5,88 USD už GB ir sumažėja iki 3,57 USD už GB didesniu kiekiu. „ISP“ proxy kainuoja nuo 12,75 USD už GB, mobilieji nuo 60 USD už GB, o duomenų centro parinktys prasideda nuo maždaug 0,90 USD už IP arba 0,12 USD už GB. 7 dienų nemokamas bandomasis laikotarpis taip pat yra prieinamas patvirtintoms verslo paskyroms. Pro yra: Didžiulis proxy baseinas (150M+ gyvenamasis, 72M+ mobilus) Turtingas įrankis: Proxy Manager, be kodų rinkėjai, API Geo-targeting ir įmonių atitikties ypatybės Sąskaitos : Premijos taškas 5. SOAX SOAX Vietovės: Pasaulinė (daug šalių) Nemokamas bandomasis laikotarpis: pradinis bandomasis laikotarpis prieinamas per kainodaros puslapį Parama: tiesioginis pokalbis ir el. paštas Privalumai: daugiapakopiai kreditai gyvenamosioms, mobiliosioms, interneto paslaugų teikėjams ir duomenų centrams; granuliuoti geo filtrai SOAX puikiai tinka, kai jums reikia geo-specifinio ar mobiliojo sunkiojo tikslinimo.Jų plati IP bazė apima gyvenamuosius, ISP, mobiliuosius ir duomenų centrų proxy - visi prieinami su vieninga kredito sistema ir filtrais, kurie leidžia lengvai įjungti vietos lygio kontrolę. Su tvirtinimais apie stiprų veikimo laiką ir maršruto stabilumą, SOAX tinka vartotojams, naudojantiems vietines duomenų ekosistemas (pavyzdžiui, mažmeninės prekybos kainodarą ar skelbimų testavimą). SOAX siūlo gyvenamuosius, mobiliuosius ir ISP proxy, pradedant nuo maždaug 3,60 USD už GB, o didesnio tūrio planai sumažėja iki maždaug 2 USD už GB. Mobilieji proxy prasideda nuo maždaug 7,50 USD už GB, o duomenų centro parinktys kainuoja atskirai, priklausomai nuo paketo. Pro yra: Galingas mobilusis ir ISP proxy aprėptis Lanksčios rotacijos ir lipnios sesijos Skaidrios kainos per GB Sąskaitos : Aukštesni už GB tarifai įėjimo lygiuose Mažiau personalizavimo savybių 6. IPRojalės IPRojalės Vietovės: Pasaulinė (reklamuojama 30M+ IP) Nemokamas bandymas: jokių oficialių bandymų, bet yra mokėjimo kaip jūs einate ir akcijos Palaikymas: tiesioginis pokalbis ir el. Pašto pagalba Extras: „Pay-as-you-go“ planai, begalinis naudojimo perkėlimas („neįsigaliojantis“ srautas) IPRoyal yra moduliarus pasirinkimas mažoms komandoms ar laisvai samdomiems darbuotojams, norintiems judrumo be sutarčių užrakinimo. jo tarpininkas inventorius - gyvenamasis, ISP, mobilusis ir duomenų centras - gerai derinamas su lanksčiu atsiskaitymu ir funkcijomis, tokiomis kaip lipnios sesijos ir niekada nesibaigiantis srautas. Nors tai nėra įmonių klasė, platforma yra naudojama ir patikima - ypač mažiau priešiškoms nuskaitymo aplinkoms. IPRoyal gyvenamieji proxy prasideda nuo 3,50 JAV dolerių už GB, ISP proxy nuo maždaug 8 JAV dolerių už GB, mobilieji nuo 117 JAV dolerių per mėnesį ir duomenų centro proxy nuo 1,80 JAV dolerių už IP per mėnesį. Pro yra: Biudžetas draugiškas su lanksčiais sąskaitų išrašymo modeliais Platus proxy mišinys ir ilgos lipnios sesijos Nepraeinantis eismo pasirinkimas Sąskaitos : Įmonės įrankiai lengvesni nei aukščiausio lygio konkurentai Geriausios nuolaidos dažnai susietos su akcijomis 7. Tinklo Tinklo Vietovės: Pasaulinė aprėptis (85M + IP) Nemokamas bandomasis žaidimas: Demo / bandomasis žaidimas (per kontaktą) Palaikymas: 24/7 palaikymas, SLA įmonėms Privalumai: ISP pagrįsti statiniai gyvenamieji tarpininkai, pritaikyta maršrutizavimo technologija "NetNut" išsiskiria patikimumu - jie siūlo ISP sukurtus statinius gyvenamuosius tarpininkus, vengiant P2P nestabilumo. Jie palaiko jį su darbo laiko pretenzijomis ir patogiomis API, todėl "NetNut" yra "go-to" vartotojams, siekiantiems sesijos nuoseklumo ir atsparumo visose pasaulinėse galutinėse vietose. „NetNut“ statiniai gyvenamieji tarpininkai prasideda nuo 1,59 USD už GB, o įmonių paketai yra prieinami per tiesioginį pardavimą. „DataCenter“ ir ISP kainos skiriasi priklausomai nuo apimties, o pasaulinė aprėptis užtikrina nuoseklų ryšį. Pro yra: ISP statiniai gyvenamieji proxy Nuolatinės sesijos idealiai tinka ilgoms nuskaitymo užduotims 24/7 palaikymas ir API integracija Sąskaitos : Įėjimo kainos didesnės nei kai kurių konkurentų Tinklas yra mažesnis nei „Bright Data“ arba „Oxylabs“ 8. Raudonasis Raudonasis Vietovės: Pasaulinė aprėptis (10M+ IP) Nemokamas bandomasis laikotarpis: 2 dienos 24/7 klientų aptarnavimas Privalumai: „Pay-as-you-go“ lygiai, statiniai ISP proxy ir DC proxy su IP pakeitimo garantija "Rayobyte" primena Šveicarijos kariuomenės proxy peilį - jis prasidėjo kaip duomenų centro specialistas, bet dabar apgaubia gyvenamuosius, ISP ir mobiliuosius sluoksnius. Vienas privalumas: „Rayobyte“ siūlo IP pakeitimus probleminėms duomenų centro proxy laidoms. Pridėkite neribotas laidas, geo filtrus ir paprastą sąskaitų faktūrų modelį, ir jūs turite įrankių rinkinį, paruoštą užduotims, kurios yra jautrios. „Rayobyte“ siūlo gyvenamuosius proxy nuo maždaug 15 USD už GB, ISP nuo 1,82 USD už IP per mėnesį, o mobiliojo ryšio planai kainuoja didesni priklausomai nuo apimties. „DataCenter“ proxy yra įtraukti į lanksčius mokėjimo, kaip jūs einate, planus. Pro yra: Didelis duomenų centro proxy baseinas su lanksčiais planais Stipri parama gyvenamųjų ir mobiliųjų įrenginių plėtrai Aiški dokumentacija ir onboarding Sąskaitos : Gyvenamasis baseinas mažesnis nei aukščiausio lygio konkurentai Kai kurios apžvalgos nurodo kintamąjį greitį pradinio lygio planuose 9. Skruzdėlės Skruzdėlės Vietovės: Pasaulinė IP aprėptis per API Nemokama bandomoji versija: 1000 nemokamų bandomųjų paraiškų Parama: el. pašto ir bendruomenės forumai; dokumentacija ir SDK Privalumai: Automatinis IP sukimasis, įmontuotas CAPTCHA tvarkymas, neprivalomas JavaScript rodymas "ScraperAPI" neperduoda jums IP - tai suteikia jums supaprastintą galinį tašką, kuris jums atlieka tarpininką, sukimą, antraštę ir CAPTCHA tvarkymą. Vartotojams patinka beveik akimirksniu integruoti, ypač naudojant SDK įprastomis kalbomis. Platforma tvarko retries, šalies lygio tikslinimą ir net JS pateiktus puslapius – puikiai tinka greitam scenarijui arba dinamiškam nuskaityti. Vartotojams patinka beveik akimirksniu integruoti, ypač naudojant SDK įprastomis kalbomis. Platforma tvarko retries, šalies lygio tikslinimą ir net JS pateiktus puslapius – puikiai tinka greitam scenarijui arba dinamiškam nuskaityti. "PacketStream" kainuoja 1 USD už GB per savo lygiaverčio pralaidumo dalijimosi modelį. Nėra jokių sutarčių ar įsipareigojimų, todėl tai yra biudžetą palankus sprendimas lengvai nuskaityti ar išbandyti. Kaina išlieka nuosekli nepriklausomai nuo naudojimo. Pro yra: Labai mažos kainos pralaidumo dalijimosi modelis Kainos nuo 1 USD / GB „Peer-to-peer“ gyvenamųjų namų statyba Sąskaitos : Mažesnis IP baseinas nei verslo paslaugų teikėjai Mažiau tinka griežtoms pramonės šakoms 11. Proxyimperija Proxyimperija Vietovės: Pasaulinė (170–195 šalių aprėptis) Nemokamas bandomasis laikotarpis: mažas mokamas bandomasis laikotarpis (pvz., 2 USD už pavyzdinį srautą) Palaikymas: tiesioginis pokalbis ir el. Pašto pagalba Privalumai: smulkiųjų grūdų filtravimas (geo / ASN), duomenų perkėlimas, API prieiga ProxyEmpire žaidžia su tikslumu: jei jūsų darbo eiga reikalauja duomenų iš konkrečių miestų, ASN ar ISP, šis teikėjas suteikia jums tokią kontrolę. Su švariu valdymo skydeliu, API prieiga ir aprėptimi beveik dviejų šimtų šalių, jis puikiai tinka rinkos žvalgybos ir tikslinio nuskaitymo poreikiams, kur svarbiausia yra vietos ištikimybė. ProxyEmpire planai prasideda maždaug 15 JAV dolerių už GB gyvenamųjų proxy, su apimties nuolaidomis. Mobilieji proxy kainuoja didesnę kainą, pradedant beveik 60 JAV dolerių už GB, o duomenų centro parinktys yra pagrįstos IP paskirstymu. Maži mokami bandymai leidžia išbandyti paslaugą prieš įsipareigojant didesniems paketams. Pro yra: Pažangus taikymas su miesto ir ASN lygio filtrais Gyvenamųjų, mobiliųjų ir duomenų centrų proxy derinys Skaidri duomenų perdavimo politika Sąskaitos : Aukštesnės kainos mažesniuose kiekiuose Tinklo dydis mažesnis nei „Bright Data“ arba „Oxylabs“ 12. Nelaimė Nelaimė Vietovės: pasaulinė IP aprėptis (pardavėjas išvardija milijonus IP įvairiuose regionuose) Nemokamas bandymas: bandymo galimybės pagal užklausą 24/7 palaikymas ir dokumentacija Privalumai: Proxy vartai, sesijos klijavimas, API ir SDK integracija Infatica subalansuoja pasaulinį prieinamumą su lanksčiais eismo modeliais.Jų paslauga apima gyvenamuosius, statinius ISP, mobiliuosius ir duomenų centrų proxy - visi prieinami per vartų galinius taškus, kurie padeda valdyti ir filtruoti naudojimą. Pagrindinis dėmesys skiriamas sesijų valdymui: kintamosios klijavimo trukmės, sąrašo / vartų parinktys ir kūrėjo APIs leidžia tai padaryti praktiškai darbo eigai, kuriai reikia nuoseklumo, neprarandant masto. „Infatica“ gyvenamieji proxy serveriai prasideda nuo 12 USD už GB, duomenų centro proxy serveriai kainuoja maždaug 0,50 USD už IP per mėnesį, o mobilieji proxy nuo maždaug 30 USD už GB. Yra nuolaidų apimčiai, o pritaikytos įmonės kainos gali būti nustatytos. Best Proxy Provider Comparison Geriausių proxy paslaugų palyginimas

Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial
Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs
Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial
Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies
Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial
SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial
IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited
NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial
Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited
Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits
PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No
ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No
Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No

Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Kodėl neturėtumėte naudoti nemokamų proxy paslaugų Nors nemokamo proxy naudojimo idėja gali būti viliojanti, tai yra praktika, kuri kelia didelę riziką. Nemokami proxy dažnai gaunami neetiškai ir yra labai nestabili. Tyrimai iš įvairių tyrimų, įskaitant vieną, nurodytą 2025 arXiv dokumente, rodo, kad vidutiniškai tik apie 34,5% nemokamų proxy serverių lieka aktyvūs, o daugelis turi rimtų saugumo trūkumų. Nestabilumas ir nepatikimumas: Nemokami proxy dažnai yra neprisijungę, yra labai lėti ir dažnai greitai aptinka ir blokuoja tikslinės svetainės. Saugos pažeidžiamumai: Daugelis nemokamų proxy yra kenkėjiški. Jūsų duomenys, įskaitant prisijungimo duomenis ir slaptą informaciją, gali būti perimti arba jūsų įrenginys gali būti užkrėstas kenkėjiška programine įranga. Aukšti bloko rodikliai: Kadangi jie yra vieši ir juos naudoja daugybė asmenų, nemokami proxy dažnai įtraukiami į juodąjį sąrašą, todėl jie yra nenaudingi bet kokiai rimtai duomenų rinkimo užduočiai. Profesionali, mokama proxy paslauga yra investicija į patikimumą, našumą ir, svarbiausia, saugumą. Conclusion Išvada Tinkamo proxy teikėjo pasirinkimas priklauso nuo projekto masto, tikslinių svetainių ir biudžeto.Šiame vadove apžvelgti teikėjai yra geriausi, kuriuos rinka turi pasiūlyti 2025 m., Kiekvienas su savo vertės pasiūlymu. Verslo lygio projektams, kuriuose biudžetas yra antrinis rūpestis, „Oxylabs“ ir „Bright Data“ siūlo neprilygstamą mastą ir našumą. Vertės sąmoningiems vartotojams „Decodo“ ir „IPRoyal“ siūlo fantastišką funkcijų ir prieinamumo pusiausvyrą. Kūrėjams, ieškantiems greito prieigos, "Webshare" yra aiškus nugalėtojas, siūlantis lengvą patekimą į proxy erdvę dėl mažos kainos juostos ir nemokamų proxy serverių. Galų gale, geriausias pasirinkimas priklauso nuo jūsų konkrečių poreikių, biudžeto ir projekto masto.Rekomenduojame pasinaudoti nemokamais bandomaisiais ir nuolatiniais nemokamais planais, kad išbandytumėte paslaugas prieš įsipareigodami planui.Proxy pramonė nuolat vystosi, o nuolatinis informavimas apie naujausias priemones ir funkcijas yra raktas siekiant užtikrinti, kad jūsų duomenų rinkimo pastangos išliktų veiksmingos ir efektyvios. FAQ Koks yra geriausias proxy paslaugų teikėjas? Geriausias proxy teikėjas priklauso nuo užduoties, todėl mūsų geriausios rekomendacijos yra didesniems ar sudėtingesniems projektams ir Tiems, kurie ieško geriausios kainos. oksitocinas Dekodė Kokio tipo proxy turėčiau pasirinkti žiniatinklio nuskaitymo? Daugiausiai Užduotys, gyvenamieji proxy yra geriausias pasirinkimas, nes jie gaunami iš realių žmonių, naudojančių realius IP adresus, kurie yra mažiau linkę būti užblokuoti. Internetinė scraping Ar brangūs proxy yra verta? Aukštesnės kainos iš gerbiamų paslaugų teikėjų paprastai siūlo aukštesnį našumą, didesnius ir švaresnius IP baseinus, geresnį klientų aptarnavimą ir pažangias funkcijas, kurios visos yra būtinos dideliems ar sudėtingems projektams. Koks skirtumas tarp gyvenamųjų ir duomenų centrų proxy? Namų tarpininkai nukreipia srautą per realius gyvenamuosius įrenginius, todėl jie atrodo kaip teisėti vartotojai. „Data Center“ tarpininkai yra duomenų centruose laikomi IP adresai; jie yra greitesni ir pigesni, tačiau juos taip pat lengviau aptikti ir blokuoti. Ar galiu išbandyti proxy paslaugas prieš perkant? Taip, dauguma gerbiamų proxy paslaugų teikėjų siūlo nemokamą bandomąją versiją, nuolatinį nemokamą planą arba pinigų grąžinimo garantiją, leidžiančią išbandyti jų paslaugą ir nustatyti, ar ji tinka jūsų projektui.