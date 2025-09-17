12 Най-добри доставчици на прокси услуги през 2025 година

ProviderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 безплатни IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareДостъпно влизане, персонализация80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 безплатни сесии DC proxyBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBD Уеб сканирането, извличането на публични данни и автоматизираното изследване стават все по-необходими за бизнеса, анализаторите и разработчиците. Прокси сървърите играят критична роля в тези дейности, като позволяват на потребителите да разпространяват заявки по няколко IP адреса, да поддържат анонимност и да заобикалят ограниченията за географско местоположение. Изборът на прокси доставчик обаче може да бъде сложна задача.Пазарът е наситен с опции, вариращи от голи кости, основни инструменти до сложни решения на корпоративно ниво. Тази статия е тук, за да ви предостави задълбочено сравнение на 12-те най-добри доставчици на прокси сървъри през 2025 г. Ние ще разгледаме техните цени, производителност, функции и етични стандарти, за да ви помогнем да изберете правилното решение за вашите специфични нужди, независимо дали изграждате личен уеб сканер от нулата или управлявате мащабен проект за събиране на данни. Best Proxy Providers – Quick Look Най-добрите прокси доставчици – Quick Look Oxylabs – Общо най-добрите прокси сървъри за корпоративни и мащабни проекти. Decodo (ex Smartproxy) – Най-добра стойност за пари с надеждна мрежа. Webshare – изключително достъпна услуга с безплатни прокси сървъри. Bright Data – Premium прокси услуга за мащабируеми усъвършенствани операции. SOAX – Силен в мобилни и ISP прокси с мощно филтриране. IPRoyal – Удобен за бюджета доставчик с гъвкави опции за плащане. NetNut – ISP-ориентирани статични жилищни прокси и високи скорости. Rayobyte – гъвкава прокси услуга с етично снабдяване. ScraperAPI – API базирани прокси сървъри. PacketStream – ултра-евтин доставчик, изграден върху модел за споделяне на честотната лента. ProxyEmpire – предлага усъвършенствани възможности за филтриране и географско насочване. Infatica – универсална прокси услуга с силен акцент върху етичните практики. How We Selected the Best Proxy Server Providers Как да изберем най-добрите прокси сървъри Нашият списък съчетава всички най-важни критерии и резултати от тестовете с задълбочен анализ на функциите, за да сте сигурни, че получавате най-пълната картина на текущия пазар на прокси сървъри. Типове прокси: Ние отдадохме приоритет на доставчиците, предлагащи множество типове прокси (резидентни, центрове за данни, мобилни, ISP), за да обхванат случаи на използване от основно сърфиране в уеб до сложни проекти за извличане на данни. Размер и разнообразие на басейна: По-големите IP басейни с глобално покритие предлагат по-добра ротация на прокси и по-ниски нива на откриване. Ценообразуване: Ние анализираме ценови структури, скрити такси, минимални ангажименти и предложения за стойност. Показатели като скорост, работно време и скорост на успех са от решаващо значение за ефективността и качеството на данните. Безплатни проби и достъпност: Безплатните проби и политиките за възстановяване показват доверието на доставчика и намаляват риска от ангажираност при тестване на различни услуги. Поддръжка на клиенти: Оценихме времето за реакция, техническия опит и наличността на различни канали за поддръжка. Етично спазване: Разгледахме репутацията на доставчиците, отзивите на клиентите за платформи като G2 и Trustpilot и ангажимента им към етичното снабдяване с IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Най-добрите прокси доставчици през 2025 г. 1. окситоцин окситоцин Местоположение: 195+ държави Безплатен пробен период: 7-дневен пробен период за проверени компании Поддръжка: 24/7 поддръжка с специализирани мениджъри на акаунти Екстраси: Ротиране на прокси за жилищни / интернет доставчици / мобилни / центрове за данни, Web Scraper API, фокус върху съответствието Oxylabs е един от най-установените доставчици с най-добрите прокси сървъри на пазара, доверени от предприятията за мащабно събиране на данни. Портфолиото му обхваща центрове за данни, мобилни, интернет доставчици и жилищни прокси мрежи, като дава на потребителите надеждна основа за широк спектър от случаи на използване. Той също така предлага силна инфраструктура и система за поддръжка от най-висок клас, която включва и мениджъри на акаунти за бизнес клиенти. API на Web Scraper и усъвършенствани опции за насочване добавят гъвкавост, докато фокусът на компанията върху съответствието го прави подходящ за организации, които трябва да балансират производителността с прозрачната употреба. Оксиданти предлагат Започвайки от само $ 4 на GB по план pay-as-you-go, с месечните пакети леко намаляват за по-високи обеми. започват от $ 0.10 на GB или $ 0.80 на IP, докато Започнете от $ 1,60 на IP. са достъпни за $ 9 на GB, а също така можете да получите 7-дневен безплатен пробен период или да претендирате за безплатни прокси с 5 IP, за да опитате сами Oxylabs. Жилищни прокси Прокси сървъри на Datacenter Прокси за ISP Мобилни прокси Просът : Широк набор от прокси услуги (DC, ISP, мобилни, жилищни прокси услуги) Глобално покритие (175M+ IPs, 195+ места) Отлично уеб сканиране API Консът : Висша учебна крива 2. Decodo (предишен Smartproxy) Decodo (предишен Smartproxy) Местоположения: жилищни прокси в 195+ страни; ISP и центрове за данни в избрани региони; мобилни в нарастващо покритие Безплатен пробен период: 3-дневен резидентен пробен период + 14-дневна политика за възстановяване Поддръжка: 24/7 чат на живо, имейл, обширна документация Extras: разширения на браузъра, API, лепкави сесии, предварителни настройки за въртене Decodo, известен преди като Smartproxy, се превърна в популярен избор за потребители, които искат баланс между мащаба и достъпността. Неговата мрежа от над 125 милиона IP адреси обхваща жилищни, центрове за данни, интернет доставчици и мобилни прокси услуги, което го прави подходящ за проекти с различни размери и различни нива на сложност. Изпълнението е последователно силно, с почти 99% успеваемост.Функции като насочване на градско ниво, лепкави сесии и предварителни настройки за завъртане са чудесни за по-фин контрол, докато интеграции като разширения на браузъра и чист API го правят много гъвкав в различни сценарии.В комбинация с прост таблото, това е платформа, която работи както за отделни разработчици, така и за по-големи професионални екипи. Местните прокси услуги на Decodo започват от $ 1,50 на GB, като месечните планове варират от $ 3,00 до $ 2,25 на GB в зависимост от обема. ISP прокси услуги започват от $ 0,27 на IP, прокси сървъри за центрове за данни започват от $ 0,026 на IP или на GB, а мобилните прокси услуги започват от $ 4,50 на GB. Просът : Широка комбинация от жилищни, мобилни, центрове за данни или ISP прокси Конкурентни цени на GB и много ясни ценови нива Лесни за използване табла и ротационни предварителни настройки Консът : Някои усъвършенствани корпоративни функции зад по-високите планове 3. Webshare Webshare Местоположение: Глобално покритие Безплатен пробен период: Безплатно ниво – 10 IP-та за центрове за данни Поддръжка: бюрото за помощ на базата на билети + базата от знания за самообслужване Екстра: Ротационни/статични сървъри, API достъп Webshare е практична опция за тези, които искат да започнат бързо и достъпно. Неговата безплатна нива ви дава 10 прокси центрове за данни с 1 GB трафик на месец, така че е лесно да експериментирате, преди да се ангажирате с по-големи планове. Платформата предлага огромен IP басейн от над 80 милиона адреса, както за жилищни, така и за центрове за данни.Функции като статични или ротационни сесии и достъпен API помагат на потребителите да интегрират проксите във всякакви задачи за сканиране или автоматизация с минимални усилия. Платените планове са атрактивни цени, започвайки от $ 1,40 на GB за жилищни прокси услуги, а статичните жилищни опции са на разположение от $ 0,225 до $ 0,30 на IP. Прокси сървърите на Datacenter започват от $ 0,0179 на IP. Webshare също е една от малкото реномирани безплатни прокси услуги, които предлагат постоянен безплатен слой за всеки, който може да опита. Просът : Много достъпни прокси сървъри за център за данни за самообслужване Безплатен план: 10 DC proxies + 1GB/месец Ясни ценови модели Консът : Ограничена персонализируемост в сравнение с корпоративните конкуренти 4. Блестящи данни Блестящи данни Местоположение: 195+ държави Безплатен пробен период: 7-дневен пробен период за проверени компании Поддръжка: 24/7 поддръжка, специализирани мениджъри за успех Екстраси: Прокси мениджър, пазар на набори от данни, разширено географско насочване Ако целта ви е пълномащабно сканиране, Bright Data осигурява както мащаба, така и инструментите.Тяхната колосална жилищна тълпа – плюс прокси сървъри на ISP, мобилни и центрове за данни – се съчетават с инструменти като Proxy Manager и набори от данни, за да ви дадат точен контрол върху потоците от сканиране. Разширените функции включват насочване на ниво град/ASN/ISP, директни табла и логика на първо място, която улеснява рискосъзнателните случаи на използване. Резидентните прокси услуги на Bright Data започват от $5,88 на GB и се разширяват до $3,57 на GB с по-големи обеми. ISP прокси услугите са на цена от $12,75 на GB, мобилни от $60 на GB, а опциите за центрове за данни започват от около $0,90 на IP или $0,12 на GB. 7-дневен безплатен пробен период е на разположение и за проверени бизнес акаунти. Просът : Масивен прокси басейн (150M+ жилищни, 72M+ мобилни) Богати инструменти: Прокси мениджър, колектори без код, API Характеристики на географското насочване и корпоративното съответствие Консът : Премиум ценови точки 5. Сокът Сокът Местоположение: Глобално (много страни) Безплатен пробен период: Старт пробен период на разположение чрез ценовата страница Поддръжка: Електронна поща и чат Екстра: Многостепенни кредити за прокси за жилищни, мобилни, интернет доставчици и центрове за данни; гранулирани геофилтри SOAX се отличава, когато имате нужда от географско-специфично или мобилно тежко таргетиране. Техният обширен IP басейн обхваща жилищни, ISP, мобилни и прокси центрове за данни - всички достъпни с единна кредитна система и филтри, които ви позволяват лесно да превключвате в контрол на ниво локално ниво. С твърденията си за силна стабилност на работното време и маршрута, SOAX подхожда на потребителите, които използват локализирани екосистеми от данни (като ценообразуване на дребно или тестване на реклами). SOAX предлага жилищни, мобилни и ISP прокси услуги, започвайки от около 3,60 долара на GB, а плановете за по-голям обем падат до около 2 долара на GB. Мобилните прокси услуги започват от около 7,50 долара на GB, докато опциите за центрове за данни се ценят отделно в зависимост от пакета. Просът : Силно мобилно и ISP прокси покритие Гъвкава ротация и лепкави сесии Прозрачна цена за GB Консът : По-високи цени на GB при входни нива По-малко характеристики на персонализацията 6. ИПРОЙАЛ ИПРОЙАЛ Местоположения: Глобално (рекламирани 30M+ IPs) Безплатен пробен период: Няма официален пробен период, но съществуват плащания и промоции Поддръжка: Чат на живо и имейл поддръжка Екстра: планове за плащане по начина, по който отивате, безкрайно прехвърляне на използването („не изтичане“ трафик) IPRoyal е модулният избор за малки екипи или фрийлансери, които искат гъвкавост, без да се заключват в договори. Неговият прокси инвентар – жилищни, ISP, мобилни и центрове за данни – се съчетава добре с гъвкаво фактуриране и функции като лепкави сесии и трафик, който никога не изтича. Макар че не е от корпоративен клас, платформата е използваема и надеждна - особено за по-малко враждебни среди за изстъргване. Местните прокси услуги на IPRoyal започват от $3.50 на GB, прокси услугите на ISP започват от около $8 на GB, мобилните услуги започват от $117 на месец и прокси услугите на центровете за данни започват от $1.80 на IP месечно. Просът : Бюджет-приятелски с гъвкави модели за фактуриране Широк прокси микс и дълги лепилни сесии Опция за трафик без изтичане Консът : Корпоративните инструменти са по-леки от най-добрите конкуренти Най-добрите отстъпки често са свързани с промоции 7. мрежата мрежата Местоположение: Глобално покритие (85M+ IPs) Безплатен пробен период: Демо/пробен период на разположение (чрез контакт) Поддръжка: 24/7 поддръжка, SLAs за корпоративни нива Екстра: статични жилищни прокси базирани на ISP, технология за персонализирано маршрутизиране NetNut се откроява за надеждност – те предлагат статични жилищни прокси базирани на ISP, като избягват нестабилността на P2P. Техният масивен, глобално разпределен басейн осигурява дълги, непрекъснати сесии – идеален за изтриване на работните потоци, които не могат да толерират IP churn. Те го подкрепят с твърдения за работно време и API-та, които са приятелски настроени, което прави NetNut идеален за потребители, които се стремят към последователност на сесията и изтриват устойчивостта в глобалните крайни точки. Статичните жилищни прокси услуги на NetNut започват от $1,59 на GB, с корпоративни пакети, достъпни чрез директни продажби. Цените на Datacenter и ISP варират в зависимост от обема, докато глобалното покритие гарантира последователна свързаност. Просът : Статични жилищни прокси услуги Персистиращи сесии, идеални за дълги задачи за изстъргване 24/7 поддръжка и API интеграция Консът : Входни цени по-високи от някои съперници Мрежата е по-малка от Bright Data или Oxylabs 8. Рейби Рейби Местоположение: Глобално покритие (10M+ IPs) Безплатен пробен период: 2 дни пробен период Поддръжка на клиенти 24/7 Екстра: Pay-as-you-go нива, статични ISP прокси и DC прокси с гаранции за замяна на IP Rayobyte прилича на швейцарски армейски нож за използване на прокси – той започва като специалист по центрове за данни, но сега се обгръща в жилищни, интернет доставчици и мобилни слоеве. Едно предимство: Rayobyte предлага IP заместители за проблемни прокси нишки за центрове за данни. Добавете неограничени нишки, географски филтри и прост модел за фактуриране и имате набор от инструменти, готови за задачи, чувствителни към отстъпки. Rayobyte предлага жилищни proxies от около $15 на GB, ISP от $1.82 на IP месечно и мобилни планове с по-високи цени в зависимост от обема. Просът : Голям прокси басейн за центрове за данни с гъвкави планове Силна подкрепа за жилищно и мобилно разширяване Ясна документация и на борда Консът : Жилищният басейн по-малък от конкурентите от най-висок клас Някои прегледи споменават променливите скорости на плановете на входно ниво 9. скрап скрап Местоположение: Световно IP покритие чрез API Безплатна пробна версия: 1000 безплатни пробни заявки Поддръжка: имейл и форуми на общността; налична документация и SDK Екстраси: Автоматично завъртане на IP, вградена обработка на CAPTCHA, опционално представяне на JavaScript ScraperAPI не ви предава IP адреси – той ви дава опростена крайна точка, която прави проксирането, въртенето, заглавието и CAPTCHA обработката за вас. Потребителите се радват на почти незабавна интеграция, особено с SDK на общи езици.Платформата се справя с ретрий, таргетиране на ниво държава и дори страници с JS рендериране – идеални за бързо скриптиране или динамично сканиране. ScraperAPI използва модел за ценообразуване въз основа на заявка с 1000 безплатни заявки на месец. Платените планове започват от $ 49 за 100 000 заявки, а по-високите нива се разширяват въз основа на използването. Просът : Автоматично обработва IP ротация, CAPTCHAs и заглавия Разработчик-първи с API интеграция и SDKs Pay-as-you-go и безплатен пробен период Консът : Няма директен прокси контрол (работи само чрез API) Ограничено до изтриване на задачи, а не общо използване на прокси 10. Пакетът Пакетът Местоположение: Световно IP покритие чрез API Безплатна пробна версия: 1000 безплатни пробни заявки Поддръжка: имейл и форуми на общността; налична документация и SDK Екстраси: Автоматично завъртане на IP, вградена обработка на CAPTCHA, опционално представяне на JavaScript Потребителите се радват на почти незабавна интеграция, особено с SDK на общи езици.Платформата се справя с ретрий, таргетиране на ниво държава и дори страници с JS рендериране – идеални за бързо скриптиране или динамично сканиране. PacketStream таксува $1 на GB чрез своя модел за споделяне на честотната лента между партньори. Няма договори или ангажименти, което го прави бюджетно решение за леко изстъргване или тестване. Цената остава последователна независимо от използването. Просът : Изключително евтин модел за споделяне на честотната лента Прозрачна цена от $1/GB Peer-to-peer жилищни имоти Консът : По-малък IP пул от корпоративните доставчици По-малко подходящ за индустрии с тежки изисквания 11. Проксиемпир Проксиемпир Местоположения: Глобално (170-195 държави покритие) Безплатен пробен период: Малък платен пробен период (напр. $ 2 за пробен трафик) Поддръжка: Чат на живо и имейл помощ Екстра: фино филтриране с фини зърна (geo/ASN), данни за прехвърляне, достъп до API ProxyEmpire играе с прецизност: ако вашият работен поток изисква данни от конкретни градове, ASN или интернет доставчици, този доставчик ви дава този контрол. С чиста табла, достъп до API и покритие в почти двеста страни, той е подходящ за нуждите от пазарна интелигентност и целенасочено изтриване, където лоялността на местоположението е ключова. Плановете на ProxyEmpire започват от около 15 долара на GB за жилищни прокси устройства, с намаления на обема.Мобилните прокси устройства се ценят по-високо, започвайки от около 60 долара на GB, а опциите за центрове за данни се основават на IP разпределението. Просът : Разширено насочване с филтри на ниво град и ASN Съчетание от жилищни, мобилни и прокси центрове за данни Прозрачна политика за прехвърляне на данни Консът : По-високи цени при по-ниски обеми Мрежови размери по-малки от Bright Data или Oxylabs 12. Неудовлетвореност Неудовлетвореност Местоположение: Глобално IP покритие (продавачът изброява милиони IP адреси в различни региони) Безплатен пробен период: Опции за пробен период по заявка 24/7 поддръжка и документация Екстра: Прокси портали, сесия затягане, API & SDK интеграция Infatica балансира глобалната наличност с гъвкави модели на трафик. Техните услуги обхващат жилищни, статични интернет доставчици, мобилни и прокси центрове за данни – всички достъпно разгърнати чрез крайни точки за портали, които помагат за управление и филтриране на използването. Фокусът е управлението на сесиите: променливите продължителности на залепване, опциите за списъци / портали и API за разработчици го правят практичен за работни потоци, които се нуждаят от последователност, без да се жертва мащабът. Прокси сървърите на Infatica започват от $12 на GB, прокси сървърите на центровете за данни започват от около $0.50 на IP на месец, а мобилните прокси сървъри започват от около $30 на GB. Налични са намаления на обема и може да се организира персонализирана корпоративна ценообразуване. Просът : Глобална мрежа от 100+ държави Прокси сървъри за жилищни, мобилни и центрове за данни 24/7 чат на живо и гъвкаво фактуриране Консът : По-малък IP басейн от водещите конкуренти Входните цени не са толкова конкурентни, колкото бюджетните конкуренти Best Proxy Provider Comparison Най-добър прокси доставчик \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs окситоцин окситоцин Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Декодиране Декодиране Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Блестящи данни Блестящи данни Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Сокът Сокът Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal ИПРОЙАЛ ИПРОЙАЛ Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut мрежата мрежата Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Рейби Рейби Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Почистващ огън Почистващ огън Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Пакетът Пакетът Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Проксиемпир Проксиемпир Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Неудовлетвореност Неудовлетвореност Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Защо не трябва да използвате безплатни прокси услуги Докато идеята за използване на безплатен прокси може да бъде изкушаваща, това е практика, която носи значителни рискове. Безплатните прокси често се извличат неетично и са силно нестабилни. Изследвания от различни проучвания, включително едно цитирано в статия arXiv от 2025 г., показват, че средно само около 34,5% от безплатните прокси сървъри остават активни, като много от тях имат сериозни недостатъци в сигурността. Нестабилност и ненадеждност: Безплатните прокси често излизат офлайн, са изключително бавни и често бързо се откриват и блокират от целевите сайтове. Уязвимости в сигурността: Много безплатни прокси програми са злонамерени. Вашите данни, включително идентификационни данни за вход и чувствителна информация, могат да бъдат прехващани или устройството ви може да бъде заразено с злонамерен софтуер. Високи скорости на блокиране: Тъй като те са публични и се използват от безброй хора, безплатните прокси често са включени в черния списък, което ги прави безполезни за всяка сериозна задача за събиране на данни. Професионалната, платена прокси услуга е инвестиция в надеждност, производителност и, най-важното, сигурност. Conclusion Заключението Изборът на правилния прокси доставчик зависи от мащаба на проекта, целевите уебсайтове и бюджета.Прегледаните в това ръководство доставчици представляват най-доброто, което пазарът има да предложи през 2025 г., всеки с свое собствено предложение за стойност. За проекти на корпоративно ниво, където бюджетът е второстепенна грижа, Oxylabs и Bright Data предлагат несравним мащаб и производителност. За целеустремени потребители, Decodo и IPRoyal осигуряват фантастичен баланс на функции и достъпност. За разработчиците, които търсят бърз достъп, Webshare е ясният победител, предлагайки лесен достъп до прокси пространството поради ниската цена и безплатните прокси сървъри. В крайна сметка, най-добрият избор зависи от вашите специфични нужди, бюджет и мащаб на проекта. Ние силно препоръчваме да се възползвате от безплатни проби и постоянни безплатни планове, за да тествате услугите, преди да се ангажирате с план. прокси индустрията непрекъснато се развива и да сте информирани за най-новите инструменти и функции е ключът към гарантирането, че усилията ви за събиране на данни остават ефективни и ефективни. FAQ Кой е най-добрият прокси доставчик? Най-добрият прокси доставчик зависи от задачата, така че нашите топ препоръки са за по-големи или по-сложни проекти и За тези, които търсят най-добрата цена. окситоцин Декодиране Какъв тип прокси трябва да избера за уеб сканиране? За повечето Задачите, жилищните прокси са най-добрият избор, тъй като те са получени от реални хора, използващи реални IP адреси, които са по-малко вероятно да бъдат блокирани. Сайт за сканиране Заслужават ли се скъпите прокси? По-скъпите прокси услуги от реномирани доставчици обикновено предлагат по-висока производителност, по-големи и по-чисти IP басейни, по-добра поддръжка на клиентите и усъвършенствани функции, всички от които са от съществено значение за големи или трудни проекти. Каква е разликата между жилищни и прокси центрове за данни? Прокси центрове за данни са IP адреси, хоствани в центрове за данни; те са по-бързи и по-евтини, но също така са по-лесни за откриване и блокиране. Мога ли да изпробвам прокси услуги преди покупка? Да, повечето уважавани прокси доставчици предлагат безплатен пробен период, постоянен безплатен план или гаранция за връщане на парите, което ви позволява да тествате тяхната услуга и да определите дали тя е подходяща за вашия проект.