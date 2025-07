د ویتنام د Covid-19 ځواب څخه ختیځ کولی شي څه زده کړي

دا د 50k ځله وګورئ او د سینې لرو. تاسو کولی شئ لاندې سره د هیکر نون نوي تبصرې د سیستم، یا په مختلفو ځایونو کې په انټرنیټ کې د بحث کې ګډون وکړئ:

زه یادم چې دا د جنوري په وروستیو اونۍ کې وه کله چې زما د امریکا د کورنۍ او دوستانو ټول په یوه شاملو میز کې دي چې په دې وخت کې یو بهرني، "چین-کامل" نوی ناروغۍ په نوم coronavirus بحث.په ټوله نړۍ کې د 1000 خلکو په اړه، د 500 په ووان، چین، او په متحده ایاالتو کې د 1-2 مواردو کې.زه به د ډلې خبرې وکړم چې ځینې ورځو دمخه، د ویتنامانود حکومت د ټولو ښوونځيونو ته د مخکښ راتلونکي لپاره بند شي، لکه څنګه چې ډیری "نه اړین" عمومي جمعې او سوداګرۍ به وي. خلک په لوړ احتیاط کې وي. ماسک او د دستو د پاکولو لپاره سخت دي.

"د هغه حالونو کې چې اوس مهال شتون لري؟" - یو پوهیږي.

«8» - زه وايي.

هره ورځ، د هره ورځ، په هره ورځ، په هره ورځ، په هره ورځ، په هره ورځ، په هره ورځ، په هره ورځ، په هره ورځ، په هره ورځ، په هره ورځ، په هره ورځ، په هره ورځ، په هره ورځ، په هره ورځ.

په صادقانه توګه، زه هم په ورته ډول حیران شو. په دې وخت کې زما مام په ویتنام کې زما په ورځني پیژندنه ورکړل شوي دي، چې زه د هغه څهونو په اړه هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ هره ورځ.

په شمال کې، ختیځ ویتنام،د نوي ناروغۍ پاملرنه، ووهان (Hubei، چین) د ښار په کلکه کې بند شوی، د 10 نورو چين د ښارونو سره په چټکۍ سره وروستهد

"په ښه توګه، موږ دلته د چين د ترانسپورت ډیر نه لري!" - یو څوک په پای کې، د دې د شاملو جدول په پای کې.

په راتلونکي اونۍ کې، موږ به د متحده ایاالتو حکومت (یا په عمومي امریکا د خلکو) له خوا د ویروس په اړه ډیر نه پوه شي، د ځينو معلوماتو په اړه د معلوماتو په اړه د ځينو معلوماتو په پرتله.د چين / ایشیایی مخکښ خلکو په اړه rasismد

د زیرمې فرضیت:د ویروس یو بهرنی چين د څه دیددا یوازې لکه د عادي گرمیدپانګونه د هغه څه څخه ډیر بد دید

په چټکۍ سره په یوه میاشت کې وروسته، هغه څه چې موږ فکر کوو چې د "چینې ناروغۍ" دید WHO له خوا د "په نړۍ کې د پانډیم" اعلاندکله چې د ایټالیا په ټول هیواد کې د بسته بندۍ لاندېاود متحده ایاالتو د ملي اضطراری حالت اعلان، سره په ټوله اونۍ کې د 200k څخه د 100k څخه په ټوله نړۍ کې د ناروغۍ تعداد زیاتوالی، سره د 9k څخه زیات مرستې،د ډیرو هیوادونو د روغتیا د انستافورټونو غلظتدد نړۍ د اقتصاد د درملنې په هر وخت کې ډیر غیرمناسب نظر کوي.، د متحده ایالاتو په شمول، هیڅ هیواد کولای شي اجازه ورکړي چې دا یوازې یو انفرادي "د آسیا د وارداتو" نه دي. د پړاو د متحده ایاالتو لپاره بد او د اروپا لپاره بد دی.

سرچینې: datagraver.com

اوس لکه څنګه چې ډیری نظرونه د آسیا ته ورسیږي، د انټرنیټ چې هیڅکله د انفرادي اګست په پام کې نلري (دا اوس په اروپا کې دی، د کل فعال موارد 60٪ څخه زيات، ،I would like to spotlight Vietnam as a country at the forefront of this global fight against an invisible enemy. نه د تايوان، هانګ کانګ، سنګاپور، یا جنوبي کوریا(یا لکه څنګه چې زه غواړم، د ختیځ رسنیو د "خير" آسیا هیوادونو ترټولو غوره مثالونه). بله، دا هیوادونه د ویروس سره ښکلي کار کوي. مګر د ویتنام په توګه.

بله، ویتنام، د هیواد چې د چين سره تړاو لري. بله، ویتنام،د 97M خلکو سره د 15th ترټولو لوی هیوادبله، ویتنام د کمونیست، تر ټولو ختیځ روښانه هیواد دی. دا د دې هیواد دی چې په بریالیتوب سره د واقعاتو شمېر په 76 کې (د مارچ 19، 2020 په توګه) او د مرستې په لټه کې، د لومړي واقعاتو په اړه د دوو میاشتو وروسته گزارش شوي دي. او دا د کم گزارش کولو له امله نه ده. ختیځ د دې کوچنۍ هیواد په جنوب کې د چين څخه ډیری یادونه لري: 1. چټک، اغیزمن، ارزانه ازمايښت کیټونه 2. 14 ورځو اړتيا کارانټینټ او 3. تکنالوژۍ او ټولنیز رسنیو له لارې شفافیت.

One: fast, efficient, affordable test kits



ایا تاسو پوه شئ؟د ویتنامپه لومړي هیواد کې چې د چټک، اغیزمن، او ارزانه ازموینې کیټ پراختیاپه یوه میاشت کې چې د WHO وايي چې باید د 4 کلونو کې وده ورکړي.د ویتنام د علومو او تکنالوژۍ آکادمی کې د بیوتکو ټکنالوژۍ انټرنټ څخه د ویتنامې څیړونکو ډلې لخوا جوړ شوی ټیسټ د 15 ډالرو په اړه ارزښت لري.او کولی شي په 80 دقیقې کې پایلې ته ورسیږي، سره د 100٪ ځانګړتیاوو او په هر واکنش کې د 5 نسخه حساسیت.

دلته د يو زما دوستانه حساب دی چې په ویتنام کې ازموینه کیږي:

" زه په ویتنام کې د 30 ازموینې مرکزونو څخه یو ته لاړم. دوی زما ناخن او دهان ته چټک کړي. د 2-3 ساعتونو وروسته، دوی زما د لومړنۍ پایلو ته خبر ورکړي. په زما صورت کې، دا نایاب دی. زه بیا ځینې ورځو ته انتظار کړ چې د هانو کې د انډیډیمولوژیک انټیټ د پایلو تصدیق کړي، کوم چې هم نایاب دی. دا چټک، اغیزمن او درد وړ دی."

د ازموینې کیټونه د کارولو په اسانه او آسانه توګه وکارول شوي دي، چې د مخکښ اونۍ په توګه،په ټوله نړۍ کې د 20 هیوادونو او ټرانسپورټونو کې د ویتنام څخه د ټیسټ کیټونو ډیری ډیریونه خریداری کويد ویتنام په حال کې د تولید ظرفیت 3600 کیټ / ورځ دی، مګر دا هیواد کولی شي په ورځ کې د 10،000 کیټ جوړ کړي، او د اړتیا په صورت کې د ظرفیت ټریټول کړي.

یوازې زه په خپلو خبرونو کې وګورئ چې څنګه دد امریکا د ازموینې کمښت سره راځي(چې؟) اود CDC لخوا جوړ شوي لومړی ځینې ازموینې کیټونه غلط ديy (نه) په حقیقت کې د ویتنام ټیسټ کیټونو په اړه هیڅکله.

Two: 14 day mandatory quarantine

لکه څنګه چې متحده ایاالتو د چين او اروپا سره د خپل مرز بندوي، د هیواد د دې په اړه د انتقالات سره راځي.د کمېسيون په اوږدو کېد دلیل: د ناروغۍ په متحده ایاالتو کې شتون لري، او د ویروس د مرزونو نه پوهيږي. د ټولنې پراختیا به یوازې بدول شي، حتی د دې د مرزونو د بندولو عملونو سره.

د ویتنام، په بل کې، د 14 ورځو کیارټینټ د ټولو بهرنیانو لپاره، او همدارنګه د ویتنامانو څخه د Covid-19 اګستونو څخه رجوع کوي، او د دغو سيمو څخه سفر محدود کوي.په پیل کې، دا د خلکو ته غوښتل کیږي چې لهد چين& دجنوبي کوریاپه وروستيو کې، د امر د خلکو ته وده ورکړل شوي دي چې لهټول اروپا، انګلستان او امریکاد

دلته د کیکر دی: د ویتنام حکومت د ویتنامانو او بهرنیانو لپاره د 100٪ په کیارټینټ کې د پاملرنې، خوړو وړاندې کوياوپه دې 14 ورځو کې د درملنې مراقبت. دوی د مخکښ 2 میاشتو لپاره دي.

او

نه باور وکړئ؟ د دې تاریخ څخه وګورئد انګلیسي شهروند په اړه چې د لندن، انګلیسي څخه مستقیم الوتنې په هانوي کې ځي وروسته د 14 مارچ څخه د انګلیسي حکومت په Son Tay کې د کارنټینټ کې بند شوی دی.:

"د هر څه په ناڅاپي توګه ډیر بشري وي، موږ په یوه هیواد کې ګټونکي دي چې د خپل ځان د ساتنې لپاره غوره کوي او موږ ته د دې مهربانتیا ته وده ورکړي. دا د ویتنام ښه طبیعت دی."

په بهر کې، هر څه آرام دی. د موقعیت آرام دی، سربازانو په روزنې سره کار کوي ترڅو د کمرې په ورځني توګه ودرول شي، زموږ د حرارت درجه لګوي او زموږ د نانونو پاک کړي. دوی دلته ژوند کوي ترڅو د خپل هیواد سره مرسته وکړي او د هغه څه چې دوی کولی شي پوه شي، دوی دوستانه او مراقبت لري. تر اوسه، دا د رخصتۍ کیمرین په پرتله ډیر احساس کوي. په خپل کمره کې، موږ د خوړو، میوه، او د دوستو څخه د ترانسپورتونو ترلاسه کولو پیل کوو. "

زه په شخصي توګه د ډیری دوستانو په اړه پوهم چې له جنوبي کوریا، انګلستان او متحده ایالاتو څخه رجوع کوي، چې ډیریپه بهر کې د زده کړې زده کونکي چې د پړاو د دریمې د تبادلېد دې دوستانو ترمنځ یو عام موضوع دی چې دوی د دې 14 ورځو لپاره څومره سپارښتنه او ساتل کیږي.

پدې اونۍ کې، د يو ویتنام مسافر د 12 ساعتونو ویلوګ چې له میلان څخه رجوع کړ،په عنوان کې "چې "پړاو" د محلي کیارټینګ سيمه ده؟"په ویډیو کې ښودل شوی چې څومره غریب او "نه په هرصورت خوفناک" دی، چې د ویتنامو زده کونکو ته د ډیرو هزاران احساساتو ته وده ورکړي چې به په تیرو وخت کې په ویتنام کې راځي.لکه څنګه چې په متحده ایاالتو کې د ښوونځي او پوهنتونونه د کلاسونو څخه یو ته یو لګښت لګويد

دا د 14 ورځو اقدامات نه یوازې د بهر څخه د ویتنام ته رجوع کولو لپاره، بلکه د خلکو لپاره چې په هیواد کې شتون لري. د ویتنام کیس نمبر 17،د ویتنام وارث، چې له میلان له هانوي ته رجوعپه دې صورت کې، په هوایی ډګر کې د کارنټینټ څخه مخنیوی شو، او په دې صورت کې د هغې ټول سړک ډیزاین شوی، د هغه خلکو ته د 14 ورځو کارنټینټ ته ورسیږي.د خوړو او پاملرنه او همدارنګه د طبي کارکوونکي له خوا د دولت وړاندېد



Three: transparency via technology and social media

د متحده ایاالتو سره د ویتنام په اړه د معلومات په اړه د Coronavirus پراختیا په اړه د شفافیت په اړه یو اوږد لاره لري. دلته د یو نظریاتي مقاله screenshot دی چې زه زما په محلي ورځني کې، Vail Daily، چې د مخکښ اونۍ لپاره قبول نه شوي:

د 14 ورځوکله چې د لومړي کولی شي Covid-19 په کولارډو کې اعلان شوي، او موږ د هر وخت په اړه لږ معلومات لري:

څومره واقعې شتون لري د دې صورتونو د ځایونو (که ښارونه، چې ولسوالۍونه) د واقعاتو په اړه عمومي demographic معلومات.

د دولت ویب پاڼهد کولورډو حکومت سره، ازموینې به د انفرادي شرکتونو لپاره ډیر شتون لري، او د نمونې معلوماتو به وړاندې شيدلتهکه څه هم، کله چې تاسو یې کلیک وکړئ، د دې سایټ په اړه د 5 ځلهونو څخه د 4 ځلهونو کې درملنه کیږي.

هغه څه چې تاسو وګورئ کله چې کلیک وکړئد Covid-19 معلوماتو په اړه د CO حکومت سایټد

بیا وګورئ چې د ویتنام حکومت او رسنیو په اړه معلومات په اړه د Covid-19 په څرنګواله کې چمتو شوي دي.

هر وخت چې یو نوي ناروغۍ شتون لري، د روغتیا د وزارت (MoH) آنلاین پورټل فورا په ټولو مهمو خبرونو رسنیو او عمومي خلکو ته د معلوماتو سره اعلان کوي، په شمول: د ناروغۍ په کچه دي، څنګه دوی infected شوي دي، هغه اقدامات چې باید ترسره شي. معلومات باید په پراخه کچه په ټولنیز رسنیو او تلویزیون چینلونو کې پراختیا شي، حتی له خوا د هټلین سره ستاسو تلیفون ته ټیسټ شوی.

د MOH او د معلوماتو او رسنیو وزارت د سپارلو د ګرځنده اپلیکیشن، د NCOVI نوم دی ډیر دوستانه او د کارولو آسان دی. د اپلیکیشن تاسو ته اجازه ورکوي چې: 1. د روغتیا او سفر معلومات ته ورسیږي نو تاسو کولی شئ خپل ځان ازموینه کړئ 2. د ښارونو / ټول هیوادونو کې د "هټ پټونو" په اړه زده کړئ چې د نوي مواردو په اړه تازه معلومات ترلاسه کړئ / Covid-19 په ویتنام او په نړۍ کې.

او په پای کې، y'all احتمالا د دې وګورئ (د خدای په حقیقت کې دا د ختیځ رسنیو له خوا د ویتنام څخه یوازې څه خبر دی)، د ویتنام ویروس کڅوړه آهنگ. دا د جان اولر د Last Week Tonight او TikTok لخوا مشهور شوی. مګر تاسو پوه شئ، د کڅوړه د تولید شرکت د ویتنام د روغتیا وزارت دی؟ دوی د کڅوړې اصلي جوړونکو او کارپوهانو سره شریک شوي ترڅو ځوانان ته د هګۍ په اړه نور تمرکز وکړي.

تصور وکړئ چې یو حکومت چې په حقیقت کې په ټولنیز رسنیو کې ښه دی او د Tiktok حرکت ته الهام کوي. او نه،په ټویټر کې د ټولو ټاپونو په چټکۍ سره حساب نه کويد

د نندارتون

لکه څنګه چې هغه څوک چې د دوو هیوادونو په منځ کې ژوند کوي (د ویتنام کې ولیدل، خو په متحده ایاالتو کې وده وکړه او کار کوي او ژوند کوي)، زه پوهم چې فرهنگ د کورونا ویروس په اړه د "غیر" او "غور" ځواب کې د فرق کې یو لوی عوامل لري. د یو څه لپاره، د انټرنیټ د امریکاانو لپاره ډیر لوی ستونزه ده (او زه به په اروپا کې هم تصور کنم). دا به په متحده ایا اروپا کې ښه نه وي، که معلومات د هغه څه په اړه چې دوی ژوند کوي یا هغه څه چې د دوی کورنۍ / دوستانو په دې سرعت کې مخنیوی شوي دي،لکه څنګه چې په ویتنام کې د 17th ناروغۍ سرهبرسېره پر دې (او دا په ځانګړې توګه یو عمومي عمومي ده)، د مشر په عمومي توګه د ټولنې (یا په دې صورت کې، د خلکو د روغتیا) ارزښت کوي، او په عمومي توګه د ختیځ په عمومي توګه د انفرادي (یا په دې صورت کې، د انفرادي او شخصي آزادی) ارزښت لري). دا به زما لپاره منطقي وي چې د چين، ویتنام، یا سنګاپور په څیر هیوادونو کې، د "د ډراکوینیا اقدامات" لکه د مخکښ مخکښ یا د شواهدو په اړه د اړتیا / د داوطلبې راپور ورکولو لپاره ډیر آسانه وخت لري.

هغه څه چې زه درک نه، او نه سره هم موافق، د ځينې هیوادونو د کورونا ویروس ته د ځينې هیوادونو ځواب په خالص توګه د دې هیواد / فرهنگ په اړه د کاریکوټۍ په اړه دی. کله چې ووان، هوبی، د مخکښو لاندې راځي، د واشنگتن پوسټ مخکښ دی. "د چين د کورونا ویروس د مخکښ، تاسو ته له خوا د اتوماتیکيتوب لګول." کله چې ایټالیا د بندولو په لاندې، نندارتونونه چې څنګه خلک په پراخه کچه د ژوند څخه خوښ دي او د بالکون څخه چمتو کیږيد دوامداره معياري ډیری. او البته، د ویتنامې حکومت د حیرانتیا کار په اړه هیڅ راپور نلري.

زه نه وايي چې زه 100٪ د حکومت د هر ډول شرایطو کې د خلکو په ورځني ژوند کې اغیزمن شي. مګر زه صادقانه باور لرم، په دې صورت کې، د ختیځ دولتونو سره د ختیځ دولتونو، په ځانګړې توګه د ویتنام حکومتونو سره لوبه وکړي. که یوازې ویتنام د "توازن درجه" لري لکه ختیځ لري، تاسو احتمالا به د 99٪ د تایید درجه وګورئد ویتنام د امپراتور وی Duc Damد Covid-19 په ویتنام کې د هغه ستوري کمپنۍ په اړه، د ټولو ویتنامانو ځوانانو او پیرودانو، لیبراليانو او خونديانو په ګډه. تاسو کولی شئ د متحده ایاالتو حکومت لخوا وړاندې شوي ازموینې او درملنې په اړه ورته څه خبرې وکړئ؟