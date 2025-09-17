12 najboljih pružatelja proxy usluga 2025. godine

Web skraping, javna ekstrakcija podataka i automatizirana istraživanja sve su više potrebni za poduzeća, analitičare i programere. proxy poslužitelji igraju ključnu ulogu u tim aktivnostima, omogućujući korisnicima da distribuiraju zahtjeve preko više IP-a, održavaju anonimnost i zaobilaze ograničenja geolokacije. Tržište je zasićeno opcijama koje se kreću od golih kostiju, osnovnih alata do sofisticiranih rješenja na razini poduzeća. Ovaj članak je ovdje da vam pruži detaljnu usporedbu 12 najboljih proxy poslužitelja u 2025. godini. mi ćemo pregledati njihove cijene, performanse, značajke i etičke standarde kako bismo vam pomogli odabrati pravo rješenje za vaše specifične potrebe, bilo da gradite osobni web skraper od nule ili upravljate velikim projektom prikupljanja podataka. Best Proxy Providers – Quick Look Najbolji proxy pružatelji – Quick Look Oxylabs – Općenito najbolji proxy poslužitelji za poduzeća i velike projekte. Decodo (ex Smartproxy) – Najbolja vrijednost za novac s robusnom mrežom. Webshare – vrlo pristupačna usluga s besplatnim proxy poslužiteljima. Bright Data – Premium proxy usluga za skalabilne napredne operacije. SOAX – Snažan u mobilnim i ISP proxyima s snažnim filtriranjem. IPRoyal – Pružatelj proračuna s fleksibilnim opcijama plaćanja. NetNut – ISP-ov izvorni statički stanovni proxy i visoke brzine. – A flexible proxy service with ethical sourcing. Rayobyte ScraperAPI – pružatelji proxy servera na temelju API-ja. PacketStream – ultra-nizak trošak pružatelja je izgrađen na modelu dijeljenja širine prijenosa. ProxyEmpire – nudi napredne mogućnosti filtracije i geo-targetinga. Infatica – sveobuhvatna proxy usluga s snažnim naglaskom na etičke prakse. How We Selected the Best Proxy Server Providers Kako odabrati najboljeg proxy poslužitelja Naš popis kombinira sve najvažnije kriterije i rezultate testa s detaljnom analizom značajki kako bi se osiguralo da dobijete najpotpunu sliku trenutnog tržišta proxy servera. Vrste proxyja: Prioritizirali smo pružatelje koji nude više vrsta proxyja (rezidencijalni, datacenter, mobilni, ISP) kako bi pokrili slučajeve korištenja od osnovnog pretraživanja web-a do složenih projekata ekstrakcije podataka. Veličina i raznolikost bazena: Veći IP bazeni s globalnim pokrićem nude bolju rotaciju proxyja i niže stope otkrivanja. Cijene: Analizirali smo strukturu cijena, skrivene naknade, minimalne obveze i prijedloge vrijednosti. Učinkovitost: Mjere kao što su brzina, radno vrijeme i stopa uspjeha ključne su za učinkovitost i kvalitetu podataka. Besplatna ispitivanja i dostupnost: Besplatna ispitivanja i politike povrata ukazuju na povjerenje pružatelja i smanjuju rizik od predanosti prilikom testiranja različitih usluga. Pomoć klijentima: Procijenili smo vrijeme odgovora, tehničku stručnost i dostupnost kroz različite kanale podrške. Etička usklađenost: Razmotrili smo ugled pružatelja usluga, recenzije kupaca na platformama kao što su G2 i Trustpilot i njihovu predanost etičkom nabavi IP-a. Best Proxy Service Providers in 2025 Najbolji pružatelji proxy usluga 2025. godine 1. oksidacija oksidacija Lokacije: 195+ zemalja Besplatna probna verzija: 7 dana za provjerene tvrtke Podrška: 24/7 podrška sa specijaliziranim upraviteljima računa Extras: rotirajuće proxy stanovništvo/ISP/mobilni/datacenter, Web Scraper API, usklađenost fokus Oxylabs je jedan od najosnovanijih pružatelja usluga s najboljim proxy poslužiteljima na tržištu, kojima vjeruju poduzeća za prikupljanje velikih podataka. Njegov portfelj obuhvaća datacenter, mobilne, ISP i kućanske proxy mreže, pružajući korisnicima pouzdanu osnovu za širok raspon slučajeva korištenja. Također nudi snažnu infrastrukturu i vrhunski sustav podrške koji također uključuje menadžere računa za poslovne klijente. API Web Scraper i napredne opcije ciljanja dodaju fleksibilnost, dok je fokus tvrtke na usklađenosti pogodan za organizacije koje trebaju uravnotežiti performanse s transparentnom upotrebom. Oksidativna ponuda počevši od samo 4 dolara po GB-u na platnom planu, s mjesečnim paketima koji se malo smanjuju za veće količine. početi od 0,10 dolara po GB ili 0,80 dolara po IP-u, dok Počevši od 1,60 dolara po IP-u. Dostupni su po cijeni od 9 dolara po GB-u, a možete dobiti i 7-dnevni besplatni ispit ili zatražiti besplatne proxyje s 5 IP-ova kako biste sami isprobali Oxylabs. Rezidencijalni proxy Datacenter proxy poslužitelji ISP proxy uređaji Mobilni proxy Pros je: Broad proxy lineup (DC, ISP, mobile, residential proxies) Globalna pokrivenost (175M+ IP, 195+ lokacija) Odličan Web Scraping API Sljedeći Cons: Viša studijska krivulja 2. Decodo (bivši Smartproxy) Decodo (bivši Smartproxy) Lokacije: stambeni proxy u 195+ zemalja; ISP i datacenter u odabranim regijama; mobilni u rastućem pokrivanju Besplatna probna verzija: 3 dana rezidencijalna probna verzija + 14 dana politika povrata novca Podrška: 24/7 live chat, e-mail, opsežna dokumentacija Extras: proširenja preglednika, API, pričvršćene sesije, pretpostavke rotacije Decodo, prethodno poznat kao Smartproxy, postao je popularan izbor za korisnike koji žele ravnotežu razmjera i pristupačnosti. Njegova mreža od preko 125 milijuna IP-a obuhvaća stambene, podatkovne centre, ISP-ove i mobilne proxyje, što ga čini prikladnim za projekte različitih veličina i različitih razina složenosti. Performance is consistently strong, with reported success rates near 99%. Features like city-level targeting, sticky sessions, and rotation presets are great for finer control, while integrations such as browser extensions and a clean API make it very flexible in various scenarios. Combined with a straightforward dashboard, it’s a platform that works for both individual developers and bigger professional teams. Decodo-ovi proxy stanovi počinju od 1,50 dolara po GB, s mjesečnim planovima koji se kreću od 3,00 dolara do 2,25 dolara po GB, ovisno o volumenu. ISP proxy počinju od 0,27 dolara po IP-u, proxy serveri u središtu podataka počinju od samo 0,026 dolara po IP-u ili GB-u, a mobilni proxy počinju od 4,50 dolara po GB-u. Pros je: Široka mješavina stambenih, mobilnih, podatkovnih centara ili ISP-a Konkurentne cijene po GB-u i vrlo jasne razine cijena Jednostavna za korištenje ploča i rotirajuće prednastavke Sljedeći Cons: Neke napredne korporativne značajke iza viših planova 3. Webshare Webshare Lokacija: Globalna pokrivenost Besplatna probna verzija: Besplatna razina – 10 IP-ova za datacenter Potpora: Pomoćni stol na temelju karata + baza znanja o samoposluzi Dodatki: rotacijski / statički poslužitelji, pristup API-ju Webshare je praktična opcija za one koji žele brzo i pristupačno započeti.Njegova besplatna razina daje vam 10 proxy centra podataka s 1 GB prometa mjesečno, tako da je lako eksperimentirati prije predanosti većim planovima.Ova pristupačna ulazna točka učinila ga posebno popularnim među pojedinačnim programerima i malim timovima. Platforma nudi veliki IP bazen od više od 80 milijuna adresa, s dostupnim proxyima za stambene i podatkovne centre.Funkcije kao što su statičke ili rotirajuće sesije i pristupačan API pomažu korisnicima da integriraju proxyje u bilo koje zadatke skrapavanja ili automatizacije uz minimalni napor. Plaćeni planovi su atraktivno cijenjeni, počevši od 1,40 dolara po GB za stambene proxyje, a statične stambene opcije dostupne su od 0,225 dolara do 0,30 dolara po IP-u. Pros je: Vrlo pristupačni proxy serveri za samoposluživanje Besplatni plan: 10 DC proxy + 1 GB / mjesec Jasni modeli cijena Sljedeći Cons: Ograničena prilagodljivost u usporedbi s poduzetničkim konkurentima 4. svijetli podaci svijetli podaci Lokacije: 195+ zemalja Besplatna probna verzija: 7 dana za provjerene tvrtke Podrška: 24/7 podrška, posvećeni menadžeri uspjeha Extras: Proxy Manager, tržište skupova podataka, napredni geo-targeting Ako je vaš cilj crawling punog skupa, Bright Data pruža i opseg i alate.Njihova kolosalna stambena gomila - plus ISP, mobilni i proxy poslužitelji za podatkovni centar - parovi s alatima kao što su Proxy Manager i skupovi podataka kako bi vam pružili preciznu kontrolu nad tokovima struganja. Napredne značajke uključuju ciljavanje na razini grada/ASN/ISP-a, kontrolne ploče s neposrednim dojmom i logiku usklađenosti na prvom mjestu koja olakšava slučajeve korištenja svjesne rizika. Bright Data rezidencijalni proxy-i počinju od 5,88 dolara po GB-u i smanjuju se na 3,57 dolara po GB-u s većim volumenima. ISP proxy-i su cijenjeni od 12,75 dolara po GB-u, mobilni od 60 dolara po GB-u, a opcije datacentra počinju oko 0,90 dolara po IP-u ili 0,12 dolara po GB-u. Pros je: Masivni proxy bazen (150M+ stambeni, 72M+ mobilni) bogat alat: Proxy Manager, bez zbirke koda, API-ji Geo-targeting i značajke usklađenosti poduzeća Sljedeći Cons: Premium cijena točke 5. SOAX SOAX Lokacije: Globalno (mnoge zemlje) Besplatno ispitno razdoblje: početno ispitno razdoblje dostupno putem stranice za cijene Podrška: Live chat i e-mail Extras: Multi-tier krediti za stambene, mobilne, ISP i datacenter proxy; granularni geo filteri Njihov ekspanzivni IP bazen obuhvaća stambene, ISP-ove, mobilne i proxy centre podataka – sve je dostupno uz jedinstveni kreditni sustav i filtre koji vam omogućuju da lako uključite kontrolu na razini lokacije. S tvrdnjama o snažnom radnom vremenu i stabilnosti ruta, SOAX odgovara korisnicima koji koriste lokalizirane podatkovne ekosustave (kao što je maloprodajno cijenjenje ili testiranje oglasa). SOAX nudi proxyje za stanovanje, mobilne uređaje i ISP-ove, počevši od oko 3,60 dolara po GB, a planovi za veći volumen padaju na oko 2 dolara po GB. Pros je: Mobilni i ISP proxy pokrivenost Flexible rotation and sticky sessions Transparentna cijena po GB Sljedeći Cons: Veće stope po GB-u na ulaznim razinama Manje personaliziranih karakteristika 6. IPRojal IPRojal Lokacije: Globalno (oglašeno 30M+ IP-ova) Besplatno ispitivanje: Nema formalnog suđenja, ali postoje plaćanje kao što idete i promocije Podrška: Live chat i e-pošta Extras: Pay-as-you-go planovi, beskonačna promjena korištenja (“nikad ne prestaje” promet) IPRoyal je modularni izbor za male timove ili freelancere koji žele agilnost bez zaključavanja ugovora.Njegova proxy oprema – stambena, ISP, mobilna i datacenter – dobro se kombinira s fleksibilnim obračunom i funkcijama kao što su lepljive sesije i promet koji nikada ne istječe. Iako nije poduzetnička razina, platforma je korisna i pouzdana - osobito za manje neprijateljsko okruženje za struganje. IPRoyalovi proxy stanovi počinju od 3,50 dolara po GB, proxy ISP-ovi od oko 8 dolara po GB, mobilni od 117 dolara mjesečno, a proxy centra podataka od 1,80 dolara po IP-u mjesečno. Pros je: Proračunski pristupačan s fleksibilnim modelima obračuna Wide proxy mix i duge prijenosne sesije Opcija bez prekida prometa Cons: Poduzetnički alati lakši od top-tier rivala Najbolji popusti često povezani s promocijama 7. neto neto Lokacije: Globalna pokrivenost (85M + IPs) Besplatna probna verzija: Demo / probna verzija dostupna (kontaktirajte nas) Podrška: 24/7 potpora, SLA za poduzeća Extras: Static residential proxies na temelju ISP-a, tehnologija prilagođenog usmjeravanja NetNut se ističe po pouzdanosti – oni nude ISP-ove, statičke proxy uređaje, izbjegavajući nestabilnost P2P-a. Njihov masivni, globalno distribuirani bazen osigurava duge, neprekidne sesije – savršeno za skrapanje radnih tokova koji ne mogu tolerirati IP čurn. Oni ga nadopunjuju zahtjevima za radno vrijeme i API-jima koji su prijateljski s prijenosom, čineći NetNut idejom za korisnike koji žele dosljednost sesije i smanjuju otpornost na globalne krajnje točke. NetNutovi statički proxy stanovi počinju od 1,59 dolara po GB-u, a paketi za poduzeća dostupni su putem izravne prodaje. Cijene Datacenter i ISP-a variraju ovisno o volumenu, dok globalna pokrivenost osigurava dosljednu povezivost. Pros je: Static residential proxies na temelju ISP-a Trajne sesije idealne za duge zadatke skrapanja 24/7 podrška i API integracija Sljedeći Cons: Entry pricing higher than some rivals Network smaller than Bright Data or Oxylabs 8. Rayobyte Rayobyte Lokacije: Globalna pokrivenost (10M+ IPs) Besplatna probna verzija: 2 dana dostupna 24/7 korisnička podrška Extras: Pay-as-you-go nivoi, statički ISP proxy i DC proxy s jamstvima zamjene IP-a Rayobyte podsjeća na švicarska vojska nož proxy upotrebe - počeo je kao specijalist za datacenter, ali sada se uklapa u stambene, ISP i mobilne slojeve. One perk: Rayobyte offers IP replacements for problematic datacenter proxy threads. Add unlimited threads, geo filters, and a straightforward billing model, and you’ve got a toolkit ready for bounce-sensitive tasks. Rayobyte nudi stambene proxyje od oko 15 dolara po GB, ISP od 1,82 dolara po IP-u mjesečno, a mobilni planovi cijenjeni su više ovisno o volumenu. Datacenter proxyji su uključeni u fleksibilne platne planove. Pros je: Veliki proxy bazen za podatkovni centar s fleksibilnim planovima Snažna potpora stambenoj i mobilnoj ekspanziji Jasna dokumentacija i onboarding Sljedeći Cons: Rezidencijalni bazen manji od vrhunskih konkurenata Some reviews mention variable speeds on entry-level plans 9. Scraperapija Scraperapija Lokacije: Globalna IP pokrivenost putem API-ja Besplatna probna verzija: 1000 besplatnih zahtjeva Potpora: E-mail i forumi zajednice; dostupna dokumentacija i SDK-ovi Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering ScraperAPI vam ne šalje IP-ove - daje vam pojednostavljenu krajnju točku koja radi proxy, rotirajuće, glave i CAPTCHA rukovanje za vas. Korisnici uživaju u gotovo neposrednoj integraciji, osobito s SDK-ovima na uobičajenim jezicima. platforma rješava retripe, ciljanje na razini zemlje, pa čak i stranice s JS renderiranjem – savršeno za brzo skriptiranje ili dinamičko struganje. ScraperAPI uses a request-based pricing model with 1,000 free requests per month. Paid plans start at $49 for 100,000 requests, and higher tiers scale based on usage. This approach lets you pay for results rather than raw bandwidth. Pros je: Automatsko rješavanje IP rotacije, CAPTCHA i glava Programer-first s API integracijom i SDK-ovima Pay-as-you-go i besplatna probna verzija dostupna Sljedeći Cons: No direct proxy control (works only through API) Ograničeno na skrapanje zadataka, a ne opće korištenje proxy-a 10. PacketStream PacketStream Locations: Worldwide IP coverage via API Besplatna probna verzija: 1000 besplatnih zahtjeva Support: Email and community forums; documentation and SDKs available Extras: Automatic IP rotation, built-in CAPTCHA handling, optional JavaScript rendering ScraperAPI doesn’t just hand you IPs – it gives you a simplified endpoint that does the proxying, rotating, header, and CAPTCHA handling for you. It’s a fast-track option if you want to focus on coding and data, not managing IP infrastructure. Korisnici uživaju u gotovo neposrednoj integraciji, osobito s SDK-ovima na uobičajenim jezicima. platforma rješava retripe, ciljanje na razini zemlje, pa čak i stranice s JS renderiranjem – savršeno za brzo skriptiranje ili dinamičko struganje. PacketStream naplaćuje 1 USD po GB-u putem svog modela dijeljenja prijenosne širine.Nema ugovora ili obveza, što ga čini proračunski prihvatljivim rješenjem za lagano struganje ili testiranje.Cijena ostaje dosljedna bez obzira na korištenje. Pros je: Extremely low-cost bandwidth-sharing model Transparentna cijena na $1/GB Peer-to-peer stanovništvo Sljedeći Cons: Manji IP bazen od poduzetničkih pružatelja Manje prikladno za teške industrije 11. ProxyEmpire Proksimetrija Lokacije: Globalno (170–195 zemalja pokrivenosti) Besplatno ispitivanje: mali plaćeni ispit (npr. $ 2 za promet uzorka) Pomoć: Live chat i e-mail Extras: Fine-grained filtering (geo/ASN), rollover data, API access ProxyEmpire igra preciznost: ako vaš tok posla zahtijeva podatke iz određenih gradova, ASN-ova ili ISP-ova, ovaj vam pružatelj pruža tu kontrolu. With a clean dashboard, API access, and coverage across nearly two-hundred countries, it’s a good fit for market intelligence and targeted scraping needs where location fidelity is key. ProxyEmpireovi planovi počinju na oko 15 dolara po GB za proxy stanove, s popustima za volumen. Mobilni proxy su cijenjeni više, počevši od oko 60 dolara po GB, a opcije datacentra temelje se na dodjeli IP-a. Pros je: Napredno ciljavanje s filtrima na razini grada i ASN-a Mješavina stambenih, mobilnih i datacenter proxy uređaja Transparentna politika rollover podataka Sljedeći Cons: Viša cijena na nižim količinama Network size smaller than Bright Data or Oxylabs 12. Infatica Nesretna Lokacije: Globalna IP pokrivenost (prodavatelj navodi milijune IP-ova u različitim regijama) Besplatno ispitno razdoblje: Opcije ispitnog razdoblja na zahtjev 24/7 podrška i dokumentacija Extras: Proxy Gateways, Session Stickiness, API & SDK integracija Infatica uravnotežuje globalnu dostupnost s fleksibilnim modelima prometa.Njihova usluga obuhvaća proxy uređaje za stambene, statičke ISP-ove, mobilne i datacenter uređaje – sve dostupno raspoređene putem pristupnih krajnjih točaka koje pomažu u upravljanju i filtriranju korištenja. A focal point is session management: variable sticky durations, list/gateway options, and developer APIs make it practical for workflows that need consistency without sacrificing scale. Infatica stambeni proxy počinje od 12 dolara po GB, proxy serveri za datacenter oko 0,50 dolara po IP-u mjesečno, a mobilni proxy od oko 30 dolara po GB-u. Pros je: Globalna mreža u više od 100 zemalja Offers residential, mobile, datacenter proxy servers 24/7 live chat i fleksibilno obračunavanje Sljedeći Cons: Manji IP bazen od vodećih konkurenata Cijene ulaznica nisu tako konkurentne kao konkurenti proračuna Best Proxy Provider Comparison Najbolji proxy provider \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial oksidacija Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Sljedeći: Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No Proksimetrija Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Nesretna Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Oxylabs oksidacija oksidacija Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Decodo Dekodiranje Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data svijetli podaci svijetli podaci Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX SOAX SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal IPRojal IPRojal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut neto NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Rayobyte Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Sljedeći: Scraper API Sljedeći: Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream PacketStream PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Proksimetrija Proksimetrija Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Nesretna Nesretna Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Zašto ne biste trebali koristiti besplatne proxy usluge While the idea of using a free proxy might be tempting, it's a practice that carries significant risks. Free proxies are often sourced unethically and are highly unstable. Research from various studies, including one cited in a 2025 arXiv paper, shows that on average, only about 34.5% of free proxy servers remain active, with many having severe security flaws. The primary dangers include: Nestabilnost i nepouzdanost: besplatni proxy često odlaze van mreže, iznimno su spori i često ih ciljane web stranice brzo otkriju i blokiraju. Sigurnosne ranjivosti: Mnogi besplatni proksi su zlonamjerni. Vaši podaci, uključujući povjerljive podatke za prijavu i osjetljive informacije, mogu biti presretani, ili vaš uređaj može biti zaražen malverom. Visoke stope blokiranja: Budući da su javne i koriste ih bezbrojni pojedinci, besplatni proksi često su na crnoj listi, čineći ih beskorisnima za bilo koji ozbiljan zadatak prikupljanja podataka. Profesionalna, plaćena proxy usluga je ulaganje u pouzdanost, performanse i, što je najvažnije, sigurnost. Conclusion Zaključak Odabir pravog proxy pružatelja ovisi o veličini projekta, ciljnim web stranicama i proračunu. pružatelji pregledani u ovom priručniku predstavljaju najbolje koje tržište ima za ponuditi 2025. godine, svaka s vlastitom prijedlogom vrijednosti. Za projekte na razini poduzeća gdje je proračun sekundarna briga, Oxylabs i Bright Data nude neusporedivu veličinu i performanse. Za korisnike svjesne vrijednosti, Decodo i IPRoyal pružaju fantastičnu ravnotežu funkcija i pristupačnosti. Za programere koji traže brz pristup, Webshare je jasan pobjednik, nudeći jednostavan ulazak u proxy prostor zbog niske cijene i besplatnih proxy poslužitelja. U konačnici, najbolji izbor ovisi o vašim specifičnim potrebama, proračunu i veličini projekta. Vrlo preporučujemo da iskoristite besplatne testove i trajne besplatne planove za testiranje usluga prije preuzimanja plana. FAQ Koji je najbolji proxy provider? Najbolji proxy pružatelj ovisi o zadatku, tako da su naše top preporuke za veće ili složenije projekte i Za one koji traže najbolju vrijednost za cijenu. oksidacija Dekodiranje Koji proxy tip trebam odabrati za web skraping? Za većinu Proxy uređaji su najbolji izbor jer se dobivaju od stvarnih ljudi koristeći stvarne IP adrese, koje su manje vjerojatno da će biti blokirane. web scraping Jesu li skupi proxy vrijedni toga? Veće cijene proksija od uglednih pružatelja obično nude vrhunsku učinkovitost, veće i čistije IP bazene, bolju korisničku podršku i napredne značajke, sve što je nužno za velike ili teške projekte. Koja je razlika između stambenih i datacenter proxy uređaja? Stambeni proxy usmjerava promet kroz stvarne stambene uređaje, što ih čini legitimnim korisnicima. Datacenter proxy su IP-ovi smješteni u podatkovnim centrima; oni su brži i jeftiniji, ali su također lakše otkriti i blokirati. Mogu li isprobati proxy usluge prije kupnje? Da, većina uglednih proxy pružatelja nudi besplatnu probnu verziju, trajni besplatni plan ili jamstvo povratka novca, što vam omogućuje da testirate njihovu uslugu i odredite je li ona prikladna za vaš projekt.