Xatırladaq ki, ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ-ın ABŞ- Web cərrahiyyəsi, public data mining və automatik araşdırma bizneslər, analitiklər və geliştiricilər üçün daha çox gereklidir. proxy serverlar bu işlərdə kritiki rol oynayır ki, istifadəçiləri bir çox IP-də istehlər dağıtmaq, anonimliyi qorumaq və geolokasiyanın kəskinləşdirilməsinə imkan verirlər. VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. Bu yazıda 2025-ci ildə ən yaxşı 12 proxy server sağlayıcısının ayrıntılı bir bənzərini verəcəyik.Onların qiymətləndirilməsi, performansları, xüsusiyyətləri və etik standartları araşdırmalıyıq ki, bəlkə nüsxədən bir personal web scraper qurursunuz və ya böyük bir məlumat toplama proqnozunu idarə edəsiniz. Best Proxy Providers – Quick Look Ən yaxşı Proxy Provider – Quick Look Oxylabs – Şirkət və böyük projektlər üçün ən yaxşı proxy serverlər. Decodo (ex Smartproxy) – güclü bir ağ ilə ən yaxşı qiymət. Webshare – Ücretsiz proxy serverləri ilə yüksək qiymətli bir xidmət. Bright Data - Advanced Operations üçün premium proxy xidmət. SOAX - Güclü filtrasiya ilə mobil və ISP proxy ilə güclü. IPRoyal – fleksibil pay-as-you-go variantları ilə bütövlük dostu bir xidmətçi. NetNut – ISP-dən kaynaklanan statik ev proxy və yüksək sürətlər. Rayobyte – Ethical sourcing ilə fleksibil bir proxy xidmət. “ScraperAPI” – API-yə dayanan proxy server sağlayıcıdır. PacketStream – bandwidth-sharing modeli ilə yaradılmış ultra-düşük qiymətli bir xidmətçi. ProxyEmpire – Advanced filtrasiya və geo-targeting funksiyaları təmin edir. “Infatica” – etika praktikalarına böyük diqqət yetirən bir proxy xidmətdir. How We Selected the Best Proxy Server Providers Biz ən yaxşı proxy serverləri seçdik Bizim listamız bütün ən əhəmiyyətli kriteriyaları və test sonuçlarını dərin funksiyaların analizi ilə birləşdirir ki, hər bir providerin ən tam görünüşünü alırsınız. Proxy tipləri: Basic web browsing-dən kompleks data ekstraksiya projektimizə qədər istifadə durumlarını doldurmaq üçün bir çox proxy tipləri (residential, datacenter, mobile, ISP) təqdim edən providerləri önəmləndirdik. Pool boyutu və çeşitliliği: Küllü çatışmazlıqla daha böyük IP poolları daha yaxşı proxy rotasiyası və daha az tespit həcmi təmin edir. Fiyatlandırma: Fiyat strukturları, gizli xərclər, minimum komitələr və qiymət göstəricilərini analiz etdik. Performans: Həyat, iş vaxtı və uğur həcmi kimi metrlər effektivliyi və verilərinizin kalitəsi üçün kritikdir. Free trials and accessibility: Free trials and refund policies indicate provider confidence and reduce your commitment risk when testing different services. - Ücretsiz trial və qaytarma politikaları təhlil edir və müxtəlif xidmətləri test etdikdə bağlı riskinizi azaldır. Müştərilər köməkçisi: Biz reaksiya vaxtı, teknik ekspertlik və müxtəlif kömək kanalları arasında hazırlıq qiymətləndirdik. Ethical Compliance: Biz Provider reputasiya, G2 və Trustpilot kimi platformalarda müştərilər fikirlərini və IP-lərin etik quraşdırılmasına olan bağlılığı gözləyirdik. Best Proxy Service Providers in 2025 2025-ci ildə ən yaxşı proxy servisi 1. Oxumaq Oxumaq Yerlər: 195+ ölkələr Sürücülər üçün 7 günlük test prosesi 24/7 müştərilərlə işləmək Extras: Yerli / ISP / mobil / datacenter proxy, Web Scraper API, uyğunluq fokus Oxylabs marketin ən yaxşı proxy serverləri ilə ən tanınmış operatorlardan biridir, böyük ölçüdə məlumat toplama üçün şirkətlər tərəfindən təvazökardır. portföyü datacenter, mobil, ISP və ev proxy ağlarını dəstəkləyir, istifadəçilərə geniş fərqli istifadə məsələləri üçün güvenli bir əsas verir. 175 milyondan çox IP-nin qaynaqlanması ilə, xidmət blokları endirmək və konsistentliyi təmin etmək üçün tasarlanmışdır. VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. Oxumaq xəritədə Pay-as-you-go planında GB-dan yalnız 4 dollardan başlayaraq, aylıq paketlər daha böyük hacılar üçün bir az düşür. Xatırladaq ki, bu, ABŞ-da 0.80 dollar, ya da 0.80 dollar olub. IP-yə görə 1,60 dollardan başlayır GB-yə görə 9 dollara malikdir və 7 günlük pulsuz sınaqdan istifadə edə bilərsiniz və ya 5 IP-lə özünüzü oxumaq üçün pulsuz proxy-lər əldə edə bilərsiniz. Resident proqnozları Datacenter proxy serverləri ISP Proxesi Mobil telefonlar Əsas səhifə: Broad proxy lineup (DC, ISP, mobil, residential proxy) Dünya çapında əhatə (175M+ IP, 195+ yerlər) Yaxşı Web Scraping API Konqreslər : Daha çox öyrənmək kursu 2. Dekod (daha əvvəl Smartproxy) Dekod (daha əvvəl Smartproxy) Yerlər: 195-dən çox ölkədə yaşayış prosesi; seçilmiş regionlarda ISP və datacenter; mobil genişlənmək Ücretsiz Sınav: 3 günlük resident test + 14 günlük qaytarma politikası 24/7 canlı chat, e-poçt və geniş dokumentasiya Extras: Tarayıcı uzantıları, API, Sticky sessiyaları, rotasiya presetləri Xatırladaq ki, “Decodo”, əvvəlcə “Smartproxy” adı ilə tanınmışdır, genişlənmənin və qabiliyyətin balansını istəyən istifadəçilər üçün popüler bir seçimdir. 125 milyondan çox IP-nün ağıllığı, ev, datacenter, ISP və mobil proxy-lər təşkil edir, bu da müxtəlif boyutlarda və fərqli komplekslik düymələrində projektlər üçün uygundur. Əsas səhifə » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Decodo'nun residential proxy-ləri GB-ya görə $1,50-dən başlayır, aylıq planlar GB-ya görə $3,00-dən $2,25-ə çatır. ISP proxy-lər IP-yə görə $0,27-dən başlayır, datacenter proxy-lər IP-yə və GB-ya görə yalnız $0,026-dan başlayır və mobil proxy-lər GB-ya görə $4,50-ə başlayır. Əsas səhifə: Ev, mobil, datacenter və ya ISP proxy-lərin geniş kombinasiyası Konkret GB qiymətləri və çox açıq qiymətlər Düşünürəm ki, ABŞ-da işləyə biləcəklər. Konqreslər : Daha böyük planların arxasınca yeni layihələr 3. Webqərar Webqərar Şirkətlər: Global Coverage Free Trial: Free tier – 10 datacenter IPs Destek: Ticket-based help desk + Self-Service knowledge base Extras: Rotasiya / statik serverlər, API quraşdırma Webshare, daha böyük planlara başlamadan öncə eksperiment etmək üçün asan bir seçenekdir.Bizim üçün 10 datacenter proxy ilə ayda 1 GB trafik var, bu da daha böyük planlara qoşulmadan əvvəl eksperiment etmək asanlaşdırır. Platforma 80 milyondan çox adresin böyük bir IP-poçtunu təqdim edir, hər ikisi ev və datacenter proxy-lərdir. Statik və ya rotasiya sessiyaları və Access API kimi xüsusiyyətlər, istifadəçilərin proxy-ləri hər hansı bir qırma və ya automatizasiya işinə minimuma ehtiyacı ilə endirməyə kömək edir. Paylaşılan planlar 1,40 dollardan GB-ya başlayaraq, statik ev seçenekləri isə 0,225 dollardan 0,30 dollara qədər IP-dədir.Data Center proxy serverləri IP-də 0,0179 dollardan başlayır. Əsas səhifə: Datacenter proxy serverləri öz servisləri üçün Ücretsiz plan: 10 DC proxy + 1 GB / ay Açıq qiymət modelləri Konqreslər : Şirkətin konkurentləri ilə müqayisədə 4. Bright xəbərlər Bright xəbərlər Yerlər: 195+ ölkələr Sürücülər üçün 7 günlük test prosesi 24 / 7 köməkçi, müvəffəqiyyət liderləri Extras: Proxy Manager, dataset marketplace, geo-targeting Əgər sizin hədəfiniz tam pulu, korporativ düymə crawl olsaydı, Bright Data həm ölçüləri, həm də alətləri təmin edir. onların kolosal ev qapıları – plus ISP, mobil və data center proxy serverləri – proxy Manager və data setləri kimi alətlər ilə birləşir ki, crawl flows üzərində həddi aşan kontrolünüz olsun. Əsas xüsusiyyətlər arasında şəhərin / ASN / ISP-level-targeting, straight-shot dashboards, və risk-bilinçli istifadə məsələləri asanlaşdırmaq üçün ilk baxış logiki var. “Bright Data” proxy-lərin qiyməti GB-ya 5,88 dollardan başlayır və daha böyük sayı ilə GB-ya 3,57 dollar təşkil edir. ISP proxy-lər GB-ya 12,75 dollar, GB-ya 60 dollar, GB-ya 60 dollar, IP-yə 0,90 dollar və GB-ya 0,12 dollar başlayır. Əsas səhifə: Böyük proxy havuzu (150M+ ev, 72M+ mobil) Proxy Manager, No-Code Collectors və API Geo-targeting və enterprise compliance xüsusiyyətləri Konqreslər : Premium qiymətlər 5. Sox Sox Yerlər: Global (bir çox ölkələr) Sürücülük: Sürücülük paytaxtı ilə başlayır E-poçt və live chat Extras: Yerli, mobil, ISP və datacenter proxy üçün Multi-layer krediti; granular geo filtrləri SOAX geo-spesifik və ya mobil ağır qiymətləndirməyə ehtiyac duyduğunuz zaman müvəffəqiyyətlidir.Onların geniş geniş IP-poçtları ev, ISP, mobil və datacenter proxy-lərindən ibarətdir – bunların hamısı birləşdirilmiş kredit sistemi və filtre ilə asanlaşdırılır. VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. Əsas səhifə: Mobil və ISP proxy Fleksib rotasiya və sitki sessiyaları Qazaxıstanda Qazaxıstanda Qazaxıstanda Qazax Konqreslər : Qazaxıstanda Qazaxıstanda Qazaxıstanda Qazax Daha az özəlləşdiricilik 6. İspaniya İspaniya Yerlər: Global (reklam olunan 30M+ IPs) Free Trial: Formal sınaq yoxdur, lakin pay-as-you-go və promos var Live chat və e-mail yardım Pay-as-you-go plans, infinite usage rollover (“never-expiring” trafik) Xatırladaq ki, bu, bir neçə ildir ki, ABŞ-ın ABŞ-da bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, ABŞ-da bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, ABŞ-da bir neçə ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, Başlıq həcmi və iş vaxtı bu qiymətdə çox saylıdır.İnterprise-grade olsa da, platforma istifadə edilə bilər və güvenilirdir - özellikle daha az düşmənçi cərrahi çevrilər üçün. IPRoyal'ın ev proxy-ləri GB-ya 3,50 dollar, ISP proxy-lər GB-ya 8 dollar, mobil proxy-lər ayda 117 dollar və datacenter proxy-lər IP-yə ayda 1,80 dollar başlayır. Əsas səhifə: Fleksibel hesablama modelləri “Wide Proxy Mix” və “Long Sticky Sessions” Sürücüləri olmayan trafik variantı Konqreslər : “Enterprise” şirkətləri ən yaxşı yarışçılardan daha asandır Ən yaxşı bonuslar sıklıkla promosiyalara bağlıdır 7. İnternet İnternet Yerlər: Global kateqoriyası (85M + IPs) Free Trial: Demo/Trial xəritədə (kontakt yoluyla) 24/7 Destek və SLA-lar EXTRA: ISP-yə dayanan statik yerel proxy, özəlləşdirilmiş yönəltmə texnologiya NetNut təhlükəsizliyindən uzaqlaşır – onlar ISP-dən kaynaklanan, statik yerel proxy-lər təqdim edir, P2P-nin instabilliyini qaçırırlar. onların böyük, dünya çapında dağıtılan bazası uzun, pərəstişsiz sessiyaları təmin edir – IP qürurunu tolere etməyən iş proseslərini qırmaq üçün idealdir. Onlar bunu uptime iddiaları və threading-dostluqlı API-lər ilə dayandırırlar, NetNut-ı session konsistensiyasını arzulayan və global terminallarda dayanıklılıq arzulayan istifadəçilər üçün bir gərginlikdir. NetNut-un statik ev proxy-ləri GB-ya görə $1.59-dan başlayır, korporativ paketlər doğrudan satış vasitəsilə istifadə ediləcəkdir. Datacenter və ISP-nin qiymətləri volumna bağlıdır, dünya çapında müqayisədə konsistent bağlantılılıq sağlanır. Service performansını test etmək üçün istənilən bir test mümkündür. Əsas səhifə: ISP-dən istifadə olunan static residential proxies Uzun sürətli işlər üçün idealdır 24/7 kömək və API integrasiyası Konqreslər : Düşmənlərdən daha yüksək qiymətlər Ağ Bright Data və Oxylabs-dən daha kiçikdir 8. Rəsmi Rəsmi Yerlər: Global coverage (10M+ IPs) Ücretsiz test: 2 günlük test 24/7 müştərinin köməkçisi Extras: Pay-as-you-go layers, static ISP proxies və DC proxies with IP replacement guarantees Rayobyte İsveçrə ordusu proxy istifadə bir bıçaq bənzəyir - o bir datacenter ekspert kimi başlayıb, lakin artıq ev, ISP, və mobil kateqoriyalarda qarışdırılır. "Rayobyte" problemli datacenter proxy threadləri üçün IP əvəzlərini təqdim edir.Sınırsız threadlər, geo filtrlər və basit faturalandırma modeli əlavə edin və bounce-sensitive əməllər üçün hazır bir toolkit var. Rayobyte, GB-yə görə 15 dollar, IP-yə görə ayda 1,82 dollar, mobil planlara görə daha yüksək qiymət verir. Datacenter proxy-lər fleksib pay-as-you-go planlar içərisindədir. Əsas səhifə: Geniş datacenter proxy pool, fleksibil planlar Ev və mobil genişlənmə üçün güclü dəstək Açıq dokumentasiya və onboarding Konqreslər : Konkret müqayisədə ən azı konkurentlərin sayı VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltmasıdır. 9. Şagirdlər Şagirdlər Yerlər: Global IP coverage via API Ümumilikdə 1000-dən çox proseduru Destek: E-poçt və topluluk forumları; dokumentasiyalar və SDK-lar Extras: Automatik IP rotasiya, built-in CAPTCHA işləmə, seçici JavaScript rendering ScraperAPI sizə IP-lər verməz – bu, sizin üçün proxy, rotasiya, header və CAPTCHA işlətmək üçün asanlaşdırılmış bir terminal verir. Xatırladaq ki, ABŞ-ın İŞİD-ə qarşı həddi aşan silahlı saldırıları baş verəcək, lakin ABŞ-ın həddi aşan silahlı saldırıları baş verəcək. VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. Əsas səhifə: IP rotasiya, CAPTCHA və header işləyir API integrasiyası və SDK-lər Pay-as-you-go və Free Trial xəritədə Konqreslər : Proxy kontrolü yoxdur (onlar yalnız API vasitəsilə işləyir) Proxy-dən istifadə etmək, proxy-dən istifadə etmək deyil 10. Packetstrim Packetstrim Yerlər: Global IP coverage via API Ümumilikdə 1000-dən çox proseduru Destek: E-poçt və topluluk forumları; dokumentasiyalar və SDK-lar Extras: Automatik IP rotasiya, built-in CAPTCHA işləmə, seçici JavaScript rendering ScraperAPI yalnız IP-ləri sizə göndərmir – bu, sizin üçün proxy, rotasiya, header və CAPTCHA işlətmək üçün asanlaşdırılmış bir terminal verir. Xatırladaq ki, ABŞ-ın İŞİD-ə qarşı həddi aşan silahlı saldırıları baş verəcək, lakin ABŞ-ın həddi aşan silahlı saldırıları baş verəcək. VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. Əsas səhifə: “Extremely low-cost bandwidth-sharing” modeli 1 GB-dan 1 dollar xərclənib Peer-to-peer evlər Konqreslər : Daha az IP bazası Enterprise Provider-dən Sürücülər üçün daha asandır 11. Proqnozlar Proqnozlar Yerlər: Global (170-195 ölkədən ibarət) Free Trial: Small payday trial (yani, $2 sample trafik üçün) Live chat və e-mail yardım Extras: Fine-grained filtrasiya (geo/ASN), rollover data, API quraşdırma ProxyEmpire həddi aşmaqla oynayır: iş prosesiniz konkret ölkələr, ASN-lər və ya ISP-lər tərəfindən verilərsə, bu provider sizə bu kontrolü verir. 200-dən çox ölkəyə aid təmiz panel, API quraşdırma və yaxud 200-dən çox ölkədən ibarətdir, bu, pozisyonun möhkəmləndirilməsinə əsas olan market intelligence və targeted scraping ehtiyacları üçün yaxşı bir yerdir. ProxyEmpire-in planları ev proxy üçün GB-yə görə 15 dollardan başlayır, bu da qiymətlərin artımına səbəb olur.Mobile proxy-lər GB-ya görə 60 dollardan başlayaraq daha yüksək qiymətlər alır və datacenter seçkiləri IP dağılımına dayanır. Əsas səhifə: City- və ASN-level filtrləri ilə Advanced Targeting Məşhur, mobil və datacenter proxy sistemləri “Rollover Data” layihəsi Konqreslər : Düşünürəm ki, daha düşük qiymətlərdə Xətti Bright Data və Oxylabs-dən daha azdır 12. inqilab inqilab Yerlər: Global IP kateqoriyası (satıcı regionlarda milyonlarca IP-ni list edir) Free Trial: İstehsal seçenekləri 24/7 kömək və dokumentasiya Extras: Proxy qatarları, session stickiness, API & SDK bütünlükləri “Infatica” dünya çapında istifadə ediləcəyini fleksibil trafik modelləri ilə balanslaşdırır.Hizmetləri ev, statik ISP, mobil və datacenter proxy-ləri təşkil edir – bunların hamısı qapı terminallarından istifadə etmək və filtr etmək üçün istifadə etmək üçün istifadə olunur. Sesiyanın idarə edilməsinin bir əsas səbəbi var: dəyişə biləcək sürətlər, list / qapı seçenekləri və geliştiricinin API-ləri, ölçüləri fəsad törətmədən konsistentliyə ehtiyacı olan iş prosesləri üçün pratikdir. “Infatica” ev proxy serverləri GB-yə 12 dollar, datacenter proxy serverləri ayda 0.50 dollar, mobil proxy serverlər GB-ya 30 dollar başlayır. Əsas səhifə: Ümumilikdə 100 ölkədən daha çox internet Mobil, datacenter proxy serverləri 24/7 canlı chat və fleksibil hesablama Konqreslər : Ən azı, ən azı konkurentlərdən daha azdır. Bütçülərin qiymətləri konkurentlər kimi qiymətləndirmir Best Proxy Provider Comparison Ən Yaxşı Proxy Provider \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs Oxumaq Oxumaq Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Dekod Dekod Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webqərar Webqərar Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Bright xəbərlər Bright xəbərlər Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Sox Sox Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal İspaniya İspaniya Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut İnternet İnternet Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Rəsmi Rəsmi Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Sürücü API Sürücü API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Packetstrim Packetstrim Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Proqnozlar Proqnozlar Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica inqilab inqilab Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Niyə proxy servisi istifadə etməliyik? Ümumilikdə, bu, bir neçə ildir ki, bu, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki, bir ildir ki Instability & Unreliability: Free proxy-lər sıklıkla çevrimdardır, çox yavaşdır və sıklıqla hədəf web-sitenlər tərəfindən çətindirilir və bloklaşdırılır. VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq çox adi bir hala çevrilib. High Block Rates: Onlar public və sayılmaz insanlar tərəfindən istifadə olduğu üçün, pulsuz proxy sıklıkla siyahı listə daxil edilir, onları hər hansı ciddi məlumat toplama iş üçün faydalıdır. Profesional, ödəyilən proxy xidmət güvenliyinə, performansına və ən önemlisi də təhlükəsizliyinə olan investisiyadir. Conclusion Sonrakı 2013-cü ildə aparılmış arxeoloji tədqiqat işləri burada 120 kv.metrlik ərazidə yaşayış yerinin qalığının olduğunu söyləməyə əsas verir (1). Bütövlükdə bütövlük üçün ikinci problem olan korporativ projektlər üçün Oxylabs və Bright Data bir-birindən üstün ölçü və performans sunar. Valyuta bilən istifadəçilər üçün, Decodo və IPRoyal funksiyaların və qiymətləndirmənin fantastik balansını təmin edir. Webshare, ucuz qiymət barı və pulsuz proxy serverləri üçün proxy alanına asan giriş təmin edən açıq qalibdir. Son olaraq, ən yaxşı seçim sizin spesifik ehtiyaclarınız, bütçeniz və proqnozun ölçüsü ilə bağlıdır. Biz bir planı qəbul etmədən öncə xidmətləri test etmək üçün pulsuz sınaq prosedürlərini və həmişə pulsuz planları istifadə etməkdən çətindir. proxy sektoru sürekli dəyişir və ən yeni alətlər və xüsusiyyətlər haqqında xəbərdardırmaq verilişlərinizin effektiv və verimli qalmasını təmin etmək üçün vacibdir. Faqlər Ən yaxşı proxy server nədir? Ən yaxşı proxy sağlayıcısı işə bağlıdır, bu yüzden ən yaxşı önerimiz Daha böyük və ya daha kompleks projektlər üçün Ən yaxşı qiymətə baxanlar üçün. Oxumaq Dekod İnternet üçün hansı proxy seçilməlidir? Ən çox Datacenter proxy-lər daha sürətli və ucuzdur, lakin gizli olmayan saytları xilas etmək üçün daha yaxşı hazırdırlar. Web şagirdləri Proqnozlar qiymətləndirilirmi? Düşünürəm ki, daha yüksək qiymətli proxy-lər tipik olaraq üstün performans, daha böyük və daha təmiz IP-poçtlar, daha yaxşı müştərilər köməkçisi və yüksək funksiyalar sunar, bunların hamısı böyük və ya çətin projektidir. Datacenter və Residential Proxies arasındakı fərq nədir? Datacenter proxy-lər datacenter-lərdə hosting edilən IP-lərdir; onlar daha sürətli və ucuzdur, lakin daha asan tespit etmək və bloklaşdırmaq da asanlaşır. Satışdan öncə proxy servisi istifadə edə bilərəmmi? Eyni zamanda, çoxsaylı proxy providerlər ücretsiz sınaq, həmişə ücretsiz plan və ya pul qaytarma garantisini təqdim edir, bu da onların xidmətlərini test etmək və proxy serverlərin sizin projektinizə uygun olup olmadığını belirləməyə imkan verir.