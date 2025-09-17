ResidentBest for IP poolProxy typesLocationsStart priceFree version / trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 maimaim-poana IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareFahazoan-dalana, customization80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 maimaim-poana DC proxiesBright DataPremium options150M+Residential, datacenter, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBDAY Mobile Ny fanodinana tranonkala, ny fanodinana angon-drakitra ho an'ny daholobe, ary ny fikarohana ara-toekarena dia tena ilaina ho an'ny orinasa, mpikaroka sy mpikaroka. Ny mpizara proxy dia manana anjara toerana manan-danja amin'ireo asa ireo amin'ny alàlan'ny ahafahan'ny mpampiasa mizara fangatahana amin'ny IP maromaro, hitazona ny tsy fantatra, ary mandositra ny fetran'ny geolocation. Na izany aza, ny fisafidianana mpamatsy proxy dia mety ho asa sarotra. Ny tsena dia feno safidy manomboka amin'ny fitaovana fototra, fitaovana fototra ho an'ny vahaolana mahomby amin'ny sehatra orinasa. Ity lahatsoratra ity dia eto mba hanome anao fampitandremana lalina momba ny 12 mpamatsy proxy tsara indrindra amin'ny 2025.Hitantsika ny vidiny, ny fahombiazan'izy ireo, ny endri-javatra ary ny fitsipika ara-toekarena mba hanampy anao hifidy ny vahaolana tsara ho an'ny zavatra ilainao manokana, na ny fanorenana tranonkala manokana avy hatrany na ny fitantanana tetikasa fanangonana tahirin-kevitra lehibe. Best Proxy Providers – Quick Look Ny mpamatsy Proxy tsara indrindra - Quick Look Oxylabs – Amin'ny ankapobeny, ny tsara indrindra proxy servers ho an'ny orinasa sy ny tetikasa lehibe. Decodo (ex Smartproxy) - Ny tsara indrindra ho an'ny vola amin'ny tambajotra mahery vaika. Webshare - serivisy avo lenta miaraka amin'ny serivisy proxy maimaim-poana. Bright Data - serivisy proxy avo lenta ho an'ny asa avo lenta. SOAX - Matanjaka amin'ny proxy finday sy ISP miaraka amin'ny famolavolana mahery vaika. IPRoyal - mpamatsy tsara amin'ny vidiny miaraka amin'ny safidy pay-as-you-go. NetNut - ISP-sourced static residential proxies sy haingam-pandeha. Rayobyte - tolotra proxy maoderina miaraka amin'ny fikarohana ara-toekarena. ScraperAPI - mpamatsy server proxy mifototra amin'ny API. PacketStream - mpamatsy ultra-laba miorina amin'ny modelin'ny fandefasana bandwidth. ProxyEmpire - Manolotra fahaiza-manaon'ny fanodinana sy ny geo-targeting. Infatica - serivisy proxy isan-karazany miaraka amin'ny torohevitra mafy amin'ny fitsipika ara-tsiansa. How We Selected the Best Proxy Server Providers Ahoana no nifidy ny mpamatsy Proxy tsara indrindra Ny lisitry ny lisitra dia mampifandray ny fepetra manan-danja rehetra sy ny valin'ny fitsapana miaraka amin'ny fanadihadiana amin'ny endri-javatra amin'ny ankapobeny mba hahazoanao sary feno indrindra momba ny tsena amin'izao fotoana izao. Proxy karazana: Nanolo-tena ny mpamatsy izay manolotra karazana proxy maro (renivohitra, datacenter, finday, ISP) mba hanatanterahana ny fampiasana tranga avy amin'ny famerenana ankapobeny amin'ny tranonkala ho an'ny tetikasa fanangonana angona sarotra. Ny habeny sy ny fahasamihafana: Ny habeny IP lehibe kokoa amin'ny fidirana maneran-tany dia manolotra famerenana tsara kokoa amin'ny proxy sy ny tahan'ny famantarana ambany. Pricing: Nanadihady ny rafitra vidin'ny vidin-javatra, ny saram-pandraharahan'ny vidin-javatra, ny fampanantenana ambany, ary ny tombontsoa. Performance: Metrika toy ny haingana, ny vanim-potoana sy ny fahombiazan'ny fahombiazana dia manan-danja amin'ny fahombiazana sy ny kalitaon'ny angon-drakitra. Ny fanandramana maimaim-poana sy ny fahafahana miditra: Ny politika maimaim-poana sy ny fandoavam-bola dia mampiseho ny fitokisan'ny mpamatsy ary mampihena ny loza mifandraika amin'ny fanandramana tolotra samihafa. Mpanampy ny mpanjifa: Nanamarika ny fotoana hamaly, ny fahalalana ara-teknika ary ny fidirana amin'ny fantsona fanohanana samihafa izahay. Mifanaraka amin'ny fitsipika etika: Nandritra izany fotoana izany, dia nihevitra ny maha-zava-dehibe ny mpamatsy, ny fanehoan-kevitra momba ny mpanjifa momba ny sehatra toy ny G2 sy Trustpilot, ary ny fandraisana andraikitra amin'ny fivarotana ny IP etika. Best Proxy Service Providers in 2025 Ny mpanome tolotra Proxy tsara indrindra amin'ny 2025 1. Ny oxygen dia Ny oxygen dia Ny toerana: 195+ firenena Free Trial: 7 andro fitsapana ho an'ny orinasa voamarina Fanampiana: 24/7 fanohanana amin'ny mpitantana kaonty manokana Extras: Rotating residential / ISP / mobile / datacenter proxies, Web Scraper API, fifanarahana ny fifanarahana Oxylabs dia iray amin'ireo mpamatsy tsara indrindra amin'ny serivisy proxy tsara indrindra ao amin'ny tsena, izay matoky ny orinasa amin'ny fanangonana angona lehibe. Ny portfolio dia ahitana datacenter, finday, ISP, ary an-trano proxy tambajotra, manome ny mpampiasa fototra azo antoka ho an'ny toe-javatra maro isan-karazany. Amin'ny IP mihoatra ny 175 tapitrisa amin'ny rotation, ny serivisy dia natao mba hampihenana ny fanakanana ary manome tsipiriany. Manolotra tambajotra mahery vaika sy rafitra fanampiana ambony izay ahitana mpitantana kaonty ho an'ny mpanjifa ara-barotra ihany koa. Ny API Web Scraper sy ny safidy fanamafisana avo lenta dia manatsara ny fahafahana, raha ny fifantohana amin'ny fanarahana ny orinasa dia mahomby ho an'ny fikambanana izay mila mampifandray ny fahombiazan'ny fampiharana amin'ny fampiasana mazava. Ny Oxygen dia manolotra Manomboka amin'ny $ 4 isaky ny GB amin'ny drafitry ny pay-as-you-go, miaraka amin'ny fihenam-bidy isam-bolana kely ho an'ny habetsahan'ny avo kokoa. Manomboka amin'ny $ 0.10 isaky ny GB na $ 0.80 isaky ny IP. Manomboka amin'ny $ 1.60 isaky ny IP. Azo jerena amin'ny $ 9 isaky ny GB, ary azonao atao ihany koa ny mahazo fitsapana maimaim-poana 7 andro na mitaky proxies maimaim-poana miaraka amin'ny IP 5 mba hanandrana Oxylabs ianao. Ny tranokalan'ny Proxy Ny serivisy Proxy dia Proxy ny ISP Proxy ny finday Ho an'ny Broad proxy lineup (DC, ISP, finday, trano fonenana proxy) Global fitehirizana (175M + IPs, 195 + toerana) Tsara ho an'ny Web Scraping API Ny fahasamihafana: Ny fampianarana avo lenta 2. Decodo (voalohany dia Smartproxy) Decodo (voalohany dia Smartproxy) Ny toerana: Proxy trano ao amin'ny firenena 195+; ISP sy datacenter ao amin'ny faritra voafidy; finday amin'ny fitomboan'ny fitehirizana Free Trial: 3 andro ny fitsapana trano + 14 andro ny fandoavam-bola politika Fanampiana: 24/7 live chat, mailaka, antontan-taratasy be dia be Extras: Browser fanitarana, API, Sticky sesiona, rotation presets Decodo, fantatra teo aloha amin'ny anarana hoe Smartproxy, dia lasa safidy malaza ho an'ny mpampiasa izay te-hahazo fitoviana amin'ny habetsahan'ny sy ny fahafahana miditra. Ny tambajotran'ny IP mihoatra ny 125 tapitrisa dia ahitana trano fonenana, datacenter, ISP, ary proxy finday, izay mahatonga azy ho mety ho an'ny tetikasa amin'ny habetsaky ny habetsahan'ny isan-karazany. Ny vokatra dia mahery foana, miaraka amin'ny tahan'ny fahombiazana eo amin'ny 99%. Ny endri-javatra toy ny fametrahana ny tanànan'ny tanjona, ny fivoriana mainty, ary ny fametrahana mialoha dia mahafinaritra ho an'ny fanaraha-maso tsara kokoa, raha ny integrations toy ny navigateur fanitarana sy ny API madio dia mahatonga azy io ho tena mavitrika amin'ny toe-javatra samihafa. Ny proxy ao an-toerana dia manomboka amin'ny $ 1,50 isaky ny GB, miaraka amin'ny drafitra isam-bolana manomboka amin'ny $ 3,00 ka hatramin'ny $ 2,25 isaky ny GB, miankina amin'ny habetsaky ny habetsaky. Proxy ISP manomboka amin'ny $ 0,27 isaky ny IP, datacenter proxy servers amin'ny $ 0,026 isaky ny IP na isaky ny GB, ary proxy finday manomboka amin'ny $ 4,50 isaky ny GB. Ho an'ny Wide mix of residential, finday, datacenter, na ISP proxies Ny vidin-javatra mifanaraka amin'ny GB sy ny vidin-javatra avo lenta Tsotra amin'ny fampiasana dashboard sy ny rotation presets Ny fahasamihafana: Ny sasany amin'ireo endri-javatra avo lenta ao ambadiky ny drafitra avo lenta 3. Ny tranonkala Ny tranonkala Ny toerana misy azy dia ny Global Coverage Fanandramana maimaim-poana: Free tier – 10 datacenter IPs Support: Ticket-based help desk + self-service knowledge base amin'ny alàlan'ny fanampiana Extras: Rotating / static servers, API fidirana Webshare dia safidy mahomby ho an'ireo izay te-hanomboka haingana sy mora vidy. Ny sehatra maimaim-poana dia manome anao 10 datacenter proxy miaraka amin'ny 1GB ny fifamoivoizana isam-bolana, noho izany dia mora ny manandrana alohan'ny handray anjara amin'ny drafitra lehibe kokoa. Ny sehatra dia manolotra vato IP lehibe mihoatra ny 80 tapitrisa adiresy, miaraka amin'ny proxy ao an-trano sy datacenter azo jerena. Ny endri-javatra toy ny sessions static na rotating, ary ny API azo jerena dia manampy ny mpampiasa hampifandray proxy amin'ny asa fanodinana na automation amin'ny ezaka kely indrindra. Ny drafitry ny datacenter dia manana vidiny mahaliana, manomboka amin'ny $ 1,40 isaky ny GB ho an'ny proxy trano, ary misy safidy trano tsy tapaka avy amin'ny $ 0,225 ka hatramin'ny $ 0,30 isaky ny IP. Datacenter proxy servers dia manomboka amin'ny $ 0,0179 isaky ny IP. Ho an'ny Ny serivisy proxy datacenter azo antoka ho an'ny self-service Free Plan: 10 DC Proxy + 1GB / volana Ny modely tsotra amin'ny vidin-javatra Ny fahasamihafana: Fahafaham-po voafetra raha oharina amin'ny fifaninanana amin'ny orinasa 4. Ny angona mazava Ny angona mazava Ny toerana: 195+ firenena Free Trial: 7 andro fitsapana ho an'ny orinasa voamarina Fanampiana: 24/7 fanohanana, mpitantana ny fahombiazan'ny mpitantana Extras: Proxy Manager, datasets marketplace, geo-targeting avo lenta Raha ny tanjonao dia ny crawling feno, enterprise-grade, Bright Data dia manome ny habetsaky ny fitaovana sy ny fitaovana. Ny toeram-ponenana goavana - plus ny ISP, finday, ary datacenter proxy servers - mifanaraka amin'ny fitaovana toy ny Proxy Manager sy datasets mba hanome anao ny fanaraha-maso marina amin'ny fivoaran'ny scraping. Ny endri-javatra avo lenta dia ahitana ny fametrahana ny tanànan'i / ASN / ISP, dashboards mivantana, ary ny tsiambaratelo mifanaraka voalohany izay manatsara ny toe-javatra mampiasa izay mahafantatra ny loza. Ny proxy ao an-trano amin'ny Bright Data dia manomboka amin'ny $ 5.88 isaky ny GB ary manomboka amin'ny $ 3.57 isaky ny GB amin'ny habetsaky ny lehibe kokoa. Proxy ISP dia manomboka amin'ny $ 12.75 isaky ny GB, finday avy amin'ny $ 60 isaky ny GB, ary ny safidy datacenter dia manomboka amin'ny $ 0.90 isaky ny IP na $ 0.12 isaky ny GB. Ho an'ny Massive Proxy Pool (150M+ trano fonenana, 72M+ finday) Rich fitaovana: Proxy Manager, tsy misy code collectors, API Geo-targeting sy ny orinasa compliance endri-javatra Ny fahasamihafana: Ny vidin'ny vidiny 5. Ny soaks Ny soaks Ny toerana misy azy dia maneran-tany (tsy misy firenena maro) Free Trial: Starter fitsapana azo jerena amin'ny alalan'ny vidin'ny pejy Fanampiana amin'ny Live Chat sy mailaka Extras: Multi-tier credits ho an'ny trano fonenana, finday, ISP, ary datacenter proxies; granular geo filters SOAX dia mifanaraka amin'ny toe-javatra manan-danja amin'ny toerana misy anao na amin'ny finday. Ny vavahadin'ny IP dia ahitana proxy ho an'ny trano fonenana, ISP, finday ary data center - izay rehetra azo jerena amin'ny rafitra fitokisana sy ny filalaovana izay ahafahanao mifandray amin'ny fanaraha-maso amin'ny sehatry ny toerana amin'ny fahafahana. Miaraka amin'ny fitakian'ny haingam-pandeha sy ny fiovaovan'ny lalana, SOAX dia mifanaraka amin'ny mpampiasa mampiasa ekosystems lokalized angona (ohatra vidin'ny varotra na dokam-barotra fitsapana). Ny fitaovana - ny rotation safidy, fitaka fivoriana, tanàna ambaratonga filalaovana - no natao ho an'ny marina fa tsy ny powerlifting. SOAX dia manolotra proxy ho an'ny trano fonenana, finday ary ISP manomboka amin'ny $ 3.60 isaky ny GB, miaraka amin'ny drafitra avo lenta mankany amin'ny $ 2 isaky ny GB. Ny proxy finday dia manomboka amin'ny $ 7.50 isaky ny GB, raha ny safidy datacenter dia miankina amin'ny tsirairay miankina amin'ny fonosana. Ho an'ny Fahafaham-po amin'ny alalan'ny Proxy sy ny Proxy Flexible rotation sy ny fitsangatsanganana Ny vidin'ny vidin'ny GB Ny fahasamihafana: Ny tahan'ny per-GB ambony amin'ny fidirana Ny tsy fahampian'ny famolavolana 6. Ny IPO Ny IPO Ny toerana misy azy dia manerana izao tontolo izao (30M+ IPs) Free Trial: Tsy misy fitsarana ofisialy, fa misy ny pay-as-you-go sy ny fampiroboroboana Support: Live chat sy mailaka fanampiana Extras: Pay-as-you-go drafitra, tsy tapaka ny fampiasanao rollover (” tsy tapaka” fifamoivoizana) IPRoyal dia safidy modular ho an'ny ekipa kely na freelancers izay te-hahazo fahaiza-manao tsy misy fifanarahana. Ny fitehirizana proxy - trano fonenana, ISP, finday, ary datacenter - dia mifanaraka tsara amin'ny fandoavam-bola maivana ary endri-javatra toy ny fifanarahana sy ny fifamoivoizana izay tsy mifarana. Na dia tsy ara-barotra aza ny sehatra dia azo ampiasaina sy azo antoka - indrindra fa ho an'ny tontolo iainana tsy mankahala. IPRoyal ny tranokala proxy dia manomboka amin'ny $ 3.50 isaky ny GB, ISP proxy amin'ny manodidina ny $ 8 isaky ny GB, finday amin'ny $ 117 isaky ny volana, ary datacenter proxy amin'ny $ 1.80 isaky ny IP isam-bolana. ny pay-as-you-go-modely dia mamela ny fifamoivoizana hiverina, ary indraindray ny fampiroboroboana dia mampihena bebe kokoa ny vola. Ho an'ny Mifanaraka amin'ny teti-bola miaraka amin'ny modely fandoavam-bola mavitrika Wide proxy mix sy ny fihaonana maharitra Tsy mifarana ny fifamoivoizana safidy Ny fahasamihafana: Ny fitaovana orinasa dia mora kokoa noho ny mpifaninana ambony Ny tombony tsara indrindra matetika mifandray amin'ny fampiroboroboana 7. Ny tambajotra Ny tambajotra Fahafahana maneran-tany (85M + IPs) Free Trial: Demo / Trial azo jerena (amin'ny alalan'ny fifandraisana) Support: 24/7 fanohanana, SLAs ho an'ny orinasa ambaratonga Extras: ISP mifototra amin'ny static residential proxies, custom routing teknolojia NetNut dia miavaka amin'ny fiarovana - manolotra proxy an-tranonkala miorina amin'ny ISP izy ireo, manakana ny tsy fandriampahalemana amin'ny P2P. Ny toeram-pivarotana goavana sy manerana izao tontolo izao dia manome antoka ny fihaonana lava sy tsy voahelingelina - tsara ho an'ny fanesorana ny workflows izay tsy afaka mandresy ny IP. Ataon'izy ireo izany amin'ny fitakian'ny uptime sy ny API mifanaraka amin'ny fehezan-teny, izay mahatonga an'i NetNut ho an'ny mpampiasa mitady fifanarahana amin'ny fivoriana sy ny fiarovana amin'ny endpoints maneran-tany. NetNut dia manomboka amin'ny $ 1.59 isaky ny GB, miaraka amin'ny boaty orinasa azo jerena amin'ny alàlan'ny fivarotana mivantana. Ny vidin'ny Datacenter sy ny ISP dia miovaova miankina amin'ny habetsaky ny habetsahan'ny, raha toa ka ny fidirana maneran-tany dia manome fiarovana tsy tapaka. Ny fitsapana dia azo atao amin'ny fangatahana mba hanandrana ny fahombiazan'ny tolotra. Ho an'ny ISP-sourced static residential proxies amin'ny alalan'ny tranonkala Ny fivoriana maharitra dia tsara ho an'ny asa fanapahana lava 24 / 7 fanohanana sy API integration Ny fahasamihafana: Ny vidin'ny fidirana dia avo kokoa noho ny mpifaninana sasany Ny tambajotra dia kely kokoa noho ny Bright Data na Oxylabs 8. Ny rafitry Ny rafitry Fahafahana manerana izao tontolo izao (10M + IPs) Free Trial: Ny fitsapana 2 andro dia azo atao Fanampiana mpanjifa 24 / 7 Extras: Pay-as-you-go layers, static ISP proxies, ary DC proxies miaraka amin'ny fiantohana ny fanovana IP Rayobyte dia mitovy amin'ny fitaovam-piadiana Swiss Army amin'ny fampiasana proxy - nanomboka toy ny manam-pahaizana momba ny datacenter, fa ankehitriny dia mandrakotra ao amin'ny toeram-ponenana, ISP sy finday. Ny vokatra: mpamatsy iray ho an'ny zavatra rehetra avy amin'ny SEO scraping ho an'ny lead gen sy ny vidin'ny fanaraha-maso. Ny Rayobyte dia manolotra fanovana IP ho an'ny loharano proxy datacenter mampidi-doza. Ampidiro loharano tsy voafetra, geo filters, ary modely fandoavam-bola tsotra, ary manana fitaovana vonona ho an'ny asa mahatsiravina. Rayobyte dia manolotra proxy ho an'ny trano avy amin'ny $ 15 isaky ny GB, ISP avy amin'ny $ 1.82 isaky ny IP isam-bolana, ary ny drafitry ny finday avo lenta miankina amin'ny habetsaky ny habetsaky ny. Datacenter proxy dia tafiditra ao amin'ny flexible pay-as-you-go drafitry. Ho an'ny Datacenter Proxy Pool lehibe miaraka amin'ny drafitry ny fifanarahana Fanohanana mafy ho an'ny fanitarana trano fonenana sy finday Ny antontan-taratasy mazava sy ny onboarding Ny fahasamihafana: Ny trano fonenana kely kokoa noho ny mpifaninana ambony Ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra dia manondro ny haingam-pandeha amin'ny sehatra fidirana 9. Ny drafitry ny karama dia manomboka amin'ny $ 49 ho an'ny fangatahana 100.000, ary ny ambaratonga ambony kokoa dia mifototra amin'ny fampiasana. Ity fomba ity dia mamela anao handoa ho an'ny vokatra fa tsy ny habetsaky ny bandwidth. Ho an'ny Manara-maso ny IP rotation, CAPTCHAs, ary ny lohateny Developer-first amin'ny API integration sy SDK Pay-as-you-go sy ny fanandramana maimaim-poana azo atao Ny fahasamihafana: Tsy misy fanaraha-maso mivantana amin'ny proxy (miasa amin'ny API ihany) Voafetra amin'ny fanodinana asa, tsy fampiasana proxy ankapobeny 10. Ny vidiny dia mitohy mifanaraka amin'ny fampiasana. Ho an'ny Ny modelin'ny fandraisana anjara amin'ny fandefasana bandwidth ambany Ny vidiny dia $1 / GB. Ny fametrahana ny peer-to-peer Ny fahasamihafana: IP kely kokoa noho ny orinasa mpamatsy Tsy mety amin'ny indostria matanjaka amin'ny fampiharana 11. Ny mpanohana Ny mpanohana Toerana maneran-tany (170-195 ny firenena ahitana) Free Trial: Small mandoa fitsapana (ohatra, $ 2 ho an'ny sample fifamoivoizana) Support: Live chat sy mailaka fanampiana Extras: Fine-grained filtration (geo / ASN), rollover data, API fidirana ProxyEmpire dia milalao amin'ny marina: raha mitaky angon-drakitra avy amin'ny tanàna manokana, ASN, na ISP ianao, dia manome anao izany fanaraha-maso izany mpamatsy izany. Ny proxy ho an'ny trano fonenana, finday, ary datacenter dia manohana, fa ny endri-javatra manan-danja dia ny fitaovana fanasitranana sy ny famerenana ny angon-drakitra tsy ampiasaina. Miaraka amin'ny tabilao mazava, ny fidirana amin'ny API ary ny fidirana amin'ny firenena maherin'ny 200, dia mifanaraka tsara amin'ny tsiambaratelo ara-barotra sy ny zavatra ilaina amin'ny fanapahan-kevitra izay manan-danja ny fahamarinana ny toerana. Ny drafitry ny ProxyEmpire dia manomboka amin'ny $ 15 isaky ny GB ho an'ny proxy an-trano, miaraka amin'ny fihenam-bidy azo jerena. Ny proxy amin'ny finday dia miakatra avo lenta, manomboka amin'ny $ 60 isaky ny GB, ary ny safidy datacenter dia mifototra amin'ny fametrahana IP. Ny fanandramana madinika dia mamela anao hanandrana ny serivisy alohan'ny handray anjara amin'ny packs lehibe kokoa. Ho an'ny Ny fametrahana ny tanjona amin'ny filtre amin'ny sehatra tanàna sy ASN Mifanohitra amin'ny proxy trano fonenana, finday ary datacenter Ny politika momba ny Rollover Data Ny fahasamihafana: Ny vidiny avo lenta amin'ny habetsaky ny ambany Ny habetsaky ny tambajotra dia kely kokoa noho ny Bright Data na Oxylabs 12. Ny tsy fahampiana Ny tsy fahampiana Ny toerana: Global IP coverage (ny mpamatsy dia manoratra anarana an-tapitrisany amin'ny IP manerana ny faritra) Free Trial: safidy fitsapana amin'ny fangatahana Fanampiana: 24 / 7 fanohanana sy dokam-barotra Extras: Proxy gateways, Session stickiness, API & SDK ny integration Infatica mifanaraka amin'ny fahafahana maneran-tany amin'ny modely fifamoivoizana maivana. Ny tolotra dia ahitana proxy ho an'ny trano fonenana, ISP, finday ary datacenter - izay rehetra ampiasaina amin'ny alàlan'ny gateway endpoints izay manampy amin'ny fitantanana sy ny fanasitranana ny fampiasana. Ny lohahevitra fototra dia ny fitantanana session: ny vanim-potoana miovaova, ny lisitra / vavahady safidy, ary ny mpandrindra API dia mahatonga azy io mahomby ho an'ny workflows izay mila fahamarinana raha tsy manohintohina ny habeny. Infatica residential proxy manomboka amin'ny $ 12 isaky ny GB, datacenter proxy servers amin'ny manodidina ny $ 0.50 isaky ny IP isam-bolana, ary finday proxy manomboka amin'ny $ 30 isam-bolana isam-bolana. Volume discount dia azo jerena, ary custom enterprise pricing azo atao. Ho an'ny Global tambajotra manerana ny firenena 100+ Manolotra serivisy proxy ho an'ny trano fonenana, finday, datacenter 24/7 amin'ny alalan'ny chat amin'ny aterineto sy ny fandoavam-bola Ny fahasamihafana: IP kely kokoa noho ny mpifaninana lehibe Ny vidin'ny fidirana dia tsy mifanentana tahaka ny mpifaninana amin'ny teti-bola Best Proxy Provider Comparison Ny mpamatsy Proxy tsara indrindra \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs Ny oxygen dia Ny oxygen dia Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Ny Decoding Ny Decoding Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Ny tranonkala Ny tranonkala Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Ny angona mazava Ny angona mazava Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Ny soaks Ny soaks Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Ny IPO Ny IPO Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Ny tambajotra Ny tambajotra Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Ny rafitry Ny rafitry Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Avy amin'ny API Avy amin'ny API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Ny fifamoivoizana Ny fifamoivoizana Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Ny mpanohana Ny mpanohana Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Ny tsy fahampiana Ny tsy fahampiana Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Nahoana ianao no tsy tokony hampiasa ny serivisy Proxy maimaim-poana Na dia mampihomehy aza ny hevitra amin'ny fampiasana proxy maimaim-poana, dia fomba fanao izay mitondra loza goavana. Ny proxy maimaim-poana matetika dia tsy ara-toekarena ary tena tsy azo antoka. Ny fikarohana avy amin'ny fikarohana isan-karazany, anisan'izany ny iray voalaza tao amin'ny lahatsoratra arXiv 2025 dia mampiseho fa amin'ny ankapobeny, ny 34.5% amin'ny proxy maimaim-poana dia mbola miasa, ary maro no manana fahadisoana goavana. Ny loza fototra dia ahitana: Instability & tsy azo antoka: Ny proxy maimaim-poana matetika dia mandeha tsy misy fifandraisana, tena maivana, ary matetika dia haingana noforonin'ny tranonkala tanjona. Ny angon-drakitrao, anisan'izany ny fampahafantarana sy ny fampahalalana miavaka, dia mety ho voasambotra, na ny fitaovana dia mety ho voasambotra amin'ny rindrambaiko malware. High Block Rates: Satria ho an'ny daholobe sy ampiasaina amin'ny olona maro, maimaim-poana proxy matetika no voasoratra anarana mainty, izay mahatonga azy ireo tsy ilaina amin'ny zava-dehibe ny angon-drakitra fanangonana asa. Ny serivisy proxy matihanina sy mandoa vola dia fampiasam-bola amin'ny fiarovana, ny fampisehoana ary, indrindra indrindra, ny fiarovana. Conclusion Ny famaranana Ny fisafidianana ny mpamatsy proxy tsara dia miankina amin'ny habetsaky ny tetikasa, ny tranonkala tanjona, ary ny teti-bola. Ny mpamatsy mpamatsy voamarina ao amin'ity torohevitra ity dia maneho ny tsara indrindra ny tsena amin'ny 2025, tsirairay amin'ny teti-bola manokana. Ho an'ny tetikasa amin'ny sehatry ny orinasa izay ahiahy ny volavolan-dalàna, ny Oxylabs sy ny Bright Data dia manolotra haingam-pandrosoana sy fahombiazan'ny vokatra. Ho an'ny mpampiasa maha-zava-dehibe, ny Decodo sy ny IPRoyal dia manome fitoviana mahatalanjona eo amin'ny endri-javatra sy ny vidiny. Ho an'ireo mpamorona mitady fidirana haingana, Webshare no mpandresy mazava, manolotra fidirana mora amin'ny sehatra proxy noho ny vidiny ambany sy ny serivisy proxy maimaim-poana. Amin'ny ankapobeny, ny safidy tsara indrindra dia miankina amin'ny zavatra ilainao manokana, ny volavolan-dalàna, ary ny habetsaky ny tetikasa. Manoro hevitra tanteraka izahay ny mampiasa ny fanandramana maimaim-poana sy ny drafitra maimaim-poana maharitra mba hanandrana ny tolotra alohan'ny handray anjara amin'ny drafitra. Ny orinasa mpamatsy dia miovaova hatrany, ary ny fahazoana vaovao momba ny fitaovana sy ny endri-javatra farany dia fototra mba hahazoana antoka fa ny ezaka fanangonana tahirin-kevitra dia mahomby sy mahomby. Ny FAQ Inona no mpamatsy proxy tsara indrindra amin'ny ankapobeny? Ny mpamatsy proxy tsara indrindra dia miankina amin'ny asa, noho izany dia ny torohevitra ambony indrindra dia ho an'ny tetikasa lehibe kokoa na sarotra kokoa ary Ho an'ireo izay mitady ny tsara indrindra ho an'ny vidiny. Ny oxygen dia Ny Decoding Inona no karazana proxy tokony hifidy ho an'ny tranonkala scraping? Ny ankamaroan'ny Ny datacenter proxy dia safidy tsara indrindra satria avy amin'ny olona tena izy ireo amin'ny fampiasana adiresy IP tena izy ireo, izay mety tsy ho voafetra. Sary avy amin'ny Scraping Ny proxy lafo dia mendrika izany? Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ny proxy avo lenta avy amin'ny mpamatsy malaza matetika dia manolotra fahombiazana ambony, IP lehibe kokoa sy madio kokoa, fanampiana tsara kokoa amin'ny mpanjifa, ary endri-javatra avo lenta, izay zava-dehibe ho an'ny tetikasa lehibe na sarotra. Inona ny fahasamihafana eo amin'ny Residential sy Datacenter Proxy? Ny datacenter proxies dia IPs voatahiry ao amin'ny datacenters; haingana sy mora kokoa izy ireo, fa mora kokoa ihany koa ny mahita sy manakana azy ireo. Afaka manandrana ny serivisy proxy aho alohan'ny hividianana? Eny, ny ankamaroan'ny mpamatsy proxy azo antoka dia manolotra fanandramana maimaim-poana, drafitra maimaim-poana maharitra, na fiantohana amin'ny famerenana vola, mamela anao hanandrana ny serivisy ary mahita raha mety amin'ny tetikasa anao.