Czego Zachód może się nauczyć z reakcji Wietnamu na COVID-19

Pamiętam, że to było w ostatnim tygodniu stycznia, kiedy moja amerykańska rodzina i przyjaciele byli wszyscy przy stole, dyskutując o tym, co było wtedy obcą, "zawartą w Chinach" nową chorobą o nazwie coronavirus.Zakażono około 1000 osób na całym świecie, 500 tylko w Wuhan w Chinach i 1-2 przypadki w USA.Powiedziałem grupie, że kilka dni temu WietnamczycyRząd nakazał zamknięcie szkół na najbliższą przyszłośćByło wiele „nieistotnych” zgromadzeń publicznych i firm. Ludzie byli na wysokim poziomie ostrożności. Maski i oczyszczacze rąk były poważnie wyczerpane.

„Ile tam jest aktualnych przypadków?” – zapytał ktoś.

„8” – powiedziałem.

Paranoja? 8 przypadków i cały kraj był już pod pół zamknięciem?

Od tego czasu moja mama w Wietnamie wysyłała mi codzienne wiadomości przez tygodnie, ostrzegając mnie przed takimi rzeczami jak "unikaj dużych zgromadzeń", "zaopatrz się w niezbędne rzeczy", "przejrzyj opiekę dzienną dla Norah, jeśli możesz", a wszystko to usunąłem jako nadmierną reakcję od mojej zazwyczaj zaniepokojonej Azjatycką Mamą.

Na północy, w sąsiedztwie Wietnam,Epicentrum nowej choroby, Wuhan (Hubei, Chiny) znalazł się pod miejską blokadą, wraz z 10 innymi chińskimi miastami wkrótce po tym....

"Dobrze, że nie mamy tu wielu chińskich turystów!" - zakończył ktoś, na końcu wspomnianego stołu.

W ciągu najbliższych kilku tygodni nie usłyszymy zbyt wiele o wirusie od rządu USA (lub ogólnej amerykańskiej opinii publicznej), oprócz kilku opowieści szczegółowo opisujących ten wirus.rasizm wobec osób pochodzenia chińskiego/azjatyckiego...

Podstawowym założeniem jest:Wirus to chińska rzecz...To jest jak zwykła grypa...Panika jest gorsza od samej rzeczy...

Szybki postęp zaledwie około miesiąca później, to, co uważaliśmy za "chińską chorobę"Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła „globalną pandemię”,Niedługo po tym, jak Włochy znalazły się pod ogólnokrajowym blokadą, orazUSA ogłosiły stan wyjątkowy, z liczbą przypadków na całym świecie przekraczającą 200k z 100k w zaledwie tydzień, z ponad 9k zgonów,Oszczędność infrastruktury zdrowotnej w wielu krajachjakoGlobalna recesja wydaje się coraz bardziej nieunikniona.Żaden kraj, w tym Stany Zjednoczone, nie może sobie pozwolić na udawanie, że jest to już tylko ekskluzywny „azjatycki import”.

Źródło: datagraver.com

Teraz, gdy wiele oczu jest skierowanych na Azję, kontynent, który nie jest już uważany za epicentrum epidemii (Jest to obecnie Europa, z ponad 60% całkowitych aktywnych przypadków• ,Chciałbym podkreślić Wietnam jako kraj na czele tej globalnej walki z niewidzialnym wrogiem. Nie Tajwan, Hongkong, Singapur czy Korea Południowa(lub, jak lubię to powiedzieć, ulubione przykłady zachodnich mediów "dobrych" krajów azjatyckich).Tak, te kraje robią spektakularną pracę zawierającą wirusa.

Tak, Wietnam, kraj, który graniczy z Chinami.15. najbardziej zaludniony kraj z 97 mln mieszkańcówTak, Wietnam to komunistyczny, totalitarny kraj w większości zachodnich narracji. To ten kraj, który z powodzeniem utrzymał liczbę przypadków na 76 (na dzień 19 marca 2020) i śmiertelność na zero, ponad dwa miesiące po zgłoszeniu pierwszych przypadków.

One: fast, efficient, affordable test kits



Czy wiedziałeś?Wietnam jestPierwszy kraj, który opracował szybki, wydajny i przystępny cenowo zestaw testowyWedług Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) potrzeba było czterech lat.Test, opracowany przez grupę wietnamskich badaczy z Instytutu Biotechnologii w ramach Wietnamskiej Akademii Nauki i Technologii, kosztuje około 15 dolarów.i jest w stanie zwrócić wyniki w ciągu 80 minut, ze specyfikacją 100% i czułością 5 kopii na reakcję.

Oto raport jednego z moich przyjaciół, który zostaje przetestowany w Wietnamie:

„Przyszedłem do jednego z 30 centrów badawczych dostępnych w Wietnamie.Powstrząsnęli mi nosem i ustami.Około 2-3 godziny później poinformowali mnie o wstępnych wynikach.W moim przypadku było to ujemne.Potem czekałem jeszcze kilka dni na Instytut Epidemiologii w Hanoi, aby potwierdzić ostateczny wynik, który był również ujemny.

Testy były tak efektywne i łatwe w użyciu, że w zeszłym tygodniu,20 krajów i terytoriów na świecie chce kupić dziesiątki tysięcy zestawów testowych z WietnamuObecna zdolność produkcyjna Wietnamu wynosi 3600 sztuk dziennie, ale kraj mógłby wyprodukować 10 000 sztuk dziennie, a w razie potrzeby trzykrotnie, powiedział przedstawiciel.

Wszystko, co widzę w naszych wiadomościach, to jakStany Zjednoczone zmagają się z niedoborem testów(Jak to się dzieje?) iPierwsze zestawy testowe opracowane przez CDC były wadliweY (prawda?) Nic o wietnamskich testach, oczywiście.

Two: 14 day mandatory quarantine

Ponieważ USA zamykają swoje granice z Chinami i Europą, kraj staje w obliczu krytyki w związku z tymi problemami.„Zbyt mało za późnoPowód: choroba już była obecna w granicach USA, a wirus nie zna granic.

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsPoczątkowo dotyczyły one osób pochodzących zChiny&Korea PołudniowaOd niedawna mandat ten został rozszerzony na osoby, które wracają zW całej Europie, Wielkiej Brytanii i USA...

Oto kicker: rząd Wietnamu zapewnił 100% obywateli Wietnamu i cudzoziemcom w kwarantannie schronienie, żywnośćiW ciągu ostatnich 14 dni były one prowadzone przez lekarzy przez ostatnie 2 miesiące.

Nie wierzcie mi? przeczytaj ten artykułObywatela Wielkiej Brytanii, który został przetrzymywany w kwarantannie prowadzonej przez rząd Wietnamu w Son Tay od 14 marca po wylądowaniu w Hanoi na lotu bezpośrednim z Londynu, Anglia:

Nagle wszystko staje się bardzo ludzkie, jesteśmy gośćmi w kraju, który robi wszystko, co w jego mocy, aby się chronić i rozszerza nam tę uprzejmość.

Na zewnątrz wszystko jest spokojne. Lokalizacja jest cicha, żołnierze pracują nieustannie, aby codziennie sterylizować pokoje, rejestrować naszą temperaturę i wyczyścić nasze naczynia.Mieszkają tutaj, aby pomóc swojemu krajowi i pomimo tego, co mogli usłyszeć, są przyjaźni i troskliwi.Do tej pory jest to bardziej jak obóz wakacyjny niż kwarantanna.W naszym pokoju dzielimy się przekąskami, owocami i zaczynamy dostawy od bliskich.”

Osobiście znam wielu przyjaciół, którzy wracają z Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, z których większośćstudenci zagraniczni, których semestr wiosenny jest zakłóconyJednym ze wspólnych tematów tych przyjaciół jest to, jak wdzięczni i chronieni czują się przez te 14 dni.

W ubiegłym tygodniu, ten 12-godzinny vlog wietnamskiego podróżnika, który wrócił z Mediolanu,Tytuł: „Jak przerażająca jest lokalna strefa kwarantanny?”Wideo opisało, jak śmieszne i „nie przerażające” jest to miejsce, przynosząc spokój tysiącom wietnamskich studentów, którzy wkrótce wrócą do Wietnamu.Jak szkoły i uniwersytety w USA anulują zajęcia jeden po drugim...

Te 14-dniowe środki są dostępne nie tylko dla tych, którzy wracają do Wietnamu z zagranicy, ale także dla osób, które są już w kraju.Wietnamczyk, który wrócił do Hanoi z MediolanuByła podejrzana o uniknięcie kwarantanny na lotnisku.Cała jej ulica została następnie zdezynfekowana, jej ludzie zostali poddani 14-dniowej kwarantannie.z żywnością i schronieniem, a także personelem medycznym zapewnianym przez rząd...



Three: transparency via technology and social media

Stany Zjednoczone mają długą drogę, aby dotrzeć do Wietnamu, jeśli chodzi o przejrzystość informacji dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa korona.Oto zrzut ekranu artykułu opinii, który napisałem do mojej lokalnej gazety, The Vail Daily, który nie został przyjęty do publikacji w zeszłym tygodniu:

Było to 14 dniPierwszy przypadek COVID-19 odnotowano w Kolorado.Mamy mniej informacji niż kiedykolwiek o:

Ile jest faktycznych przypadków lokalizacja tych przypadków (które miasta, które sąsiedztwo) Ogólne informacje demograficzne na temat przypadków.

Ta strona rząduWedług rządu Kolorado, testy będą bardziej dostępne przez prywatne firmy, a dane demograficzne zostaną przedstawionetutajJednak po kliknięciu na nią strona zamarza około 4 na 5 razy.

Co widzisz po kliknięciuStrona internetowa rządu w sprawie COVID-19...

Przyjrzyjmy się, jak wietnamski rząd i media traktują informacje dotyczące Covid-19.

Za każdym razem, gdy pojawia się nowy przypadek, portal internetowy Ministerstwa Zdrowia (MoH) natychmiast publikuje sprawę do wszystkich głównych mediów i ogółu społeczeństwa z szczegółami, w tym: gdzie są przypadki, jak się zarazić, jakie działania należy podjąć.

Aplikacja mobilna sponsorowana przez MoH i Ministerstwo Informacji i Mediów, o nazwie NCOVI, jest niezwykle przyjazna i łatwa w użyciu. Aplikacja pozwala: 1. przesłać informacje o zdrowiu i podróży, abyś mógł się przetestować 2. dowiedzieć się o „hotspotach” w miastach / całym kraju, w których są usuwane nowe przypadki 3. uzyskać aktualne informacje na temat najlepszych praktyk re/ Covid-19 w Wietnamie i na świecie.

I wreszcie, prawdopodobnie wszyscy widzieli to (uczciwie to jedyna rzecz, o której informują zachodnie media z Wietnamu), wietnamską wirusową piosenkę do mycia rąk. Była popularyzowana przez John Oliver's Last Week Tonight i TikTok.

Wyobraź sobie rząd, który jest naprawdę dobry w mediach społecznościowych i inspiruje ruch Tiktok.Krzyczenie wszystkich czapek na Twitterze nie liczy się...

Notatka zamknięta

Jako ktoś, kto mieszka między dwoma krajami (urodzony i wychowany w Wietnamie, ale dorastał i pracuje i mieszka w USA), rozumiem, że kultura odgrywa dużą rolę w różnicy między reakcją „Wschodu” i „Zachodu” na wirusa korona.Jak to się stało z pacjentem 17 w WietnamiePonadto (i to jest oczywiście surowe uogólnienie), Wschód ogólnie ceni społeczność (lub w tym przypadku zdrowie publiczne), podczas gdy Zachód ogólnie ceni jednostki (lub w tym przypadku prywatność i wolność osobistą).Byłoby sensowne dla mnie, że wówczas kraje takie jak Chiny, Wietnam lub Singapur, mają o wiele łatwiej nakładać „draconiczne środki”, takie jak wczesne zamknięcie lub obowiązkowe / dobrowolne zgłaszanie podejrzanych przypadków.

Co nie rozumiem, ani się z tym nie zgadzam, to Zachód przedstawia reakcję niektórych krajów na koronavirus wyłącznie na ich karykaturze kraju / kultury.Chińska blokada wirusa korona, przyniesiona wam przez autorytaryzmGdy Włochy znalazły się pod blokadą, nagrania, jak ludzie wciąż kochają życie i śpiewają z balkonu szeroko rozpowszechnionePodwójne standardy i oczywiście żadne raporty na temat niesamowitej pracy, jaką wykonuje rząd Wietnamu.

Nie mówię, że jestem w 100% za tym, aby rząd mógł ingerować w codzienne życie ludzi w różnego rodzaju okolicznościach. ale naprawdę wierzę, że w tym przypadku rządy zachodnie mają sposoby, aby grać z rządami wschodnimi, zwłaszcza z rządem wietnamskim.Wicepremier Wietnamu Vu Duc DamJeśli chodzi o jego gwiazdorską kampanię zwalczania COVID-19 w Wietnamie do tej pory, od wszystkich Wietnamczyków młodych i starych, liberalnych i konserwatywnych.