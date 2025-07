Was der Westen aus der Reaktion Vietnams auf Covid-19 lernen kann

Vielen Dank für die aussagekräftige Unterstützung für meine Geschichte. Es wurde ~50k mal angesehen und von Hunderten geteilt. Sie können unten mit Hacker Noon brandneues Kommentarsystem kommentieren, oder nehmen Sie an den Gesprächen an verschiedenen Orten im Internet teil:

Ich erinnere mich daran, dass es in der letzten Januarwoche war, als meine amerikanische Familie und Freunde alle an einem Abendmahl waren und diskutierten, was damals eine ausländische, "chinesisch enthaltene" neue Krankheit namens Coronavirus war.weltweit etwa 1000 Menschen infiziert hatte, 500 allein in Wuhan, China, und 1-2 Fälle in den USAIch sagte der Gruppe, dass vor wenigen Tagen die vietnamesischenDie Regierung hat angeordnet, alle Schulen für die voraussichtliche Zukunft zu schließen, wie es viele "nicht wesentliche" öffentliche Versammlungen und Geschäfte geben würde. Die Menschen waren auf hoher Alarm.

„Wie viele Fälle gibt es heute?“ fragte jemand.

„8“ sagte ich.

Wow. Paranoid viel? 8 Fälle und das ganze Land war bereits unter einem Halbverschluss?

Um ehrlich zu sein, war ich genauso überrascht. damals schickte mir meine Mutter in Vietnam seit Wochen tägliche Nachrichten und warnte mich vor Dingen wie "vermeiden Sie große Versammlungen", "Speichern Sie sich Ihre Essentials", "überdenken Sie die Tagesbetreuung für Norah, wenn Sie können", was ich als Überreaktion von meiner typisch besorgten asiatischen Mutter abschüttelte.

Im Norden, im benachbarten Vietnam,Das Epizentrum der neuen Krankheit, Wuhan (Hubei, China) ging unter eine städtische Sperrung, zusammen mit 10 anderen chinesischen Städten bald danach.... .

"Gut, dass wir hier nicht viele chinesische Touristen haben!" - schloss jemand am Ende des genannten Abendmahls.

In den nächsten Wochen werden wir nicht viel von dem Virus von der US-Regierung (oder der allgemeinen amerikanischen Öffentlichkeit) hören, abgesehen von ein paar Geschichten, die dieRassismus gegen Menschen chinesischer/asiatischer Abstammung... .

Die zugrunde liegende Annahme:Das Virus ist eine fremde chinesische Sache... .Es ist wie eine gemeinsame Grippe... .Die Panik ist schlimmer als die Sache selbst... .

Fast vorwärts nur etwa einen Monat später, was wir dachten, war eine "chinesische Krankheit"Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sie zu einer „globalen Pandemie“ erklärt., derKurz nachdem Italien unter einer landesweiten Sperrung gerietundUSA erklären nationalen Notstand, mit der Zahl der Fälle weltweit über 200k von 100k in weniger als einer Woche, mit über 9k Todesfälle,die Gesundheitsinfrastrukturen vieler Länder überwältigenalsEine weltweite Rezession sieht immer unvermeidlicher ausKein Land, einschließlich der USA, kann sich leisten, so zu tun, als wäre es nur eine exklusive "asiatische Einfuhr" mehr.

Quelle: Datagraver.com

Jetzt, da viele Augen auf Asien gerichtet sind, gilt der Kontinent nicht mehr als Epizentrum des Ausbruchs (Es ist jetzt Europa, mit über 60% der gesamten aktiven Fälle, dieIch möchte Vietnam als Land an der Spitze dieses globalen Kampfes gegen einen unsichtbaren Feind hervorheben. Nicht Taiwan, Hongkong, Singapur oder Südkorea(oder, wie ich es gerne sagen möchte, die bevorzugten Beispiele der westlichen Medien für "gute" asiatische Länder).Ja, diese Länder haben spektakuläre Arbeit mit dem Virus geleistet.

Ja, Vietnam, das Land, das an China grenzt.15. bevölkerungsreichstes Land mit 97 Millionen EinwohnernJa, Vietnam ist das kommunistische, totalitäre Land in den meisten westlichen Erzählungen. Es ist dieses Land, das die Zahl der Fälle erfolgreich auf 76 (Stand 19. März 2020) und die Todesfälle auf null gehalten hat, über zwei Monate nachdem die ersten Fälle gemeldet wurden. Und es ist nicht wegen der Unterberichterstattung. Der Westen hat viel von diesem winzigen kleinen Land südlich von China zu lernen, nämlich: 1. schnelle, effiziente, erschwingliche Testkits 2. 14-tägige obligatorische Quarantäne und 3. Transparenz über Technologie und soziale Medien.

One: fast, efficient, affordable test kits



Wussten Sie das?Vietnam istdas erste Land, das ein schnelles, effizientes und erschwingliches Test-Kit entwickeltDie Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagt, es hätten vier Jahre gedauert.Der Test, der von einer Gruppe vietnamesischer Forscher des Instituts für Biotechnologie der Vietnamesischen Akademie für Wissenschaft und Technologie entwickelt wurde, kostet etwa 15 US-Dollar.und ist in der Lage, Ergebnisse innerhalb von 80 Minuten mit einer Spezifität von 100% und einer Empfindlichkeit von 5 Kopien pro Reaktion zurückzugeben.

Hier ist ein Bericht von einem meiner Freunde, der in Vietnam getestet wird:

"Ich ging zu einem der 30 in Vietnam verfügbaren Testzentren. Sie schluckten meine Nase und meinen Mund. Etwa 2-3 Stunden später gaben sie mir die vorläufigen Ergebnisse bekannt. In meinem Fall war es negativ. Ich wartete dann noch ein paar Tage auf das Institut für Epidemiologie in Hanoi, um das Endergebnis zu bestätigen, das ebenfalls negativ war. Es war schnell, effizient und schmerzlos."

Die Test-Kits waren so effizient und einfach zu bedienen, dass die letzte Woche,20 Länder und Gebiete der Welt wollen Zehntausende von Testkits aus Vietnam kaufenDie derzeitige Produktionskapazität von Vietnam beträgt 3.600 Kits pro Tag, aber das Land könnte 10.000 Kits pro Tag herstellen und die Kapazität bei Bedarf verdreifachen, sagte ein Vertreter.

Alles, was ich in unseren Nachrichten sehe, ist, wie dieDie USA stehen vor einem Testmangel(Wie?) undDie ersten Testkits, die von der CDC entwickelt wurden, waren fehlerhaft.y (wirklich?) Nichts über Vietnam-Test-Kits natürlich.

Two: 14 day mandatory quarantine

Während die USA ihre Grenze zu China und Europa schließen, steht das Land vor Kritik.« Zu wenig zu spätDer Grund: Die Krankheit war bereits innerhalb der US-Grenzen vorhanden, und das Virus kennt keine Grenzen.

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsZuerst wurden diese für Menschen verwendet, die ausChinasundSüdkoreaIn letzter Zeit wurde das Mandat auf diejenigen verlängert, die vonIn ganz Europa, Großbritannien und den USA... .

Hier ist der Kicker: Die vietnamesische Regierung lieferte 100% der vietnamesischen Bürger und Ausländer in Quarantäne mit Unterkunft, Nahrungundmedizinische Betreuung während dieser 14 Tage. Sie sind seit den letzten 2 Monaten.

und

Glauben Sie mir nicht?Lesen Sie diese Geschichte vonvon einem britischen Staatsbürger, der seit dem 14. März in einer von der vietnamesischen Regierung betriebenen Quarantäne in Son Tay festgehalten wurde, nachdem er auf einem Direktflug von London nach Hanoi gelandet war.:

Plötzlich wird alles sehr menschlich, wir sind Gäste in einem Land, das sein Bestes tut, um sich zu schützen und erweitert uns diese Höflichkeit.

Draußen ist alles friedlich. Die Lage ist ruhig, die Soldaten arbeiten unermüdlich daran, die Zimmer täglich zu sterilisieren, unsere Temperatur zu protokollieren und unsere Töpfe zu klären. Sie leben hier, um ihrem Land zu helfen und trotz dessen, was sie vielleicht gehört haben, sind sie freundlich und fürsorglich.

Ich kenne persönlich viele Freunde, die aus Südkorea, Großbritannien und den USA zurückkehren, von denen die meistenStudierende aus dem Ausland, deren Frühlingstermin gestört istEin gemeinsames Thema, das diese Freunde teilen, ist, wie dankbar und geschützt sie sich für diese 14 Tage fühlen.

Letzte Woche, dieses 12-stündige vlog eines vietnamesischen Reisenden, der aus Mailand zurückgekehrt ist,Titel: „Wie „schrecklich“ ist das lokale Quarantänegebiet?“Das Video beschreibt, wie kühn und "keine Angst" die Gegend ist, was den Tausenden vietnamesischer Studenten, die bald nach Vietnam zurückkehren werden, Ruhe bringt.als Schulen und Universitäten in den USA die Klassen eins nach dem anderen stornieren... .

Diese 14-tägigen Maßnahmen sind nicht nur für diejenigen verfügbar, die aus dem Ausland nach Vietnam zurückkehren, sondern auch für Menschen, die bereits im Land sind.Eine vietnamesische Erbin, die aus Mailand nach Hanoi zurückgekehrt ist, wurde verdächtigt, die Quarantäne am Flughafen zu umgehen. ihre ganze Straße wurde dann desinfiziert, ihre Leute wurden unter 14 Tage Quarantäne,mit Lebensmitteln und Unterkünften sowie medizinischem Personal, das von der Regierung bereitgestellt wird... .



Three: transparency via technology and social media

Die USA haben einen langen Weg, um mit Vietnam zu kommen, wenn es um Transparenz von Informationen über die Ausbreitung des Coronavirus geht. Hier ist ein Screenshot eines Meinungsartikels, den ich meiner örtlichen Zeitung, der Vail Daily, schrieb, der letzte Woche nicht für die Veröffentlichung akzeptiert wurde:

Es ist 14 TageSeit dem ersten Fall von Covid-19 in Colorado angekündigt wurde, und wir hatten weniger Informationen als je zuvor in Bezug auf:

Wie viele tatsächliche Fälle gibt es die Standorte dieser Fälle (welche Städte, welche Nachbarschaften) allgemeine demografische Informationen über die Fälle.

Diese RegierungswebsiteNach Angaben der Regierung von Colorado werden Tests von privaten Unternehmen verfügbarer und demografische Daten werden präsentierthierDoch wenn Sie darauf klicken, wird die Seite etwa 4 von 5 Mal eingefroren.

Was Sie sehen, wenn Sie klickenWebsite der Regierung über Covid-19-Daten... .

Werfen wir einen Blick darauf, wie die vietnamesische Regierung und die Medien mit Informationen über Covid-19 umgegangen sind.

Jedes Mal, wenn es einen neuen Fall gibt, veröffentlicht das Online-Portal des Gesundheitsministeriums (MoH) den Fall sofort an alle großen Nachrichtenmedien und die allgemeine Öffentlichkeit mit Details wie: wo sich die Fälle befinden, wie sie infiziert werden, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen.

Die von der MoH und dem Ministerium für Information und Medien gesponserte mobile App namens NCOVI ist äußerst freundlich und einfach zu bedienen. Die App ermöglicht es Ihnen,: 1. Gesundheits- und Reiseinformationen zu übermitteln, damit Sie sich testen können 2. über die "Hotspots" in den Städten / ganzen Ländern, in denen neue Fälle abgefangen werden, zu erfahren 3. aktuelle Informationen zu den besten Praktiken von Covid-19 in Vietnam und in der Welt zu erhalten.

Und schließlich hat es wahrscheinlich jeder gesehen (ehrlich gesagt ist dies das einzige, was von den westlichen Medien aus Vietnam berichtet wurde), das vietnamesische virale Handwaschlied. Es wurde von John Oliver's Last Week Tonight und TikTok populär gemacht. Aber wussten Sie, dass das Produktionsunternehmen hinter dem Song das vietnamesische Gesundheitsministerium war?

Stellen Sie sich eine Regierung vor, die in den sozialen Medien wirklich gut ist und eine Tiktok-Bewegung inspiriert.Schreien alle Kappen auf Twitter zählt nicht... .

Schließung Note

Als jemand, der zwischen zwei Ländern lebt (geboren & in Vietnam aufgewachsen, aber in den USA aufgewachsen und gearbeitet und gelebt haben), verstehe ich, dass die Kultur einen großen Faktor bei der Unterscheidung zwischen "dem Osten" und "dem Westen" bei der Reaktion auf das Coronavirus spielt.Wie bei Patient 17 in VietnamDarüber hinaus (und das ist offensichtlich eine grobe Verallgemeinerung) schätzt der Osten im Allgemeinen die Gemeinschaft (oder in diesem Fall die öffentliche Gesundheit), während der Westen im Allgemeinen die Individuen (oder in diesem Fall die Privatsphäre und die persönliche Freiheit) schätzt.

Was ich nicht verstehe und nicht zustimme, ist die westliche Darstellung der Reaktion einiger Länder auf das Coronavirus rein auf ihre Karikatur des Landes / der Kultur.Chinas Coronavirus-Lockdown, der Ihnen durch Autoritärismus gebracht wurde"Wenn Italien unter Schließung ging, Aufnahmen davon, wie Menschen immer noch das Leben lieben und von Balkon aus singen weit verbreitetUnd natürlich keine Berichterstattung über die erstaunliche Arbeit, die die vietnamesische Regierung macht.

Ich sage nicht, dass ich 100% dafür bin, dass die Regierung in der Lage ist, das tägliche Leben der Menschen unter allen Arten von Umständen zu stören. aber ich glaube wirklich, dass in diesem Fall die westlichen Regierungen Wege haben, um mit den östlichen Regierungen, insbesondere der vietnamesischen Regierung zu spielen.Vietnams stellvertretender Premierminister Vu Duc Damin Bezug auf seine starre Kampagne zur Bekämpfung von Covid-19 in Vietnam bisher, von allen vietnamesischen Jugendlichen und alten, liberalen und konservativen ebenso.